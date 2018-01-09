DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADANA'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçktan inişi

- Polislerin baskın yapılan evin kapısının ziline basması

- Özel harekat ve diğer polislerin eve girmesi

- Evin içindeki polislerden görüntü

- Baskın yapılan ev ve önündeki zırhlı polis araçlarından görüntü

- Özel harekat polislerinin evin damında arama yapması

- Özel harekat polislerinin evin merdiveninde arama yapması

- Şüphelinin evden çıkartılması

- Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

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2)İNŞAAT İSKELESİ 8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bir inşaatın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskelenin 8'inci kattan düşmesi sonucu işçilerden Serdar Pala (40) öldü, Yakup Çevik (30) ağır yaralandı. Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı tamamlanan binanın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskele, 8'inci katta halatın kopması sonucu zemine düştü. İskele üzerinde bulunan işçiler Serdar Pala ile Yakup Çevik ağır yaralandı. Yaralı işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen işçilerden Serdar Pala, doktorların çabasına karşın kurtaramadı. Ölen işçinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı olan Çevik'in ise sağlık hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- Düşen iskele

- İşçilerin ayakkabıları

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: HACİ BOZKURT /ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İŞ YERİNDEKİ YANGINDA DUMANDAN BAYILDI



BOLU'da, film satışı yaptığı iş yeri yanan Eray Türk dumanın etkisiyle bayıldı. Esnaflar tarafından dışarı çıkarılan Eray Türk, hastaneye kaldırıldı. Yangın, dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının giriş katındaki DVD film satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Eray Türk'e ait iş yerinden çıkan dumanları gören diğer dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada içeride baygın halde bulunan Eray Türk, esnaflar tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Eray Türk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tamamen dumanların kapladığı iş hanında bulunan diğer vatandaşlar da polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yanan dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

görüntü dökümü:

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-Dumanlar içindeki İş hanı

-Dumanların arasından kaçanlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TERMİK SANTRALE TRAKTÖRLÜ TEPKİ



ESKİŞEHİR'de, daha önce merkeze bağlı köy olan Gündüzlüler Mahallesi'nde, Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral traktörlerle protesto edildi. Mahalleli, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Kış Festivali'nde, üzerlerine dövizler asılan traktörler ile konvoy oluşturdu.Gündüzler Derneği'nce düzenlenen festivale Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Festival dolayısıyla bir araya gelen bölge halkı, termik santrale karşı olduklarını dile getirdi. Onlarca traktörle konvoy halinde köyleri gezen grup, daha sonra Gündüzler Mahallesi'nde buluşarak, 'Kış Festivali'ni gerçekleştirdi. Traktörlerine 'Toprak namusumuzdur', 'Termik santral istemiyoruz', 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma' yazılı dövizler asan mahalle sakinleri, Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santrale tepki gösterdi.Festivalin açılış konuşmasını yapan Gündüzler Derneği Başkanı Selim Kurnaz, kömürlü termik santrale karşı olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Festivalimiz, ne yazık ki hem bölgemiz hem de bizler için talihsiz bir projenin gölgesinde yapılıyor. İçerisinde yaşadığımız bu ova, Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı kullanıma yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen bu güzelim topraklarımıza termik santral kurmak istiyorlar. Toprağımız, bizim namusumuzdur. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak ovamıza, topraklarımıza, şehrimize sahip çıkacağız. Eskişehir, kıymetlidir ve biz topraklarımızı ranta kurban etmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi adına Eskişehir'deki tüm sivil toplum kuruluşlarını dayanışmaya çağırıyoruz."

Festival sırasında yüzlerce kişi, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu'nca kömürlü termik santrale karşı başlatılan imza kampanyasına da destek oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinliğe katılanların termik santral istemediklerini belirtir konuşmaları,

-Traktörlerin konvoy halinde gidişi,

-Konvoyun alkışlar arasında mahalleye girmesi,

-Pilav dağıtımı,

-Kalabalığın müzik eşliginde oynamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)HALK OTOBÜSÜ SU KANALINA GİRDİ: 3 YOLCU YARALANDI



İZMİT'te, sağ tekerlekleri yol kenarında bulunan su kanalına giren özel halk otobüsü istinat duvarına yaslandı. Kazada yaralanan 3 yolcu tedavi altına alındı. Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Derince istikametine giderek son seferini yapan İsmail Tatlı idaresindeki 41 J 0377 plakalı özel halk otobüsünün sağ tekerleri, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Otobüs su kanalının içerisinde yaklaşık 50 metre ilerleyerek istinat duvarına yaslandı. Yaşanan sarsıntı sırasında yolcular Canan Kusmaz, Sunay Güvener ve Gürkan Güçbilmez yaralandı. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

görüntü dökümü:

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-Yaralılardan görüntü

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Kaza yapan araçtan görüntü, detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU GÖRENLERİ KORKUTTU

İzmir'de, hareket halindeki şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunan patenli 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Olay, dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz patenli 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocukları fark etmeyen otobüs şoförü hareket etti. Yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen otobüsün arkasına takılan patenci çocuklar otobüsle birlikte bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çevredeki bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

Görüntü dökümü:

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- Otobüse takılan patenci çocuklardan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



SİVAS'ın Ulaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi.

Ulaş ilçesi Kovalı köyü yakınlarında yol kontrol ve arama faaliyeti yapan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Atik'in de katılımıyla yapılan aramada bir yolcunun çantasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 171 gram kubar esrar, 1.35 gram toz esrar ve 0.35 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüsü

-Köpek yardımı ile arama

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Haber: SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)EVİNİ UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ



SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde üretmek için evinde iklimlendirme sistemi kurup saksılarda hink keneviri yetiştiren 40 yaşındaki A.U. yakalandı.

Karasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.U.'yu takibe alan polis, evine baskın düzenledi. Eve girildiğinde A.U.'nun uyuşturucu üretimi için ısıtıcılarla ve örtülerle iklimlendirme sistemi kurulduğu görüldü. Yapılan aramada 95 adet saksıda yetiştirilmiş 91 kök hint keneviri, 150 adet hint keneviri tohumu, 7 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, seraya ait ısı, ışık, hava temizleyici filtrelere de el koydu. Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Evdeki düzeneğin görüntüsü

Haber: Aziz GÜVENER /KARASU(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)FETÖ'NÜN OKULUNDA GİZLİ ODA ORTAYA ÇIKTI



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kapanan FETÖ/PDY okulunda 1'i gizli 3 oda bulundu.

FETÖ tarafından 'Güven Koleji' adıyla Kemer'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi. Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi. Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvaletten geçilen gizli bir oda daha bulundu. Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitaplar bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi.

BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK

Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Binada asılı olan 'Kemer Adliyesi' tabelası da söküldü.

Görüntü Dökümü:

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-Bina dışından detay

-Giriş kapısı detay

-Merdivenlerin girişi detay

-Kapı girişindeki levhadan detay

-Tuvaletlerin girişi detay

-Lavabolardan ve odaya giden yerden detay

-Tuvaletlerin oldu bölümdeki kapıdan geçilerek odaya gidilmesi ve odandan detay

-Odadaki kıyafetler

-Kitaplardan detay

-Odanın içinden genel detay

-Masadaki kitaplar detay

-Genel detay

-Yukarı çıkan merdivenlerin detayı

-Sökülen Kemer Adliyesi yazısı

-Binadan genel detay

-Giriş kapısındaki kilit detayı

-Kapıyı kilitlemelerinin detayı

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)MİLLETVEKİLİNDEN BELEDİYE BAŞKANINA: BASIN ÖNÜNDE ARTİSTLİK YAPMA



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sık sık kazaların yaşandığı kavşaktaki incelemeden haberdar edilmediğini söyleyen Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin duruma tepki gösterdi. Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ile inceleme yapan Ak Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise Tekin'e, "Basın karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün biz bunu seninle konuştuk" diye karşılık verdi. Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Alaplı girişinde sık sık kazaların meydana geldiği Yalı kavşağında inceleme yaptı. Kavşağa gelen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise programdan haberdar edilmediğini ileri sürerek, yapılacak çalışmanın içinde belediyenin de olması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Tekin, "Sonradan haberimiz oldu. Burada yapılacak bir şey belediyeyi ilgilendirir. Karayollarıyla belediye ortak bir çalışma yapılacak. Sizin burada olmanızdan belediyeye haber verilmesi gerekir. Olsun yine de önemli değil. Hoş geldiniz. Burada bir çalışma yapacaksak beraber yapacağız. Belediye de bu işin içinde olacak" dedi.

Milletvekili Çaturoğlu ise Tekin'in bu sözlerine, "Buyurun o zaman" diye karşılık vererek, "Yani basının karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün konuştuk bunu biz seninle" dedi. Başkan Tekin ise "Haberimiz yok ki. Çağırmıyorsun ki vekilim" karşılığını verdi. Tartışmanın ardından heyet yolda incelemede bulundu.

ÇATUROĞLU: KAVGA ETSEK DE BARIŞIRIZ

Yaşanan olayla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Çaturoğlu, "Nuri Tekin ile bizler çocukluk arkadaşıyız. Kavga etsek de barışırız" dedi. Tekin ise "Karayolları Bölge Müdürü orada belediye başkanını soracak. Belediye başkansız orada bir şey yapamazlar. Çaturoğlu ile aramızda bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Karayolları bölge müdürü ile Nuri Tekin'in konuşması

-Faruk Çaturoğlı'nun araya girmesi

-Faruk Çaturoğlu'nun Nuri Tekin'e söylediği sözler

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)CHP'Lİ VEKİLLER, DÜZCE'DE NAKLİYECİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ



İSTANBUL'dan TIR ile yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Düzce'de mola vererek nakliyecilerin sorunlarını dinledi.

İstanbul'dan TIR ile Ankara'ya doğru yola CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Düzce'de kamyoncuların konakladığı bir tesiste durarak mola verdi. Nakliyecilerle bir süre sohbet eden Aykut Erdoğdu ve Özkan Yalım, esnafın zorluk yaşayıp yaşamadığını sordu. Kamyonculardan İsmail Halkaaşık, kamyoncu esnafı olarak zorluk çektiklerini ifade ederek, "Biz 25 ton yükleyeceğimiz yerde 50 ton yükleyip çıkıyoruz. Bizden KDV'de alıyorlar, köprüden alıyorlar. Bizi zorla hırsızlığa teşvik ediyorlar" dedi.

Özkan Yalım, 2018 yılının nakliyeci esnafı için ağır bir yıl olacağına dikkat çekerek, "Bu işin başlangıcı sayın Başbakan Binali Yıldırım ile Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rakamlar konusundaki uyuşmazlıktı. Bizde Genel Başkanımızın doğru söylediğini göstermek amacı ile tamamen gerçek bir araçla giderleri birebir tespit ediyoruz. Otoban masrafından, köprü ücretine kadar, akaryakıta varıncaya tespit ediyoruz. Ancak bunun yanında bunlar değişken rakamlar. Biraz önceki nakliyeci kardeşlerimizin anlattığı gibi çok ağır yükler var. Köprüsünden tutun, mazotundan tutun, sigortası, SGK primleri, kasko primleri gibi çok gider var. Bakım maliyetleri çok yüksek, lastik maliyetleri çok yüksek. Sonuç itibarı ile 2018 yılı nakliyeci için çok ağır bir yıl. Bütün nakliyeci arkadaşlarıma Allah kolaylık versin. Çok kötü günler bekliyor. İnşallah bu giderler hükümet tarafından değerlendirilip, düşürülmesine yardımcı oluruz" diye konuştu. Aykut Erdoğdu ise "Kamyoncularda para çok değil. Köprüden geçiyoruz, tabelada ne yazıyorsa onu söylüyoruz. 1,5 milyona yakın kamyon ve kamyonet şoförü var. Bunların doğrudan hayatları zorda. Bunlar sonuçta bizim için birşeyler yaşıyorlar. Maliyetleri çok olduğu için ürünlerin de fiyatları yükleşiyor. Köprüden geçemiyoruz diyorlar. Osmangazi Köprüsü'nden geçemiyorlar çok pahallı olduğu için. Köprünün fiyatları düşerse bizde geçeriz, 80 kilometre dolaşmayız dediler. Bu çok önemli. İkincisi de 25 tonluk kamyona 50 tonluk yük atıyorlarmış ki maliyetleri karşılamak için. Bu sefer de can güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Hem kamyoncunun, hem bizim canımız tehdit altında. Bir an önce bu maliyetlerin düşmesi lazım" dedi.

Daha sonra milletvekili Özkan Yalım, TIR'ın direksiyonuna geçerek, Ankara'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:

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-Milletvekillerinin kamyoncularla sohbet etmesi

-Kamyoncu İsmail Halkaaşık'ın konuşması

-CHP Milletvekili Özkan Yalım ile röp

-Aykut Erdoğdu ile röp ve detaylar

Haber-kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)AFYONKARAHİSAR’DA CHP KONGRESİNDE ARBEDE



CHP Afyonkarahisar il başkanlığı kongresinde arbede yaşandı. İhsaniye eski İlçe Başkanı Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, kürsüden babasıyla atışan eski il başkanı Yalçın Görgöz’ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı.

CHP Afyonkarahisar il başkanlığının 36’ncı olağan kongresi önceki gün Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nın düğün salonunda yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından, görevi sona eren yönetim, delegeler tarafından ibra edildi. Kongrede, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında tartışma yaşandı.

‘DEVRİMCİLİK BU DEĞİLDİR’

Halil Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü eleştirirken, 2014 seçimlerinde parti genel merkezi tarafından Afyonkarahisar’a 84 bin TL gönderildiğini aktardı. Halil Ceylan, “16 ilçemiz var. Bu 84 bin liradan 5 bin lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektirö dedi.

DİVAN KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ

Konuşmaya yanıt vermek için kürsüye gelen Görgöz'e divan tarafından söz verilmedi. Buna rağmen konuşmasını yapan Görgöz, “Şahsi bir sataşma var. Sadece bir şey söyleyeceğim. CHP'nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktırö diye konuştu.

BOĞAZINA SARILDI

Yalçın Görgöz konuşmasına devam ederken Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, yerinden kalktı. Kürsüye giden Mehmet Ceylan, Görgöz’ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı. Çıkan arbedeyi polis ve partililer araya girerek büyümesini engelledi.

Daha sonra kongreye devam edilirken, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Kemal Demirkırkan yeniden seçildi.

Görüntü Dökümü:

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- CHP kongresinden detaylar

- Halil Ceylan'ın konuşması

- Yalçın Görgöz'ün konuşması

- Görgöz'ün boğazına yapılan saldırı

- Yaşanan arbedelerden detaylar

Haber-kamera: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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