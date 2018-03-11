DHA YURT BÜLTENİ-1

YURT BÜLTENİ-1

1)ÜNLÜ HAKİM KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

TÜRKİYE’nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.’nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı davalarına bakmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden vatandaş kamerası

- Karadeniz'in sağlık fotoğrafı

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)HATAY'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 2 YARALI



HATAY'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kaza, Çalıboğazı Karakolu yakınlarında meydana geldi. 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerin içinde bulunduğu askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 asker yaralı olarak Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 asker yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ramazan ÇELİK/YAYLADAĞI, (HATAY), ()

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Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı (EK)

3)10 YAŞINDAKİ BERAT KURTARILAMADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve Van'a sevk edilen 10 yaşındaki Berat Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- Hastane

Haber: Yaşar KAPLAN / HAKKARİ ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ÖNÜNDE GİDEN TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİL ŞOFÖRÜ ÖLDÜ



ESKİŞEHİR'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu eski Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara istikametine giden Ahmet Çelik yönetimindeki 26 NC 950 plakalı otomobil, önünde giden Hasan Çelik'in kullandığı 06 EF 4991 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü evli bir çocuk babası Ahmet Çelik, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Çelik'in cesedini itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü Hasan Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Tırın altına giren otomobil

-Kaza yerindeki polisler ve ambulans

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ölenin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, PANELVANLA ÇARPIŞTI: 5 YARALI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Gülüç kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan H.G.(17) yönetimindeki 67 TC 832 plakalı otomobil Hasan D.(61) idaresindeki 67 TA 689 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sibel Bozkurt (40), Emine Gün (42), Çise Bozkurt (15), Durcan Gün (15) ve Vedat Bayrak (65) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, ehliyeti olmadığı tespit edilen H.G. ile panelvan sürücüsü Hasan D.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Ehliyetsiz sürücü H.G.

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Diğer sürücü Hasan D.'nin kazayı anlatması

-Bir yaralının ağlaması

-Ambulansların ayrılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

KARABÜK'te, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 55 yaşındaki Recep Coşkun, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kıranlar Sokak'taki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Son katta kalıpları söken Recep Coşkun, dengesini kaybedince, 5'inci kattan düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi Recep Coşkun'un öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Recep Coşkun'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

-Recep Coşkun'un resmi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)LİSE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZ, UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ İDDİASI



ANTALYA'da, anne ve babası boşandığı için yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B. (18), oturduğu dairede yaşamını yitirdi. Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1341 Sokak'taki olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve babası boşandığı için 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yine ailesinin desteğiyle yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B., dün akşam saatlerinde okul arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Burada bir süre eğlenen genç kız, eve gelip uyudu. Bugün öğleden sonra ise okuldan iki erkek arkadaşı E.B.'yi arayarak dışarda buluşma teklifi yaptı. Ancak E.B. arkadaşlarını eve davet etti.

İÇKİ İÇTİ, UYUŞTURUCU KULLANDI

Akşam saatlerinde gelen arkadaşlarıyla müzik dinleyip eğlenen genç kız, iddiaya göre içki içip uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahale ettikleri E.B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin de incelemesinden sonra E.B.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Polis, olay anında E.B.'nin yanında bununan iki erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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Ambulans detay

Polis ekiplerinden detay

Bina dış detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)3 NİSAN'DA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURAN KIZ ÖĞRENCİ İNTİHAR ETTİ



GAZİANTEP'te, geçen yıl 23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi K.N.K. (14), tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; kendilerine ait 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede ailesiyle yaşayan K.N.K., annesi ve ablasının yanından ayrılarak odasına geçti. K.N.K., bir süre sonra babasına ait tabancayla bilinmeyen nedenle başına ateş etti. Silah sesini duyan K.N.K.'nın annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içinde yatarken buldu. Annenin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları yaptıkları kontrolde genç kızın öldüğünü belirledi.

Ölümüyle yakınlarına yasa boğan K.N.K.'nın cesedi, polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sani Konokoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi K.N.K., başarısı nedeniyle geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturmuştu.

Görüntü dökümü:

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- Olayın yaşandığı yer

- Olay yerindeki kalabalık

- Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

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- İntihar eden kızın arşiv görüntüleri

- Kızın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ELİNDEKİ BIÇAKLA ETRAFINDAKİLERE SALDIRDI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A. (25), polisin havaya ateş açmasının ardından girdiği iş yerinde yakalandı. Mustafa A.'nın 4 yıl önce de girdiği bir markette polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde, Ereğli ilçe merkezinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A.'yı görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen Mustafa A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis, kaçan Mustafa A.'nın arkasından, durması için havaya bir el ateş etti. Bir iş yerine giren Mustafa A., burada polis tarafından yakalandı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa A., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

4 YIL ÖNCE POLİSE SATIR, SUCUK, YUMURTA ATMIŞTI

Mustafa A., 4 yıl önce de aldığı uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınan Mustafa A.'nın çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:(cep telefonu görüntüsü)

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-Bıçaklı saldırganın sağa sola yürümesi

-Polisin konuşması

-Çevredeki vatandaşlar

-Mustafa A.'nın yürümeye başlaması, polisin peşinden gitmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)İZMİR'DE SİLAHLI KAVGA: 6 YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi 681 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38), Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)BANDIRMA'DA YOĞUN SİS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra yoğun sis nedeniyle İDO'nun Bandırma-İstanbul seferleri iptal edildi. İptal kararının seferden yarım saat önce alınması nedeniyle feribota binen araçlar indirilirken, birçok vatandaş duruma tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkisi arttıran sism özellikle ulaşım aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bandırma-İstanbul (Yenikapı) saat 18.30 feribot seferi ile saat 19.00 İstanbul -Bostancı- Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal kararının hareket saatinden 30 dakika önce alınması nedeniyle Adnan Menderes feribotuna binen bazı araçlar indirildi. Cep telefonuna iptal mesajı gelmediği için iptal kararından habersiz terminale gelen yolcular şaşkına döndü. Tepki gösteren yolcular biletlerini iade ettiler, bazı yolcular otobüs firmalarına yöneldi. Cep telefonuna uyarı mesajı gelmediğini belirten bir kadın yolcu, "Bu olur mu? Ona göre plan yapmıştım. Çok uzaktan geldim. Millet uzaya giderken bu olur mu?ö diye tepki gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı, açıkta olan bazı balıkçı tekneleri Erdek'in Karşıyaka ve Tatlısu köyleri sahiline sığındı.

Görüntü dökümü:

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- siste zor görülen feribot

- terminal

- cep telefonlarına mesaj gelmeyen Ahmet Koç ve bir kadın röp.

- kadın telefonuna bakıyor ve mesajın gelmediğini görüyor

- detay

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MALATYA'DA İTFAİYECİLER ALEVLERLE 'AFRİN' YAZDI



MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler ateşle 'Afrin' yazarak "Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle 'Afrin' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.

Görüntü dökümü:

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- Alevlerden görüntü

- Afrin yazısından detay

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)EN GÜZEL BUZAĞILAR YARIŞTI

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Dişi Buzağı Güzellik Yarışması, ilgiyle izlendi. Yarışmada dereceye girenlere, 1000 ile 2 bin 500 TL arasındaki değerde bakım ürünleri hediye edildi.

Milas Süt Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'inci kez Dişi Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuar Alanı'nda düzenlenen güzellik yarışmasına, 12 buzağı katıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı- Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve çok sayıda çiftçi yarışmayı izledi. Yarışmanın jüri üyeliğini, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Gülşah Tok ve Gökhan Altun ile ziraat mühendisi zooteknist Selçuk Öztuna yaptı.

Yarışma öncesinde konuşma yapan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, "Milas Süt Birliği olarak buzağı güzellik yarışmasını 5 yıldır gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı gerçekleştirmedeki amacımız buzağılarımızı korumak, koruyucu bakımlarına ve yaşatma konularına dikkat çekmek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mızca 2018 yılı buzağı yılı ilan edildi. Ailemizde nasıl ki geleceğimiz olan çocuklarımıza özen gösteriyor, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarını gideriyorsak, çiftliğimizin geleceği olan buzağılarımıza da çok iyi bakmamız lazım. Bugün yaşanan et sorununun buzağı ölümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bizler üreticiler olarak buzağılarımıza zamanında koruyucu aşılarını yaptırıp daha iyi koşullarda bakarsak, et ve süt konusunda sıkıntılarımız olmayacaktır" dedi.

Başkan Gezgin'in ardından mikrofona davet edilen İl Müdürü Şakir Erkal ise buzağı ölümlerine dikkat çekerek, üreticilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda kısa bilgi aktardı.

Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çocuklar ve aile bireyleri eşliğinde çıkan buzağılar arasından, Deniz Çelik'e ait 'Su' isimli buzağı birinci, Olcay Kaya'ya ait 'Maya' isimli buzağı ikinci, Mehmet Akça'ya ait 'Simge' isimli buzağı ise üçüncü oldu.

Birinciye 2 bin 500 liralık ödülü Milas Kaymakamı Eren Arslan, ikinciye 2 bin liralık ödülü Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, üçüncüye 1500 liralık ödülü Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin tarafından verildi.

Dereceye giremeyenlere ise 1000 liralık teselli ödülü, etkinliği izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.

Görüntü dökümü:

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- Buzağı yarışmasından görüntü

- Ödüller verilirken görüntü

- Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin konuşma yaparken görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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