DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKİ KIZ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI



KARAMAN'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı 18 yaşındaki Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş T., ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Fotoğraflar

Haber: Muammer ŞEN / KARAMAN, ()

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2)10 YAŞINDAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİYE ŞİDDET İDDİASI

BURDUR’un Bucak ilçesinde 10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5’inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu’nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5'inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35’te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bucak’ta engelli erkek öğrenci T.K.’nin öğretmeninin şiddetine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye “Yerine geçö diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir cisim bulunan öğretmen sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Öğretmeninin elindekini gören öğrenci “Ah, tamamö diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindekini çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa “Yerine geçö diye seslendiği duyuluyor. Öğrenci ise ağlamaklı ses tonuyla “Tamam, geçeyim" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenci sıraların başında beklerken öğretmenin yanına yaklaşması

- Öğretmenin elindeki terlik ya da ayakkabı benzeri şeyi öğrenciye fırlatması

- Yere kapanan öğrencinin hızla kalkması

- Öğrencinin yerine oturması

29.8 MB /// 00.29

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL SULAMA KANALIRNA UÇTU; 2 ÖLÜ

ŞANLIURFA’da kanala düşen otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin Harran Üniversitesi öğrencileri Hasan Türkmen (24) ile Fatma Uruç (22) olduğu saptandı. Sağ kurtarılan kişinin ise yine aynı üniversitede öğrenim gören Melek Ural (19) olduğu belirlendi. Hasan Türkmen ile Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Coğrafya Bölümü öğrencileri Fatma Uruç ve Melek Ural'ın kent merkezine giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Bu sırada tarlada çalışan vatandaşlardan birinin kazayı fark edip suya atlayarak Melek Ural’ı kurtardığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Melek Ural’ın ifadesinde otomobilde 3 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine, otomobil çekiciyle kanaldan çıkarılarak çalışmalar sonlandırıldı.

Hasan Türkmen ile Fatma Uruç'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Türkmen yönetimindeki 63 YS 755 plakalı otomobil, Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına uçtu. Çevredekiler kazayı görünce araçtakilerin yardımına koştu ve otomobildeki bir genç kız sudan çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Su altı dalgıç polisleri kanalda arama yapması

- Kanaldan çıkartılan cesetler

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Çekiciyle sudan çıkartılan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 492MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

KAZA, saat 23.30 sıralarında Soma-Kırkağaç Karayolu'nda meydana geldi. N.A. (33) idaresindeki 16 ARU 77 plakalı otomobil, Kırkağaç yakınlarında Çağatay Şap (19) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü N.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Motosikletten ve otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)UMRE VE EVLİLİK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI



ADAPAZARI'nda Fehmi Altun (77), umreye gitmek ve yeniden evlenmek için biriktirdiği 13 bin 500 lirayı telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.

Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi 559. Sokak'ta oğlunun oturduğu evin alt katında tek başına yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Altun'u arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıttı. 'Kimliğiniz kullanılarak yasa dışı işlemler yapılıyor' diyen dolandırıcılar, Altun'dan para talep etti, kimseye söylememesini tembihledi. Evdeki altınlarını ve parasını alarak bankaya giden Fehmi Altun, verilen hesaba 13 bin 500 lira yatırdı. Birkaç saat sonra dolandırıcılar tekrar arayarak, Fehmi Altun'dan evi satmasını istedi. Altun, emlakçıya giderken karşılaştığı komşusunun uyarıları üzerine dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

Fehmi Altun dolandırıldığını yaşadığı evi satmak üzereyken öğrendiğini belirterek, "Önce 9.5 bin lira yatırdım, sonra da 4 bin lira yatırdım. Daha sonra da arayıp emlakçıya evi satmamı söylediler. Yolda gördüğüm bir komşuma anlattım ve bana dolandırıldığımı söyleyerek karakola gitmemi söyledi" dedi.

Bu parayı Umre'ye gitmek ve yapacağı yeni evlilik için harcama yapmak için biriktirdiğini ifade eden Altun, "O parayla Umre'ye gidecektim. Bir hanımefendiyle evlenecektik" diye konuştu.

Paranın gönderildiği hesabı ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Altun'un olayı anlatması

-Evden goruntu

-Dekontların görüntüsü

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)AKARYAKIT İSTASYONU SOYAN GASPÇI YAKALANDI

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen gaspçı bıçakla çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları zorla aldı. Polis, güvenlik kamerası görün9tülerinden kimliğini belirlediği gaspçıyı 3 gün içerisinde yakaladı.

Olay, Acarlar Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonunda geçen Cuma günü saat 18.00'da meydana geldi. Motosikletli B.K. elindeki bıçakla akaryakıt istasyonuna geldi. Bıçakla K.A. isimli çalışanı tehdit eden B.K. kasadaki paraları vermesini istedi. Kasada para olmadığını gören B.K. olay yerinden kaçtı. İkinci akaryakıt istasyonuna yönelen B.K. bu kez de burada çalışan Y.D.'yi bıçakla tehdit ederek kasadaki 535 TL'yi alarak kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

3 GÜNDE YAKALANDI

Aydın Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda kimliği saptanan B.K., geçen Pazartesi günü Acarlar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan gaspçı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf edince sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KARABÜK'TE AHŞAP RESTORAN ALEVLERE TESLİM OLDU

KARABÜK'te, Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Restoran çalışanları, müşterileri dışarı çıkartarak itfaiyeden yardım istedi. Alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, restoran çalışanları ve vatandaşlar da hortumla su tutarak destek verdi. Yangın, kızılçam ormanına sıçramadan kısa sürede söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, yangının çıkış nedeni araştırılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Tepeden alevlerin görüntüsü(cep telefonu)

-Alev alev görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşlar alevleri izlerken

-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin açıklaması

Süre:(04.41) Boyutu:(149 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)YAKILAN ÇÖPLERİN DUMANI KORKUTTU

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir basketbol sahasına çekilen çöp konteynerleri ile bunlardan dökülen çöpler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Çıkan duman birçok yerden görülürken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konak'ın Çimentepe semtindeki Kadriye Mahallesi'nde bulunan 3 çöp konteyneri, dün saat 14.00 sıralarında bir basketbol sahasına çekilip, ateşe verildi. Konteynerlerin içindekilerle dışarı dökülen çöplerden çıkıp gökyüzünü kaplayan duman, kentin birçok bölgesinden görüldü. Dumanı gören İzmirliler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yakılan çöpleri söndürdü.

Çöpleri kimin yaktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yükselen duman bulutundan görüntü

- Yakılan çöp konteynerinden ve çöplerden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, YARALANDI

ADANA'da, dolaşırken dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz (19), yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde meydana geldi. Makine mühendisliği binasının yakınındaki ağaçlık alanda dolaşan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz, karanlıkta dengesini kaybedip, yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yuvarlandıktan sonra çalılıklara takılan Yavuz, telefonla yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve, polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, bir süre Yavuz'un düştüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Çalılıkların arasındaki cep telefonu ışığını fark eden itfaiye erleri ve sağlık ekibi, halat yardımıyla gence ulaştı. Sedyeye konup, halatla sabitlenen Yavuz, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yukarı çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye araçlarından görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki itfaiye, polis ve sağlık ekibinden görüntü

- Çalılıkların arasından halat yardımıyla aşağı inen itfaiye erlerinden görüntü

- Olay yerine gelen Furkan Yavuz'un yakınlarından görüntü

- Olay yerinde ağlayan yakınından görüntü

- İtfaiye erlerinin halatı çekmesinden görüntü

- Sedyeye konulan Yavuz'un çıkarılmasından görüntü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin Yavuz'u ambulansa taşıması

- Yavuz'un ambulansa konulması

- Ambulansın gidişinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'51" Boyut: 174 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)REFÜJ İSTEMEYEN MAHALLELİ, DUBLE YOLU TRAFİĞE KAPATTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 50 kişilik grup, oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkarak, yolu trafiğe kapattı.

Keşan'da 50 kişi, oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Keşan-Edirne karayolunu trafiğe kapatan grup, duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına da izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, yerleşim merkezinin ortasından geçen duble yolun refüjle kapatılmak istendiğini belirterek, "Burası yerleşim merkezi, mahalle. Transit yol geçiyor. Ama bize burada yolun karşısına geçmek için hiçbir yol bırakmıyorlar. Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı, tarım araçlarımızı, cenazelerimizi ve yaşlılarımız nasıl yolun karşısına geçireceğiz? Yaklaşık 4-5 kilometre ileride döner kavşak yaptılar. Bizim mahallenin ortasından yolu kullanma şansımız yok" dedi.

BİZE 300 METRELİK ALAN BIRAKSINLAR

Karayolları yetkilileri ile görüştüklerini ve kendilerine yolun refüjle bölünmeyeceğini söylediklerini iddia eden Kaya, "Biz şu an yetkililerden bir cevap alamıyoruz. Bize proje gösteren yok. Daha önce 3 tane altgeçit projesi vardı. Ama yapılmadı. Yolun bölünmeyeceğini söylediler, şimdi bölüyorlar. Bize burada 300 metre bir alan boş bırakılırsa, ışıkla ya da sinyalizasyon sistemiyle araçların veya yayaların geçmesini sağlarız" şklinde konuştu.

Mahallede oturan Vahitttin Ceylan da, mağdur olduklarını ifade ederek, yapılan 2 dönel kavşak arasında yaklaşık 6 kilometre mesafe olduğunu söyledi.

Kapanan yol jandarmanın vatandaşları iknası sonucu yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolu kapatan vatandaşlar

-Jandarmanın ikna çabası

-Yola çekilen araçlar

-Refüj takılan duble yol

-İşçilerin çalışmayı bırakması

-Malzemelerini toplaması

-Yoldan geçen araçlar

-Detaylar

-Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya röp.

-Mahalleli Vahittin Ceylan röp.

(SÜRE: 06.11 - BOYUT: 377 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)VURDUKLARI 300 KİLOLUK DOMUZLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

BOLU'da, Karamanlar Köyü'nde 300 kiloluk dev domuzu vuran avcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karamanlar Köyü'nde ekili alanlara zarar veren domuzu bulmak için köylüler harekete geçti. Eli silah tutan köylüler, domuzu övurmak için ava çıktı. Gruplar halinde köy çevresinde dolaşan köylüler, bir tarlada gördükleri yaban domuzunu ateş ederek öldürdü. Köylüler, yaklaşık 300 kilo dolayında olduğu görülen domuz ile hatıra fotoğrafı da çekti. Domuzun vurulma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Domuzun vurulma anı

-Hatıra fotoğrafı

Süre: 00.45 Boyut: 46 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)'SÜPER AY' GAZİANTEPLİLER'İ BÜYÜLEDİ



GAZİANTEP'te, halk arasında 'kurt dolunayı' olarak da bilinen 'süper ay' görenleri büyüledi. Diğer dolunaylara oranla 14 kat daha büyük olan dolunayı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayınladı.

Dünyanın uydusu ay, kentte akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde belirmeye başladı. İlerleyen saatlerde olağandan daha parlak hale dönüşen dolunay güzel manzaralar oluşturdu. 2018'de görülmesi gereken gökyüzü olayları listesinde yer alan ve halk arasında 'kurt dolunayı' olarak ifade de edilen 'süper ay'ı görmek isteyen uzay kaşifleri teleskoplarını aya çevirdi. Görenleri büyüleyen ve normalden 30 kat daha parlak ve 14 kat daha büyük olarak görülen dolunayın 31 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında görülebileceğini duyuran NASA eşsiz doğa olayını ise, internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladı.

Görüntü Dökümü

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- 'Süper ay'

- Kentteki hareketlilik ve dolunay

- Cami minareleri arsındaki ay

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI / (GAZİANTEP), ( )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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