DHA YURT BÜLTENİ-1

TSK: Afrin'de 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK açıklamasında şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber- HATAY -KİLİS ()

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Afrin kırsalında patlama; 10 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalında meydana gelen patlamada 8 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralandı. Toplam 10 yaralı, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Hastaneye giren ambulanslar

- Genel ve detay

Haber: Burak EMEK / KİLİS ()

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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



SURİYE'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütlerine yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23) Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehidin Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi yetkililer verdi. Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken geçici görevle Afrin'e giden Orhan Sürmen'in şehit haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan Orhan Sürmen'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları baba evine akın etti. Baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), ()

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Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

VALİLİK AÇIKLADI

Dicle ilçesi kırsalında, 2 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 5 askerden birinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında ilimiz Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceden döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan kahraman güvenlik personelimizden 1'i tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik personelimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber: Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR ()

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Konya'ya şehit ateşi düştü

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28) memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.

Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ufacık, şehit oldu. Konya'da yaşayan Ufacık ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Manavlık yapan baba Bahattin Ufacık, iş yerinden çağrılıp, eve geldikten sonra acı haberi aldı. Tarlada çalışan anne Tülay Ufacık ise komşuları tarafından telefonla aranıp, 'Antalya'dan misafirlerin geldi' denilerek, eve çağrıldı. Komşularına inanmayan anne, oğluna bir şey olup, olmadığını sordu. Eve gelen anne Ufacık da acı haberi askeri yetkililerden aldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesinin bugün memleketi Akşehir'de defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü

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- Şehit evinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Amasya'ya şehit ateşi düştü



DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) acı haberi memleketi Amasya'daki baba ocağına ulaştı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın şehit haberi Beldağ köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Çakı'nın acı haberinin verilmesinin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı. Anne Behiye ve Baba Bekir Çakı oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi önünde ambulans bekletildi. Ayrıca haberi alan yakınları da taziye için şehidin evine geldi.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin baba ocağı detay

-Türk bayrağı asılı evden detay

-Taziyeye gelenler ve ambulans detay

-Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alanya'ya şehit ateşi düştü



DİYARBAKIR'da teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Uysal şehit oldu. Şehidin Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ailesine şahadet haberi verildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Fatih Uysal, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

AİLEYE ŞAHADET HABERİ VERİLDİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın Alanya ilçesi merkez Bektaş Mahallesi 106 Sokak'ta oturan babası Mustafa ve annesi Gülsüm Uysal çiftine şahadet haberini Kaymakam Mustafa Harputlu ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletilirken, Alanya Belediyesi ekipleri de baba evinin önünde taziye çadırı kurmaya başladı.

3 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Diyarbakır'da PKK'lıların araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın (24), askerlik görevini tamamladıktan sonra 2015 yılında uzman çavuş olarak göreve başladığı belirtildi. Osmaniye'de görev yaptığı dönemde eşinden ayrılan Fatih Uysal'ın 3.5 yaşında 'Ada' adında bir kızı olduğu kaydedildi. Şehidin 2 kız ve 1 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

'ÇOCUĞUMA NE DİYECEĞİM'

Şehidin Alanya'da oturan eski eşi Arzu Yılmaz da acı haberi alıp baba evine geldi. Yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabilen acılı kadın, "Çocuğuma ne diyeceğimö diye gözyaşı döktü.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın naaşının bu sabah Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından askeri uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gönderileceği, ikindi vakti Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından da baba evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



Görüntü dökümü:

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- Şehidin baba evinin önünde görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

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- Baba evinin önündeki kalabalık

- Şehidin eski eşinin eve gelişi

- Eve Türk bayrağı asılması

- Baba evinin yanındaki mezarlık tabelası

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afrin'in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.

Afrin kent merkezini kuşatan TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyüne yönelik öğle saatlerinde operasyon başlattı. Operasyon öncesi Halidiye bölgesinde toplanan Özgür Suriye Ordusu güçleri harita üzerinde harekat planlarını belirledikten sonra zeytin tarlasında öğle namazı kılıp hep birlikte dua etti.

Daha sonra Der Mişmiş köyü yakınlarına gelen ÖSO güçleri burada gruplara ayrılarak iki ayrı noktadan harekete geçti. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sırasında köyün yüksek noktasına bulunan teröristlerin inşa ettiği gözetleme kulesinin bulunduğu noktada saptanan hareketlilik üzerine bölgeye sınırda konuşlu birlikler tarafından peş peşe Fırtına obüsleri ile top atışları yapıldı. Top atışlarının ardından bölgeden dumanlar yükselirken, ÖSO güçleri de dokçalar ile teröristlerin bulunduğu noktaları ateş altına aldı. ÖSO güçleri ulaştıkları ve büyük ölçüde boşaltılmış olan köyde kontrolü sağladı. Bu sırada yapılan kontrolde köyün birçok noktasına patlayıcı tuzaklandığı belirlendi. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası için çalışma başlatılırken, ele geçirilen köyün Afrin’in güneydoğusundaki son nokta olduğu kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Bombalama anları

- ÖSO askerlerinin çatışma görüntüleri

- ÖSO askerlerinin teyemmüm abdesti alması

- Genel ve detay

Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afrin ve köylerinde, teröristlerin baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde, siviller, teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçmaya devam ediyor.

TSK geçen 20 Ocak günü, Afrin’in terör örgütlerinden arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması ve bölge halkının güven içerisinde evlerine dönmesi için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, birbiri ardına kırsaldaki köylerde kontrolü sağlarken, Afrin'in çevresini de önceki gün itibarıyla kuşattı.

SİVİLLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusuyla siviller ise evlerini terk ederek güvenli noktalara gelmeye başladı. TSK’nın Afrin kent merkezini kuşatması ile hem kent merkezi hem de yakınındaki köylerde bulunan yüzlerce aile, yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyalarla birlikte kamyon, kamyonet ve otomobillerine binip yollara düştü. Aracı bulunmayan siviller ise yaya olarak güvenli gördükleri Azez bölgesine doğru yöneldi.

ZEYTİN TARLALARINDA BEKLİYORLAR

Azez yakınlarına gelen ve kendilerini güvende hisseden Afrinli sivillerden bazıları tanıdıklarının yanına gitti. Diğer Afrinli siviller ise Azez yakınlarında bulunan Katme, Kefer Cenne ve Bafelyun köyü çevresindeki zeytin tarlalarında beklemeye başladı. Yürüyerek zeytin tarlalarına gelen bazı ailelerin çocuklarının yalın ayak olduğu görüldü. Yetişkinler ise teröristlerin baskısından kaçtıklarını, olası çatışma durumunda zarar görmemek için güvenli bölgelere geldiklerini ifade etti.

Bu arada Afrin ve köylerinden kamyonetleri ile kaçan bazı ailelerin yanlarında koyun ve keçileri ile yolculuk yapmaları da dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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- Kamyonetlere yüklenmiş eşyalar

- Sivillerin araçlarla kaçışı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH timleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'ne gelişi devam ediyor. Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH'lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara ise Jandarma Özel Harekat timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak yanıt verildi.

Görüntü dökümü:

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- İslahiye çevre yolu

- Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar

- Otobüslerin korna çalarak geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bitlis'te bulunan patlayıcı imha edildi

Patlayıcıların imha edilme anı

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde ihma edildi.

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı Horozdere Köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Hizan İlçesi Horozdere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 13.03.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir.Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 100 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve yaşım malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Görüntü dökümü:

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-Toprağa gömülü bulunan el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi

-Detaylar

-Kontrollü bir şekilde imha edilmesi

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri



BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehditiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Bandırma'da geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, İhsaniye Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Onyedi Eylül Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden S.K.'yı, arkasından gelerek takip eden Gökhan Kundakcıoğlu, genç kıza yanaşıp elinde bulunan kuru sıkı diye tabir edilen tabanca ile ölümle tehdit edip çantasını almak istedi. Korkudan, 'İmdat' diye bağırıp yardım isteyen S.K. kaçmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağından yaralanan genç kız acı içerisinde kıvranırken şüpheli ise içinde 60 TL para ve kimlik kartları bulunan çantayı alarak kaçmak istedi.

SİVİL POLİSLER YAKALADI

Bu sırada İhsaniye Mahallesi'nde devriye gezen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, S.K.'nın çığlıklarını duyup olay yerine gelince kısa bir kovalamaca sonunda Gökhan Kundakcıoğlu'nu, suçüstü yakalarken gasp olayı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen hırsızlık, cinsel istismar, adam yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Kundakcıoğlu, ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı yağma' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü: (Güvenlik kamerası)

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-Gaspçı kadını takip ediyor

-Gaspçı kadını kovalayıp çantasını alıyor

-Polisler 2 koldan koşup adamı yakalayıp kelepçe takıyor

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Zanlının adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Çorum'da yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin isimleri belli oldu. Kazada, otobüs sürücüleri İsmet Eslen ve Ahmet Cilvenaz, muavin Cihan Çakmak ile yolcular Esra Kel, Mine Demir, Ayşe Delice, Murat Delice, Mehmet Cula, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan, Mervenur Özçiftçi'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Otobüsten çıkarılan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otobüs muavini Cihan Çakmak'ın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında 'Azrail bile ayağıma gelecek' yazı dikkat çekti.

Öte yandan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Başsavcı Yurdagül, şunları kaydetti:

"13.03.2018 günü saat 05.30 sıralarında, Çorlu'dan Tokat iline seyir halinde bulunan 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün, Osmancık ilçe sınırları içinde emniyet şeridinde park halinde bulunan çelik boru yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız ölmüş, 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza sırasında otobüste yangın meydana geldiği, bir kısım yolcuların araç camlarını kırarak araçtan çıktıkları anlaşılmış olup, hayati tehlikesi bulunmaksızın yaralı durumda olan 21 vatandaşımız Çorum merkez ve Osmancık’taki hastanelerde tedavi altına alınmış, 2 hafif yaralı yolcunun kaza sonrası kendi imkânlarıyla olay yerinden ayrılarak Tokat ve Amasya’daki sağlık kuruluşlarına başvurdukları anlaşılmıştır. Kazaya karışan otobüs enkazı kriminal inceleme için muhafaza altına alınmıştır. Osmancık Devlet Hastanesi'nde ölü muayene işlemleri tamamlanan 11 kişiye ait cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Yusuf ÇINAR / Çorum ()

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Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yanarak ölenlerin 16 K 0301 plakalı otomobilin sürücüsü Nurettin Atmaca (72) ile Güldane Atmaca olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 34 KR 8707 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Ataş (42) ile eşi Emine Ataş (42) ve çocukları Yusuf Buğra Ataş (6) ise Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yapan araçlar

- İtfaye ekipleri

- Trafik polislerinin yol güvenliğ önlemleri alması

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ (Bursa), ()

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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı



KÜTAHYA'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım (36) ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım (3) öldü, eşi Hüseyin Yıldırım (56) ile büyük oğlu Kadir Yıldırım (6) ise yaralandı.

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine giden Mesut Yıldırım yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs, kavşakta önüne çıkan Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 43 NH 596 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Yıldırım, çocukları Kadir ve Muhammet Mustafa yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Mesut Yıldırım'ı gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-(Cep telefonu ile çekilen görüntüde) kaza yapan araçlar,

-Olay yerindeki yaralılar

Haber-Kamera: KÜTAHYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi

Yemeği hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatıldı



AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, dün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Özel bir şirket tarafından bu okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. 15 öğrencinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öğrencilerin yediği yemekten numune alındığı, inceleme yapılacağı belirtildi. Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, "Olayın olduğu an, Aydın il merkezinde toplantıdaydım. Öğrenince doğrudan hastaneye geldim. Öğrencilerimi tek tek dolaşarak kontrol ettim. Korkulacak bir şey olmadığını görünce sevindim. Aileleri bilgilendirdim" dedi.

Nazilli'deki hastanede öğrencileri ziyaret eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, "Korkulacak bir şey yok. Sağlık personelinin özverili çalışmasıyla öğrencilere gerekli tedavi yapılmaktadır. Bazı öğrencilerimiz tedbir amaçlı, kontrol altında tutulmaktadır. Konu araştırılıyor" dedi.

YEMEĞİ HAZIRLAYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı yemeği hazırlayanlarla ilgili soruşturulma başlatıldığını söyledi.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bugün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Özel bir şirket tarafından bu okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. 15 öğrencinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öğrencilerin yediği yemekten numune alındığı, inceleme yapılacağı belirtildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Yemeği hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Çocuklarımızın sağlık durumları iyi. Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz" dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de yaptığı açıklamasında, "Karacasu ilçesinde toplam olarak bin 113 öğrencimize yemek verilmektedir. Şu anda Nazilli'deki Devlet hastanemize intikal eden hastalarımızın sayısı 183 civarındadır. 40 öğrencimiz de Karacasu Devlet Hastanesinde. Muhtemelen çocuklarımızın bazıları bu yemekten yemedi veya bazı öğrencilerimiz arkadaşlarının durumundan etkilenip psikolojik olarak buraya geliyor olabilir. Tabi bu konuda kararı doktor arkadaşlarımız verecek. Menüde tavuk varmış. Bunu söylemek için daha erken ama bu konu üzerinde duruluyor. İnceleme yapılmadan şu anda bir şey demek doğru olmaz" dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan'da, "Ambulanslarla hastaneye gelen hastalarımızı göndermiyoruz. Sadece velilerimizin ihtimal doğrultusunda getirdiği öğrencileri tedavi edip taburcu ettik. Durum stabil. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye

konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Öğrencilerin ambulanslarla getirilişi

- Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı açıklama

- Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yanan evin balkonundaki küçük çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

İZMİR'in Menemen ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan dairenin balkonunda bulunan ve evde yalnız olduğu belirtilen kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı, yangın da söndürüldü.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bekir İriten Apartmanı'nın son katında, dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde yalnız olduğu öğrenilen bir kız çocuğu, balkona çıktı. Yangını görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkona ulaşan ekipler, çocuğu kurtardı. Balkondan indirilen ve dumandan etkilendiği anlaşılan çocuğa, olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Adı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Alevler içindeki evden görüntü

- İtfaiyenin balkondan çocuğu kurtarması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Gökay ÖZALP / MENEMEN (İzmir), ()

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Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı operasyonda bir araçta 27 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ümmihani A. çocukları Erkan A., Yağmur A. ve gelini Özge A. ile araç sürücüsü Mehmet Veysi A. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan şüphelilerin Diyarbakır'dan otomobil kiraladıkları tespit etti. Mehmet Veysi A.'nın kullandığı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu'nda ilerlerken il girişinde durduruldu.

Sürücü ile araçta bulunan Ümmihani A. çocukları Erkan A., Yağmur A. ve gelini Özge A. gözaltına alınırken, otomobil detaylı arama için emniyetin bahçesine çekildi. Narkotik dedektör köpek Alfi ile yapılan aramada 6 paket halinde 27 kilo esrar ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

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- Dedektör köpek Alfi'nin arama yapması

- Otomobilden uyuşturucunun çıkması

- Uyuşturucudan detay

- Alfi'nin uyuşturucu ile poz vermesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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Anne-kızı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde Ülfet Şenkaya (86) ile emekli öğretmen olan kızı Nilüfer Şenkaya'yı (64) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan İsa Taştan (32) ile arkadaşı Ayhan Şenbel (30), 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka kısmından pencere camını kırıp içeri giren saldırganlar tarafından öldüresiye dövüldü. Anne ve kızı, ertesi gün evlerinde hareketsiz halde yatarken bulunup hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer Şenkaya, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Ayhan Şenbel ile arkadaşı İsa Taştan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, tıraş olup, bira ve şarap içtiklerini söyledi. Şenbel ve Taştan, İnönü ilçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İsa Taştan ile Ayhan Şenbel dün son kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklardan İsa Taştan hakkında yapılan suçlamalarla ilgili yeterli delilin olmadığını öne sürdü. Taştan'ın avukatı da mahkeme heyetinden müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle rapor alınmasını istedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Şenbel ise olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Taştan'ın avukatının rapor alınması isteğini kabul etmedi. Heyet, sanıklar İsa Taştan ile Ayhan Şenbel'i, Ülfet Şenkaya ve kızı Nilüfer Şenkaya'yı öldürmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca 2 sanığa gasp ve mala zarar vermek suçundan da 14'er yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası, öldürülen Ülfet Şenkaya'nın kızı Gülfer Çetiner, gazetecilere adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Sanıkların cezaevi aracına götürülmeleri,

-Annesi öldürülen Gülfer Çetiner'in konuşması,

-Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer'in konuşması

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı



AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' Eskişehir'de açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BÜYÜKERŞEN YAPTI

Yılmaz Büyükerşen sergi açılışında yaptığı konuşmada Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nı 'Karikatür Olimpiyatı' olarak nitelendirdi. Büyükerşen, şunları söyledi:"Karikatür sanatı bence çok önemli bir sanat. Neden derseniz? İnsanların sözle söyleyemediklerini bir-kaç çizgi ile çok güzel şekilde İfade ediyorlar. Aynı zamanda karikatürlerde büyük bir eleştiri de var. Büyük eleştirilerin, söylenebilecek çok büyük lafların ve uzun uzun sözlerin bir iki çizgiye sıkıştırıldığı ve ifade edilebildiği bir sanat dalı karikatür. Karikatürün bir özelliği de nerede baskı rejimi var, nerede insanlar ızdırap çekiyor, nerede felaketler var, nerede insanlar hem cinsiyetleri yönünden, hem etnik yapıları yönünden, hem siyasi düşünceleri açısından ayırıma tabi tutuluyorlarsa o ülkelerde karikatür sanatı çok gelişmiş oluyor. Çok güzel eserler çıkıyor. Ben son derece değerli buluyorum Aydın Doğan Vakfı'nın uluslararası karikatür sergisini. Aynı zamanda Türkiye'yi karikatür sanatının en zengin olduğu ülke haline getiriyor bu yarışmalar. Çünkü bu karikatürcülerin hepsi eserlerini Aydın Doğan Vakfı'na bırakıyor. 80 bini geçen bir karikatür koleksiyonu düşünebiliyor musunuz? Bu çok büyük bir koleksiyon. Aydın Doğan bu açıdan Türkiye'yi en azından bu konuda bir hazine haline getirmiş bulunuyor. Aydın Doğan'a, ailesine ve vakfın müdürü Candan hanıma ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bir özelliği de bu serginin şimdiye kadar edindiğim, kız çocukları konusunda dünyada bir düşüncenin gelişmekte olduğunu, kadın erkek eşitliği konusunda insanların daha fazla kafa yormaya başladığını ve karikatürcülerin bu konuya el attığını, acımasız eleştirilerini çok tatlı demeyeyim ama düşündürücü çizgilerle ifade ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde göçmenler meselesi biliyorsunuz. Büyük insan ziyanlığıdır. Ortadoğu'daki savaşlar sonunda ve geri kalmış ülkelerdeki baskı rejimleri sonunda kendilerine yaşam toprakları arayan insanların ızdırapları da karikatürcülerin eleştiri konusu olmuş."

SERGİ 25 MART'A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e karikatür albümü takdim etti. Büyükerşen ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi.

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı. Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson, mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazandı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei, üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki sergide dereceye giren, ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler yer aldı. Sergi, 25 Mart'a kadar Eskişehir'de açık tutulacak.

Görüntü dökümü:

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- Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Candan Fetvacı'nın sergiyi gezmeleri,

- Sergilenen eserler,

- Yılmaz Büyükerşen'in açılış konuşması,

- Candan Fetvacı'nın Büyükerşen'e karikatür albümü vermesi,

- Sergiyi gezenler

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR/

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Oltasına 45 kiloluk yayın balığı takıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, kasap Evrin Deniz, oltayla avlandığı baraj gölünde, 45 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

İlçede kasaplık yapan ve boş zamanlarında balık tutan Evrin Deniz'in Kartalkaya Barajı'nda avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkardığı balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Evrin Deniz, yaklaşık 2 metre boyunda, 45 kilo ağırlığındaki balığı dükkanına götürdü.

Görüntü dökümü:

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- Evrin Deniz'in balığa kancayı takması

- Balığı havaya kaldırlması

- Balığı asması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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