DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)ADANA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da sosyal medya hesaplarından PKK ve bazı aşırı sol örgütlerin propagandasını yapan ve örgütlerle bağlantısı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında PKK ve diğer aşırı sol örgütlerin propagandasını yapıp, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve polis merkezi ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alırken,yaptıkları aramalarda şahıslara ait olduğu belirlenen 7 telefona el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarının operasyon yapılacak adrese gidişi

- Baskın yapılacak evin bulunduğu sokakti polisler ve polis araçları

- Baskın yapılacak evin önündeki polislerden görüntü

- Polisin baskın yapılacak evin kapısına vurması

- Polislerin eve girmesi

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Süre: 02'23" Boyut: 146 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ



ADALET Kurultayı için 3 gündür Çanakkale'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonda düzenlenen 'Geçimde Adalet' paneline dinleyici olarak katıldı. Kılıçdaroğlu panelin ardından Gelibolu ve Eceabat ilçelerindeki şehit evlerini ziyaret ederek, ailelere taziyede bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Kurultayı' kapsamında düzenlenen 'Geçimde Adalet' paneline dinleyici olarak katıldı. Kılıçdaroğlu panelin ardından şehit ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini geçtiğimiz Mayıs ayında Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Cougar tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Binbaşı Koray Onay'ın Gelibolu İlçesi Yazıcızade Mahallesi'ndeki baba ocağına yaptı. Kılıçdaroğlu'nu şehit evinin girişinde Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar ve beraberindeki partililer karşıladı. Şehidin annesi Nahide Onay, babası Süleyman Sinan Onay ve eşi Pınar Onay'a taziye dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, şehidin 1 yaşındaki kızı Ece Onay'a da oyuncak hediye etti. Ziyaret şehitleri için dua edilmesinin ardından sona erdi. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Helikopter kazasında hayatını kaybeden binbaşımızın ailesini ziyaret ettik. Şehidimize Allah'tan rahmet diledik. Duamızı okuduk. Ailesine Allah'tan sabır diledik ve hep şunu söyledik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Acıların en büyüğü evlat acısı" dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından Gelibolu Belediye Binası'na geçti. Kılıçdaroğlu'nu belediye binası önünde yine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar karşılayarak çiçek takdim etti. Ardından Başkanlık makamında Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kılıçdaroğlu'na Belediye'nin çalışmalarını anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelibolu Belediyesi'ndeki temaslarının ardından Eceabat İlçesi'ndeki 1996 yılından Marmaris Aksaz'da düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Ahmet Toprakkarıştıran'ın Annesi Nazire Toprakkarıştıran'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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- Kılıçdaroğlu'nun şehit evlerini ziyaretinden görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun Gelibolu Belediyesi'ni ziyaretinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)POLİSİN 'DUR' İHTARINDA BULUNDUĞU OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI: 1'İ POLİS 2 YARALI



GAZİANTEP'te durdurulmak istenen otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada biri polis 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler, durumundan şüphelendikleri 27 ZE 309 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği henüz belirsiz sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlarken, otomobilden polislere ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ekiplerin takip ettiği otomobil, Güzelvadi Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Burada çıkan çatışmada polis memuru Kenan K. ile araçtaki şüphelilerden Eyüp D. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bir süre sonra park halindeki minibüse çarparak duran otomobilde bulunan ve 2 kişi oldukları belirtilen diğer şüpheliler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis ve şüphelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Durdurulan araçlar

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ZONGULDAK'TA DÜĞÜN YEMEĞİNDEN 15 KİŞİ ZEHİRLENDİ



ZONGULDAK'ın Karapınar Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 15 kişi hastanede tedavi altına alındı. Karapınar köyünde düğün öncesi misafirlere tavuk ve pilav ikram edildi. Kalabalık biradan düğünün yapılacağı kent merkezindeki düğün salonuna gitti. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı, ateş, ishal ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden 15 kişi, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KARABÜK'TE POMPALI DEHŞET: 1 ÖLÜ



KARABÜK'te 35 yaşındaki Kazım E., caddede karşılaştığı 27 yaşındaki Erdi Bozkurt'u pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Erdi Bozkurt, iddiaya göre husumetli olduğu Kazım E. ile karşılaştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüştü. Kazım E., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Bozkurt'a 5 el ateş etti. Kaçmaya çalışan Erdi Bozkurt, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığıldı. Bozkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan Kazım E. ise Yenice İlçesi'nde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'NAMUSUMU TEMİZLEDİM'

Karabük’te cadde ortasında Erdi Bozkurt'u öldürdükten sonra olay yerinden otomobille kaçarken Yenice İlçesi'nde ormanlık alanda üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan Kazım E., sağlık kontrolünden geçirildi. Kazım E., hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus cinayeti işledim. 15 günden bu yana sürekli bunlar eşimi, kızımı, çoluğumu çocuğumu taciz ettiler. En son kapımın önüne yattılar. Kendimi savunmak için ateş ettim. Namusumu temizledim" dedi. Kazım E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde polisin incelemeleri

-Hastaneden detay

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-Cinayet zanlısı hastaneye götürülürken

-Cinayet zanlısı polis otosuna götürülürken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL TARANDI: 2 YARALI



ŞANLIURFA’da hareket halindeki otomobile, bir başka otomobildekiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şıh Mahsut Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Badem ile Bahattin Aktosun bulunduğu hareket halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile, arkadan yanaşan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Şahin Badem ile Bahattin Aktosun vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri ise otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı inceleme yapıp delil topladı. Polis, saldırının faillerinin kimliklerinin belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Şanlıurfa'da gece saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, otomobiliyle hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve Eyyübiyye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bahattin Aktosun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Aktosun’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralı Şahin Badem’in tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kurşunlanan otomobil

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)MOTOSİKLETLİ TRAFİK MAGANDASI KORKU SAÇTI



ADANA'da kentin işlek caddelerinden birinde motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Plakasız motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, trafikte korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevresindeki araçlara aldırmadan motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen trafik magandası, görüntülendiğini fark edince normal seyrine dönüp, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik magandasının caddede motosikletinin önünü kaldırarak ilerlemesi

- Trafik magandasının ağzında sigara ile motosikletinin önünü kaldırıp ilerlemesi

- Görüntülendiğini fark eden magandanın motosikletin önünü indirmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAZASIZ KURBAN KESİMİ İÇİN 'REUFF' TEKNİĞİ



SAKARYA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların önüne geçmek için bulunan 'Reuff tekniği' kesiminin vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı'nda kesim için kolaylık sağlayan 'Reuff' tekniğinin nasıl uygulandığını kurbanlık hayvan üzerinde anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yıldız, kullanılabilecek 10 teknik arasındaki bu tekniğin en güvenli ve kolay teknik olduğunu ifade ederek, bu yöntemle kazaların önüne geçileceğini ifade etti. Bu teknikle kesimi yapan kişinin zarar görme ihtimalinin olmadığını belirten Yıldız, "Bu kesim tekniği 'Reuff' tekniği olarak bilinir. Türk yöntemi var ama çok kullanmıyoruz. Bu daha basit geliyor bize. 1800'lerde bulunan bir teknik bu. Bir sürü yatırma teknikleri var. 8-10 tane ayrı teknik var. En kolayı da bu. Yatıran kişiye de hiçbir zarar vermiyor" diye konuştu.

Yıldız veterinere kontrol ettirilmeyen kurbanların kesilmesi durumunda binlerce kişiye hastalık bulaşma riski olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kesim öncesi serbest veterinere gidip bir kontrol ettirsin vatandaşlar hayvanı. O hayvanın herhangi bir sağlık sorunu varsa kestikten sonra iş işten geçmiş oluyor. Bir sürprizle karşılaşmamak için bir veteriner hekime muayene ettirsinler. Türkiye'de milyon adetle tabir ettiğimiz kurban kesiliyor. Toplamda 7-8 milyon hayvan sayısı var her bayram. Bunlardan yüzlerce, binlerce kişiye hastalık geçme riski var. Bunun da ülke bütçesine yüklü bir maliyet getirir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvanın yatırılması

-Tekniği anlatması

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)'DAVA' ARABASININ TANITIMI ESKİŞEHİR'DEKİ 'DEVRİM' OTOMOBİLİNİN YANINDA YAPILDI



MİLLİ Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Alternatif Enerji Araçları Yarışması' için ürettiği 'Dava' adı verilen elektrikli otomobilin tanıtımı Eskişehir'de Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim'in yanında yapıldı.

Dava otomobilin tanıtımı nedeniyle Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) bahçesinde sergilenen ve 1961 yılında yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanında toplantı düzenlendi. Camlı bölmede bulunan 'Devrim' otomobilinin yanına getirilen Dava, basın mensuplarına tanıtıldı. Dava'nın Kocaeli'nde 21-27 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen 'Efficiency Challenge Electric Vehicle' yarışmasında tasarım dalında birinci olduğu belirtildi. MTTB Kayseri İl Başkanı Akın Kaya, 'Dava' adlı otomobili Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle birlikte ürettiklerini söyledi. Kaya, araçla ilgili şu bilgileri verdi:

"Milli Türk Talebe Birliği olarak tasarımı ve üretimi tamamen bize ait olan, yerli ve milli 'Dava' ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizi ürettik. Mazi, hal, istikbal denkleminde; mazide meydana getirdiklerimizden aldığımız güçle TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Alternatif Enerji Araçlar Yarışması' için geliştirdiğimiz elektrikli otomobilimiz, istikbalde de ortaya koyacaklarımıza aynadır. Otomobilimiz, yüzde 100 elektrikli olup yönetimi, projelendirmesi ve imalatı Mili Türk Talebi Birliği Kayseri İl Başkanlığımıza, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve ekibimize aittir. Enerjiden verim elde etmek ve aynı zamanda dayanıklılık kıstasları gereği aracımızın kaportası; cam elyaf ve karbon fiber malzemelerden, el yapımı olarak üretilmiştir. Ürettiğimiz otomobilimizi Cumhurbaşkanımız ve eskimez Milli Türk Talebi Birliği'li büyümüz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ısrarla üzerinde durduğu yerli otomobil projesi için küçük de olsa bir adım olarak görmekteyiz. Büyük imkansızlıklar içerisinde ulaştığımız bu başarı ve edindiğimiz tecrübe sonrasındaki hedefimiz Dava elektrik otomobilimizi geliştirerek günlük hayata kullanıma uygun olarak hizmete sunmak ve Devrim arabasından beri milletimizin içinde bir ukde olarak kalan yüzde yüz milli ve yüzde yüz yerli otomobilimizin üretiminde söz sahibi olmaktır."

Tanıtım toplantısına katılan Milli Türk Talebe Birliği üyeleri de konuşmaların ardından tekbir getirdi.

Görüntü dökümü:

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-Milli Türk Talebi Birliği Kayseri İl Başkanı Akın Kaya'nın konuşması,

-Takbir diye bağırılması,

-Dava arabasının görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)İNGİLİZ ÇİFT, DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNLE EVLENDİ



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ne tatil için gelen İngiliz muhasebeci 52 yaşındaki Dale Davies ile sevgilisi 49 yaşındaki hemşire Anita Jonson, davul zurna eşliğindeki düğünle evlendi. Faytonla turistik Hisarönü Çarşısı'nda tur atan çift, tatilci ve turistlerin ilgi odağı oldu. İngiltere'nin Lincoln şehrinden Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne geçen 30 Temmuz'da tatil için gelen Dale Davies ile Anita Jonson çifti, Hisarönü Mevkii'nde bir otele yerleşti. Çift, tatil sırasında 3 yıllık birlikteliklerini düğünle taçlandırmaya karar verdi. Otel işletmecisi Erkan Tümen'e ilçede rastladıkları bir düğünden çok etkilendiklerini söyleyen çift için Türk düğünü organize edildi.

FAYTONLA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE TUR ATTILAR

Davul zurna eşliğinde iki atın çektiği faytona binen çift, turistik Hisarönü Çarşısı'nda tur attı. Faytonun önüne kesen çarşı çalışanları damattan harçlık aldı. Davetlilerin yürüyerek eşlik ettiği fayton, tatilci ve turistlerin de ilgi odağı oldu. Hisarönü Meydanı'nda faytondan inen çift, davul zurna eşliğinde oyun oynadı. Oyun sırasında çevredeki restoranlarda yemek yiyenler Davies ve Jonson çiftine alkışla tempo tuttu. Daha sonra faytonla otele dönen çift, davul zurna eşliğinde oyun oynamaya devam etti.

Daha önce rastladıkları Türk düğününden etkilendiklerini belirten Dale Davies, davullu zurnalı düğünden çok keyif aldıklarını söyledi. 20 yıldır Türkiye'ye tatil için geldiğini anlatan Davies, Türk geleneklerine aşina olduğunu ve çok sevdiğini kaydetti.

Gelin Anita Jonson ise unutamayacaklarını bir düğünle dünya evine girdiklerini vurguladı. Faytonla gezmekten çok keyif aldığını aktaran Jonson, tatilci ve turistlerin gösterdiği ilgiden çok memnun kaldığını belirtti.

"TÜRK GELENEKLERİNİ TANITTIK"

İngiliz tatilcilere Türk geleneklerini tanıttıkları için çok mutlu olduklarını anlatan otel işletmecisi Erkan Tümen, "Burada tatil yaparken Türk düğünü görmüşler ve etkilenmişler. Bizde örf ve adetlerimizi onlara anlattık. Çok hoşlarına gitti. Bugünde onlara davullu zurnalı düğün yaptık. Fayton eşliğinde sokakları gezdirdik. Herkes çok mutlu oldu. Çiftimize mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Faytonla Hisarönü Çarşısı'nda tur atan çiftten görüntü

- Faytona eşlik eden davetlilerden görüntü

- Fayton'un önünün kesilmesinden görüntü

- Faytondan inen çiftin davul zurna eşliğinde oyun oynamasından görüntü

- Dale Davies ve Anita Jonson çifti ile röportaj

- Erkan Tümen ile röportaj

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)DÜNYACA ÜNLÜ MODEL KELLY BROOK BODRUM' DA

DÜNYACA ünlü İngiliz model Kelly Brook bir haftalık tatil ve detoks kampı için geldiği Bodrum'daki keyifli anlarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.Bir haftalık tatil ve detoks kampı için Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gelen dünyaca ünlü İngiliz model ve moda tasarımcısı 37 yaşındaki Kelly Brook, Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde bir beach clubın iskelesinde güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Brook, arkadaşları ile beach clubın iskelesinde güneşlenirken görüntülendi. Pazartesi günü sabah saatlerinde lüks bir motor yat ile Rodos adasından Göltürkbükü'ne gelen Brook, arkadaşları ile birlikte bir beach cluba gelerek tesisin iskelesinden denize girdi. Siyah beyaz bikinisi ve aldığı kilolarla dikkat çeken Brook, Bodrum'da geçirdiği tatil süresince cep telefonu ile çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Kelly Brook güneşlenirken görüntü

- Brook arkadaşları ile sohbet ederken görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),()

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