DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)RACO'YA, TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında önceki gün özgürleştirilen Afrin'in Raco beldesine Türk bayrağı dikildi. Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte beldeyi terör unsurlarından temizleyen TSK mensubu bir grup asker, yüksek bir binanın çatısına çıktı. Bir grup askerin olası saldırılara karşı eli tetikte etrafı gözetlediği çatıda kameralara konuşan asker, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO personeli tarafından Raco kent merkezinde tamamen kontrol sağlamış bulunmaktayız. Mübarek ecdad kanının renginde kumaşı şehit teni olan parıltısı ile zaferlerin ışığını ay yıldızı ile hürriyet ve istiklali müjdeleyen şanlı al bayrağımızı Raco'da olduğu gibi Afrin'de de göndere çekeceğiz. Şuna emin olun ki; TSK milletinden aldığı güçle görevine başarıyla devam etmektedir" dedi.

Zaman zaman patlama sesleri duyulurken konuşmasını tamamlayan askerin bayrağı öpmesinin ardından bir başka asker yine 3 kez öperek başına koyduğu bayrağı, binanın ucuna dikti. Askerler tarafından çekilen bayrak dikimine ilişkin görüntüler, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce beğeni aldı.

TSK: 7 NOKTADA KONTROL SAĞLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. TSK'nın bilgilendirmesinde, gün içinde harekat için önem taşıyan Şeyd Hadid beldesi başta olmak üzere 7 noktada kontrolün sağlandığı, Racu ve Cinderes beldelerinden Afrin'e ulaşan kara yollarının da kontrol altına alındığı kaydedildi. Dün yapılan operasyonlarda, 56 teröristin daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 668'e yükseldiği belirtilen TSK bilgilendirmesinde, şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018 tarihinde, müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668'e ulaşmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

FIRTINA OBÜSLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 44'üncü gününde, Kilis sınırında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Fırtına obüsleri ile Afrin kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı. Birbiri ardına ateşlenen obüs topları ile Raco bölgesi çevresindeki teröristlere ait mevziler ve kaçış yolları vuruldu. Bu arada Kilis sınırındaki askeri birliklerinde takviye zırhlı iş makineleri getirildi.

RACO'DA ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında önceki gün teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Raco beldesinde Türk askerleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Teröristlerden temizlenen Raco'ya Türk Bayrağı diken bir grup asker, harekatta şehit verdikleri arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü başta olmak üzere tüm şehitler için yan yana dizildi. Askerler, tim komutanın "Raco kenti harekatta şehit verdiğimiz kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı atışı icra ediyoruz. Hazır, ateş serbest" komutunun ardından silahlarını peş peşe ateşleyip şehitleri andı.

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (EK)

2)BAŞBAKAN YILDIRIM AFRİN ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa programının ardından Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Uğur Palancı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım taziye çadırında baba İhsan, anne Yasemin Palancı'ya baş sağlığı diledi. Ziyarette Başbakan Yıldırım'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Mahmut Atilla Kaya eşlik etti. Başbakanın ziyaretinde şehit Palancı için mevlit ve dua okundu. Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, Ankara'ya gitmek için Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

3)NEMRUT DAĞI'NDA ÇIKMAK İSTEYEN 7 KİŞİ MAHSUR KALDI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen ancak kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik aile köylüler tarafından kurtarıldı.Dün akşam saatlerinde Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen sürücüsü öğrenilemeyen 06 ZC 719 plakalı hafif ticari araçta bulunan 7 kişi kar nedeniyle ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile aracı hareket ettiremeyen aile, mahsur kalınca yakındaki köylülerden yardım istediler. Çağrı üzerine bölgeye giden köylüler, kara saplanmış aracı minibüsle çekerek hareket etmesini sağladı. Uzun süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan aile, ilçe merkezine döndü.

4)SOBAYI TUTUŞTURURKEN ELİNDEN DÜŞÜRDÜĞÜ KİBRİT 2 EVİ YAKTI



KARABÜK'te, Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinden düşürdüğü kibrit, kendi evi ile bitişiğindeki akrabasının evinin yanmasına neden oldu.

Yangın gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Ayyüce Sokak'ta Hasan ve oğlu İsmail Misoğlu'nun yaşadığı evde çıktı. Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinde yanan kibriti halının üzerine düşürdü. Hasan Misoğlu ve yan odadaki oğlu alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Büyüyen alevler bitişikteki akrabaları Mustafa Türe'nin evine de sıçradı. Mustafa Türe itfaiyeye haber verirken dayısı Hasan ve yeğeni Hüseyin Misoğlu ile birlikte dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen Hasan Misoğlu, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı araç parkları nedeniyle alevlere güçlükle müdahale etti. Vatandaşlar da bitişikteki evin çatısından alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Mustafa Türe, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri evden çıkardığı gaz kaçıran mutfak tüpünü kalabalığın yanına getirdi. Vatandaşlar 'Tüp patlayacak şimdi' diye tepki gösterdi. Bir vatandaş tüpü alıp koşarak bölgeden uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Bu sırada çevrede toplananlardan bazıları yangını ve söndürme çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayın yaparken, bir kadın ise alevleri gösteren görüntülü konuşma yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)BASKINA GELEN POLİSİ POMPALI İLE YARALAYIP KAÇTI



ADANA'da uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, evine baskına yapan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmalarıon isabet ettiği bir polis ayağından yaralanırken, şüpheli ise beraberindeki bir kişi ile birlikte kaçtı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39044 Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, uyuşturucu suçundan aranan ismi henüz açıklanmayan bir kişinin evine baskın yaptı. Evin demir kapısının önüne gelen polis, açılması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısına rağmen kapıyı açmayan şüpheli, demir kapının arkasından pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Demir kapıyı delip geçen saçmaların bir kısmı, polis memurunun ayağına isabet etti. Polisin yaralanmasını fırsat bilen şüpheli ve yanındaki arkadaşları, evin damına çıkıp kaçtı. Şüpheliler, diğer evlerin damlarından atlayarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı polis ise ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerine sevk edilen Asayiş, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeği ile büyük bir bıçak ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

6)4 YAŞINDAKİ OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDEN BABA TUTUKLANDI



BALIKESİR?in Edremit ilçesinde, Hüseyin Ersezgin (26), 6 Şubat'ta yaşamını yitiren oğlu Kuzey Efe Ersezgin?i (4) boğarak kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Hüseyin Ersezgin tutuklanıp cezaevine konulurken, Kuzey Efe'nin ölümüyle ilgili otopsi raporu bekleniyor.

Edremit ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesi?nde oturan Melis (25) ile Hüseyin Ersezgin (26) çiftinin oğulları Kuzey Efe, 6 Şubat akşamı nefes almadığı gerekçesiyle babası tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Baba Ersezgin, hastane görevlilerine, araba ile gezdirdiği sırada oğlunun fenalaştığını söyledi. Hastaneye getirildiğinde Kuzey Efe'nin yaşamını yitirdiğinin saptandığı olayla ilgili savcının talimatı üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu?na gönderildi.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ?14 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

Edremit?te, toptancıda çalışan baba Hüseyin Ersezgin'in, 20 Şubat günü, İlçe Jandarma Karakolu'na giderek, arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlu Kuzey Efe?yi boğarak, öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Jandarma, itiraf üzerine durumu savcılığa bildirdi. Savcının talimatıyla gözaltına alınan baba Ersezgin, Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin Ersezgin, mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi?ne gönderildi. Eşinin itirafı üzerine Melis Ersezgin de Hüseyin Ersezgin?den boşanmak için dava açtı.

Hüseyin Ersezgin?in babası Tuncay Ersezgin de oğlunun, Kuzey Efe?nin ölümü sonrası bunalıma girdiğini ve kendisini suçlu hissettiğini söyledi. Tuncay Ersezgin, ?Oğlum, çocuğunu kaybetti. Bunalıma girdi. Dedikodularla bizi de kötü duruma düşürmeye çalışıyorlar. Otopsi raporu geldiğinde her şey ortaya çıkacak. O zaman ben de gerekli açıklamaları yapacağımö dedi.

Kuzey Efe'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor.

7)ZONGULDAK'TA OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ



ZONGULDAK'ta, dereye uçan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Koçer, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara Karayolu"nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki 67 AT 581 plakalı otomobil, Üzülmez tünelleri mevkiinde bariyerleri yıkıp dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan Mehmet Koçer, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Koçer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Koçer'in cenazesi sedyeye konularak halatla yukarı çekildi. Ambulansa alınan Mehmet Koçer'in cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER TEK ŞERİTTEN VERİLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ

Karayolunun Ankara istikametinde bulunan Üzülmez tünelindeki bakım nedeniyle yolun bir süre önce diğer şeritten verildiğini ifade eden sürücüler, yoldaki güvenlik ve işaretlemelerin yetersiz olduğunu ileri sürerek yetkililere tepki gösterdi.

8)DEREYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dereye uçarak sulara gömülen otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Rıfat Karaman hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Ereğli Çiğdemli Köyü yakınlarında meydana geldi. Rıfat Karaman yönetimindeki 67 EC 313 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri geldi. Yağmur nedeniyle debisi yükselen derede sulara gömülen otomobile yaklaşmakta güçlük çekildi. Kaza yerine gelen vincin halatı balık adamların yardımıyla otomobile bağlandı. Vinçle yukarı çıkarılan otomobilden sürücü çıkarıldı. Yapılan kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaman'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)NİĞDE'DE CİP VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI



NİĞDE'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Elmacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Kendirli yönetimindeki 51 AK 003 plakalı cip ile İbrahim Demiryürek'in kullandığı 38 BL 056 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip, sağ tarafına devrilirken, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10)ORTACA AÇIKLARINDA KAYBOLAN TEKNE VE İÇİNDEKİLER ARANMAYA DEVAM EDİYOR

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları, dün de sürdü. Ancak aama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Fethiye Limanı'ndan denize açılan 'Aquabellatrix' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, geçen 1 Mart Perşembe günü teknelerinin su aldığını ve battığını bildirerek yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, ara vermeden devam ediyor. Teknede bulunanların yakınlarının ise sahilde sessiz bekleyişleri sürüyor. Olayın 4'üncü gününde 3 sahil güvenlik botu ile denizden, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından karadan çalışma yaptı. Sabah, Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü ve Sarısu Mevkisi noktalarında kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, Ortaca ilçesi Sarıgerme kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli dalgıçlar sevk edildi. Sualtında da arama çalışması başlatıldı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Çalışmaların 4'üncü gününde tekneye ait bazı parçalara ulaşıldı. Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü noktada tekneye ait parça bulduk. Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Karada AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerimiz, denizde sahil güvenlik botlarımız, sualtında da dalgıç ekiplerimiz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda netice alacağız" dedi.

11)BAKAN AŞKIN BAK BÖLGEDE TERÖRÜN İLACI SPORDUR



GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gençlerin spora yönlendirilmeleriyle terörün önüne geçilebileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Aşkın, kongre öncesi AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mardin Valiliği ve tarihi mekanları ziyaret ederek, Gençlik Merkezi'nde gençlerle basketbol oynadı. Daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçen Bakan Aşkın Bak, burada gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Bakanlık olarak uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen ve uyuşturucunun terör örgütlerinin kullandığı bir silah olduğunu belirten Bak, Sokakları terörize etmek isteyenlerin, toplum değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uyuşturucu ile mücadelede önleyici bir taraftayız. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Terör örgütlerinin gençleri uyuşturucuya alıştırmalarına ve kullanmalarına İzin vermeyeceğiz. Bölgede terörün ilacı spordur, spordur, spordur. Gençliğe dokunmaktır, gençlerle beraber olmaktır. Gençlerle beraber terörü yok edeceğiz. dedi.

'5000 TIR DOLUSU SİLAH GÖNDERDİLER. BARIŞ İÇİN Mİ YOLLADILAR '

Afrin'in terörist gruplardan temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harikatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve Türk Ordusu gibi bir ordunun dünyanın hiç bir yerinde olmadığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Orada terör örgütlerini terör yuvalarını dağıtmak için gidiyoruz. Sınırımızın ötesindeki bu terör yuvalarını temizledikten sonra ülkemize döneceğiz. Orayı, sahipleri kimlerse onlara bırakacağız. Bu terör örgütleri kimler tarafından beslendi İşbirlikçileri dışarıda 50 tane numara söylüyorlar. Oraya 5 bin TIR dolusu silah gönderdiler. Niçin yolladılar Barış için mi yolladılar Niçin yolladınız oraya Ne istiyorsunuz Bu coğrafyadan elinizi çekin. Afrin operasyonunda bizim hedefimiz, sınırlarımızdaki yuvalanmış terör örgütlerini yok etmek. Birleşmiş Milletler'in 51'inci maddesine göre ülkemizin bu sınırı koruma hakkı var. Bu operasyon adım adım ilerliyor. Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Orada o teröristleri ortadan kaldırmak için operasyon devam ediyor. Şahit oldunuz, Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ordumuz Cuma namazı kılıyor Afrin?e yakın bir köyde. Tabura bakın, böyle bir ordu nerede var. İmanlı, vatanını seven böyle bir ordu nerede var O Mehmetçiklerimizle, aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz diye konuştu.

12)İYİ PARTİLİ ÖZDAĞ: SANDIĞI ÇALAMAYINCA, YSK’YI ÇALDILAR



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişikliği halk oylamasında, sandıkları sağlam tuttuklarını ve oy çaldırtmadıklarını belirterek, “Ama bir şeyi unuttuk. Sandığı çalamayınca, YSK’yı çaldılarö dedi. Kanal İstanbul projesini de eleştiren Özdağ, "İktidar Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul" diye konuştu.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kongreye, İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede, konuk olarak Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan, Demokrat Parti ve Saadet Partisi temsilcileri de katıldı. Divan Başkanlığı’na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ seçildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajı okundu. Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, kongreye geçildi. Faaliyet, gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi. Kongreye tek aday olarak giren İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, teşkilatları 3 ay gibi bir kısa süre içinde kurmayı başardıklarını söyledi.

'KİMSEYE OY ÇALDIRTMAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, geçen yıl 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa Değişikliği referandum sürecinde, ‘Hayır’ bloğunda verdikleri mücadeleyi anlattı. Özdağ, “Emin olun 16 Nisan günü sandıktan ‘Hayır’ı çıkarttık, 51.7 gerçek devlet rakamı ‘Hayır’dır. Sandıkları sağlam tutuk, aynı 5 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Ama bir şeyi unuttuk, YSK’yı çaldılar, sandığı çalamayınca. Onun üzerine bakın 4 milletvekili YSK’ya gittik, başkanın odasına girdik ve hesap sorduk. Bu 4 milletvekilinin 4’ü de şimdi İYİ Parti’de. Böyle yapmam (eliyle 4 rakamını gösteriyor) yanlış anlaşılmasın. Şimdi basın fotoğraf çeker, ‘Ümit Özdağ ‘Rabia’ işareti yaptı’ der. Yok, bunlar 4 İYİ Parti milletvekili. Korkunun en somut göstergesi en son çıkarılması için çalışılmaya başlanan seçim yasasındaki değişikliktir. Ne korkmuşlar ya. Öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar ki; bir tek maddeye indirgenebilir. Nedir o madde. Seçimlerde her türlü hile AKP lehine yapılabilir. Ama bilin ki artık İYİ parti var ve biz adamın canına okuruz. Hiç kimseye hile yaptırtmayız. Türk halkının sandığa attığı oyun sandıktan o şekilde çıkmasını sağlayacağız. Buna yemin ediyoruz. Kimseye oy çaldırtmayacağız, çaldıran da bunun hesabını verecekö dedi.

'İKTİDARA MİLLİ BİRLİĞİ YENİDEN TESİS İÇİN GELİYORUZ'

“İktidara intikam için gelmiyoruz, yeniden inşa için geliyoruz. Biz düşmanlık için gelmiyoruz, dostluk için geliyoruz. Milli birliğimizi yeniden tesis etmek için geliyoruzö diye Prof. Dr. Özdağ, şunları söyledi:

“Bakın Afrin’de ordumuz şimdi bir terörle mücadele operasyonu veriyor. Hepimizin birleşmesi gerektiği bir an. Bu anda bile ayrışma istiyor Erdoğan. ‘Millet Afrin’deki operasyonun arkasında, Kemal ve arkadaşları hariç’ diyor. Kemal ve arkadaşları dediği Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’liler. Bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu nasıl bir ayrıştırıcı zihniyet. Bu nasıl bir düşmanlaştırıcı zihniyet. Bu nasıl kabul edilir. Doğrusu biz işte bu dilin, bu politikanın sona ermesi gerektiğine inanıyoruz siyasette. Onun yerini tekrar milli birliğimizi ön plana çıkartan bir anlayışın alması gerektiğine inanıyoruz.

İKTİDAR ZIR DELİ PROJE İLE GELİYOR

İYİ Parti’nin akıllı üretim, istihdam ve israftan vazgeçmiş bir Türkiye hedefiyle yola çıktığını belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, “İktidar ise Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul. Marmara Denizi’ni yok edecek bir proje. Allah korusun bu proje gerçekleşirse emin olun, 15-20-25 sene sonra bu coğrafyada yaşayan her Türk vatandaşı o projenin altına oyuyla dahi destek olan herkese beddua okuyacak. Çünkü bu coğrafya yaşanmaz hale gelecek. Çanakkale yaşanmaz hale gelecek. Bütün Marmara Denizi ölecek. Bir kuruş ekonomik getirisi yok. 65 milyar TL harcayacaklar buna. Neymiş, inşaat şirketlerine rant kazandıracaklarmış. Başkalarına da rant kazandıracaklar. Biz üretim diyoruz, istihdam diyoruz ve akıllı üreten israftan vazgeçmiş bir Türkiye diyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi ve tek aday olan İrfan Dehmen, İYİ Parti’nin Çanakkale İl Başkanı seçildi. İl Başkanı Dehmen, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a, seramikten yapılmış Troia Atı minyatürü hediye etti.

13)ÇIRAY: İYİ PARTİ'NİN EN BÜYÜK PROJESİ, YIKILMIŞ ANAYASAL DEVLETİ YENİDEN İNŞA ETMEK

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "İYİ Parti'nin en büyük projesi mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, yıkılmış olan Anayasal Devleti yeniden inşa etmektir" dedi.

İYİ Parti Balıkesir İl Kongresi, Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın katılımı ile yapıldı. Ekilmiş Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurula, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, parti yöneticileri, üyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Genel Kurul'da Çıray, üyeler tarafından Divan Başkanı, Ok ise Divan Üyesi olarak seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını İl Başkanı Nedim Tuna yaptı. Tuna'nın ardından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da bir konuşma yaparak, Genel Başkanları Merak Akşener'i 2019 yılında Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

'SURİYE'NİN REJİMİ TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİLDİR'

Konuşmasında Suriye'de yürütülen operasyona değinen İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, TBMM Genel Kurulu'nda Suriye operasyonuyla ilgili yaptığı konuşmayı hatırlattı. Çıray, "Ne yapmak istiyorsunuz? Suriye'ye demokrasi götürmek istiyorlarmış. Türkiye'ye demokrasi getirdin de Suriye'ye mi götüreceksin? Suriye'ye götürdün de Irak'a mı götüreceksin? Irak'a götürdün de Arabistan'a mı götüreceksin? 'Suriye'nin rejimi Türkiye'nin milli meselesi değildir. Milli meselemiz olmayan bir konuda bir tek evladımız şehit olursa cinayettir' dedik. İyi Parti siyasi ve milli ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. İyi Parti'yi kuranlar tarihe saygıdeğer siyasetçiler, insanlar ve kahramanlar olarak geçecek. Yeni kurulmış 4,5 aylık bir parti burada bu kongreyi yapıyor" diye konuştu.

'7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE MİLLETİN MESAJI ALINMADI'

7 Haziran genel seçimlerinden çıkan sonucu siyasetçilerin anlayamadığını söyleyen Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:

"7 Haziran'dan yapılan seçimlerden sonra bırakın hükümet kurmayı, eğer siyaset ve siyasetçi halkın mesajını alıp sadece meclis başkanını seçebilseydi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yoktu. Seçimlerin olduğu akşam bir takım siyasiler milletin mesajını yok farzetti. Televizyonlara çıkıp yeniden seçim istediler. 'Sen bana inanmaz mısın?' dedi millet, 35-40 gün sokaklarda gezer misin dedi. Seni tekrar muhalefet yapıyorum dedi. Milletin mesajı siyasetçi ve iktidar tarafından alınmadı. Milletin mesajı alınmış olsaydı bugün seçim konuşuyor olmayacaktık. Belki de şehitler vermiyor olacaktık. Bugün belki küstüklerimizle barışmış olacaktık. Ekonomi rehin edilmiş olmayacaktı. Bugün belki Reza Zarraf, Türkiye'de yargılanacak ve Amerika tarafından tehdit edilmeyecektik. Bugün burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorum, ama milletin sesini duymayanları da size şikayet ediyorum."

'ANAYASAL DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

"İYİ Parti bir ihtiyaçtan ortaya çıktı" diyen Çıray, "Partileri kurabilirsiniz. Partileri kurarsanız da parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Parti kurunca yürümesi lazım. Partiyi kurup, 40 kişiden dilekçe alıp İçişleri Bakanlığı'na verirseniz kurulur. Ama Milletin kendisi partiyi kuruyorsa bu salon gibi olur. Bize proje soruyorlar. Her konuda çalışmalarımız var, merak etmeyin. Ama size en büyük projemizi açıklamak istiyorum. İYİ Parti'nin en büyük projesi mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, yıkılmış olan Anayasal Devleti yeniden inşa etmektir. Geri dönmek değildir. Güçlendirilmiş parlamanter sistemi, çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde, 12 Eylül Anayasasın tümünü yok farz ederek, yeniden getirerek Türk Milletinin önüne koymak bu partinin en büyük misyonudur" diye konuştu.

Çıray'ın konuşması ardından mevcut başkan Nedin Tuna'nın başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçimlere gidildi. Tuna ve ekibi yeniden göreve getirildi.

14)SOLOTÜRK ANTALYA'NIN FETHİNİN 811'İNCİ YIL DÖNÜMÜ İÇİN UÇTU

Antalya'nın fethinin 811'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı'nda gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi parkı dolduran binlerce Antalyalı coşkuyla izledi. Vatandaşlar F16 pilotunun yapığı tehlikeli manevraları cep telefonuyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Falezlere çok yakın bir noktada uçan Solotürk pilotu, deniz üzerinde yaklaşık 20 dakika uçuş yaptı. Gösteriyi yakından takip etmek isteyen bazı vatandaşların falezlerin alt kısmına inip kayalıklara tırmandığı dikkati çekti.

