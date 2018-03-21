DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TSK 'AFRİN BUGÜN DAHA HUZURLU' MESAJI İLE YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen ve yeniden sivil halkın dönüşlerine açılan Afrin İlçe Merkezi'nden yeni görüntüler yayınladı. TSK'nın "Afrin bugün daha huzurlu" mesajı ile verdiği görüntülerde, Türk askerinin aldığı güvenlik önlemleri ve denetimleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Türk askerlerinin Afrin sokaklarında aldığı güvenlik önlemleri

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Gaziantep ()

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2)2'NCİ ORDU KOMUTANI KORGENERAL TEMEL AFRİN'DE

İKİNCİ Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki birlikleri denetleyip incelemelerde bulundu.

'Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten isim olarak bilinen 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Afrin kent merkezinde komutasındaki birlikleri denetleyip çeşitli incelemelerde bulundu. Askerlerle sohbet eden Korgeneral Temel, sivillerle de bir araya gelip bir süre görüştü. Korgeneral Temel, AFAD tarafından sivillere yönelik insani yardım çalışmalarını da yerinde görüp bölge halkına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Korgeneral Temel, görüştüğü Suriyelilere "Bölge halkı kardeşimizdir. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, bölgeye her türlü desteği verecek. Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız" dedi.

AFRİN (Suriye), ()-

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3)KANALİZASYON KAZISINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açtıkları kanalda göçük sonucu toprak altında kalan Nafi Alpay (63) öldü, damadı İsmail Özsatıcı (35) ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sarılar Mahallesi Manavgat Oymapınar yolu üzerindeki tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattında meydana geldi. Manavgat'ta oturan Nafi Alpay, damadı İsmail Özsatıcı'nın tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattına bağlamak istedi. Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı, yetkililere haber verilmeden çağırdıkları kepçeyle yoldan geçen ana kanalizasyon hattına kadar kazı yaptı. Kazdıkları kanala giren Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı'nın üzerine toprak göçtü. Göçük sonucu Nafi Alpay tamamen, damadının da vücudunun büyük bölümü toprak altında kaldı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından toprak altından çıkarılan Nafi Alpay sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu. Hastaneye getirilen Nafi Alpay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Özsatıcı ise tedaviye alındı. Nafi Alpay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Dedesi Çanakkale'de şehit olan Nafi Alpay'ın bu sebeple kendisinin de Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi üyesi olduğu belirtildi. Alpay'ın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Nafi Alpay'a doktorun kalp masajı yaparak hastaneye getirilmesi

- İsmail Özsatıcı'nın hastaneye getirilmesi

- Yakınlarının feryatları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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4)OKUL SERVİSİNDE UNUTULAN ÇOCUĞU POLİS KURTARDI



SAMSUN'un Bafra ilçesinde, okul servisinde unutulan öğrenci, polis ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 55 C 5054 plakalı okul servisinde yardım isteyen ortaokul öğrencisi Eymen Berk Badur'u gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Büro Amirliği ekipleri, servis kapısını açarak öğrenciyi kurtardı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonrasında öğrenci Mevlana Mahallesi'nde oturan ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, ayrıca öğrenciyi servis içerisinde unutan şoförü tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Detay

-Polisin öğrenciyi servisnden indirmesi

-Öğrencinin polis aracına binişi

-Polis aracının gidişi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), ()

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5)ÇOCUKLARI VURULAN BABA, SANIK YAKINININ KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde önceki gün yaşanan silahlı kavganın şüphelileri dün Adliyeye sevk edildi. Adliye dışında karşılaşan şüpheli tarafların yakınları arasında çıkan kavgada ise çocukları vurulan baba, karşı taraftan bir kişinin kulağını ısırarak kopardı.

Edremit Sanayi Sitesi 563. Sokakta önceki gün yaşanan olayda, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tamirhanesinde bulunan İdris E., Furkan E. ve Burak A.'yı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Aykut Y. İle birlikte oto boyama dükkanında çalışan Ahmet S. ve Fatih S. polis tarafından gözaltına alındı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan yaralılar önceki gün gece saatlerinde taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından ise iki taraftan toplam 6 şüpheli dün Edremit Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin yapıldığı sırada Adliye yakınında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsada İdris E. ve Furkan E.'nin babası İbrahim E. (43) ile arkadaşları Ferhat M. (19), Burak Ç. (36) ve Mert D. (17), karşı tarafın yakınları Mert G. (27), Yahya G. (34) ve Mehmet G. (29) tartışmaya başladı. Kavga etmeye başlayan şüphelilerden Mert G. iddiaya göre silah teşhiri yaptı. Bu sırada İbrahim E., Mert G.'nin üzerine atlayıp, kulağını ısırdı. Mert G.'nin kulağı koptu. Kavgayı gören Adliyede görevli polis memurları olaya ilk müdahaleyi yaparken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavganın ardından 2 şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı. Edremit Adliyesi'ne gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, tarafları sakinleştirdi. Mert G. olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mert G.'nin ise kopan kulağı ile birlikte Balıkesir Atatürk Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine sevk edildiği öğrenildi.

Kavgaya karışan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde, 1 adet 7.65 mm çapında silah ile bir de bıçak ele geçirildi.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen önceki günkü silahlı çatışmanın tarafları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün Adliye dışındaki kavgaya karışan 7 kişiden 6'sının İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 1 kişi ise hastanede tedavi altında bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden genel ve detay görüntü

-Adliye etrafında polis ekiplerinden detaylar

-Hastane acil servis detayı (Arşiv)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

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6)SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNAN KADINLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın sulama kanalında ölü bulunmasıyla ilgi jandarma tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fırıncı 43 yaşındaki Sururi Öztürk sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Geçen 17 Mart'ta Bahçearası Mahallesi, Değirmendere mevkisine piknik yapmaya gidenler, saat 17.30 sıralarında buradaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu farkedip, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan cesedin Alaşehir'deki bir gazinoda çalışan Hatice Uyar'a ait olduğunu belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Uyar'ın yakınları tarafından alınan cenazesi önceki gün Alaşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, genç kadının en son Sarıgöl ilçesinde fırıncılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Sururi Öztürk ile görüldüğünü belirledi. S.Ö., önceki gün evinde yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen S.Ö., "Hatice ile gezmeye çıkmıştık. Bir ara su kanalının kenarına gelip, oturduk. Bu sırada Hatice, kanala düştü. Korktum, panikle olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KATİL ZANLISININ OTOMOBİLİNDE TESPİT EDİLDİ

Hatice Uyar'ın, ölü olarak bulunduğu tarihten üç gün önce Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'ndaki kameralara takılan görüntülere göre, katil zanlısına ait otomobille olay yeri yönüne geçtikleri tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hatice Uyar'ın fotoğrafı

-Şüpheli S.Ö.'nün fotoğrafı

-Şüpheli S.Ö.'nün (Sururi Öztürk) jandarma aracı ile cezaevine götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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Görüntü Dökümü: (güvenlik kamerası)

- Yodan geçen katli zanlısının otomobili

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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7)KAMYONA ARKADAN ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Behlül Ubuz (50) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Hasan Akça, Behlül Ubuz'un cenazesinin araçtan çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Behlül Ubuz idaresindeki 41 LH 945 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hasan Akça idaresindeki 06 HTD 52 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Behlül Ubuz olay yerinde yaşamını yitirdi. Behlül Ubuz'un cenazesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-TIR sürücüsünün arkadaşı ile röportaj

-112 ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yoldan görüntü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),()

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8)KAÇAKLARI TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI: 13 YARALI



EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu hafif ticari aracın dönel kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı.

Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 13 kişi yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Polis ve jandarmanın incelemesi

-Hastaneye gelen yaralılar

-Ambulanslar

-Acil girişi

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-

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9)BODRUM'DA, PKK ADINA FAALİYET İDDİASINA TUTUKLAMA



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK adına faaliyete bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.Çırkan Mahallesi'nde yaşayan ve bankacılık yapıp emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen A.K.Y., bölücü terör örgütü PKK faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.K.Y.'nin evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen A.K.Y., tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- A.K.Y.'nin sağlık kontrolüne götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera : Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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10)SURİYE'DEN YAKILAN NEVRUZ ATEŞİNİN DUMANI NUSAYBİN'İ KAPLADI



SURİYE'nin Kamışlı kentinde, bugün başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı.

Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gözyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.

Görüntü Dökümü:

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Suriye tarafındaki dumanlar yerleşim alanlarını kaplamış

Silah sesleri

Nusaybin üzerindeki dumanlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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11)TRENDE UNUTULAN ŞÜPHELİ VALİZ, FÜNYE İLE PATLATILDI



SİVAS'ta yolcu treninde unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı.

Olay saat 20.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı'nda meydana geldi. 10 gün önce seferden gelen yolcu treninin vagonunda görevliler temizlik yaptığı sırada koltuğun altında bir valiz olduğunu fark etti. Valizde patlayıcı olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizin bulunduğu vagona girdi. Uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı. Polis ekipleri valizden çıkan malzemeleri incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Tren garından görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Patlatılan valizin görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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12)PANAGİA PHANEROMENİ AYAZMASI'NIN RESTORASYONU TAMAMLANDI



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 1890 yılında yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması'nın restorasyonu tamamlandı. Kutsal olduğuna inanılan suyu ile ünlenen Ayazma'nın, Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında 24 Mart'ta halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Ayvalık'ta Kemal Paşa Mahallesi'nde 1890 yılında yapılan ve Neoklasik mimarisiyle dikkat çeken Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçe merkezindeki en ünlü ve en önemli dini yapı olarak nitelendiriliyor. Bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra kapıları kapanan Ayazma, 2005 yılında Ayvalık Belediyesi'ne, Kent Arşivi Müzesi yapılmak üzere tahsis edildi. Belediye, yapıyı birkaç kez sergilerin düzenlendiği galeri olarak kullandı.

2011 yılında Balıkesir Müzesi'nin Prof. Dr. Ömer Özyiğit danışmanlığında Ayazmada yaptığı kazılar sonucunda 1867 ve 1890 ayazmalarının havuzları bulundu. Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve ekibi, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. Restorasyon, gerekli maddi destek sağlandıktan sonra Ayvalık Belediyesi önderliğinde 2016 yılında başladı. İki Ayvalıklı kuzen olan Muhtar Kent ve Şerif Kaynar'ın öncülüğünde, Ayvalığa inanmış toplam 33 sponsorun destekleriyle proje finanse edildi. Maliyeti yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan restorasyonda, çimento kullanılmadan, eski sıvalar analiz edildi, sarımsak taşlarının konservasyonu yapıldı, eskitme çalışmaları gerçekleştirildi ve aydınlatıldı.

'HALKA AÇIK FONKSİYONUNU DEVAM ETTİRECEK'

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, belediye "Belediyemizin öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, hem Ayvalık'ın tarihi dokusu hem ulusal kültür mirasımız adına çok önemli bir kazanım oldu. Bu 'müstesna' yapıyı Ayvalık'a yeniden kazandırmak hepimizin göreviydi. Kentimizin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığı bu süreçte, bu tip yapıların doğru değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Tarihi Ayazma bundan böyle de halka açık fonksiyonunu devam ettirecek; 'faydalanılacak' bir yer olacak. Kutsal su için gelen yabancıların, misafirlerin burayı gezmesi sağlanacak. Dahası, müzik dinletileri yapılacak, resim sergileri açılacak, mimari veya UNESCO gibi konularla ilgili toplantılar düzenlenecek. Kısacası, binayı işlev kazandırarak ayakta tutacağızö dedi.

İÇİNDEKİ SU, KUTSAL KABUL EDİLİYOR

'Küçük bir kız çocuğu her gece rüyasında Meryem anayı görür. Meryem ana sürekli aynı yerde durup burada kaynaktan fışkıran kaynaktan su içer ve küçük kız çocuğuna da bu suyu işaret eder. Rüya sürekli tekrarlayınca bunun bir haber olacağı düşünülerek kent meclisine anlatılır. Toplanan din adamları kızın tarif ettiği yere gelir ve kazı yaparlar, bir süre sonra kızın rüyasında gördüğü gibi topraktan su fışkırır. Daha sonra buraya bir kilise yapılır ve su korumaya alınır' hikâyesi ile bilinen Ayazma'da, geçtiğimiz yıllarda yapılan temizlik çalışmaları sırasında, 2 havuz ortaya çıkarılmış, nişler ve su künkünün yanı sıra bir aziz başı ve 1866 yılında yazıldığı belirlenen mermer levha bulunmuştu.

Ayvalık Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçede düzenlenecek Tarihi Kentler Birliği Toplantısı kapsamında 24 Mart'ta halkın ziyaretine açılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Ayazmanın restorasyon çalışmalarından görüntü.

-Ayazmanın restorasyonu tamamlanmış halinden görüntüler.

-Muhtar Kent ve Şerif Kaynar'ın sponsor oldukları ayazmayı 2017 yılında gezerken görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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