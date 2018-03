DHA YURT BÜLTENİ-1

YURT BÜLTENİ-1

ÖSO birlikleri Afrin'e girmeye başladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.

ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

TSK : Zeytin Dalı Harekatında yaralanan 1 asker hastanede şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Mart tarihinden operasyonda yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

TSK tarafından yapılan açıklama şöyle; "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber: ()

================================================

Şehit binbaşının Eskişehir'deki baba ocağı yasta



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, önceki gün yaralanan Binbaşı Mithat Dunca'nın (43) tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit olması, Eskişehir'deki baba ocağını yasa boğdu.

Evli 1 kız çocuğu babası olan Mithat Dunca'nın şehit haberini askeri yetkililer Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak'ta oturan baba Kazım Dunca ile anne Hesna Dunca'ya verdi. Dunca çiftinin oturduğu tek katlı evin önüne ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Odunpazarı Kaymakamlığı evin önüne taziye çadırı kurdu, bir 112 ambulansı da evin yakınında hazır bekletildi. Evde din görevlisi tarafından okunan duanın sesi hoparlörle dışarıya verildi.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın cenazesi, yarın Eskişehir'deki Reşadiye Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

GENELKURMAY Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla 103 yıl önce cepheden çekilen fotoğrafları paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, arşivden zafere ilişkin pek çok bilinmeyen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda destan yazan Mehmetçiğin nöbet tutarken, siperde beklerken ve top bataryalarıyla atış yaptığı anlar ile revir yer alıyor. Cephe hattından dikkat çeken fotoğraflarda, dönemin zorlu şartları da gözler önüne seriliyor.

Sivas'tan Afrin'e 12 TIR yardım

SİVAS Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve İnsani Yardım Derneği (İHH) öncülüğünce temin edilen gıda, temizlik ürünü ve okul sırası taşıyan 12 TIR , düzenlenen törenle Afrin'e gönderildi.

Yardım TIR'larını uğurlamak üzere Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın Suriyelilerin her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade ederek "İHH'den böyle bir proje için bizimle görüştüklerinde seve seve böyle bir çalışmanın Sivas'ta beraber yürütülmesinin daha iyi neticeleneceğini söyledik ve bugün 12 TIR'ı gönderiyoruz. Bugüne kadar gerek Belediyemiz, gerek Valiliğimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz Sivas olarak her zaman Suriye'deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık" dedi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım TIR'ların Afrin'e gideceğini ifade ederek "Bugün Suriye'nin her tarafına gidecek bir yardımı organize ettiniz ama bu yardımlar öncelikle ihtiyaç olduğu için Afrin'e doğru yola çıkacak. Çünkü orada gerçekten zor durumda kalan insanlar, özgürleştikçe bu yardımlarla ayakta kalıyorlar. Bunun için teşekkür ederim. Yine şu ana kadar 15 binden fazla TIR'ı yolcu etmişiz Suriye'ye. Bu sadece İHH'nın organizasyonu ama bunun yanında çok sayıda derneğimiz ve yardım kuruluşumuz bizim zenginliğimizdir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül de yardım yapanlara teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak, Türk milletinin içinden çıkmış bir sivil toplum kuruluşu olarak oraya gidiyorlar, elini uzatıyorlar ve sizlerin yardımlarını hakkıyla şeffaf bir şekilde oraya ulaştırıyorlar. O açıdan başta Bülent başkanımız olmak üzere tüm ekibine, katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Allah bu yardım konvoyuna destek veren hayırseverlerin sayısını artırsın. Allah bu konvoyların sayılarını artırsın, ama bundan yardım alanların sayısını azaltsın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 TIR'lık yardım konvoyu dualar eşliğinde yola çıktı.

Sivas'ta 2 bin kişi şehitlere saygı için yürüdü

SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentte Sivas Valiliğince düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce koordine edilen yürüyüşe Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi sloganlar, tekbirler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıt önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin önemine değindi. Çanakkale ruhunun hala var olduğunu dile getiren Gül, "O zaman da tek amacımız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı, şimdi de tek amacımız ay yıldızlı bayrağı hür bir şekilde dalgalandırmak" dedi. Gül, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü



BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu'nun (55) da bulunduğu 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Gerede yönüne giden Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Vahit Dal Gerede Devlet Hastanesi'nde, Şahismail Kocabay ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu'nun ise durumunun ağır olduğu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de takla atan otomobildeki baba oğlu yaralandı

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazasında, takla atıp karşı şeride geçen otomobilin içindeki baba ile oğlu yaralandı.

Kaza bugün saat 18.30 sıralarında, Bayramiç ilçe girişi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ezine istikametinden Bayramiç ilçesine seyir halinde olan Doğukan Tunç (27) yönetimindeki 17 TB 133 plakalı otomobil, ana yola giriş yapmak isteyen Veysel Özcan idaresindeki 17 TS 136 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 TB 133 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti. Yan yatan otomobil içinde sürücü Doğukan Tunç ile yanında bulunan babası Metin Tunç (58) yaralandı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Doğukan Tunç ve Metin Tunç'u, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada 17 TS 136 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Özcan ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da piknik alanında ceset bulundu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Hatice Uyar (25), piknik yapmak için bölgeye giden vatandaşlar tarafından su kanalında ölü bulundu.

Bahçearası Mahallesi Değirmendere mevkiine piknik yapmaya giden vatandaşlar, saat 17.30 sıralarında bölgedeki bir su kanalında kadın cesediyle karşılaştı. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda cesedin Hatice Uyar'a ait olduğunu tespit etti. Uyar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Uyar'ın komşusu Ümit Karabulut, Uyar'ın gazinolarda çalıştığını, annesi ve babasının 3 gündür kızlarından haber alamadığını ve polis ile jandarmaya ihbarda bulunduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

BOLU'da, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşen Rahmi Öztekin (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Dr. Akın Çakmakcı Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Rahmi Öztekin, iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztekin'in öldüğünü öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Rahmi Öztekin'in cenazesi, incelemelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kent meydanında bıçaklı kavga: 1 yaralı

SİVAS'ta kent meydanında İlker A. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga ettiği Burak Ş. (26) tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sırlarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kent meydanındaki Kale Cami'nin yanında oturan İlker A. ve Burak Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu Burak Ş., İlker A.'yı yanında bulunan ekmek bıçağıyla sol koltuk altından yaraladı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İlker A. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan Burak Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası açıklarında lastik bottaki 38 kaçak kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 38 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak, bugün saat 02.42'de, yardım talebinde bulundu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken, batma tehlikesi geçiren lastik botta zor anlar yaşayan göçmenlerin çağrısı üzerine, bölgeye 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik uçağı tarafından saat 03.10'da denizdeki yeri tespit edilen 7'si Güney Afrika, 2'si Afganistan, 21'i Suriye, 5'i Pakistan, 3'ü Somali uyruklu olmak üzere toplam 38 kişi, sahil güvenlik botuyla kurtarılarak Sığacık Limanı'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kadın haklarına dikkat çekmek için yola çıkan kadınları Bursalılar karşıladı

ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine ulaştı. '3 Kadın', Görükle kavşağında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP'li kadınlar tarafından karşılandı.

Çanakkale'den yürüyerek Ankara'ya gitmek için yola koyulan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, 14 günlük yürüyüşün ardından 280 kilometre yol katederek Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi. '3 Kadın', Görükle kavşağında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Kadın Kolları ve Kocaeli İl Kadın Kolları üyelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup tarafından karşılandı. '3 Kadın' daha sonra grupla birlikte yürüyerek Nilüfer ilçesindeki '3 Fidan Parkı'na gelerek, burada kendilerini bekleyen vatandaşlarla buluştu.

'BU SALT KADIN HAREKETİ DEĞİL'

Fidan Parkı'nda gazetecilere açıklama yapan Dilek Taş, 3 Mart'ta kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet ve tecavüzlere tepki olarak, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmek için yola çıktıklarını belirtti. Güzergah boyunca vatandaşlardan imza topladıklarını da belirten Taş, "Bu taleplerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmek üzere 14 gündür yollardayız ve doğaldır ki yoruluyoruz; ancak halkımızın duyarlılığı bu yorgunluğumuzu unutturuyor. Geçtiğimiz yerlerde çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. İnsanlar bizi büyük bir sevgi ile kucakladı. Kendilerinin sesi olduğumuzu söylüyorlar. Biz 3 kişi yürüyoruz ama arkamızda milyonların yüreğini taşıdığımızı biliyoruz. Hatta biz ilk başta 3 kadın 40 milyon demiştik, artık 3 kadın 80 milyon demeye başladık. Çünkü bu salt kadın hareketi değil. Evet biz kadın duyarlılığı ile 3 anne olarak yola çıktık, ancak vicdanlı insanlar, iyi babalar, ahlaklı bir toplum isteyen herkes şu anda bizimle birlikte" dedi. Açıklamanın ardından '3 Kadın' parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Kadınlar, yarın sabah Bursa'da 20 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek Ankara'ya doğru yola devam edecek.

Köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde köpekten korkup kaçarken ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle Yalı Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde, sokak köpeğinden kaçan bir kedi ağaca çıktı. Bir süre sonra köpeğin ağacın çevresinden uzaklaşmasına rağmen kedi aşağıya inemedi. Kediyi görenler, Çaycuma Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.İ tfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları kediyi 1 saat sonra kurtardı. İtfaiye görevlisi, bir süre sevdiği kediyi serbest bıraktı.

Balıkesir'de develer plajda güreşti

BALIKESİR Altınkum sahilinde ilk kez düzenlenen 'Altınkum Beach Deve Güreşleri’nde 162 devenin kıran kırana mücadeleleri nefesleri kesti.

Edremit ilçesinde her yıl Zeytinli Rock Festivaline ev sahipliği yapan Altınkum Sahili, bu yıl ilk kez Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) ve Edremit-Akçay Deveciler Derneği tarafından düzenlenen 'Altınkum Beach Deve Güreşleri’ne ev sahipliği yaptı. Güreşlerde, 162 deve mücadele etti. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 katogoride güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Develerin kıran kırana güreşleri nefesleri kesti.

Deve güreşleri için Altınkum sahilini özellikle tercih ettiklerini belirten EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, güreşleri düzenlerken tanıtıma da önem verdiklerini söyledi. Edremit Körfezi’nin son 3 yıldan buyana turizmde atağa kalktığını ve yazın otellerde yüksek doluluk oranı yakalandığını belirten Yahya Yavuz, şöyle konuştu:

"Deve güreşlerinde de farklılık yaratmak istedik. Bölgedeki en büyük güreşlerden birini organize ettik. İlk defa sahilde, plajda beach deve güreşi düzenleniyor. Bu Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Bu katılımdan dolayı deveci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pehlivan güreşleri ve deve güreşleri Türk ve Yörük kültürünün olmazsa olmazıdır. 1’incisini düzenlediğimiz ‘Altınkum Beach Deve Güreşleri’ fikrinin ne kadar doğru olduğunu da burada hep beraber gördük. Erkekler kadar kadınlarda yoğun bir katılım gösterdi. Nasıl beach voleybol turnuvası oluyorsa, deve güreşi olabileceğini de gösterdik. Katılanlar hem deniz havası aldı hem de zevkle izlediler. Bölgenin tanıtımı için kültürümüzü farklı fikirler ve etkinliklerle süslemeye devam edeceğiz. Deve güreşlerinde uzman ekipler tarafından sürekli kontrolleri yapılıyor. Develer hiçbir şekilde zarar görmedi."

'GÜREŞLERİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Edremit-Akçay Deveciler Derneği 2’nci Başkanı Hüseyin Midilli ise, güreşleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Plaj voleybolu olduğu gibi deve güreşlerini de plajda yapmak istedik. Güreş organizasyonumuzun adını da ‘Altınkum Beach Deve Güreşi’ adını verdik. Yaz kış sahillerimizin dolu olması için etkinliklerin artması gerekiyor. Seneye daha da geliştirerek etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Deve güreşlerinin sahilde düzenlenmesinden mutlu olduğu gözlenen vatandaşlar da develerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehre uzak yaylalar yerine Altınkum plajında yapılması sayesinde ilk defa deve güreşi izleme şansı yakaladığını söyleyen Gülen Üstüner, "Etkinliği yapanlara teşekkür ediyoruz. Güreşlerin farklı bir atmosferi var" diye konuştu.

Havlu ve bornoz gününü bornoz giyerek kutladılar

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinliğinde, protokol üyeleri ve tekstilciler, bornoz giyerek kortej yürüyüşüne katıldı.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinliği kapsamında tekstilin başkenti olarak bilinen Babadağ ilçesinde festival gibi kutlama yapıldı. Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından organize edilen ilçedeki festivale, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, çok sayıda tekstilci, işadamı ve vatandaşlar katıldı. Tekstilci işadamları, bornoz giyerek kortej yürüyüşüne katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde işadamları bornozla ilçe sokaklarında yürüdü. Bornozla Babadağ'a özgü rengârenk boyanan evlerin önünden yürüyen işadamları renkli görüntüler oluşturdu.

BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, amaçlarının Türk havlu ve bornozu dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, "Denizli'nin ve tekstilinin marka olması için Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü'nü ilçede de kutluyoruz. Biz de bornoz giyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bornozun ve havlunun ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Biz de bornoz giyerek yürüyünce dikkat çekiyor. Oldukça ilgi topluyor, havlunun ve bornozun önemini bu şekilde göstermeye çalışıyoruz" dedi.

