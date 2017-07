DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

Gözaltı sayısı 4'e çıktI

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırdı ve silah çekti. Korumaların müdahalesi üzerine saldırgan kaçarken Başkan Büyükerşen, yakındaki Gençlik Merkezi'ne götürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, buradaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıktı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Korumalar hemen müdahale edince saldırgan kaçtı. Başkan Büyükerşen, korumaları güvenlik önlemi olarak Başkan Büyükerşen'i, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne götürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganın kimliğinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili Yılmaz Büyükerşen'in açıklama yapacağını söyledi.

BÜYÜKERŞEN: BU TÜR SALDIRILAR BENİ ASLA YILDIRIMAZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Büyükerşen'e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıkalamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi. 'Kamuoyunun dikkatine başlıklı açıklama şöyle:

"29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD'ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e silah çekilmiştir.

Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir'in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.

Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan'a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır.

Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir'de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi.

Büyükerşen'in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

BÜYÜKERŞEN: BU TÜR ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, silahlı saldırı girişiminin ardından Haller Gençlik Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Büyükerşen, "Bir saldırıya uğradık. Ben iyiyim. Biz bu tür şeylere papuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara müdahale etmek gerekir. Bu müdahalelerden hoşlanmayanlar her türmü girişimde bulunacak güçteler" diye konuştu.

Bu arada saldırgan ve yanındaki adamlarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



CHP'DEN BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e yönelik saldırı girişimiyle ilgili olarak açıklama yaptı, sorumluların yargı önüne getirilmesini istedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırı girişimine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra, Eskişehir kent merkezinde kamusal bir alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yılmaz Büyükerşen'e menfur bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Belediye Başkanımızın sağlığı iyi olmakla birlikte, gerekli hastane raporları alınmıştır.

Olayın gerisinde TCDD tarafından inşa edilen bir kamusal alanın bir işletme tarafından masa ve sandalyelerle işgal edilerek, kullanılmak istenmesi vardır.

Yeşil alan niteliğindeki bu alanın keyfi işgali sonrasında söz konusu işletmenin ruhsatı iptal edilmiş ve konuya ilişkin TCDD bilgilendirilmiştir.

Yapılan saldırı bu hukuk dışı ve kamu yararına aykırı duruma karşı belediyemizin almış olduğu kararlı tutuma yöneliktir. Yapanları kınıyor, başta İçişleri ve Adalet Bakanı olmak üzere yetkililerin konuyu titizlikle ele almasını ve sorumluların yargı önüne getirilmesini talep ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.ö

VALİLİK: ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KURUSIKI TABANCA ÇIKTI

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Olay karıştığı değerlendirilen 2 kişinin üzerlerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyu'nda bulunan bir işyerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18.00'de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğü'ne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır."

STK VE DERNEKLER SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINADI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerce kınandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in uğradığı menfur saldırıyı üzülerek öğrendim. Eskişehir’e sayısız katkıda bulunmuş olan Sayın Büyükerşen’e yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu aşağılık şiddet girişimleri Eskişehir sevdası ile hemşehrilerine hizmet etmekten başka hiçbir gayreti ve amacı olmayan bizleri asla yıldıramayacaktır. Yılmaz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

CHP'LİLER BELEDİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELECEK

CHP'liler de saldırı girişimi nedeniyle belediye önünde eylem yapacak. Bugün saat 11.00'de Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya gelecek partililer, yapacakları eylemle saldırı girişimini kınayacak.

GÖZALTI SAYISI 4'E ÇIKTI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimiyle ilgili gecenin ilerleyen saatlerinde 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüphelilerin kimlikleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap İlçesi Faraşin bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün bir grup teröristin yerini tespit etti. Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devma ettiği bildirilidi.

TSK'DAN BİLGİLENDİRME

Türk Silahlı Kuvveleri tarafından yapılan bilgilendirme ise şöyle; "29 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak/Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu kapsamında İHA ile yapılan gözetleme esnasında birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik TÜrk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş, teslim olan BTÖ mensubunun ifadesinde ve telsiz kestirmelerinde sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı BTÖ mensubunun ve sözde karargâh takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Orgeneral Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu

Hulusi Akar'da asker babasına telefon süprizi



Orgeneral Akar, üs bölgesinde görev yapan askerin babası ile telefonda konuştu:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki Rahmo Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar, üs bölgesinde görev yapan bir askerin babası ile telefonla konuştu. Akar daha sonra üs bölgesinde nöbet tutan bir asker ile sohbet etti.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilogram eroin yakalandı

Operasyon polis kamerasında

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste Lisa isimli dedektör köpekle yaptığı aramada 150 paket içerisinde 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün saat 09.40 sıralarında Özalp girişinde şüphe üzerine 31 SM 638 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste dedektör köpek Lisa ile yapılan aramada aracın tavanına gizlenmiş 150 paket halinde 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

3 ilde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa, Konya ve Bolu'da dün meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

ŞANLIURFA'da önünde giden kamyona çarparak devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Bozova karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 HU 500 plakalı otomobil, önündeki 63 B 9483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan isimleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

KONYA'DA OTOMOBİL 100 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde içinde tatilden dönenlerin bulunduğu otomobilin 100 metreden şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Kaza, Antalya karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ebru Bayram'ın (25) kullandığı 07 GVV 85 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil param parça olurken olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler aracın yanına ulaştıklarında Seher Bayram (47) ile Alman vatandaşı olan 20 yaşındaki Gamze Bayram'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ebru ve Kenan Bayram ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi saatler süren çalışmaların ardından güçlükle yola çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Ailenin tatil için gittikleri Antalya'dan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gittikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

BOLU'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ, ALTINA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

BOLU'nun Mudurnu İlçesi'nde yol inşaatında hafriyat taşıyan kamyon devrilirken panik halinde atlayan sürücü 55 yaşındaki Nihat Aykum araç altında kalarak öldü. Kaza yerine gelen sürücünün eşi ve 2 oğlu sinir krizi geçirdi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu arasındaki bölgede köyleri birbirine bağlayan yol inşaatında görev yapan Nihat Aykum, yönetimindeki 27 YG 912 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü engebeli bölgede yitirdi. Kamyonun devrileceğini anlayan sürücü Aykum, araçtan atladı. Ancak kamyonun üzerine devrilmesi sonucu sürücü Nihat Aykum, alta kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza haberini alan Nihat Aykum'un eşi ve 2 oğlu olay yerine geldi. Acılı eş ile Şehmuz ve Mustafa Aykum kardeşler, babalarının kamyonun altında olduğunu öğrenince koşarak aracın yanına gitti. İki kardeş, anneleri ile birlikte kamyonun altında babalarını ararken sinir krizi geçirdi. Acılı eş, "3 kuruş para için gitti. Nasıl dayanacağım bu acıya?" diyerek gözyaşı döktü.

Nihat Aykum'un oğulları, kamyona fazla yükleme yaptığını ileri sürdükleri iş makinesi operatörünü kazadan sorumlu tutarak saldırmaya kalktı. Jandarma iki kardeşe engel olurken, operatör kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet savcısının kaza yerine gelmesi beklenirken Mustafa Aykum, babasının kamyonun altından çıkarılmasını istedi. Jandarmanın vinç beklediklerini söylemesi üzerine Mustafa Aykum, kaza yerindeki iş makinesine binip babasının cesedinin üzerindeki kamyonu şarampolden aşağıya yuvarladı. Yapılan incelemeden sonra da Nihat Aykum'un cesedi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sınır kapılarında gurbetçi ve TIR yoğunluğu



EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında izinlerini anavatanda tamamlayan gurbetçilerin dönüşleri ve ihracat yükü taşıyan TIR'lar nedeniyle yoğunluğu yaşanıyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de 14, Hamzabeyli'de 9 kilometreye ulaştı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda dün anavatanda izinlerini tamamlayıp karayolu ile çalıştıkları ülkelere dönenler ile ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler ülkelerine dönerken, bir yandan da anavatanda izinlerini geçirmek için gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, gurbetçilerin giriş ve çıkışlarında sorun yaşanmadığını belirterek, 12 peronda işlemlerin 24 saat devam ettiğini belirtti.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sürücüler sınır kapılarında saatlerce beklerken, sorunların çözülmesini istedi. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılmasından kaynaklandığını belirtti.

Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü



BOLU'da 3 yaşındaki Mustafa Dumlupınar, oturdukları apartmanın bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu öldü.

Olay, Çıkınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Emre Dumlupınar'ın oğlu Mustafa Dumlupınar, oyun oynamak için oturdukları apartmanın bahçesine çıktı. Minik Mustafa, apartmanın arka tarafında bahçe kapısının önünde oynarken iddiaya göre kapı yerinden çıkarak üzerine devrildi. Gürültüyü duyarak bahçeye koşan ailesi ve bina sakinleri Mustafa'nın üzerindeki kapıyı kaldırarak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda kırık saptanan Mustafa Dumlupınar, bunradan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildiği sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde Hasan Ertan, boşanmak isteyen eşi 40 yaşındaki Hanife Ertan ile kızı 20 yaşındaki Nilgün'ü sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın burada barışma isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Ertan, yanındaki kızı Nilgün ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Nilgün'e peş peşe ateş etti.

Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hanife Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, kızı Nilgün Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Nilgün Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Arızalı telefonu iade edemeyince otomobiliyle bayiye girmek istedi



ŞANLIURFA'da yeni aldığı cep telefonu arızalı çıkan Hasan Ateş, telefonu geri almayan esnafa kızıp, otomobiliyle bayiye girmek istedi. Kaldırımda yürüyen 1 kişinin yaralandığı olay sonrası Hasan Ateş gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hakimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ateş, Sarayönü Caddesi'ndeki Kapaklı Pasajı'nda bulunan bir telefon bayiinden cep telefonu satın aldı. Ateş, cep telefonu iddiaya göre arızalı çıkınca, bayiye iade etmek istedi. Ancak ismi öğrenilemeyen esnaf bunu kabul etmedi. Öfkelenen Ateş, 34 TJ 9314 otomobiliyle işyerine girmek istedi. Ateş'in hızla sürdüğü otomobil, kaldırımın taşlarına çarparak durdu, bu sırada yürüyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Ateş Sarayönü Polis Merkezi'ne götürülürken. olayda hasar gören otomobil ise otoparka çekildi.

Annesini tabancayla yaraladı

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 38 yaşındaki Ömer Güvenç tartıştığı annesi 65 yaşındaki Havva Güvenç'e tabancayla annesini yaraladı.

Olay Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Güvenç henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Güvenç ile tartıştı. Tartışma alevlenince Güvenç, ruhsatsız tabancayla annesine 11 el ateş etti. Evden kaçan anne yüzüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. Öfkeli genç evlerinin balkonundan havaya da ateş ederken olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Balkondan havaya ateş etmesi komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen Ömer Güvenç, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan anne ise götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında



KONYA'da bir alışveriş merkezinin bahçesinden bisiklet çalan iki şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri önceki gün öğle saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki bisiklet parkında meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan 34 yaşındaki Şammas Emek ile 32 yaşındaki Abdullah Kara olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan metruk binalarda dolaştıklarını tespit ederek bölgede çalışma başlattı.

Polis, iki şüpheliyi çaldıkları bisiklette birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bisikleti birlikte çaldıklarını itiraf eden şüphelilerin dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da haklarında arama kararı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkışan çiftçi öldü



AKSARAY’DA başı traktör ile çapa makinesinin arasına sıkışan 71 yaşındaki Veysel Çezik, yaşamını yitirdi.

Olay, Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Reşadiye Köyü’nde meydana geldi. Ankara’da yaşayan ve yaz döneminde de köyüne gelen Veysel Çezik, sabah saatlerinde tarla sürmek için traktör ile evinden çıktı. Tarlaya geldiğinde çapa makinesini traktöre takmak isteyen Veysel Çezik’in başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkıştı. Çezik'ten haber alamayan yakınlarının tarlaya gelince traktör ile çapa makinesi arasına sıkışmış olarak buldu. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince yapılan muayene sonrası Veysel Çezik'in öldüğü belirlendi. Çezik’in cesedi, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Veysel Çezik’in yakınları olay yerinde baygınlık geçirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası kavga: 8 yaralı



KONYA'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada, 8 kişi yaralandı.

Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Ramazan Karabacak yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil ile Ahmet Altunçiçek yönetimindeki 42 HH 979 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Polis, tafarları havaya ateş ederek ayırdı.

Her iki guruptan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Bazı yaralıların sırtlarında diş izlerinin olduğu görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı.

Sinop'ta orman yangını



SİNOP'un, Karakum mevkisinde çıkan yangında 10 hektar orman kül oldu.

Yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çevrede oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım ederken, alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sındırgı'da 7 hektar orman yandı



BALIKESİR'in Sındırgı İlçesi'nde çıkan orman yangınında 7 hektar alan yandı. Alevler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Sındırgı'nın Kertil Mahallesi yakınlarında, Cemal Deresi Mevkisi'nde dün saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına, 4 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 2 takviye su tankeri, 3 dozer ve 100 orman işçisi katıldı. Helikopter ve uçakların havadan müdahalesi, arazöz, dozer ve işçilerin de karadan müdahalesiyle alevler saat 18.00 sıralarından kontrol altına alındı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı alevlerin önünün kesildiğini, kısa bir süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Kırcı, 7 hektar karaçam ormanının yandığını, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığını açıkladı.

4 yıldızlı otelde yangın çıktı, 13 kişi dumandan etkilendi

Tatilcilerin yaşadığı korku dolu anlar

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 4 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 tatilcinin bulunduğu belirtilen oteldeki yangında 2'si otel personeli 13 kişi dumandan etkilendi. Tatilcilerin yaşadığı korku dolu anlar kamerayla saniye saniye görüntülendi.

Yılmaz Morgül, Down sendromuna dikkat çekti

BURSA'da sahne alan ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül sahnede çocuklarla birlikte göbek atıp dans etti. Down Sendromlu 15 yaşındaki Edanur Altun'a mikrofonu verip sahnede şarkı söyleten Yılmaz Morgül, Down sendromuna dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen "7. Yaz Şenliği" kapsamında Mihraplı parkında Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yaz şenliğinde Yılmaz Morgül iki saat kaldığı sahnede sevilen parçalarını seslendirerek hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

Sahnenin önünde bekleyen 15 yaşındaki Down Sendromlu 15 yaşındaki Edanur Altun'un sahneye çıkıp şarkı söyleme isteğini geri çevirmeyen Yılmaz Morgül mikrofonu kendisine verdi. Edanur Altun şarkı söylerken konseri izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutulurken genç kızın elini öpmesinden etkilenen Yılmaz Morgül gözyaşlarını tutamadı.

Down Sendromlu çocukları olan annelere hitaben Yılmaz Morgül "Siz kutsal bir annesiniz böyle bir evladı yetiştiriyorsunuz. Benim ailemde de var böyle yeğen engelli bir çocuk. Gerçekten sınav dünyası bu dünya. Gerçekten bu çocuklar anne ve babalarının cennetlerinin anahtarı. Bu çocuklara daha çok değer verip daha çok ilgi duymalıyız" diyerek sahneye çıkardığı Edanur Altun'un annesine teşekkür etti.

