DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)BİNGÖL'DE ÇATIŞMA: 1 KORUCU ŞEHİT, 1 KORUCU YARALI

BİNGÖL merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü yakınlarında saat 21.30 sıralarında bir grup PKK'lı tesbit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından bölgede operasyon başlattıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile güvenlik korucuları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada ilk ateşle birlikte güvenlik korucularından Nesip Özen şehit olurken, Nihat Çelik ise ağır yaralandı. Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma özel harekat timleri sevkedilerek, şehit ve yaralı güvenlik korucusu çatışma bölgesinden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehit korucu Özen'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralı korucu Nihat Çelik'in ameliyata alındığı öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeye sevkedilen jandarm özel harekat timleri ve komando ekipleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hastane acil servisi önü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, ()

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2)GÜVENLİK KORUCUSUNA EVİNİN ÖNÜNDE KANLI PUSU

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Olay saat 21.30 sıralarında Uludere İlçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Korucu Paksoy, vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere düşerken, saldırıyı gerçekleştirenh teröristler ise kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Paksoy'un şehit olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirdekten sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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3)MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ, BAYRAM NAMAZINI GÖRMEÇ ÜS BÖLGESİ'NDE KILDI



MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, arife günü Şırnak'ta 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Havaalanında Şırnak'lı çocukların karşıladığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tören kıtası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Canikli daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'dan birifing aldı. Geceyi 23. Jandarma Tümen Tugayı'nda geçiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'nde er ve erbaşlarla bayram namazı kılıp, kahvaltı yaptı.

FOTOĞRAFLAR

ŞIRNAK () -

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4)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR ŞANLIURFA'DA

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanına inen Akar'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Kent merkezindeki 20'nci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Akar'ın temasları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helikopterin jandarmaya inişi

- İlçede alınan güvenlik önlemi

- 2. Hudut Tabur Komutanlığına giriş

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA ()

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5)BAYRAKTAR'IN VURDUĞU TERÖRİSTLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, dün saat 15.30 sıralarında, Oğul Köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde silahlı insansız hava aracı Bayraktar ile vurulan PKK'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı. Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalında 4 PKK'lı terörist ile onlarla toplantı halinde olan 4 işbirlikçinin silahlı Bayraktar'la vurulduğu, 4 PKK'lı ile 1 işbirlikçinin öldüğü, 3 işbirlikçinin ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulundukları belirtildi.

Tespit edilen dinamik hedefe silahlı Bayraktar ile bomba atıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Söz konusu atış neticesinde 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilen bölgede teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan İbrahim Sak, ve Musa Tarhan isimli işbirlikçiler hafif şekilde, Mehmet Temel ve İsmail Aydın isimli işbirlikçiler ise ağır şekilde olmak üzere toplam 4 işbirlikçinin yaralandığı, kendi imkanları ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındıkları tespit edilmiştir."

Söz konusu yaralanan işbirlikçilerden Mehmet Temel'in, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altında iken öldüğü bildirildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: HAKKARİ / ()

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6)ARANAN PKK'LI KÜTAHYA'DA YAKALANDI

KÜTAHYA'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen 25 yaşındaki Adil S., Kütahya'da polisin operasyonuyla yakalandı. Adil S. ile aynı evde bulunan kardeşi 22 yaşındaki A.S. ile amcasının oğlu 23 yaşındaki E.S. de gözaltına aldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan ve PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Adil S.'nin kaldığı 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Polislerin çelik yelek giydiği operasyonda Adil S. yakalandı. Adil S. ile aynı evde kalan kardeşi A.S. ile amcasının oğlu E.S. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Apartmanın dışından çekilen görüntüde polislerin evde arama yapması

-Aranan şüpheli Adil S. (Yeşil tişörtlü olan) ile 2 yakınının binadan çıkartılması,

-Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilip götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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7)SİVASTA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



SİVAS'ın Zara İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zara İlçesi'ne bağlı Tepeköy, Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nden İzmir'e giden Reis Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Reis Sosa hayatını kaybederken, yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat Ilık (46) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Sosa'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Jandarma olay yeri ekipleri otobüste bulunan bir cep telefonu buldu. Cep telefonunun kazada ölen sürücünün kardeşi Mesut Sosa'ya ait olduğu belirlendi. Uzun süre otobüsün içinde ve altında başka kimse olup olmadığına dair arama yapıldı. Yapılan telefon görüşmeleri sonrasında Mesut Sosa'nın otobüste olmadığı belirlendi.

İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen de olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen otobüsün görüntüsü

-Cenazenin götürülüşü

-Ekiplerin başka kişi olup olmadığı araştırmaları

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ZARA(Sivas), ()

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8)KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



İZMİR'in Bornova ilçesinde, aynı yönde giden kamyonetle çarpıştıktan sonra bariyerlere sürüklenen motosikletteki Ali Orçun Aydın (26) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İzmir Otoyolu'nda Işıkkent mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Buca'dan Bornova istikametine giden Ali Orçun Aydın yönetimindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Celal Altun (50) yönetimindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarptı. Kazayı gören diger sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan kamyonet sürücüsü Altun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Motosikletten görüntü

- Cesedin taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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9)KONYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu Şinası Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgay Yılmazer yönetimindeki 01 EOF 55 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden karayoluna çıkan Hakkı Çalış yönetimindeki 42 L 5676 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakkı Çalış ve Nevzat Yılmazer ile her iki araçta bulunan Arda Çalış, Çınar Çalış, Fadime Çalış, Sevgi Çalış, Nevzat Yılmazer ve Mustafa Yılmazer yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlardan ise etrafa bayram şekeri ve bayramlık kıyafetler savuruldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Etrafa savrulan şeker ve kıyafetler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ / KONYA ()

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10)AMBULANS, OTOMOBİLLERLE ÇARPIŞTI: 6 YARALI



ADANA'da bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cefakar Aka yönetimindeki 01 HB 906 plakalı ambulans, Mert Şener yönetimindeki 33 ECC 85 plakalı otomobil ve Adem Özder yönetimindeki 01 BF 317 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Aka ve Öder ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansın içinde hasta bulunmaması ise yüreklere su serpti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerindeki ambulanslardan görüntü

- Ambulansta müdahale edilen yaralı kadından görüntü

- Kaza yapan ambulanstan görüntü

- Kaza yapan aracın hasar gören motor kısmından görüntü

- Yaralı alan ambulansın kaza yerinden gidişi

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ambulansın yola savrulan ön tamponundan görüntü

- Trafik polisinin kaza yerinde inceleme yapması

- Ambulasın çekiciye taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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11)TIR'IN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI



ADIYAMAN'da, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, gece Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ataman yönetimindeki 02 HY 368 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HD 969 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motorsikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralıya sağlık görevlilerin müdahalesi

- Yarlının ambulansa alınması

- Yaralının hastaneye kaldırılması

- Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

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12)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Andırın-Kahramanmaraş karayolunun 35'inci kilometresindeki Yenicekale mevkiinde meydana geldi. Hıdır Kayran yönetimindeki 46 F 4969 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kayran, hemen aracını sağa çekip itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Orman İşletme Şefliği'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin yanması

- Yangına müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB

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13)ANTALYA' DA DOLU YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI



Antalya Konya karayolunda Akseki yakınlarındaki Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yolda biriken dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekince durmak zorunda kaldı

Nohut büyüklüğündeki dolu yağışı yaklaşık yarım saat sürdü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dolu yağan yol

- Araçların güçlükle kaygan yolda ilerlemesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Adem ÇETİN-AKSEKİ ()

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14)KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN İLK 6 GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU: 61 ÖLÜ, 310 YARALI



KURBAN Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yollar, yapılan uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine kan gölüne döndü. Çoğu aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 101 kazada, 61 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.

DRONELİ VE MAKET POLİS ARACI İLE ÖNLEMLER KAR ETMEDİ

Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla vatandaşlar, 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından memleketlerindeki yakınlarını ziyarete veya tatil yerlerine gitmek üzere yollara çıktı. Bayram öncesi İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde tüm illerde bir dizi önlemler alındı. Emniyet ve jandarma görevlileri öncelikle seyehat eden sürücülere şeker ve çikolata ikramında bulunup, sorunsuz bir tatil geçirmeleri için trafikte uymaları ve dikkat etmeleri gerek konularda bilgiler verdi. Bu desteğin yanısıra burçok ilde drone ile trafik denetimi yapılırken, bazı bölgelerde ise hız limitini aşan sürücülere caydırıcı olması amacıyla karayollarına trafik polisi araçlarının maketleri konularak sürücülerin dikkatleri çekilmek istendi. Tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen yoğunluğun yaşandığı yollar, yine kan gölüne döndü.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arefe günü saat 21.00'e kadar meydana gelen 101 kazada, 61 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Ediren, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

EN FAZLA KAZA VE CAN KAYBI AREFE GÜNÜ OLDU

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum ve Kocaeli'de 2'şer, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, İstanbul ve Şunlıurfa'da meydana gelen 25 kazada, 13 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

*** Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde kaza bilançosu: 61 ölü, 310 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 62'YE, YARALI 319'A YÜKSELDİ

Dün saat 21.00'den sonra Sivas ve Adana'da meydana gelen iki kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Arefe günü meydana gelen 27 kazada, ölü sayısı 14'e yaralı sayısı ise 76'ya yükseldi.

Böylece, Kurban Bayramı'nın ilk 6 günündeki 103 kazada, ölü sayısı 62'ye, yaralı sayısı ise 319'a çıktı.

Haber: İstanbul ()

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15)KAYIP KADIN GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

SİVAS'ın Yıldızeli İlçesinde önceki gün kaybolan 38 yaşındaki Mevruş Deveci yakındaki bir gölette ölü bulundu.

İlçeye bağlı Akçalı Köyü'nde yaşayan Turan Deveci ile 1.5 ay önce evlenen Mevruş Deveci öncek, gün sabah saatlerinde evden çıktı. Bir süre evine dönmeyen Deveci'nin yakınları telaşlanarak köyde aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Son olarak köy yakınındaki Kapıköyü Göleti kenarında görülen Deveci'yi bulmak için jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köylüler bir süre Deveci'yi gölet kenarında aradı. Suya girip boğulmuş olabileceği şüphesi üzerine olay yerine Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri çağrıldı. AFAD dalgıçları tarafından gölet içinde yaklaşık yarım saat süren aramaların ardından Mevruş Deveci'nin cansız bedeni suda bulundu. Göletten çıkarılan kadının cansız bedeni Yıldızeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Mevruş Deveci'nin iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olduğu, eşinin de aynı nedenle bir süredir Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Gölet kenarındaki ekiplerin görüntüsü

-AFAD ekibinin sudeki cenazeyli çıkarması

-Ölen kadın fotosu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ(Sivas),()

(155 mb)

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16)KIZILTEPE' DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA KIZ KAÇIRMA KAVGASI: 8 YARALI



MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde kız kaçırma yüzünden, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Feritoğlu ile Kurga aileleri arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu, 8 kişi yaralandı.

İzmir'de geçen yıl Feritoğlu ailesine mensup bir kişi ile iddiaya göre zorla evlendirilmek istenen genç kız, kına gecesinde Kurga ailesinden bir genç tarafından kaçırıldı. Kaçtıktan sonra evlenen gençlerin bir kız çocukları dünyaya geldi. İki aile arasında husumet oluşurken, önceki akşam kızı kaçıran kişinin ağabeyi, ziyaret için geldiği Kızıltepe'de Feritoğlu ailesine mensup kişilerce tartaklandı. Dün akşam saatlerinde ise iki aile bireyleri arasında çıkan tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Çarşı merkezinde yaşanan meydan kavgasında, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Kavga haberi üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 8 kişi yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7'sine ayakta müdahale edilirken, kafasına aldığı darbelerle durumu ağır olan 32 yaşındaki Umral D. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis kavga ile ilgili soruşturmayı yürütürken, iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin hava açtığı silah sesleri

- Vatandaşlar arasındaki panik

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: MARDİN, ()-

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17)ZABITA IHLAMURLARINI ALINCA AĞLADI

ADAPAZARI'nın en işlek caddesinde yer tezgahında ıhlamur satmaya çalışan yaşlı adam, zabıta görevlilerinin müdahale edip ıhlamurlarını alınca sinir krizi geçirerek ağladı.

Adapazarı şehir merkezindeki insanların yoğun olduğu Çark Caddesi üzerinde yer tezgahı kuran yaşlı bir adam, ıhlamur satmaya çalıştı. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri yaşlı adama satış yapmasının yasak olduğunu belirterek, tezgahındaki ıhlamur dolu poşetleri aldı. Ihlamurları elinden alınan yaşlı adam caddenin kenarındaki bir pasajın önüne oturarak sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı teselli etmeye çalışan vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Yaşlı adam ise, "Onlar benim çocuklarımın rızkıydı. Ben bu yaştan sonra para kazanmaya çalışıyorum emeğimi geri verin. 80 yaşındaki adamın malını almak nedir. Benim çocuklarım doymasın mı?" diyerek uzun süre ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşlı adamın yere oturması

- Ağlaması

- Vatandaşların etrafında toplanması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()

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18)KAMYONETE YÜKLENİRKEN KAÇAN BOĞA UYUŞTURUCU İĞNE İLE YAKALANDI



BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonete yüklemeye çalışılırken kaçan boğa 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.

İlçe merkezinde kurulan hayvan pazarına akşam saatlerinde giden Mustafa Süne, uzun süren pazarlığın ardından ortakları ile birlikte boğa satın aldı. Boğa kamyonete yüklemek isterken kaçtı. Kaçan boğaya haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri uyuşturucu iğne atarak müdahale etti. 1 saat boyunca ilçe sokaklarında dolaşan boğa uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesinin ardından kement atılarak yakalandı. Süne, herhangi bir zarar görmeden yakalanması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurbanlığın kaçışı

- kement ile yakalanmaya çalışması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA, ()

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19)HIRVAT GENÇ MÜSLÜMAN OLDU

ALMANYA'da yaşayan Bojan Branko adlı Hırvat genç, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Müftülük binasında, Müftü Hüseyin Aksoy'un makamında yapılan ihtida merasimi ile Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak için Tavşanlı İlçe Müftülüğüne müracaat eden Bojan Branko için ihtida töreni düzenlendi. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Hırvatistanlı Bojan, İslamiyet ile huzur bulduğunu ifade etti. Daha önceleri hiçbir dine mensup olmadığını dile getiren Hırvat genç Bojan Branko, Almanya'da tanıştığı Tavşanlılı nişanlısının yaşantısından etkilendiğini ve Müslümanlığı araştırdığını ve ardından kararını verdiğini belirtti.

Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy ise Müslüman olan Hırvat genci tebrik ederek şöyle konuştu:

"Müftülüğümüzde güzel bir olaya şahit olduk. Peygamber efendimiz buyuruyorlar 'Bir kimsenin eliyle bir kişinin Müslüman olması, o kişi için Dünya ve Dünya'nın içindekilerden daha değerlidir'. İlçemize bağlı Tepecik Beldesi sakinlerinden kardeşimizin Almanya'da ikamet eden komşuları Hırvatistan vatandaşı olan Bojan kardeşimiz nişanlandı. Daha sonra Müslümanlığı tercih etti. Kendisi müftülüğümüze gelerek başvuruda bulundu. Bizler de kendilerine dinimizin güzellikleri ile bilgiler verdik. İman esasları konusunda bilgilendirdik. Başkanlığımızın Kur'an- ı Kerim ve ilmihal kitaplarını, dinimizi anlatan kitapları hediye ettik. Ayrıca Müftülüğümüzce, başkanlığımızın formatında düzenlenmiş olan ihtida belgesini kardeşimize takdim ettik ve dua ettik. Duamız bütün Müslümanlara, duamız bütün insanlığa, rabbim bizleri hidayetinden ayırmasın. Dalalete düşmüş, hidayet yollarını bulamamış kullarına da rabbim bir an önce hidayet yolunu göstersin."

Yapılan merasim sonrası müftü Hüseyin Aksoy Hırvat gence ihtida belgesini verdi.

Görüntü dökümü:

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-Kur'an okunması,

-Müftünün İslamiyet ile ilgili konuşması,

-Müftünün dua etmesi,

-Müftü'nün gazetecilere açıklamada bulunması,

-Müftünün belge ve Kuran-ı kerim'i Hırvat gence vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),()

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20)80'LİK 'KORELİ' ÇOBAN



KORE Savaşı'nın ardından bölgeye gönderilen Türk birlginde 1 yıl görev yapan 80 yaşındaki Mustafa Çilli, her gün 300 keçisini otlatıyor. Çevresinde 'Koreli' lakabıyla tanınan Çilli, "Biz Kore'de harbe girmediğimiz için maaş bağlanmadı. Biz oraya gidip nöbet tuttuk. 80 yaşımda olduğum için artık hayvanları otlatmakta zorlanıyorum" dedi.

Konya'nın Karapınar İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Güzelkışla yaylasında oturan 9 çocuk, 30 torun sahibi Mustafa Çilli, 77 yaşındaki eşi Güllü Çilli ile birlikte 45 yıldır çobanlık yapıyor. 1950-1953 yılları arasındaki Kore iç savaşının ardından bölgeye gönderilen Türk birliğinde görevli olduğunu belirten Çilli, 1 yıl boyunca orada görev yaptığını belirtti. Kore'de sürekli nöbet tuttuğunu belirten Mustafa Çilli, "Sarıkamış'ta askerlik yaparken Kore'ye gideceksiniz dediler, evimize gelemeden, ailemizi göremeden İzmir'e gittik. Orada eğitim gördük. Daha sonra İzmir'de gemiye bindik, geminin düdüğü çaldıkça, harbe gidiyoruz diye ağladık. O zaman yaşım 20 falandı. Askere gitmeden evlenmiştim ve bir çocuğum olmuştu. Gemide giderken arkadaşlarla ağladık, sızladık. O günleri hatırladıkça tuhaf oluyorum. Orada 1 yıl kaldım. Sürekli nöbet tutum, güvenliği sağladık" dedi.

HER GÜN 300 KEÇİYİ OTLATIYOR

Kore'deki görevinin ardından köyüne dönen ve eşi Güllü Çilli ile birlikte besicilik yapmaya başlayan Çilli, ilerleyen yaşına karşın hergün keçilerini otlatıyor. Hayvanlarını otlatırken zorlandığını belirten Çilli, "Kore'den döndükten sonra besiciliğe başladım. O gün, bugündür beslediğimiz hayvanları arazide otlatıyorum. Biz Kore'de harbe girmediğimiz için maaş bağlanmadı. Biz oraya gidip nöbet tuttuk. 80 yaşımda olduğum için artık hayvanları otlatmakta zorlanıyorum. 300 hayvanımız var ama, çoban tutmak istemiyoruz. Şimdiki çobanlar hayvanları gütmeyi bilmiyorlar" dedi.

'BEN EŞİMİN ÇOBANIYIM'

14 yaşında iken eşi Mustafa Çilli ile kaçarak evlendiğini belirten Güllü Çilli ise, "Eşim Kore'ye gittiğinde kayınpederim ve kayınvalidemin yanındaydım. Ekmeği sabah yesek, öğlen yoktu. Öğlen yesek, ikindi yoktu. Sonra eşim geldi, 5-6 yıl öyle yokluk içinde idare ettik. Ondan sonra birlikte bir ev yaptık, çift sürdük, inek aldık, kazancımız bir araya geldi. Eşime önceleri çocukları yardım etti. Dağlarda birlikte koyun güttüler. Dağlarda yattılar, aç gezdikleri gün oldu, tok gezdikleri gün oldu. Ama şimdi şükür Allah'a, o günler geldi geçti. Yine de ben eşimin her zaman yanındayım ve ben eşimin çobanıyım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa ve Güllü Çilli çiftinden detay

- Mustafa Çilli'nin keçilerle ilgilenmesi

-Çilli çifti röp.

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU KONYA ()

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21)TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE DENİZE AÇILDI

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, av yasağının sona ermesi nedeniyle Kumbağ Limanı'nda düzenlenen etkinlikte havai fişek gösterileri arasında, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağı nedeni ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Limanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinliğe çok sayıda davetli ile balıkçılar katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof Dr. Tamer Dodurga, balıkçılığın ciddi bir istihdam, balığın ise önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Marmara'nın yaklaşık 136 kilometre sahili var. Bu sahillerde binlerce insan karnını doyuruyor, 1 milyona yakın insana da balık temin ediyorlar. Biliyorsunuz balık, insan sağlığı bakımından çok önemli bir gıda maddesidir. Uzmanlar haftada en az iki defa balık yemeyi tavsiye ediyorlar. Bakın bu çok önemli. Neden? Bizim bu emperyalist toplumlarla mücadele edebilmemiz için protein kaynaklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle balık önemli bir besin maddesidir. Bu yüzden Allah balıkçılarımızda razı olsun diyorum. Balıkçılığın sürekliliğini sağlamamız için olmaz ise olmazları var. Bunlardan bir tanesi, balıkların üreme alanlarını, beslenme alanlarını ve yaşama alanlarına müdahale etmemeliyiz. Ama maalesef uzun yıllardır Marmara Denizi'nde bu alanlara müdahale ediliyor. Yine balıkçılığın sürdürülebilmesi için denizlerimizin temizliği çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi de 4 yılda Tekirdağ'da biyolojik bir arıtma tesisi yapıyoruz. Alt yapıyı yaptık ve artık denize kirli atıkları akıtması engellendi. Gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak için çalışıyoruz ve gerçekten bunun için dua ediyorum:"

Av yasağının sona ermesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi'nin limana kurduğu ızgaralarda yaklaşık 3 ton uskumru balığı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Bedava balık dağıtıldığını duyan vatandaşlar, ekmek arası balıklardan alabilmek için izdiham yarattı. Izgaraların önünde uzun kuyruk oluştu.

Av yasağının bitmesini heyecanla beklediğini ifade eden Ali Reis adlı teknenin sahibi Şaban İpek, "8 mürettebatımla bu gece hayırlısı ile denize açılacağız. İnşallah yüzümüz gülecek. Bütün balıkçı arkadaşlarıma bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Bu sene denize açılacağız, kısmetimizi denizde arayacağız. Gerçi bu akşam hava biraz rüzgarlı ama sabaha karşı iyi olur. Bu gece istavrit, palamut ve uskumru yakalamayı umut ediyoruz" dedi.

Etkinlikte havai fişek gösterileri yapılırken, balıkçılar gece yarısından itibaren sezonun ilk balıklarını tutmak için, 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Limandan detaylar

-Pişen balıkları almak için yaşanan izdiham

-Denize açılacak balıkçı tekneleri

-Tekne sahibi ile röp.

-Genel sekreter Tamer Dodurga'nın konuşması

-Kalabalıktan detaylar

-Havai fişek gösterisi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-



