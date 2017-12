DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BİNADA YANGIN PANİĞİ: 1 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, binada kat arasında bulunan depoda çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Binadakiler korku içerisinde dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Saat 23.30 sıralarında, Körfez Kuzey Mahallesi Eriş Sokak'ta 3 katlı 6 daireli binanın kat arasında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bina boşluğundan yükselerek çatıya sıçradı. Dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Binada yaşayanlar endişe içerisinde dışarı çıkmaya çalıştı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Körfez, Derince ve İzmit'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilirken, yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın doğalgaz tesisatının da alevlerden etkilendiği görüldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Binadan görüntüler

- Söndürme çalışmaları

- Bina sakinleri ve çevrede toplananlardan görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

2)TIR DEVRİLDİ, 25 TON MISIR SİLAJI TARLAYA SAÇILDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarken, taşıdığı 25 tonluk mısır silajı tarlaya saçıldı. Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı'ndan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara'da bir işletmeye getiren 45 yaşındaki Mehmet Canbaz yönetimindeki 33 NFY 68 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, mısır silajları buğday ekili tarlaya saçılırken hafif şekilde yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı. Çağırılan çekiciyle şarampole devrilen TIR çıkartılırken çevreye saçılan mısır silajları da çevre köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR'a yüklendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Devrilen TIR'dan detay

-Saçılan mısır silajlarından detay

-Yardıma gelen köylüler

-Olay yerinden genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

3)CHP'Lİ ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, son KHK ile düzenlenen sivillere yargı muafiyeti konusunda partisinin açıklamalarını eleştiren MHP Genel Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Bahçeli'nin 19 Temmuz 2016'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli televizyonlara yansıyan konuşmasında sivillere ceza muafiyeti getiren yasayı savunup, 'Bundan rahatsız oldu' diye CHP'ye dünya kadar hakarette bulundu. Linç edilmiş askerin başında Bozkurt işareti yapana, 'Bu şerefsizi bulun, darbecilerle birlikte yargılayın' diyen Bahçeli. Darbecilerin emirleriyle sokağa çıkmış günahsız askerlere saldıranlar için 15 Temmuz'dan 4 gün sonra ne diyordu Bahçeli, 'Hayatını kaybetmiş bir Mehmetçiğin başında Bozkurt işaretiyle fotoğraf çektiren iblis uşağı, yaratık darbecilerle cezalandırılmalı.' Dünkü, 'iblis uşağı, yaratık' dediği o kişiye şimdi cezasızlık getiriyor. Bahçeli, bunu 15 Temmuz'dan sonra söyleyince MHP salonu birden ayağı kalkıyor, hep birlikte alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey de 'Askere el kaldıranlar cezalandırılmalıdır'. Bahçeli'ye cevabı Bahçeli veriyor. 15 Temmuz'dan 4 gün sonra grup toplantı salonunda Mehmetçiğe saldıranlara tepki gösteriyor. 'En ağır cezayı çekmeleri gerekiyor, darbeciler gibi suç işlemişlerdir' diyor. 'Vaka-i Hayriye' diye anılan askerlerin linç edildiği olaya gidiyor ve 'Ondan beridir böyle utanç yaşanmadı' diyor. 'Devletle millet karşı karşıya gelmedi, halk birbirine düşürülmedi' diyor ve kınıyor. Biz, aynı yerdeyiz, Bahçeli'nin o gün söylediklerini daha düşük tondan söylüyoruz. 'Sivillere cezasızlık olmaz, Mehmetçiği linç eden, ona işkence edenler ceza alsın' diyoruz. Dönüyor ve diyor ki 'CHP ve yancıları buna neden üzülüyor?' Sen 19 Temmuz günü aynı olaya neden üzüldüysen, salondaki MHP'lileri neden ayağa kaldırdıysan, biz o sebepten dolayı üzülüyoruz. O gün senin söylediğinle aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Ama ne oldu da sana kim ne yaptı da o gün Mehmetçiğe el kaldırana 'iblis' derken bugün o iblis cezasız kalacak ve buna da sen sessiz kalacaksın. Akıl alır gibi değil. Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor ve bunun millete vatana ne faydası vardır, gerçekten merak içindeyiz." Bahçeli'ye eleştirilerini sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Devlet Bahçeli CHP'ye diyor ki 'Bu düzenlemeyi savunanlar FETÖ'nün kurşun askeridir'. Biz FETÖ'nün kurşun askeri falan değiliz. FETÖ'cülerin de Allah belasını versin, askere el kaldıranlar da cezasını çeksin. Ama 15 Temmuz'da öldürülen asker aynı asker, öldüren adam aynı adam. 19 Temmuz'da tepki gösterip, iblis dediğine bugün 'ceza almasın' diyenler kusura bakmasınlar ama sarayın kurşun askeri olmuşlar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinletmesi

-CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

===========================================

4)SİVAS'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU



Sivas'ta, akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşları. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti.. Sisli havayla tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Karpostallık görüntürin oluştuğu kent meydanında vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kent merkezinden görüntüler

-Oluşan sis tabakası

-Detaylar

(126 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

5)PTT'DE ÇALIŞAN KADIN MEMURA SALDIRMAK İSTEDİ

Konya'da PTT şubesine gelen bir kişi, kendi işlemini yapan kadın memurla belirlenemeyen nedenle tartışıp, saldırmaya kalkıştı. Bu anlar ise başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana geldi. Yanında bir kadın ve çocuk olan kimliği belirlenemeyen bir kişi, PTT Şubesi'ne gelip işlem yaptırmak istedi. İşlemi yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle kadın memurla tartıştı. Ardından bankonunun diğer tarafında duran kadın memura saldırıp dövmeye kalkıştı. Araya giren diğer vatandaşlar olayın daha fazla büyümesini önledi. Kadın memurda, kendisine saldırmak isteyen erkek müşteriye tepki gösterdi. Şube içindeki diğer müşteriler, erkek müşteriyi dışarı çıkardı. Bu sırada erkek müşterinin yanındaki çocuk ağlamaya başladı. Bu anlar PTT'de bulunan başka biri tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kadın memurun, kendisine saldırmak isteyen müşteriden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- PTT şubesinde erkek müşterinin, kadın memura saldırmak istemesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

6)BİLİŞİM SUÇU ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

İzmir'de, vatandaşları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, aralarında, hakkında 76 bilişim suçundan arama kararı bulunan M.A.G.'nin de olduğu 9 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın (ING Bank) müşterilerini arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşların internet bankacılığı giriş bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra savcılıkça serbest bırakılan İ.A. (35) ve U.T.'nin (38) ifadelerinden yola çıkan ekipler, İzmir ve Ankara'daki bazı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27) ve N.R.T.'nin (26) yanı sıra, 76 bilişim suçundan aranan M.A.G.'yi (26) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 10 harddisk, 14 flash bellek, 6 laptop, 14 sim kart, 371 CD ve DVD, içerisinde bazı dökümanlar bulunan 17 klasör, 1 POS cihazı ile banka hesap cüzdanları ve banka hesap kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.Ç., B.K. ve N.R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Polisin aramasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesinden görüntü

Haber Davut CAN - Kamera: Polis kamerası / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

7)FUHUŞ OPERASYONU: 7'Sİ KADIN 21 GÖZALTI

Muğla ve ilçesi Bodrum başta olmak üzere toplam 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ile fuhuşa aracılık edip, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa tevşik ettikleri ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 'Örgütlü suç olarak, fuhuş ve insan ticareti ile mücadele' amacıyla çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla bugün sabah saatlerinde Bodrum merkezli Muğla, İzmir, Van ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında fuhuşa aracılık ettikleri ve kadınları zorla fuhuşa teşvik ettikleri ileri sürülen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı. Firari olduğu belirlenen 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki fuhuş çetesinin lideri olduğu öne sürülen Ö.K'nin üst aramasında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 lira, 450 dolar, 435 Euro, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu 7 kadın da ifadeleri alınmak üzere evlerinde yakalanıp, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şüphelilerin Muğla'ya gönderilmelerinden görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

8)YAT İŞLETMECİSİ CİNAYETİ SANIKLARA CEZA YAĞDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen yat acentesi işletmecisi ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer'i tabancayla öldüren 57 yaşındaki B.K.'nin (Burkan Kunuk) müebbet hapis, cesedi ormanlık alana götürüp atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı V.K.'nin (Veysel Kara) ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı.

Merkezi Marmaris'te bulunan Müjde Özer Yatçılık Limited Şirketi'nin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Yönetim Kurulu Başkanı Hafize Müjde Özer, 17 Kasım 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı zamanda yat kaptanı da olan Özer, 3 gün sonra Mumcular Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, başına poşet geçirilmiş ve brandaya sarılı olarak ölü bulundu. Alnından tek kurşunla tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlenen Özer'in katil zanlısı olarak 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen evli, bir çocuk babası B.K. andarma tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf edip, Özer'i şaka yapmak isterken vurduğunu ileri süren B.K.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma, cesedin ormanlık alana götürülüp, atılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı 51 yaşındaki yat kaptanı V.K.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki arkadaş tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden B.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, V.K. hakkında ise suç delillerinin karartmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. V.K.,

avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine 4.5 ay sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

İki sanık hakkında Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık B.K., avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, tutuksuz sanık V.K., avukatları Mehmet Şahin Botsalı ve Alican Gürkan, öldürülen Hafize Müjde Özer'in oğlu Babür İnaç, kardeşi Güven Özer, avukatları Haydar Elgin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Murat Bayoğlu katıldı. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri ve Özer'in yakınları ve arkadaşları da izledi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDİM"

Avukat Hasan Yüzbaşıoğlu, müvekkili B.K.'nin Özer'i kaza sonucu vurduğunu ileri sürüp, "Ortada bir kadın cinayeti yoktur. Ayrılmak isteyen ya da ayrılan bir kadın yoktur. Ortada çok kötü bir şaka vardır" dedi. Avukatının savunma yaptığı sırada B.K.'nin ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Son sözü sorulan B.K. ise, "Ben bilerek ve isteyerek öldürmedim. Her şeyimi ona adadım. Her şeyimi onlara göre ayarladım. Çok sevdim, sevmeseydim durmazdım. 2 dakika kavga edip, 3'üncü dakika barışan insanlardık. Kasten asla bir şey yapmadım. Merminin ağzında olduğunu da görmedim. Silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldı. Horozu olmayan bir silahtı, şarjörü çıkarmıştım temizliyordum. Mermi olduğunu görmedim Kasten öldürmedim" dedi.

Mahkeme heyeti ara vermeden kararını açıkladı. Sanık B.K., TCK'nın ilgili maddelerinden kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezası, V.K.'ye ise adli kontrol hükümleri kaldırılarak, TCK'nın ilgili maddesinden delilleri yok etme gizleme ve değiştirme suçlarından 4 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı.

Duruşmanın çıkışında açıklama yapan Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer "Bir nebze de olsa içimiz rahatladı, adalet yerini buldu. V.K. ile ilgili de istediğimiz ceza olmasa da şu anda adaletten mutluyuz, memnunuz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Ayfer Özkoç, "Bodrum Adliyesi'nde tabiri caizse bugün adalet yerini bulmuştur. Kadın mücadelesi bu anlamda sonuca ulaştı. Bu mücadeleye de devam edeceğiz. Kadınlar öldürülmeyene dek kadın mücadelesi devam edecek. Bodrum Adliyesi'nde beklediğimiz istediğimiz sonuç çıkmıştır" dedi.

Babür İnaç ve Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer'in avukatı Haydar Elgin de "Adaletin yerini bulduğunu inanıyorum. Gerçekten yargılamanın başından sonuna kadar adalete olan güvenim her zaman vardı, sonuna kadar da oldu. Bugün de mutlu sona ulaştık. Adalet var olsun" dedi.



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Müebbet hapis cezasına çarptırılan B.K.'nin (Birkan Kunuk) cezaevi aracına bindirilmesi

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyesi Ayfer Özkoç ile röp.

-Avukat Haydar Elgin ile röp.

-Avukat Hasan Yüzbaşıoğlu ile röp.

-Adliyeden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

9)AYAKKABI TABANINDA UYUŞTURUCU SEVKİYATI



Bitlis'te yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirilirken, polis ekiplerinin bir başka otobüste yaptığı aramalarda ise, 3 yolcunun oturtuğu koltukta 515 gram metafetamin ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 kişi tukuklandı.Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan-Van karayolunda üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otübüsünü durdurdu. Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun yapılan üst aramasında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan polis ekiplerinin Van-Tatvan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukdukları bir başka yolcu otübüsünde ise durumundan şüphelenilen H.F.E. ve M.Y.'nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı. Aramada, 515 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şüpheli kişinin üst araması yapılması

-Ayakkabılarının çıkarılması

-Arama yapılması

-Ayakkabı tabanındaki uyuşturucunun çıkarılması

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

10)SİNEMA OYUNCUSU YAVRU KÖPEĞİ ÇUVALLA ATILMIŞ HALDE BULUNCA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada ormanda çuvala konulup atılmış yavru köpeği bulan sinema oyuncusu Ali Başar, çektiği videoda bunu yapanlara ateş püskürdü. Serdivan Esentepe Mahallesi'nde oturan Ali Başar, 'Zero' isimli köpeğini ormanda dolaştırdığı sırada koku fark eden köpeğini takip etti. Ali Başar, 1 aylık bir köpeği ormanlık alanda ekmeklerle birlikte çuvala konulmuş halde buldu. Ali Başar ağzı kapalı olan çuvalı açıp aldığı köpeği evine götürdü. Ali Başar çektiği görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak, köpeği çuvala koyup atanlara ateş püskürdü. Ali Başar, "Yazıklar olsun sizlere insan olduğunu düşünen insan müsveddeleri. Bu 35-40 günlük yavru kangal yavrusunu nasıl atabildiniz, hem de çuvalın içine koyup dağ başına kurtlar tilkiler yesin diye. Hava soğuk, Allah korkusu olmayan yaratıklar" diye paylaşımda bulunurken, videoda ise, "Yazıklar olsun, Allah belanızı versin sizin. Siz insan mısınız, bu nasıl vicdandır" diyerek tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Ali Başar ormanda yürürken

-Köpekten görüntüler

-Oyuncunun konuşması

HABER: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

11)BURSA BAROSU BAŞKANI GÜRKAN:TEK TİP GİYSİ UYGULAMASI TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELER

BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, "Son KHK ile yayınlanan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu bir dayatma sistemidir. Bu uygulama masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine ve insan haklarına aykırıdır, toplumsal barışı da zedeler" dedi.Burs Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, geçen pazar günü yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM tarafından olağanüstü hal ilan edildiğini belirten Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun, son çıkarılan 696 sayılı KHK'nın anayasaya hukuk devleti ve anayasal devlet ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Altun "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü erkekler duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları halinde TCK 309 ve 312 maddeleri gereğince suçlardan tutuklu ve hükümlü olanların badem kurusu, bu madde belirtilen diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olan olanların ise gri renkli tulum şeklinde tek tip kıyafet giymeleri düzenlenmiştir. Dünyadaki uygulamalarda gerekçe olarak mahkumların eşit koşullarda olması ve firar durumlarında fark edilmeleri gösterilirken ülkemizde bu kişilerin kravatlı, çok havalı bir şekilde duruşmalara girmelerinin engellenmesi gerekçe olarak gösterilmiştir. Tek tip elbise dayatması masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine aykırı olup suçluların iadesi AYİM ve diğer hususlara istinaden ülkemizi zor durumda bırakacak yapılan yargılamalar aleyhine de olumsuz algı operasyonlarına neden olacaktır. Ülkemizde 1980 darbesi sonrası 1984'te uygulamaya konulmak istenen ancak toplumun hiçbir kesiminden destek görmeyen siyasi mahkum ve tutukluların direnişleri sonucunda hayata geçirilemeyen tek tip elbise uygulaması mahkumların ıslahına yardımcı olmadığı ya da insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yıllar önce bırakılmıştır. Bu uygulama ceza yargılamasının kişiyi topluma kazandırma ve ıslah amacına da aykırıdır. Tek tip elbise uygulaması kişiyi topluma kazandırmaya hiçbir katkıda bulunmadığı gibi bu uygulama tutukluların insanlığa özgür haysiyetine ve değerine saygı gösterme yükümlülüğünün ihlali anlamında, cezanın da ötesinde görülmeyen bir ceza niteliğindedir. Tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı da zedeleyecek bir uygulamadır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Baro Başkanının açıklaması

-Toplantıya katılan Avukatların görüntüsü

-Detaylar

2 dakika 56 saniye BOYUT: 112 MB

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================