DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BAŞBAKAN YILDIRIM VATANDAŞIN ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasından sonra salondan ayrılacağı sırada kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Okur'un evini ziyaret etti. Balkonunda Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan evde bir süre kalan Başbakan Yıldırım, yan taraftaki başka bir binadan da davet gelmesi üzerine, burada oturan Yalçın Kaya'nın evini de ziyaret etti. Yalçın Kaya'nın evinin balkonunda ise üzerinde 'Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı büyük bir Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılı olduğu görüldü. Yalçın Kaya'nın Başbakan Yıldırım'a eskiden beri CHP'li bir aile olduklarını, ancak kendisine de sempati duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Başbakan Yıldırım'ın ziyaret sırasında, ailenin evde ağlayan 2 yaşındaki kızları Melis'i kucağına alıp, avuttuğu belirtildi. Daha sonra dışarı çıkan Yıldırım, vatandaşları selamladıktan sonra helikoptere geçerek ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Evlerden çıkarken görüntü

- Evlerin ve balkonların görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / TİRE (İzmir), ()

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2)BAKAN SOYLU, CİLO DAĞINDAKİ ÜS BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki temaslarının ardından geçen yıl teröristlerden temizlenen Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağı'ndaki askeri üs bölgeleri ziyaret ederek, burada vatan nöbeti tutan askerlerle sohbet etti.

Bakan Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ile birlikte helikopterle Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağı'ndaki askeri üs bölgesine gitti. Geçen yıl PKK'lı teröristlerden temizlenen Evliya ve Varkavik askeri üs bölgelerinde 'Vatan Nöbeti' tutan askerleri ziyaret edip, sohbet eden Bakan Soylu, askerlerle akşam yemeği yedi. Bakan Soylu, daha sonra cep telefonuyla aradığı bazı işadamlarına, Cilo Dağı'nın turizme kazandırılması için bölgeye yatırım yapmalarını istedi.

Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Yüksekova ilçe merkezine geçerek inşaat çalışmaları devam eden Özel Harekat Polis Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Soylu, daha sonra özel uçakla Yüksekova'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cilo dağına giden helikopterden görüntü

-Helikopterlerin üs bölgesine inişi

-Bakan Soylu'nun askerlerle tokalaşması

-Bakan Soylu, komutanlardan bilgi alırken

-Nöbet tutan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu

-Bakan Soylu, telefonla bazı işadamlarıyla konuşurken

-Bakan Soylu'nun askerlerle akşam yemeği yemesi

-Askerlerle hatıra fotoğraf çektirmesi

-Yüksekova'daki Özel Polis Harekat Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunması

-Genel detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / HAKKARİ ()

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3)BİLAL ERDOĞAN: AVRUPA'DA MÜLTECİLER, İNSAN MUAMELESİ GÖRMÜYOR



DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 21'inci yüzyılın dünya için büyük değişimlere gebe olduğunu, Avrupa'da mültecilerin insan muamelesi görmediğini söyledi.

Malatya'da, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne; Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gençlik Kolları Genel Başkanı ile partililer ve üyeler katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek için yapılan referandumun bu döneme Türkiye'nin güçlü girmesinin en önemli adımı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İngiltere'nin ayrılışı, İtalya'nın bize benzer referandumun geçemeyişi ve ondan sonra sürüklendiği belirsizlik. Hollanda'sı, Belçika'sı, Macaristan'ı, Almanya'sına varıncaya kadar hükümet kurmakta zorlanılan ve Avrupa'ya dünyanın çeşitli yerlerinden çalışmak için gelen veya savaştan, çatışmadan kaçarak sığınmak zorunda kalan mültecilerin insan muamelesi göremediği bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Yahu biz o tankların altında ezildik, ezildik. Bunu niye görmediniz? Türk milletinin kahramanlığını, demokrasi kahramanlığını, zaferini niye söyleyemediniz? Çünkü şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu FETÖ denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabii Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı'na Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti ki, 'buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim?' dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hakim ol, Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek. Artık eski Türkiye yok. Onun için ki, Türkiye milli gelirine oranla dünyanın en hayırsever ülkesidir. Birinci sıradayız. Bunun değerini, kıymetini bilmek zorundayız. Bu taşıdığımız yük kolay bir yük değil. Dünyada nice mazlum milletlerin umudu kalmadı. Artık ezberleri bozan bir Türkiye var. Artık askeri ve siyasi anlamda değil ekonomik anlamda da güçlü bir Türkiye var. Bakın büyüme rakamları bu sene 7,4. OECD'in en hızlı büyüyen ülkesi. Avrupa Birliği'nin 3 katı büyüme ve son 15 yılda büyüme ortalaması 5,7. Bu dönemde yaşadığımız ihanet girişimlerini de unutmayın. Gezi kalkışmasını, 6-7 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık'ı, parti kapatma girişimlerini, 15 Temmuz darbe girişimini, bunların hepsini düşünün. Bunlar olmasaydı değil 5,7, 7-8 ortalama ile büyüyecektik."

Görüntü Dökümü:

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- Bilal Erdoğan'ın konuşması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

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4)ENGELLİ KARDEŞLER ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



ŞANLIURFA'da anne ve babaları taziyeye giden zihinsel engelli 4 kardeş, evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Olayda kardeşlerden Remziye Demir (4) yaşamını yitirdi, diğer çocuklar yaralandı. Yangını duyup eve dönen baba Ahmet Demir, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Cebeci Sitesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının evine taziye ziyaretine giden Demir çifti, zihinsel engelli 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Evde yalnız kalan çocuklar çakmakla oynarken, yangın çıktı. Yangın halı ve perdelerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Çocuklardan biri pencereye çıkarak yardım istedi. Çocuğu görüp, dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kardeş itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarılırken, Remziye Demir ise yanarak yaşamını yitirdi.

Yangını duyan Ahmet Demir, taziye evinden ayrılarak evine geldi. Evdeki çocuklarından birinin öldüğü haberini alan baba Demir, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansta sakinleştirici iğne yapılan baba Ahmet Demir, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Remziye Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Binadan çıkan itfaiye ekipleri

- Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

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5)GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI



GAZİANTEP'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adana otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs, 'U' dönüşü yapmak isterken çarpıştı. Kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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6)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu Hortu Mevkii'nde meydana geldi. Ahmet Domurcuk (39), kullandığı 80 AD 696 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Domurcuk, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Mikail Yılmaz ile Ali genç ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Domurcuk'un cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Şarampole devrilen otomobilin görüntüsü

-Olay yerinde ölen sürücü Ahmet Domurcuk'un cansız bedeni

-Jandarmanın çalışması

-Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) ()

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7)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ ALT GEÇİT MERDİVENLERİNE DÜŞTÜ: 5 YARALI



KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Konya'dan Ankara istikametine giden Deniz Dere Yıldırım idaresindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nden bulvara çıkan Adalet Bilici'nin kullandığı 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldırım'ın kullandığı otomobil alt geçit merdivenlerine düştü. Otomobildeki sürücü Yıldırım ile birlikte Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çarpışan otomobillerin görüntüsü

-Alt geçit merdivenine düşen otomobilin görüntüsü

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU, (Konya) ()

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8)KAYSERİ'DE ESKİ İŞ ORTAĞINI ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de, iddiaya göre iki eski ortak arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Vural (36), eski ortağı S.U. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.45 saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile S.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.U., yanında bulundurduğu tabancayla Deniz Vural'ı vurarak öldürdü. S.U, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz Vural'ın öldüğünü belirlerken, polis de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,)

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9)ÇORUM'DA 15 YAŞINDAKİ İKİ KIZ 1 HAFTADIR KAYIP



ÇORUM'da, bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki iki kız, polis tarafından her yerde aranıyor.

Çorum'da, 1 hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur Dede, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi polis merkezine başvurdu. Baba Şükrü Dede (45) ve Anne Aynur Dede (40), kayıp kızlarına seslenerek, "Ne olur kızım eve dön" diye çağrısında bulundu.

Anne Aynur Dede ve baba Şükrü Dede, kızlarının bir arkadaşı ile birlikte çıktığını ileri sürdü. Gülsen Akyol (15) ile birlikte eve dönmeyen iki genç kız ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Akyol'un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu.

Sultan Nur Dede'nin babası Şükrü Dede, "Benim kızım eğitimini yarım bırakıp işe girmişti. Sabah kızım evden işe gidiyorum diye çıktı. Bir haftadır kayıp. Ben buradan kızımı görenlere sesleniyorum. Nerede olduğunu bilen varsa lütfen bize haber versin" dedi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Sultan Nur Dede'nin baba ve annesi ile röportaj

- Sultan Nur Dede'nin fotoğrafı (1. foto)

- Gülsen Akyol'un fotoğrafı

- İki arakadaşın çorum Merkez'de birlikte yürürken mobeseye takılan görüntüsü

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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10)ÖĞRENCİLER 'ANSIZIN GELEBİLİRİZ' YAZISI OLUŞTURDU



KARABÜK'te, aynı binada eğitim veren iki ortaokulun öğrencileri Mehmetçiğe destek için 'Ansızın Gelebiliriz' yazısı oluşturdu.

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ile Aydınlıkevler Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. 600 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp 'Ansızın Gelebiliriz' yazısını oluşturdu. Koreografide öğrenciler Türk bayrakları salladı.

Görüntü Dökümü:

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-Koreografi'nin havadan görüntüsü(Drone)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Bülent DİKTEPE - Kamera: KARABÜK, ()

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11)ŞANLIURFA'DA SGK'YI DOLANDIRAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI



ŞANLIURFA'da, SGK’yı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, SGK’yı bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki ilaçları faturalandırıp piyasaya sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu dolandırıcıların Bahçelievler Mahallesi'nde depo olarak kullandıkları şahısların evlerine operasyon düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda ilaç sağlıksız bir ortamda muhafaza edildiği, bunların daha sonra ise piyasaya sürüldüğünü tespit etti. İlaçlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 şüpheliyi emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Depo olarak kullanılan evde ele geçen ilaçlar

- Sağlıksız ortamda muhafaza edilen ilaçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA - )

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12)İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİNİN YAZILI OLDUĞU LEVHAYI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan İnsan Hakları Anıtı'nın ön ve arkasına monteli, insan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan 4 kişi ve bunları satın alan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İnsan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan kişilerin yakalanmasıyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "25.03.2018 günü saat 09:30 sıralarında Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan İnsan Hakları Anıtı'nın önüne ve arkasına monteli, üzerinde 'İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi' yazılı olan levhaların çalınması olayı ile ilgili olarak; Şüpheli şahısların kaçış güzergahını görebilecek KGYS kameraları incelendiğinde, hırsızlık olayını 16.03.2018 günü saat 05.00 sıralarında 4 şahsın gerçekleştirdiği ve bu şahısların da hırsızlık suçundan kayıtları olan; A.Ö., S.Ç., V.K. ve M.D. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden V.K. ve A.Ö. 29.03.2018 günü, S.Ç. ve M.D. 31.03.2018 günü, şüphelilerin çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen ve hırsızlık suçlarından kayıtları olan A.K. ise 31.03.2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çalınan malzemeler şüpheli A.K. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslim edilmiştir" denildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sabaha doğru bir kişinin, levhaların yüklü olduğu el arabasını itelemesi

-Yoldan araçların geçmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

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13)5 ÜLKE TARAFINDAN ARANAN ŞÜPHELİ MERSİN'DE YAKALANDI

MERSİN Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 5 ayrı ülke tarafından aranan organizatör T.K. ve ekibini yakaladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,, T. K. isimli organizatörün irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin, göçmenleri yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şahısları 28 Şubat tarihinde teknik takibe aldı. 1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 Mart günü Suriye uyruklu 112 göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimine sevk edeceklerini tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma neticesinde göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, teknedeki 7'si kadın 9'u çocuk toplam 112 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.

Ardından çalışmaları genişleten ekipler, 5 ayrı ülke tarafından aranan ve hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan organizatör T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Görüntü Dökümü:

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Tekneue yapılan operasyon

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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14)İSTİNAT DUVARINDAN AŞAĞI DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Osman Esen'e ait inek yolun kenarında otlarken yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düştü. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, ineği tekrar yola çıkartmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği tarladan alarak yukarı çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.

Mahalle halkı ise istinat duvarının üzerinden daha önce de tarlaya araçların düştüğünü söyleyerek, duvar üzerindeki korkulukların yükseltilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların ineği hep beraber kaldırmaya çalışması

-İtfaiye erlerinin ineği iple sarması

-Vinç ile ineğin kaldırılması

-İneğin sahibinin evinin önüne indirilmesi

-Mahalleliler ile röp.

-Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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15)TROYAZAR ULUSLARARASI HOMEROS EDEBİYAT FESTİVALİ BAŞLADI

ÇANAKKALE'de, Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı dolayısıyla ilan edilen '2018 Troia Yılı' etkinlikleri kapsamında, 4 gün sürecek Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali başladı.

Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troia Yılı' etkinlikleri kapsamında '4 gün 11 yazar 6 bin kitap' sloganı ile gerçekleştirilen Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali dün başladı. Troia Antik Kenti’nde gerçekleşen kokteyl ile başlayan festivalin ilk konukları İlber Ortaylı ve Ahmet Şerif İzgören oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde sevilen yazarların yanı sıra Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troia Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Çanakkale'nin hem tarihiyle hem de kültürüyle büyük bir şehir olduğunu belirterek, "Çanakkale birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yaptı. Burası, Truva Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerdir. Koreliler Çanakkale'ye ve Truva'nın bu bölgede olduğuna dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Koreliler, Truva'yı Homeros'un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş büyükelçi olarak elimden geleni yaparak Truva ve Çanakkale'yi Kore'deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım. Bu etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in Troia Yılı ilan edilmesiyle nedeniyle oluşturuldu. Bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu yıl ve gelecek yıl Çanakkale ve Troia Antik Kenti'nde turist sayısının artmasını ümit ediyorum" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Troia Antik Kenti'nin Anadolu'nun kadim bir değeri olduğunu belirtti. Antik kentin 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edildiğini hatırlatan Vali Tavlı, şöyle konuştu:

"Bu yılın heyecan ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ilan edilmiş olan 2018 Troya Yılı, Çanakkale'mizin ve ülkemizin kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayan, ülkemizin dünya turizmindeki yükselişine güç katan uluslararası bir kültür ve turizm hamlesidir."

Troia Antik Kenti'ndeki programın ardından, festival bir alışveriş merkezinde Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı söyleşi ile devam etti. Söyleşide İlber Ortaylı, Çanakkale Savaşları ve bilinmeyen yönlerini anlattı. Söyleşinin ardından alışveriş merkezinden ayrılan İlber Ortaylı'nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' isimli kitabı söyleşiye katılan vatandaşlara dağıtıldı. Irmak Zileli, Hasan Ali Toptaş ve Koreli yazarlar Hee Soo Lee, In Uk Kang, Jongıl Kim, Min Jeng Lee, Tuğçe Isıyel, Selma Argon, Fatih Bayhan, Ahmet Ümit, Sinan Canan, Savaş Ş. Barkçin, Dücane Cündioğlu gibi ulusal ve uluslararası üne sahip yazarların katılacağı Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali, 8 Nisan’da sona erecek.

Görüntü dökümü:

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-Troia Ören Yerindeki kokteyl ve etkinlikten genel ve detay görüntü.

-Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi'nin konuşma görüntüsü.

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın konuşma görüntüsü.

-İlber Ortaylı'nın söyleşisinden genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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