DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ATAK HELİKOPTERLERİ CİNDERES BÖLGESİNDE YPG HEDEFLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ATAK helikopterleri tarafından Afrin'in Cideres bölgesindeki YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- ATAK helikopterlerinin YPG hedeflerini ateş altına alması

- Mermi izleri

Haber : HATAY ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)YPG'Lİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN KULLANILAN BİNA BÖYLE İMHA EDİLDİ

Türk savaş uçakları Afrin bölgesinde YPG'li teröristlerin kullandığı binayı böyle imha etti.

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından Afrin bölgesinde YPG'li teröristlerin önceden kullandığı ve tuzaklanmış olabileceği değerlendirilen bir bina imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- İmha anı

Haber : HATAY ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var (ek)

3)ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1951'E ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Osmaniye AK Parti 6'ncı İl Kongresi'nde konuştu. Osmaniye'nin terörle mücadelede 38 şehit verdiğini söyleyen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise gün içinde 1951'e çıktığını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de konuşması sık sık sloganlarla kesilen Erdoğan, 2019 yılının ittifak yılı olacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Temennim şudur. Bu birlikteliğimiz inşallah güçlenerek ülkemizi geleceği taşımaya vesile olur. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler, anlasınlar. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin tohumlarını atıyoruz. Ve bu atılan tohumlar ümmetimin, milletin, güçlenerek geleceğe yürümesidir. Bu tarihi kongrenin teşkilatımız, ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2019 seçim startını vermiş oluyoruz. Ülke genelinde Sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette, ülkemizde örnek olacaktır. İlk olacağı gibi ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Bu süreçte şunu bir an olsun aklımızdan çıkartmayacağız. Herkes rehavete kapılsa, herkes yorulsa, yorgun düşse, bizim böyle bir lüksümüz yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bizim bu şekilde davranma imkânımız yok. Zira biz aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz."

'DOĞU GUTA'DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ, VERMİYORLAR'

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşananlara da değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Her gün varil bombalarıyla, tankla, topla, füzelerle kendi milletini vuran terör rejimini basit bir kınama ile basit cümlelerle geçiştirmeyi yanlış buluyoruz. Doğu Guta'da yapılana tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Sivil sivil diyorlar. Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Nereye götürüyorlar Şam'a. Şam'daki akıbetleri belli. Zulmü durdurmak için hastanemizde tedavi ettirmek için bize verin diyoruz, vermiyorlar. Vermiyorlar, çünkü yaptıkları tarihe kayıt olarak düşecek. Bölgemiz belli güçlerin rant ve çıkar kavgasına kurban edilmek isteniyor. Petrol kokusu almış emperyalistler. Bunlar tarafından coğrafyamızda sınırlarımız kan ve gözyaşlarıyla yeniden çizilmeye çalışılıyor. 100 yıl önce olduğu gibi bunların önündeki en büyük engel Türkiye. Emperyalistlerin en büyük korusu Türk milletidir. Türkiye demek bölgede barış ve istikrarın devam etmesidir."

BAHÇELİ'YE MEMLEKETİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, 2019 için ittifak yaptıkları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de de teşekkür edip şöyle dedi:

"Milletin bekasını her şeyin üzerinde tutan, 'Mesele vatan ise gerisi teferruattır' diyen partiler ortak noktaya gelme erdemi gösterdiler. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye bu süreçte sergilediği milli duruş için kendi memleketi Osmaniye'de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere o terörle mücadelede, yurt dışı operasyonlarda milletimizin, devletimizin bekası için devlet adamı gibi hareket etmiştir. Bu yeni sürecin ülkemizin birliği ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum."

Görüntü Dökümü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: OSMANİYE, ()

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4)BAKAN SOYLU, MÜŞTEREK GÖREV MERKEZİ'NDE ÖZEL HAREKÂTÇILARI ZİYARET ETTİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenecek meskûn mahal operasyonuna katılacak olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, 'meskûn mahal' operasyonlarını yürütecek jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Bakan Soylu, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrıldı.

Öte yandan, bugünden itibaren Suriye'ye geçişlere başlayacağı öğrenilen özel harekâtçıların yakınları da merkeze ziyaretlerini sürdürüyor. Türk bayraklarıyla merkeze gelenler, kurban kesip jandarma ve polis özel harekâtçı yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Görüntü Dökümü

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- Müşterek Görev Merkezi

- Ziyarete gelen vatandaşlar

- Helikopterin gelişi

- Asker ve polislerin yakınlarıyla buluşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ŞEHİT BİNBAŞININ KIZI İREM'E İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

MUŞ’un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında otomobilinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kızı İrem 18 yaşına girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin kızına doğum günü hediyesini Amasya Valisi Osman Varol ile ulaştırdı.

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünden olan ve 2015 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde otomobilinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırı sonrası şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın hemşire olmasını istediği kızı İrem Kulaksız 18 yaşına girdi. Şehidin baba ocağı olan Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki evinde düzenlenen doğum günü kutlamasına Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol’un yanı sıra şehit binbaşının ailesi katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatanın selameti için görevi başındayken hain teröristler tarafından şehit edilen Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızın kızına, doğum günü hediyesi olarak dizüstü bilgisayar gönderdi.

Amasya Valisi Osman Varol, Şehit Binbaşının kızı İrem Kulaksıza hediyesini Bakan Soylu adına takdim etti. Vali Varol, 18 yaşına giren İrem’e hediyesini güle güle kullanmasını diledi. Derslerinde faydalı olması temennisinde bulundu. Vali Varol ve eşi Funda Varol’da şehit binbaşının kızı İrem’e doğum günü hediyesi vererek sağlıklı yaşlar diledi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit binbaşı Sibel Kulaksızın konuşması detay

-Şehidin kızının duygulanması detay

-Şehidin Kızı İrem'in mumları söndürmesi ve pasta kesmesi detay

-İçişleri Bakanı Soylu'nun hediyesinin Vali Varol tarafından verilmesi detay

-Vali Varol'un konuşması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BOLU'DA KUZENLERİN ARAZİ KAVGASI: 4 ÖLÜ

BOLU’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşması nedeniyle çıkan kavgada, O.B.'nin tüfekle ateş ettiği 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Seben'in Çeltikdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan O.B. ile kuzeni Ayhan Büyüktopaç arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle O.B. yanında getirdiği tüfek ile Büyüktopaç Ailesi'ne ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç olay yerinde yaşamını yitirdi. Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarmaya teslim olan O.B. gözaltına alındı. O.B.'nin de çıkan kavga sonucu vücuduna aldığı sopa darbeleri ile yaralandığı öğrenildi.

Seben Kaymakamı İdil Özdemir köye gelerek yaşanan katliamla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU VALİSİ BARUŞ: VAHŞET DİYEBİLECEĞİMİZ ACI BİR OLAY

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Baruş, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini 5 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Maalesef üzücü bir olay yaşadık. Silahlı kavgada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın 2 aile arasındaki arazi tartışması yüzünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu anda hastanede 5 yaralı var. Bunlardan bir tanesi silahla yaralanmış, diğerlerinde ise hayati tehlike yok. İlimizde hiç beklemediğimiz bir olay. Vahşet diyebileceğimiz acı bir olay. Seben ilçemizin tarihi boyunca şahit olmadığı bir olay. Meseleleri konuşarak halletmek varken, bu tür şiddet olaylarına başvurmak insanlık dışı bir durum. Olay tüm boyutları ile soruşturuluyor" dedi.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yetkililerden alınan bilgiye göre, amca çocukları olan Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. İddiaya göre 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanında getirdiği tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Ayrıca kavgaya karışan dede Mehmet Büyüktopaç ile oğlu Zeki ve torunları Onur, Hatice ile Mustafa da kavga sırasında aldıkları sopa darbeleri ile yaralandı. Onur Büyüktopaç gözaltına alınırken, Bolu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan yalnızca Soner Büyüktopaç'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN BAKIŞI YÜREK BURKTU

Bu arada yaşanan katliam sırasında evde bulunan Hatice Büyüktopaç'ın oğlu 4 yaşındaki Y.B.'nin olay yerindeki cesetlerde incelemeler yapıldığı sırada camdan bakarak yaşananları izlemesi yürek burktu. Yaşanan olayda yara almayan tek kişinin Y.B. olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki cesetlerden görüntü

-Olayın şahidi komşu ile röportaj

-Jandarmanın çalışmaları

-Detaylar

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-İncelemelerden görüntüler

-Vali Baruş ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / SEBEN (Bolu), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)TARTIŞTIĞI OĞLUNU TABANCAYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

SİVAS'ta Ahmet Turan Karakurt (63), tartıştığı oğlu İsmail Karakurt'u (29) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay saat 19.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 88'inci Sokak'ta 2 katlı evin üst katında yaşandı. İddiaya göre baba Ahmet Turan Karakurt ile oğlu İsmail Karakurt arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail Karakurt'u başından tabanca ile vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Ahmet Turan Karakurt olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, haberi alan ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İsmail Karakurt'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülmesi

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ÜNYE'DE 8 ÇOCUKLU ÇİFT YANGINDA ÖLDÜ

ORDU’nun Ünye ilçesinde bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Nuri Usluoğlu (59) ile eşi Lütfiye Usluoğlu (57) yaşamını yitirdi.

Olay, Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Yüceler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre İstanbul’dan ilçeye gelen 8 çocuk babası Nuri Usluoğlu ve Lütfiye Usluoğlu'nun kaldığı kırsal bölgedeki 2 katlı evde gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonrasında dün öğle saatlerinde aileden haber alamayan yakınları eve gitti. Eve gittiklerinde çiftin yangında hayatını kaybettiğini gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma yangının çıkış nedenini araştırırken, yapılan incelemelerin ardından çiftin cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evde akrabasının cesedini bulan Bekir Öztürk, “Bugün (dün) telefonla aradım kendilerine ulaşamadım. Daha sonra İstanbul'daki oğlunu aradım. Bana yolu tarif etti, ben de evini buldum. Eve geldiğimde az bir duman çıktığını gördüm. İçeriye seslendim, ancak sonuç alamadım. Pencereden baktığımda evin içinin yandığını gördüm. İçeriye girdim. Ancak cesetlerini göremedim. Daha sonra mahalleden bir arkadaş aldım tekrar eve geldik. Ancak cesetlerini fark ettik ve jandarmaya haber verdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Cesedi bulan Bekir Öztürk ile röportaj

-Nuri Usluoğlu ve Lütfiye Usluoğlu'nun fotoğrafları

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KADİRLİ'DE 150 DÜKKANIN BULUNDUĞU ÇARŞIDA YANGIN



OSMANİYE’nin Kadirli ilçesindeki 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı.

Atatürk Caddesi’ndeki Uzun Çarşı’da saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük çoğunluğu ahşap olan dükkanlar kısa sürede alev aldı. Gece karanlığında gökyüzünü aydınlatan yangına Kadirli, Osmaniye ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arasözler müdahale etti. Yangının duyulmasıyla birlikte olay yerine gelen birçok işletmeci de insan zinciri oluşturarak mallarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi fenalaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken çevrede de güvenlik önlemleri alındı.

25 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan işyerleri

-İşyerlerinden mallarını kurtarmaya çalışanlar

-İnsan zinciri oluşturup eşya taşıyanlar

-İtfaiyeciler yangına müdahale ederken

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ERBAA'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin A Blok çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 12 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın çatısından alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada bina sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tedbir amaçlı tahliye etti. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemesi sebebiyle alevler kısa sürede büyürken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Yanan çatının görüntüsü

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MAÇ DÖNÜŞÜ ASKERLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ



AYTEMİZ Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan askerler hastanelerde tedaviye alındı.

Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.

Kazada midibüste bulunan askerler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane önünden görüntüler

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- Olay yerinden vatandaş cep telefonu görüntüleri

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araca çarparak alev alan motosikletten yola savrulan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kışla Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kazım Canbaz (20) kontrolündeki plakasız motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Devrim Ataş (37) idaresindeki 67 SD 880 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada alev alan motosikletten yola savrulan Kazım Canbaz ve kardeşi Eray Canbaz (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu iki kardeş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Motosiklet sürücüsü Kazım Canbaz'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan motosiklet(cep telefonu görüntüsü)

-Kaza yeri

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların sedyeye ardından ambulansa alınması

-Yanan motosikletten ve araçtan görüntü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BANKADA 'ÜZERİNDE PİSLİK' VAR DİYEREK 30 BİN LİRASINI ÇALDILAR

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, banka şubesinde Kerim Canlı'nın yanına yaklaşan ve omzuna dokunarak "Montunda kuş pisliği var" diyen 3 kapkaççı, Canlı'nın üzerini temizlediği sırada veznenin üzerine bıraktığı 30 bin lirayı çaldı.

Olay önceki gün, Körfez'de bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Kerim Canlı, zaman zaman yardım ettiği esnaf arkadaşı Murat H.'ye ait çeki ödemek için banka şubesine geldi. Sırada bekleyen Canlı'nın yanına gelen bir kişi, omzunda kuş pisliği olduğunu söyledi. Kerim Canlı üzerinden montunu çıkarıp, peçete ile silmeye çalışırken, elinde bulunan parayı veznenin üzerine bıraktı. Bu sırada, bir kişi yardım etme bahanesiyle Canlı'yı oyalarken, yanlarına yaklaşan diğer arkadaşları veznenin üzerindeki 30 bin lirayı aldı. 3 kapkaççı şubeden çıkıp kaçarken, paranın çalındığını fark eden Kerim Canlı bankanın güvenlik görevlisine haber verdi. İhbarla bankaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaççıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kerim Canlı yanına yanaşan kişilerin, üzerinden yere pislik aktığını söylediklerini belirterek, "Çek yatırmaya gittim. Sıramı bekliyordum. Birinci şahıs bana bağırarak, yerde çikolata izleri vardı, 'Bunlar senden dökülüyor' dedi. Çocuğum var acaba cebimde çikolata eridi de onlar mı döküldü diye yere baktım. Bu sırada arkamdaki kişi omzuma basarak, 'Arkanda kuş pisliği var. Çıkar montunu da silelim' dedi. Montumu çıkardım, elimdeki parayı vezneye koydum. Montu sildik. Bu sırada üçüncü şahıs parayı alıp çıkıyor. Arkalarından koştum, bankanın güvenlik görevlilerine haber verdim. O sırada sinirden ağladım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kerim Canlı'nın olayı anlatması

Haber:Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)DOKTORU DARP EDENLER YAKALANDI

Zonguldak'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı (44) darp ederek yol kenarına atan 2 kişi yakalandı.

Acılık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Koca, önceki gün sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yol kenarında, dövülerek yaralanmış halde bulundu. İşe giden kaporta ustası Mehmet Ertuğrul tarafından bulunan Dr. Koca, çağrılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ormanda donma tehlikesi de geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Dr. Hasan Koca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dr. Hasan Koca'nın darp edilerek ormanlık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, gazetecilerin Dr. Hasan Koca'yı neden darp ettikleri sorularını yanıtsız bıraktı. Jandarmanın 36 saat boyunca kırmızı otomobil üzerinde güvenlik kameralarından inceleme yaptığı ve aracı tespit ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, ayrıca Dr. Koca'nın otostopla araçlarına bindiğini, birlikte alkol alırken çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini iddia ettikleri öğrenildi. Evlerinde de arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin hastaneye getirilişi

-Jandarma aracından inişi

-Hastaneye girişi

-Soruları yanıtsız bırakmaları

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)SOKAK KÖPEĞİNİN BOYNUNDA DERİN YARA

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna bağlanan ip nedeniyle yaralandı. Köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'nin sakinleri, boynunda yara olan sokak köpeğini yakalayıp kontrol etti. Yaranın, köpeğin boynuna bağlanan ipten kaynaklandığını gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Mahalleye gelen ekipler, sokak köpeğini alarak rehabilitasyon merkezine götürdü. Veterinerler tarafından ip kesilerek, köpek kurtarılıp tedaviye alındı. Köpeğin durumunun iyiye gittiği belirtildi. İpin köpeğin boynuna ne zaman ve kim tarafından bağlandığı ise belirlenemedi.

Görüntü Dökümü

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- Tedavisi yapılan köpekten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber Burhan CEYHAN- Kamera AYDIN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)DEVELERLE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

DENİZLİ'de 3'üncü Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri öncesi, develer kortej yürüyüşü yaptı. Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne getirilen 15 deve, Gazi Bulvarı'ndan Delikliçınar Meydanı'na kadar yaklaşık 1.5 kilometre yürütüldü. Süslenen develer, ilginç görüntüler oluştururken; vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

İşadamı Mehmet Uz tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri, bugün Geleneksel Türk Sporları Kompleksi'nde yapılacak. Şenlik öncesi organizasyon komitesi develerle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bayramyeri'nden başlayan yürüyüşe, deve sahipleri müsabakalara katılacak olan develeriyle katıldı. Gazi Bulvarı boyuncu ilerleyen develerin yer aldığı kortej vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar, süslenen develerin bol bol fotoğrafını çekti. Kortej yürüyüşü Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi. Ardından meydandaki horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Mehmet Uz, hayvanseverlere seslendi ve içlerinin rahat olmasını istedi. Deve güreşleri sırasında sanıldığının aksine develerin birbirilerini ısırmadıklarını anlatan Uz, "Güreşler sırasında develerin ağızları zaten bağlı oluyor. Buradaki etkinlik tıpkı Kırkpınar'daki gibi güreş şeklinde gerçekleşiyor. Etkinlikte hiçbir hayvan zarar görmüyor. Deve güreşleri bizim geleneğimiz. Yörük kültürünün bir unsuru. Kültürümüzü sürdürmek, yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 200 deve müsabakalara katılacak. Müsabakalar çiftler halinde yapılacak. Zevkli ve eğlenceli bir ortam olacak. Deve güreşine olan merak giderek artıyor. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Develer bulvarda yürürken görüntü

- Develerden detay görüntüler

- Vatandaşların fotoğraf çekmesinden

- Mehmet Uz'un konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ