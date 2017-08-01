DHA YURT BÜLTENİ-1

PKK saldırısında yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu



HAKKARİ'de mayın arama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu yaralanan ve Ankara'da tedavi edilen güvenlik korucusu 1 çocuk babası Sebahattin Ayva, kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'nin Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakınındaki Şine Köprüsü yakınlarında 2 ay önce mayın arama tarama çalışması yapan güvenlik korucularına PKK 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1 çocuk babası güvenlik korucusu Sabahattin Ayva, Hakkari'deki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Tedavisi süren Ayva, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit korucu Ayva’nın, memleketi Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün düzenlenecek törenin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: HAKKARİ,()

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DEAŞ'ın araç tamircisi Tekirdağ'da yakalandı

5 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yakaladığı DEAŞ'lı Abdurrahman A.'nın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet'te soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdurrahman ile birlikte A.T., A.M., A.H. ve A.A., "DEAŞ terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların hastaneye getirlmesi

-Hastane'den çıkışları

-Polis aracına binmeleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ)()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaçak Suriyelileri döven 3 asker tutuklandı



HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde sınırı kaçak geçmek isteyen Suriyeliler'i dövdüğü öne sürülen sınır birliğinde görevli 4 askerden 3'ü tutuklandı 1'i serbest bırakıldı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Genel Kurmay Başkanlığının internet sitesinde 30 Temmuz'da açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sosyal medyada paylaşılan olay anı

Haber: ALTINÖZÜ(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kreşte 2.5 yaşındaki çocuğu şiddet soruşturması

ADAPAZARI'ndaki bir kreşte 2.5 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguyandığı görüntüleri eline geçen anne 30 yaşındaki Neslihan Gökmen, polise şikayette bulundu. Kreşteki güvenlik görüntülerini incelemeye alan polis, sahipleri Z.G ve E.G hakkında soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kreş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme başlattı.

Adapazarı Orta Mahallesi'ndeki Çeşme Meydanı Caddesi'nde oturan Neslihan Gökmen, 2.5 yaşındaki kızını 4 ay önce özel kreşe verdi. Çocuğuna şiddet uygulandığını kreşteki duyarlı bir öğretmenin çektiği ses kaydını dinleyince öğrenen anne Neslihan Gökmen, polise giderek kreş sahiplerinden şikayetçi oldu. Görüntülerde kreş sahiplerinin ceza olarak bir odaya kilitlediği çocuğun yalvarlamalarına aldışı etmedikleri, ayrıca sözlü tehdetlerle korkuttukları ortaya çıktı.

'KIZIM SÖYLÜYORDU AMA İNANMIYORDUM'

Anne Neslihan Gökmen, darp sırasında alınan ses kaydında kızının çığlıklar atıp yardım istediğinin duyulduğunu ifade ederek, "Kızım Sakarya'da bulunan Adapazarı ilçesinde bir tane özel kreşe gidiyordu. Kızım daha önce bana orayla ilgili şikayetlerde bulundu ama ben 2.5 yaşında diye hiç bir şekilde inanmadım ona. Bu şikayetler, darp, kızma, bağırma gibi şikayetlerdi. 'Seni çöpe atarım, seni buralara kilitlerim' gibi şeylerdi. Çocuğumun piskolojisi alt üst oldu. Ben çocuğumu oradan aldıktan sonra vicdanlı bir anne bana ulaştı. Ses kaydı çekmiş, çocuğum oradan bağırıyor 'Ne olur, çok üşüyorum. Beni buradan çıkarın kilitli kaldım' diye. Kilitleyip ceza vermişler. Bu havada nasıl üşür çocuk bilmiyorum, benim çocuğum ısıyı da soğuğu da çok iyi ayırt eden bir çocuk. Son zamanlarda yıpranmış bir şekildeydi, öğretmen ismi duyunca çılgına dönüyordu" dedi. Kreş sahiplerinin kızlarını darp ettiğini öne süren Gökmen, şunları söyledi:

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE CESARETİM YOK'

"Yüzünü sıkmışlar. Kolunun üzerinde morluklar vardı, sıkmışlar. Odaya kilitlemişler, ceza vermişler. Bunları sordum, 'Uyku uyumuyor diye ceza verdik, biz böyle terbiye veriyoruz' dediler. Çocuğuma anne-babasından başka kimse ceza veremez. Ulaşabildiğim tüm ailelere ulaştım, mesaj attım. Çekilen ses kaydını paylaştım. 'Evet benim çocuğum da bunları söylemişti, ben inanmadım' dediler. Küçücük çocuk bunlar. Biz gitmek istemiyoruz, bize bağırıyorlar diye söylüyorlarmış ama aileler inanmamış. Şikayetçi olduk her yere başvuru yaptık. Sabahın erken saatlerinde polisler tarafından kreşten görüntüler alınmış. İzlemeye içim el vermiyor. Zaten mahfoluyorum, kendimden geçiyorum. Görüntüleri izlemeye cesaretim yok. Cezalarını çekene kadar her yere şikayetlerim devam edecek. Bunlar vahşi insanlar, bizim bakmaya kıyamadığımız çocuklarımıza onlar vahşice şiddet uyguluyorlar. Buradan herkese sesleniyorum, bugün benim çocuğuma oluyor, yarın başkalarınınkine daha kötüsü olabilir."

Annenin ihbarı üzerine polis kreşteki güvenlik görüntülerini incelemeye alarak kreş sahipleri Z.G ve E.G hakkında soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kreş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anne Neslihan Gökmen rop.

-Çocuk görüntüsü

-Darp edildiği iddia edilen ses kaydı

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Akaryakıt istasyonunda kavga ölümle son buldu

Güvenlik kamerası görüntüleri



ADAPAZARI'nda bir yakıt istasyonunda yakıt alırken pompacıyla arasında çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere düşerek başını çarpan 71 yaşındaki İbrahim Tekin yaşamını yitirdi. Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.00 sıralarında Adapazarı Tekeler Mahallesi Kuzey Terminali mevkiindeki yakıt istasyonunda meydana geldi. İbrahim Tekin yakıt almak için istasyona girdi. Aracına yapılan yakıt dolumu bittiği sırada İbrahim Tekin, pompacı D.D'ye 'Neden pompayı geç çıkarttın' deyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce yaşlı adam ve pompacı yumruklaşmaya başladı. Arbede sırasında yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan İbrahim Tekin başını zemine çarptı. Tekin'in yerde hareketsiz kalması üzerine sağlık ekibine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam buradan sevk edildiği Yalova'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pompacı ile tartıştıktan sonra çıkan kavgada İbrahim Tekin'in yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldığı görüldü. Görevli D.D ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERA KAYDI)

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Likya Yolu'nda kaybolan 3 üniversite öğrencisini UMKE kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan üniversite öğrencileri Ahmet Sadık Aras (20), Ömer Faruk Güler (20) ve aynı yaştaki kuzeni İbrahim Güler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Ankara'dan tatil için Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen 3 üniversite öğrencisi, dün sabah saatlerinde Fethiye'den Antalya'ya uzanan 502 kilometrelik tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Yürüyüşün ilk durağı olan Kabak Koyu'na ulaşmaya çalışan öğrenciler, havanın kararması nedeniyle yoldaki işaretleri kaybetti. Ormandan çıkamayan ve suları biten öğrenciler, dün saat 23.00 sıralarında cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

CEP TELEFONUNDAN KONUMLARINI YOLLADILAR

Öğrenciler, arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye sevk edilen UMKE ekiplerine, cep telefonundan mahsur kaldıkları noktanın konumunu gönderdi. Faralya Mahallesi'ne giderek ormanlık alandaki patikaya giren kurtarma ekipleri, 1 saatlik yürüyüşün ardından öğrencilere ulaştı. Su ve bisküvi verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, UMKE ekipleriyle birlikte dönüşe geçti. Kurtarma ekipleriyle birlikte yürüyerek ormandan çıkan öğrenciler, UMKE aracıyla Ölüdeniz Mahallesi'ne getirildi. Öğrenciler, geceyi Hisarönü Mevkii'nde kamp yaparak geçireceklerini kaydetti.

"SU BİTİNCE YARDIM İSTEDİK"

Yürüyüş yolundaki işaretleri takip etmelerine rağmen kaybolduklarını anlatan öğrencilerden İbrahim Güler, suları bitince yardım istemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yolda çok dik ve sarp noktalarla karşılaştıklarını belirten Güler, "Yükümüz de sanırım biraz ağır. Suyumuz bitince kendimizi riske atmak istemedik. 'Bir yere düşeriz, telefon da çekmeyebilir' diye düşündük ve yardım istedik." dedi.

Güler'in kuzeni Ömer Faruk Güler de kendilerini kurtaran UMKE'ye teşekkür etti.

"SAĞLIK SORUNU YOK"

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar ise ihbarla birlikte harekete geçtiklerini belirterek ormanlık alandaki 1 saatlik yürüyüşün ardından öğrencilerin mahsur kaldığı noktaya ulaştıklarını kaydetti. Su ve yiyecek takviyesinin ardından öğrencileri sağlık kontrolünden geçirdiklerini aktaran Pınar, herhangi bir sağlık sorunun olmadığının anlaşılmasının ardından yürüyerek ormandan çıktıklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- UMKE ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Öğrencilere ulaşılmasından görüntü

- Öğrencileri su ve bisküvi verilmesinden görüntü

- Ekiplerin öğrencilerle birlikte yürüyerek ormandan çıkmasından görüntü

- İbrahim Güler ve UMKE görevlisi Hüseyin Pınar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uşak’ta tarihi konak kül oldu



UŞAK’ta 200 yıllık geçmişe sahip tarihi Celep Konağı, alevlere teslim oldu. Avlu içindeki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, çevredeki 4 ev de zarar gördü. Sokakların dar olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşamayan Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, sokaklara metrelerce su hortumları ile ek yaparak müdahale ettiği alevleri 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi.

Aybey Mahallesi Çapa Sokak’ta bulunan ve Uşak Belediyesi tarafından 3 yıl önce restorasyon yapılmak üzere satın alınan tarihi Celep Konağı’nda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ahşap konakta alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olmasından dolayı evin bulunduğu sokağa giremeyince, ara sokaklarda metrelerce su hortumları ekleyerek yangına müdahale etti. İtfaiyecilerle birlikte çatılara çıkan vatandaşlar yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.

3 katlı tarihi konağın duvarları alevlerin etkisi ile çökerken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Ahşap konağın alevleri yandaki 4 eve de sıçradı, ancak itfaiye ekipleri yangını çatılarda söndürmeyi başardı. 2 saat süren çalışma alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- İtfaiyecilerin vatandaşlarla birlikte alevlerle mücadelesindan görüntü

- Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

- Arazözlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Düğünü kana buladılar

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup bir düğünde karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Acarlar Mahallesi'ndeki bir düğünde önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Düğüne eğlenmeye gelen A.Ö. ve E.Y. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Erkan K., Özgür A., Kazım A. ve Bayram G. arasında kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. A.Ö. ile E.Y. yanlarında getirdiği bıçaklarla Erkan K., Özgür A., Kazım A. ve Bayram G.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada bıçaklanan 4 kişiden akan kanlar sandalyelere bulaşırken, düğüne gelen davetliler arasında panik yaşandı. Sokakta yapılan düğündeki davetliler ise dağıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Özgür A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan A.Ö. ve E.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Seyir halindeki otomobilden atlayan genç kız ağır yaralandı

KONYA'da 18 yaşındaki Havva Korucu, iddiaya göre ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için seyir halindeki otomobilden atlayarak ağır yaralandı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Demirel, eşi Seher Demirel ve Havva Korucu Meram ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nden kent merkezine gitmek için 06 JN 540 plakalı otomobil ile yola çıktı. Arka koltukta tek başına oturan Korucu, bir anda kapıyı açıp seyir halindeki otomobilden atladı. Yola düşen ve ağır yaralanan Korucu için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havva Korucu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Korucu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Korucu'nun, ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için arabadan atladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Yaralının hastaneye getirilişi

- Hastane detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli genç DSİ'ye ait sulama kanalında kayboldu



ŞANLIURFA'da, DSİ’ye ait sulama kanala giren Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim Hasen, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Hasen bulunamazken, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sıcak nedeniyle serinlemek isteyen Suriye uyruklu İbrahim Hasen yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Hasen, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hasen'in suda çırpışını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı ancak Hasen'e ulaşamadı. Havanın kararmasından dolayı dalgıç polislerinin sabah erken saatlerinde yeniden kanalda arama yapacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sulama kanalı

- Dalgıç polislerinin kanalara girmesi

- Kanalda arama yapan dalgıçlar

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sulama kanalına düştü, ölümden döndü



ADANA'da alkollü olduğu için dengesini kaybedip sulama kanalına düşen kişi, suya atlayan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, suya atlayıp hemen çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, konuşamayacak derecede alkollü olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 55 yaşlarındaki erkek kişiyi, ilk müdahalenin ardından tedavi için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir miktar su yuttuğu ve hayati tehlikesi bulunmayan kişinin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sulama kenarında yatan kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kanaldan çıkarılan kişinin sedyeye bindirilişi

- Sedyeyle ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kilis'te zincirleme kaza: 9 yaralı

KİLİS'te, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun Palateli kavşağında meydana geldi. Doğan Arslan yönetimindeki 27 ATF 11 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Ali Tekin'in kullandığı parke taşı yüklü 79 DE 442 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kontrolden çıkan traktör, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 6968 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada traktör sürücüsü Ali Tekin, hatif ticari aracın sürücüsü Doğan Arslan ile bu araçta bulunan Medine Gezer, Ramazan Gezer, Muhammed Mustafa Gezer, Merve Gezer, Emine Gezer, Yağmur Nisa Gezer ve Ahmet Atmaca yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruğunun oluştuğu Kilis-İslahiye karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlar

- Kapanan yol

- Araç yoğunluğu

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

DÜZCE'de otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli 60 yaşındaki Emin Kurt ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden evine giden Emin Kurt'un kullandığı bisiklete, görgü tanıklarının iddiasına göre beyaz renkli bir otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Emin Kurt, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emin Kurt'un kafatasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilerek götürülmesi

-Bisikletin görüntüsü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bolu'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BOLU'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Emir Günenç ağır yaralandı. Hayati tehlikesi süren gencin, ağabeyi İshak Günenç'in, 5 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 49 yaşındaki Emrullah Gültekin yönetimindeki 34 NZ 704 plakalı kamyon, kavşaktan geçiş yapan Emir Günenç'in kullandığı 14 GB 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç, ağır yaralandı. Günenç, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak bulunması nedeniyle hayati tehlikesi devam eden Günenç, ameliyata alındı. Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kamyon sürücüsü Emrullah Gültekin de ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AĞABEYİ TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan Emir Günenç'in ağabeyi İshak Günenç'in 5 yıl önce 18 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Motosiklet tutkunu gencin 20 gün önce sattığı motosikletin fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Allah kaza bela vermeden binmek nasip etsin yeni sahibine hayırlı olsun' notuyla paylaştığı görüldü. Günenç'in kazayı bir arkadaşına ait olan motosikletle geçirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan motosiklet ve kamyonun görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri

-Emir Günenç'in fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yalovalı Roman vatandaşı şampiyon sporcuya davul-zurnalı karşılama



ANTALYA'da düzenlenen Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında rakibi Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenerek şampiyon olan Roman vatandaşı 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, memleketi Yalova'da davul zurna ile karşılandı.

Yalova'da kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulununken bir yandan da kısıtlı imkanlarla spor yapmaya başlayan Roman vatandaşı Kadir Dalkıran, başarılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz 22-26 Mart'ta Antalya'da yapılan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu olan genç sporcu, 19 Temmuz'da yine aynı kentte yapılan Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı. Final müsabakasında Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenerek şampiyon olan Dalkıran, memleketi Yalova'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Davul-zurna eşliğinde elinde Türk Bayrağı omuzlarda taşınarak kısa bir şehir turu attırılan Kadir Dalkıran, hem duygulu hem de gururlu olduğunu belirterek, "Bu turnuvayı da kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim bu sporda en iyi yerlere çıkmakö dedi.

MMA Yalova İl Temsilcisi İbrahim Yıldız ise Kadir Dalkıran’ın büyük başarı gösterdiğini söyledi. Şampiyona hakkında bilgi veren Yıldız, Kadir Dalkıran'ın dövüştüğü organizasyonun dünya sıralamasında en büyük 3’üncü organizasyon olduğunu ifade etti. Yıldız, “Şu anda ACB’yle 1 yıllık kontrat imzaladık. İnşallah bundan sonra yolu daha açık. Türkiye’den 7 Türk sporcu katıldı bu organizasyona. Organizasyonun sadece kabul ederek kontrat imzaladığı sporcu Kadir oldu. Kariyeri iyi, sağlam bir sporcuyla mücadele verdi, o nu da yendiö diye konuştu.

'KAĞIT TOPLAYARAK BURALARA GELDİ"

Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu ise Kadir Dalkıran gibi sporculara yönetici ve idarecilerin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Koyuncu, “Kadir dünya şampiyonu. Buradan büyüklere sesleniyorum. Kadir değil de sosyeteden birisi olsa böyle mi olurdu? Lütfen Kadir’e herkes sahip çıksın. Kadir kâğıt toplayarak buralara geldi. Herkes elinden tutmalı. Özellikle Yalovalı iş adamlarına sesleniyorum. Burada valimiz, milletvekilimiz var ama ne yazık ki şu an burada kimseyi göremiyoruzö diye eleştiride bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sporcuya karşılama

-Sporcu ile röportaj

-MMA Temsilcisi ile röportaj

-Romanlar başkanı ile röportaj

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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