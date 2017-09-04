DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bayram tatilinin 9 gününde kazalarda bilanço ağır: 100 ölü, 439 yaralı

Adıyaman'da 3, İzmir, Tekirdağ ve Sinop'ta 6 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Böylece bayramın 3'üncü gününde meydana gelen 19 kazada, ölü sayısı 14'e, yaralı sayısı ise 55'e çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 9 gününde ise kaza sayısı 148, ölü sayısı 100, yaralı sayısı ise 439 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

----------------

(SİNOP)

- Kaza yerinden detay

- Otomobilden detay

(İZMİR)

- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(TEKİRDAĞ)

-Kaza yerinden detaylar

-Devrilen otomobil

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Ambulansların gidişi

Detaylar

Haber-Kamera:()

====================

PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirildi



HAKKARİ merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

Bombalanan bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

-hedeflerin imha edilme anı

Haber: HAKKARİ, () -

===============================

Çukurca'da şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan piyade sözleşmeli er 21 yaşındaki Halil İbrahim Gürel için Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşunun ardından Şehit Gürel'in özgeçmişi okundu. Şehit piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Şehit asker için tören öncesi bir asker tarafından yasin-i şerifin okunması

-Törene katılan asker ve polisler

-Şehidin resmi

-Hakkari Valisi ve diğer yetkililer

-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi

-Askerlerin omuzlarında taşınması

-Saygı duruşu

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duanın yapılması

-Dua eden asker ve polisler

-Şehid'in naaşının helikoptere götürülüşü

-Helikopterin kalkısı

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu akşam da devam etti

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde akşam da yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit Bekirdere rampası arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşurken, araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'nun Dilovası rampasında da yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ağır seyretmek durumunda kaldı. Araç kullanmaktan yorulan bazı sürücüler yol kenarlarında bulunan tesislerde bir süre mola verdikten sonra yollarına devam etti. Trafik ekipleri TEM Otoyolunda emniyet şeritlerini ihlal eden sürücüleri ise sık sık uyardı. Yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Gece araç yoğunluğu görüntüleri

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / KOCAELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

Yalova'da tatil dönüşü yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler evlerine dönmek için erken dönüşü tercih etti.

Birçok tatilcinin geçiş güzergâhı olan Yalova'da, tatilciler dönüşlerinde karayolunun yanı sıra hem Osmangazi Köprüsü'nü hem de İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Hattı'nı aktif olarak kullanıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar Yalova-İzmit Karayolu'nda ve deniz taşımacılığı yapılan iskelelerde yoğunluğa neden oldu.

YALOVA'DA TRAFİK YOĞUN ANCAK AKICI

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren tatilciler, D-130 Yalova-İzmit Karayolu'nda yoğunluğa neden olsada Yalova'da eski sıkışıkllıklar yaşanmadı. Osmangazi Köprüsü'nün aktif olarak kullanılması, İDO'nun Topçular-Eskihisar Hattı'na feribot takviyeleri yapması ve Yalova'daki Tonami Kavşağı'nın açık tutulması araç yoğunluğunu önledi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Yalova Jandarması da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini aldı.

Öte yandan İDO'ya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer yoğunluk yaşanmaya başladı. İDO'ya ait Eskihisar-Topçular İskelesi'nde feribot sayısının artırıldığı gözlendi. İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yaparak sayıyı 17'e çıkarttıklarını bildirdi. İDO'ya ait Yalova'daki Topçular İskelesi'nin istif alanında yer yer yoğunluklar oluştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.,

------------------

-Tatilcilerin dönüşü

-Topçular iskelesi görüntü

-İstif alanı görüntüsü

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Jandarmadan Çardak Feribot İskelesi'nde güvenlik kontrolü

ÇANAKKALE'de, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Jandarma ekipleri, Çardak Feribot İskelesi'nde bomba arama köpeği ve drone ile güvenlik kontrolü yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı Arifesi'nde başlayan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda güvenlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Çardak Feribot İskelesi'nde de güvenlik önlemleri aldı. Çardak Feribot İskelesi'nden Gelibolu İlçesi'ne geçiş yapan araçlar bomba arama köpeği 'Maden' ile arandı. Drone ile de havadan feribot sırası denetim altında tutuldu.

Jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Çardak Feribot iskelesinden görüntü

- Çardak'ta feribot sırası bekleyen araçlardan görüntü

- Bomba arama köpeği ile araçların kontrol edilmesinden görüntü

- Drone ile feribot sırasının denetlenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Bursa-İzmir karayolunda dönüş çilesi

KURBAN Bayramını Baıkesir'in sahil ilçeleri ile Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren tatilciler karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İzmir-Bursa karayolunda oluşan uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 günlük tatili fırsat bilen talillerini Balıkesir'in sahil ilçeleri, Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren aileler dönüş için son günü beklemedi. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolu üzerinde Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM'den başlayıp 10 kilometrelik kuyruklara neden oldular. Havanın sıcak olması nedeniyle uzun süre bekleyen tatilciler tuvalet ve su sıkıntısı yaşadı. Jandarma ekipleri, trafiğin sıkıştığı bölgelerii drone ile takip edip müdahale ettiler.

Tatil dönüşü karayolundaki yoğunluğun bu gece ve yarında devam etmesi bekleniyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () -

==============================

Bolu'da orman yangını

BOLU'nun Göynük İlçesi'nde orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisindeki sarıçam ormanında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan, yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale edildi. Büyüyen alevler nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapıldı. Çevre illerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de hava kararana kadar havadan müdahaleyi sürdürdü. Havanın kararması ile birlikte helikopterler yangın alanından çekildi. Karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangına itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildiğini, köylüler ile ilçe halkının da çalışmalara destek verdiğini söyledi. Başkan Kazan, "Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan bölge sarı çam ormanı. Sarı çam ormanını söndürmek zor. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu, ancak rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ettiği belirtildi. Helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla tekrar yangına müdahale edeceği öğrenildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 3 ayrı bölgede devam eden yangına Bolu itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Adapazarı, Düzce, Kocaeli ve Bilecik'ten bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ediyor. İlçe sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.

KAYMAKAM VEKİLİ: YANGIN SİGARADAN ÇIKTI

Mudurnu İlçesi Kaymakamı ve Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin, yangının sigara izmaritinden çıktığını düşündüklerini ifade ederek, "Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. 3 tane yangın söndürme helikopteri Orman Genel Müdürlüğü'müz tarafından bölgeye intikali sağlandı. 25 tane arazöz takviyesi geldi ve 4 tane dozerimiz çalışıyor. Şu anda ne kadar alanın yandığını tespit edemedik. Amacımız yangının yerleşim bölgelerinden uzak tutulması ve yangının bertaraf edilmesi. Yangın felaketini atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Helikopterden cep telefonu ile çekilen görüntü

--------------

-Yangndan görüntüler

-Yangına müdahale edilmesi

-İtfaiye ve köylülerin çalışması

-Yaşanan panik

-Belediye Başkanı ve Kaymakam ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / GÖYNÜK(Bolu),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

Adımayan'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi



ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında bulunan Selim İçli'ye ait evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da bir üst katta mahsur kalan çocukları tahliye etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yanğının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Binada mahsur kalanların kurtarılması

- Sağlık görevlilerin müdehalesi

- İtfaiye ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

Yanan ev kullanılamaz hale geldi



MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Tepearası Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa Bağcı'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Bağcı ve aynı bahçe içerisinde evleri bulunan oğlu ve komşuları, hortum ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada Bağcı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda alevleri söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, olay yerine gelen Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, yangında evi zarar gören Mustafa Bağcı'nın yaralarının sarılacağını söyledi.

Çıkan yangında evi tamamen yanan Mustafa Bağcı "Zamanında gelseydiniz evimin tamamı yanmayacaktı" diyerek itfaiye ekiplerine isyan etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yangına müdahaleden görüntü

- Mustafa Bağcı'dan görüntü

- Mehmet Ali Avcı'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: - Cihan KAYA / ORTACA(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Kurbanlık satışından kazandığı 1 milyon lirası yandı



ÇORUM'un Gemet Köyü'nde bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Besicilik yapan ev sahibi Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği yaklaşık 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Gemet Köyü'nde besicilik yapan Musa Kaya ve kardeşlerine ait mandıranın bitişiğindeki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi Musa Kaya ve ailesi yaptı. İhbar üzerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Besici Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Paraları yanan Musa Kaya açıklama

- Yangın yerinden görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı



SAMSUN'un Havza İlçesi'nde eski dünürler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Havza İlçesi Mısmılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. ile İrfan B., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı, çiftin 2 çocuğunun velayeti ise babalarına verildi. İrfan B., dün babası Aydın B.'yi de yanına alarak, çocuklarını bayram nedeniyle anneleri M.Ö'nün yanına bıraktı. Burada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan B., babası Aydın B. ile birlikte eski kayınpederi Recep Ö. ile oğlu Mustafa Ahmet Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ö., Mustafa Ahmet Ö. ve Muhterem A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Ö. burada, oğlu Mustafa Ahmet Ö. de hava ambulansı ile sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı ise Muhterem A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Aydın B. ve oğlu İrfan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-----------

- Olay yerinden detay

- Cenazelerin taşınması

- Hastane önünden detay

Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================



4 yaşındaki Murat, otomobilde havasızlıktan öldü



ŞANLIURFA'da 4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için bindiği otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. Murat Birinci, ailesinden habersiz, evlerinin önünde park halindeki 63 PA 750 plakalı otomobile bindi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, Birinci güneşin altındaki otomobilde aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayıldı. Oğulları Murat'ın uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulundu. Aile bireyleri, otomobilin camını kırıp, dışarı çıkardıkları Murat Birinci'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Murat Birinci, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılmadı.

Murat Birinci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze yakınlarının cenazeyi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL - ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarırken boğuldu



BURSA'da, Uludağ'ın zirevisinde bulunan Kilimli Göl'nde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Burak Uygun'u, bir arkadaşıyla birlikte suya atlayıp kurtaran 25 yaşındaki İbrahim Doğan, boğularak yaşamını yitirdi.

Uludağ'ın zirvesindeki Kilimli Göl kıyısında kamp kuran Uygun ailesinin çocukları Burak, dün öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi. Yüzme bilmeyen Burak Uygun, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bölgedeki Gözede Köyü sakinlerinden İbrahim Doğan ve yanındaki bir arkadaşı, durumu fark edip göle atladı. Burak Uygun'u kıyıya ulaştıran iki arkadaştan İbrahim Doğan, sudan çıkmayı başaramadı. Kaybolan Doğan'ın kurtarılması için jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine JAK'ın yanı sıra Bursa'dan gelen AFAD, NAK, BUDAK ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki dalgıç polis sevk edildi.

Dalgıç polisler, yapılan çalışmalar sonucu İbdahim Doğan'ın cesedine ulaşıp, sudan çıkardı. İbdahim Doğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Burak Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

Ceset çıkarma çalışmaları

Cesedin sudan çıkartılması

Ambulansa konması

Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ / BURSA()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

Marmaris'te 24 kaçak yakalandı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 24 kaçak yakalandı. Kaçaklarla birlikte insan kaçakçısı, biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçeceği belirtilen kaçakların bir apart otelde kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Önceki gün saat 03.30 sıralarında apart otele, Hisarönü Mahallesi'nde bir koya ve 34 HH 9627 plakalı kamyonete düzenlenen baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Suriyeli, 1 İranlı ve 3 Lübnanlı, toplam 24 kaçak yakalandı. Kaçakların kendilerini Yunan adalarına götürmesi için anlaştığı belirtilen biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı. 26 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YEMEK VERİLDİ, ÇOCUKLAR OYUN OYNADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde ifadeleri alınan göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Ağlayan ve korkan çocuklara çikolata ile çeşitli küçük oyuncaklar verildi. Çikolatalarını yiyen çocuklar karşılarında kameramanları görünce oyunlar oynadı, el sallayarak öpücükler gönderdi. Gözaltına alınan 24 kaçağın işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği, 2 insan kaçakçısının ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

=================

- Marmaris KOM Grup Amirliği önünden görüntü

- Göçmenlerden görüntü

- Göçmen çocukların oynaması ve el sallamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================