DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in cenazesi Valilik önündeki törenin ardından Hacı Neriman Beşer Camisi'ne getirildi. Buradaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin tabutuna sarılan kardeşi Levent Çelik, "Ağabey beni Tunceli'nin dağları, Viranşehir yiyemedi. Seni, İzmir yedi. Vasiyetini yerine getiremedim ağabeyim. Cenazeni Gaziantep'e götüremedim. Üniformanı çok severdin, üniformanı götüreceğim" diyerek feryat etti.

Şehidin babası Ahmet Çelik ise İl Emniyet Müdürü Aşkın'dan polis üniforması istedi. Aşkın'ın talimatıyla bir polis memuru, üniformasının üstünü şehidin babasına verdi. Baba Çelik, geçen hafta Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerlerin cenazesine katıldığını belirterek, "Geçen hafta Afrin şehidinin cenazesine katıldım. Şehidi hiç tanımadığım halde cenazeye gittim. Üç gün sonra oğlum şehit oldu. Oradaki şehit 'Oğlunu yanımıza çağırıyoruz' demedi. Oğlum sen ölmedin, içimizdesin" dedi.

İkindi namazının ardından şehit için cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra helallik alındı ve şehidin tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Cenazeye katılanlar hep bir ağızdan tekbir getirdi. Şehit polis Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

2)8 ŞEHİT VERİLEN KELTEPE'DEKİ TELSİZ KONUŞMASINI ANLATTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9 askerin şehit olduğu çatışmada yaralandıktan sonra memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, çatışma sırasında Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' sözlerini söylediği telsiz konuşmasını anlattı. TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, geçen 1 Mart'ta Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. Çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24) de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi.

Çatışmada yaralanan 12 askerden Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavisinin ardından memleketi Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'ndeki babaevine geldi. Uğur Günaydın'ı, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti. Çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, çatışmadan hemen önce yaptığı telsiz konuşmasını anlatan Günaydın, şunları söyledi:

"Telsiz bende olduğu için her şeyi duyabiliyordum. Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Biz burada emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' dedi. O öyle deyince zaten çok duygulandık. Daha da çok hırs geldi, daha da çok saldırma hırsı geldi. Tanklarımız, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu" dedi.

3)2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO unsurları, kontrolü ele geçirdikleri köylerde tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı.

KATMA KÖYÜ DE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Katma Köyü de teröristlerden temizlendi.

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis ()

Kemer'den Mehmetçiğe 100'ün üzerinde kurbanlık (ek)

4)KURBANLIKLAR TÖRENLE UĞURLANDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, iş adamları, esnaf ve vatandaşın desteğiyle 100'ün üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan alındı. Hayvanların gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı. Kemer Belediyesi Güreş Takımı sporcuları tören boyunca "Afrin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçiğimizin yanındayızö yazılı afişi taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Belediyesi olarak her zaman Türk güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirterek, daha önce de Şırnak'a gittiklerini hatırlattı ve orada bulunan askeri lojmana yapılacak park ve spor aletlerinin bulunduğu TIR'ın da önümüzdeki hafta yola çıkacağını kaydetti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in duasının ardından Hatay'daki askeri yetkililere teslim edilmek üzere küçükbaş hayvanların bulunduğu TIR, Türk bayraklarıyla uğurlandı.

TIR'ın yola çıkmasının ardından Kemer Uygulama Oteli'nde kalan bir grup öğrenci balkondan Başkan Mustafa Gül'ü çağırarak, birlikte komanda marşını okudu.

TIR'ın uğurlanması sırasında duygulanan Başkan Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül, şöyle konuştu:

"TIR yola çıktığında Türk toplumunun gücünü hissettim, askerimizin gücünü hissettim. Herhangi bir şey olsa hepimiz şu anda orada oluruz. Bir tek bunu düşündüm. TIR giderken oğlumu düşündüm, oradaki çocuklarımızı düşündüm, oradaki askerlerimizi düşündüm ve tek duam kıllarına bile zarar gelmeden hepsinin annelerine, yavrularına eşlerine kavuşmaları."

5)GAZİANTEP'TE KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Atar (34) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; şehir merkezi yönüne ilerleyen Nuri Atar yönetimindeki 27 P 6426 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Cesur Bozkurt (28) yönetimindeki 27 BJB 01 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, araçlara sıkışan sürücüler olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Atar'ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Bozkurt, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Bozkurt'un burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

6)FRENİ BOŞALAN MİNİBÜS YAN YATTI

ŞANLIURFA'da freni boşalan minibüsün, kontrolden çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü Osman Uzun yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Mevlana Caddesinde, Akçakale yönüne ilerleyen Osman Uzun'un kullandığı 63 KC 945 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Osman Uzun yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırdı.

7)İŞ ADAMI BABASI ÖLDÜREN OĞUL YAKALANDI

MERSİN'de iş adamı babası Mahmut Alaca'yı, evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Marina Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş adamı Mahmut Alaca, bu sırada taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca'nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevedekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca'nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Alaca'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Erhan Alaca'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Erhan Alaca, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8)ADANA MERKEZLİ 3 İLDE ÇETE OPERASYONU: 22 GÖZALTI



ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi kişi gözaltına alındı.

Başta Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütüne yönelik 'Ova' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1'i kadın 22 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

9)NARKOTİK KÖPEĞİ 'JİLL' TAMPONDAKİ 31 KİLO UYUŞTURUCUYU BULDU



TRABZON'da durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda takibe alınan İran plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada ön ve arka tampon içine zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 62 paket halinde 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

10)ORGANLARI 4 HASTAYA UMUT OLDU



ORDU'da, böbrek yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sinan Gürkan'ın (45) sağ iken bağışladığı organlarından karaciğer, kornea ve akciğeri 4 hastaya nakledilmek üzere operasyonla alındı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Sinan Gürkan, böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır umutla böbrek beklerken amansız hastalığına yenildi. İstanbul, Ankara ve Antalya'dan uçak ve karayoluyla Ordu'ya gelen ekip, Ordu Devlet Hastanesi'nde operasyonla karaciğer, kornea ve akciğeri aldı. Karaciğer Antalya'ya, kornealar Samsun'a, akciğer ise İstanbul'da bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderileceği belirtildi.

Geçen hafta diyalize girmeden önce babasının organlarını bağışladığını, bunu hastanede beyin ölümü gerçekleştiği esnada hastane yöneticilerinden öğrendiklerini belirten kızı Musali Gürkan, "Babam böbrek ararken bu durumun nasıl bir şey olduğunu anladı. Bizim de yapmamızı istiyordu. Kendisi de bağışlayacağını söylemişti. 2 gün önce annemle beraber diyalizden çıktıktan sonra organlarını bağışlamış. Bizim bağıştan bugün haberimiz oldu, çok güzel bir örnek oldu bize kendisi. Umudumuz tükendi babam için. Artık onlar için bir umut var, umarım sağlıklarına kavuşurlar. O ailelerle bizde tanışmak isteriz" dedi.

Ordu Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, ise "Beyin ölümü gerçekleşen hastamız daha önce kendi isteğiyle tüm organlarını bağışlamış olan bir hastamız. Böbrek yetmezliğinden kendisi de böbrek arama listesinde. Yaklaşık 2 gün önce baş ağrısı şikayetiyle beraber Gölköy Devlet Hastanesi'ne başvurmuş hastanemize sevk olmuş. Böbrekleri ve kalbi kullanılmayacak. Karaciğer, kornea ve akciğeri bekleyen hastalarımıza nakledilecek" diye konuştu.

11)HASTANE 1 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI, HASTALAR SEVK EDİLDİ

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat elektrik kesildi. Jeneratörün devreye girmemesi üzerine yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3'ü başka hastanelere sevk edildi.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat süreyle elektrik kesildi. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce'deki diğer hastanelere sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yoğun bakımda bulunan 16 hastanın sağlıklı olduğunu, sıkıntının atlatıldığını açıkladı. Gülerkaya jeneratörün devreye girmediğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Elektrik kesintisi devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112 Acilin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi. Şu an elektrik şebekeden beslenmekte, jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabaha kadar bu çalışmalar sürecek. Bu arada çevre hastanelerden yoğun destek aldık. Yoğun bakımda bulunan 16 hastamız sağlıklı. Ancak elektrik arızasının uzaması nedeniyle 2 hastamız üniversite hastanesine, 1 hastamız özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımdaki diğer hastaların durumları iyi. Ancak şebeke elektriğinin kesilmemesi için dua edeceğiz. Yaklaşık 1 saat boyunca elektriksiz kaldık. Bütün doktorlarımız, anestezi uzmanlarımız, acil tıp uzmanlarımız çağrıldı. Hepsi destek halindeler. Üniversite yoğun destek verdi. AFAD'dan destek istedik. Elektrik gelmeseydi tahliye edecek gücümüz vardı. Hastalarımızdan hayatını kaybedenler yok."

12)4'ÜNCÜ ÖZGECAN ASLAN KOŞUSU'NU 'PADRİNO' KAZANDI



TÜRKİYE Jokey Kulübü'nün (TJK) kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Özgecan Aslan Koşusu'nu Başak Milli'ye ait Mücahit Bayır jokeyliğini yaptığı Padrino isimli at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışı Özgecan Aslan'ın annesi Songül, babası Mehmet, kardeşleri Beste ve Barış Ali Aslan'ın yanı sıra TJK Başkanı Serdar Adalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve vatandaşlar izledi. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların katılımıyla 1200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, Başak Milli'ye ait 'Padrino' isimli at kazandı.

Jokeyliğini Mücahit Bayır'ın yaptığı Padrino 1.14.13'lük derecesi ile birinci olurken, onu 1.14.69'luk süresiyle Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı Spartacus ve 1.15.06'lık derecesiyle Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki Runner Bull takip etti. Yarışın ardından gerçekleşen törende TJK Başkanı Adalı, birincilik kupasını Başak Milli adına Halit Milli'ye verdi. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de günün anısına Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'a kupa verdi. Tören sırasında duygulu anlar yaşayan anne Songül Aslan da gözyaşlarına engel olamadı.

DÜNYANIN KÖTÜLÜKLE İMTİHANI VAR

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet Aslan, emeği geçenlere teşekkür etti. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyada aynı sorunun yaşandığını anlatan Baba Aslan, "Dünyanın kötülükle imtihanı var. Kadın durursa, hayat durur. Hayatın olmadığı yerde her şey durur. Onun için kadına dokunmayı, kadına şiddet uygulamayı, kız çocuklarının, erkek çocuklarını ırzına geçmeyi aklanı getiren insanların, özellikle devletin kadının arkasında durduğunu yasalarla gösterdiği takdirde çok ciddi şekilde bu işin azalacağına inanıyorum" diye konuştu.

HİÇBİR ANNENİN GÖZYAŞI DÖKÜLMESİN

Kızı kaybetmenin acısını halen yaşadığını belirten anne Aslan, "Çok özgünüm. Özge bunu hak etmedi. Bir şey söyleyemiyorum artık. Kadın şiddeti son bulsun artık. Herkes taşın altına elini koysun. Çok iyi bir yasa mı çıkartıyorlar, çok iyi bir eğitim mi veriyorlar, bunu yapsınlar artık. Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip, evine gitmek istemesiydi. Diğer kızıma her dakika, 'Nerede kaldın, ne zaman geleceksin?' sorularıyla, telefon elimden düşmüyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çünkü her an aklımda biraz gecikince çocuklar" dedi.

Koşuda birincilik ikramiyesinin ise 66 bin 500 TL olduğu bildirildi.

13)'SUNAY AKIN İLE GÖRÇEK' ORDULULAR'LA BULUŞTU



SANATÇI ve gazeteci Sunay Akın, 'Sunay Akın ile Görçek' adlı oyunu ile Ordu'da sevenleriyle buluştu.

Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın (OSMMMO) daveti üzerine sanatçı ve gatezeteci Sunay Akın, bu akşam kente geldi. Sunay Akın, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen gösteride 'Sunay Akın ile Görçek' adlı oyunuyla seyircilerin karşısına geçti. Sanatçı, bakmak ile görmek arasındaki farkı kendine has uslubu anlatırken, katılımcıların keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

