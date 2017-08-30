DHA YURT BÜLTENİ-1 

DİYARBAKIR'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK: 2 SİVİL ŞEHİT (EK)

1)SİVİL ŞEHİTLERE UĞURLAMA TÖRENİ

Diyarbakır-Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan araçları kullanan 2 sivil için uğurlama töreni düzenlendi. Törenden sonra şehitler Mustafa Yılmaz ve Mehmet Gürses'in cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile kamu kurum müdürleri ile askeri erkanlar katıldı. Şehitlerin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Duların okunmasının ardından şehit işçiler Mehmet Gürses ile Mutafa Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verilmek üzerer memelketleri Adana'ya gönderildi. Şehitlerden Mustafa Yılmaz'ın 50 yaşanda, evli ve 2 çocuk babası olduğu ve Lojistik firmasında 2015 yılında işe başladığı belirtilirken, şehit Mehmet Gürses'in ise, 55 yaşında, evli ve 4 çocuk babası olduğu, onunda 2014 yılında Lojistik firmasında çalışmaya başladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitler için düzenlenen törenden görüntüler

-Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması

-Şehitler için dua edilmesi

-Şehitlerin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ADANA'DA ŞEHİT ACISI



DİYARBAKIR-Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın acı haberi memleketi Adana'nın Pozantı İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.Türk Telekom'dan emekli olduktan sonra araç firmasında çalışmaya başlayan Pozantı İlçesi'ne bağlı Alpu Mahallesi'nde oturan Mustafa Yılmaz'ın acı haberini eşi Nurgül Yılmaz'a Pozantı Kaymakamı Taner Tengir ile diğer yetkililer bildirdi. 2 çocuk babası olan Mustafa Yıldız'ın şehit haberini alan yakınları yasa boğuldu. Yıldız'ın bugün Pozantı İlçesi'nin Alpu Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI

Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses'in acı haberi de Adana'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz'ın cenazeleri bugün Adana'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Mehmet Gürses'in evnin önünde çadır kurulması

- Sokakta dalgalanan Türk bayrağı

- Şehit'in yakınlarının oturmaları

- Şehit'in ağlayan yakınları

- Birbirlerini teselli etmeye çalışan şehit yakınları

- Ambulansın evin önüne gelmesi

Haber-Kamera: ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)SİİRT'TE YOL KESEN PKK'LILAR 5 İŞ MAKİNESİNİ ATEŞE VERDİ

SİİRT- Eruh karayolu üzerinde Bağlıca Köyü yakınlarında yolu kesen PKK'lı terörist grup, yol yapım çalışmasından dönen işçilere ait 5 iş makinesini ateşe verdi. Bir süre örgüt propogandası yaptıktın sonra ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.Dün saat 21.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist, Siirt merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan Bağlıca Köyü yakınlarında yolu kesti. Teröristler bu sırada yol yapım çalışmasından konvoy halendi dönen işçilerin bulunduğu 5 iş makinesini durdurdu. Günlük çalışmalarını tamamlayarak şantiyeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlenen işçileri araçlardan indiren teröristler, bir süre örgüt propogandası yaptı. Yaklaşık yarım saat işçileri alıkoyan teröristler, 5 iş makinesini ateşe verdikten sonra ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Asker çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yanan işmakinelerini söndürmek için müdahalede bulundu. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sevk edilen takviye ekiplerle hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİK: 11 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Siirt Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarınca yakılan iş makineleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Teröristlerin yol kesip, örgüt propogandası yaptığı iddialarının asılsız olduğunu belirtilen açıklamada yol çalışması yapan ve arazide rastgele bırakılan bir firmaya ait 11 adet iş makinesinin teröristlerce yakıldığı bilgisi yer aldı. Olaydan sonra teröristlerin yakalanması için bölgede insansız hava araçları ile desteklenen geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

"29 Ağustos 2017 günü saat 21.10 sıralarında Siirt ili merkez ilçesi Bağlıca Köyü-Demirkaya mevki arasında yol çalışması yapan bir firmaya ait 11 adet iş makinesi bölücü terör örgütü mensupları tarafından yakılmıştır. Bazı basın yayın organlarında yeralan yol kesme eylemi ve bölücü terör örgütü mensuplarınca örgüt propagandası yapıldığı haberleri tamamen asılsızdır. Olay, arazide rastgele bırakılan iş makinelerenin yakılması suretiyle gerçekleşmiştir. Olayın haber alınması ile birlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 JÖH timi ve 2 zırhlı kobra aracı olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca operasyon insansız hava araçları ile desteklenmektedir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Haber: Turan KOYUNCU/SİİRT, ()

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4)SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI EYÜP GÜMÜŞ: " ŞIRNAK ZİYARETİMİZ OLACAK"

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Urla Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında, Cizre Devlet Hastanesi'nde 8 aylık hamile kadının bebeği ile birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Gümüş, konuyla ilgili olarak müfettiş görevlendirdiklerini, incelemenin devam ettiğini, yarın Şırnak'a ziyarette bulunacaklarını söyledi.

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 2 gün önce sancıları artan ve ambulansla devlet hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile Peyruze Pulat, yoğun bakımda 1 saat kaldıktan sonra karnındaki bebeği ile yaşamını yitirmişti. Kadın ve bebeğinin ölümünün, hastanede kadın doğum uzmanı bulunmamasından kaynaklandığı iddia edilirken; yetkililer Cizre Devlet Hastanesi'nde son bir ayda 4 kadın doğum uzmanının istifa ettiğini, birinin eş durumu nedeniyle tayininin çıktığını, birinin ise bayram iznine ayrıldığını açıklamıştı. İzmir'de Urla Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, olayla ilgili açıklamada bulundu.

" ŞIRNAK ZİYARETİMİZ OLACAK"

Gümüş, "Cizre'de Pazar günü sabaha karşı beşinci çocuğuna hamile bir gebemiz geliyor. Daha önce 3 sezaryen doğumu var. Plasenta previa dediğimiz riskli gebelik yani çocuğun eşi dediğimiz plasentanın rahim kanalına yerleştiği durumla, akut kanama ile geliyor. İlk müdahalesinden, genel cerrahımız müdahale ediyor ancak kurtarılamıyor. Hastanedeki kadın doğum uzmanı doktorlara bakıyoruz. Bir kısmı izin almış, bir tanesi özellikle rapor almış. Genel sekreterimiz rapor vermiş. Konuyu değerlendiriyoruz. Yarın da Şırnak ziyaretimiz olacak. Türkiye'deki tüm hastanelerimiz ile ilgiil 750 hastane ile ilgili yakın takipte bulunuyor Sağlık Bakanlığı. Üst düzey bürokratlarımız müsteşar yardımcım ve diğer ekiple beraber 750 hastane ile ilgili bizzat yakından değerlendirme yapacağız. Şırnak'taki hadiseyi de değerlendiriyoruz, müfettiş gönderdik, inceliyoruz şuanda" dedi.

"BAYRAMDA HİZMET İÇİN EKİPLER OLUŞTURDUK"

Sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat devam eden bir hizmet olduğunu belirten Gümüş, 10 günlük bayram tatilinde doktorların izin planlaması ile ilgili çalışmayı da gerçekleştirdiklerini belirtti. Gümüş şöyle dedi:

"10 günlük bir izin olması bizim işlerimizi aksatmadan götürmemiz gerektiren bir pozisyon da oluşturuyor. Bununla ilgili tüm Türkiye'de geçen hafta itibariyle genelgemizi yayınladık. Uzuv kopmalarında, beyin cerrahisi, kalp cerrahisi gibi akut durumlarda özellikle cerrahi branşlarda ekip oluşturulmasını istedik ve listelerini aldık. Tüm Türkiye'deki hastanelerimizdeki sağlık hizmetinin aksatılmadan verilmesi hususunda da başhekimlere talimatlarımızı verdik. Ekiplerimizin nöbet listeleri yapıldı. Bazı illerimize yoğun ziyaretler olabiliyor. Özellikle Akdeniz ve Ege illerimizde daha yoğun ekipler oluşturduk. Bu süre içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan devam ettireceğiz. Özellikle 112 ve acil hizmetlerimiz koordineli bir şekilde devam edecek. Zaman zaman yoğun nüfusun olduğu illerimizde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Oralara gerekli takviyeleri diğer illerimizden sağlıyoruz. 7 gün 24 saat bu hizmetleri tatil öncesi gibi devam ettireceğiz."

Görüntü Dökümü

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Müsteşar'ın açıklaması

Urla Devlet Hastanesi ziyaretinden görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (EK)

5)SON GÖRÜNTÜLERDE YİĞİT, GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİDİYOR

Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşini ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görüntülere yansırken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği görülüyor. Suyun yüzezindeki hareketsiz Arı'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit'i görüyor, ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun havuzda suyun altında görüntüsü

-Havuzda yüzen vatandaşların görüntüsü

-Tatilci ailenin çocuklarından görüntü

Haber-Kamera: / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ADANA'DA SURİYELİ AİLE İLE MAHALLELİ KAVGA ETTİ: 2 YARALI



ADANA'da Suriyeli bir aile ile mahalleli bir grup arasındaki kavga gerginliğe neden oldu. Bir anda sayıları artan mahallelilerin darp ettiği Suriyeli 2 kardeş yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi Mirzaçelebi sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahalleli bir grup ile Suriyeli Melehafcı ailesi arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalledeki diğer vatandaşların araya girmesiyle ortam sakinleştirildi. Akşam iki grup arasında yeniden başlayan tartışma, mahallede gerginliğin yaşanmasına neden oldu. Sayıları bir anda 100'e yaklaşan mahalleli grup, Suriyeli ailenin evine saldırmak istedi. 37 yaşındaki Muhammed Melehafcı ile kardeşi 34 yaşındaki Mahmud Melehafcı, çıkan olayda darp edildi.

GÜÇLÜKLE DAĞITIDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kalabalığı dağıtmakta güçlük çekince, takviye ekipler gönderildi. TEM ve özel harekat polislerinin yanısıra biber gazlı müdahale sonucu mahalleli grup güçlükle dağıtıldı. Olay yerinde kontrolün sağlanmasının ardından yaralı iki Suriyeli, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ve mahalleli arasındaki arbede

- Suriyeli ailenin evinin dış görüntüsü

- Ambulansın sokağa gelmesi

- Sağlık ekiplerinin eve girmesi

- Yaralı kardeşlerinin ambulansa bindirilmesi

- Evin balkonundan bakan yaşlı kadından görüntü

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)5'İNCİ KATTAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ ÖLDÜ



İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde 23 yaşındaki Gökhan Ataoğlu, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde 8211 Sokak'ta meydana geldi. Plastik doğrama işçisi Gökhan Ataoğlu, inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katında çalışırken, bir anlık dengesini yitirip düştü. Toprak zemine çakılan Ataoğlu'nun düştüğünü fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde Gökhan Ataoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gökhan Ataoğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 ilde yapılan operasyonlarda 197 kaçak yakalandı

8)AYVACIK'TA 2 AYRI BOTTAKİ 80 KAÇAK YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 80 kaçak, sahil güvenlik tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bademli Köyü açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye SAGET-35 botu sevk edildi. Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye ve Kongo uyruklu toplam 53 kaçak yakalanarak, sahil güvenlik botuna alındı. Aynı saatlerde Sivrice Burnu'nun güneyinde de lastik botla Midilli'ye geçmeye çalışan kaçaklar olduğu tespit edildi. Buraya da TCSG-8 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 1'i Suriye diğerleri Afganistan uyruklu toplam 27 kaçak yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 80 kaçak, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada yiyecek, giyecek ve kişisel bakım malzemeleri dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

VAN'DA 87 KAÇAK YAKALANDI



VAN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine bir evde yaptıkları operasyonda 87 kaçak yakalandı.

Polise, kentin Hacıbekir Mahallesi Gül Sokak'da bulunan evde kaçakların kaldığı ihbarı yapıldı. Bu eve operasyon yapan polis, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 13 Pakistan, 73 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 87 kişiyi gözaltına aldı. Kaçaklar ve evin sahibiyle ilgili soruşturma sürüyor.

MARMARİS'TE 30 GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan insan tacirleri adliyeye sevk edildi.

Marmaris Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen üç kişiyi takibe aldı. Polis, takibin ardından savcılığın talimatıyla üç apart otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda kaçan üç şüpheli kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler tarafından otellere yerleştirilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmayı planladıkları öne sürülen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu İran, Irak, Filistin ve Lübnan uyruklu 30 kişi de yakalandı. 3 organizatör ve 30 göçmen ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, göçmenleri kaçırmak için kullanılacağı tespit edilen 2 balıkçı teknesine de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen insan kaçakçıları adliye sevk edilirken, 30 göçmen sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(AYVACIK)

-Küçükkuyu'ya getirilen kaçakların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BANDIRMA ÇÖPLÜĞÜNDE YİNE YANGIN ÇIKTI



BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı.

Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu yangın çıktı. Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahale etti. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, bölgeden sık sık metan gazı nedeniyle bölgede sık sık patlamalar yaşandı.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, 150 bin nüfusu Bandırma'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan çöplük

-havadaki duman

-duman yakınında uçan kuşlar

-yol ve araçlardan görüntü

-genel ve detay



Haber: Erdem ÖZCAN / Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)16 EVDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI



İZMİR'in Kınık ilçesindeki iki ayrı mahallede son bir ay içinde toplam 16 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve kamera görüntülerinden eşkali belirlenince polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen 23 yaşındaki inşaat ustası T.E. tutuklandı.

Kınık'ın Yeni ve Fatih mahallerinde, son bir ayda 16 evden hırsızlık yapılması polisi harekete geçirdi. Kınık İlçe Emniyet Müdürü Levet Akkaya tarafından 5 kişilik özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerdeki güvenlik kameraları ile bölgedeki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Fatih Mahallesi'ndeki hırsızlık yaşanan iki evin güvenlik kamerası ile MOBESE görüntülerinden şüphelinin eşkali belirlendi. Eşkalden yola çıkan polis, şüphelinin ilçedeki yatılı eğitim veren bir lisenin tadilat işlerini yapan inşaat firmasında çalışan işçilerden T.E., olduğunu belirledi. Bunun üzerine önceki gün okula operasyon düzenleyen polis T.E.'nin kaldığı yatakhanede arama yaptı. Aramada, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca, 32 mermi, ve çalıntı olduğu anlaşılan ünlü bir markaya ait 3 spor ayakkabı, 2 altın takı seti, 3 kol saati, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 cep telefonu, 1'i tam, 3'ü yarım, 8'i çeyrek toplam 12 Cumhuriyet altını, 2 bin 420 lira para, 5 tek taş yüzük, 2 gümüş kolye, 4'ü alyans 6 altın yüzük, 8 altın kolye, 5 çift altın küpe, 4 gümüş kolye, 5 gümüş yüzük ele geçirildi. Yatakhanedeki aramada T.E.'nin hırsızlık olayında kullandığı anlaşılan çok sayıda tornavida ve bıçak da bulundu. Kendisini farklı bir isimle polislere tanıtmaya çalışan T.E., gözaltına alındı. T.E.'nin geçen 24 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'da 26 yaşındaki Hakan Balata'nın üç hırsızlık şüphelisi tarafından öldürülmesi olayından da arandığı da belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı takı, altın, para ve elektronik eşyalar sahiplerine tutanakla teslim edildi. T.E.'nin kaldığı yatakhanede ele geçirilen ruhsatsız tabanca ise balistik incelemeye gönderildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüpheli T.E.'nin (Taner Elçi) adliyeden çıkartılırken görüntüsü

-Ele geçirilen çalıntı takı, altın para ve elektronik eşyaların fotoğrafı

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)TUVALETTE MAHSUR KALAN RADYO SUNUCUSUNU İTFAİYE KURTARDI

ANTALYA’da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, ofisdeki tuvalette kilitli kaldı. Bir ara havasızlıktan fenalaşan Denizer, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratapaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'taki HBC İş Merkezi’nin 5’inci katında meydana geldi. Özel bir radyo kanalında sunuculuk yapan Necla Denizer, yayın öncesi saat 20.30 sıralarında ofisin tuvaletine girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen Denizer, kilitteki arıza nedeniyle içeride mahsur kaldı. Cep telefonunu da yanına almayan Denizer, uzun süre yardım istedi, ancak ofiste kimse olmayınca sesini duyuramadı. Denizer, bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı. Tuvaletin penceresinden yardım isteyen Necla Demir, sonunda yoldan geçen Bülent Demir adlı kişiye sesini duyurmayı başardı. Demir de polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ofis kapısını açamayınca itfaiye erleri merdivenle camdan girip Denizer’i tuvaletten çıkardı. Denizer, sesini kimseye duyuramadığı için çok korktuğunu ve biraz daha geç kalınsa ölebileceğini söyledi.

Bülent Demir, “Yoldan geçiyordum. Yukarıda bir kadın ‘İmdat kimse yok mu, burada kilitli kaldım. Beni duyan var mı?’ diye bağırıyordu. Ben de yardımcı oldumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekipleri detay

-Polisten detay

-Binadan detay

-Kilitli kalınan dairenin camdan detay

-İtfaiyenin merdivenle yukarı çıkması

-Büro içerisinden detay

-Necla Denizer'den detay

-Bülent Demir röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ENGELLİ VATANDAŞLAR DENİZE GİREREK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

İZMİR'de, 45 engelli vatandaş ve aileleri, AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik kapsamında denizle buluştu.

AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, engelli vatandaşlar için geçen 11 Ağustos'ta düzenlediği İstanbul gezisinin ardından dün de günübirlik deniz etkinliği düzenledi. İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Konak ilçelerindeki engelli vatandaşlar ve ailelerinin davet edildiği etkinlikte, engelli vatandaşlar İzmir'in Gümüldür İlçesi'nde piknik yapıp denize girerek gönüllerince eğlendi.

Etkinliği düzenleyen AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanı Adnan Yılmaz, engelli vatandaşların sevinçlerinden ders çıkardıklarını ve onlarla daha çok ilgilenilmesi gerektiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sosyal bütünlüğü sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın evlerinde geçirdikleri zamanı farklılaştırmak adına her türlü ulaşım ve ağırlamaları karşılayarak İstanbul'a geziye götürdük. Bu gezide çocukların ve engelli vatandaşlarımızın mutluluğunu tarif etmek imkansızdı. Onların sevinçlerinden çok ders çıkararak onlara daha çok ilgi ve alaka göstermemiz gerektiğini gördük. Bizde bunun üzerine bu etkinlikleri devam ettirme kararı alarak bugün de Gümüldür'e denize geldik. Biz bu işi severek yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamız noktasında zaten bizlere istikamet çizmişti. Biz de bu hedef doğrultusunda engelli vatandaşlarımızı sosyalleştirerek topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu etkinlikte büyük katkıları olan Hanife Özcan Erçelik'e, Bornova Sosyal Politikalar Başkanı Rabia Koç ve Konak Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Vurankaya'ya, Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Uğur Baran'a teşekkür ederken, il başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Denize giren engelli çocuklardan görüntü

- Otobüste dans eden çocuklardan görüntü

- Piknik alanından görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ALEYNA TİLKİ: GENÇLİĞİN BEKLEDİĞİ ŞARKIYI YAPMIŞIM



EDİRNE'de sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, 'sen olsan bari' isimli şarkısının hiç beklemediği bir başarı gösterdiğini ifade ederek, "Son dönemlerdeki şarkılardan bıktım artık' gibi bir fikirle bir baktım zaten tüm gençlik böyle bir şarkı bekliyormuş. Bu yüzden hislerimde yanılmamışım dedim. Şarkı şu anda biliyorsunuz ki bir ayda 135 milyona ulaştı" dedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Edirne Belediyesi tarafından geçen Temmuz ayındaki 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde yapılması gereken, ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen konser için Edirne'ye geldi. Kentte açık havada yapılması planlanan Aleyna Tilki konseri, Edirne Belediyesi tarafından yine yağmurlu hava nedeniyle Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'na alındı. 3 bin kişi kapasiteli salona, Aleyna Tilki'yi izlemek için çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi geldi.

Sahneye mini kısa etekle çıkan Aleyna Tilki, konserine 'Cevapsız çınlama' şarkısıyla başladı. Kendi şarkılarının yanı sıra popüler şarkılar da seslendiren Aleyna Tilki, hit olan 'sen olsan bari' isimli şarkısı için 'beklemediğim başarı' yorumu yaptı, şu anda 135 milyon izlendiğini söyledi. Gençliğin beklediği bir şarkı yaptığı için çok mutlu ve dünya listelerinde yer aldığı için de gururlu olduğunu anlatan Tilki, "Ülkemizi temsilen 5'inci sıraya kadar yükselen bir şarkı çıktı. Hala o listede şu anda 5'inci sırada olmasa da hala listede bir şarkı var. Şöyle Selena Gomez'i geçtiğimiz bir şarkı. Şaka bir yana, ülkemi temsilen büyük bir listede 5'nci sırada olmak, orada olmak benim için çok büyük bir gururdu. Ben ülkem adına bir şey yaptığım için kendim ve hepimiz adına çok gurur verici bir şey. Aslında şarkının bu kadar olacağını sanmıyordum. Dedim ki Türkiye'ye yeni bir tarz getiriyorum. Birkaç defa dinlerseler anlarlar, belki severler, belki bir 40 milyon tıklanır. Ama en azından kaliteli bir şey getirmiş olurum. 'Son dönemlerdeki şarkılardan bıktım artık' gibi bir fikirle, bir baktım zaten tüm gençlik böyle bir şarkı bekliyormuş. Bu yüzden hislerimde yanılmamışım dedim. Şarkı şu anda biliyorsunuz ki; bir ayda 135 milyona ulaştı. Hollanda, Avusturya, Almanya, Rusya'da bir numara olmuş. İlk önce minnetim Allah'a, tabiki sonra da buraya gelen yüzlere, hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, kıvrak danslarıyla dikkat çekti. Çocuklar konseri cep telefonlarına kaydettti.

Görüntü Dökümü

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-Salonu dolduran kalabalık

-Çocukların bağrışları

-Aleyna Tilki'nin sahneye gelmesi

-Kalabalık ve Aleyna Tilki

-Konserden görüntüler

-Söylediği şarkılar

-Ön sıradaki çocukların şarkı söylemesi

-Aleyna Tilki'nin açıklaması

-Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / EDİRNE,()



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