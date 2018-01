DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AKŞENER: DOĞRULUĞUNU İKTİDARDAN DUYMAK İSTERİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'dan karayoluyla Ordu'ya gelerek partisinin il ve Altınordu ilçe teşkilatı açılışlarına katıldı. Şarkiye Mahallesi'ndeki parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti hükümetini eleştirerek, sorular yöneltti. Kendisinin FETÖ'cülükle suçlanmasına da tepki gösterip OHAL'i eleştiren Meral Akşener, "Bana ve arkadaşlarıma FETÖ'cü diyenlere tavsiyem; Önce sağa baksınlar, sonra sola baksınlar, sonra aynaya baksınlar. Gördükleri FETÖ'cüdür. Ne haldeyiz? Olağanüstü haldeyiz. Ne zaman kalkacak? Belli değil. Peki nasıl seçim olacak? Olağanüstü hal esnasında nasıl seçim olacak? Olağanüstü halde seçim olacak. Peki biz bundan geri durur muyuz? Hayır durmayız" dedi. Konya ve Tokat'ta silahlı grup ve grupların eğitim aldığına yönelik duyumlar aldıklarını, bu duyumların doğruluğunu iktidardan duymak istediklerini de kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, "Konya ve Tokat'ta örgüt müdür, dernek midir ne olduğu belirsiz grup ve gruplara ait silahlı eğitim yapılan kamplar vardır, diye duyuyoruz. Doğru mudur? Değil midir? Bunun bilgisini istiyoruz. Bu bilgiyi vermek zorundasınız. Ben bunu tekraren söylüyorum. Böyle bir duyum var, böyle bir söylenti var. Bunun doğruluğunu iktidardan duymaz isteriz. Olağanüstü hal döneminde bu tarzdaki çalışmalar bu tarz illegal grupların oluşturduğu kamplar, hele olağanüstü hal döneminde hiç olamaz. Bu devlet ciddiyetini ortadan kaldıran bir konudur. Seçime gideceğiz ve seçim için sandık başlarında arkadaşlarımız olacak. Bütün siyasi partilerin mensupları olacaklar. Acaba o sanatçılardandamı olacak, gelsinlerde görelim" şeklinde konuştu.

ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDEN AKP'LİLER KİMLERDİR

Hayvancılığın bitirildiğini, Rusya'dan buğday, Amerika'dan mısır şurubu ithal edildiğini, başka ithalatların da olduğunu, bunların bir kısmının da AK Partililer tarafından Türkiye'ye ihraç edildiğini söyleyen Meral Akşener, "Hanım kızım diyor ki 'Bu samanı kim yiyor, zaten et ithal ediyoruz' diyor. 'Hangi hayvan yiyor?' diyor. Söylerim de hep beraber anladık. Şimdi bu yandaş cebi doldumak için bu ülkede yapılmayan iş kalmadı. Sudan'da, Etiopya'da toprak satın alıp, orada binlerce dönüm toprak satın alıp orada çifçilik yapıp ve orada yetişen ürünleri, böyle bir kaç takla attırıp Türkiye'ye ihraç eden, AKP'liler kimlerdir?" diye sordu.

Bir kişinin fındığın da ithal edileceğini söylemesi üzerine Meral Akşener, "Henüz fındık ithal etmiyoruz, dur dilini ısır. Fındığın dünyada yüzde 70'ini yetiştiren biziz. 'Fındığı bile ithal hale getirecekler' diyor kardeşim. Haklısın, ısır dilini unutsunlar. Şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyin" dedi. Meral Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Fatsa ilçesine giderek, burada düzenlenen akşam yemeğinde partililerle bir araya geldi.

2)ORTACA'DA NARENCİYE BAHÇELERİ VE SERALAR SUYLA DOLDU



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle narenciye bahçeleri, seralar ve ağıllar, su altında kaldı. Ortaca'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye ortalama 70 kilogram yağmur düşerken, üreticiler zor durumda kaldı. Yüksek kesimlerden inen sel suları Ortaca ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Karaburun Mahallesi'ndeki narenciye bahçeleri ile domates ve biber ekili seraları vurdu. Bahçe ve seraları su ile dolan üreticiler, mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi. Karaburun Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönüm serası bulunan Erol Güzel, "Sanayinin yağlı suyu yağmurlu havalarda bizim suyumuza karışıyor. Sanayi tarafından gelen su daha yüklü olunca, bizim suyumuzu geri tepiyor. Bu nedenle de seramızı su basıyor. Dağdan yeni yol açıldı, oradan gelen su da komple seramıza doluyor. Görüntü ortada. Ortaca Belediyesi ve Kaymakamlığı'na konuyla ilgili müracaat ettim. Ayrıca Belediye'ye sözlü olarak defalarca durumu bildirdim. Arkadaşlar sağolsunlar geliyorlar, 'Yapacak bir şey yok' diyerek gidiyorlar" dedi. Mahallede 20 dönümlük serasında biber üretimi yapan İbrahim Cangür de, "Ürünlerim hasada hazır durumda. Hatta bir yandan hasada başlamıştık. Ancak, sağnak yağmur nedeniyle sera suyla dolduğu için hasat yapamayacağız. Mahsülümüz çürüyecek, verim kaybı olacak. Bu durum bize zarar yazar. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesi çini gereğini yapmalarını istiyorum" diye konuştu. Narenciye bahçesi ve ağılı sular altında kalan İbrahim Güzel de mağdur olduğunu belirterek, yetkikilerden yardım istedi.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Aşırı yağmurun olduğu dönemlerde, her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. Belediye bize arıkların ve büzlerin yeterli olduğunu söylüyor. Ama görüldüğü gibi büzler buraya küçük. Arıklarında önünün işlenmesi lazım. İlerden de sanayi bölgesinden gelen sular buraya karışıyor. Sanayinden gelen suyun içinde de her türlü pislik var. Sanayinin pisliği de buraya gelince her yeri tıkıyor. Tıkanınca yatağı bozulan su seralara ve bahçelere zarar veriyor. Belediyeye bunun olacağını iletmiştik. Bize her şeyin normal olduğunu söylediler. Durum, hakllığımız ortaya koydu. Belediyeden bir an önce bu sorunu çözüp, üreticilerin sıkıntılarını gidermesini istiyoruz" dedi.

3)ALANYA’DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU



ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde oluşan hortum kıyaya ulaşmadan kayboldu. Alanya'da sabaha karşı yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Okurcalar Mahallesi’nde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 300 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yeni hortumlar oluşabileceği uyarısında bulundu.

4)ÇELİKHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

İlçede, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırıp merkezde 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Polis ve Karayolları ekiplerinin önlem aldığı ilçe, kar nedeniyle adeta beyaza büründü.

5)YUNAN ASKERİNİ KARDAK'A YAKLAŞTIRMADILAR

Muğla'nın Bodrum ilçesi karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları engel oldu.

Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, dün öğle saatlerinde ise Türk sularına girmeye çalışan 2 Yunan sahil güvenlik botu ile bir Yunan savaş gemisine, Bodrum ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu engel oldu. İki ülkenin botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü. Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi. Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

Özçekim yaparken kaleden düşme anı kamerada-EK

6)DAHA ÖNCE HAVADA FOTOĞRAF ÇEKTİRME DENEMELERİ YAPMIŞ

Şanlıurfa'da Pazartesi günü tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 8 çocuk babası Halil Dağ'ın (39), daha öncede demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken fotoğraf denemeleri yaptığı ortaya çıktı. Ölümünden kısa sürede önce çekildiği belirtilen fotoğrafları yeni ortaya çıkan Halil Dağ'ın, kale eteklerindeki demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken kent manzarasını arkasına alacak şekilde fotoğraf çektirdiği anlaşıldı. Doğum gününde ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın, sık sık yaşamını tehlikeye atacak sekilde fotoğraflar çektirmek için denemeler yaptığı ifade edildi.

7)AKSARAY'DA 1'İ KADIN 2 KİŞİ OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLDÜ



AKSARAY'da Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (25), bir tarlada otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kütük'ün olaydan bir kaç saat öncede Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı görüldü. Jandarma, 2 kişinin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Dün saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray- Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki bir tarlada park halinde duran 68 BM 327 plakalı otomobil içindeki 1'i kadın 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz halde olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil içindeki kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü baptadı. Öldürülenlerden birinin Tuncer Kütük diğerinin de Mediha Akdağ olduğunu belirledi. Mediha Akdağ'ın elinde ise Kuran ve dini kitapların bulunduğu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öldürülen Kütük'ün olaydan bir kaç saat önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı, yanındaki kişiyede sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Jandarma ekipleri, Kütük ve Akdağ'ı öldüren şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

8)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 POLİS YARALI, 4 GÖZALTI



BURSA'da narkotik polislerinin teknik ve fiziki takibin ardından bir eve düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Baskın düzenlenen evin bitişinde bulunan işyerinden çıkan iki kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bir polis yaralandı. Polise ateş açan 2 saldırgan ile baskının düzenlendiği ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, bu gece merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin eve gireceği sırada hemen bitişikteki binanın alt katında bulunan elektrikçi dükkanından çıkan 31 yaşındaki Okan U. ve kardeşi 19 yaşındaki Ümit U., ellerinde pompalı tüfek ve tabanca ile polislere ateş açtı. Kısa süreli çatışmada polis memuru V.Ç., belinden yaralandı. İşyerine giren iki saldırgan daha sonra polislerin ikna etmesiyle teslim oldu. Yaralanan polis memuru V.Ç. ise Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun iy olduğu belirlendi.

Polislerin baskın düzenlediği ev ile iki kardeşin ateş açtığı işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek çok sayıda bıçak ve sopa ele geçirildi. Polislerle çatışan 2 saldırgan ile operasyon yapılan evde 2 kişi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

9)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ YARALANDI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Irak uyruklu 8 yaşındaki Zeynep, yaralandı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Tolgacan K. (23) yönetimindeki 34 BM 7893 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen soyadı öğrenilemeyen Irak uyruklu Zeynep'e çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Zeynep, ambulansa alındı. Annesinden ayrılmak istemeyen küçük kız, bir süre ağladı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü Tolgacan K.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

10)OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU



ERZURUM'da Birol Çimen (53), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otelde kalan Birol Çimen, odaya giren kat görevlisi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu ölduğu tahmin edilen Birol Çimen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Erzurum'un Horasan ilçe nüfusuna kayıtlı olan Birol Çimen'in 28 Aralık günü otele giriş yaptığı, en son önceki gün akşam odaya girerken görüldüğü belirtildi.

11)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU



ŞANLIURFA’da komşularının iki gündür haber alamadığı Pakize Ceylan (76), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Atatürk Mahallesi'ndeki Gözde Apartmanı'nın 2’nci katındaki dairede yalnız yaşayan Pakize Ceylan'dan haber alamayan komşuları, merak edip, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca, apartman sakinleri polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle açık pencereden daireye girdiğinde, Ceylan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pakize Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pakize Ceylan’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

12)AYDIN'DA DEAŞ ÜYESİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

13)UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 2 İRANLI TUTUKLANDI

ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 19.3 gram, 18 çıkı esrar ile üzerinde esrar logosunun bulunduğu bir tişört ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

