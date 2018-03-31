DHA YURT BÜLTENİ - 1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güvenlik Korucuları'nın saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YARALI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ

SİİRT'in merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle Siirt'e geçti.

Siirt'te ilk olarak Devlet Hastanesi'ne giden Bakan Soylu, dünkü çatışmada yaralanarak, tedavi altına alınan 6 asker ve 5 güvenlik korucusunu ziyaret etti. Yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Soylu, asker ve korucular ile birlikte ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SALDIRININ OLDUĞU BÖLGEYE GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede yaralı güvenlik güçlerini ziyaret ettikten sonra 6 korucunun şehit olduğu bölgeye gitti. İncelemelerde bulunan Bakan Soylu, saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ormanardı köyünde 6 güvenlik korucusunun şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon devam ediyor. Güvenlik yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin kaçış güzergahında başlatılan operasyonda, şu ana kadar 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, bölgede operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi ve askeri yetkililerden bilgi alması

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İlkokulda 13 öğrenciye cinsel istismar iddiası

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.C. (17) tutuklandı.

Şuhut'ta bir ilkokulda, farklı zamanlarda öğrencilerin eşyalarının çalınması üzerine okulda inceleme başlatıldı. Öğretmenler okulda inceleme yaparken bazı öğrenciler okula zaman zaman köyde oturan D.C.'nin geldiğini, bu kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin iddiaları üzerine durum velilere ve jandarmaya bildirildi. Velilerin şikayetinin ardından istismar iddiasında bulunan 4 erkek çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Çocuklar D.C.'nin okuldan 5 kız ve 4 erkek öğrenciye daha istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu çocuklar da aynı doğrultuda ifade vererek, D.C.'nin cinsel istismarı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri 13 çocuğun benzer ifadelerinden sonra aynı köyde oturan D.C.'yi geçen salı günü gözaltına aldı. D.C., Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köyden ve okuldan görüntü

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yurtta kalan çocuk, yol kenarında ölü bulundu

ADANA'da çocuk kaldığı destek merkezinde kaldığı öğrenilen 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi Karaisalı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şambayat Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocuklar, gece merkeze döndükleri sırada yol kenarında hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan kişinin, o gün destek merkezinden izinli olarak çıkan arkadaşları Deniz Munzur Altun olduğunu fark eden çocuklar, 112 Acil Servis ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de cesedin yakınında 2 tüp çakmak gazı buldu. Hırsızlık ve uyuşturucudan poliste kaydı bulunan ve defalarca destek merkezinden kaçtığı belirtilen Altun'un cesedi, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak gazı solumaktan zehirlendiği düşünülen Altun'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Üzeri örtülü ceset ve polisten görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Yerdeki çakmak gazı tüplerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakım yaparken düşen asansörde öldü

GAZİANTEP'te, bir şirkette teknisyen olarak çalışan Uğur Akkuş (23), bakım yaptığı asansörün halatının kopmasıyla 7'nci kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette asansör bakım teknisyeni olarak çalışan Uğur Akkuş, 7 katlı apartmanın asansör bakımını yapmaya gitti. Akkuş, bakım yapmak için asansöre binerek en üst kata çıktı. Burada kapattığı asansörün içine binerek bakım çalışması yapan Uğur Akkuş, halatı kopan asansör kabiniyle zemine düştü. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla parçalanan asansör kabininden çıkarılan Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Uğur Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği bina

- Bina önündeki polisler

- Bina önündeki ambulans ve itfaiye araçları

- Bina önündeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Bursa'daki çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş.'nin, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Henüz 2 yaşında olan köpeğinin vurulmasının ardından şok yaşadığını söyleyen Ali Çelik, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuk mücadelesini soruna kadar sürdüreceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ali Çelik ile röp.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

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Otogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylem



KÜTAHYA Otogarı'nda, tahliye edilmek istenen kafeteryanın işletmecisi N.T. adlı kadın kendi boğazına bıçak dayadı, erkek kardeşi S.O. ise işyerini benzinle yakma tehdidinde bulundu. İki kardeş yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabasının ardından eylemlerini sonlandırdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kütahya Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda kafe işleten N.T. adlı kadının sözleşmesi belediye tarafından yenilenmedi ve mahkeme kararıyla işyerinin boşaltılması istendi. Tahliye için verilen sürenin dolması üzerine görevli avukat, zabıta ve çevik kuvvet polisleri otogardaki kafeye gitti. Ablası N.T. ile birlikte kafeyi işleten S.O. eline içerisinde benzin olan 5 litrelik su bidonu alıp işyerini ve kendisini yakacağını söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra gelen işletmeci N.T. de kardeşinin yanına giderek kendi boğazına bıçak dayayıp kafedeki idari bölüme kendilerini kilitledi.

Gelişmeler üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabalarının ardından iki kardeş eylemlerinden vazgeçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otogardaki polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin görüntüsü,

-S.O.'nun elinde benzin bidoonuyla ve benzini yere dökmesi,

-N.T.'nin boğazına bıçak dayaması,

-Eylem sonrası N.T.'nin kısa konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,()

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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar



KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Sümbüllü Bulvarı'na dönen ehliyetsiz sürücü Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobile, Kayseri istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarptı. Çetinkaya'nın kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, parçalardan bir o sırada ana yola çıkmak için bulvarda bekleyen Ashabil Demirbanka (50) yönetimindeki 46 FU 846 plakalı otomobile isabet etti. İkiye bölünen otomobilin sağ arka tekerleği de yerinden koparak kaza yerinden 50 metre ileriye fırladı.

Kazada Nedim Çetinkaya ile araçta bulunan Nihan Güler (28) ve Pelin Su Yılmaz (1) yaralanırken, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkiye bölünen otomobildeki bir bayrak da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İkiye bölünen otomobilin arka tarafı

- Otomobilin ön tarafı

- Olay yerindeki polisler

- Görgü tanığı İdris Demirbanka'nın kazayı anlatması

- Polisin bayrağı alması

- Kopan tekerlek

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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Çayda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, trafik yoğunluğundan kurtulmak için Irlamaz Çayı'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil sürücüleri çayda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri çayda mahsur kalan araçları ve 4 kişiyi kurtardı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Selvitepe Mahallesi'ndeki Irlamaz Çayı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden İzmir-Ankara Karayolu'ndaki köprülü kavşak nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyen bazı sürücüler araçlarıyla Irlamaz Çayı'ndan geçmek istedi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Irlamaz Çayı'na araçlarıyla girerek suda mahsur kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları ve 4 kişiyi kurtardı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan araçlarda maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Mahsur kalan araçlardan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaçak tavuk kesimhanesine baskın: 6 Suriyeli gözaltına alındı

ADANA'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına alırken yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.

Bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı alan Adana polisi, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Tek katlı binaya giren polisler, bir kısmı kasalar halinde satışa hazırlanmış, bir kısmı da parçalanmayı bekleyen yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi. Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen kaçak kesimhanede kesilip parçalanmaya hazırlanmış tavukların, yolunmuş tüyleri ve atıklarıyla aynı yerde bekletilmesi dikkat çekti. Tavuk atıklarıyla kaplı dolu kesimhaneye gelen zabıta ekipleri ise cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk eti, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemeler sonunda belli olacak. Kaçak tavuk kesimhanesinde suçüstü yakalanan 6 Suriyeli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, sağlıksız koşullarda kestikleri tavukları Suriyeli lokantacılara sattıklarını iddia etti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçak tavuk kesimhanesinin önündeki polis araçları

- Kesimhane önündeki polisler

- Kesimhanenin dış görüntüsü

- Kesilmiş tavukları inceleyen polisten görüntü

- Kesilip parçalanmayı bekleyen tavuklar ile yerdeki tavuk atıklarından görüntü

- Polisin, Suriyeli şüphelilere "Tavukları size kim getirdi?" diye sorması

- Tavuk kanı ile kaplı pencereden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. E.D., M.B., H.K., İ.A. ve D.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik semtlerinde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda E.D., M.B., H.K., İ.A. ve D.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, bu arada şüphelilerin adreslerine de eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zanlıların emniyetten çıkarılışı

Adliyeye götürülüşü

Detaylar

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Oyun salonu diye kiralayıp uyuşturucu yetiştirdiler



İZMİR'in Buca ilçesinde, oyun salonu yapmak için kiraladıkları işyerinde uyuşturucu madde üreten 3 kişi polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Erdem Caddesi'ndeki bir iş yerinde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, yaklaşık 4 ay boyunca şüphelileri takip etikten sonra dün akşam saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Girişinin üzeri halıyla örtülerek gizlenmeye çalışılmış işyerinin deposuna giren polis ekipleri 20 litrelik 38 su bidonuna dikili halde skunk ele geçirdi. Yapılan operasyonda şüpheli M.H., A.S. ve H.E. gözaltına alındı. Öte yandan, depoda yapılan incelemelerde, işyerini oyun salonu kurmak için kiraladıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucuyu yetiştirmek için özel sulama ve ışıklandırma sistemi de kurduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Depodan görüntü

- Uyuşturucu maddelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bartın'da, Milli Eğitim Müdürü'ne destek

BARTIN'da, aralarında sendika ve derneklerin olduğu 35 sivil toplum örgütü İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'e destek verdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü programını hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, '18 Mart 2018 Pazar günü saat 07.00'den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır' ifadelerine yer verdi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kurumların ve okulların 'Atatürk'ün posteriyle donatılması' hükmünü yok saydığı belirlendi. Dün, eski belediye binası önünde bir araya gelen 35 sivil toplum kuruluşundan oluşan Bartın Sivil İrade Platformu basın açıklaması yaparak, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'e destek verdi. Bartın Sivil İrade Platformu adına açıklamadan bulunun Aydın Kuloğlu, "Yalan, iftira ve çarpıtma üzerinden toplumun değerlerine, kültürüne ve inancına karşı savaş yürütme ve bu yolla toplumu sindirme tavrı, darbe kalıntısı değilse darbe heveslisi bir tutumun göstergesidir. Halkımız bu tutum sahiplerine 15 Temmuz'da en güzel cevabı vermiş, eski Türkiye'nin geride kaldığını somut bir biçimde göstermiştir. Toplumun gündemini de enerjisini de bu tür gereksiz tartışmalarla meşgul etmenin insanımıza hiçbir fayda sağlamayacağını beyan ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri alkışlar eşliğinde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Detay görüntüler

-Aydın Kuloğlu açıklaması

-Platform üyelerinin alkışları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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