DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

DENİZLİ'de, narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik aksiyon filmlerini aratmayan operasyon düzenledi. Açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla kıran polis ekipleri uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı. İnsansız hava aracıyla havadan takip edilen operasyonda evler didik didik aranırken, saklanan esrar ve uyuşturucu hapları narkotik köpekleri Cakho ve Şat buldu. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şafak vaktinde Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 7 aylık teknik takibin ardından başlatılan operasyon 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenledi. Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda narkotik köpekleri Cakho ve Şat da görev aldı.

ÇELİK KAPILAR KIRILDI, UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı tespit edilen ve torbacı olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Özel Harekat Polisleri, uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları balyoz ve koçbaşlarıyla kırarak açtı. İnsansız hava aracı ile havadan kontrol edilen ve aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda kapılar kırıldıktan sonra evlere giren narkotik polisleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişileri yataklarında kıskıvrak yakalayarak ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Polisler, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin evlerini didik didik aradı.

SAKLANAN UYUŞTURUCULARI CAKHO VE ŞAT BULDU

Saklanan uyuşturucuları bulma konusunda uzman olan narkotik köpekleri Cakho ile Şat da evlerdeki odalarda, çatılarda ve bahçelerde arama yaptı. Operasyon sürerken, çevik kuvvet polisleri de arama yapılan evlerin bulunduğu sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Aramalar sırasında bir evde koltuğun üzerine çıkan Narkotik köpeği Cakho, bulunduğu yeri uzun süre patileriyle tırmalaması üzerine kontrol eden polisler, koltuğundan altında poşet içinde fişek tabir edilen satışa hazır halde esrar ve extasy hap buldu. Kapısını kırılıp girilen başka bir evde de uyuşturucu satıcısının elindeki esrar ve uyuşturucu hapları tuvalete döktüğü tespit edildi.

ORMANA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Polis, operasyon kapsamında zanlılardan birinin ormanlık alana uyuşturucu saklandığını belirledi. Ormanlık alanda narkotik köpeği Cakho ile arama yapan polisler, ormanlık alanda toprağın altına gizlenmiş şekilde yine esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap buldu. Operasyon kapsamında toplam 1 kilo 268 gram esrar, 676 ecstasy hap, 9 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 970 TL para, 12 altın bilezik, 10 cumhuriyet altını ve çok sayıda altın yüzük ile küpe ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen M.B., G.G. ve G.B. isimli kadınlar ile Z.G., O.G., E.Y., A.A., E.B., O.K., Y.G., F.A., T.G., F.G ile S.B. olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,()

2)CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ, YAKALANINCA DA "BANKA BENİM" DEDİ

ADANA'da bir bankanın camını kırıp, içeri giren 20 yaşındaki Hanifi U., suçüstü polislere yakalanınca "Banka benim" dedi. Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankada meydana geldi. Bir kişinin taşla bankanın camını kırıp, içeri girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bankanın ikinci katında yakaladı. Suçüstü yakalanan ve adının Hanifi U. olduğu öğrenilen şüpheli, polislere "Banka benim. Geçtim, oturdum masama" dedi. Olayı tek başına yaptığını belirten Hanifi U., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde evinden yürüyerek bankaya gelip, taşla camını kırdığını, amacının ise hırsızlık olmadığını anlattı. Gözaltına alınan Hanifi U., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bankada yapılan incelemede ise herhangi bir çalınan eşyaya rastlanmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- Olay yerinden görüntü

- Bankanın önündeki polislerden görüntü

- Bankaya giren polislerden görüntü

- Bankanın içinde eli fenerli polislerden görüntü

- Gözaltına alınan Hanifi U.'dan görüntü

- Hanifi U.'nun polis aracında soruları cevaplaması

- Hanifi U.'nun "Banka benim" demesi

- Bankanın kırık camından çıkan polislerden görüntü

- Bankanın camının kırılmasında kullanılan taşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

3)ADIYAMAN'DA CEZAEVİNDEKİ 98 MAHKUM ZEHİRLENDİ



ADIYAMAN'da ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde zehirlenen 98 tutuklu ve hükümlü hastanede tedaviye alındı. Musalla Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde dün gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi odluğu belirtildi.

-Hastanenin içinden ve dışından görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

4)TİPİ NEDENİYLE YAYLADA MAHSUR KALAN ÇOBANLAR 1.5 SAATTE KURTARILDI



KARS'ta tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 çoban, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çığırgan köyünde güzel havayı fırsat bilen çobanlar, koyunlarını otlatmak için yaylaya çıktı. Ancak akşam saatlerinde güneşli hava, yerini kara bıraktı. Rüzgarla birlikte kar tipiye dönüşürken, çobanlar yaylada mahsur kaldı. Çobanlardan 2'si kendi çabalarıyla köye inerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli kar aracıyla çobanları çobanları kurtararak köye getirdi. Yaylada donmak üzere olan yaklaşık 20 koyun da hayvan sahipleri tarafından telef olmadan kesildi. Çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gitmesi

-Kurtarılan çobanların araç içerisindeki görüntüsü

-Araç içerisindeki koyunlardan ve dışarıdaki koyunlardan detay

-Çobanların araçtan indirilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,()

5)YUNANİSTAN'A KAÇARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜLER



BODRUM'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) marketten aldıkları 1.5 metrelik lastik botla kürek çekerek geçmeye çalışan 2 İranlı, açık denize sürüklenince korkulu anlar yaşadı. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri kaçakları radardan tespit ederek kurtardı.

Bodrum ilçesindeki bir marketten satın aldıkları 1.5 metrelik kürekli lastik botla Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nden denize açılarak İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 35 ve 37 yaşlarındaki İranlı 2 erkek, açık denizde sürüklenmeye başladı. Ali Hoca Burnu açıklarından rüzgarın ve dalgaların etkisiyle sürüklenen ve aşırı derecede ıslanan İranlı kaçakları, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik botu, saat 02.45'te radardan tespit ederek kurtardı. Yaklaşık 5 saat kürek çektikleri öğrenilen bitkin haldeki kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların iyi olduğu belirtildi. Ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için dün öğle saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaçaklardan Rejat Seymani ifadesinde, "Hava çok sakindi, marketten bot aldık denize açıldık, bir mil açıldıktan sonra rüzgar ve dalganın etkisi ile akıntıyla sürüklenmeye başladık, telefonla yardım isteyeceğimiz an dalgalar telefonumuzu ıslattı, gece soğukta ıslak vaziyette sürüklenmeye başladık, bot suda alıyordu, tam korktuğumuz sırada Türk askeri geldi bizi kurtardı, yaptığımız çılgınlıkta ama çaresizdik" dedi.

-Kurtarma anından görüntüler

Haber: Yaşar ANTER /BODRUM(Muğla),()

6)OVİT DAĞI’NDA OTOMOBİL YAMAÇTAN YUVARLANDI: 4 YARALI



RİZE’nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan dereye yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14:00 sıralarında ilçenin Sivrikaya Köyü Ovit Dağı mevkiinde meydana geldi. Hamdi Yazıcı yönetimindeki 53 DB 192 plakalı kamyonet, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan, dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri sekv edildi. Ekipler, ulaştıkları araçtaki sürücü Hamdi, yanındaki Sinan ve Mustafa Yazıcı ile Şenol Meral’i sedye ile yola çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

-Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER /RİZE,()

7)KAMYONET, HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI: 9 YARALI



ŞANLIURFA’da kamyonetin, önünde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Halit Sever yönetimindeki 63 M 7982 plakalı kamyonet, Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Ömer Koyuncu'nun kullandığı 27 BN 390 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılaın sağlık durumlarının iyi olduduğu belirtildi.



- Acil servise gelen ambulanslar

- Acil servis önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,()

8)UYARI TABELASINA RAĞMEN HEMZEMİN GEÇİDE GİRDİ, TRENİN ALTINDA KALDI: 2 YARALI



KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yük treni, bariyer sisteminin çalışmadığı hemzemin geçitte kamyonete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tavşanlı'dan Tunçbilek beldesine gitmekte olan yük treni, 'Dikkat, hemzemin bariyer sistemi çalışmamaktadır, kontrollü geçiniz' yazılı uyarı tabelasının bulunduğu hemzemin geçitten dikkatsizce yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Esmer ile yanında oturan eşi Nimet Esmer yaralandı. Esmer çifti ambulansla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

9)POZANTI'DA YÜK TRENİ DEVRİLDİ



ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.

Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi. Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı. Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.

- Devrilen trenin vagonlarından görüntü

- Devrilen vagondan dışarı dökülen kömür çuvallarından görüntü

Haber-Kamera: Onur Can BULAT /POZANTI(Adana),()

10)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP, BOĞAZINI KESTİ



BURSA’da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte içki içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez’i, çıkan tartışmanın ardından çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek öldürdü. Olaydan sonra kaçmak isterken çevredekilerin yakalayıp linç etmek istediği zanlı Koçak'ı, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtindeki parkta meydana geldi. Bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında vatandaşların ayırmak isteği ikili birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sırasında Yılmaz Koçak üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Celil Tükenmez’in kalbine saplayıp, ardından kanlar içerisinde yerde yatan arkadaşının boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdiler. Bu arada arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Yılmaz Koçak, olaydan sonra kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Celil Tükenmez’in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise vatandaşların linç etmek istediği zanlı Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak, tedavisi için Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Ölen Celil Tükenmez’in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLAR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki parkta birlikte içki içtikten sonra çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmada tarafların alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ve ortak arkadaşları tarafından barışmak amacıyla buluşturulduğu belirlendi. İddiaya göre ortak arkadaşlarının yanlarından ayrılması ile içki içmeye başlayan Tükenmez ile Koçak kavga etmeye başladı. Yumruklaşmanın ardından Yılmaz Koçak, belinden çıkardığı ekmek bıçağını Tükenmez'in kalbine sapladı. Daha sonra yere yığılan Tükenmez'in boğazını keserek kaçmaya başladı.

VATANDAŞLAR KAFASINA TUĞLA FIRLATIP BAYILTMIŞ

Cinayet anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan Yılmaz Koçak'ı kovalamaya başladı. Vatandaşların fırlattığı tuğların başına isabet ettiği Koçak, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu bayıldı. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri linç edilmek istenen Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaralı olan Koçak, Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26 YIL ÖNCE BOĞAZ KESEREK CİNAYET İŞLEMİŞ

Bu arada boğazı kesilerek öldürülen Celil Tükenmez'in, benzer bir cinayet nedeniyle 26 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. 1991 yılında tartıştığı bir kişinin boğazını keserek öldüren Tükenmez'in, 26 yıl 5 ay cezaevinde kaldığı ve 5 ay önce denetlimli serbestlik yasası ile serbest kaldığı anlaşıldı. Koçak, Orman Bölge Müdürlüğü'nde marangoz olarak görev yaptığı belirtildi.



-Olay yerinde sağlık ekiplerinin Celil Tükenmez'e müdahale etmesi

-Yaralı Yılmaz Koçak'ın sedye ile taşınması

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ölen Celil Tükenmez'in resmi

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

11)ANJİO OLAN HASTAYA 'STENT TAKMAYI UNUTTULAR' İDDİASI



DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde anjiyo olan Zülküf Doğanoğlu'nun (84) oğlu Vedat Doğanoğlu, anjiyo işleminden 3.5 saat sonra doktorların, babasına stent takmayı unuttuklarını ilettiklerini iddia etti.

Ergani ilçesi, Hendek köyünde yaşayan Zülküf Doğanoğlu, önceki gün rahatsızlanınca, yakınları tarafından Dicle Üniversitesi'ne getirildi. Kardiyoloji bölümünde yapılan muayenesinde, Doğanoğlu'nun iki damarının tıkalı olduğu saptandı. Aynı gün hastaneye yatırılan Doğanoğlu'na, dün anjiyo işlemi yapıldı. Tıkalı damarları açılan Doğanoğlu, yatan hasta servisine alındı. Yaklaşık 3.5 saat sonra Zülküf Doğanoğlu'nu muayene eden doktor, oğlu Vedat Doğanoğlu'na, babasına stent takmayı unuttuklarını söyledi.

Vedat Doğanoğlu, "Babam sabah saatlerinde anjioya alındı. Sonra doktor içeriye geldi ve bizi çağırdı. Ben ve ağabeyim gittik. Doktor bize, 'Bir devlet stenti var çıplak, bir de Alman stenti var. Biz yağlı olan Alman stentini tercih ederiz' dedi. Biz imkanımız olmadığını söyledik. Fiyatının bin 500 lira olduğunu söyledi. Ben devlet stenti takılmasını istedim. Doktor, hastanın 84 yaşında olduğunu söyleyerek, 'Ne kadar sürdüyse artık' dedi. Sonra her iki damarını da açtıklarını ve devlet stenti taktıklarını söylediler. 3.5 saat sonra bir yetkili beni aradı. Aşağıya inip doktorla görüştüm. Doktor bana, 'Arkadaşlar stent takmayı unutmuşlar' dedi. Stent firması gelip, stentin tarihinin geçtiğini söylemiş. Doktor, 'Alman stenti takalım' dedi. Hoca bana, "Bin 200 liraya son olarak anlaşalım' dedi" ifadelerini kullandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan olaylara ve kendilerinden para istenmesine kızan hasta yakınları, stentle ilgili görüşme yapan doktor ve medikal firması yetkilisi olduğu iddia edilen kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, doktor ve medikal şirketi yetkilisine sorular soran hasta yakınları, babalarına stent takılıp takılmadığını bilmediklerini, bu durumun tespit edilmesi için hastayı başka bir hastaneye götüreceklerini söyledi.

-Hastane girişi

-Hastane koridoru

-Hastanın yatan serviste görüntüleri

-Hastadan görüntü

-Hastanın oğlu Vedat Doğanoğlu ile röportaj

-Hasta yakınları tarafından çekilen görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK / DİYARBAKIR,()

12)HACİZ NEDENİYLE KAPANAN OKUL İÇİN KAYYUM İSTEĞİ



ANTALYA'da 600 öğrencisi bulunan, ancak haciz nedeniyle eğitim faaliyetleri duran özel okul için veliler devletin kayyum atanmasını istedi. Okulun etrafında gezmeye devam eden öğrenciler ise yarı yıl tatili öncesi karne alamayacakları için üzgün olduğunu söyledi.

Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu. 9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şoke oldu.

Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Dün ise okulda tamamen eğitime son verildi. Veliler yeniden okula gelerek yöneticilerle görüşmeye çalıştı ancak yetkili kimseye ulaşamadı. Çocuklarının eşyalarını toparlayan velilerin duygusal olduğu gözlendi. Yakın çevrede oturan okulun öğrencileri ise okulun etrafında gezmeye devam etti. Üzgün olan çocukların ve velilerin en büyük endişelerinden biri ise yarı yıl tatilinde karne alamayacakları düşüncesi oldu. Diğer yandan maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler ise eşyalarını toparlayarak okuldan ayrıldı. Okulun kantinini işleten firma da kalan ürünleri götürdü.

ÖĞRENCİLER ÇOK ÜZGÜN

Okulun öğrencilerinden 10 yaşındaki Batu Meşe çok üzgün olduğunu belirterek, "Okulumuz battı. Yeni okul bakmaya başladık. Okulun bu durumda olması beni çok üzdü, arkadaşlarımdan ayrılacak olmam canımı çok sıktı. Karnemizi alamayacağız, çıktı olarak kendimiz alacağız" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Yılmaz "Ben bu okulu seviyordum, beşinci sınıfa geçmeyi çok istiyordum. Yöneticilerden dolayı böyle oldu. Ben diğer okulların bursluluk sınavına girip oralara gideceğim" diye konuştu.

Öğrenci Yağız Şimşek, "Arkadaşlarımdan ayrılacağım, bu üzücü bir şey. Karnemizi belki alamayabiliriz, bu beni üzüyor" dedi.

Öğrenci velisi Kemal Meşe, ilgisiz kaldıklarını kaydetti. Çocuklar ders yaparken tabelaların söküldüğünü anlatan Meşe, "Başımızın çaresine bakıyoruz. Okula güvenip paramızı peşin ödeyenlerdeniz. Paramızı nasıl alacağımızı da bilmiyoruz. Kimsenin sahip çıkmaması bu hale getirdi" dedi.

'OKULA KAYYUM ATANSIN' İSTEĞİ

İbrahim Türker de okulun tamamen kapandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklar okulda okurken haciz geldi, onların psikolojisi çok etkilendi. Çocuğun kaydını ve karnesini kimden alacağımızı bilemiyoruz. Parasını ödeyenlerin senetlerinin ne olacağı belli değil, henüz bizler senetlerimizi alamadık. Devletin eğitim, adalet ve sağlık gibi hizmetleri sekteye uğratmaması lazım. Basit ticari firmalara kayyum atayan devlet bu eğitim firmasına kayyum atamadı, niye bize sahip çıkmıyor?"

DİĞER ÖZEL OKULLARIN FIRSATÇILIK YAPTIKLARI İDDİASI

Berk Poyraz'ın babası Mesut Poyraz da önceki gece oğlundan, yaşananlar için özür dilediğini aktardı. Poyraz, "Oğlum okula gidemiyor. Sabaha kadar uyuyamadım. Diğer okullar fırsatçılık yapıyor, zor durumda olduğumuzu bildikleri için çok daha yüksek paralar istiyor. 10 bin lira olan fiyatları 15 bine çıkarttılar" diye konuştu.

- Okul dış plan görüntüsü

- Kantini boşaltanlardan görüntü

- Öğretmenlerden görüntü

- Öğrencilerle röportaj

- Velilerle röp

- Okuldan detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Emrah GÜL /ANTALYA,()

13)BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN 'SOBA ZEHİRLENMESİ' UYARISI



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla sabodan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgârdan dolayı soba zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle rica olunur" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi.

-Caddeden görüntü

- Hoparlörden yapılan anons

- Demokrasi Meydanı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),()

14)AMBULANS YANLIŞ PARK EDEN ARAÇLAR NEDENİYLE KALDIRIMDAN GEÇTİ

DÜZCE şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde acil durumlarda ambulansların kullanması için yol bırakıldı. Ancak yolun trafiğe kapalı olduğunu gören sürücüler, ambulansın geçiş yoluna park yapınca, acil vakaya yetişmeye çalışan ambulans kaldırımdan geçmek zorunda kaldı.

Düzce şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'ne acil durumlarda ambulans, itfaiye ve polis araçlarının kullanması için otomatik bariyerler konulurken, hem de bu araçlar için yol bırakıldı. Ancak, İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapalı olduğunu gören bazı sürücüler, ambulans ve itfaiyenin geçeceği yolun girişine araçlarını park edince, acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulans zor durumda kaldı. Uzun süre siren çalarak araçların kaldırılması için çaba harcayan sağlık personeli, araç sürücüleri araçlarını kaldırmayınca kaldırıma çıkarak vatandaşların arasından geçti.

-Ambulansın geçememesinin görüntüsü

-Ambulansın siren çalması ve araçları uyarması

-Ambulansın kaldırıma çıkarak geçmeye çalışması

-Ambulansın kaldırımdan geçmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

15)ÇANAKKALE'DE AKBAŞ ŞEHİTLİĞİ'NİN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI



ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda OPET'in 'Tarihe Saygı Projesi' kapsamında 2013 yılında yenilenen Akbaş Şehitliği'nin resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle yapıldı.

Akbaş Şehitliği resmi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, OPET Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Nurten Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur-an’ı Kerim Tilaveti ile Çanakkale Şehitleri ruhuna fatiha okundu. Çanakkale Türküsü seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, büyük bir milletin çocukları olduklarını belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu alanda bulunan ve bulunmayan her birimizin ailesinde aksetmiş olan bir çok hatıralar vardır. Kimisi Balkan cephesinde, kimisi Kafkas cephesinde, kimisi bu insanlığın son esenlik adası olan Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinde bir yerde şehit olmuş ya da gazi olarak geriye dönmüş olan bir ecdadın torunuyuz. Bize kalan bu büyük mirastan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Evet belki toprağın altından petrol fışkırmıyor. Belki Anadolu topraklarının altında çok büyük doğal zenginliklerimiz yok. Ama bize bırakılan, bize kalan öylesine büyük bir miras var ki; tarih boyunca bize kalmış olan ecdatlarımızın kanlarıyla, canlarıyla bize bırakmış olduğu bu miras herhalde aziz Türk milletini dünyanın en zengin milleti, en güçlü milleti yapan bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkacağız. Bu mirasa daha sonraki nesillerinde sahip çıkması, farkındalık oluşturmak için ecdadımızın eserlerine her türlü gayretle, ihtimamla hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Gelibolu Yarımadası'nda yürüttükleri 'Tarihe Saygı Projesi’nin, şehitlere olan minnet duygularının göstergesi olduğunu belirten Nurten Öztürk ise, “2011 yılında hizmete açılan 57. Alay Şehitliği’ndeki gibi Akbaş Şehitliği’nin de 2020 yılına kadar her türlü bakım ve onarım işlerini üstleniyoruz. Tarihe Saygı Projemiz kapsamında; şehitlerimize olan minnet duygularımızın göstergesi olarak yaptığımız çalışmaları bir görev ve sorumluluk sayıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’e 57’inci Alay Sancağını takdim etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, Akbaş Şehitliği'ndeki Atatürk Anıtına karanfil bıraktı. Tören, Bakan Kurtulmuş’un protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

AKBAŞ ŞEHİTLİĞİ HAKKINDA

Çanakkale Kara Savaşı sırasında, Akbaş Şehitliği’nin bulunduğu alanda, cephedeki birliklerin sıhhiye bölüklerinden oluşturulan sargı yerleri ve geçici sıhhiye merkezleri kurulmuş, çarpışmalarda yaralanan ve tedavileri basit ve kısa süren askerlere ilk müdahale burada yapılmıştır. Cephede tedavisi mümkün olmayan ya da tedavi süresi uzun zaman alacak olan yaralılar ise gerekli müdahale yapıldıktan sonra; at üzerinde veya at arabaları ile ve yaya olarak Ağadere ve Akbaş iskelelerindeki nakliyat hastanelerine sevk edilmiş. Çanakkale Savaşı’nda çok önemli bir yere sahip olan Akbaş, o dönem tam bir hastane kompleksi durumundaydı. Akbaş’ta kurulu hastanelerde, cephedeki çarpışmalarda yaralanarak tedavileri esnasında şehit olanlarla, değişik hastalıklar nedeniyle tedavi edilemeyerek hayatını kaybeden bin 213 asker şehit olmuştur.

-Akbaş Şehitliği

-Akbaş şehitliğindeki tören

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Numan Kurtulmuş ve beraberindekilerin Akbaş Şehitliğinde bulunan Atatürk Anıtı önündeki rölyefe karanfil bırakması

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

16)ŞEHİTLİK TASARIMLARI YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Havantepe Şehitliği, Arslantepe Şehitliği, Küçükanafarta Şehitliği, Kanlıköprü Deresi Şehitliği, İbrikçe-1 Şehitliği, İbrikçe-2 Şehitliği, Abanosderesi Şehitliği, İsmailoğlu Deresi Şehitliği, Naimsırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Albayraksırtı Şehitliği, Kılıçdere-2 Şehitliği, Kılıçdere-1 Şehitliği, Kiremitdere Şehitliği ve Eroğlusırtı Şehitlikleri için 25 Temmuz 2017 tarihinde başlatılan Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması sonuçlandı. 11-12 Eylül 2017 tarihinde yapılan elemede 37 ekip arasından 10 ekip başarılı oldu. 18-19 Aralık 2017 tarihleri arasında Alan Başkanlığı binasında jürinin çalışmaları sonucunda ödül ve mansiyon kazanan eserler belirlendi.

Dereceye girenler için bir otelde düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi süreci slayt gösterisi eşliğinde davetlilere izletildi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma muazzam şehitlikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Bakan Kurtulmuş, “Bu yarışma bu bakımdan şehitliklerin gün yüzüne çıkmasını hızlandıracak bir çalışma olacaktır. Bu yarışmaya katılmak bile Çanakkale ruhunu desteklemek bakımından önemlidirö dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Numan Kurtulmuş ve protokol üyeleri dereceye giren 10 eser sahibine ödüllerini takdim etti. Ödül töreni sonrasında Bakan Kurtulmuş, dereceye giren eserlerin sergilendiği alanı gezdi.

Bakan Kurtulmuş, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezinde Bir Diriliş Destanı ‘Çanakkale’ Türk Halk Müziği konserine katıldı. Konser öncesinde konuşan Bakan Kurtulmuş, "Bu akşam burada Çanakkale Destanı’nı, türkülerle müziğin o evrensel tınılarıyla yeniden hatırlayacağız. Yeniden bir olduğumuzu göreceğiz. Türkülerin o güzel sesleri, ezgileri eşliğinde beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi hatırlayacağızö diye konuştu.

Bir Diriliş Destanı ‘Çanakkale’ Türk Halk Müziği konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korosunun seslendirdiği türküler ile sona erdi.

-Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması ödül töreni

-Numan Kurtulmuş konuşma

-Ödül töreni görüntüsü

-Bakan Numan Kurtulmuş eserlerin sergilendiği standı gezmesi

-Bir Diriliş Destanı 'Çanakkale' Türk Halk Müziği konseri

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

17)BU DA 'PASLANMIŞ BORU SERGİSİ'



MANİSA'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentin 17 ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan boruları sergiledi. Paslanmış boruların ve su depolarından çıkarılan orak gibi malzemelerin yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü.

Manisa'da içme suyu depoları ve borularının Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmeden önceki hali Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Paslanmış boru sergisinde kentin 17 ilçesinden getirilen boru ve çeşitli malzemelerin hali görenleri şaşırttı. Bazı boruların tamamen ağaçlarla kaplandığı, bazılarının da küften neredeyse yok olduğu görüldü. Su depolarından çıkan orak da sergideki yerini aldı. Sergiyi gezenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BAŞKAN, 'VAH VAH' DİYEREK TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Sergiyi gezen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, paslı boruları görünce 'Vah vah' diyerek, tepkisini dile getirdi. Boruları dikkatle inceleyen Cengiz Ergün, kentin büyükşehir olmadan önce paslanmış borulardan su içtiğine dikkat çekti. Başkan Ergün, 476 su deposunu yenilediklerini ve içme suyu altyapılarını da tek tek yaptıklarını belirterek, "Söze gerek yok. Bu depolar Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulduktan sonra yenilenmeye başladı. Bu su depolarının yürekler acısı halini gördüğümüz zaman, insanların sağlıklı su içebilmesi için çalışmalara 3 yıl önce başladık. Bazı depoları sıfırdan yeniledik. Bina ömrünü yitirenler için yeniden bina yaptık. 476 su deposunu yeniledik. 1080 mahallemiz var. İnsanların klorlanmış, sağlıklı su içmesi için çalışıyoruz. Otomatik klorlama sistemi de devreye girecek. Yıllardır, Özel İdare kapsamındayken bunlar geçiştirilmiş. Bu borular 30-40 sene öncesinde yapılmış. Biz yeni altyapı sistemleri döşeyerek gereğini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sağlığının korunması ve çevre bizim birinci önceliğimiz" diye konuştu.

3 gün boyunca açık kalacağı belirtilen serginin, MASKİ binasında ve 17 ilçede de sergileneceği bildirildi.

-Sergiden görüntü

-Paslanmış borulardan görüntü

-Su depolarından çıkan malzemelerden görüntü

-İnsanlar sergiden fotoğraf çekerken görüntü

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sergiyi gezmesi

-MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,()

18)NUSAYBİN'DE 'ÇÖP TAKSİ' UYGULAMASI



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, belediye tarafından ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Belediye ekipleri, üzerinde 'çöp taksi' yazan sarı kamyonlarla gün boyu mahalle ve sokakları gezerek, çöpleri toplayacak.

Nusaybin Belediyesi'nce, ilçedeki temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın girişimiyle başlatılan uygulama kapsamında, üzerinde 'çöp taksi' yazan sarı kamyonlar hazırlandı. Belediye ekipleri, bu kamyonlarla cadde ve sokakları gün boyu dolaşarak, çöpleri toplamaya başladı. Baysal, 'çöp taksi' uygulamasından ilçe sakinlerinin memnun kaldığını belirterek, "Belediyemize, Nusaybin halkına yakışır; sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak, 'çöp taksi' uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Nusaybin sunmak için özverili bir şekilde çalışmaktayız. 'Çöp taksi' uygulaması gün içerisinde şehir merkezi, cenaze ve düğünlerin dışında '415 12 95' numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda ivedilikle biriken çöpleri toplayacaktır" dedi.

-Çöp taksiden görüntü

-Çöplerin araca bırakılması

-Aracın ilçe merkezinde gezmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),()

