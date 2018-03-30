DHA YURT BÜLTENİ-1

Eruh'ta üs bölgesine saldırı : 5 şehit (1)

Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Acil servisten görüntü

Haber-Kamera: SİİRT ()

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Iğdır'da kaçakların bulunduğu minibüs direğe çarpıp yandı: 15 ölü, 30 yaralı



IĞDIR'da sınırdan yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüs, havalimanı yakınlarında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yandı. Feci kazada 15 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Karayolu çevreye yayılan cesetlerde kaplanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında, Iğdır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yasadışı yollardan sınırı geçtikleri belirtilen kaçakların bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, iddiaya göre kendisi gibi kaçakları taşıyan başka bir minibüs ile yarışırken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisi tıklım tıklım kaçak yolcu ile dolu olan minibüs orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından alev alan minibüste bulunanların çoğu, çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

CESETLER YOLA SAVRULDU

Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yola savrulmuş ve birçoğu yanmış cesetlerle ve çok sayıda yaralı ile karşılaştı. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu arada kaçakların bulunduğu diğer minibüs şoförünün ise kazanın hemen ardından aracı terk ederek kaçtığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(İLK GÖRÜNTÜLER)

-Kaza yeri genel

-Ambulanslar

-Yaralıların kaza yerinden alınarak ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

(EK - 2)

-Ambulansa konan yaralılar

-Yerdeki yaralılar

-Röp.

-Kaza yapıp yanan araç

-Yerdeki cesetler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,()

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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Bayburt'ta yoldaki çukura otomobil ve minibüs düştü: 8 ölü, 3 yaralı

BAYBURT'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi yakınlarındaki Aydıntepe mevkiinde meydana geldi. Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden İran plakalı otomobil ardından Bayburt-Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapatılan yolda başlatılan menfez çalışması için kazılan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Art arda düşen araçlar demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören çevredeki diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane önü detayları

Kaza yeri detayları

Acil servis detayları

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Kaza yeri detayları

Araçlardan detay

Haber-Kamera: BAYBURT,()

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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Çorum'a şehit ateşi düştü



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Çorum'a ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, dün tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin babası Mustafa Tokmak ile kardeşi Talat Tokmak, acı haberi hastanede aldı. Şehit Hidayet Tokmak'ın cenazesinin bugün memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde, öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()

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Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi



ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in (23), cenazesi Amasya-Merzifon Havalimanı'nda karşılanarak, karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in naaşı, memleketine götürülmek üzere Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi. Burada şehidi, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Merzifon 5. Ana jet üs komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, askeri erkan karşıladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, daha sonra karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.

Haber: Sinan HARMANCI / MERZİFON(Amasya),()

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Çöp evde çıkan yangında anne ve kızı zehirlenerek öldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında 79 yaşındaki Refiye Arısoy ile 52 yaşındaki kızı Nejla Arısoy, dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetti.

Olay öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Refiye Arısoy ve kızı Nejla Arısoy'un yaşadığı apartmanda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Binadaki çöpler için için yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Refiye Arısoy ve Nejla Arısoy dumandan zehirlenerek yaşamlarını kaybetti. 3 katlı binanın tüm daireleri ve merdivenleri çöple dolu olması nedeniyle cenazeleri indirmek isteyen görevliler, itfaiye merdiveni ile binanın penceresine yanaştı. Dairede bulunan anne ve kızının cenazeleri itfaiye merdivenine alınarak, aşağı indirildi. Anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuyla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Yangında hayatını kaybeden anne ve kızının komşuları, anne ve kızının 3 katlı binada yalnız yaşadıklarını ve uzun yıllardır binanın çöp ev olarak kullanıldığını, anne kızını sevdikleri için belediyeye ihbarda bulunmadıklarını belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken

Cenazelerin pencereden çıkarılması ve detaylar

Haber-Kamera: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli),()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Polisin durmasını istediği otomobil sürücüsü kaçarken 2 araca çarptı 9 yaralı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak isterken, minibüs ile başka otomobile çarptı. Kazada kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında, meydana geldi. Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde polis ekipleri, 48 E 6637 plakalı otomobili kullanan Atakan G.'yi şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Atakan G., ekipler tarafından takip edildi. Bu sırada Atakan G., Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde önce Samet Kılıç'ın kullandığı 26 BB 603 plakalı minibüse, ardından da Barış Garip yönetimindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarpıp, kaçmaya devam etti. Kazada, kaldırımdaki MOBESE direğinde de hasar meydana geldi. Polis ekipleri, Atakan G.'yi Şarhöyük Mahallesi'nde yakaladı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Atakan G. ile diğer araçlardaki Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Acil serviste tedavileri yapılan yaralıların taburcu edildiği, alkollü olduğu öne sürülen Atakan G.'nin ise gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçan otomobilin görüntüsü,

-Polislerin otomobilde inceleme yapması,

-Otomobilin 2 araca çarptığı yerdeki polislerin ve ambulans

-Yaralı bir kadının ambulansa götürülmesi,

-Kaza yapan minibüsün ve diğer otomobilin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Adana'da hava destekli DEAŞ ve PKK operasyonu: 36 gözaltı

ADANA polisi, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 36 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yasadışı gösterilere katılıp, terörist cenazelerine katıldığı ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Isparta, Osmaniye ve Mardin'de 42 adrese baskın yaptı. PKK'ya yönelik operasyon ile aynı saatlerde kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve çatışma bölgelerine terörist temin ettiği iddia edilen kişilerin evlerine de baskın düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonlarda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. PKK'ya yönelik operasyonda 5'i kadın 1'i çocuk 31 kişi gözaltına alınırken, DEAŞ operasyonunda ise 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının operasyon bölgesine gidişi

- Baskın yapılan evin kapasındaki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin "Aç kapıyı" diye bağırmaları

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Evdeki polislerden görüntü

- Evin dışında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü

- Havadaki polis helikopterinden görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Trafik kazasında 6 kişinin ölümüne neden olan otomobil bulundu



KAYSERİ'de, geçtiğimiz günlerde otomobil ile ambulansın çarpıştığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karıştığı belirlenenlüks otomobil, kent merkrezinde bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün ise Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

Kaza, geçen 25 Mart'ta Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit değiştirmesiyle otomobil, karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi. Ekipler lüks otomobili kent merkezinde bir binanın otoparkında buldu. Otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-FOTOĞRAFLAR

Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Marmaris'te otel çıkan yangın paniğe neden oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir otelin restoran bölümünde, geri dönüşüme gönderilmek üzere restoranın önüne konulan yatakların üzerine atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında, Uzunyalı mevkiindeki bir otelde (La Vita Beach) çıktı. İddiaya göre, geri dönüşüme gönderilmek üzere restoranın önündeki açık alana konulan yataklardan birine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sigara izmariti atıldı. Yatakların tutuşması üzerine alevler kısa sürede büyüyerek restoranı kapladı. Otel personelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Otelde pariğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Otel ve retoran sahibi Mehmet Karaarslan, "Otel ve altındaki restoranımız tadilat nedeniyle kapalıydı. Odalardaki yatakları çıkartarak restoranın bahçesine koyduk. Bir saat önce ayrılmıştım, yangın olduğunu öğrenince geldim. Yangın çıkmasına sebep olacak, kaynak çalışması ya da başka bir ateş çıkartacak çalışma olmadı. Kendini bilmez biri tarafından atılan sigara izmariti sonucu pamuklu yatakların tutuştuğu söyleniyor. Buna sebep olandan şikayetçiyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının sahilden görüntüsü

- Alevlerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

- Otel sahibi Mehmet Karaarslan'ın polisle görüşmesinden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Trabzon'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

TRABZON'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise aranıyor. Polisin evlere düzenlediği baskın anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan 6'sı öğrenci evi, 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 58 şüpheliden 9'u öğrenci ve 2'si 'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi' olmak üzere 38 kişi gözaltına alınırken, 20 kişinin de arandığı belirtildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, 'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi' 2 kişi tutuklandı. 9 öğrenci ise 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 27 şüphelinin sorgusu sürerken, 20 şüpheli ise aranıyor

Polisin evlere düzenlediği baskın anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Operasyon anı görüntüleri

Haber: Osman ŞİŞKO / TRABZON,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Konya'da 2 takside kaçak 10 Afgan yakalandı

KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği, Konya'ya inşaatlarda çalışmak için geldiği belirtildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Ankara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Havalimanı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, yanlarından geçen Ankara plakalı taksinin içindekilerden şüphelendi. Daha sonra aynı yerden geçen, Ankara plakalı başka taksinin içindeki kişilerden de şüphelenen ekipler, araçları takibe aldı. Taksi sürücüleri, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Terörle mücadele ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis ekibinin takip ettiği sürücüler, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde durduruldu. Polisten kaçan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu toplam 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmadı. Kaçakların, Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, Konya'ya da inşaatlarda çalışmak için geldiği ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaçak 10 Afgan, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin Afganlıların üst araması yapması

-Afganlıların görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Spil'de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

MANİSA'da doğa güzelliklerini içinde barındıran Spil Dağı'nın 1517 metre yüksekliğindeki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Spil Dağı'nın zirvesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Manisa'da dün sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterirken, şehrin hemen yanında yükselen Spil Dağı'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. Öğle saatlerine kadar yağan karın kalındığı, Spil Dağı'nın 1517 metre yükseklikteki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Spil'e çıkmak isteyen Manisalılar, Turgutalp mevkisinde yoğun sisle karlaşırken, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Sıcaklığın eski 2 dereceye kadar düştüğü Spil Dağı'nın karla kaplı zirvesinde, kartpostallık görüntüler oluştu. Spil'e gelenler karın keyfini kardan adam yapıp, kar topu oynayarak çıkardı. Kimileleri de günün anısına bol bol özçekim yaptı.

Spil Milli Parkı'na önümüzdeki günlerde yapacakları tatbikat alanını belirlemek için çıktıklarını belirten Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer, "Spil'e geçen cumartesi günü de kar yağmıştı. Ancak kar bu kadar değildi. Hemen arkadan gelen yağmur karı eritmişti. Ancak, bu defa kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Önümüzdeki günlerde tatbikat yapmayı planlıyorduk. Karla karşılaşınca biz de şaşırdık. Yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kadar kar yok. Ancak zirvede kar yoğun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Spil Dağı'ndaki kardan görüntü

-Sisli bölgelerden görüntü

-Kardan adam yapanlardan görüntü

-Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer ile röp.

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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İşitme engelli İbrahim'in azmi parmak ısırttı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan işitme engelli İbrahim Atamer, annesi evi terk edince bedensel engelli babasına bakmak için sanayide çalışırken çok sevdiği taekwondo sporundan da vazgeçmedi. Çok çalışan İbrahim milli takıma girdi ve şampiyonluklar kazandıktan sonra kendisi gibi milli sporcular yetiştirmeye başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel'in farkındalık projesi 'Bedeninin farkında ol', engelli milli sporcuları üniversiteli gençlerle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe paralimpik tenisçi Büşra Ün, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, görme engelli milli yüzücü Selami Pazar, işitme engelli milli taekwondo sporcusu İbrahim Atamer, engelli basketbol sporcusu Ahmet Efetürk, engelli basketbol sporcusu Ramazan Kılıç, engelli yüzücü Zümra Aynurlu ile üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

"HER ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTIM"

Etkinliğe katılan taekwondo sporcusu 29 yaşındaki İbrahim Atamer, hayat hikayesiyle gençlere örnek oldu. 9 yaşında geçirdiği havale nedeniyle işitme duyusunu kaybeden İbrahim, hem engelli babasına baktı hem de taekwondo da milli sporcu olmayı başardı. Nişanlısı Aybike Dalar ile birlikte etkinliğe katılan İbrahim Atamer, "9 yaşında havale geçirdim. O zamanlar para olmadan acil servisler bakmıyordu. Paramız olmadığı için hastaneye gidemedik. 7 ay komada, 3 ay da hastanede yattım. Taburcu olduğumda felç olmuştum. Gözlerim çift görüyordu. Ancak zaman içinde kendimi toparladım. Arkadaşlarım çocukken duymadığım için beni aralarına almıyorladı. Duymuyorum diye benimle dalga geçiyorlardı ama ben onlara hiç kızamıyordum. Hiç duymuyordum, bu yüzden de konuşmayı yavaş yavaş kaybediyordum. Hayat benim için zordu ancak her zorluğun altından kalktım. Zamanla sesim de düzeldi. 2004 yılında taekwondoya başladım. 2011 yılında milli takım seçmelerini kazandım. 2012 yılında dünya şampiyonasına katıldım ve 3'üncü oldum. 2013 yılında milli takım yaz olimpiyatları seçmelerini kazandım ve 2 gümüş madalya aldım" diye konuştu.

,ANNESİ EVE TERK EDİNCE ENGELLİ BABASINA BAKTI

İbrahim'in zorlu hayatı babasının da buarger hastalığına yakalanmasıyla birlikte daha da zorlaştı. O günleri anlatan İbrahim Atamer, "Taekwondoya 1 yıl ara vermek zorunda kaldım. Çünkü babamın ayağı buerger hastalığından dolayı ayağı kesildi. Bu dönemde sanayide çalıştım, boya, kaynak yaptım. Hem spor yapıyordum hem de eve bakıyordum. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası seçmelerinde 3'üncü oldum ama gidemedim. Çünkü babamın öbür bacağı da kesildi ve annem bizi terk etti" dedi.

GENÇLERE SPORU SEVDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Taekwondo sporundan vazgeçmeyen işitme engelli İbrahim Atamer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda Samsun'da dünya 2'ncisi, 2017 yılında İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda da 2 kategoride bir bronz ve bir gümüş madalya kazandı. Atamer, "Engelli insanlarla dalga geçmeyin, sizi duymuyorlar ama hissedebiliyorlar. Sizi sizden daha iyi anlayabiliyorlar. Her insanın kaderi kendi ellerindedir. Çaba gösterirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Şuanda Akhisar Belediyespor'a bağlı Sportif Hizmetlerde antrenör olarak çalışıyorum. Gençlere sporu sevdirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"BENİ İSTEMEYEN HERKESE KENDİMİ ALKIŞLATTIM"

Etkinliğe katılan engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ise, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı. TAR sendromu nedeniyle bacakları ve kolları olmayan Sefa, doğumundan itibaren 5 yıl hastanede yattı. 5 yılın ardından hastaneden taburcu olduğunu anlatan engelli yüzücü Sefa Yurtkölesi, "Lise yıllarımda okula alınmak istemedim. Okuldan gitmem için ellerinden geleni yaptılar. Lise 2'nci sınıfta yüzme sporuyla tanıştım. Birçok dereceler kazandım, Türk milli takımına girdim. 2014 yılında düzenlenen Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'nda 3'üncü oldum ve bronz madalya aldım. Bu madalyayı kazandıktan sonra okuluma döndüm ve beni istemeyenlerin hepsine kendimi alkışlattım. Bu hayatımın en gurur verici olayıydı" diye konuştu. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sefa, Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırmayı istediğini ifade etti.

ÇALIŞAMAZ RAPORUNU DEĞİŞTİRTTİ

Bir işte çalışmak için engelli raporunu değiştirtmek istediğini anlatan Sefa Yurtkölesi, "Engelli raporumda 'Çalışamaz' ibaresi olduğu için ben işe alınmayacaktım. Raporu düzelttirmeye gittim ve doktorlardan 'Çalışabilir' raporu istedim. Doktorlar beni alkışladı ve çalışmak istememden dolayı teşekkür ettiler. Evde oturmak istemedim. Benim gücüm yettiğince çalışmak istiyordum. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Hem aileme katkı sağlıyorum hem de kendimi geliştiriyorum" dedi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, engelli sporculara çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşitme engelli sporcudan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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CHP'li Yarkadaş'tan kanserden şüphelenilen hastaya 7 ay sonra randevu verildi iddiası

'YETERLİ EKİPMAN OLMAMASINDAN KAYNAKLI, DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde kanser şüphesiyle mamografi çektirmesi istendiğini ve 7 ay sonraya gün verildiğini iddia ettiği Sevgi Atılkan (63), konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kastamonu'da yaşayan Sevgi Atılkan, Doğan Haber Ajansı () muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası doktorunun kendisinden mamografi çektirmesini istediğini belirterek, 7 ay sonraya gün verilmesine çok şaşırdığını söyledi. Atılkan, "Bir tesadüf sonucu 'ameliyat olmam gerektiği' söylendi ve ameliyat oldum. Daha sonra ameliyat sırasında alınan kitlenin iyi olmadığını, her sene mamografi ve ultrason çektirmem gerektiğini belirtiler. Benim doktorlarla veya hastane personeli ile ilgili hiçbir problemim şikayetim yok. Bu uzun süre, doktorların elinin altında yeterli ekipmanın olmamasından kaynaklı, diye düşünüyorum" dedi.

Sevgi Atıkan'ın eşi Necdet Atıkan ise "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle genel cerrahi bölümüne gittik. Bölüm doktoru bizden mamografi istedi. Bunu da 1 Kasım 2018'e verdiler. Bizim hastalığımız eğer başlangıç aşamasındaysa 7- 8 ay beklemek için uzun bir süre. Özel hastaneye gitsek bunlar daha kısa sürede halloluyor; ama bu da parayla oluyor. Ben emekliyim ve işimizin devlet hastanesinde görülmesini istedik; ancak devlet hastanesinde bu süre uzun olunca hem kendi adımıza hem de diğer vatandaşlar adına rahatsız olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevdi Atılkan mutfak işi yaparken

-Sevdi Atılkan konuşması

-Sevdi Atılkan'a 7 ay sonrasına verilen randevu kağıdı

-Necdet Atılkan konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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İlber Ortaylı, "Mustafa Kemal Atatürk Ankara'yı tesadüfi başkent yapmadı"

ANKARA'nın Etimesgut ilçesi Uluslararası bir sempozyum ve tarihi dokümanların yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği ve Türkiye'den 7 üniversite ile Türk Dünyası'ndan 5 ülkenin akademisyenlerinin katkıları ile gerçekleştirilen Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu'nda, 120 bilim insanı 90 bildiri ile yer aldı. Sempozyumun 'onur konuğu' Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Ankara'nın soysuz bir şehir olmadığını çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını aynı zamanda Ankara'nın tesadüfen başkent yapılmadığı apaçık ortadadır" diye konuştu. Ortaylı, Ankara'nın tarihine de değindiği konuşmasında, Ankara'nın başkent olmasında tarihi, sosyal, kültürel birçok sebebin yattığını söyledi.

5 ÜLKEDEN 120 BİLİMADAMI ANKARA VE ETİMESGUT'U KONUŞACAK

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek sempozyumun açılışına Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Belediye Başkanı Enver Demirel, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, rektörler, Türkiye ve yurt dışından 120 bilim insanı ile bini aşkın başkentli katıldı. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde hem Ankara hem de Etimesgut tarihine ait çok önemli tarihi dokümanların yer aldığı bir sergi de vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergi hafta sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ORTAYLI, ANKARA'DA GEÇEN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Sempozyumun onur konuğu olan ve Etimesgut'un köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyen Ortaylı, "Etimesgut bir zamanların Orta Anadolu köyü idi. 19. yüzyılda Ankara merkeze yakın önemli bir demiryolu istasyonuydu. 1990'lardan sonra imar kurallarının insaflı uygulandığı, çarpık kentleşmenin olmadığı, diğer şehirlerle mukayese edilemeyecek kadar planlı, daha uygar, daha medeni yapılaşmanın olduğu bir şehirdir. 1960'lı yıllarda canımız sıkıldıkça Ankara'da banliyö trenine biner; Etimesgut'un tarihi garında inerdik. Etimesgut'tan Sincan yaya devam ederdik. Etimesgut şimdi çok büyüdü, gelişti, önemli bir metropol oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı, Ankara'da geçen çocukluk ve gençlik yıllarındaki Etimesgut'u anlattı. Ortaylı, "Etimesgut, nüfusu bugün 600 bine ulaşmış, Türkiye'de eşine az rastlanır modern ve düzenli bir metropoldür. Etimesgut yakın gelecekte çok daha büyüyecek, milyonu aşacak nüfusa sahip olacaktır" dedi. Ortaylı, Ankara tarihine de değindiği konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı tesadüfi başkent yapmadığını, bunun altında tarihi, sosyal, kültürel birçok sebebin yattığını söyledi.

DEMİREL, "ETİMESGUT'U TÜM YÖNLERİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAKLAR"

Sempozyumda konuşan Başkan Enver Demirel de 2 gün sürecek sempozyumla uluslararası katılımla Türkiye'den 7 üniversiteden 120 bilim insanını bir araya getirdiklerini belirterek, sempozyumda 100'e yakın bildiri sunulacağını söyledi. Başkan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sempozyum kapsamında 2 gün boyunca 4 ayrı salonda 24 oturum gerçekleştirilecek. Akademisyenler, Etimesgut'un tarihini, kültürünü ve sanatını belgelerle masaya yatıracaklar. İlçemizin coğrafi konumu, ekonomik ve idari yapısıyla ilgili de bilgiler verecekler. Uzman akademisyenler sunum yaparak ismini bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu Etimesgut'u tüm yönleriyle gün yüzüne çıkaracaklar. Bu sempozyum, hazırladığımız 'Tarihte Etimesgut' ve 'Örnek Nahiyeden Çağdaş Kente Etimesgut' konulu 2 ciltlik kitap çalışmamız için de önemli kaynak oluşturacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ortaylı'nın konuşması

-Detaylar

Haber: ANKARA,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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