DHA YURT BÜLTENİ 1

Tunceli'de EYP patladı; 1 uzman çavuş yaralandı

Pülümür'de pkk'lı teröristlerle çatışma çıktı : 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker kolundan yaralandı



TUNCELİ'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından, Hozat 51'inci Komando Tugayı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı büynesindeki özel birlikler bölgeye sevk edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

PÜLÜMÜR'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI : 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 1 ASKER KOLUNDAN YARALANDI

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı bölgesinde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekât timlerinin sık ormanlık ve sarp arazinin hâkim olduğu bölgede, kış üslenmesinde bulunan teröristlerle sağladıkları sıcak temasın devam ettiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, tespit edilen teröristlerin teslim olması için çağrı yapıldığını ancak çağrılara ateşle karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktığını belirtti.



Sabah saatlerinde Tunceli Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede çıkan çatışmada 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiği, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Elazığ Devlet Hastanesi önü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: TUNCELİ, Kamera: ELAZIĞ ()

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Kasım bebek Türkiye'ye getirildi

SURİYE'nin Doğu Guta bölgesinde evlerine bomba düşmesi sonucu annesi ve dayısı ölen, kendisi de yüzünden yaralanan Kasım bebek, Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.

Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ülkeye getirilen Kasım bebeğin gerekli tedavilerinin yapılacağını söyledi. Kasım bebeğin yaşadığı dramla gündeme geldiğini belirten Akgündüz, "Bundan 4 ay önce hem annesini, hem de dayısını kaybetti Kasım bebek. Dedesi, babası ve anne annesi ile getirildiler. Türk Kızılayı olarak gerekli işlemleri yaparak tedavisine başlanacak ve onlarında mutlu sona ulaşmasını sağlayacağız" dedi. Kasım bebeğin yakınları Türkiye'ye geldikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kasım bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kasım bebeğin Cilvegözü'nden Türkiye'ye getirilmesi

- Kızılay aracından indirilmesi

- Bebek yetkililerin kucağında

- Akgündüz konuşurken

- Bebek ambulansa alınırken

- Ambulansın gitmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Tecavüz mağduru kadın yaşadıklarını anlattı

ADANA'da eşi cezaevindeyken kayınbiraderi S.B.'nin (30) tecavüzüne uğradığını ileri süren 3 çocuk annesi D.B. (27), tutuklanan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte önceki gün Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini söyleyen genç kadın, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren S.B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE SIĞINDI

Yaşadıklarının ardından memleketi Hatay'daki ailesinin yanına gelen D.B., olayı anlattı. Kayınbiraderinin kendisine tecavüz etmesine hala inanamadığını belirten D.B., şöyle devam etti:

"Gece saat 12.00 gibiydi, zilim çaldı çıktım, S. abi geldi. 'Aç kapıyı' dedi. Önce camı açtım sordum neden geldiğini. 'Sana birşey söyleyeceğim' deyince, 'Sonuçta kaynımdır' deyip açtım kapıyı. Kapıyı açar açmaz anahtarı alıp cebine attı. Kapıyı kilitledi. 'Ben kardeşimin yatağında yatacağım' dedi. Ben 'Çık git, yanlış anlarlar' dedim. Ama çıkmadı, anahtarı vermedi, saçımdan tutup sürükleyerek yatak odasına götürdü beni. 'Yapma, etme' dememe rağmen beni yatak odasına götürdü. Beni tehdit etti. 'Seni öldürürüm, sesini çıkarmayacaksın, bugün seninle yatacağım' dedi. Ben ne kadar kapıya bacaya vurduysam, 'S. abi yapma' dediysem, 'Elini ayağını öpeyim' dediysem de dinlemedi yaptı. Vallaha anlatılacak birşey değil ama anlatıyorum. Ben S. abiden beklemiyordum bunu. Evinde yeyip içiyordum."

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Tutuklanan S.B.'nin en ağır cezayı almasını isteyen D.B., şunları kaydetti:

"Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Sayın Başbakanıma sesleniyorum, sesimi duysun benim. O yaptığını inkar ediyor, ben kendi irademle birlikte olmuşum. Bunu kabul etmiyorum, hepsi ortaya çıkacak. Ne yaptıysa, benim 3 çocuğumu nasıl öksüz bıraktı, kendi çocuklarını da öksüz bıraktı. 'Öç aldım' demiş, neyin öcünü almış? Ben ona birşey yapmadım ki. Kardeşiyle varsa sorunu kardeşine yapsaydı. Kimsenin yanına da gitmiyordum. Bana bir gün yanlış yapmadı. Ben ondan böyle bir tepki göreceğimi beklemiyordum. Ben hala anahtarı versin, geçip yatsın diyordum. Sonuçta kayınımdır, kayın demek abi demektir. Beni her yere götürüp getirir. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum."

İDAM İSTEDİ

D.B.'nin yengesi Z.B. ise, aile olarak arkasında olduklarını belirterek, "Böyle kişilerin idam edilmesini istiyoruz. Biz kızımızın arkasındayız, bizim kızımız isteyerek bunu yapmadı. O yüzden her zaman yanındayız. Kızımız şimdiye kadar namusuna bir söz getirmedi. O yüzden sürekli arkasındayız. Babası da kardeşleri de bizde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Demet B.nin vücudundaki morlukları göstermesi

- Demet B. ile röportaj

- Demet B.'nin yengesi Z.B ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Minik Irmak'ın dehşet saçan babasına, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kızı Irmak Kupal'ın (4) öldürülmesinin acısını yaşarken, eşi Suriye Kupal (27) ve kızı Ayşe Kupal'ı (10) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal'ın (44), yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Bilal Kupal'a tahrik indirimi uygulayarak eşini öldürmekten 24 yıl hapis, kızı için ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı cinsel istismarın ardından öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha herkesi sarstı. Manisalı bir iş insanı tarafından, ailenin, Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi'ndeki evde geçen 21 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal getirilmezken, öldürülen Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz, İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, sanık Bilal Kupal'ın avukatı Fatma Kocabaş katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durdaracağız Platformu üyeleri de izledi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve son savunmasını yapan Bilal Kupal, "Eşim beni aldatmasına rağmen ben onu affettim. Bana bir daha yapmayacağını söyledi. Ancak telefon konuşmalarına devam etti. Bu nedenle psikolojim bozuldu. Hatta bıçağı önce o çekti, yoksa benim öldürme niyetim yoktu" dedi.

Sanık avukatı Fatma Kocabaş, müvekkilinin ağır tahrik altında suçu işlediğini belirtip, beraatine karar verilmesini istedi. İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş ise sanığın olayı planlayarak cinayeti işlediğini ileri sürüp, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, son savunmaların alınmasının ardından sanık Bilal Kupal'a, eşi Suriye Kupal'ı öldürmekten, tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, kızı Ayşe Kupal için ise tahrik indirimi uygulamadarn ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Sanık, 'Eşim beni aldattı ama ben onu affettim' diyor. Sonra da 'Boşanmak istedim ama kabul etmedi' diyor. Ama hiçbir şekilde dava açmadığı görülüyor. İddiaları ispatlayacak bir delil yok. 'Çocuğu biz beraber karar alarak yaptık Irmak'ın yerini doldursun diye' dedi. Ardından da bu sözünden de dönüp, 'Çocuk benden değil' diyor. Biz bu çelişkileri mahkemede ifade ettik fakat mahkemenin takdiri haksız tahriğe yönelik oldu" dedi.

Baba Bekir İlgaz da adli tıp raporunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini hatırlatıp, "Sanığa verilen cezayı kabul etmiyorum. Sanık, zaten çelişkili ifadeler verip, yalan söylüyor. Verilen o ceza uygun değil. Daha fazla ceza verilmeliydi. Benim kızım ve torunlarım geri gelmeyecek. Gereken ceza verilmeliydi" diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise "Öncelikle çok öfkeliyiz. Sadece burada değil Türkiye'nin birçok yerinde bu davaları izliyoruz. Bu davaların hepsinde kadın katilleri, ağır tahrik indiriminden faydalanmak üzere ifadeler geliştiriyorlar. İyi hal indiriminden faydalanmak için boyunlarını büküyorlar. Maalesef ki bazı mahkemelerde bu indirimler uygulanıyor. Ne yazık ki aşırı sevgi indirimi bile uygulanabildiğini gördük. Platform olarak, yıllardır kadın cinayetlerinde indirim uygulanmasın diye mücadele ediyoruz. Karar sadece sanık Bilal Kupal'ın ifadelerine göre verildi, Suriye Kupal nerede? Suriye Kupal, toprağın altında ve cevap veremiyor, kendisini savunamıyor. O nedenle verilen kararı doğru bulmuyoruz. Diliyoruz ki kadın cinayetlerinde hiçbir indirim uygulanmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın fotoğrafı

-Sanık Bilal Kupal'ın fotoğrafı

-İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş'ın duruşma çıkışında karar ile ilgili açıklaması

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör'ün duruşma çıkışında açıklaması

-Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz'ın duruşma çıkışında karar tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Çorum'da 2 kızı alıkoyan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest

ÇORUM'da, Gülsen A. ve Sultan Nur D.'yi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden cinsel istismar suçundan kaydı bulunan Mesut Karlıdağ, tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da, bir hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur D. (15) ve Gülsen A. (15) bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aileleri polise başvurdu. Polis, iki kızı bulmak için il genelinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri Çorum'da kızların tutulduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kızlar kurtarılırken, Mesut Karlıdağ (28) ile Orhan K., (19) gözaltına aldı. Kızlar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Mesut Karlıdağ'ın tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheli Orhan K.'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ŞÜPHELİNİN ADLİ KONTROL ALMASINA AİLEDEN TEPKİ

Şüpheli Orhan K.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına kızların aileleri tepki gösterdi. Sultan Nur D.'nin babası Şükrü D., "Nasıl olur anlamadım. Kızları bu kişiler bir hafta bir evde tutuyorlar ve mahkeme bu kişiyi serbest bırakıyor. Böyle bir şey olamaz. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Avukatım aracılığı ile yeniden bu kişinin de tutuklanması için mücadele vereceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin kızları kurtardığı evde ve ev dışında çalışma yapması (Arşiv)

- Tutuklanan Mesut Karadağ'ın adliyeden çıkartılması

- Kayıp kızlar fotoğrafları

- Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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FETÖ sanığı Yüzbaşı, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Yılmaz Gündüz, girişimin yaşandığı gece eşi ve çocukları ile birlikte konser veren sanatçı Hadise'yi izlemeye gittiğini belirtip, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı Bursa'da, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak ilan edip talimatlar verince tutuklanan Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi. Dün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkemede, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Yılmaz Gündüz, yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmeyip, "Hakim bey ben o akşam eşim ve çocuklarımla sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiç bir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

SAVCI, AKKUŞ İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada SEGBİS sistemi ile savunma yapan diğer sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada mütalaa veren ve tutuksuz sanıklar için beraat isteyen Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan ise 10-15 yıl hapis cezası talep etti.

Savcı aynı davada sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini isteyen, Yılmaz Gündüz ile diğer tutuklu sanıklar Murat Yıldırım, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Ertuğrul Yüksel, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin, Duran Demir ve Kemal Şendur için ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

HADİSE'NİN TANIK OLARAK DİNLENMEMESİNE KARAR VERİLDİ

Savcını mütalaasından sonra yargılamaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı erteleyerek, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi.

Görüntü Dökümü: ARŞİV

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-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Halil ÖZÇOBAN / BURSA ()

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Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş, narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuş



SURİYE'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran (28), Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı'daki babaevine getirildi. Gazi Buran, doktorların, kendisine, Hatay'da tedavi altında narkozluyken İstiklal Marşı'nı okuduğunu ve 'Ben Türk'üm' diye bağırdığını anlattıklarını söyledi.

Geçen pazar günü, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin önceden tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 UMKE personelinin şehit olduğu, 1 albay ve 1 binbaşı doktorun yaralandığı saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavi gördüğü GATA’dan taburcu oldu. İki çocuk babası Buran, ilk olarak Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ardından da ambulans uçakla Ankara'da GATA'ya sevk edildiği süreci anlattı.

Afrin’deki operasyonlar kapsamında askerlere gıda malzemesi götürdükleri sırada araçlarıyla EYP’ye bastıklarını söyleyen Gazi Oğuzhan Buran, “Kilis Gülbaba’dan sabahları çıkıp Afrin’de akşama kadar askerlerimizi ziyaret ediyorduk, morallerini yükseltmek amacıyla. Onlara erzak götürüyorduk yiyecek, içecek gibi. Onları götürünce, askerlerimiz de bizi görünce mutlu oluyordu. 1 Nisan’da Afrin’de aracımızla EYP’ye bastık. Araç 4-5 takla attı. Sağ çıktık elhamdülillah. Çıktıktan sonra emniyet aldık. Komutanımızla birlikte diğer yararlıları kurtardık. Ancak Erzurum Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Araçta 4 kişiydik. Bir albay, binbaşı doktor, UMKE’ci arkadaş ve ben vardım. Doktorun durumunun kritik olduğunu duydum ve çok üzüldümö dedi.

NARKOZLUYKEN İSTİKLAL MARŞI’NI SÖYLEMİŞ

Buran, Hatay’daki tedavisi sırasında narkozluyken İstiklal Marşı’nı söylediğini ifade ederek, “Tedavi için bizi Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Narkoz verdiler şoka girmişim. Narkozluyken de İstiklal Marşı'nı söylemişim, ‘Ben Türk'üm’ diye bağırmışım. Doktorlar öyle söyledi. Narkozdan sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi. Hatay'da 2 gün kaldım. Kafama ve dudağıma dikiş attılar, kaburgamda hafif ezik var. Daha sonra Ankara GATA’ya sevk ettiler psikiyatri bölümü baktı bir şey çıkmadı. Raporla tekrar görevimin başına döneceğimö diye konuştu.

'TEKRAR GİTMEK İSTİYORUM'

Tamamen iyileştikten sonra tekrar Afrin’e gitmek istediğini dile getiren Buran, “Oradaki arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar, hepsinin başları dik olsun. Bu millet hep onların arkasında. Bayrak inmez, vatan bölünmezö dedi.

Baba Kemal Buran ise oğlunun sağ salim evine dönmesine sevindiklerini belirterek, “Oğlumuz geldi, sevinçliyiz, mutluyuz. İlk olayı duyduğumuzda şoka girdik böyle bir şey beklemiyorduk. Şu anda mutluyuz. Oradaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gece gündüz duacılarıyız. Allah analarına, babalarına, vatana bağışlasınö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gazi ile röportaj

- Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan SARICI / ÇANKIRI, ()

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Alev alan TIR'daki 125 bin liralık malzeme yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken fren balatalarının aşırı ısınmasıyla alev aldığı değerlendirilen kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 125 bin liralık malzeme kül oldu.

Olay, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yola çıkan Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 DD 723 plakalı kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'ın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı. Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kalkan, itfaiyeden yardım istedi. Sürücü, TIR'ı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı. TIR'ın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nurdağı- Gaziantep karayolu

- Yanan TIR

- Alevlerle birlikte dumanların yükselmesi

- Araç kuyruğu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan TUNCER-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Manisa'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kırkağaç-Soma Karayolu Çamlık Mevkii'nde meydana geldi. M.Ş. (20) yönetiminde 45 VJ 913 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca aynı yöne giden S.B. (46) yönetimindeki 45 J 5586 plakalı midibüs de yandan çarptı. Kazanın ardından ters istikamete dönerek duran araçlara bu defa da C.Y. (18) yönetimindeki 45 ZB 2876 plakalı minibüs çarptı. Kazada M.Ş. ile idaresindeki hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan B.D. (20) ağır yaralanırken, 45 ZB 2876 plakalı minibüsteki B.E. (31), T.M. (19), E.Ş. (17), İ.H.M. (32), E.B. (37) ve C.Y. (19) ile midibüs şoförü B.D. hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan M.Ş. ve B.D.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntülü dökümü:

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- Araçlardan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil kapatılan yola konulan bariyere çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yol çalışması nedeniyle konulan beton bariyere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Vezirçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle kapatılan yola konulan beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Gökhan Yazıcı ve Ali Akçura yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kaza yapan aracın motor kısmına köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Otomobilden görüntü

-İtfaiyenin motora köpük sıkması

- detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

KONYA'nın Meram ilçesinde, bir lokantanın deposundaki mutfak tüpünün gaz sıkışması sonucu patlaması üzerine, garson Ümit Çelik ile müşteri Ali Özata yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta meydana geldi. Lokantada çalışan Ümit Çelik, iş yerinin karşısındaki depodan malzeme almaya gitti. Çelik, deponun kapısını açtığı sırada gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü patladı. Patlamada Çelik vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu, lokanta önünde oturan müşteri Ali Özata da, patlamanın şiddetiyle deponun bulunduğu apartmanın giriş kapısının camlarının kırılıp fırlamasıyla başından hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- olay yerinden detay

- genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA ()

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Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan öğrenci servis minibüsünün kontrolden çıkıp markete girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sevim yönetimindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, Müftülük Caddesi'nde kavşaktan dönerken öğrenci taşıyan Hüseyin Karababa yönetimindeki 02 S 0098 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmayla kontrolden çıkan öğrenci servisi, bir markete girdi. Kazada, sürücüler Kabababa ve Sevim ile otomobilde bulunan Şeyma Kılıçaslan, Fatma Kılıçaslan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle markette ve araçlarda hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Markete girmiş minibüs

- Yola savrulan parçalar

- Yaralılar ambulansa alınması

- Polislerin önlem alması

- Öğrenciler

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Urla'da deniz patlıcanı operasyonu

İZMİR'in Urla ilçesinde yapılan operasyonda, bir tekneyle yasadışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Teknedeki deniz patlıcanları da toplandıkları yere bırakıldı.

Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı. Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde Eşek Adası'nın kuzey batısında çok miktarda deniz patlıcanı avlanan bir tekneye suçüstü yapıldı. Teknedeki deniz patlıcanları avlandıkları bölgede tekrar denize bırakılırken, kaçak avclık yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyon anında ekiplerin çektiği görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Hep birlikte kitap okudular

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yüzlerce kişi birlikte kitap okudu.

Kaymakamlık tarafından kitap okuma alışkanlığı için farkındalık oluşturmaya amaçlayan etkinlik Halk Eğitim Müdürlüğü önünde başladı. Yüzlerce kişi kitap okuyarak yaklaşık bir kilometre boyunca insan zinciri oluşturdu. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sona eren etkinlik süresince bölgede araç geçişine izin verilmedi. Türkiye genelinde yapılan istatistiklerde, Bozyazı'nın okuma yazma oranının yüksek ilçeler arasında olduğunu kaydeden Kaymakam Hayatı Taştan, "Biz büyükler olarak çocuklara örnek olduk ve kitap okuduk.Farkındalık adına çok yayrlı bir etkinlik oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okuma zincirinden görüntüler

- Katılımcılardan görüntüler

- Kitap okuyan insanlar

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / MERSİN, ()

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