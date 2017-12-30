DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bursa'da yılbaşı öncesi 2 bin polisle denetim yapıldı



BURSA genelinde yılbaşı öncesi 2 bin polisle denetim yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetim kapsamında, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Umuma açık işyerleri denetlendi.

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir ve İznik ilçelerine giderek uygulamayı yerinde takip etti. Vatandaşlarşa sohbet eden Ak, polis vatandaş işbirliğine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygulamadan görüntüler

-Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uygulama hakkında bilgi alması

-Osman Ak'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Nihat BIÇAK /YENİŞEHİR(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kahramanmaraş'ta 900 polisle denetim



KAHRAMANMARAŞ'ta 900 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezi ile ilçelerde 900 polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında, birçok kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçların evrakları kontrol edilip içi ve bagajı polislerce arandı. Sürücü ve yolcuların da üst aramasını yapan ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Bir otomobilde bıçak bulan polis, içerisindekilerden birininin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine kimlik sordu. Şahıs kimlik gösteremeyince kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

ARAÇTAN YEDEK PLAKA ÇIKTI

Durdurulan bir başka aracın bagajında ise yedek 2 plaka çıktı. Yapılan kontrollerde plakalarla araçta takılı plakaların aynı olduğu ortaya çıkarken, sürücü aracını yeni aldığını ve muayene nedeniyle plakaların değiştiğini söyledi. Polisler ise araçlarda yedek plaka olmayacağını belirterek sürücüyü uyardı.

Uygulama kapsamında kafe, gazino, bar, park, bahçe, ara sokak ve meydanlar gibi umuma açık yerler de ekiplerce denetlendi. Vatandaşlar ise huzur operasyonundan memnun olduklarını söyledi. Bu operasyonlar sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirten vatandaşlar polislere teşekkür edip işlerinde kolaylıklar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin kafeye girmesi

- Vatandaşların çantalarının aranması

- Sokardaki polisler

- Araçların durdurulması

- Araçlarda arama yapılması

- Bıçak çıkması

- Bıçağın sahibinin polis otosuna bindirilmesi

- Zırhlı polis aracı

- Araçtan yedek plaka çıkması

- Vatandaş ile röp.

- Bagajı mandalina dolu otomobil

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti



TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı 'Deepsea Metro-2' isimli ilk sondaj gemisi dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tuzla'ya giden gemiye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botları eşlik etti.

Norveç'in Güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan Güney Kore yapımı 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 groston ağırlığındaki Marshall Adaları bayraklı 'Deepsea Metro-2' isimli sondaj gemisi Çanakkale'ye ulaştı. Saat 17.00 sıralarında Ege Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen sondaj gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan sondaj gemisinin, İstanbul Tuzla'ya gittiği öğrenildi.

Çanakkale önlerinde geçerken havanın karardığı için ışıkları yanan sondaj gemisinin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi, cep telefonları ile fotoğrafladı.

Güney Kore'de 2011 yılında inşa edilerek denize indirilen, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip 'Deepsea Metro-2' isimli sondaj gemisi Türkiye'nin envanterine dahil edilecek ve gemiyle Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetleri gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazından geçen sondaj gemisi Deepseadan genel ve detay görüntüler

-Balık tutan vatandaşlarla gemiden genel ve detay görüntüler

-Kilitbahir Kalesi ile Dur Yolcu yazısı önünden geçen sondaj gemisinden görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana'da karakol yakınına EYP atanlar yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri



ADANA'da Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınına el yapımı patlayıcıyı (EYP) bıraktığı öne sürülen 3'ü çocuk 5 kişi, operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin, EYP'yi atma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Geçen perşembe akşamı merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında infilak eden EYP, çevrede büyük korkuya neden olmuştu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, EYP'yi atanların eşkalleri belirledi. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, gece yarısı Barbaros Mahallesi'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. EYP'yi attıkları öne sürülen Nur A. (18), Veysi B. (18), H.K. (14), R.B. (12) ve K.E. (17), operasyonda gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile de bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli tıp birimim dış görüntüsü

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası polis minibüsüne bindirilmesi

- Polis minibüsünün gidişi

(GÜVENLİK KAMERASI)

- EYP'nin atılma anı

- EYP'nin patlaması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sokak ortasında önce eşini öldürdü, sonra intihar etti

ÇORUM'da boşanmak üzere olduğu eşi 48 yaşındaki eşiyle sokak ortasında tartışan 55 yaşındaki Celal Yılmaz, silahla önce eşini daha sonra kendisini vurdu. Ağır yaralanan karı-koca hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat dün Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Yılmaz ve eşi Hatice Yılmaz, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. Hasan Paşa 1. Sokakta boşanmak üzere olduğu eşiyle karşılaşan Celal Yılmaz, üzerindeki tabancayı çıkararak üç çocuk annesi eşine kurşun yağdırdı. Hatice Yılmaz vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Celal Yılmaz, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti.

Olayı görev vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olayın yaşandığı sokağın hemen yanında bulunan Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılan Celal Yılmaz ve Hatice Yılmaz hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Karı koca yerde yatarken

- Polis ve 112 acil servis ekipleri

-Hastane

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hırsızlar, ev sahibini öldürdü



OSMANİYE'de 64 yaşındaki Mustafa Oran, tek başına yaşadığı evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa Oran'ın evinden sesler duyan kamşuları, durumu polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren polisler, Oran'ı kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vucüdunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Oran'ın öldüğü belirlendi. Oran'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınanİ.E. ve Ö.O. ilk ifadelerinde N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran'ın evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine onu bıçakladıklarını söyledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis,soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin damında çalışma yapan polisler

- Olay yerindeki polis araçları

- Sokak tabelası

- Polis aracının olay yerinden ayrılması

- Evin önünde bekleyen kalabalık

- Olay yeri inceleme polisinin delil torbaları ile evden çıkması

- Cenazenin tabut ile evden çıkartılması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Mustafa Oran'ın sağlık fotosu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sokakta yürüyen kızların taciz edilmesi kamerada

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sokakta yürüyen Suriyeli iki kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ziyad El Ömer, mahkemece tutuklandı. Ziyad El Ömer'in kızları taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde, yolda yürüyen Suriyeli iki kızı taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu Ziyad El Ömer, çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan El Ömer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli Ziyad El Ömer, mahkemece tutuklandı.

TACİZ ANI KAMERADA

Ziyad El Ömer'in yolda yürüyen Suriyeli kızları taciz etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın yaşandığı Atatürk Mahallesi Santral Sokak'taki bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde; Ziyad El Ömer'in, yolda yürüyen 15 ile 20 yaşlarındaki Suriyeli iki kıza arkadan sarıldığı ve kızların bağırmasıyla kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Suriyeli kızların sokakta yürümesi

- Tacizcinin kızlara arkadan sarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Nehirde mahsur kaldı

ADANA'da fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıkan 39 yaşındaki Mustafa Çakmak, baraj kapakları açılınca mahsur kaldı.

Mustafa Çakmak, fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıktı. Bu sırada barajın kapakları açılınca sular yükseldi, Çakmak kayalıklarda mahsur kaldı. Çakmak, cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Uyarılar üzerine baraj görevlileri kapakları kapattı. Suyun çekilmesiyle Mustafa Çakmak, kıyıya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Çakmak'ın kayalıkların üzerinden yürümesi

- Kıyıya gelmesi

- CANKUR ekiplerinin görnütüsü

- Mustafa Çakmak'ın konuşması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı



BURSA'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, cayır cayır yandı.

Mudanya'dan Bursa'ya yönüne giden 16 F 2787 plakalı araç, bugün saat 00.30 sıralarında motor kısmından alev aldı. Sürücü, hemen yolun sağına park edip, yanındaki eşi ve 2 yaşlarındaki çocuğunu da alarak aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, söndürdü.

Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aracın yanma görüntüsü

-Trafiğin işleyiş görüntüsü

-İtfaiyenin geliş görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE /BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kadın hırsızlar, kapı merceğindeki kameraya yakalandı

MERSİN'de, hırsızlık girişiminde bulunan 4 kadın, kapı merceğine yerleştirilen kamera ile görüntülendi. Şüpheli kadınlardan 1'i yakalanırken, 3'ü aranıyor.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacı ile apartmana giren 4 kadın, A.A.E.'ye ait eve girmek istedi. 2 kadın apartman içerisinde çevreyi gözetlerken, 2 kadın da bir süre uğraştıktan sonra evin kapısını açtı. Evin içerisinde para edebilecek değerli eşyalar arayan 2 kadın, bu sırada kapı merceğinde bulunan kamera tarafından görüntülendi. Evde eşya bulamayan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, evine hırsız girdiğini fark eden A.A.E. ise durumu polise bildirdi. Bunun üzerine evde inceleme yaparak çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı merceğine yerleştirilen kameraya incelemek üzere el koydu. Yapılan tespit çalışmalarının ardından şüphelilerden D.G. yakalanırken, diğer zanlıların M.G., K.G. ve D.G. her yerde aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadınlar asansörden çıkarken

- Kadınlar evin kapısını kontrol ederken

- Evin güvenlik kamerasına bakarken

- Kadınlar güvenlik kamerasını elleriyle kapatmaya çalışırken

- Güvenlik kamerasına bakarken

- Eve girerlerken

- Evin içinde gezerken

- Kapının önünde bir bayan beklerken

- Yakalanan kadın emniyetten çıkartılırken

- Polislerin arasında götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Polis aracının içerisinde görüntüsü

- Polis aracı giderken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli minik Muhammed'in ağzına kova demiri saplandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, evde 11 yaşındaki ağabeyi ile kalan 9 aylık Muhammed Elbarho'nun ağzına sobaya koyulan kömür kovasının demiri saplandı. Demir, hastanede operasyonla çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Serik merkezde bir gecekonduda meydana geldi. Suriyeli anne ve baba, 9 aylık çocukları Mohammed Elbarho ile 11 yaşındaki ağabeyini evde bırakarak işe gitti. Minik Mohammed soba önündeki kömür kovasının demiri ile oynarken, ucu eğri demir, ağzına saplandı. Acıyla ağlayan çocuğu ağabeyi kucaklayarak komşularına götürdü. Komşuları ise çocuğu Serik Devlet Hastanesi aciline getirdi. Burada yapılan ilk kontrolün ardından KBB Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Altıntaş, yaklaşık 3 santim deri altına saplanan demiri operasyonla çıkardı. Olayı duyup hastaneye gelen baba Abdullatif Elbarho çocuğuna müdahaleyi yapan Opr. Dr. Mustafa Altıntaş'a teşekkür etti. Bir süre gözlem altında tutulan minik çocuk daha sonra taburcu edildi.

Opr. Dr. Mustafa Altıntaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin yanı sıra çocuklar için tehlike oluşturan yabancı cisimler konusunda ailelere uyarıda bulundu. Altıntaş, "Özellikle soba demirleri gibi yabancı cisimlerin küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmasında yarar var. Bu konuda ailelerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kova demirini çıkaran Op.Dr. Mustafa Altıntaş röp

Doktor masada otururken

Doktor hasta muayene ederken

Ağzına kova demiri saplanan çocuğun fotoğrafları

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Pazar günü çukura düşen köpeği kurtarmak için zamanla yarış

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde geçen pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeğini kurtarmak için 10 kişilik itfaiye ekibi zamanla yarışıyor.

Siverek merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Niğit Mahallesi'nde geçen pazar günü 2 oğluyla birlikte avlanan Suriye uyruklu Cuma Süleyman'ın köpeği, bir kirpinin peşinden koşarken kayaların arasına girdi. Köpek, girdiği kayalıkların altındaki çukura düştü. Süleyman ve oğulları 4 gün boyunca kendi çabalarıyla köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Cuma Süleyman, önceki gün itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de uzun süre uğraşmalarına rağmen köpeği kurtaramadı. Şanlıurfa'dan da itfaiye ekiplerinin destek verdiği çalışmalara rağmen köpek bulunduğu çukurdan çıkarılamadı. Bölgede bulunan 10 kişilik itfaiye ekibinin, kayaları kırıcı yardımıyla parçalayarak köpeğe ulaşma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sesini duydukları köpeğinin aç ve susuz olduğunu belirten Cuma Süleyman, "Burada avlanmaya geldik ve köpeğim bir kirpinin peşinden koştu. Kayalığın altındaki çukura düştü, kurtarmaya çalıştım ancak başaramadık. Biz de itfaiye ekiplerine haber verdik. 2 gündür ekipler çalışıyor ama hâlâ ulaşamadık. Köpeğimin ölmeden kurtarılmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kayalık alan

- Çalışan itfaiye ekipleri

- Köpek sahibinin konuşması

- Kayalık alanda kırıcı ile çalışan ekipler

- Dağlık alan ve kurtarma çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırkağaç'taki yangında bir ev yandı 2 ev zarar gördü

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında, 1 ev tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı bitişikteki 2 evde ise maddi hasar meydana geldi.

Zorağa Mahallesi, 59 Sokak'taki Kenan Çıtak'a ait müstakil evde, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek, bahçedeki kasasında odunlar bulan kamyonet ile bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevlere, ilk müdahaleyi ev sahipleri komşuları ile birlikte yaptı. Yardıma gelen komşular kamyonetin kasasındaki alevleri söndürdü. Ardından da kamyoneti bahçeden çıkartarak, yanmaktan kurtardı. Bir yandan da durum itfaiyeye bildirilerek yardım istendi. İtfaiye ekiplerininin gelip, su sıkarak müdahale etmesiyle alevler 1 saate güçlükle söndürüldü. Evlerden biri tamamen yanarak küle dönerken, diğer 2 evde ise büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN /KIRKAĞAÇ(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Ökkeş Güler yönetimindeki 46 AB 347 plakalı otomobil, Kadir Gökırmak yönetimindeki 33 DK 530 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra servis yoluna geçip park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tayyip Engizek (18) öldü, sürücüler Ökkeş Güler ve Kadir Gökırmak ile 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazada ölen Engizek'in cesedi ise otopsi için morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorum'da ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM'da hasta naklinden dönen ambulans ile TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 1 sağlık memuru öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi'nden kent merkezindeki Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli yaptıktan sonra dönüşe geçen Servet Kesekler (38) yönetimindeki 19 SN 112 plakalı ambulans, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Savrulup, karşı şeride geçen ambulans, kamyonla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık memuru Akif Akbaş (40), öldü, sürücüsü Servet Kesekler, acil tıp teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emran Bezeniroğlu (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akif Akbaş'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan ambulanstan detay

- Kaza yerinden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kamyon devrildi, tavuklar telef oldu



BOLU'da, bir tavuk firmasına ait kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, tavuklardan bazıları telef oldu.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Belkaraağaç mevkiinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Seçkin Gülen yönetimindeki 14 BT 869 plakalı tavuk yüklü kamyon, kontrolden çıkıp devrildi. Şoförün kaza almadan kurtulduğu kazada, kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 6 bin tavuk, kafesleriyle birlikte yola savruldu. Tavuklardan bazıları telef oldu. Zarar görmeyen tavuklar, çevredekiler ve tavuk şirketinin personelleri tarafından başka bir kamyona yüklendi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan kamyon

-Tavukların görüntüsü

-Tavukların başka kamyona taşınması

-Yolda oluşan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta tabancayla vuruldu



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Kıran (19), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan KPSS kursundan çıkan Ramazan Kıran'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kıran, göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıran, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Kıran'ın bir süre önce tanımadığı kişilerce takip edildiği yönünde polise başvurduğu belirtildi. Bu arada, Kıran'ın saldırının ardından Halk Eğitim Merkezi'ne girip yardım istediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokakta inceleme yapan ekip

- Halk Eğitim Merkezi

- Vurulan gencin binaya girmesi güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mağazaya girmeye çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

ADANA'da kullandıkları panelvanın plakasını çamurla kapatan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak alarmını susturdukları bir mağazaya girmek isterken polise suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin yüzünün boyalı olması da dikkat çekti.

Olay, sabaha doğru saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasını çamurla kapattıkları panelvan ile bir giyim mağazasına gelen 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak iş yerinin alarmını etkisiz hale getirdi. Daha sonra levye ile mağazanın elektronik kepengini açmaya çalışan şüphelileri gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kepengi açmaya çalışan şüphelileri suç üstü yakaladı. Panelvanda arama yapan ekipler, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçidi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinin bulunduğu sokaktaki bir mağazaya geçen yıl benzer şekilde girilip, kasa hırsızlığı yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Alarmın üzerine sıkılan köpükten görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

- Yerde yüzüstü yatan elleri kelepçeli şüphelinin polis tarafından aya kaldırılması

- Yüzünün bir kısmını siyaha boyayan şüpheliden görüntü

- Polisin şüphelilerin üzerini araması

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Polis aracındaki şüphelilerin görüntü

- Plakası çamurla kapatılan panelvandan görüntü

- Çamurla kaplı plakadan görüntü

- Panelvanın içindeki levye ve köpükten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çelik işçisi yeni yıla mutlu ve umutlu giriyor



İSDEMİR ve Hak-İş Konfederasyonu arasındaki 26'ncı dönem toplu iş sözleşmesinin Ankara'da imzalanmasının ardından, İsdemir Otobüs Terminali'nde kutlama yapıldı.

İsdemir'de 3 bin 107 işçiyi kapsayan 26'ncı dönem toplu iş sözleşmenin, tarafların anlaşmasıyla sonuçlanması üzerine kutlama düzenledi. Saat 16.00'da vardiya çıkışı çelik işçisi, sendika yönetimi ve İsdemir yönetimi tesis içerisindeki İsdemir Otobüs Terminali'nde (İSOT) bir araya geldi. Ellerinde bayraklarlarla gelen işçiler ve aileleri, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Ak Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'ı çiçeklerle karışladı.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Çelik iş Genel Başkanı Yunus Değirmenci "Sabırla bekleyen siz emekçi kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorumö dedi. Bugüne kadar yetkisiz, sorumluluğu olmayan insanların çok şeyler söylediğini belirten Değirmenci şöyle konuştu:

"Uzun görüşmeler sonucunda, imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle, her birinize verilen 3000 TL avansları mahsup ettirmedik. Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek üzere, en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek iş grubuna 7500 TL brüt olmak üzere, bağlılık primi olarak, fark aldık. Hepinize helali hoş olsun. Bırakın, cebinize para girmeden aidat almayı, bu paralarınızdan aidat da kestirmedik. Genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde, imzaladığımız 2018 dönemi sözleşmesi için, birinci altı ay yüzde 2, 3, 4 ve 5. ve 6 aylarda enflasyon, altıncı 6 ayda enflasyon+2 olarak anlaştık. Bu da sizlere hayırlı olsun. Sosyal yardımlarda, biri hariç, her yıl için, yüzde 16'lardan fazla artışlar sağladık.ö

BAŞIMIZ DİK GELDİK

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise gönül rahatlığı ile toplu sözleşmeye imza attıklarını ve iş güvencesi aldıklarını belirterek şunları söyledi:

" Biz şunu istiyoruz, ekmeğimizi helalinden kazanıp, burada barış içerisinde çalışmak istiyoruz. Bizim bütün hayalimiz buydu. Bu toplu sözleşmeyle bu hayalimizin birinci adımını gerçekleştiriyoruz. Esas sözleşmeyi üç yıl sonra gerçekleştireceğiz. Huzurunuza başımız önde değil, dik olarak geldik. Türkiye'nin şartları, demir çelik sektörünün şartları, ülkemizin ekonomik durumu, dünya krizinin yaşandığı bir dönemde bu toplu iş sözleşmesini başarılı bir toplu sözleşme olarak gönülden imzaladım. Bizi en çok korkutan, endişeye sevk eden şey şudur; bu işletmeden geleceğimizin olmadığına inanmaktır. Çok şükür, yeni dönemde hepimiz bu işletmede geleceğimizi göreceğiz. Bu işletmede hayatımızı inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Hiç bir arkadaşımız işinden endişe etmesin.ö

Dünyada bir yıl boyuncu hiç kaza yapmamış ilk çelik şirketi olmayı hayal ettiklerini belirten İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan da, "Sizlere zarar geldikten sonra dünyanın en çok çelik üreteni olsak bile bir anlamı yok. Yine diğer bir hayalim; hayalimiz şimdi. Akdeniz havzasının en büyük çelik üreticisi olmak istiyoruz. Çok büyük bir iddia ve ben bunu gerçekleştireceğimize olan inancım da tam" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsdemir'de düzenlenen törene katılan işçilerden görüntü

- İsdemir Genel Müdürü, Hak--İş ve Çelik-İş yöneticileri ile Milletvekili Orhan Karasaray'ın gelişi

- Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı'nın konuşması

- Hak-İş Konfederasyonu Başkanı'nın konuşması

- İsdemir Genel Müdürü'nün konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bisikletle dünyayı gezen Japon Bodrum'da

JAPON tenis öğretmeni 41 yaşındaki Shogan Kameda, ülkesinden 9 yıl önce yürüyerek başladığı, daha sonra bisiklet ile devam ettiği dünya turu kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Bodrum'u sevdiğini, bir süre kalıp, ilçeyi gezmek istediğini belirten Kameda, ölene kadar dünya turuna devam edeceğini söyledi.

Japonya'nın Kyoto şehrinde yaşayan Shogan Kameda, 9 yıl önce yürüyerek, dünya turuna çıktı. İlk olarak Avrupa ülkelerini gezmeye başlayan Kameda, İsviçre, Hollanda, Çekya, İspanya, Portekiz gibi ülkeleri yürüyerek gezdi. Seyahatine daha sonra doğu ülkeleri ile devam eden Kameda'ya, Çin'de tanıştığı bir arkadaşı bisiklet hediye etti. Bundan sonra turuna kaldığı yerden bisikletle devam eden Kameda, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Filipinler, Myanmar, Vietnam,Tayland, Moğolistan, Tayvan, Kırgızistan, Kazakistan ile devam edip, gemiyle Gürcistan'a geçti. Gürcistan'da bir süre gezen Kameda, geçen 28 Ekim'de Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi güzergahını takip eden Kameda, 2 gün önce Bodrum'a ulaştı. Seyahati boyunca geceleri çadırda kaldığını, çok soğuk havalarda ise giitği ülkelerdeki ibadethanelerde konakladığını belirten Kameda, kimseden tek kuruş almadan tamamen kendisine verilen yiyecek ve diğer yardımlarla seyahati sürdürdüğünü söyledi.

Gezmeyi, seyahat etmeyi, tarihi yerler görmeyi sevdiğini belirten Kameda, "Tura çıktığımdan bu yana çalışmıyorum. Gençken zaman yok para var, şimdi para yok zaman var. Kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim ve yürüyerek yola çıktım. 4 yıl yürüyerek gezdim. Çin'e gittiğimde tanıştığım bir kişi bana bisiklet hediye etti ve 5 yıldır da bisikletle geziyorum. 37 ülke gezdim. Ocak ayında 90 günlük vizesiz seyahat sürem doluyor ve Türkiye'den çıkış yapmam gerekiyor. Bu nedenle de Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gideceğim ama daha sonra yine Bodrum'a döneceğim. Türkiye'yi gezmek istiyorum, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezmek istiyorum. Seyahatinin ne zaman sona ereceğini bilmiyorum, ölene kadar gezmeye devam edebileceğim" dedi.

Daha sonra gittiği Gümbet Mahallesi'nde tanıştığı bir fırın sahibi ve çalışanları ile arkadaşlık kuran Kameda, burada bir süre sohbet etti. Yağmurda ıslanan Kameda'ya burada, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Masterlar Takımı Sorumlusu Kamil Al, kulübün yağmurluklarından hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Japon gezgin Shogan Kameda'nın bisiklete binmesi

-Shogan Kameda ile röp.

-Bodrum Belediyesi Bodrumspor masterlar sorumlumsu Kamil Al'on Kameda'ya yağmurluk hediye etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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