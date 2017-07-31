DHA YURT BÜLTENİ-1 

Siverek'te Atatürk büstüne tahra ile saldırı

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği tarafından Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anında müdahalesiyle büste zarar verilmesinin engellendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin tahra ile büste saldırması

- Saldırganın bağırması

- Çevredeki kalabalık

- Jandarmanın şüpheliyi alması

- Jandarmanın saldırganı polise teslim etmesi

- Saldırganın olay yerinden götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA- ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Jandarma eri, kaza yerindeki bayrağı öpüp ağaca astı



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan bir jandarma eri, otomobilden düştüğü tahmin edilen Türk Bayrağı'nı yerden alıp öptükten sonra ağaca astı.

Kaza, öğleden sonra ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Suluyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 KT 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan 2 kişi hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına aldı.

BAYRAĞI ASKER ALDI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan jandarma, yerde otomobilden düştüğü tahmin edilen bir Türk bayrağı fark etti. Jandarma eri, yerden alıp öptüğü bayrağı ağaca astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobil

- Otomobilin yuvarlandığı uçurum

- Jandarma olay yerinde inceleme yaparken

- Askerin bayrağı alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TSK'dan Suriye sınırdaki dayak görüntülerine ilişkin açıklama



GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin askerler tarafından dövüldüklerini içeren görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

4 kişinin tedavilerinin ardından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, ilgili personelin gözaltına alınıp idari ve adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır. Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medyada paylaşılan olay anı

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bodrum'da çifte tabancalı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı

Beach Clup'lar sustu jandarma nöbete başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde çifte tabancalı saldırganın iki beach clupta dehşet saçıp, 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sürüyor. Bugün öğlen Çilek Beach Club'a gelen bir kaç kişinin olay çıkartıp, kaçması üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma, olayın yaşandığı beach clup'ın önünde nöbete başladı.

Öte yandan, yaşanan dehşetin ardından Göltürkbükü'ndeki eğce mekanları ve diğer beach cluplarda, bugün müzik yayını yapılmaması dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarmaların beach clup önünde nöbet tutmasından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Muğla'da tur otobüsü yandı



MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde bir tur otobüsü seyir halindeyken alev almaya başladı. Sürücü ve görevlinin zamanında müdahalesiyle yolcular tahliye edilirken, kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu'nun 80'nci kilometresinde meydana geldi. İçerisinde 12 adalar turunu tamamlayıp Bodrum'a giden yolcular bulunan, 53 yaşındaki Aşkın Yılmaz yönetimindeki 45 UZ 772 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangının çıkmasıyla yolcuları ve eşyaları tahliye eden otobüs görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Köyceğiz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler alevleri söndürdü. Şoför ve bir personel ile 34 yolcunun bulunduğu otobüste, yangın sonrası büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Fethiye- Muğla Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yolcular ise olay yerine gelen başka bir otobüs ile Bodrum’a gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()-

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Göltürkbükü'nde korkutan makilik yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve kısa sürede yayılarak yakındaki tarım arazileri ile vilların bahçelerine kadar ulaşan yangın korkuttu. Plajda denize girip, güneşlenmeyi bırakan tatilciler, evlerini kurtarmaya koştu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, 2 hektar tarım alanı, 2 hektar da makilik alan zarar gördü.

Bodrum'da sosyetenin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesindeki makilik alanda bugün saat 16 .00 sıralarında evlerin arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yakındaki tarım arazileri ile evlerin bahçesine kadar gelen alevler korkuttu. Sahilde güneşlenmekte ve denize girmekte olan tatilciler, alevleri ve dumanları farkedip, evlerine koştu.

İtfaiye ve orman ekipleri gelene kadar yangına bahçe hortumları, kürek ve kovalarla su taşıyarak müdahale eden tatilciler, büyük panik yaşadı.İtfaiye ekipleri ve ormancıların gelmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Alevlere 4 itfaiye aracı ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ile 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangına birbirine çarpan elektrik tellerinin neden olduğu ileri süren görgü tanığı 39 yaşındaki Ali Bulen "Rüzgar vardı, Önce elektrik tellerinden 'çat, çat' diye ses geldi. Ardından altındaki kuru otlar tutuştu. Rüzgar nedeniyle alevler birden büyüdü. Bahçe hortumları ile söndürmeye çalıştık ama olmadı. Neyseki itfaiye ve orman ekipleri tam zamanında yetişti" dedi. Yangın 2 satte güçlükle söndürülürken 2 hektar tarım alanı ve 2 hektar da makilik alan arazisi zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Alevlere bahçe hortumları ve kovalarla müdahale eden tatilcilerden görüntü

-Alevlerin evlere yaklaşması ve söndürme çalışmalarından görüntü

-Tatilcilerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hollandalı turist Mersin'de kayboldu



HOLLANDALI 22 yaşındaki Joey Hoffman, gezmek için geldiği Mersin'in Silifke İlçesi'nde kayboldu. 8 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Hoffman'ı arama çalışmalarına katılmak üzere kardeşi ve 2 arkadaşı Türkiye'ye geldi.

Joey Hoffman, temmuz ayı başında 2 arkadaşı ile birlikte gezmek için Türkiye'ye geldi. Kiraladıkları araçla Adana ve Mersin'i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz'da kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman'a ulaşamayınca durumu Hollanda'daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçerken, kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald Adana'ya geldi.

Burada polise başvuruda bulunan Robin Hoffman, kardeşinin bulunması için kayıp ilanları bastırarak Adana ve Mersin'de dağıttı. Robin Hoffman ağabeyinden en son 8 Temmuz'da haber aldıklarını belirterek, "Önce Hollanda'da polise başvurduk. Daha sonra 2 arkadaşımla birlikte Türkiye'ye gelerek burada da polise başvurduk. Şu ana kadar herhangi bir haber alamadık bir ipucu da bulamadık. Ağabeyim bulunana kadar, bir haber alınana kadar Türkiye'de kalacağız" dedi. Hoffman'ın bulunması için Adana ve Mersin polisinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaybolan turist hollandalı'nın kardeşi ve arkadaşları

- Kaybolan turist'in kardeşi ile röp

- Kaybolan turist hollandalı'nın fotoğrafı

- Genel ve detey görüntüleri

Haber:Salih ÜÇTEPE / Kamera: Eser PAZARBAŞI ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı



GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Haşım Çevik yönetimindeki 06 BU 6244 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Şenol Aslan'ın kullandığı 27 PV 694 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen ve parçalanarak yola savrulan araç sürücülerinden Şenol Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi, her iki otomobildeki Haşım Çevik, Naciye Aslan, Halit Kılıç, Rüzgar Arda Aslan, Hısman Çevik, Yakup Mete ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 22 yaşındaki Naciye Aslan da doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitiren Naciye Aslan ile Şenol Aslan'ın cesetleri, otopsi için morga konuldu.

Kaza sonrası kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerini cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin çalışmasına engel oldu. Hurdaya dönen araçların, çekicilerle otoparklara götürülmesinin ardından karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Çarpışan araçlar

- araçların parçaları

- Yoldaki araç kuyrukları

- Yerdeki ceset

- Güvenlik güçlerinin çalışması

- Cep telefonuyla görüntü alanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP, ()

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Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş, öldü. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün, 2.20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Gülüç istikametine giden 28 yaşındaki Emre Öztürk'ün kullandığı 06 E 5708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Öztürk yaralanırken, otomobilden fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş feci şekilde can verdi. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Öztürk ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza haberini almasının ardından olay yerine gelen anne Aysel ve baba Taner Karataş, çocuklarının durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Batuhan Karataş'ın hayatını kaybettiği haberini alan çift, sinir krizi geçirdi. 'Oğlum yapma bunu oğlum' diye ağlayan Aysel Karataş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Karataş ailesinin yakınları da kaza yerinde göz yaşlarına boğuldu. Batuhan Karataş'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emre Öztürk'ün hastanede yapılan kontrolünde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde kanlar içinde yatan Batuhan Karataş

-Sürücü Emre Öztürk'ün olayı anlatması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Emre Öztürk'ün ambulansa alınması

-Anne Aysel ve baba Taner'in olay yerine gelmesi

-Anne Aysel Karataş'ın feryadı ve fenalık geçirmesi

-Batuhan Karataş'ın arkadaşlarının arabaya saldırması

-Baba Taner Karataş'ın oğlunun ayağını sevmesi ve göz yaşı dökmesi

-Cenazenin ambulansa alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Manavgat'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde motosikletin, otomobile arkadan çarptığı kazada, motosiklette bulunan 19 yaşındaki Mustafa Ayar yaşamını yitirirken, arkadaşı Onur Kiraz ağır yaralandı.

Manavgat'a bağlı Ulualan mevkiinde saat 21.00 sıralarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 LY 139 plakalı motosiklet, K.İ.'nin kullandığı 07 LTU 15 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mustafa Ayar ve Onur Kiraz yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ayar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Onur Kiraz'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Mustafa Ayar'ın cenazesi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza sırasında Mustafa Ayar ve Onur Kiraz'da kask olmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Antalya Festival Çarşısı'ndaki yangında 100 işyeri kül oldu

Baykal, yanan festival çarşısı'nı inceledi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 116 işyerinin kül olduğu Festival Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Yanında partililerle öğleden sonra Festival Çarşısı'na gelen Deniz Baykal, esnafa 'geçmiş olsun' diyerek yangının çıkış nedeni ile ilgili bilgi aldı.

Yagında büyük bir facianın atlatıldığını belirten Deniz Baykal, "Çok ağır hasar gözüküyor. Ama galiba dükkanların bir kısmı boştu. O bakımdan yapılacak incelemenin ardından zararın boyutu ortaya çıkacaktır. Yangın çıkışı nedeniyle şu anda herhangi bir teşhis yok anladığım kadarıyla. Hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Bu mevsimde Antalya'da böyle bir yangının yaşanması çok acı verdi. Çok üzüntü verici. Buradaki dükkan sahiplerine, Antalyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Deniz Baykal ile bir süre sohbet eden Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Canoğlu, "Birçok işyerinin elektriği kesikti. Yangın da elektriklerin kesik olduğu yerde çıkmış. Zaten 15 gündür elektrik kesintisi nedeniyle güvenlik kameraları çalışmıyordu. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini araştırıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin inceleme yaparken görüntüsü

- Deniz Baykal'ın dükkanları incelemesi

- Baykal vatandaşla konuşurken

- RÖP: Baykal

- Dükkanlardan görüntü

- İtfaiyenin soğutma çalışmaları

HABER: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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İki kardeşin son yolculuğu oldu

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu'nda bulunan Acıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam'dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı'nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tekerinin mıcırlı yolda kontroldan çıkarak takla atan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Doğukan ile kardeşi Nihal Yazıcı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, Merkezefendi ilçesindeki Hilal Camisi'nde ikindiyi müteakip kılındı. Cenaze törenine sağlık memuru olan babaTahsin Yazıcı, hemşire olan anne Adile Yazıcı, aile yakınları ve Nihal Yazıcı'nın Denizli Anadolu Lisesi'nden okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreni sırasında iki evladını da kaybeden Tahsin Yazıcı yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, anne Adile Yazıcı ise bir elinde oğlunun fotoğrafını, diğer elinden ise kızının çok sevdiği oyuncak ayısını hiç bırakmadı. Nihal Yazıcı'nın okul arkadaşları birbirlerine sarılıp, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından iki kardeşin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Çakmak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazelerin camiiye getirilmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Antalya'da olası faciadan dönüldü

ANTALYA'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan plastik boru ve tesisat deposuna sıçradı. Alevler, depodaki azot tanklarına ulaşamadan söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi Kızılarık Caddesi'ndeki boş arazide bugün saat 16.30 sıralarında başladı. Bilinmeyen bir nedenle ot ve çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye geldiği sırada alevler arazide bulunan ve içerisinde plastik boru ve tesisat malzemelerinin bulunduğu depoya sıçradı. Mahalle sakinleri ellerine geçirdikleri kovalarla yangına müdahale ederken, içeride azot tankları bulunduğunun söylenmesi paniğe neden oldu. İtfaiye erleri azot tanklarının bulunduğu bölgeyi çevreleyen demir sacları keserken, polis de tankların patlama olasılığına karşı yakında bulunanları uzaklaştırdı.

Kesilen demir saclardan içeri giren itfaiye erleri, alevler azot tanklarına sıçramadan söndürdü. Azot tanklarının patlaması halinde olası büyük bir facia görülebileceği belirtildi. Bölgede bulunanlar itfaiye erlerine ve dumandan etkilenenlere ayran ikram etti. Yangın kısa süren çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ot yangınından görüntü

- İtfaiyenin söndürme çalışması

- Alevlerin plastik boru deposuna sıçraması

- Vatandaşların depoyu boşaltma çalışması

- İtfaiyenin kapıyı kırıp alevlere müdahalesi

- Depo önündeki arabanın kaldırılması

- Vatandaşın itfaiye erlerine ayran ikram etmesi

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Vatandaşların görüntüsü

- Vatandaş ile röportaj

- Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yanan hafif ticari araç kül oldu

ANTALYA'da bir işyeri bahçesinde bulunan kullanılmayan hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yanarak kül oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Emrah Caddesi üzerindeki bir mobilya atölyesi bahçesinde çıktı. Bahçe içerisinde kullanılmayan hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Aracın motor kısmı ve etraftaki bazı mobilya parçaları tamamen yanarken, alevlerin yandaki binaya sıçramaması için itfaiye erleri pencerelerdeki panjurlara su sıktı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

- İtfaiye erinin bina dış bölgesini su ile soğutma yapması

- Takviye itfaiye ekibinin gelmesi

- Soğutma çalışmasından görüntü

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MFÖ Marmarisliler'i coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde konser veren MFÖ Grubu, seslendirdiği şarkılarla, 6 bin kişilik amfi tiyatroyu dolduran sevenlerini coşturdu.

MFÖ, Marmaris Belediyesi Amfi Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. İlçe protokolünün tam kadro katılıp izlediği konsere, sinema ve dizi oyuncusu Turgay Tanülkü, pop sanatçısı Bora Gençer de katıldı.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Grubu, ilk olarak "Güllerin İçinden", "Sana Sarı Laleler Aldım" ve "Hep aynı" adlı klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Grup, yeni albümünden hareketli eserleriyle de dinleyenleri coşturdu. Sahnede 12 şarkı seslendiren MFÖ'ye, konser sonunda Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar çiçek verdi.

Marmaris'in denizi ve doğasının harika olduğunu söyleyip bunun korunmasının önemine vurgu yapan Mazhar Alanson, "Marmaris'e en son 31 yıl önce gelmiştim. Denizi ve doğası çok güzel. Hindistan, İstanbul ve Bodrum için şarkı yazdık ve Marmaris için bir şey yapamamıştık. Böyle doğa harikası bir yer için ekim ayında tatile geldiğimizde Fuat ve Özkan ile beraber bir şarkı yazmayı planlıyoruz. Marmaris yöneticilerinin ve halkının gösterdiği ilgi bizleri çok mutu etti. Herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- MFÖ ile sahne öncesi röp.

- MFÖ konserinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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