DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADLİYE ÇIKIŞINDA 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında adliye çıkışı başlayan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan kavgada Eyüp D., tabancayla ateş açında Şemsettin Karabaş'ı ayağından hafif yaraladı. Gözaltına alınan Eyüp D. ve yaralı Şemsettin Karabaş ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Eyüp D. tutuklanırken Karabaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarsus Adliyesi önünde bekleyen Eyüp D.'nin amcasının oğlu M.D., serbest bırakılan Şemsettin Karabaş (65) ile çocukları Sebahittin Karabaş (32), Emine Karabaş (32) ve Celalettin Can Karabaş'a (36), ateş açtı. Saldırıda yaralanan Şemsettin Karabaş götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 çocuğu ise tedaviye alındı.Olayla ilgili M.D. ile Y.D. gözaltına alındı.

2)OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, Kadirli-Adana Karayolu Kiremitli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Kadirli yönüne giden Serkan Yılmaz yönetimindeki 01 Y 1518 plakalı kamyonetle karşı yönden Mustafa İnandı yönetimindeki 80 DS 920 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa İnandı ile yanında bulunan Zeynep İnandı ve Zehra İnandı öldü. Otomobildeki İsmail İnandı ile kamyonet sürücüsü Serkan Yılmaz, yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılhan ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)İNEGÖL'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yapan yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Ergün Şen yönetimindeki 26 US 695 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Bekir Güngör yönetimindeki 16 RH 8946 plakalı yolcu otobüsü de kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden Ercan Mutlu (45) yönetimindeki 26 UE 283 plakalı otomobil ise yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Ercan Mutlu ile eşi Nursel Mutlu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Mutlu çifti, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ercan Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Bursa istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

4)YOLCU OTOBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI



SİVAS'ta, kavşakta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Ankara Karayolu Galericiler kavşağında meydana geldi. İçerisindeki 15 yolcusuyla Van'dan Ankara yönüne giden Fesih İriş yönetimindeki 34 YK 9983 otobüs, kavşakta Tahsin Boyraz yönetimindeki 58 FL 222 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otobüs orta refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki boş araziye uçarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Tahsin Boyraz ile yanındaki eşi Leyla ve kızları İrem Boyraz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültsi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüs yolcuları, kaza yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti.

5)MİNİBÜS YOL VERDİ, ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

DÜZCE'de, minibüsün yol verdiği yayaya arkadan gelen otomobil çarptı. Havada takla atan kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay öğle saatlerinde, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıya geçmeye çalışan Zeki Alkaya'ya bir minibüs karşıya geçmesi için yol verdi. Bu sırada minibüsün arkasından hızla gelen otomobil sağ taraftan ilerleyerek Zeki Alkaya'ya çarptı. Havada takla atan Zeki Alkaya, yola düşerek yaralandı. Zafer Alkaya kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

6)DEAŞ'IN 'SÖZDE' SAVCISI TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka kentindeki 'sözde' savcısının, Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

7)DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

BOLU'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu kardeşler Nawaf Mohammed Rashad (36) ve Muayad Mohammed Rashad (34) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tabaklar Mahallesi'nde oturan DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Nawaf Mohammed Rashad ve kardeşi Muayad Mohammed Rashad'ın evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Irak uyruklu kardeşlerin evlerinde arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8)AYVACIK'TA YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 2 günden bu yana devam eden kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. İlçe merkezinde 2 evi su bastı. Ayvacık’ta dün sabah başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bugün de gün boyu devam eden sağanak yağış ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda büyük su birikintileri oluştu, çok sayıda kişi ve araç sürücüleri oluşan su birikintileri nedeniyle zor durumda kaldı.

Yağış nedeniyle Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ulaşımda aksamalar görüldü. Karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. Çökme görülen yola dolgu yapılarak yol trafiğe açıldı. Ayvacık-Behramkale yolu üzerine düşen kayalar ve toprak birikintileri karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinde Hamdibey Mahallesindeki bodrum katta oturan iki ailenin evini su bastı.

9)YANGINDAN KURTARILAN SURİYELİ ÇOCUKLARI, POLİS ÇİKOLATA VEREREK SAKİNLEŞTİRDİ



BURSA'da anne ve babası işte olan Suriye uyruklu M.H. (7) ve kız kardeşi C.H. (4) evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Çığlıklar üzerine yangını fark eden komşular eve girip, alevlerin içinden iki kardeşi kurtardı. Gözyaşlarına boğulan çocukları, polis çikolata vererek sakinleştirmeye çalıştı. Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Gürcü Sokak'ta anne ve babaları işte olduğu için evde yalnız olan M.H. ve kız kardeşi C.H., iddiaya göre çakmakla oynarken halıyı tutuşturdu. Çocukların çığılıkları ve evden yoğun duman çıkması üzerine komşular yangını fark etti. Komşular güçlükle eve girerek, çocukları dışarı çıkardı ve alevleri söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Gözyaşları içinde kalan M.H. ve C.H.'yi, olay yerine gelen polisler, bakkaldan aldıkları çikolotaları verererek sakinleştirmeye çalıştı. Dumandan hafif etkilenen iki kardeş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



10)EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: BİTCOİN'DEN UZAK DURUN



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin ile ilgili, "Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. Küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olma potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursun, maceraya fazla hevesli olmasınlar" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılından beklentiler toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Zeybekci'nın yanı sıra, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu ve Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Zeybekci, toplantı öncesi basın mensuplarına ekonomik olarak 2017 yılını değerlendirerek 2018 yılından beklentilerini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının sancılı ve terör eylemleriyle başladığını, Türkiye'nin ekonomik büyümesi anlamında hükümet ve özel sektörle birlikte destan yazdığını, ancak ekonomik olarak istenilen sonucun tam olarak alınamadığını söyledi. 2018 yılında, 2017 yılında elde edilemeyen enflasyon ve istihdamdaki hedeflerin elde edileceğini, ihracatta tarihi rekorların her ay kırılmaya devam edeceğini söyledi.

TUNUS'TAN ZEYTİNYAĞI İTHALİ

Tunus'tan zeytinyağı ithal edilmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Tunus'la 2005 yılında imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşması var. 1 milyar 150 milyon dolar civarında dış ticaret hacmimiz var. 900 milyon doları aşkın kısmını biz Tunus'a satıyoruz. Tunus'tan 200 milyon dolar civarında ithalatımız var. Tunus, bize ticaret anlaşmasının kendisini zarara uğrattığını, kendisine negatif anlamda zarar verdiği söylediğinde araştırdık, Tunus'tan daha çok ne alabiliriz diye. Biz aynı zamanda ara malı ve ham madde ithalatçısı bir ülkeyiz. Tunuslu dostlarımıza gerekse fosfat ithalatında büyük destek verdik. Gerekse Türk yatırımlarının artması konusunda ve oradaki yatırımlardan üretilen ürünlerin Türkiye'ye ithalatıyla ilgili destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye olarak Akdeniz havzasında beşinci en büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Tunus ise ikinci en büyük üretici. Bizim için samimiyetimiz göstergesi olarak dahilde işleme izin belgesi yeni ihracat kaydı olmak şartıyla zeytinyağını da ithal etmeyi düşünebileceğimizi söyledik. Bu da son derece sınırlı miktarda. Türkiye'nin toplam zeytinyağı üretim ve tüketiminin zaman zaman 280 bin tonlar seviyesine geldiği ortamda dedik ki, 3 bin tonluk rakamı alabiliriz. Eleştirilere saygımız var ama, hiç kimse bu ülkenin Ekonomi Bakanından daha fazla Türk ekonomisini düşündüğünü, üreticiyi düşündüğünü, zeytinyağı üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia etmesin. Buna en masumane cevap olarak şöyle söylüyorum; bu şekilde eleştiriler cehalettir, başka şey değildir. Biz ne söylüyorsak, tam söylediğimiz cümleye bakmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet sorumluğu ve millet sevdasıyla biz ne söylediğimizi gayet iyi biliyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ BİTCOİN'DEN UZAK DURSUN, MACERAYA HEVESLİ OLMASINLAR"

Son günlerde gündemde olan Bitcoin ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin'den uzak durmaları konusunda uyardı. Bakan Zeybekci, "Türkiye'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, daha sonra partililerle yaptığı toplantısına basına kapalı devam etti.

11)YILBAŞI TATİLİ İÇİN MİDİLLİ'Yİ TERCİH ETTİLER



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, yeni yılı karşılamak için Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Türk, yeni yıla Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarında girebilmek için plan yaptı. Yunan adası Midilli'ye gitmek isteyenler Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde bu sabah kuyruk oluşturdu. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli'ye gittiklerini söyledi. Yağışlı havaya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 550 tatilci, Midilli'ye gitti.

Kış ortası olmasına rağmen yılbaşı nedeniyle Midilli'ye olan ilgi Ayvalık'taki turizm acentelerinin yüzünü güldürürken, esnafı da mutlu etti. Seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, geçen yıla göre bu yıl Midilli'ye Türk tatilcilerinin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Ayvalık'ta esnaflık Yavuz Tanyel ilk kez Midilli'ye gideceğini belirterek, "Esnaf olarak her hafta perşembe günleri Ayvalık'ta kurulan semt pazarımıza Midilli Adası'ndan gelen müşterilerimle yılbaşını geçirmek için gidiyorum" dedi. Tatilcilerden Adem Kaçak asıl işinin rehberlik olması nedeniyle Midilli'ye sık sık gidip geldiğini söyledi. Adem Kaçak, Midilli'nin Türkiye'ye göre biraz daha ekonomikken, dolar ve euro kurlarının yükselmesiyle bu avantajın ortadan kalktığını söyledi. Şaziye Karlıklı ile Ayşe Esme de tatillerde Yunan adalarını Türkiye'ye göre daha ekonomik oldukları gerekçesiyle tercih ettiklerini söyledi.

Yılbaşı tatili planı yapanlar için Ayvalık'tan Midilli'ye yarın da sefer yapılacağı belirtildi.



12)ESKİŞEHİR'DEKİ DEV BUKETLERE SOLMAYAN ÇİÇEKLER KONULDU



ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle kış mevsiminde boş kalan dev çiçek buketlerini, tergal kumaştan yapılmış rengarenk çiçeklerle donattı.

Eskişehir'in soğuk kış koşullarında meydanlardaki çiçeklendirme sorununa yeni çözüm bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk uygulamayı, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki meydanda gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı peyzaj mühendislerinin tasarladığı 448 çiçek,112 metre çeşitli renklerdeki tergal kumaştan hazırlandı. Soğuk havalarda boş kalan meydandaki dev buketler belediye ekipleri tarafından önce temizlendi, ardından da kumaştan yapılan 448 adet çiçek birer birer buketlere yerleştirildi. Çalışmalar sonucu İsmet İnönü Caddesi'ndeki meydan, renkli bir görünüme kavuştu.

Dev buketin rengarenk güzel bir görüntüye kavuştuğunu görenler, buketlerin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

13)TEKİRDAĞ'DA KLİMALI DURAK

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda klimalı durakları hizmete aldı. Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sıcak ortamda otobüs beklemenin vatandaşın doğal hakkı olduğunu söyledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların duraklarda beklerken üşümemeleri için 'klimalı durak' hizmetini devreye soktu. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki otobüs durağı kapatılarak klimalı hale getirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Biz bu durağı Cumhuriyet Meydanı'na numune olarak koyduk. Biliyorsunuz ki ulaşımla alakalı hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Biz, taksi durakları ve otobüs durakları ile alakalı olması gerekeni ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında sıcak bir ortamda otobüs beklemesi en doğal hakları" dedi.

Hizmete alınan durakta klima olduğunu fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otobüs beklerken duraklarda çok üşüdüklerini ifade eden yolcular, belediyenin hizmetini diğer duraklara da taşımasını istedi.

Çukurda sıkışan köpeğe 7'nci günde de ulaşılamadı (2)

14)7 GÜN SONRA KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen köpeğe su ve yiyecek veren ekipler, köpek ve sahiplerini alarak ilçe merkezine geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan itfaiye memuru Yasin Engin, "Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı her canlının yanında olduğunu kanıtlamış oldu. Ekiplerimizin yoğun çabası ile köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı, yoğun çaba gösterdik" dedi.

15)YURT BAHÇESİNE GİREN YAVRU VAŞAK KORUMAYA ALINDI

SİVAS'ın Hafik ilçesinde bir yurdun bahçesine giren yavru vaşak, görevliler tarafından yakalanarak korumaya alındı.

Dün akşam saatlerinde Hafik ilçesindeki Nurettin Koçak Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesine nesli tükenmekte olan 1 yaşındaki bir vaşak girdi. Çıkmak için çaba harcayan vaşak, yurt görevlileri Cengiz Kayhan ve Murat Yalçın tarafından fark edildi. İlk gördüklerinde kedi olabileceğini düşündükleri hayvanı yakalayan görevliler, uygun bir kafes yaptı. Aç olan hayvana yiyecek ve su vererek dinlenmesine sağlayan görevliler, yetkililere bilgi verdi.

Yurtta kalan öğrencilerin de ilgi odağı olan vaşağa 'Misafir' ismi verildi. Öğrencilerden Öznur Yıldırım, hayatında ilk defa vaşak gördüğünü belirterek, "İlk defa böyle bir canlı gördük. Daha önce tilki gelmişti, ama ilk defa bir vaşak geldi sanıyorum Türkiye'de üçüncüsü bizim yurdumuzdakiymiş. Misafirimiz adını da 'Misafir' koyduk, çok mutluyuz." dedi.

Fatma Kılınç isimli öğrenci ise, "Ben hayatımda hiç vaşak görmemiştim. Tehlikeli hayvan olduğunu dahi bilmiyordum. Yurdumuza gelmesi sayesinde tanıdık. İlk önce kedi sandık, abiler yakalamaya çalışınca tehlikesi olur mu diye korktuk" dedi.

DOĞAYA SALIVERİLDİ

Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş'ın talimatı üzerine yurda gelen Veteriner Hekim Ömer Oğuz'un yaptığı muayenenin ardından vaşak doğaya bırakıldı. Vaşağı inceleyerek sağlık durumunu kontrol eden Oğuz "Hayvanda biraz ürkme var. Genel bir sağlık sorunu görünmüyor. Ebat olarka baktığımızda 2 yaşında gibi görünüyor. Yabani hayvan olduğu için insanlardan, ışıktan ürküyor. Birazdan doğaya bırakılacakö dedi. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan 'Misafir' İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen kamyonete yüklendi. İlçe sınırları dışında Bayıraltı Köyü Yayla Tarla mevkiinde bulunan ormanlık alana götürüldü. Burada yetkililerin kafesin kapağını açmasıyla vaşak hızla uzaklaşarak karanlığa karıştı.

16)BU KÖPEKLERİ ALMAK İSTEYENLERE 7 AY SONRAYA GÜN VERİLİYOR

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Harası'nda yetiştirilen safkan Kangal ve Akbaş türü yavru köpekleri almak isteyenlere 7 ay sonraya gün veriliyor. Fiyatları 2 bin liraya kadar çıkan köpeklerin yabancılara satışı yasak.

TİGEM'in Karacabey ilçesindeki en büyük harasında yer alan Köpekçilik Birimi'nde 1996 yılından bu yana 'Kangal' ve 'Akbaş' türü köpeklerin üretim ve satışı yapılıyor. Birimlerinde, 65 Kangal ve 57 Akbaş köpeğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Köpekçilik Tesis Şefi ve Hayvan Besleme Teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, amaçlarının Türkiye adına önemli olan bu köpek ırkının gen kaynaklarının korunması olduğunu söyledi. Tesisin 1992 yılındaki kurulum aşamasından sonra 1996 yılında Kangal ve Akbaş türü köpek üretmeye karar verdiklerini ifade eden Seydi Vakkas Karaoğlan, şöyle dedi:

"Bu zamana kadar üretip yetiştirdiğimiz tüm köpeklerin seceresinin bulunduğu tesisimizde şu anda 40 baş açık sistem, 133 baş kapalı sistem olmak üzere toplamda 173 başlık bulunuyor. Burada 65 Kangal ve 57 Akbaş türü köpek barındırıyoruz. Köpeklerin buradaki yetiştirilmesine özel önem veriyoruz. Çalışanlarımız beslenmelerinden bakımına, temizlikten eğitimine kadar her ihtiyaçlarını zamanında karşılıyorlar."

Özel olarak üretip yetiştirdikleri köpeklere olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Köpekçilik Tesis Şefi ve Hayvan Besleme Teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, kangal köpeklerine çok daha fazla talep olduğunu belirtti. "Kangal almak için 138 kişi, Akbaş almak için de 88 kişi sırada bekliyor" diyen Karağlan, "Köpek almak isteyen vatandaşlar ya tesisimizde gelip sıraya yazılıyorlar ya da yazışma ve telefon ile başvuruda bulunuyorlar. Kendilerine 6-7 ay sonrasına gün veriyoruz" diye konuştu.

"YABANCIYA SATIŞ YOK"

Farklı ülkelerden yabancıların da köpek almak için kendilerine başvuruda bulunduğunu belirten Seydi Vakkas Karaoğlan, "Yabancılara köpek satışı yapmıyoruz. Yalnız, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlara üst kurulumuzda alınan karar kapsamında yaşadıkları hastalıklar, doğum ve ölüm haberlerini bize bildirmek koşulu ile bir çift köpek verebiliyoruz" diye konuştu.

FİYATLAR SABİT

Ürettikleri köpeklerin fiyatlarının yaşlarına göre değiştiğini belirten Seydi Vakkas Karaoğlan, "Kangal ve Akbaş köpeklerin fiyatları aynı. 0-6 ay arası köpekleri bin 500 liraya, 6-12 aylık köpekleri 1750 liraya, 1 yaşından büyük köpekleri ise, 2 bin liraya satıyoruz. Fiyatlarımıza KDV dahil. 2017 yılında 170'e yakın köpek yetiştirdik. Yeni yılda bu sayıyı 300'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

17)'VATANDAŞ ET YESİN' SLOGANIYLA YERLİ KIRMIZI ET KAMPANYASI BAŞLATTI

KONYA'da kasap Mehmet Gümüş 'Vatandaş et yesin' sloganıyla yerli dana kuşbaşı ve kıymada yaklaşık yüzde 25 indirime giderek kampanya başlattı. Gümüş, "Yerli eti 'vatandaş et yesin' diyerek ucuza veriyoruz. Devletimiz vergilerinde biraz daha indirim yaparsa biz eti dahada ucuza veririz" dedi. Yaklaşık 35 yıldan bu yana kasap, 50 yaşındaki Mehmet Gümüş, 'Vatandaş et yesin' sloganıyla kampanya başlattı. Dana kuşbaşı eti 45 liradan 34 lira 90 kuruşa, dana kıymayı ise 40 liradan 29 lira 50 kuruştan satışa çıkardı. Ürünlerde yaklaşık yüzde 25 indireme giden Gümüş, "Vatandaşın ilgisi güzel, yüzler gülüyor" dedi. 'Vatandaş et yesin' yesin sloganıyla yola çıktıklarını belirten Mehmet Gümüş, şöyle dedi:

Sayın Cumhurbaskanımız, sayın Tarım Bakanımız bizlerden desteğini esirgemezse, bizlere vergi yönünden biraz daha destek verirse kasaplar olarak elimizden geleni yaparız. Bundan da gurur duyarız. Bugüne özel dana kıymalık eti 40 liradan 29 lira 50 kuruşa indirdik daha kuşbaşılık et de 45 liraydı bugün 34 lira 50 kuruşa indirdik. Ürünlerimiz tamamen yerli üründür. Marketlerde bu fiyatlarla ithal satılırken biz yerliyi satıyoruz. Vatandaşın ilgisi güzel. Vatandaşlarımızda bizi destekledi. Her haftasonları bu indirimlerdimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi devletimiz bize desteğini esirgemezse biz vatandaşımızın herzaman yanındayız. Bu et fiyatlarını biraz daha aşağıya çekebiliriz."

Mehmet Gümüş, indirimin her haftasonu yapalacağını ekledi.

