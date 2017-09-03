DHA YURT BÜLTENİ-1

Trafik kazalarında bilanço ağır; 86 ölü, 384 yaralı

Bugün saat 16.00'dan sonra Balıkesir ve Amasya'da meydana gelen 2 kazada, 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Böylece, bayramın ikinci günü meydana gelen 9 kazada ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı da 16'ya çıktı.

Kurban Bayramının ilk 8 gününde ise meydana gelen 129 kazada ölü sayısı 86, yaralı sayısı 384 oldu.

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Ankara'da trafikte yol kavgası: 6 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan, mahallelinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından dağılmayan gruplara polis TOMA ile müdahale etti.

Yenimahalle İlçesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya mahalleli de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Taşların, şişelerin havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından sokağın girişine barikat kuran bazı gruplara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi göz altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay Anı(Vatandaş Kamerası)

- Çevik kuvvet ekipleri

- TOMA ile müdahale

- Olay yeri İnceleme Ekiplerinin Çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA, () -

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Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde devlet hastanesi yakınlarında çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarından yangın çıktı. Haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü

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Orman yangını söndürme çalışmaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera:Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), ()

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Ödemiş'te orman yangını



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden arazözler sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde çıkan orman yangını, 6 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık makilik ve ormanlık alan alevlerden zarar görürken, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden telefonla çekilmiş görüntü

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- İtfaiyenin çalışma

- Yetkilinin açıklaması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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Gaziantep'te ev yangını



GAZİANTEP'te, iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Akyol Mahallesi Çırçır Sokak'ta bugün akşam saatlerinde iki katlı müstakil bir evin üst katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Olay sırasında evde kimse bulunmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyecilerin çalışmaları

-Yanan ev

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Kalbinin üstüne ateş ederek intihar etti

İZMİT'te, psikolojik sorunlar yaşayan 70 yaşındaki Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşleyerek intihar etti. .

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak'ta meydana geldi. Sami Çınasoğlu eşinin evde olduğu sırada odasına geçti. Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyarak odaya koşan Hatice Çınasoğlu kanlar içerisindeki eşini görünce çığlıklar atarak komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Sami Çınasoğlu'na ilk müdahalede bulundu. Sami Çınasoğlu hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu ve son zamanlarda ilaçlarını kullanmayı aksattığı öğrenilen Sami Çınasoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntü

- Olay yerinden görüntü

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 240 gram kokain ile 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Badi', şoför koltuğunun altında ve çamurluk içinde buldu.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı alınca çalışma başlattı. Bornova girişinde oluşturulan kontrol noktasında, 25 yaşındaki O.Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç durduruldu. Uyuşturucu madde dedektörü 'Badi' isimli köpek ile arama yapan ekipler, şoför koltuğunun altı ile çamurluğun içine gizlenmiş halde 1 kilo 240 gram kokain ve 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ç., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü

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- Köpek Badi'nin uyuşturucuyu bulmasından görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera İZMİR, ()

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MFÖ yeni şarkıları ile Bodrumlularla buluştu



TÜRK pop müziğinin köklü gruplarından Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Bodrum'da konser verdi. Konserine yeni albümlerindeki şarkılarla başlayan MFÖ, daha sonra sevilen şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi.

Kerki ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen konserde Türk pop müziğinin efsane gruplarından MFÖ Bodrum'da sahneye çıktı. Bodrum Antik Tiyatro’daki konseri, aralarında Yeşim Salkım, Semiyan Midyat, 'Adı Efsane' dizisi oyuncuları Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı ve Kaan Sevi’nin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Sevenleri, MFÖ grubu üyelerini sahnede alkışlayarak karşıladı. Mazhar Alanson, konsere yeni albümleri 'Kendi Kendine'den şarkılarla başlayacaklarını belirterek, “Şarkıları hep beraber söyleyemeyeceğiz. Çünkü yeni albümden öncelikle 3 parça sunacağız. Dolayısıyla o koromuz oluşmayacak. Fakat siz de dinleyeceksiniz mecburenö dedi. 'Aşkın Kenarından' isimli şarkıyla konsere başlayan MFÖ, 'Emin misin' ve 'Beyaz Sayfa' şarkılarıyla devam etti. Alanson, konserin kalabalık olması nedeniyle, “Bodrum'da da öyle bir seyirci oluyor ki Harbiye Açıkhava'da çıkarız, öyle bir orada heyecanlanırız. Burası da başka bir Harbiye, çok dikkatli olmamız lazımö dedi.

'Ele güne karşı', 'Mazeretim var' gibi sevilen şarkılarını da seslendiren grup, şarkıları hayranlarıyla beraber söyledi.

Yaklaşık iki saat süren konser sonunda MFÖ hayranları, grubu ayakta alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konserden görüntü

- Konseri izleyenlerden görüntü

- Sanatçılardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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