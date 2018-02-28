DHA YURT BÜLTENİ-1

1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Akar, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) Ankara'da yaşayan baba ocağını ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları 16 Şubat'ta İzmir'de düşen uçakta şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acılı aile ile evde görüşen Akar şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaklaşık bir saat süren taziyede, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Akar, çıkışta mahalle sakinlerini de selamlayarak ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Akar'ın gelişi

-Şehidin baba evinden görüntü

-Detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()

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2)ŞEHİT ASTSUBAY DOĞUM GÜNÜNDE UNUTULMADI



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Afrin'de şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemlı Çavuş Ömer Bilal Akpınar, doğum gününde unutulmadı. Şehidin annesi Ülker Akpınar'ın isteği üzerine şehidi için bir araya gelenler duygusal anlar yaşadı.

Önceki akşam, Safranbolu Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın babası İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, eşi Hafize Nur Akpınar ve çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve bir öğrencinin okuduğu şiir ile başlayan etkinlik minik öğrencilerinin hazırladığı mehter gösterisi ile devam etti. Öğrenciler, 'Kahraman Ömer Bilal'le yetişiyor' yazılı pankart açtı. Şehidin annesi ve eşine Türk bayrağı temalı tablolar hediye edildi.

Fatih Ürkmezer yaptığı konuşmada, "Şehidimizi doğum günün de hatırlamak, sevgili çocuklarımızın onun doğum günü hatırasına hazırladıkları programı izlemek üzere toplandık. Biz bu günü hem değerli ailesinin hepimizle olması anlamında, hem hatırasını en iyi şekilde yaşatan Safranboluluların şehidimizi anmasının onlarca adımından biri olmasını istiyoruz" dedi.

Ömer Bilal Akpınar'ın Safranbolu'yu çok sevdiğini ve vasiyetinde de Safranbolu'ya defnedilmeyi istediğini kaydeden Ürkmezer, "Ne mutlu ki Safranbolu ve Karabük halkı Ömer Bilal'i sahiplendi. Vatandaşlarımızın şehidimizi ve ailesini bu kadar sahiplenmesinden gerçekten gurur duyuyorum. Bizler kendisini ve ailesini ne kadar sahiplensek azdır. Ne yaparsak yapalım Ömer Bilal'in bu vatan, bu bayrak için gösterdiği kahramanlığa, cesarete erişemeyiz" diye konuştu.Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya, onlara en iyi şekilde hizmet etmeye, yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Görev icabı pek çok il ve ilçede bulunduk. Eğer şehit ailesinin bir tanımı var ise Ömer Bilal'in annesi, babası, eşi ve kız kardeşi bizlere bu tanımı gösterdiler. O dirayet, vatan sevgisini gösterdiler. Şehidimizin vasiyetinde bahsettiği, haç ile hilalin, iman ile küfurun mücadelesini nereden aldığını aileyi tanıyan herkes görüyor. Ben böyle bir evlat yetiştirdikleri için kendilerine bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Ömer Bilal'imiz başta olma üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar ise "Ömer Bilal'in doğum gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm Safranbolu halkına teşekkür ediyorum. Ömer için ne söylesem az. O zaten son sözü söyledi" dedi.

Doğum günü ay yıldızlı pastanın kesimi ile son buldu.

ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetinde annesine istediği evin alınması isteği ise isminin açıklanması istemeyen bir hayırsever tarafından gerçekleştirildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'da alınan evin tapu işlemlerinin gerçekleştiğini, ailenin istediği zaman taşınabileceğini söyledi.



Görüntü Dökümü:

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- Kuran-ı Kerim tilaveti

- Bir öğrencinin okuduğu şiir

- Mehter gösterisi

- Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'in konuşması

- Anne Ülker Akpınar'ın konuşması

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: SAFRANBOLU (Karabük), ()

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3)ELMALI'DAN MEHMETÇİĞE KIRMIZI ELMA

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde belediye öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e hediye etmek üzere toplanan elmalar dualarla gönderildi.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla başlatılan 'Kızıl elmaya kırmızı elma' kampanyasında toplanan elmalar törenle uğurlandı. Törene ilçe protokolü ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Elmaların yüklü olduğu TIR, Yeşil Cami önünde mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Meydandaki programda Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Ümit Öztekin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dua edilerek elma yüklü TIR uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------- (Görüntüler cep telefonuyla çekilme)

- Elmaların yüklü olduğu TIR'dan görüntü

- Kortejden görüntü

- Meydandan görüntü

- Belediye Başkanı Ümit Öztekin'in konuşması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), ()

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4)DOĞUBAYAZIT'TAKİ 1'İNCİ MEKANİZE TUGAY KOMUTANLIĞI'NDA YANGIN

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki 1'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları yaparken, çevreye yayılan dumandan etkilenenler olduğu belirtildi.

Yangın dün saat 18.00 sıralarında Refik Başkaya Cadesindeki 1'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede binanın çatı katını sardı. Metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangın söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, bu sırada dumandan etiklenenler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulanslar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Yanan bina

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()

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5)BAKAN KAYA: KIZLARIMIZ ÖNCE OKUSUN, SONRA EVLENSİNLER

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa'da şehit madencilerin mezarı ile Türk-İş tarafından yaptırılan Madenciler İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Yılmaz, ülkedeki eğitim kalitesinin arttığını söylerken, Bakan Kaya ise, kızların orta öğrenimde okullaşma oranının yüzde 83'e, yüksek öğrenimde yüzde 44'e çıktığını belirterek, "Bunu da yeterli bulmuyoruz, daha çok artırmak istiyoruz. Kızlarımızın önce okusunlar, sonra evlensinler" dedi.

Manisa'ya bir dizi ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Soma ilçesine geldi. İki Bakan, ilk olarak 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerin mezarlarını ziyaret etti. Bakan Yılmaz ve Bakan Kaya'yı; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve kurum müdürleri mezarlığın girişinde karşıladı. Önce şehit madencilerin aileleriyle görüşen Bakan Kaya ve Yılmaz, dapa sonra madenciler için dua ukuyup, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

ŞEHİT MADENCİLER ANISINA YAPILAN OKULA ZİYARET

Kabir ziyareti sonrası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından ilçede yapılan, Soma Belediyesi'nin de destek verdiği Türk-İş Madenciler İlkokulu ziyaret edildi. Bakan Kaya ve Yılmaz'ı, okulun girişinde ilkokul öğrencileri karşılayarak, çiçek verdi. Buradaki etkinliğe Vali Güvençer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler de katıldı. Programda Soma Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Gösteri sonunda folklorcüler ellerinde tuttukları zeytin dallarını, protokoldekilerin önlerine bıraktı. Bakan Kaya ve Yılmaz, halk oyunları ekibinin gösterisini ve zeytin dalı vermesini ayakta alkışladı.

MADENCİLERİN DAVALARININ SONUÇLANMASINI İSTEDİ

Okul ziyaretinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 3 katlı, 450 öğrenci kapasiteli ilkokulun 1 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirterek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başladığını söyledi. Bir sendikacı olarak çok mutlu bir gün yaşadığını ve Türk-İş'in ülke genelinde 26'ya yakın okulu olduğunu ifade eden Atalay, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini dile getirdi. Atalay, "Bugün özellikle Afrin'de güvenlik güçlerimiz canları pahasına bir mücadele içindeler. Onlar orada o mücadeleyi yapmasa, biz burada bu etkinliği yapamayız. Başka Türkiye yok, başka ülkemiz yok. Hepimizin birinci önceliği Türkiye'den yana olmaktır. Türk-İş'in önceliği Türkiye devletinden yanadır" dedi. 301 madencinin 13 Mayıs 2014'te hayatını kaybettiğini Soma maden faciasını hatırlatan Atalay, "301 kardeşimiz bir avuç kömür için can verdiler. Bir talebimiz var. Mahkeme sayısı 20'yi geçti. Her gün 100 bin madenci madene giriyor. Bir an evvel davalar sonuçlansın. Kimin günahı var, kimin sevabı var görelim. Bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

EN BÜYÜK HİZMET EĞİTİM

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, okulun yapımını sağlayan Türk-İş ve Soma Belediyesi'ne teşekkür etti. Yılmaz, Türkiye'nin barış ve refah ülkesi olduğunu söyleyip, birçok kişinin ülke insanının daha iyi şartlarda yaşaması için şehit olduğunu ifade etti. Bakan Yılmaz, "Kimisi maden ocaklarında, kimisi Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Herakatı'nda şehit oldu. Sırf bu ülkenin insanı daha iyi yaşasın diye. Onların uğruna can verdiği değerleri güçlendirip, yükseğe taşımalıyız. İddia ile söylüyorum. Bir insanın, bir kurumun kendi insanına yapabileceği en büyük hizmet eğitim hizmetidir. Eğitimin olduğu yerde diğer hizmetler daha sonra kalmalı. Önce eğitim sonra sağlık, önce eğitim sonra güvenlik. Bu anlamda çok büyük mesafe aldık. Bugün eğitimimiz düne göre çok daha iyi. Eğitimin amacı kendimizi ifade etmektir. Evlatlarınız sizden daha iyi kendilerini ifade edebiliyorlar. Bizler konuşamazdık, bizim çocuklarımızın kendini çok iyi ifade ediyor. Eğitimin amacı budur" dedi.

"AVRUPA'DA MİLLİ GELİRDEN EĞİTİME EN FAZLA PAY AYIRAN ÜLKE TÜRKİYE"

Eğitime AK Parti hükümeti döneminde çok daha fazla önem verildiğini dile getiren Bakan Yılmaz, rakamlarla eğitim yatırımlarını ve okulların durumları hakkında şunları söyledi:

"Hükümetin bütçesinden en fazla pay milli eğitime ayrıldı. Eğitim için bugün ayrılan miktar, 134 milyar 727 milyondur. Milli gelirimizin yüzde 6.2'sinden daha fazlasını eğitime ayırıyoruz. 1980'de milli eğitime ayrılan pay milli gelirin yüzde 1.2'dir. 1990'lu yıllarda 2.2'dir. Avrupa'da milli gelirden en fazla pay ayıran ülke Türkiye'dir. Bununla 18 milyona yaklaşan öğrencilerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitimde kaliteyi yakalamak değişmez hedefimizdir. İlkokulda lisede 70 kişilik sınıflarda okudum. 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'ydı. Şimdi 24'e düştü. Manisa'da derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'dir. Türkiye'de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye'de gündem kaliteli eğitimdir. Öğretmen sayısını çoğaltmak lazım. Bu yıl da 25 bin atama yapacağız. 600 binin üzerinde öğretmen istihdam edeceğiz. Bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Altyapı olmadan eğitimde kalite konuşulmaz. Altyapıyı tamamlamak üzerindeyiz. Avrupa'dan hiçbir alanda eksiğimiz yok. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız, ikili eğitimi kaldıracağız. Öğrencilerin yabancı dil sorununu çözeceğiz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de geçmiş dönemlerde verilen hizmetin 6-7 katı hizmet verilmiştir. 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. 47 bin derslik inşa halinde. Devlet millet işbirliğiyle 47 bin inşa halindeki dersliğimize 11 bin daha ilave ettiğimizde ikili eğitimi kaldıracağız. 100 binin üzerinde evladımıza 15 saat İngilizce dersi vermeye başladık. 1 yıl sonunda sonuçları göreceğiz. Önümüzdeki yıl da tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.

"KIZLARIN OKULLAŞMA ORANINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise konuşmasında kızların okullaşma oranına dikkat çekti. Bakan Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranının AK Parti döneminde arttığını belirterek, "Biz iktidara geldiğimizde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 45'ti. Bugün kızların orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 83'lere vardı. Yüksek eğitimde kızların okuma oranı yüzde 13'tü, bugün bu oran yüzde 44'leri buldu. Bunu da yeterli bulmuyoruz. Daha da artırmak için çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki kız çocuklarımız, evlatlarımız okusunlar. Çok iyi bir geleceğe sahip olsunlar. Daha sonra evlensinler. Her çocuğun yeri okuldur. Eğitim ailede başlar. İlk kelimeyi çocuk ailesinde öğrenir. Bunun için aile bakanlığı olarak ailelerimize yönelik aile eğitim programlarını yapıyoruz. Bugüne kadar 890 bin aileye eğitim verdik. Biz bilinçli aileler olsun istiyoruz. Her türlü tehlikeden de çocuklarını koruyacak bilinçte olsunlar. Yeni başlattığımız proje ile aile sosyal destek programı ile ev ev dolaşıyoruz. Türkiye genelinde başta dezavantajlı aileleri ziyaret ediyoruz. Aileleri daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve Bakan Kaya'ya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve yönetimi plaket verdi. Daha sonra iki bakan yapılan okulu gezdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Kaya ve Yılmaz'ın karşılanması

- Şehit madencilerin mezarlarının ziyareti

- Dua okunması

- Madenciler İlkokulunda karşılama

- Halk oyunları gösterisi ve zeytin dalı verilmesi

- Türk İş Genel Başkan Ergün Atalay'ın konuşması

- Bakan İsmet Yılmaz'ın konuşması

- Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

- Okulun gezilmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN- Şevket YILMAZ- Serkan ÖZDEMİR / MANİSA, ()

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6)İLKER BAŞBUĞ'DAN "SALİH MÜSLİM PKK'LI" AÇIKLAMASI

GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, PYD-YPG'nin 2002'de PKK'nın 8'inci kongresinde kurulduğunu, Salih Müslim'in, KCK'nın, PKK'nın yürütme organı içindeyken Suriye'ye gönderildiğini belirterek, "YPG-PYD, PKK'nın Suriye kolu bu kadar basit" dedi.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 4'üncü olağan toplantısının konuğu oldu. Başbuğ, Ortadoğu ve Türkiye başlıklı bir konuşma yaptı.

'SALİH MÜSLİM PKK'LI'

PYD'nin siyasi parti, YPG'nin ise silahlı unsuru olduğunu anlatan İlker Başbuğ, PYD-YPG'nin 2002'de PKK'nın 8'inci kongresinde alınan kararla kurulduğu bilgisini verdi. Konuşmalarında PYD'yi kullanmadığı, YPG'yi kullandığını ve ikisinin de aynı kapıya çıktığını belirten Başbuğ, "PYD eşittir YPG, eşittir PKK, eşittir KCK. Niye, 2002 yılında PKK'nın 8'inci kongresinde alınan kararla kurulmuştur. Yapılanma 2003'te. Başına kimi veriyorlar? Salih Müslim. 2003'te Salih Müslim, KCK'nın yürütme organı içinde, PKK'nın asli yapılanmasında yer alan birisi. Ona diyorlar ki 'Sen git kardeşim Suriye'de bir parti oluştur vesaire.' 2003'te adam geliyor bu yapılanmanın başına geçiyor" dedi.

'YPG-PYD, PKK'NIN SURİYE KOLU'

Salih Müslim'e tam olarak güvenilmediğini, bu nedenle askeri yapılanmada, Suriye'de PYD ve YPG'nin kontrolünün Sofi Nurettin diye PKK'nın lider kadrosundan birinin gönderildiğini ifade eden Başbuğ, "Kim bu Sofi Nurettin? PKK'lı. Bizim Güneydoğu'da falan çatışmalardaki adam. Hala orada bu Sofi Nurettin. Şimdi 2003'te başlayan bir yapılanma var. YPG-PYD, PKK'nın Suriye kolu, bu kadar basit. Biz bunu gördük mü, ne kadar anlatabildik? Salih Müslim PKK'lı adam. Özellikle PYD-YPG'yi bazı ülkeler terör örgütü olarak tanımlıyor. Ama PKK, başta Amerika olmak üzere birçok ülkenin terör listesinde" diye konuştu.

SURİYE'NİN KUZEYİNE ÖCALAN TALİMATI

2013 sonlarına doğru ise Abdullah Öcalan'ın, 'Hemen Suriye'nin kuzeyinde kantonları, özerk bölgeleri kurun' dediğini belirten İlker Başbuğ, Rojova, Afrin, El Cezire ve Fırat'ın doğusundaki özerk bölgelerin o zaman kurulmaya başlandığını dile getirdi. Başbuğ, "2015'te gördüğünüz resim şu; PKK sizin hudutlarınız boyunca bir devletleşmeye, yapılanmaya gidiyor. Böyle bir şeyi Türkiye kabul edebilir mi? Mümkün mü? Nasıl yapılanma? Toprak kontrolü Suriye'nin neredeyse üçte biri. Yönetimi var, silahlı kuvvetli gücü var, 40-50 bin diyen var. Devletleşmeye giden bir yapılanmayla karşı karşıyasınız. Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Elbette değil" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ SINIRDA KORİDOR OLUŞTURUYOR'

Bu nedenle ilk olarak 2016'da Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı ve ardından İdlib operasyonunun ve şimdi de Afrin operasyonunun başladığından ve devam ettiğinden bahseden İlker Başbuğ, "Bunlar doğru. Bir noktada bu operasyonları yapmazsanız, Fırat'ın doğusunda kontrolü elinde tutan PYD-YPG Fırat'ın batısında da birleşerek bir terör örgütü koridoru oluşturuyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunu yabancı devletler niye anlayamıyorlar? Bir tarafta bir terör örgütü uzantısı sizin sınırlarınız boyunca bir yapılanmaya gidiyor, siz bunu seyredeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi, mümkün değil. Dedim ki Amerikalılara, 'Sizin Meksika sınırınıza bir terör örgütü gelse, hudut boyunca yapılanmaya gitmeye müsaade eder misiniz?' Türkiye'nin sorunu bu, tam hudutlarınız boyunca bir terör örgütü oluşuyor, buna müsaade edemezsiniz" dedi.

'KESİNLİKLE HAKLI BİR OPERASYONDUR'

Fırat Kalkanı ve İdlib operasyonlarında da Afrin ve Menbiç'e girme ihtimallerinin olduğunu da anlatan İlker Başbuğ, "Fırat Kalkanı Operasyonu esnasında ilk önce Afrin'e girmede düşünüldüğünü tahmin ediyoruz, hatta o operasyondan sonra Menbiç'e gitme ihtimali de vardı. Engellediler, kim engelledi, Amerika, Rusya engelledi. İdlib'den sonra Afrin'e bir operasyon bekleniyordu. En son Afrin operasyonu da başladı, devam ediyor. Kesinlikle haklı bir operasyondur. Türkiye bu operasyonda uluslararası hukuk açısından da bir sıkıntısı yoktur, haklıdır. Afrin Hatay'ın dibinde PYD-YPG, PKK var. Afrin'de bizzat PKK'da var. Bunun yanında IŞİD unsurlarının da olduğu istihbarat raporlarında ifade ediliyor" dedi.

'HAREKATIN DETAYLARININ TARTIŞILMASI DOĞRU DEĞİL'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015'te özellikle Güneydoğu'da meskun yerlerdeki terör örgütüne yaptığı mücadeleyle tecrübe kazandığını kaydeden İlker Başbuğ, "Orada üstün bir tecrübe kazandı ve şimdi bu tecrübeye dayalı olarak teknolojik imkanları da var ve Afrin operasyonunu en iyi şekilde planladıklarını ve icra etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yalnız bu harekatın fazla detayına girip tartışılmasına gerek yok. Bırakalım silahlı kuvvetler, asker bunu en iyi şekilde planlamıştır. En dikkatli şekilde icra edecektir, ediyordur. Dolayısıyla bunların verdikleri bilgilerle yetinelim, onların dışında yok şöyle olacak böyle olacak harekatın detaylarının tartışılması doğru değil. Biraz sabırlı olmamız lazım" diye konuştu.

'ZOR BİR HAREKAT, İKİ ŞEY ÖNEMLİ'

Zor bir harekat ve iki şeyin çok önemli olduğuna da vurgu yapan İlker Başbuğ, şunları söyledi:

"İki şey önemli, bir mümkün olduğunca en az şehit vererek bu harekatı götürme zorunluluğunuz var ve bunun için yavaş, dikkatli gitmek gerekiyor. Bazen televizyonlarda da yanlış yorumlar var. Vay efendim niye hızlı gitmiyorlar. Bu ayrı bir harekat, meskun mahaller, insanların yaşadığı coğrafyadasınız. İkinci önemli noktada, orada yaşayan masum insanlara zarar vermemeniz lazım. Bunun için de dikkatli olmanız, yavaş ve planlı hareket etmeniz gerekiyor. Bu vesileyle Afrin operasyonunda verdiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerinin acıları büyük ve paylaşıyoruz."

BU ORDU MUSTAFA KEMAL'İN ORDUSU

Afrin sonrasında Menbiç'in tartışıldığına da işaret eden İlker Başbuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esas sorun Fırat'ın doğusunda. Esas buz dağının altındaki bölüm Fırat'ın doğusu. Bunları biraz zamana bırakacağız. Zaman bize gösterecek neler olacağını. Bu konuyla ilgili son sözümüz şu olmalı; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenin. Tabi Türk Silahlı Kuvvetleri çok acılar çekti, özellikle 2007-2014 döneminde ama bu ordunun mayası sağlam, çok sağlam, bütün acılara rağmen, onlara görev vazife verildiğinde onları bir tarafa bırakıp, yüreğine basıyor, canı pahasına o görevi yerine getirmek için çalışıyor. Şehitler kolay bir olay değil. Tecrübeli, teknolojik imkanları da en iyi seviyede. Dolayısıyla biz Türk ordusuna güveneceğiz. Çünkü Türk ordusu Mustafa Kemal'in ordusu. Bu orduyu kuran Mustafa Kemal. İstiklal Savaşı'nda kurulan bir ordudan bahsediyoruz, Cumhuriyeti kuran bir ordudan bahsediyoruz. Bu ordunun canı pahasına vatan ve milletine hizmet etmek var, bu mayayı, eğitimi almış bir ordu var. Dolayısıyla onlara güvenerek, maddi ve manevi her türlü desteği de vererek gelişmeleri sakinlikle takip etmek ve sabırlı izlemek durumundayız."

Görüntü Dökümü:

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İlker Başbuğ'dan Afrin operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ ve salondan detaylar

İlker Başbuş açıklaması

Genel detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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7)CHP'DEN ÇÖKEN YOLDA İNCELEME

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kumluca'da heyelan nedeniyle çöken ve trafiğe kapanan yolda inceleme yaptı. Akaydın, çökmenin heyelandan değil teknik bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, önceki gün meydana gelen heyelan nedeniyle çöken ve trafiğe kapanan Kumluca- Antalya karayolunda incelemede bulundu. Akaydın ve Kumbul daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

'TBMM'YE TAŞIYACAĞIZ'

Milletvekili Mustafa Akaydın, "Görüntülerden de anlaşılacağı üzere burada yıllardan beri hiç olmamış bir göçükle karşı karşıyayız. Bu güzergahın tabiat olaylarına meydan verecek bir güzergah olduğu biliniyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu bir heyelan değil. Hemen sağımızda yer alan dağda gerek ağaç yapısında gerekse yeryüzü yapısında heyelana ait bir görüntü yok. Karayollarının yol güzergahını değiştirirken yapılan teknik bir hatadan kaynaklanıyor. Biz bunu TBMM'ye taşıyacağız. İhale usulüyle verilmiş midir? Pazarlık usulüyle mi olmuştur? Karayolları Bölge Müdürlüğü burada gereken kontrolleri yapmış mıdır? Malzeme seçimi ve kullanımı doğru olmuş mudur? Bunların hepsi sorgulanması, araştırılması gerekir. CHP grubu olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

'ÖNEMLİ BİR TURİZM GÜZERGAHIDIR'

Turizm sezonunun çok yakında açılacağını hatırlatan Mustafa Akaydın, "Burası çok önemli bir turizm güzergahıdır. Tarımsal alan içinde çok önemli bir güzergahtır. Buranın bir an önce turizme açılması lazım ama maalesef ki çok kısa zamanda başarılamayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

'BİR ARAŞTIRMA YAPTIRDI MI?'

İl Başkanı Ahmet Kumbul da şöyle dedi:

"Bu yol iki- üç günlük çok hafif bir yağışa rağmen çökmüş durumda. Bunun sebebi daha önce müteahhit firma ya da Karayolları burada jeoloji mühendislerimize bir araştırma yaptırdı mı, yeterli dolgu doğru şekilde yapıldı mı ya da buraya viyadük veya temel kazıklı bir yol mu gerekiyordu? Bunların kontrolleri yeterince yapılıyor muydu? Karayollarımız bu yolları yaparken bu sıkıntıları yaşamıyordu. İki- üç günlük hafif bir yağışla bu yol göçüyorsa yolun üzerinde hiç kimsenin olmadığına şükrediyorsak, ortada bir sıkıntı vardır. Böyle derme çatma yolları dubleye çevirmekle uğraşacaklarına gerçekten Antalya'mızı Muğla'ya bağlayan, Isparta'ya, Burdur'a, Ankara'ya, Afyonkarahisar güzergahı üzerinden, Mersin üzerinden Adana'ya bağlayan yoların yeniden inşa edilmesini, otobanların yapılmasını düşünüyoruz."

BUDAK ÖNERGE VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da çöken yolla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Budak, "Yeni tamamlanan yolda böyle bir çökme meydana gelmesi, yol inşaatının bölgenin koşullarına uygun yapılmadığı ve gerekli denetimlerin de gerçekleştirilmediği işaretlerini taşımaktadır. Ayrıca örtü altı üretim merkezini pazarlara bağlayan ana yolda böyle bir çökme meydana gelmesi ve trafiğin durması, üreticiler ve esnaf için büyük zararlara yol açmıştır" dedi.

'TADİLAT FATURASINI KİM ÖDEYECEKTİR?'

Duble yolun inşaatına ne zaman başlandığı ve hizmete ne zaman açıldığı konusunda bilgi isteyen Budak, "Söz konusu yolun inşaatını hangi firma gerçekleştirmiş ve iş o firmaya hangi bedelle ve hangi yöntemle verilmiştir? İhale mi yapılmış, davet usulüyle mi iş verilmiştir? Kumluca- Kemer yolundaki çökmenin gerekçesi nedir? Bir mühendislik hatası mı, firma ihmali mi söz konusudur? Yol inşası sürecinde bölgenin özellikleri dikkate alınmış mıdır? Yol inşaatı sürecinde gerekli denetimler yapılmış mıdır? Yolun tadilatı kim tarafından gerçekleştirilecektir? Tadilat faturasını kim ödeyecektir? Yolun ek maliyetini sorumlular mı ödeyecek yoksa, fatura vatandaşa mı kalacaktır?" diye sordu.

Görüntü Dökümü:

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- Çöken yoldan görüntü

- Mustafa Akaydın konuşma

- Ahmet Kumbul konuşma

- Yoldan detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), ()

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Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (EK)

8)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gelini Serpil H.'yi (44) av tüfeğiyle vurarak öldüren aynı silahla oğlu Salih H.'yi (48) yaralayan Fahrettin H. (73) emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Fahrettin H.'nin savcılıkta verdiği ifadede, torunu hakkında konuşurken bir anda oğlu ve geliniyle tartışmaya başladığını, eve gidip silahı alıp geri döndüğünü ve korkutmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gelini Serpil Halat'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, oğlu Salih Halat'ı da yaralayan Fahrettin Halat, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlının adliyeye sevkedilmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), ()

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9)SOSYAL MEDYADA TACİZCİSİ, KOZAN'DA YAKALANDI



HATAY'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay M.'yi sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddia edilen 44 yaşında Erdoğan K., Adana'nın Kozan ilçesinde yakalandı.

Adana'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Erdoğan K. ile Hatay'ı merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Gülay M., iddiaya göre iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, görüşmeye başladı. İki hafta sonra Erdoğan K. ve Gülay M., ilişkilerini bitirdi. Ayrıldıktan sonra genç kadının peşini bırakmayan Erdoğan K., sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başladı. Gülay M.'nin şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar neticesinde Erdoğan K., ücretli öğretmenlik görevinden alındı. Buna rağmen tehditlerini sürdürdüğü öne sürülen Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi Adana'nın Kozan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Haber: Yaşar KORKSUZ/KOZAN (Adana), ()

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10)DENİZLİ'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU, 23 GÖZALTI

DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği geniş katılımlı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Bozkurt, Çardak, Honaz ilçeleri ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. 'Torbacı' olarak bilinen ve okulların önünde de uyuşturucu sattığı belirlenen kişiler, tek tek tespit edildi. Ardından da dün safak vakti 300 jandarmanın katılımıyla söz konusu ilçelerdekilerle birlikte toplam 24 ayrı adrese, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri, uyarıya rağmen açılmayan kapıları koçbaşıyla kırarak evlere girdi. Jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Evlat' ile birlikte, şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir bölümü uyuşturucu kullandığı da belirlenen 2'si kadın 23 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli, kan ve idrar örnekleri alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yakalananlardan bazılarının daha önce adı sık sık uyuşturucuyla anılan Denizli'nin Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi'ndeki operasyonlardan kaçıp başka yerlere yerleşenler olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin hastaneye gelmesi

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

-Operasyon anından fotoğraflar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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11)SAMSUN'DA YASA DIŞI BAHİS VE TEFECİ OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

SAMSUN'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize (KOM) Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayan kişilere para veren tefecilere yönelik geçen hafta il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese yapılan operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları ve otobüse bindirilmeleri

-Polis otobüsünün gidişi

-Emniyetten detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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12)BELEDİYE İŞÇİSİ YERİ DEĞİŞTİRİLİNCE ÇATIYA ÇIKTI

İZMİR'de Kemalpaşa Belediyesi'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D., iddiaya göre, Temizlik Hizmetleri Müdürü'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyona alınınca, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kemalpaşa Belediyesi'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D Temizlik Hizmetleri Müdürü'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyonda görevlendirildi. S.D bunun üzerine dün saat 16.00'da tek katlı olan belediye binasının çatısına çıktı. Takım elbisesiyle çatıda oturan ve ayaklarını boşluğa sarkılan S.D., çevrede toplananlara bağırarak durumunu anlattı. Kimi işi gücü bırakıp işçiyi dinledi, yürüyerek alandan uzaklaştı. Bir polis memuru arkadan yaklaşarak S.D'nin dalgın olduğu bir an onu kurtardı. Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada S.D.'nin ihtiyaç olduğu için temizlik biriminde görevlendirildiğini belirterek, "İşçi bir arkadaşımız. Psikolojik sorunları var. Bir önceki belediye başkanı döneminde de intihar girişimi olmuş. Her başkan döneminde yapıyor. Allah ailesine sabır versin. Yerini en ufak bir biçimde değiştirdiğin zaman intihar girişiminde bulunuyor. Kendisini böyle kabullendirmiş. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Bir anlık psikolojisini cezalandıracak halimiz yok. Olur böyle şeyler. Kararımız net. Geri adım atmayız. İhtiyaç olur, alırız. Şu anda orada ihtiyaç vardı, oraya aldık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

- Belediye işçisinin çatıya çıkması ve etrafa bağırması



Haber: İZMİR, ()

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13)BODRUMLU ŞOFÖR ESNAFINDAN MAĞDURİYET İDDİASI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 6 kooperatifin birleşmesiyle kurulan 'Güçbirliği Şirketi'nden paralarını alamadıklarını iddia eden bir grup şoför, yaptıkları basın açıklamasında hukuki yollara başvurduklarını açıkladı.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı öncülüğünde, 'S' plakalı araçların daha iyi bir ortamda hem fiyat hem de iş olarak daha fazla şoföre destek sağlaması adına kurulan Güçbirliği Şirketi'nden ödemelerini alamadıklarını iddia eden 20 şoför, oda önünde basın açıklaması yaptı. 50'den fazla şoförün toplam 500 ila 600 bin lira arasında alacağı olduğuna dikkat çeken grup, bazı kişilerin durumu avukatları aracılığıyla mahkemeye taşıdığına dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan şoför Ufuk Kurt, şunları söyledi:

"Odamız, 6 kooperatifin birleşmesiyle, burada çalışan 'S' plakalı araçların daha iyi bir ortamda, hem fiyat, hem de iş olarak daha fazla şoför arkadaşımıza destek olmak adına Güçbirliği Şirketi'ni kurdu. Bu şirket, Bodrum'da gerek personel, gerek okul ve gerekse Milli Eğitim'in yapacağı ihalelere tek başına grip, bu ihaleleri alarak, bizlere bu işleri eşit bir şekilde dağıtıp, odasına kayıtlı esnafına destek olmak adına Hasan Kablı'nın önderliğinde kurulmuştur. Bizlere anlatılan bu şekilde olmuştur. Daha sonra Güçbirliği şirketi ilk olarak 2 özel okulun ihalesini almış, bizlere buralarda çalışmamız için teklifler yapmış ve sözleşmeler imzalanarak 2015- 2016 öğretim sezonu başlamıştır. İlk dönem bitmiş ve herhangi bir sıkıntı olmamıştır. İkinci dönemin son 3 ayı ödemelerde aksamalar olmuş ve bu 3 aylık ödemeler yapılmadan okul kapanmıştır. Bizler de ilk sene olmasından dolayı sıkıntılar olabileceğini ancak ödemelerin er geç yapılacak söylemlerinden ötürü beklemeye geçmiştik. 2016- 2017 sezon açılışı yaklaşınca bu okullarda çalışan görevli arkadaşlar, bizleri tek tek aramış ve ihaleleri tekrar Güçbirliği Şirketi'nin aldığını tekrar çalışmamız halinde gecikmiş ödemelerimizin yapılacağını beyan etmişlerdir. Bizler de oda başkanımızın beyanları doğrultusunda kendisine güvenerek işi kabul etmiş ve yeni sözleşmeleri imzalayarak işe başlamış bulunduk. Dedikleri gibi olmasa da gecikmiş ödemeleri aylara yayarak kapatmaya çalışmış ancak olmamıştır. Daha sonraki görüşmelerimizde kredilerin çekileceği bu şekilde ödemelerin yapılacağı birkaç defa dile getirilmiş fakat bunlar hep sözde kalmıştır. Yani becerememişlerdir. Şoför arkadaşlarımıza sürekli yalanlar söyleyip, oyalamış ve sezon sonuna kadar bizleri bir nevi kullanmışlardır. Çünkü eğer bu işin sonunu getiremezlerse, özel okullarla yaptıkları sözleşmelerde bulunan tazminatı ödemek zorunda kalacakları için bu yola girmişlerdir. Yani kendi iş bilmezliklerinin bedelini şoför arkadaşlarımıza ödetmişlerdir."

"MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR DOĞRULTUSUNDA NE DÜŞTÜYSE ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Kurt, bazı alacaklı şoförlerin alacaklarının tahsili için avukatlar tutarak, konuyu yargıya taşıdığına dikkat çekerek, borç para istemediklerini, haklarını almak istediklerini vurguladı. İddialara yanıt veren Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı ise üyelerin isteği üzerine büyük okulların taşımasını aldıklarını belirterek, "Ben muhasebeci değilim, muhasebeciler şirketi batırmış. Batırabilirler, o söz konusu değil. Ama arkadaşların gelip de bize böyle davranması doğru değil. Ben geçen hafta 4 kişinin parasını ödedim. Bugün de 2 kişinin parasını ödeyeceğim. Size açıklama yapan arkadaşların hepsi bizi mahkemeye verdi. 6 kooperatifin hissesi var burada. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğrultusunda ne düştüyse ödemeye hazırız. Ama mahkeme kararı ile. Yargı karar verirse ödemeye razıyız. Arabamı, evimi satar öderim. Ben borçları ödemeye devam ediyorum. Ama onlarınkini ödemeyeceğim, yine söylüyorum, mahkeme ne karar verirse onda devam edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şikayetçi olan şoförlerden genel detay görüntüler,

- Grup adına açıklama yapan şoför Ufuk Kurt ile röp,

- Hasan Kablı ile röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , )

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