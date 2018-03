DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KAYSERİ'DE AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ, 2 YARALI



KAYSERİ Çevre Yolu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin otomobilde bulunduğu ve ambulans şoförü ile sağlık personelinin ise yaralandığı belirtilen kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.Kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E4730 plakalı, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ

Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları sanılan 5 kişi yaşamını yitirirken, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Üzüm ailesinden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Polis bu arada kazaya yol açan ve rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz otomobilin peşine düştü.

Sürücü baba Mehmet Üzüm (36), anne Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (12) ölümüne yol açan kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Çevre Yolu'nda Germir Mahallesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Malatya yolu istikametinden kent merkezine gelişte son rakam grubu belli olmayan 38 KY plakalı beyaz plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu önce kaldırıma çarptı. Sonra yolun karşı tarafına geçerek Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde ağır yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde öldü. Kazada ambulans şoförü ve yanında bulunan 1 kişi de yaralandı. Polis görgü tanıkları ve ambulansta bulunanların ifadesine göre 6 kişinin ölümüne yol açan otomobilin sürücüsünü arıyor.

2)TOKAT'TA 300 ÖĞRENCİNİN ZEHİRLENDİĞİ KYK KIZ YURDU'NDA EYLEM YAPILDI



TOKAT'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda üç gün içerisinde 300'e yakın öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından yurt önünde eylem yapıldı. Öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı.

Taşlıçiftlik mevkiinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda cuma günü 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 3 gün içerisinde ise toplam 285 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'İşletme istifa" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. Cuma günü akşam yemeğinden sonra rahatsızlıkların başladığını söyleyen öğrenciler, "Arkadaşlarımızın bir kısmı tavuktan, bir kısmı köfte ve makarnadan rahatsızlanıp zehirlendiği söyleniyor bize. Fakat sayıların biz çarpıtıldığını düşünüyoruz. 400'ün üzerinde rahatsızlanan, zehirlenen arkadaşınız var" diye konuştular.

'ŞU ANKİ' SAYI 300'E YAKIN'

KYK İl Müdürü Fahri Delen ise net sonuçların çarşamba günü çıkacak tahliller sonucunda belli olacağını belirterek, "Bir sıkıntı var ise gereğini yapacağız. İlk tespitlere göre bağırsaklarda problem var, çocuklarda üşütme, titreme ve ateş gibi şeyler var. Yatan bir hastamız yok. Çocuklar ayakta tedavi oldu. Şu andaki sayı 300'e yakın ama bazıları 2-3 kez hastaneye gitti" diye konuştu.

3)KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE ÖLDÜ, OĞLU KOMADA

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Semra Sarıcan hayatını kaybederken, oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan ise hastaneye kaldırıldı. Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokakta bulunan iki katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Semra Karacan'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

4)HİDROLİĞİ BOŞALAN PARÇA ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin hidroliği boşalıp düşen parçasının altında kalan ortaokul 2'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi. Manavgat'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan Ali Kısa, dün akşam evlerinin yanında duran yem karma makinesinin çevresinde oynamaya başladı. Saat 18.30 sıralarında makinenin hidroliği boşalan yem konulan parçası Ali Kısa'nın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa'nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa'nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi. Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali Kısa'nın 2 ablasının bulunduğu ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

5)KAZA YAPAN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜZCE'de bariyerlere çarparak yol kenarında duran otomobile arkadan gelen tankerin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Aydın Durukan idaresindeki 81 EE 241 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Durukan otomobiliyle burada beklerken arkadan gelen Ali Kuyucu idaresindeki 42 ET 917 plakalı tanker de yolda duran otomobile çarparak sürükledi. Otomobilden yola savrulan Ayşe Durukan kazada hayatını kaybederken; Aydın Durukan, Emine Durukan ve Eyüphan Durukan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Durukan ailesinin İstanbul'da bir düğüne katıldıkları öğrenilirken, kaza sırasında hurdaya dönen aracın içerisinden düşen düğün fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilden gaz sızması nedeniyle İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekiplerinin gazı kapatması sonrası yol yeniden tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Tanker sürücüsü Ali Kuyucu, "Araç kaza yapmış yolun kenarında duruyordu. Herhangi bir uyarı levhası ya da reflektör olmadığı için fark etmedim ve çarptım" dedi.

6)OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hendek Çukurhan mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Hasan Algün idaresindeki 81 BK 138 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Hasan Algün, Gülsüm Algün (32), Ertuğrul Algün (9), hamile olduğu öğrenilen Gülay D. ve Eray D. (7) ile ismi öğrenilemeyen küçük yaşta bir çocuk yaralandı. Bölgeye Düzce ve Hendek'ten 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)İNŞAAT TEMELİNE DÜŞMEK ÜZERE OLAN TAKSİYİ İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te, çamurla kaplı yolda geri geri giderken bir tekerleği inşaat temeline giren taksi inşaatın temeline düşmek üzereyken itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Serdar Mahallesi Menzil Sokak üzerinde meydana geldi. Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı taksi, yağmur nedeniyle çamurla kaplanan yoldan aşağı indi. Yolun çıkmaz sokak olduğunu gören sürücü, geri geri çıkmak isterken aracın arka sol tekerleği yoldan çıkarak inşaatın temeline kaydı. Bir tekerleğinin boşlukta olduğunu anlayan Akın, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ticari taksinin ön tamponuna çelik halat bağlayarak taksiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Mirzeydin Akın, "Yukarı doğru çıkarken araç çukura doğru kaydı. Orada 1 saat kadar bekledim. Allah devletimizden razı olsun" dedi. İtfaiye ekibi ise sürücüyü bilmediği yola girmemesi konusunda uyardı.

8)NEHRE ATLAYAN KADINI, GONDOLCU KURTARDI



ADANA'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Zelo B. (48), Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Suya atlayan kadını, bu sırada gondol ile gelin-damat gezdiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çalışanı Yüksel Karbağ, kurtardı. Olay, dün saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Merkez Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik sorunlar yaşayan Zelo B., Merkez Park'ın Seyhan Nehri kıyısından kendini suya attı. Bu sırada Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na ait gondol ile gelin-damat gezdiren Yüksel Karabağ, sudaki kadını fark etti. Gondol ile Zelo B.'ye yaklaşan Karabağ, gelin ve damadın da yardımıyla kadını boğulmaktan kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulansta tedavisi yapılan Zelo B., daha sonra ifade vermek için polis tarafından karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

9)LÜLEBURGAZ'DA 5 BİN KİŞİLİK 'ŞEKER FABRİKASI' PROTESTOSU



KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası için özelleştirme kararı alınması, CHP'nin bölge milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı programla protesto edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümeti eleştirirken, şeker fabrikalarının, özelleştirilmesi halinde 2019 yılında CHP iktidarında gerçek sahiplerine verileceğini söyledi.

Babaeski'nin Alpullu beldesinde, 1926 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Alpullu'nun 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması, Lüleburgaz'da protesto edildi. Trakya Şeker Platformu'nca organize edilen programa CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Candan Yüceer ile Turabi Kayan, bölge belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Hükümet Konağı önünde toplanan kalabalık, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' sloganları atarak, Kongre Meydanı'na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Meydandaki programda konuşan CHP'li Ağbaba, AK Parti ile MHP'nin 'cumhur ittifakı'nı eleştirerek, şunları söyledi:

"Onların kurmuş olduğu ittifak, 2019'a giderken, 'korku ittifakı', 'koltuk ittifakı', 'çıkar ittifakı'. Burada da bir ittifak oluştu. Bütün Türkiye burada bir ittifak oluşturdu. Bu ittifakta İYİ Parti var, SP, ÖDP, CHP, MHP'ye oy verenler ve AK Parti'ye oy verenler var. Bu ittifakın ismi, 'vatan, şeker, ekmek ittifakı'. Bu ittifakın içerisinde bulunmaktan onur duyuyoruz. Türkiye için demokrasi için herkesle kol kola, omuz omuza olmaktan birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Çıkarımız, koltuğumuz için değil; Türkiye'yi kuranların mirası için. Bu fabrikaları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit kurmuş; Allah rahmet eylesin. Söylemek istediğim şey şu. Türkiye'de 90 yıldan beri görev yapan sağcı, solcusu, muhafazakarı, sosyal demokratı herkes şeker fabrikası kurmuş. O nedenle diyoruz ki şeker bizim için ortak mesele, ortak sorundur."

'TOSUNCUK İHRAÇ EDİYORUZ'

Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçtığını dile getiren CHP'li Ağbaba, şöyle konuştu:

"Dünyada kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Yerliliği ve milliliği ağzından düşürmeyenlere bir bakın. Pamuğu ve bezelyeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden, pirinci Vietnam'dan, mısırı Ukrayna'dan, baklayı İtalya'dan, sarımsağı Çin'den, nohudu Meksika'dan, arpayı Fransa'dan, buğdayı Lüksemburg ile Rusya'dan, arı çiçeğini Japonya'dan, samanı Bulgaristan'dan ithal eden bir anlayış ile karşı karşıyayız. Allah aşkına bunlardan milli olur mu? Eti unuttuk, onu da Sırbistan'dan alıyoruz; ama hakkını yemeyelim. Et ithal ediyoruz, 'tosuncuk' ihraç ediyoruz. Şu memleketin geldiği hale bak. Gerçekten 'tosuncuk' ihraç ediyoruz. Cinsi iyi 1 tane. Buralı değil o. O, ne diyor vatandaşı kandırmak için? AKP ne diyorsa o da onu söylüyor. 'Kudüs' diyor, 'mehteran' diyor, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. AKP ne diyorsa aynısını söylüyor. Tarım bakanı ne diyor? 'Milleti dolandırdı, açık açık gezmeye gitti' diyor. Bu memlekette 1 milyar 200 milyon dolandıran 'tosuncuk', şeker fabrikalarını 40 yıllık zararı kadar dolandırmış iddiaya göre. Bir 'tosuncuk' izlenemiyor. Bu memlekette sosyal medyadan 'hırsız' diyen takip ediliyor, 15 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nı eleştiren cezaevine konuluyor, herkesin telefonu dinleniyor, muhalefet takip ediliyor; ama hırsızlık yapanlar takip edilmiyor. Bunları takip etmeyenler onların ortağıdır. Bunların aklı, söylemleri aynıdır. Sen herkesi takip edeceksin 25 yaşındaki 'tosuncuğu' takip izlemeyeceksin, izlersin; ama göremezsin. Çünkü sen onun kar ortağısın."

'2019'DA GERÇEK SAHİPLERİNE VERECEĞİZ'

Sözlerinin sonunda 2019 seçimlerinde iktidara geleceklerini ve nişasta bazlı şekeri Türkiye'de yasaklayacaklarını kaydeden CHP'li Ağbaba, "Şeker fabrikaları özelleştirilse bile biliyorsunuz 2019 yılında laik demokratik cumhuriyeti savunanlar yönetecek. Bundan hiç kuşku duymuyoruz. Eğer özelleşse bile 2019'da onları alıp gerçek sahiplerine teslim etmek namus ve şeref borcumuz" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, sloganlar attıktan sonra dağıldı. Eylem boyunca sadece Türk bayrakları ve Şeker-İş sendikasının flamaları açılırken, protestoya katılanlar, ellerinde 'Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz', 'Direnirken çok güzelsin Trakya', 'Sağlıklı büyümek istiyoruz', 'Çekin elinizi şekerden iç istemiyiz fenalık çıksın te o kaa', 'Sat sat nereye kadar artık yetti buraya kadar' yazılı pankart ile dövizler taşıdı.

10)KARAPINAR'DAKİ SÜTBANK'TAN ÜYELERİNE 'İNEKLER TELEF OLDU' MESAJI



KONYA'nın Karapınar ilçesinde 'DKC Hayvancılık' adlı çok ortaklı şirket, Sütbank sistemindeki üyelerine, ortaklık kapsamında alınan 553 büyükbaş hayvanın telef olduğunu yönünde mesaj gönderdi. Mesajı doğrulayan şirket yetkilileri, üyelerine gönderdikleri mesajda üretim durduğu için kar paylarının şu an ödenmeyeceğini belirttiklerini söyledi.

Karapınar'da, yem ve hayvancılık üzerinde faaliyet gösteren DKC Hayvancılık adlı şirket, yaklaşık 1,5 yıl önce çok ortaklı olarak Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, yatırdıkları miktar oranından pay sahibi olup yılın 10 ayındaki süt satışından kar payı almaya başladı. DKC Hayvancılık şirketi, bir süre önce Sütbank sistemi üyelerine ortaklık kapsamındaki 553 büyükbaş hayvanın öldüğü yönünde mesaj gönderdi. Üyelerine mesaj gönderdiklerini doğrulayan şirket yetkilileri, "Yanlış ilaçlama sonucu 553 adet hayvanımız telef oldu. Bunun üzerine üyelere 553 adet hayvanın telef olduğunu, üretimin durduğunu ve bu nedenle kar paylarının ödenmeyeceğini duyurduk. Üretime 6 ay ya da 1 yıl içinde yeniden başlayıp kar paylarını ödemeye devam edeceğiz. Şirketin borçlarını da ödemeye devam ediyoruz. Ortaklıktan çıkmak isteyen kişilere de paralarını en kısa sürede iade edeceğiz" dedi.

Bazı Sütbank mağdurların, dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine şirket sahibi A.D. hakkında Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Karapınar'da 10'un üzerinde çiftliğinde Sütbank sistemiyle faaliyet gösterildiği belirtildi.

11)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: URUGUAY'A KAÇAN SAHTEKARIN ENSESİNDEYİZ



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye zarar veren terör örgütleri üyelerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını belirterek, "Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Uruguay'a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yokö diyerek isim vermeden Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ı eleştirdi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Latin Amerika'da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sırada Uruguay'da. Uruguay'a da bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum 'kaçtım' yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ'yle mücadeledir. FETÖ'cülerin bir çoğunu Türkiye'ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ'yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ'nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağızö dedi.

"ABD BAZI ÜLKELERİ TEHDİT ETTİ"

ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Çavuşoğlu, "ABD bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM'de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek tehdit etti. Nüfusu büyük olan ülkeler bile tehdit aldıklarını söyledi. 'Üzerimizde çok büyük baskı var ama direniyoruz' dediler. Ertesi sabah ise 'direnecek gücümüz kalmadı biz çekimser oy kullanacağız ama Filistin ile ilgili tutumumuz değişmedi. Çok baskı, tehditler var' dedi koca koca ülkelerö dedi.

'BİZ İKİ YÜZLÜLÜĞE KARŞIYIZ'

Türkiye'nin inandığı yolda yürümesinin birçok ülkeyi rahatsız ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Belli kesimlerdeki ülkelerden söz ediyorum. Onlara buradan söylüyoruz, hazmetme kapasitenizi genişletin. Çünkü çok daha rahatsız olacaksınız. Ayrıca niye rahatsız oluyorsun. Türkiye'yi dost olarak görüyorsan rahatsız olmazsın. Düşman olarak görüyorsan rahatsız olursun. Afrika'dakiler neden Türkiye'den rahatsız olmuyor? Çünkü biliyorlar ki biz sömürgeci bir anlayış ile oraya gitmedik. Türkiye oraya gittiği zaman insan gibi muamele yapıyor. Ortak gibi görüyor. Ticaret nasıl artar, nasıl anlaşmayı yaparız gibi hep böyle yapıcı anlayışla gidiyoruz. 'Sen madenini bana ver gerisine karışma, ben sana istediğin zaman para veririm' diyen bir ülke değiliz. Bizim kimse ile sorunumuz yok. Biz çifte standartlara karşıyız. Biz iki yüzlülüğe, dayatmaya karşıyız. Tepeden bakanlara karşıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız göz hizasında konuşacaksınız. Yukarıdan konuşmayacaksınız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamından ziyaret etti. Başkan Aktaş, Çavuşoğlu'na hediyeler taktim ederek fotoğraf çektirdi.



12)BAKAN SARIEROĞLU: 400 TL ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ VERMEYE BAŞLIYORUZ



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 400 liralık çocuk bakım desteği projelerine ilişkin "2 ile 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar, eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra 400 liralık çocuk bakım desteği de vermeye başlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Sarıeroğlu, reform gündemini devam ettirdiklerini söyledi. İstihdamın, birinci gündem maddeleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, işsizlik oranın düşürülmesi, daha çok iş imkanı oluşturulması, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya adımlar attıklarını söyledi. İş dünyası temsilcilerine anlattıkları yeni paketin pozitif etkilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz. Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar. Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."

'BİR YERLERDE PUSUDA BEKLEYENLER VAR'

Konuşmasında 2019 yılında yapılacak seçimlere değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 yıldır parti olarak çok mücadele ettiklerine dikkat çekti. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, "Çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Allah’a hamdolsun, onu da yine milletimizin desteği ile bertaraf ettik. Bütün yaralarımızı sardık. Güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz; ama bir yerlerde de pusuda bekleyenler var. Bunu da biliyoruz. İnşallah, o pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacak 2019 seçimleri. Bölgemizde yapılmak istenenleri görüyorsunuz. Terör örgütlerine yapılan destekleri görüyorsunuz. Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Altlardan çıkan, yapılan tüneller, saklanan mühimmatlar. Şimdi Afrin’e girdik. Bütün köyler tamamen ele geçirilmiş durumda. Kardeşlerimiz orada. Askerlerimiz tuzaklama ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Gülseren Narbay, Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.

13)KARAMOLLAOĞLU: SINIRLARIMIZDA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN BİR GELİŞME VARSA MÜDAHALE ETME HAKKIDIR



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da STK temsilcilerine yönelik düzenlediği 'Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları' konulu konferansa katıldı. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş, Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu, Evciler Belediye Başkanı CHP'li Saim Özer de katıldı.

'SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEK DOĞRU OLMAZ'

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Ben bu konularla alakalı hiç yorum yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Söylediğimiz bundan ibaret" dedi.

'SEÇİM ÖNCESİ NEYİN İTTİFAKI'

İttifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, "İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı" diye konuştu.

'ZAMANI GELİNCE HER ŞEYİN CEVABI VERİLİR'

Bir gazetecinin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" dedi.

14)HAKKARİ'DE '2'NCİ KAR FESTİVALİ'

HAKKARİ Valiliği'nce 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, '2'nci Kar Festivali' düzenlendi. Festivalde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, davetlilerle kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti.

Hakkari Valiliği'nce düzenlenen '2'nci Kar Festivali'ne; Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verildi. 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılan festivale Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festival alanında askerler yoğun güvenlik önlemi aldı. Festivalin açılışı, ellerinde meşale bulunan kayakçıların gösterisiyle yapıldı. Festivalde; trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kızak yarışması, hedikle yürüme yarışı, kayaklı koşu, kar güreşi, kar voleybolu ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kayak festivalinde Meteoroloji Müdürlüğü'nce de stant açıldı.

VALİ, GÜREŞ TUTTU, EŞİYLE HALAYA KATILDI

Hakkari Valisi Toprak, bir sporcuyla kar üzerinde güreş tuttu. Vali Toprak'ın galip geldiği güreşte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Toprak ve eşi Funda Toprak, daha sonra festivale katılanlarla kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti. Festivalde konuşan Vali Toprak, Hakkari'nin doğal güzelliklerine ve turizmine dikkat çekti. Kentin güzelliklerinin, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını vurgulayan Vali Toprak, şunları söyledi: "Geçen yıl 1'inci Kar Festivali'ni düzenlemiştik. Bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. 7'den 70'e herkes bu festivale katıldı. Buraya gelenler bambaşka bir duyguyla kentten ayrılıyor. Buranın o güzel havasını teneffüs edenler gitmek istemiyorlar. Buraya gelenler, insanların ne kadar misafirperver olduğunu ve insanların sıcak kanlılığından hep bahsediyorlar. Tabi, bugüne kadar belli sıkıntılar yaşamış Hakkari, çok acı çekmiş ve şehitler vermiş; fakat son dönemlerde halkımızın bize vermiş olduğu büyük destek, güvenlik güçlerimizin yürüttükleri kararlı mücadele; gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Buradaki kar kalınlığı hala 1 metre. Birçok ilden kayakseverler buraya kayak yapmaya geliyor. Ben 16 yıl müfettişlik yaptım. Yıllarca kaymakamlık yaptım. Türkiye'nin her köşesini gezen, az çok bilen birisiyim. Ben, buradaki sıcaklığı çoğu yerde görmedim."

15)YÜKSEKOVA'NIN 2 BİN 744 RAKIMLI ŞİŞOL TEPESİ'NE TÜRK BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ

HAKKARİ'de, Yüksekova Kaymakamlığı ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlerin ulaştığı tepeye, 'Afrin Kahramanları' adı verildi.

Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nca 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, polisler, askerler, öğrenciler ve Yüksekovalılar katıldı. Sabah saatlerinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı önünde bir araya gelenler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlar, tepeye 4 saatte ulaştı. 'Afrin Kahramanları' adı verilen tepede şehitler için dua edilirken, yürüyüşe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

