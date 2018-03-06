DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İZMİR'DE POLİSLERE BIÇAKLI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

İZMİR'in Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan (21), GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapmak isteyen 2 polis memurunu bıçakladı. Polislerden Mehmet Çelik olay yerinde şehit olurken, Osman Çoban ise yaralandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak'ta meydana geldi. Polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban, sokak arasında durumundan şüphelendikleri Serhat Ceyhan'ı durdurup, GBT sorgusu yapmak istedi. Yoklama kaçağı olduğu belirtilen Ceyhan, kimliğini vermeyince polis memurları gözaltına almak istedi. Bu sırada Serhat Ceyhan, yanındaki bıçağı çekip, polis memurlarına saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memurlarından Mehmet Çelik, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu, Osman Çoban ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Serhat Ceyhan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Şehit polisin naaşı, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)HAKKARİ MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 GÖZALTI

HAKKARİ merkezli Ankara, Malatya ve Van'da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 'Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk' adı verilen operasyon için düğmeye basıldı. Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 58.81 gram esrar, 14.47 gram metamfetamin, 2.2 gram eroin, 59 uyuşturucu hap ve 20.70 gram afyon sakızı ele geçirildi.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerin emniyetten çıkışı

-Polis ekiplerin evlere baskın düzenlemesi (Polis kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE ESRAR VE PALA ÇIKTI, 3 SURİYELİ GÖZALTINDA

ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirilirken, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği denetim sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan plakası açıklanmayan otomobil, kovalamayla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirildi. Esrar ve palaya el konulurken, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan polisler

- Şüphelilerin aracında ele geçirilen esrar

- Suriyelilere ait pala bıçağını tutan polis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)MALATYA'DA PASAJDA DAMLAYAN SIVININ KAN OLMADIĞI BELİRLENDİ

MALATYA'da Kuyumcular Pasajının asma katından zemine damlayan koyu kırmızı renkteki sıvı endişe yarattı. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, inceleme yapıldığı ve sıvının kan olmadığını, paslanmadan kaynaklanan metal söküntüsü ile yağmur suyunun karışmasıyla oluşmuş olabileceğini söyledi.Olay, bu sabaha karşı Yenihamam Mahallesindeki Mücevher Sokak'ta bulunan Kuyumcular Pasajında meydana geldi. Pasaj görevlisi Hamit Alper, asma katın tavanından damlayan koyu kırmızı renkteki sıvıyı görünce, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, her hangi bir bulguya rastlamadı. Önceki gece ve dün inceleme yapan polisler, sıvının kan olmadığını tespit etti. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kan olmadığı belirlenen sıvının, asma kattaki paslı metal söküntüsünün yağmur suyuyla karışmasıyla oluşmuş olabileceğini söyledi. Urhal, "Su parçası, pas damlamıştır. Polisiye açıdan hiçbir durum yok" dedi. Pasaj Başkanı Mehmet Sarıcı ise pasajda olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederek, "Her taraf kamera dolu ve buranın güvenliği var, bekçisi var, otomatik kepenkleri var. Sabah geldiğimizde 'Böyle böyle olmuş, şurada kan lekesi var.' Koku da yok, bir şey de yok. Abartılmış ve şu anda bir komedi, başka bir şey değil" diye konuştu.

Durumu polise bildiren pasaj bekçisi Hamit Alper de sıvıyı görence durumu polise bildirdiğini anlatarak, "Geldiler, kapıyı açtım baktılar. Çekme kata baktılar, iz yok, bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kuyumcular Pasajı

- Pasaj tavanından detay

- Mehmet Sarıcı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)6 KATLI İŞ HANININ ÇATISINDAN ATLADI



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı. Ağır yaralanan C.K., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş hanının girişinde bulunan berbere gelen C.K., bir bardak su istedi. Verilen suyu içen C.K., daha sonra 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. C.K. iş hanının çatısından atladı. Asfalt yola düşen C.K.'yi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan C.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Güvenlik önlemleri

-C.K.'nın ambulansa kaldırılması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)İSTİNAT DUVARI BİNANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

İZMİT'te, yağmur yağışı sonrası istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın boşaltılması sonucu yaralanan olmadı.

Gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta 18 daireli 5 katlı apartmanın arkasındaki istinat duvarından gelen çatırdama seslerini duyan apartman sakinleri, binayı boşaltarak yetkililere haber verdi. Binanın bulunduğu sokağa gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri, bina sakinlerine geceyi başka yerde geçirmelerini söyledi. Binanın boşaltılmasının ardından gece saat 02.00 sıralarında istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın duvarları hasar gördü. Bina mühürlenirken, inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Binanın üzerine yıkılan istinat duvarının görüntüsü

- Zabıtanın binayı mühürlemesi

- Bina sakini ile röp

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KÖPEĞİ, ARACIN YANINDA DAKİKALARCA KOŞTURDU

SİVAS'ta dikiz aynasına bağladığı tasmayla köpeği aracının yanında yolda koşturan kişi hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin yolda koşturulduğu görüldü. Köpeği, kilometrelerce bu şekilde caddede koşturan şahsı görenler duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre köpeği boynuna tasma bağladığı araçla koşturan şahıs daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Aracın görüntüsü

-Köpeğin araç yanında koşturulması

-Kayıt alanların tepkisi

Haber: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)MALATYA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

MALATYA'da kahvede iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Şahin yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Abdullah Cevdet sokakta bulunan bir kahvede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçakla Ufuk Şahin'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şahin, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçağı ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulansa konuluşu

- Olay yerinden görüntüler

- Polislerden detaylar

- Kahvehaneden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAYALIKLAR ARASINDA 6 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ



ANTALYA'da, 15 metrelik falezlerden düşerek kayalıklar arasına sıkışan ve adının 'Mustafa' olduğunu belirten kişi, yaklaşık 4 saat sonra fark edilerek 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde falezlerde meydana geldi. Deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasında yürüyen bir kişi, uçurumu fark etmeyerek yaklaşık 15 metreden kayalıkların arasına düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde sıkışan yaşlı adam uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen 2 kişi, yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlere istasyon kurarak yaralının düştüğü bölgeye indi. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla saat 21.00 sıralarında seyir terasına alındı.

BİR SES 'GEL' DEDİ

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı, sağlık ekiplerine, adının Mustafa ve 55 yaşında olduğunu söyledi. Bir sesin, 'gel' dediğini, sesin geldiği yöne yürüdüğünü ve bu yüzden falezlerden düştüğünü anlatan yaralı, daha sonra bayıldı.

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının üzerinden kimlik çıkmadı. Polis, yaralının açık kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşılması için çalışma başlattı. Kazazedenin tedavisi devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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İtfaiye erlerinin kurtarma hazırlıkları yaparken

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

İtfaiye erlerinin çalışmasından detay görüntüler

Yaralı için sedyenin falezlerden indirilmesi

Yaralının sedye ile yukarıya çekilmesi

Yaralının kurtarılması

Yaralıya ambulans görevlilerinin müdahalesi

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

İtfaiye araçlarından görüntü

Yaralının ambulansa alınması ve ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SOĞUK HAVA BALIK TEZGAHLARINI VURDU

SİNOP'ta son günlerde etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları da arttı. Sinop'ta geçen hafta itibariyle soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bu durum balık fiyatlarnın da artmasına neden oldu. 20 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, bu yılın balıkçılık açısından geçen yıllara oranla zayıf geçtiğini söyleyerek Bunun sebebi ise hava şartları ve bilinçsiz avlanmak. Son günlerde denizlerde fırtınanın hakim olması, kayıkların çalışamamasına neden oluyor ve bu da balık sayısının azalmasına yol açıyor. Sattığımız balıklar da maalesef havuz balığı. Bu yüzden balık fiyatları birat arttı. Son bir haftadır denizlerde fırtına hakim. O yüzden de balık sayısı çok azaldı. Satışlarda çok büyük bir düşüş yok ama fiyatlar geçen yıllara oranla çok yüksek. Şuan çipura kilosu 27 TL, levrek 25 TL, somon 20TL, deniz levreği 35 TL'den den satıyoruz. Fiyatlarda yüzde 15-20 arasında bir artış oldu dedi.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçı tezgahından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)İBB ŞEHİR TİYATROSU HAREKATA DESTEK İÇİN HATAY'DA

ZEYTİN Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, dün Antakya Kültür Merkezi'nde 'Komik-i Şehir Naşit Bey' oyununu sahneledi. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında' etkinliği kapsamında 120 kişilik ekip halinde Hatay'a gelen sanatçıların sahhelenen oyun, vatandaşlar tarafından begeniyle izlendi.

EFİLOĞLU: BİZE PARMAK SALLAYANIN PARMAĞINI MEHMETÇİK KIRAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Hatay'da bulunmanın kendileri için çok önemli olduğunu, terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veren Mehmetçik'e yakın olmak geldiklerini söyledi. Çok duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Efiloğlu, "Türkiye dostunun da kim olduğunu, düşmanının da kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyor. Düşman büyük ama biz de hepsinden büyüğüz. Bazı ülkeler vardır iridir, bazı ülkeler vardır büyüktür. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz sanatçılara düşen görev de şudur; biz de canla başla çalışan, canı pahasına mücadele eden, terörü bitirmek için çalışan Mehmetçiklerin alınlarından öpüyoruz. Sık sık geleceğiz bölgeye çünkü biz bugün gerçekten duygusal bir an yaşadık. Hiçbir şey televizyonda izlendiği gibi değil. Arka tarafta top sesleri duyuluyordu. O top sesleri tarihin derinliklerine götürdü bizi. Kimse bize, Türk insanına asla parmak sallamasın. O parmağı bu Mehmetçik kırar ve gereğini yapar diyorum ve buradan hepsinin alınlarından öpüyorumö dedi.

GÖKTAY: CEPHE GERİSİNDE GEL PATATES SOY DESİNLER, GİTMEYEN NAMERTTİR

Usta oyuncu 72 yaşındaki Zihni Göktay, Hatay'a gelmelerinin sebebinin kahraman Mehmetçik'e manevi destek ve moral vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu çorbada tuzumuz olsun diye geldik. Kahraman Mehmetçiklerimizle o dağın eteklerinde top sesleri arasında çok hamasi ve duygusal anlar yaşadık. Ben zaman zaman kendimi tutamadım. Çünkü hayatımda çok röportaj verdim, 54 senedir meslekteyim. Ama bu şekilde ilk defa veriyorum. Cephede ve top sesleri arasında, kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza, kol kola, can cana, göz göze konuştuk. Biz manevi olarak huzur içerisindeyiz. Hiç olmazsa buraya geldik. 72 yaşındayım, cephe gerisinde gel de bana patates soy desinler, bugün gitmeyen namerttir. Gel şu çorbayı karıştır desinler giderim. Bize düşen görev varsa yaparız. Ama onlar 'siz gelin burada yüreği buruk insanlara 2-2.5 saat hoşça vakit geçirin, onların dertlerini unutturmanız bile bizim için destek' dediler. Bu akşam burada Komik-i Şehir Naşit Bey oyununu oynayacağız.ö

Hatay Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Komik-i Şehir Naşit Bey' oyunu izleyicilerden bol bol alkış aldı. 120 kişilik İBB Şehir Tiyatroları ekibi bugün de İskenderun'da bir oyunla seyircilerin karşısına çıkacak.



Görüntü Dökümü

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- Sahnelenen Komik-i Şehir Naşit Bey oyunundan görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Usta oyuncu Zihni Göktay ile röp.

- İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÇİĞDEM ÖZER, DEDESİ AŞIK VEYSEL'İN SAZINI ÇALDI

ÜNLÜ Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu?nun torunu Çiğdem Özer, Ozanlar Müzesini ziyaret ederek, dedesine ait sazı çaldı. Ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Çiğdem Özer(41), bağlama ustası Şentürk İyidoğan tarafından Sivas?ta açılan Ozanlar Müzesi?ni ziyaret etti. Aşık Veysel?in kızı Hayriye Özer?in kızı olan Çiğdem Özer, ziyarette dedesinin mini büstünün olduğu müzeyi gezdi. Müzedeki dedesi Aşık Veysel?e ait olan sazı da çalan Özer, bağlama ustası Şentürk İyidoğan'dan dedesinin türkülerini dinledi.

Ozanlar Müzesini gezerken duygulandığını ifade eden Özer Şentürk Usta hayalini gerçekleştirmiş. Genç kuşaklara da iletebileceğimiz burada birbirinden ayrı inanılmaz güzelliklerin olduğu müzede dedem Aşık Veysel de var. Neşet Ertaş da var. Yakın dönemden yine Aşık Mahsuni Şerif de var. Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu var. Müthiş güzel duygular duygular hissediyorum. Hepsi birbirinden değerli ve yüzyılda bir gelecek ozanlar. Biliyorsunuz artık kolay ozan yetişmiyor eskiden, dedemin zamanında Konya'nın buğdayı Amasya'nın elması, Malatya'nın kayısısı ne kadar meşhursa Sivas'ta aşığı bol bir yer. Aynı zamanda Şentürk bey bronz heykellerini yaptırmış. Dedemin sazını hediye etmişler Şentürk beye, dolayısıyla onu görmüş oldum .Bunlar manevi olarak insanı mutlu eden şeyler. Annemin babası olduğu için hep Aşık Veysel konuşulurdu, saz çalınırdı türkü söylenirdi. Ama şimdi teknoloji o kadar ilerliyor ki artık insanlar türkü dinlemiyor hale geliyor ya da değerlerinden uzaklaşıp teknolojiyle daha bambaşka bir yere gidiyor dünya. Dolayısıyla benim burada hissettiklerimi belki çocuklarımızın çocukları aynı duyguyla hissetmeyecek. Bu kadar güzel insanları bir araya toplayıp, gelecek nesillere birazcık olsun katkı sunmak için Şentürk beyin yaptığı çok özel ve güzel bir kültür hizmeti. Kendisine çok teşekkür ediyorum dedi. Bağlama ustası Şentürk İyidoğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Veysel Babanın tüm sülalesi benim için kutsaldır. Çiğdem hanımın buraya gelmesi çok büyük keyiftir, çok büyük gururdur benim için diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Özer'in müzeyi ziyareti

-Dedesinin bağlamasını çalması

-Şentürk İyidoğan'ın Veysel türkülerini seslendirmesi

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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