DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AMANOS ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İstanbul'da yaşayan babası taksi şoförü olan Sebahattin ve annesi Nazmiye Tokur ile Ankara'da bulunan şehit eşi Melike Tokur'un (25) Samsun'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. Şehit için bugün Salıpazarı Fatih Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni yapılacağı ardından cenazesinin Kalfalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

SAMSUN'A 5 GÜN SONRA İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Öte yandan 5 gün önce Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 savaş uçağında Samsunlu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy (32) şehit olmuştu. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberiyle Samsun'a 5 gün arayla ikinci defa şehit ateşi düştü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin uçaktan indirilişi

-Cenazenin taşınması

-Cenaze aracına konulması

-Dua edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gakhan İÇKİLLİ-SAMSUN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN ANNESİNİN SEVİNCİ



BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybuke Yalçın'ın (23) annesi Zehra Yalçın, saldırıyı gerçekleştiren 'Agit' kod adlı teröristin öldürülmesi haberiyle buruk sevinç yaşadı. Anne Zehra Yalçın, "Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan Allah razı olsun. Bu habere çok çok sevindim" dedi. Batman'ın Sason ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Agit' kod adlı teröristin 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit eden terörist olması, Aybüke öğretmenin ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, kızı Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin öldürülmesini sevincini yaşadı. Zehra Yalçın yaptığı açıklamada, "Olayın üzerinden bir tanesi gebermişti çok şükür ama biri yaşıyor deniliyordu. Bu zamana kadar yaşadığını bilmiyordum, ölmüştür diye düşünüyordum ama haberlerde söylenince çok mutlu oldum geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun. Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim" diye konuştu. Aybüke öğretmenin 72 yaşındaki dedesi Ömer Gümüşçü ise, "Bu haberi duyunca çok sevindim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Zehra Yalçın'ın açıklaması

-Ömer Gümüşçü'nün açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük)()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonetle bir otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Çatalarmut Kavşağı'nda meydana geldi. 32 yaşındaki Anıl Kaplan yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 AEL 995 plakalı kamyonet, Çatalarmut Kavşağı'na geldiği sırada Ödemiş yönünden gelen 28 yaşındaki Melih Delgin kontrolündeki 35 D 6922 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Melih Delgin, Nazım Korkmaz (38) ve Burhan Usul'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mustafa Er (27) ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Er'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kamyonet şoförü Anıl Kaplan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından cesetler Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

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- Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

- Melih Delgin (1'inci foto) ve Burhan Usul fotoğraf

Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 33 YARALI

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi ölürken, 33 kişi de yaralandı. Kaza Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Trabzon’dan İstanbul’a giden Özcan Abonoz idaresindeki 61 S1991 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak yoldan çıktı. Ardından yol kenarında bulunan leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpıp durdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, 112 sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelerek bilgi alan Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da olay yerine gelerek açıklamada bulundu. Kazada otobüs şoförü Özcan Abonoz ile beraber 2 kişi ölürken 33 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüsten detay

-Ekiplerden detay

-Hastane dışından detay

-Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan ile röportaj

-Hastaneye ambulansla getirilen yaralılar

-Detaylar

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), ()

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5)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TIR, OTOMOBİL VE MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Durmuş idaresindeki 59 RE 861 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki 54 E 5247 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı. Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Görgü tanığı ile röp

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TRAFİK KAZASINDA HAYATLARINI KAYBEDEN AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ'nin Mimsin bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi Sarız ilçesinde yan yana, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında, Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Üzüm (36) ile otomobildeki aynı aileden Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner (12) olay yerinde, Muhammet Üzüm (36) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesi, Sarız ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Ailenin yakınları camii avlusundaki tabutların başında gözyaşı döktü. Öğle namazı sonrasında Sarız Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üzüm ailesinden 6 kişi İncedere Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diğer yandan, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Üzüm'ün de sosyal medyadaki hesabındaki tarihe göre toprağa verildiği günün aynı zamanda doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ailenin kaza günü Sarız'da babalarının mezarını yaptırdığı ve ardından merkez Melikgazi ilçesi Eski Bağları'ndaki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Camii avlusundan görüntüler

-Cenaze namazının kılınması, mezarlıktan görüntüler

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ÇİFTLİK BANK'IN TAVUKLARI VE YUMURTALARI SATILIYOR



ÇİFTLİK Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak.Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Taraklı-Göynük Yolu'nun Yeniköy mevkiinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor. Yaklaşık 5 ay önce CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor. Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi, Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak.

Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyum atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen mahkeme tarafından verilecek.

Görüntü Dökümü:

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- Tesisten görüntüler

Haber-Kamera: Azim ÇELİK/TARAKLI(Sakarya), ()

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8)GÖLCÜK'TE DOLU YAĞIŞI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yağmur yağışı doluşu yağışına dönüştü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

Gölcük Değirmendere'de yağmur yağışı dolu yağışına dönüştü. Yollar yağmur sularıyla kaplanırken, dolu yağışına dönüşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doluya yakalananlar saçakların altında dolu yağışının durmasını bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Dolu yağışından görüntüler

-Dolu tanelerinin görüntüleri

-Detay

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

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9)KARACABEY'DE DOLU YAĞIŞI EKİLİ ALANLARDA ETKİLİ OLDU



BURSA’nın Karacabey ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlarda etkili oldu.Karacabey'de saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak yerini ceviz büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar araçlara binerek ceviz büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Bazı araç sahipleri ise araçlarının üzerine örterek cam ve kaportaları korumaya çalıştı.Dolu yağışı özellikle ekili alanlarda etkili oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Tarlalarda ekili olan buğday, arpa, yulaf gibi ürünün yanı sıra, bezelye de şuanda tarlada. Bu ürünler mayıs, haziran, temmuz aylarında hasat edilecek. Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Dolu yağışı nedeniyle şuan itibariyle meyvelerde çiçek dökümü olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Dolu yağışı

- Çevreden görüntü

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)EVİNİN YANIŞINI ÇARESİZCE İZLEDİ

SİVAS'ta tek katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev sahibi Mehmet Karagül (84) itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi.Olay, 18.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi İmaret Sokak'a yaşandı. Mehmet Karagül'e ait tek katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Ev sahibi İbrahim Karagül, oğlu Adem Karagül gelini ve torununun evde olduğu sırada soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin çatısını sardı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ev sahibi Mehmet Karagül, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresiz gözlerle izledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mehmet Karagül'ün söndürme çalışmalarını çaresizce izlemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)'KIŞLADA ÖLÜM' DAVASINA BAŞLANDI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Başçavuş Osman Hancı'nın yargılanmasına başlandı. Sanık Hancı, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben sadece, başına dokunarak, nöbet sırasında silahının namlusuna taktığı miğferini kafasına takması gerektiğini söyledim. Suçsuzum" dedi. Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda askerliğini yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim'de nöbetten döndükten birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Kılıç'ın ölümüne komutanının kafasına miğfer ile vurması sonucu geçirdiği beyin kanamasının neden olduğu öne sürüldü. "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenilen Kılıç'ın komutanı Başçavuş Osman Hancı tutuklandı.

Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Osman Hancı, hayatını kaybeden er Kılıç'ın eşi ve ailesi, sanık ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Osman Hancı, söz konusu iddiaları kabul etmedi. Olay günü nöbet tutan Kılıç'ı telefonla konuşurken gördüğünü ifade eden Hancı, "Olay akşamı ben nöbetçiydim. Karargahta gezerken Gökhan'ı gördüm. Nöbetçiydi, telefonla konuşuyordu ve silahını boynuna asmıştı. Ben de yanına gidip onu uyardım. Kafasına vurmadım ona nasihatlerde bulundum. Vicdanım rahat, Gökhan'ın ölüm sebebi ile benim eylemim arasında bir bağlantı yoktur" dedi.

Sanık savunmasının ardından Gökhan Kılıç'ın eşi Berna Kılıç söz aldı. Berna Kılıç, haberi duyduktan sonra hastaneye geldiklerini, burada kendilerine eşinin düştüğünün söylendiğini ve buna da inandıklarını kaydetti. Eşi hayatını kaybettikten sonra silah arkadaşlarının kendisini arayarak 'Gökhan düşmedi, başına vuruldu' dediğini belirten Kılıç, "Komutanlar babamı aradıklarinda yanındaydım. Hemen Bursa'ya geldik. Gökhan'ın ameliyatta olduğunu duydum ve sabah da eşim vefat etti. Hepsi bize farklı şeyler anlattı. Biri ranzadan düştüğünü söyledi, biri nöbette telefonla konuşurken Osman Hancı'yı görünce korkup düştüğünü söyledi. Biz de onlara inanmıştık ancak ertesi gün eşimin can dostu Murat Eroglu beni arayıp 'Yenge ben Gökhan'ın can dostuyum, olay sırasında orada değildim, ama biz nöbette karşılaştık yüzü asıktı. Ona ne olduğunu sordum, bana telefonu yakalattıktan sonra Osman başçavusun kafasına vurdu' dedi. Bana, bize ne anlatıldığını sordu. Ben de düştüğünü söylediler dedim. 'Sakın inanmayın öyle bir şey yok, peşini bırakmayın' dedi" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Kılıç'la birlikte vatani görevini yapan er Yiğit Kahraman da tanık olarak dinlendi. Tanık Kahraman, "Olay günü tüm gün Gökhan'la birlikteydim. Gayet iyiydi, akşam ondan nöbeti devralmaya gittiğimizde rengi solmuş, canı sıkkındı. Biz telefonu kaptırdığını biliyorduk. Yanımdaki arkadaşım ona 'Telefonu kaptırdığın için mi canın sıkkın' diye sordu. O da 'Telefonu kaptırmanın cezası yetmezmiş gibi bir de dayak yedik. Osman başçavuş kafama vurdu, başım çatlıyor' dedi" diye konuştu.

Sanık ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden çıkanlar

-Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)İZİNLİYKEN İNTİHAR EDEN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta muhtar olan babasına ait tabancayla intihar eden jandarma er İzzet Dolaş'ın (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

Tokat'ta jandarma olarak vatani görevini yapan İzzet Dolaş, izin alıp muhtar olan babası Hemkan Dolaş ile birlikte araçla önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Hemkan Dolaş, Kahramanmaraş yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde durdu. Hemkan Dolaş araçtan inerken bu sırada oğlu İzzet Dolaş, torpido gözünde bulunan babasına ait tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yaşamını yitiren Dolaş'ın cenazesi, dün Viranşehir'e getirilerek Gözlek Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit'in de katıldığı törende Dolaş'ın yakınları gözyaşı döktü. Dolaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze töreni

- Törene katılanlar

- Cenaze namazı

- Tabutun getirilmesi ve ağlayanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)YAŞLI ADAM KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ



MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Hüseyin Demirbaş (93), bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti.

Olay, dün gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Hüseyin Demirbaş bilinmeyen bir nedenle yalnız yaşadığı evinin tavanına kabloyla kendini asarak intihar etti. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları Demirbaş'ın evine geldiklerinde yaşlı adamın cesediyle karşılaşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Demirbaş'ın evinden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONU: 9 GÖZALTI



BURSA'da, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 350 gram bonzai, satışa hazır bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik merkez Yıldırım İlçesi Meydancık mahallesi ile merkez Osmangazi İlçesi Emek mahallesinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyona yaklaşık 100 polis ile Narkotik köpeği 'Rona' da katıldı. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda evlerde arama yapan polis ekipleri 9 kişiyi göz altına alırken, 350 gram bonzai, satışa hazır bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi.Yapılan operasyonda yakalanan 9 kişiden 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin kapıyı kırması

-İçeri girişi ve uyuşturucu madde bulunması

-Narkotik köpeği Rona arama yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)MAĞDUR KÜÇÜK KIZ ZORLA ADLİYEYE GETİRİLECEK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3.5 yaşındaki öz kızı A.H.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu ididasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 43 yaşındaki H.K., üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanık hakkındaki tutuklama taleplerinin reddine karar verip, şu an 8 yaşındaki olan A.H.K.'nin zorla getirilip, dinlenmesi için duruşmayı erteledi.Bodrum'da yaşayan çocuk gelişimi uzmanı ve butik işletmecisi olan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki N.P., farklı meslek kollarında işçi olarak çalışan eski eşi 43 yaşındaki H.K. hakkında, 2013 yılında, o dönemde 3.5 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından açtığı davayla H.K.'dan boşandı. H.K. hakkında öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bodrum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 yıl hapsi istenen ve tutuksuz olarak yargılanan H.K., dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık H.K., avukatları Mehmet Güner, Deniz Şenyürek, Esma Irmak Başol, mağdur kızın annesi N.P., avukatı Tuğba Özden Tosun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nilay Buse Durmaz katıldı. Duruşmayı ayrıca sanık ve mağdur yakınları ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de izledi.

MAĞDUR ÇOCUK DURUŞMAYA KATILMADI

Mahkeme heyetinin geçen celse dinlenilmesine karar verdiği 8 yaşındaki A.H.K. duruşmaya katılmadı. Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, mağdurun ne şekilde dinleneceği hususunda mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmediği, diğer mağdur avukatı Özge Günay'ın da duruşmaya gelmediği için A.H.K.'nin duruşmaya katılmadığını söyledi. Tosun, talepleri hakkında karar verildikten sonra A.H.K.'yi duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

Sanık vekili avukat Mehmet Güner ise A.H.K.'nin evinde dinlenilmesine yönelik talebin, evde güvenlik önlemleri alınamayacağı için reddine, duruşma salonunda ya da adliyede dinlenilmesine karar verilmesini talep etti.Duruşmada H.K.'nin tanık olarak dinlenmesini istediği Tufan Nak, Osman Korkmaz, Ahmet Gümüş, Levent Yapar ve Yıldız Yapar hakim karşına çıktı. 4 tanık da, H.K.'nin iyi bir baba olduğunu vurgulayarak, olayla ilgi bir görgülerinin olmadığını dile getirdi.Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, "Mağdur 8 yaşındadır. Mahkeme tarafından mutlak suretle dinlenilmesi gerekiyorsa, güvenlik tedbirleri alınarak hiç kimsenin bulunmadığı bir ortamda dinlenilmesi gerektiği kanısındayız. Kaldı ki sanık müdafi de duruşmanın başlangıcında mağdurun adliyede yahut başka bir şekilde dinlenilmesi hususunda talepte bulunmuştu. Başka toplanmasını istediğimiz delil yoktur. Sanığın tutuklanması talebimizi yineleyip, en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarından Esra Irmak Başol ise "Mağdurun ifadesi alınırken mahkeme tarafından cinsel eğitim kapsamında sorgulanması gerektiği kanısındayız. Tanıklar 3 yaşındaki mağdura cinsel eğitim verdiklerini söylemektedir. O yaştaki çocuklara, kaşı, gözü, burnu öğretilir, cinsel organları öğretilmez. Teyze S.P.'nin de ruhsal durumunun incelenmesi gerekmektedir. Sanığın mağdur çocuğun poposuna dokunduğu iddia ediliyor. Bir babanın çocuğunun popsuna dokunması kadar daha doğal bir davranış yoktur. Günümüzde artık, erkekler de çocukların altını bile değiştirmektedir. Çocuğun ilk götürüldüğü psikolog da çocuğun aile içi şiddet nedeniyle kendisine götürüldüğünü bildirmiştir. Cinsel istismar iddiası Aile Mahkemesi'ndeki yargılamanın ilerleyen safhalarında, olaydan yaklaşık 8-9 ay kadar süre sonra yapılmıştır. Bu hususlarında değerlendirme sırasında dikkate alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcı ise mağdurun gerekli güvenlik önlemleri alınarak psikolojik gelişimini etkilemeyecek şekilde dinlenilmesini, sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki tutuklama taleplerinin reddine, mağdur A.H.K.'nin ise zorla duruşmaya getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Duruşma çıkışında konuşan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, bunun ensest davası olduğunu belirterek, kendi hakkını aramayan 3 yaşında bir şeyler yaşayan bir çocuğun davasının peşinde koşturduklarını, bu dava nereye giderse gitsin peşinde olacaklarını söyledi.

Anne N.P. ise çocuğunun ne yaşadığını bildiğini ve bu nedenle burada olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Sanık avukatı Deniz Şenyürek ise, ortada ispatlanmış bir şey olmadığına dikkat çekerek, hala devam eden bir davada sanığın, hakkındaki ceza kesinleşmiş gibi bu şekilde rezil edilmesinin doğru olmadığına vurgu yaptı.

Taraflar açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan'ın açıklaması

-Sanık Avukatı Deniz Şenyürek'in açıklaması

-Anne N.P.'nin açıklaması

-Adliye genel ve detay görüntüler,

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TERÖR PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi B.Ç. (20), sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve güvenlik güçleri ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki Turizm Meslek Yüksekokulu'nda okuyan B.Ç.'nin, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını öğrendi. Polis, bir haftalık inceleme sonucunda B.Ç.'nin sosyal medya hesaplarından devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakaret içeren, örgüt mensupları ve terör örgütünü sahiplenen ve örgütü öven, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit etti. Dün B.Ç., kaldığı evde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne getirilen B.Ç., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Marmaris Adliyesi genel görüntü

- B.Ç.'nin adliyeden çıkarılışı genel görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)KAYBOLDUKTAN 22 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 22 gün önce Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde kaybolan Gül Gülizar Ayalp olduğu belirlendi. Olayın ardından genç kadının eşi Kemal Ayalp, polis tarafından yakalanarak Narlı Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden çıkarken ve jandarma aracına bindirilirken 'Rabia' işareti yapan Kemal Ayalp, gazetecilerin sorusu üzerine 'Emniyette her şeyi anlattım' dedi. Olayla ilgili Kemal Ayalp'in sevgilisi Güler Özkahraman'ın da tutuklandığı ve ifadesinde Kemal Ayalp'in eşi Gül Gülizar Ayalp'e önce pompalı tüfekle ateş ederek omzundan yaraladığı ardından da kafasına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi de çalılıklar arasına attığını söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kemal Ayalp'in adliyeden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

- Rabia işareti yapması

- Jandarma aracının gidişi

- Gül Gülizar Ayalp'in sağlık fotosu

Haber-Kamera: Mustafa KILIÇLI-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)İRANLI TURİSTLERİ MAKAM ODASINDA MİSAFİR EDİYOR

İRAN'dan nevruz tatili ile Alışveriş Festivali için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistlere, Tuşba ilçesi İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, makam odasının kapılarını açtı. Öztekin, İranlı turistleri makam odasında misafir ediyor.

Ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek için ve Van Alışveriş Festivali için kente gelen İranlı turistler, gündüzleri mağazalarda alışveriş yapıyor, akşamları da disko ve barlarda eğleniyor. Kentteki oteller, öğretmenevleri ve resmi kurum misafirhanelerinde yoğunluktan dolayı yer kalmayınca, bazı turistler yer bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bunu duyan Tuşba İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, makam odasını İranlı turistlere açmaya karar verdi. Öztekin'in talimatıyla turistlerin kalması için makam odasına yataklar çıkarıldı. Kalacak yer sorunu yaşayan İranlı turistler, geceyi makam odasında geçiriyor.

'MAKAM ODALARI GELİP GEÇİCİDİR'

İranlı turistleri makam odasında misafir eden İskele Öğretmenevi Müdür Mahmut Öztekin, misafirlere karşı duyarlı davranılması gerektiğini belirterek, "Öğretmenevimizde yer kalmadığı için farklı alternatifler düşündük. Makam odamızı tahsis ettik. Biz bunu yapmak zorundayız. Genelde ülkemiz için, özelde Van için bu çok önemlidir. İranlılar en iyisine layıktır. Makam odaları gelip geçicidir. Biz sadece makam odasında değil, mescitte de, şark köşemiz var orada da misafir ettik İranlıları. Biz vicdanen onların dışarıda kalmasına razı olamazdık" dedi.

Nevruz tatili için Van'a gelen Mahsan Emadı ise "İran'ın Güney Azerbaycan eyaleti Urumiye şehrinden geldim Van'a. Nevruz bayramı dolayısıyla buradayız. Önceki akşam 4 aile olarak öğretmenevine geldik, yer bulamadık. Yetkililere teşekkür ediyorum. Bize burada kalma imkânı sağladılar; teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Yatakların makam odasına taşınması

-Yatakların makam odasında düzenlenmesi ve serilmesi

-Detay görüntüler

-İranlı Mahsan Emadı ile röportaj

- İskele Öğretmenevi Müdür Mahmut Öztekin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera. Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)ADANA'DA TİYATRO MEŞALESİ YANDI

ADANA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali' gelenekselleştiği gibi yine '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroseverlerle buluştu. 'Küba, Perküsyon ve Dans' gösterisiyle başlayan ve 30 Nisan'a dek sürecek festivalde 24'ü yerli, 6'sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Festivalin açılışında, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan'a verildi. Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen ve Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakıf Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda oyuncu ve tiyatrosever katıldı.

'ADANALILAR FESTİVALE SAHİP ÇIKIYOR'

Ünlü oyuncu İpek Çeken'in sunduğu ve Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini okuduğu törende, usta oyuncu Ayla Algan'a Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Görsel sunumun ardından Adana Devlet Tiyatrosu Sevinç Gediktaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende sahneye çıkan Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, festivalin 20 yaşına gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Dünya çapında bir festival yapıldığını anlatan ve Sakıp Sabancı'yı anan Kurt, bununla gurur duyduklarını aktardı. Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı ise, "Adanalılar festivale sahip çıkıyor. Sakıp Bey'in çok istediği ve başlattığı bir festivaldi bu. Birlikte başardık bunu. Birlikte kalkınmak için böyle birlikteliklere ihtiyaç var. En coşkuyla yaptığımız işlerden biri bu. Dünya değişiyor. Teknoloji hayatımızı etkiliyor ama insanlık değişmemeli. Tiyatro bu açıdan önemli. İnsan olmak önemli. Adanalılara teşekkür ediyorum. Festivali 20 yaşına siz getirdiniz. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

VİDEO ALKIŞI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivale emek verenlere teşekkür etti. Sakıp Sabancı'yı 'Alaylı filozof' olarak anan Sözlü, festivalin sanata ve hayata çok değer kattığını vurgulayıp sonsuza dek yaşamasını istedi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana'nın güzelliklerini anlatırken, "Hani o videoda diyor ya, 'Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, muhteşem" deyince salonda gülüşmelere neden oldu ve katılımcılar alkışladı. Festivale emek verenlere teşekkür edip kutlayan Yayman, "Bu festivalin çok önemli olduğunu biliyoruz. Adana çok haberle gündeme geliyor ama Adana insanların tiyatro bileti almak için çadır kurup kuyrukta beklediği bir şehir. Bakanlık olarak emrinizdeyiz. Ödül alan Ayla Algan'ı da tebrik ediyorum. Bakanımız Numan Kurtulmuş kendisi gelecekti ama yoğun gündemi nedeniyle beni gönderip selam söyledi" diye konuştu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, katılımcıları selamlayıp festivalin büyük ilgi gördüğünü, Adana'nın kültür ve sanat kenti olmasını sağladığını kaydetti.

ÖDÜL GURURU

Bu sene Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan'a verildi. Alkışlarla sahneye çıkarak ödülünü Mustafa Kurt, Hüseyin Yayman ve Güler Sabancı'nın elinden alan Ayla Algan, duygusal anlar yaşadı. Yunus Emre'yi dünyaya yayarken çok zorluk çektiğini anlatan Algan, "Türküm diye yuh çekiyorlardı. Sonra onları Yunus Emre'nin sözleriyle onları kandırdım. Onlar Ortaçağ karanlığında yaşarken Yunus Emre sevelim diyordu. Bugünü gördüğüm için çok teşekkür ediyordum. İyi ki varsınız" dedi. Algan, Yunus Emre'nin "Gel gör beni, aşk neyledi" dizelerini İngilizce, Fransızca ve Türkçe okuyup şarkılar ve şiirler seslendirince seyirciler uzun süre ayağa kalkıp alkışladı.

FESTİVALDE NELER VAR?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Küba'dan katılan topluluğun 'Küba, Perküsyon ve Dans' gösterisiyle başlayan festivalde, İspanya'dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da 'Ali Baba Ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.

SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLDİ

Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde açılış gösterisini sunan Küba'dan Havana Compas Dans Tiyatrosu, aynı performansı açık havada da sergileyecek. Bursa Devlet Tiyatrosu 'Bana Mastikayı Çalsana' ve Antalya Devlet Tiyatrosu da 'Deli Dumrul' adlı oyunlarıyla Merkez Park'ta sahneye çıkacak. Genç tiyatrocuların da çeşitli oyunlarıyla yer alacağı festivalde, fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu ve cam işçiliği konularında atölye çalışmaları düzenlenecek. Tiyatro sanatının gelişmesine katkıda bulunan ustalara saygı amacıyla 2005'ten bu yana verilen 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü' de festivalin açılış töreninde sahibini buldu. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan ustalar şöyle: Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018).

1 MİLYON SEYİRCİYLE BULUŞTU

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 19 yılda 42 farklı ülkeden 103 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı, 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 381 oyun ve 816 temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar bugüne kadar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt konuşması

- Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü konuşması

- Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş konuşması

- Ödül töreni

- Brezilyadan gelen grubun göterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Akif ÖZDEMİR-Yusuf baştuğ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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