DHA YURT BÜLTENİ-1

1)CİNDERES'TE EYP PATLADI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

'Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cinderes bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS,()

2)ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1 yıllık evli olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Taner Kart'ın acı haberi Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney ve askeri yetkililer Nurlu ile İlhan Kart çiftine acı haberi verirken, şehidin baba evinin olduğu sokağada Türk Bayrağı asıldı. Şehidin eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu, kendisinin Ünye'ye geleceği belirtildi.

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL-ÜNYE/ORDU-

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)

3)EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNA KİMSE İNANDIRAMADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a da verildi. Karşısında askeri yetkilileri gören Ayşe Kart, "Hayır ölmedi, yaralı o gelecek" diye gözyaşı döktü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi, Kırklareli'in Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a askeri yetkililer ve Babaeski Kaymakamı Hasan Özarslan tarafından verildi. Askerleri karşısında görünce şoka giren Ayşe Kart, başsağlığı dileyenlere '"Eşim ölmedi yaralı o eve gelecek" diye karşılık verdi. 112 Sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışan Ayşe Kart uzun süre eşi Taner Kart'ın şehit olduğunu kabullenemedi. Askerler ve komşuları Ayşe Kart'ın Atatürk Mahallesi 66'ncı sokaktaki apartmanını Türk bayraklarıyla donattı. Şehit Kart'ın balkonuna da büyük Türk Bayrağı asılırken, şehit evine taziyeye Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Garnizon Komutan Tank Albay Coşkun Önal, Babaeski Kaymakamı Hasan Özarslan ve Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı geldi. Belediye Başkanı Hacı, söylenecek bir şey olmadığını belirterek, "Çok acı bir olay, şu anda konuşulacak bir şey yok. Maalesef böyle bir olay gerçekleşti. Askerimiz şehit oldu. Yeni evlenmişler, eşi ilk anda tabi kabul edemiyor. Sağlık personeli ve komutanlarımız var. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

GÜÇLÜKLE İKNA OLDU

Evde uzun süren çabaların ardından minibüsle İstanbul'da, oradan da uçakla Ordu'ya gitmeye ikna edilen Ayşe Kart, arkadaşı ve askeri yetkililerle birlikte araca bindi. Oldukça bitkin ve üzgün olduğu görülen Ayşe Kart'ın eşi Taner Kart ile geçen Haziran ayında evlendiği ve geçici görevin sona ermesine 15 gün kaldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli),()

===========================================

4)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören Köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 çocuk babası Uzman Çavuş Göksel Koç düzenlenen törenle memleketi olan Isparta'nın Keçiborlu İlçesinin Kozluca köyüne uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Göksel Koç için Ahmed-i Hani Havalanı'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Güray Alpar, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça,12'inci Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, şehidin annesi ve eşi ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende şehidin cenazesinin alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu. Tören sonunda şehit Göksel Koç'un naaşı dualar ve tekbirler eşliğinde askeri uçağa alındı. Koç'un eşi, annesi ve çocukları da aynı uçakla Isparta'ya gönderildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,()

5)TERÖRİSTLER, AFRİN'DEN GİTMEK İSTEYEN SİVİLLERE BÖYLE ENGEL OLDU

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. 'Canlı kalkan' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin'den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, "Afrin'i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: KİLİS-

6)RİZE'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ, AFRİN'E UĞURLANDI



RİZE'de, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirilen 22 özel harekat polisi, düzenlenen törenle uğurlandı.

Güneysu Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile özel harekat polisleri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, yüreklerinin bir tarafının Afrin diye attığını belirterek kime sorulsa Afrin'e gitmek isteyeceğini söyledi. Böyle bir millete sahip olduklarını ifade eden Vali Bektaş, "Bizim milletimizin böyle bir özelliği var. Bizim milletimiz çok farklı. Biz bu yüzden başarılı oluyoruz. Afrin'de milletin çocukları başarılı operasyonlara imza atıyor. Zor bir coğrafyada yıllardır hazırlanan tüneller, barikatlar ve tuzakları aşarak adım adım Afrin'e ilerliyorlar" diyerek asker ve polislere başarılar diledi. Kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından 22 özel harekat polisi yakınları ile vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı veda sırasında bazı polis eş ve çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Aileleri ile vedalaşan polisler oluşturulan konvoy eşliğinde yola çıktı.

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Bayram Ali SARI RİZE-

7)ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ, PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 19 YARALI



ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Otobüsün alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum),()

8)ÇANAKKALE'DE SEBZE VE MEYVE HALİNDE BÜYÜK YANGIN (1)

ÇANAKKALE Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde yangın çıktı. Kuvvetli lodos nedeniyle kontrol altına almakta güçlük çekilen yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki bütün dükkanları saran alevler, ardından halin yanında bulunan BA-ROS Ambalaj atık işleme tesisine sıçradı. Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Kuvvetli lodos nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye çağrıldı.

YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfiaye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının neden olduğu zarar ve çıkış nedeni soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gün aydınlanınca yapılacak olan incelemeler sonrası belli olacak.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

9)MİHRAPLI DERESİ'NDE CAN PAZARI



BURSA'da Mihraplı Parkı'nın hemen yanından akan Mihraplı Deresi'nde kiraladıkları gondol ile geziye çıkan beş kişi akıntıya kapıldı. Deredeki koruma zincirinin takılı olmaması sonucu akıntıyla kontrolden çıkan gondol, sete kısa süre kala yan yanıp durdu. Gondolda korku dolu anlar yaşayan ikisi genç kız beş kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Gürsel Hava, Leyla Koçyiğit, Hatice Bulamacı, Yaman Akel ve Sefa Gönen, Mihraplı Parkı'nın hemen kenarından akan ve kiralanan gondol ile 100 metrelik alanda gezinti yapılan Mihraplı Deresi'nde gondola bindi. Deredeki su seviyesinin artması ve yaklaşık 10 metreden oluşan sete yakın yere konulan zincirin takılı olmaması sonucu gondoldakiler zor anlar yaşadı. Akıntıyla birlikte kontrolden çıkan ve sete sürüklenen gondolda bulunanlar, 155 Polis hattını arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra 112 ACil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sete yaklaşık 30 metre mesafede yan yatıp kalan gondolda bulunan 5 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerin tarafından çelik halatalarla teleferik kurularak kurtarıldı. Ekipler önce üç kişiyi daha sonra da iki kişiyi mahsur kaldıkları gondoldan kıyıya çıkarmayı başardı.

Kıyıya çıkarılan 5 kişi daha sonra burada bekleyen sağlık görevlileri tarafından kontroldan geçirildi. Gençlerin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()

10)ALKKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 3'Ü POLİS 7 KİŞİ YARALANDI



KONYA'da alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.'nın kullandığı otomobil önünde seyreden başka bir otomobile çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, önce polis aracına daha sonra minibüse çarparak durabildi. Kazada 3'ü polis memuru 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki otogar kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Ahmet K., idaresindeki 42 FY 065 plakalı otomobil, önce önünde seyreden Yusuf Işık'ın kullandığı42 FGM 67 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin içerisinde bulunduğu 42 AJZ 56 plakalı araca, ardından da Şükrü Ağralı'nın kullandığı 42 ALH 32 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Ahmet K., Yusuf Işık., Şükrü Ağralı ve yanında bulunan Mehmet Ağralı ile polis memurları Oğuzhan Şahin, Salih Özgeriç, Şeref Akyol yaralandı. Kaza sonrası polis aracı içerisinde sıkışan polis memurları itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ahmet K.,'nın kaldırıldığı hastanede yapılan alkol muayenesinde 0.70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())

11)GEBZE'DE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. 6 kişinin yaralandığı kazada, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı. Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / GEBZE (Kocaeli), ()

12)SAKARYA'DA, ÇİFTLİK BANK'IN TESİSLERİNDE ARAMA YAPILDI

SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu.

Taraklı'da bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Taraklı Kaymakamlığı'nın 'Usulsüz faaliyet yürütüldüğünü' bildirmesi üzerine tesisle ilgili soruşturma başlatan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tesise ait binalarda arama yapılması kararı verdi. Kararın ardından tesise giden Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesiste arama yaparak bazı evraklara tedbir amaçlı el koydu. Sakarya Tarım İl Müdürlüğü görevlileri de 20 bini aşkın tavuğun bulunduğu tesiste inceleme yaptı.

Gece saatlerinde Çiftlik Bank üyesi olan bazı kişiler, şirket yetkililerinin olduğunu duyumu ile paralarını geri alabilme umuduyla tesise geldi. Jandarma ekipleri, tesisin etrafında güvenlik önlemi alarak kalabalığın içeriye girmesini engelledi. Bir süre tesisin kapısının önünde bekleyenler daha sonra Çiftlik Bank'tan şikayetçi olmak için ilçe jandarma karakoluna gitti.

Tesiste bulunan çalışanlar içeride bulunan hayvanların zarar görmemesi için soruşturma süresi boyunca görevlendirildi. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesis etrafında güvenlik önlemi aldı.

Haber-Kamera: TARAKLI(Sakarya),()

13)ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARI, KAMYONLARLA TESİSE GELİP HAYVAN ALMAK İSTEDİ



BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelerek mağduriyetlerine karşılık tesislerden hayvan almak isteyen kalabalık nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almaya başladı.

Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ın mağdurları şirketin İstanbul Ümraniye'deki genel merkezinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Kalabalığın sayısı kısa sürede 300'ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok mağdur vatandaşın tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Mağdur olan öfkeli kalabalığın sıyısı artarken, jandarma da tesisin çevresinde aldığın önlemkleri arttırdı. Vatandaşların tesis önünde bekleyişleri sürüyor.

ÖZEL HAREKAT TEDBİR ALDI

Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'deki büyükbaş hayvan çiftliğindeki gerginlik, alacaklıların verdikleri paralara karşılık burada bulunan hayvanları yanlarında getirdikleri kamyonlarla almak istemesiye tırmandı. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı

ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5'inci ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.

Hazırlanan raporda Çiftlik Bank'ın, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca raporda alan 113.4 milyon liranın Kuzey Kıbrıs'a aktarıldığı, ardından farklı ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon lira daha gönderildiği tespit edildi.

İddiaların üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank hakkında bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bakan Tüfenkci para yatıran vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini de belirtti. Bakan Tüfenkci, Çitflik Bank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının da altını çizdi.

Ortaya her geçen gün yenisi atılan iddiaların ardından Çiftlik Bank'ın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki genel merkezini boşalttığına yönelik yayılan haberlerin ardından mağdurlar genel merkezin önünde toplandı.

Gece saatlerine kadar tesis önünde beklemeye devam eden kalabalık askeri görevlilerin uyarılarıyla tesisten ayrıldı. Askeri yetkililer, yarın Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün konu ile ilgili açıklama yapacağını ve firma hakkında yasal süreç başlatılacağını, mağdurlarında firma hakkında dava açabileceklerini belirtti. Kamyonlara yüklenen bazı hayvanlarda Özel Harekat Ekiplerinin desteğiyle geri indirilip, tesise koyuldu.

AKRABAM TARAFINDAN KANDIRILDIM

Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın'ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın, "Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR'ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki, 'Kişi başı 3'er tane hayvan dağıtıyorlar'. Antalya, Ankara, İzmir'den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Bende yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldımö dedi.

"CİNAYETE KADAR GİDECEK"

Bir başka mağdur Emrah Arslan ise yaptığı açıklamada, "Cinayete kadar gidecek. Çıksın gelsin ne şekilde ödeme yapacaklarla yapsınlar, yoksa ne suyu kalacak, ne sülalesi. Bütün akrabaları da buradalar mağdurlar. Akrabalarına bile bunu yaptı. 50 bin lira yatırımım var. Paralar güme gitti.ö şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Fatih TIKIR-Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

Türk bayrağını indirmeye çalışınca linç edilmek istendi (EK)

14)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken linç edilmek istenen ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişinin üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen A.Y.A. ile ilgili rektörlükten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Alanya Otogarı'nda bu sabah saatlerinde üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi A.Y.A. tarafından elim bir girişimde bulunularak şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini 'mehdi' ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz."

Haber-Kamera: ALANYA,()

BAŞSAVCI GÜRE:40 YIL İLMİK İLMİK İŞLENMİŞ BİR ÖRGÜTLENME, 40 GÜNDE YERLE BİR EDİLDİ

DİYARBAKIR'da düzenlenen Yargıda Birlik Derneği buluşmasında bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Cumhuriyet tarihinde ilk defa darbeye karşı çıkan bir yargının mensubu olma şerefine nail olduklarını beirterek, "Çok büyük bir mücadele ile 40 yıldır ilmik ilmik işlenmiş bir örgütlenme, 40 günlük bir çalışma ile yerle bir edildi."dedi.

Yargıda Birlik Derneği'nin 14 Nisan 2018 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan 2'nci Olağan Genel Kurulu öncesi, Diyarbakır'da yargı mensuplarının katıldığı bir kokteyl düzenlendi. Diyarbakır buluşmasına, Hakimler Savcılar Kurulu üyesi Yaşar Şimşek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

YA ÖLMÜŞ OLACAKTIK, YA İÇERİDE OLACAKTIK

Bölge Adliye Mahkemesi binasında yapılan buluşmada bir konuşma yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2014 yılında büyük bir musibet sonucu ortaya çıkan bu oluşumun, büyük bir hayra dönüştüğünü belirterek, "Farklı ekollerde, farklı mezhep ve meşrepten arkadaşlarımızın, bu müsibet karşısındaki ortak kaygısı, ortak derdi, devlet ve millete karşı büyük tuzağı fark etmeleri, aynı kararlılık ve iradeyi göstererek ortaya koydukları düşünce sonucunda, bu platform ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa darbeye karşı çıkan bir yargının mensubu olma şerefine nail olduk. 2014 sürecinde yapılan HSYK seçiminde, çok büyük bir mücadele sonucunda 40 yıldır ilmik ilmik işlenmiş bir örgütlenme, 40 günlük bir çalışma ile yerle bir edildi. Elde edilen seçim zaferi belki de şu günlerde devlet ve milletin ulaştığı bu seviyenin fitilini ateşledi. 2014 HSYK seçimlerindeki bu zafer, her meşrep ve fikirdeki insanın büyük desteğiyle oluşmuş bir mücadeleydi. Bu mücadelenin ruhunu unutmamak gerekiyor. Eğer o süreç kazanılmamış olsaydı, muhtemelen bu salonda hiç kime burada olmayacaktı. Ya ölmüş olacaktık, ya içeride olacaktık. Bu oluşum, her konseptte, her konjoktüre uygun çözüm ürettiği sürece varlığını devam edecektir. İnşallah, yargının tarihinde ilk defa darbeye karşı bu onurlu duruşunu devamlı kılar ve bu onurlu gidişi hep beraber omuzlarız."dedi.

GÜÇLÜ BİR DEVLET İÇİN YARGIYI GÜÇLÜ TUTMALIYIZ

Geçmişte, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının, bu fonksiyonunu nasıl bir vesayet makamı olarak kullandığını ve kimlerden emir ve talimat alarak yargı yetkisini kötüye kullandığını gördüklerini söyleyen Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Musa Heybet ise, "Yargıya dadanan bu ipleri dışarıdaki mahviller ve FETÖ, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde gerçek yüzünü gösterdi. Ama yargı gerçekten çok tecrübeliydi. Bunları iyi tanıyordu. Birlik ve beraberlik ruhunu özümsemişti ve bunun sonuçlarını almıştı. O gün bu darbecilere karşı dimdik durarak, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmayı başardı. Bu tarihi misyon sadece yargı içinde değil sonraki aşamalarda tüm milletimize örnek teşkil edecektir. Ülkenin en aydın sınıfını oluşturan hakim ve savcılar ülkesinin menfatleri için en asgari müşterek olan devletin bekası ve adalet için bir araya gelmişse, bu bir araya gelme toplumun tüm diğer kesimlerine de önderlik ve örneklik teşkil edecektir. 7 düvelin saldırıya geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin ve devletimizin bekası ve güçlü bir devlet için yargıyı güçlü tutmak zorundayız. Geçmişte hepimizi ayrıştırmışlardı. Aynı masada oturup yemek yiyemiyorduk. Kimse bir birine güvenmiyordu. FETÖ herkese, birbirine güvenilmez insan, şucu, bucu, dikkat edilmesi gereken adam damgasını vurmuştu. Çok şükür bundan kurtulduk. Bu adalet bayrağını kardeşçe hep birlikte taşıyacağız. Bugün için bu birliktelik dünden daha önemlidir. Eğer toplumun aydın kesimini oluşturan hakim ve savcıların iradesi bu yönde olursa, devletin ve milletimizin iradesi de o şekilde tecelli edecektir. Bugün adliyelere geldiğimizde şu kimdir, bu kimdir, hangi cemaattendir sorusunu sormuyoruz. Bundan sonra da grup ve aidiyet ayrımı asla olmayacak. Yargı güçlü olmalı ki devlet güçlü olsun."dedi.

HSK, YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ'NİN ARKASINDADIR

Yargıda Birlik Derneği'nin kolay kurulmadığını belirten Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Yaşar Şimşek ise, "Nasıl ki Sur'da, memleketin başka yerlerinde size tuzak kurdularsa, milletimize tuzak kurdularsa, adliyelerde de tuzak kurdular. O tuzakları sizler bozdunuz. Yargıda Birlik Derneği, yargı teşkilatının bu hain FETÖ terör örgütünden kurtulması ve temizlenmesi, arınması için çok güzel vazife yaptı ve yapmaya devam edecek. Yargıda Birlik, bu teşkilatın bundan sonra yaşayacağı her türlü bölücü, yıkıcı ve meslek düşmanlarının bu mesleğe ihanetlerini önleyici en büyük sigortadır. Yargıda birliğin, ülkenin bekası noktasında yerine getirdiği çok büyük bir fonksiyon var. Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıda Birlik Derneği'nin arkasındadır ve sonuna kadar öyle olacaktır. Bütün başkan ve üyelerimiz bu düşüncededir. Bunun aksine duyacağınız her türlü söylem kötü ve art niyetlidir. Yargıda Birlik, hakkınızı hukukunuzu koruyacaktır. Kurul nezdinden haklarınızı dile getirecek, hakkınızı savunacak bir meslek örgütüdür. Yargıda birlik derneğini çok önemsiyoruz. "dedi.

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,() -

CHP'Lİ KAYIŞOĞLU'NDAN, İSTİSMAR VE ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜYEN KADINLARA DESTEK

CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzlerine dikkat çekmek için 3 Mart'ta Çanakkale'den Ankara'ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz'e destek verdi. Kayışoğlu, kadınlarla birlikte yürüdü.

Çanakkale'de yaşayan Dilek Taş (46) ve Hülya Kurt (43) ile Kocaeli'de yaşayan Nursel Karagöz (46), Türkiye'de yaşanan çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla 3 Mart'ta Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Taş, Kurt ve Karagöz, yürüyüş güzergâhındaki Bursa'ya yaklaştı. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan ve 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları Ankara'da TBMM'ye teslim edecek kadınları, CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu karşıladı.

Üç kadına yürüyüşte eşlik eden Kayışoğlu, "Sadece acı olaylar yaşandığında değil, yaşanmadan da kamuoyunda duyarlılık yaratmak için Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen üç kadın arkadaşımıza bu çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün yanlarında olmak istedim. Bu nedenle Bursa'ya yaklaşırken onları karşılayarak, onlarla olduğumuzu iletmeyi arzu ettim" dedi.

TBMM'de çocuk istismarının önlenmesi için kurulan komisyonunun da üyesi olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Son yaşanan olaylardan sonra iktidarın harekete geçmesi önemlidir; ancak bu komisyon aşamasında defalarca dile getirdiğimiz halde sözlerimiz hep karşılıksız kaldı. Bizler, defalarca söyledik, 'Meclis'te çocuk ve kadına dönük istismar konusunda sürekli bir komisyon kurulmalı ve bu komisyon sürekli olarak çalışmalı' dedik. Ancak, dinletemedik. Daha fazla geç kalınmaması için sadece cezai yaptırımlar değil, eğitim konusunda da önemli adımlar atılmalı. İktidarın oluşturduğu komisyonun çalışmalarına dönük duyumlarda, rehber öğretmen sayısının artırılacağı söyleniyor. Bu önemli bir gelişme ama 10 Kasım 2017'de rehber öğretmenlere dönük yayınlanan yönetmelik de ortadan kaldırmalılar. Yoksa rehber öğretmen sayısının artmasının bir önemi olmayacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: BURSA,()

ŞANLIURFA'DA MARKETE MOLOTOFA 3 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA'da 3 yıl önce bir markete motolof kokteyli ve taşlarla saldırdıkları ileri sürülen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2015 yılında Eyyübiye Mahallesi Süleymanşah Caddesi üzerinde bulunan bir markete taş ve molotofkokteyli attıkları iddia edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Haber Ali LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA - )

BOAT ANTALYA VE OTOSHOW BİRLİKTE KAPILARINI AÇTI

TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Boat Antalya ve Otoshow fuarları, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı.

Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı (Boat Antalya) ile Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Otoshow), saat 16.00'da düzenlenen törenle açıldı. Boat Antalya ve Otoshow fuarlarının açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda davetli ve sektör temsilcileri katıldı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATSO ile KOSGEB'in de desteklediği Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğiyle hazırlanan Otoshow Fuarı ve Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) ile Türkiye Otelciler Federasyonu'nun desteğiyle hazırlanan Boat Antalya Fuarı, 18 Mart saat 19.00'a kadar sürecek.

Antalya'da çok önemli iki fuarın açılışının yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, bir sinerji oluşturmak için biri deniz, diğeri karadaki araçların olduğu bu iki fuarın ileriki yıllarda büyümesi ve bağımsız devam etmesi temennisinde bulundu. Antalya'nın turizmin amiral gemisi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Bu şehirde turizmde hem pazarı hem de turizmi çeşitlendirmek için etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de sektörel fuarları artırmak. Bunun için ANFAŞ yıllar önce kent yöneticilerinin büyük emekleriyle kurulmuş ve bu yapı ortaya çıkmış. Önemli bir avantajımız var" dedi.

TÜYAP ANFAŞ'IN YÜZDE 15 HİSSESİNİ ALIYOR

Antalya'nın şu an fuar sektöründen alması gereken pay noktasında çok memnun olmadıklarını belirten Vali Karaloğlu, "Belki Türkiye'de İstanbul'dan sonra en kolay fuarcılığı büyütebileceğimiz şehir Antalya'dır. Konaklama imkanları, dünyada 240 noktaya uçuş imkanı var ve fuarcılığı mutlaka büyütmemiz lazım. TÜYAP ANFAŞ'ın küçük ortaklarından ve ANFAŞ yönetimi TÜYAP'a yüzde 15'lik daha hisse verecek. Böylece TÜYAP bundan sonra Antalya'yla daha çok ilgilenecek. TÜYAP Türkiye'de çok önemli fuarlar düzenliyor ve Antalya'yı mutlaka TÜYAP üzerinden büyütmeliyiz" dedi.

DENİZ VE TERSANE ŞEHRİ

Antalya'nın bir deniz ve çok önemli tersane şehri olduğunu da söyleyen Karaloğlu, "Tarihe baktığımızda hem Antalya merkezde hem Alanya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de çok önemli bir tersane şehri. Antalya'nın genlerinde denizcilik, tersanecilik var. Bugüne geldiğimizde de Antalya Serbest Bölge, en önemli deniz araçları ve botların üretildiği bir merkeze dönüştü. Ama fuara çok fazla katılan yokmuş, onlara teessüflerimizi bildirelim. Almanya'daki fuarlara katıldıklarını söylemişlerdi. Mutlaka o arkadaşlar da buradaki fuara destek olmalı ve mutlaka bu fuar büyümeli. Almanya'daki fuar bir-iki senede o hale gelmedi, yılların emeği var ve en çok Türkiye'den katılan firmaların emeği bu" dedi.

İMKANI OLANLARA YAT ALIN ÇAĞRISI

Fuarın açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın dünyanın en iyi yatlarını ürettiğine işaret ederek, imkanı olan herkesin fuara katılması ve buradan yat satın alarak sektörün gelişmesine destek vermesi çağrısında bulundu. Çetin, Antalya'da fuarların geliştirilmesi için de ATSO olarak destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

BOAT SHOW KALEİÇİ'NDE DE DÜZENLENECEK

Bu iki fuarla Antalya'nın eksik olan parçasının tamamladığını belirten Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, "640 km sahili olan bir şehrin böyle bir denizcilik fuarına ihtiyacı vardı. Otoshowla birbirini tamamlayan kare görünümünde. Fuarlar dünyada bu boyuta gelmeye başladı. İnşallah sektörümüz adına hayırlı olur. Boat Antalya'nın bir ayağını da sezon sonunda Kaleiçi'nde deniz üzerinde gerçekleştireceğiz. Doğrudan satış yapılabilecek bir fuar olacak ve hazırlıklarına başlanıldı" dedi.

OTOMOTİV İLK DEFA DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Fuarların ülke ekonomisi ve sektörlerin tüketiciyle buluşması açısından çok önemli olduğunu belirten ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, Türkiye otomotiv sektöründe 2017'de 2016'ya göre yüzde 3.3 daralma yaşandığı ve 980 bin adet satış gerçekleştiğini söyledi. Üretimde ise yüzde 13 büyüyerek 1 milyon 673 bin adede ulaşıldığını anlatan Erce, "Bunun en büyük nedeni ihracattı. İhracatta yüzde 16 büyümeyle 1 milyon 330 bin otomobil ürününün ihracatını gerçekleştirdik ve ilk defa rekora ulaştı, 28.5 milyar dolara geldi. Sektörümüz ilk defa 6.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu sene geçen seneden çok farklı olmadığını görüyoruz" dedi.

16 YAŞ ÜSTÜ 6 MİLYON ARAÇ

Maliye Bakanlığı'nın 16 yaş üstü taşıtları hurdaya ayıranlar için yeni alımlarda 10 bin lira indirim yapılacağı belirtilen tasarısının bu ay sonuna kadar yasalaşmasını beklediklerini söyleyen Erce, sektörün en önemli sorunların birinin bu konu olduğunu, Türkiye'de bugün itibariyle mevcut 17 milyon aracın 6 milyonunun 16 yaş üstü olduğunu kaydetti. Erce, bu araçların trafik kazası, yüksek yakıt maliyeti gibi birçok sıkıntı yarattığını, bu tür problemlerin düzeltilmesi açısından hurda alım programını önemli bulduklarını dile getirdi.

İKİ SEKTÖR BİRBİRİNE SİNERJİ OLUŞTURUYOR

TÜYAP olarak Antalya'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, iki önemli sektörü birbirlerine sinerji oluşturması için tek çatı altında biraraya getirdiklerini kaydetti. Fuarda alım heyetleri için özel görüşmeler gerçekleştirileceğinden de bahseden Alagöz, "Birbirinden güzel tekne tasarımlarından onlara destek olan yan sektörlere kadar hepsini biraraya getirdikö dedi.

TOYOTA'DAN HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisine sahip otomobilleriyle Antalya Otoshow'a katıldı. Toyota, dışarıdan şarj etme ihtiyacı olmadan kendi kendine şarj olabilen C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Auris Hybrid ve Rav4 Hybrid ile Antalya'da göz doldurdu. Toyota standında büyük ilgi gören bir diğer model ise pick-up segmentinden Hilux oldu. 18 Mart tarihine kadar sürecek Antalya Otoshow'da Toyota'yı, 364 metrekarelik stantta Toyota Plaza Bakırcılar temsil ediyor. Fuarda, Toyota'nın hibrit teknolojisine sahip bu araçlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL / ANTALYA ()

ÇOCUKLAR, AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKTİ

KAYSERİ'de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklar, Afrin şehitleri için fidan dikti. Çocuklar ayrıca, şehitlerin isimlerinin yazdığı künyeleri diktikleri fidanlara astı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Evleri'nde kalan çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonunda şehit olan askerler için anma etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda çocuklar Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bahçesine fidan dikerek, hazırladıkları asker künyelerini fidanlara astılar. Etkinlikle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, "Bizler daha önceden de çocuk evleri sitesi çocuklarımıza bir etkinlik yapmıştık. Afrin'de kahramanca savaşan asker ağabeylerine mektup yollamışlardı. Güzel bir etkinlik olmuştu. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra çocuklarımız yanımıza gelerek Afrin'deki şehitlerimiz için fidan dikmek istediklerini söylediler. Buna biz çok memnun olduk" dedi.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise, "Bugün bu yavrularımızla beraber Afrin'deki askerlerimize oradaki güvenlik görevlilerimize destek olmak amacıyla buradayız. Bu çocuklar büyüyecekler memleket sevdasıyla onlar da belki bir gün şehit olacak. Şehitler inancımıza göre ölmüyorlar. Biz burada onların adına ağaç dikerek hem bu kardeşlerimize vatan ve asker sevgisini aşılıyoruz hem de onlara bakıyoruz. Dolayısıyla yavrularımızın bu projesine yanlarında olarak katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,)

