DHA YURT BÜLTENİ - 1

CEZAEVİNDE 15 MAHKUM, YEMEKTEN ZEHİRLENDİ



Adana'nın Kozan ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

Kozan Kapalı Cezaevi'nde akşam kendi pişirdikleri yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire başvuran 15 mahkum ambulanslarla, Kozan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 15 mahkumdan 7'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zehirlenme vakası nedeniyle inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

- Acil servisin dış görüntüsü

- Hastanenin dış görüntüsü

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), ()

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 ÖĞRETMEN YARALI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şekerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şekerli İlkokulu'nda görevli öğretmenleri ilçe merkezine taşıyan Yüksel K. yönetimindeki 21 AR 105 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, minibüsteki öğretmenlerden Doğan Çakmak, Mukadder Karataş, Berivan Balaman, Özlem Kutlu, Ayşe Suluk, Münevver Adakuş, Berna Kovan ve Büşra Battan yaralandı. Yaralı öğretmenler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu, jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Siverek Devlet Hastanesi

- Ambulans ve acil servis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-

EŞİNİ ALMAYA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya giden Yusuf Çelik (41), akaryakıt istasyonuna giren kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kalabalığı fark ederek kaza yerine giden Fatma Çelik, eşinin ağır yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Yusuf Çelik, kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden Ahmet Korkmaz (57) yönetimindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından geçen Yusuf Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Eşini iş yerinin önünde beklediği sırada kazanın meydana geldiği noktadaki kalabalığa doğru giden Fatma Çelik, oraya doğru yöneldi. Fatma Çelik, kocasının elektrikli bisikletini fark etti. Sağlık ekiplerinin eşini hastaneye kaldırdığını öğrenen Fatma Çelik, gözyaşına boğuldu.

Yusuf Çelik olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Ahmet Korkmaz'ın kamyonuyla akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf Çelik'e çarparak altına aldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerasa

Haber: Yavuz YILMAZ / Bursa ()

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



Aksaray 'da minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 1678 Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Yılmaz (40) yönetimindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, kavşakta Kuddusi Koyuncu (64) yönetimindeki 68 FH 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kuddusi Koyuncu ile beraberinde bulunan Menşure Gümüş (54), Alpaslan Gümüş (23) Bekir Gümüş (71) ve minibüsteki Halime Yanar (68) yaralandı. Minibüs sürücüsü Erhan Yılmaz'ın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılardan Bekir Gümüş ve Menşure Gümüş itfaiye tarafından kurtarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Gümüş Ailesi'nin, rahatsızlıklarından dolayı tedavi oldukları hastaneden tahlil sonuçlarını almaya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

- Kazada araçta sıkışan Menşure Gümüş'ün araçtan kurtarılması .

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Kaza yapan araçların görüntüsü

-Olay yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ, AKSARAY/

ANTALYA'DA GECEKONDUYA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı için dün 'kırmızı kod' verdiği Antalya'da bir gecekonduya yıldırım düşmesi nedeniyle Suriyeli Abdulileh Hac Abdullatif (29) yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif'in oturduğu tek katlı gecekonduya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle evin elektrik kofraları ve camları patlarken evdeki eşyalar da zarar gördü, salonun duvarında delik açıldı. Patlayan camlar nedeniyle ev sahibi Abdulileh Hac Abdullatif çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken olay sırasında evdeki 3 çocuğu, eşi ile misafirliğe gelen 2 yakını yara almadan kurtuldu. Suriyeli ailenin oturduğu gecekondunun hemen yanındaki bir gecekondunun da camları patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini ambulansta yaptığı Abdulileh Hac Abdullatif kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, gecekondunun çatısına internet alıcısını güçlendirmek için yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir bakır direk yerleştirildiğini, bu nedenle yıldırım düştüğünü belirledi. Mahalle sakinleri ise patlama sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım düşen evden detaylar

-Kırılan eşyalardan görüntüler

-Görgü tanıklarından röp.

-Delinen duvardan görüntüler

-Evin içerisinden cep telefonu görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()

YAĞMUR, BODRUM'DA ETKİLİ OLDU

Bodrum'da, akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur etkili oldu. Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kıyı Ege'ye dair yaptığı yağış uyarısı karşılık buldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Bodrum'da etkili oldu. Bazı caddelerde yağmur suları birkintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik polisleri de, sıkışan araç trafiğini açmak için önlem aldı. Yağmur suları, Bitez'de bulunan Adliye Caddesi'nin bazı noktalarında, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı yerlerdeki moloz yığınlarını taşıyarak sürüdü. Belediye ekipleri, yağmur sularının taşıdığı molozları yoldan kaldırdı. Yağmurdan herhangi bir işyeri ya da ev zarar görmezken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara da alabora riskine karşın uyarıda bulundu.

HORTUM ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda Akyarlar Mahallesi'ndeki bir kafenin bahçesinde hortum çıktı. Kısa sürede etkili olan hortum nedeniyle kafede bulunan masa ve sandalyeler etrafa saçılırken, bu sırada orada bulunan bir kadın ise iki aracın arasına girerek yaralanmaktan kurtuldu. Öte yandan, denizde bulunan bir sandal ise yaklaşık 5 metre havaya yükselerek karaya çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan kafenin masa ve sandalyeleri personel tarafından toplandı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Yağmur sularının biriktiği sokak ve caddelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Güvenlik kamerası

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/MUĞLA, ()

ANTALYA'DA 'KIRMIZI KOD' TEYAKKUZU (4)

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış nedeniyle 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Antalya'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki merkezde toplanan ekipler olası su baskınlarına müdahale etmek için su tahliye pompaları, tahliye botu, vidanjör ve iş makinelerini hazır hale getirdi. Görevli tüm personele yağmur, çizme ve baret dağıtıldı. Ekipler, 'kırmızı kod' uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00'ye kadar teyakkuzda bekleyecek.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- İtfaiye ekiplerin

- Araçlar

- Yağmurdan görüntü

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-

KENDİSİNİ DARBEDEN ÖĞRENCİNİN OTOMOBİLİNE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ



Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Seyit Can T., kendisini darbettiğini ileri sürdüğü üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobile ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Seyit Can T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde meydana geldi. Seyit Can T., kimliği henüz belirlenemeyen başka bir öğrenci ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci, Seyit Can T.'yi darbederek kaçtı. Seyit Can T., bir süre sonra kendisini darbeden öğrenciyi, 38 DF 896 plakalı otomobilin içinde gördü. Seyit Can T., aracıyla bir süre takip ettiği otomobile, daha sonra yol üzerinde durup, av tüfeğiyle 7 el ateş etti. Ancak ateş ettiği otomobil, durmadan yola devam etti. Silah sesleri üzerine gelen polis ekipleri, Seyit Can T.'yi gözaltına aldı. Seyit Can T.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, öğrencinin kendisini darbettiğini, araçta görünce de tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Otomobilden detaylar

-Polis araçlarından detaylar

-Fişeklerden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINA TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ: AMACIM KORKUTMAKTI



Bolu'da, dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'nün yanına otomobiliyle yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş açan Recai B., adliyeye sevk edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulup, Recai B.'den şikayetçi olan Sevgi Ö. için koruma kararı çıkarıldı. Recai B.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Amacım korkutmaktı" dediği öğrenildi.

Olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan ve dini nikahla birlikte yaşadığı Recai B.'den şiddet gördüğünü belirten Sevgi Ö., bir süre önce, çocuğuyla Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Sevgi Ö., Recai B.'nin dönmesi için çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., Sevgi Ö.'yü otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık sokakta araçla yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Sevgi Ö., saldırıdan yaralanmadan kurtulurken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, kovalamaca sonucu kısa sürede Recai B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sevgi Ö., Recai B.'den şikayetçi oldu. Kadın hakkında koruma kararı çıkarılırken, Recai B. için ise Sevgi Ö.'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildi.

'ÖLDÜRME YA DA YARALAMA AMACIM YOKTU'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recai B., güvenlik amacıyla çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Recai B.'nin, emniyetteki sorgusunda, "Dini nikahlı eşimle bir süre önce kavga ettik. Eşim Bolu'ya ailesinin yanına gelmişti. Dün de kendisiyle barışmak için yanına gittim. Onu çok seviyorum. Barışmak için konuşmak istedim. Teklifimi kabul etmedi. Beni görmek istemediğini söyledi. Ben de o an sinirle tüfekle 3 el ateş açtım. Amacım korkutmaktı. Yaşadığım üzüntü nedeniyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kesinlikle öldürme ya da yaralama gibi bir amacım yoktu. Zaten eşim de herhangi bir yara almadı. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

KAHVEDEN KAÇMAYAN İŞLETMECİ VE ÇAYCI, DEPREM ANINI ANLATTI



Balıkesir'de, önceki gece meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi Savaştepe ilçesindeki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, o anları anlattı. Atar, "Kapının önünde izdiham oldu. Masa altına girmek aklıma geldi" derken, Şener ise "Kaçmayı gereksiz buldum" dedi.

Altıeylül ilçesinde, önceki gece, Richter ölçeğine göre sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki ilk depremi Savaştepe'deki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, panik anlarında dışarı çıkmadı. Kahvenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride bulunanların hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Deprem anında masanın altına giren kahve işletmecisi Sami Atar, "Deprem anında masada arkadaşlarla oturmuş, oyun oynuyorduk. Panikle kalktık, kapıya doğru yöneldiğimde yığılma oluştu. Zamanında bize öğrettikleri gibi en yakın masanın altına girmek aklıma geldi. Masanın altına girmeye çalıştım. O sırada kapının önünde izdiham oldu. Herkes birbirini ezdi hatta yanlışlıkla arkadaşın biri, cama vurdu kendisini. Deprem konusunda, tatbikat konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimce doğru olanı yaptım. O an aklıma bu geldi" diye konuştu.

Deprem anında kahveden çıkmayan çaycı Mustafa Cavit Şener ise "Arkadaşlar kaçtı, ben kaçmayı gereksiz buldum. Kapıya yüklenmedim. 'Birkaç kişiyi götürürsün' demişlerdi, o aklıma geldi. Yüklenirsem cam kırılır, dedim. O yüzden kaçmadım. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Herkes iyi. Sağlıkla çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Röp.

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()

YATAK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGININ BİLANÇOSU 1 MİLYON LİRA

Kayseri'de önceki akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. 2 hangarda bulunan üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların küle döndüğü yangındaki maddi zararın 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Yangın, önceki gece saat 21.00'da Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan Taner Yolcu'ya ait yatak fabrikasında çıktı. Yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikanın girişinde bulunan trafonun patlaması sonucu çıkan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, 10 itfaiye aracı ile alevlere müdahale etti. Çalışan olmadığı sırada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İki hangarda bulunan yatak üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların tamamen kül olduğu yangındaki maddi hasarın 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

- Gece yanan fabrikadan ertesi gün genel ve detay görüntü (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

==============================

MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada kimse olmadığı öğrenildi. Ekipler, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Yangın, binanın arkasındaki iki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri buradaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangına Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Toplam 18 ekibin katıldığı söndürme çalışmalarında, saat 16.30'da başlayan yangın 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak bina içindeki kimyasallar nedeniyle zaman zaman tekrar çıkan alevler nedeniyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmasının sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor. Polis ekipleri, bina çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırarak çevresine vatandaşları yaklaştırmıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Detaylar

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

BERBER DÜKKANINI TÜFEKLE BASIP, BENZİNLE YAKACAĞINI SÖYLEDİ



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basan Necmi D., benzin döküp, yakmakla tehdit etti. K.Ç., dükkanından çıkarken, polis de Necmi D.'yi çıkarmak için ikna çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Necmi D., iddiaya göre, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını elinde tüfekle basarak, diğer elindeki bidondan yerlere benzin döktü. Necmi D., iş yerini yakmakla tehdit ettiği K.Ç., hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi ulaşıma kapattı. Olay yerine ayrıca özel harekat polisleri de geldi. Polis, iş yerini ateşe vereceğini söyleyen Necmi D. ile görüşerek, sorununun ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Necmi D. de berber ile kredi için kefil olduğu banka müdürünün getirilmesini istediğini söyledi. Polis, Necmi D.'nin dışarı çıkması için ikna çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntüler

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), ()

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ BOĞAZINA ŞEKER KAÇAN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Adapazarı'nda, annesiyle birlikte yolculuk yapan 4 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes alamadığı fark eden dolmuş sürücüsü, çocuğu hastaneye yetiştirdi. Güzergahını değiştirip, kırmızı ışıkta geçen, ters şeritte ilerleyen dolmuş şoförü Samet Sarı, "İnsanlık namına yaptım" dedi.

Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, öğle saatlerinde Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra müşteri indirmek için durağa yanaşan sürücü, boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğun nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, çocuğun hayatını kurtardı.

"AMACIM BİR AN ÖNCE HASTANEYE GİTMEKTİ"

Güneşler - Serdivan hattında yolcu taşıyan Samet Sarı'nın bu hareketi büyük beğeni topladı. Samet Sarı 5 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını belirterek, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada aynadan çocuğu fark ettim. Çocuk kitlenmiş kalmıştı. Sert değil de yumuşak olan şekerlerden kaçmıştı boğazına. Kadında telefonla konuştuğu için fark etmemiş durumu. Ben yolcuları indirdikten sonra aralardan kırmızı ışık ve ters şeritlere girerek amacım sadece bir an önce hastaneye gitmekti. Hastanenin önünde ambulans personeli vardı zaten, hastanenin önünde onlar aldı hemen çocuğu" dedi.

HERKES YOL VERDİ

Küçük çocuğun hayatını kurtarmak için güzergahını değiştiren Samet Sarı, "Güzergahımdan çıktım direk hastaneye sürdüm aracı. Bizim görevimiz bu, aileyle irtibatta kalmadım ama çocuğun durumu iyi onu biliyorum. Bu durumla karşılaşanlar paniğe kapılmasınlar. Normalde ilk yardım eğitimi olan biri sert şekeri çıkartabilir ama yapışkan şeker olduğu için müdahale etmeden çocuğu hastaneye götürmek istedim. Şehrimizin duyarlı insanları da ışıklarda hep bize yol verdiler. Buradan ebeveynlere sesleniyorum, bu tarz şeker ve boncuk gibi şeylerden çocuklarını korusunlar. Ben bunu meşhur olmak için değil insanlık namına yaptım. Bu tarz olaylar herkesin başına gelebilir, insanlar dörtlüsü yanan araçlara yol versin. Polis bile ters şeride girdim diye 'Ne yapıyorsun?' dedi bana, bende ona selektör yaparak çekilmesini söyledim" diye konuştu.

Durakta yönetici olarak görev yapan Halim Serbest güzergahını değiştiren sürücü Samet Sarı'nın yaptığı hareketi tüm sürücülerin yapacağını belirterek, "Kimin başına gelse ilk başta şaşkınlık yaşar ama tek odak noktamız olarak bunu yapacaklarına eminim. İnsanlık olarak yapılması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Röportajlar

HABER-KAMERA: Güven KAYA/ADAPAZARI(Sakarya), ()

'UYUŞTURUCU SATANLARIN HEPSİNİ DÖVECEĞİM' DEDİ, EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracına aldığı F.A.'yı darp ederek aracından atan ve gözaltına alınırken basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" diyen Abdülsamet E.' nin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl'de 4 gün önce meydana gelen olayda Abdülsamet E. (34), otomobiliyle giderken, kaldırımda gördüğü F.A.'yı, zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da aracı kenara çeken Abdülsamet E., F.A.'yı önce darbetti ardından da araçtan attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A. tedavi altına alındı. Çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri şüpheli Abdülsamet E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye seck edilen şüpheli Abdülsamet E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri çelişkili ifadelerinden şüphelendikleri Abdülsamet E.'nin evine bu akşam operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve payp adı verilen uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli Abdülsamet E. yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Zanlının sağlık kontrolüne çıkışı

-Uyuşturucu satanları vurmaya geldim demesi

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

HIRSIZ KAÇARKEN KİMLİĞİNİ BIRAKTI - (ÖZEL)



Kahramanmaraş'ta girdiği evden bilgisayar kasası, matkap, tencere gibi malzemelerle çalan 3 hırsızdan birini ev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı. Yakalanan hırsız, ev sahibinin tuttuğu montunu çıkararak kaçtı. Kaçan hırsızın geride kalan montundaki incelemede ise kimliği bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Aydoğar'ın ardiye olarak kullandığı evine kimliği belirsiz 3 kişi girdi. Evden buldukları bilgisayar kasası, matkap ve tencere gibi çeşitli malzemeleri çuvala dolduran hırsızlar duvardan atlayıp kaçmaya başladı.

KURTULMAK İSTERKEN KİMLİĞİNİ BIRAKTI

Bu sırada camide olan Ramazan Aydoğar, evden çıkarken fark ettiği hırsızların koşarak peşlerine düştü. Kovalamaca sonunda Aydoğar, hırsızlardan birini yakaladı. Hırsız, montunu çıkararak Aydoğar'ın elinden kurtulmayı başardı, çuvalı da bırakarak hızla kaçmaya başladı. Ramazan Aydoğar tekrar hırsızın peşinden düştü ama yakalamayı başaramadı. Olay yerine dönen Ramazan Aydoğar polisten yardım isterken, kontrol ettiği montun cebinden hırsızın kimliği çıktı.

'AYNI HIRSIZI 5 AY ÖNCE DE ELİMDEN KAÇIRDIM'

Ramazan Aydoğar, hırsızların 2'sinin ocuk yaşta olduğunu, çuvalla kaçtıklarını görünce peşlerine düştüğünü söyledi. Aydoğar, "Peşlerinden koştum ve birini yakaladım. Benim tuttuğum montunu çıkararak tekrardan kaçtı. Peşinden koştum yakalayamadım, geldim montunu aldım. Baktım cebinde kimlik var Suriye uyruklu Ali diye bir şahıs. Ondan sonra 155'i arayıp polis çağırdım. Daha önce de evimden hırsızlık gerçekleşti ve yine aynı şahıstı. Yaklaşık 5 ay önce de yakaladım ama onda da elimden kaçırmıştım. Üzerinde yine aynı mont vardı" diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, evde ve çalınan eşyaların bırakıldığı sokakta incelemelerde bulundu. Polis, monttan çıkan kimlikten yola çıkarak hırsızı ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

- Olay yeri

- Polisin inceleme yapması

- Polis aracı

- Olay yerindeki ekipler

- Ailenin eşyaları çuvala doldurması

- Ramazan Aydoğar'ın teslim tutanağını imzalaması

- Hırsızın montu ile eldiveni

- Aydoğar ile röp.

- Hırsızlık meydana geldiği ev

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

ÖLEN AYAKKABI BOYACISININ KARDEŞİ, İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Zonguldak'ta evinde kalp krizi geçiren ve ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan ayakkabı boyacısı Ercan Kacalı(42), ilk müdahalenin ardından anjiyo ekipmanlarının bozuk olduğu gerekçesiyle Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Sevk sırasında 3 defa duran kalbi çalıştırılan Kacalı'nın hastanede yoğun bakıma alınmasından 1 saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine ailesi üniversite hastanesinin ihmali olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Kent merkezinde uzun yıllardır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yapan Erkan Kacalı, 4 Aralık'ta evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Erkan Kacalı, iddiaya göre anjiyo ekipmanlarının bozuk ve stent malzemesi olmaması nedeniyle Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Sevk sırasında 3 defa duran kalbi çalıştırılan Kacalı, hastanede yoğun bakıma alınmasından 1 saat sonra hayatını kaybetti. Erkan Kacalı, geçen cuma aile mezarlığında toprağa verildi. Erkan Kacalı'nın kardeşi Serkan Kacalı, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin stent malzemesi ve anjiyo makinesinin bozuk olması nedeniyle ağabeyinin ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayetçi oldu.

Ağabeyinin daha önce anjiyo olduğunu, 2 yıldır herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını belirten Serkan Kacalı, şöyle dedi:

"O gün evde göğsüne bir ağrı geldi. Ben ambulansı arayarak yardım istedim. Ekipler müdahale etti, kalp krizi geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından üniversite hastanesi acil servisine götürüldü. Anjiyo cihazları arızalı denilerek Ereğli'de özel bir hastaneye sevk ettiler. Doktor kendisi bize söyledi. 'Cihaz arızalı, sizi Ereğli'ye sevk ediyoruz' dedi. İlk müdahalesi yapılmadı. İlk müdahalesi yapılmış olsaydı bugün ağabeyim hayatta olabilirdi. Bu tür başka olayların olduğunu da öğrendik. Benim gibi birçok kişinin hastası bu şekilde sevk edilmiş ve benim gibi bağrı yananlar da var. Ağabeyimin yolda kalbi 3 defa durdu. Müdahale edilerek Ereğli'deki hastaneye ulaştırdık. Acil olarak anjiyoya alındı. Daha sonra ise durumu ağır olduğu için hemen yoğun bakım ünitesine alındı. 1 saat sonra kalbi yeniden durdu ve bir daha da geri döndürülemedi."

BOYA SANDIĞI VE YERİ BOŞ KALDI

Hastaneden ve sorumlu doktorlardan şikayetçi olduğunu anlatan Kacalı, "Ben para pul peşinde değilim. Benim bağrım yandı, başkalarının bağrı yanmasın. Araştırdık, 2-3 kişi aynı şekilde yolda sevk edilirken ölmüş. Ölüm haktır, inanıyoruz ancak ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ereğli'deki hastaneye gittim tekrar. Vefat nedenini sordum. Doktor, 'Bu durumlarda dakika değil saniyeler bile çok önemli. Bu hasta neden Zonguldak'tan buraya geldi?' diye sordu. Biz iki kardeştik, anne ve babamız öldü. Birbirimize destek oluyorduk. O burada ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyordu. Ben de günlük işlerde çalışıyordum. Bugün onun yeri boş kaldı. İhmal varsa araştırılıp gereken cezanın verilmesini istiyorum. Cezalarını çeksinler, kimsenin bağrı yanmasın, ben bir tek bunu istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Serkan Kacalı ile röportaj

-Ercan kacalı'nın boya sandığından detaylar

-Kardeşinin ağlaması

-Adliyeden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Detaylar

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

HASTANEDEN KAÇAN MAHKUM YAKALANDI



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçan Ahmet Kaymaz (26), yakalandı.

Olay, önceki gece akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet Kaymaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz'ı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ahmet Kaymaz, acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde kaçan Ahmet Kaymaz olay sonrası yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ahmet Kaymaz'ın elleri kelepçeli olarak yolda yürüdüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Aramalarına devam eden jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz'ı Aydınlar köyünde 3 katlı binanın bodrum katında saklanırken yakaladı. Ahmet Kaymaz jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ahmet Kaymaz'ın elleri kelepçe ile iş yerinin önünden geçmesi

-Devlet Hastanesi acil önünden detaylar

-Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda arama çalışması

-Jandarma ve polis ekiplerinin kavşaklarda arama yapması

-Vatandaşların Jandarma ekiplerine Ahmet Kaymaz'ı tarif etmesi

-Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları

-Zanlının adliyeden çıkarılırken fotoğrafları

-Ahmet Kaymaz'ın fotoğrafı

-Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması



İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'in Körfez taşımacılığında kullandığı 15 katamaran gemiden 4'ünün iskelede bağlı olduğunu, bu gemiler kullanılmadığı halde 4 yeni geminin kiralanması için ihaleye çıkıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, 'havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmanın mümkün olmadığını, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğünü, 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağını ve her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş., ihaleye çıktı. İhalede 117 milyon Avro'ya 15 kataramaran yolcu gemisi aldı. Bir de 3 adet araç taşımak için feribot alımı ihalesi gerçekleştirdi. 15 vapurdan sonuncusu, 2017 yılının Eylül ayında teslim alındı. Hizmete girdi. Ancak 2017 yılında ihaleye çıkılan ve sonuncusu da 2017 yılında alınan gemilere rağmen, 2017 yılının aralık ayında ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalelerle bugüne kadar tekne kiralamaya devam edildi" dedi.

İZDENİZ'in 4 yolcu taşıma vapurunu, iskelelerde atıl şekilde bıraktığını ileri süren Çalışkan, "Defalarca iskelelerde teknelerin bağlı şekilde olduğunu görüntüledik. Bu teknelerin her biri 7 milyon Avro civarında. Bu paralara alınmış bir geminin çalıştırılmayarak yerine araç kiralanması, paraların boşa harcanmasıdır. Bütçenin etkin kullanılmamasıdır. Gemilerden 4'ü iskelelerde bağlı dururken, neden kiralama yapılıyor? İZDENİZ'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara'da ikamet ediyor. Ankara'da ikamet eden bir yönetim kurulu başkanı ancak bu kadar ilgilenebilir" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise atıl kalan vapur bulunmadığını açıkladı. 'Havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmalarının mümkün olmadığı, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğü, bu nedenle 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağı belirtilen açıklamada, her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını ifade edildi. Aynı anda 12 geminin sefere çıktığı ancak mevcut sefer planını yürütmek için 17 vapura ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu anda ihtiyaç nedeniyle kiralık 5 gemi bulunduğu bildirildi. 2020 yılı içerisinde yurt dışı seferlerinin de planlandığı ve bu sefer için kullanılacak gemi yerine, yeni bir gemi daha kiralanacağı belirtildi. Ayrıca 4 yeni yolcu vapuru için ihaleye çıkılmadığı, 2 tane arabalı vapur almak için ihale yapıldığı vurgulandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Vapur iskelesinden görüntü

- Körfezden görüntü

- AK Partili Erhan Çalışkan ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, ()

KARLA KAPLI KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI



Niğde'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Ekiplerden görüntü

- Ekiplerin kayalıklara tırmanması

- Köpeğin kurtarılması

- Detay görüntüler

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE, ()

AYAKLARINI BAĞLADIKLARI KÖPEKLERİ ÖLÜME TERK EDEN 3 KİŞİYE GÖZALTI

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış olarak bulunup, kurtarılan 3 sokak köpeğinin, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde tedavileri sürerken, jandarma şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Turgutlu'da yaşayan Mirza Çevik, geçen 8 Aralık'ta, arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çayköy Mahallesi, Ayvacık mevkisine domuz avına gitti. Arazide domuz ararken, çalılıklar arasından sesler ve kıpırtılar geldiğini fark eden 4 avcı yaklaştıklarında, biri çuval içinde, diğer ikisi de bacakları bağlanmış olarak 3 sokak köpeğinin ölüme terkedilmiş olarak buldu. Yerdeki lastik izlerinden römorklu bir traktör yardımıyla getirilip, araziye atıldığı sanılan köpekleri, bacaklarındaki ipleri bıçakla keserek kurtaran avcılar, su ve yiyecek verdi. Bacakları uzun süre iple sıkı şekilde bağlı olduğu için kangren olmak üzereyken bulunan köpeklerin yürümekte güçlük çektikleri görüldü. Doyurulunca kendilerine gelen köpekler doğal ortamına bırakıldı. Konunun basında yer almasının ardından jandarma harekete geçti. Turgutlulu avcılardan Ali İzmirlioğlu ile irtibata geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi Veterineri Birol Avcı'yı da yanlarına alarak köpeklerin bulunduğu kırsal Çayköy Mahallesi'ne gitti. Arazide yapılan aramada 3 köpek de bulundu. Veteriner Avcı tarafından olay yerinde, gerekli ilk müdahaleleri yapılan 3 köpek, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'ne getirildi. Burada tedavilerine devam edilen köpekler son durumu hakkında bilgi veren Veteriner Birol Avcı, "Köpekleri bulduğumuzda, durumları çok kötüydü. Ön ve arka bacaklarında kesikler vardı. Onların dikişleri atılıp, tedavileri yapıldı. Şu an genel durumları iyi olup, tedavileri devam ediliyor" dedi. Öte yandan jandarma, köpekleri ölüme terk ettikleri ileri sürülen şüpheliler N.D., M.F.D. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖLÜMDEN KURTARDIKLARI CAN DOSTLARINI ZİYARET ETTİLER

Turgutlulu 4 avcı hayatlarını kurtardıkları can dostlarını, tedavi gördükleri Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde ziyaret edip, son durumları hakkında bilgi aldı. Avcılardan Miraz Çevik, "Köpeklerin durumu iyiye gidiyor. Onlara bu kötü muameleyi yapan şüphelilerin jandarma tarafından yakalanması bizleri mutlu etti" dedi.

Diğer avcı Ali İzmirlioğlu da şüphelileri yakalayan jandarmalara teşekkür edip, "Gece, gündüz demeden çalışıp, gereken neyse yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu zavallı hayvanları ölüme terk edenler, babamın oğlu olsa da cezasını çekecek. Başka yolu yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Köpeklerin tedavisinden görüntü

- Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde Veteriner Hekim Birol Avcı ile röp.

- Ölümden kurtardıkları köpekleri tedavi gördükleri merkezde ziyeret eden avcılardan Ayi İzmirlioğlu ve Mirza Çevik ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

CHP, İSTİFA EDEN ÜNLÜ OYUNCUDAN, İHRAÇ İSTEMİYLE SAVUNMA İSTEMİŞ



CHP Muğla İl Başkanlığı'nın daha önce parti üyeliğinden istifa eden sinema ve dizi oyuncusu Yiğit Dören'den (42) kesin ihraç istemiyle savunma istediği ortaya çıktı. Dören, "Böyle bir komediyle karşılaşmadım" derken, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediğini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sunmuş olsaydı zaten savunma istemezdik" dedi.

Muğlalı ünlü dizi oyuncusu Gülnihal Demir'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Yiğit Dören'den, üyesi olduğu CHP Muğla İl Başkanlığı, yerel seçimlerde tekrar aday olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün yerine bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Behçet Saatcı'yı desteklemesi nedeniyle yazılı savunma istedi. Dören'e gönderilen CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek, parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda, 'kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi.

'BÖYLE BİR KOMEDİ GÖRMEDİM'

Evli, 1 ve çocuk babası Yiğit Dören ise CHP üyeliğini, 2 Kasım 2019 tarihinde e-devlet üzerinden sonlandırdığını belirterek, "Böyle bir komedi görmedim" dedi. Dören, şöyle dedi:

"Yıllardan beri, hiçbir zaman siyasi rengini saklayan biri olmadım. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, şu anki mevcut yönetimin çalışma şeklini beğenmeğim için bağımsız belediye başkan adayı Behçet Bey'i destekledim. Sosyal medyada ve dost sohbetlerinde bunu saklamadım. CHP'den savunmam istendi. Savunmayı kabul etmiyorum. Savunma isteyeceklerine neden böyle bir tavır içine girdiğimi anlamaları gerekiyor. 2 Kasım 2019 tarihinde e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliğimi sonlandırdım. İstifa etmemden sonra İl Disiplin Kurulu tarafından bana bir savunma yazısı ulaştı. Kendilerine cevap olarak gönderdiğim açıklanmamda, 'Siz beni partiden atamazsınız. Ben zaten istifa ettim' dedim. Partiden istifa ettiğimden bihaber olup, böyle bir savunma yazısının tarafımdan istenmesi şaka gibi. Bu zamana kadar birçok dizide ve sinema filminde oynadım. Böyle bir komediyle karşılaşmadım. Parti üyesi olmam, görmüş olduğum yanlışları görmezden, duymazdan gelmem anlamına gelmiyor."

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediklerini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sumuş olsaydı zaten savunma istemezdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yiğit Dören'in yolda yürürken görüntüsü

-Yiğit Dören'in ofiste çalışırken görüntü

-Yiğit Dören'in ünlü oyuncular ile çekildiği fotoğraflarda görüntü

-Yiğit Dören ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()

CADDE ORTASINDA DRİFT YAPTI

Mersin'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kushimato Sokağı'ndan süratli bir şekilde çıkan aracın sürücüsü, çok sayıda aracın geçtiği Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde drift yapmaya başladı. Sağa sola savrulan kırmızı renkli araç nedeniyle trafik akışı aksadı. Diğer araçlara çarpmaktan sonra anda kurtulan aracın sürücüsü tehlikeli şekilde yoluna devam ederek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Araç ara sokaktan çıkarken

-Araç yolda drift yaparken

-Diğer araçlar yolun ortasında dururken

-Araç kontrolü sağlayıp yola devam ederken

Haber:Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,()

DİYARBAKIR KIRMIZIGÜL, MUCİZE 2: AŞK'IN GALASINI MEMLEKETİNDE YAPTI

Yönetmen ve ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül, yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mucize 2: Aşk' filminin galasını memleketi Diyarbakır'da yaptı. Galada konuşan Kırmızıgül, "En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuşö dedi.

Yönetmen koltuğunda oturan Mahsun Kırmızıgül'ün yer aldığı, başrollerinde ise Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerin yer aldığı 'Mucize 2: Aşk' filminin galası Diyarbakır'da bir AVM'nin sinema salonunda yapıldı. Kırmızıgül'ün gala öncesi AVM'de toplanan hayranlarıyla buluşması esnasında izdiham yaşandı.

Gala öncesi oyunculularla birlikte basın toplantısı düzenleyen Mahsun Kırmızıgül, doğup büyüdüğü memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırmızıgül, Diyarbakır'ın çok değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek, "Diyarbakır'da beraber büyüdüğüm arkadaşlarım ve akrabalarım var. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Mucize her ne kadar Aziz'in bu topraklarda yaşadığı hikayesiyse aslında batıda hayat bulan, batının kollarını sevgiyle açan bir hikaye oldu. En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki, yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuş. Ben büyüdüğüm Diyarbakır'ın küçeleri çok değişmiş. Tabii, dünya değişiyor, Diyarbakır'da değişti. Ama insanların yüzündeki o tebessüm değişmemişö dedi.

'BU FİLMİ ÖĞRETMENLERE ADIYORUZ'

Kırmızıgül, ikincisini yönettiği filmi öğretmenlere adadığına vurgu yaptı. Kırmızıgül, açıklamasında doğduğu Diyarbakır'daki anılarını da anlatarak şunları söyledi:

"Bu film bir anlamda da öğretmenlere adanmış bir film. Hayatımızda ailemizden sonra, bize hayatı hazırlayan, bize zorlukları yenmemizi öğreten, nasıl durmamız gerektirdiğini öğretenler öğretmenlerimizdir. Bir çok öğretmenim hayatta değil. Bugün bu şehre geldiğimde gözlerim doldu. Uzun zaman sonra gelince anılarınız can buluyor. Sadece üzüldüğüm bir konu var, doğup büyüdüğüm mahalle şu an yok. Şu an sadece avlusunda namaz kaldığım 2 cami kalmış. Kurşunlu ve Arapşeyh camileri. Bu camilerde Kur'an kursu almıştım. Ben, orada büyüdüm.ö

Toplantıda bir gazetecinin, "Müziğe ne zaman dönecek siziniz?" sorununa yanıt veren Kırmızıgül, 'Mucize'den başka bir şey konuşmam' diye yanıt verdi.

KIRMIZIGÜL'ÜN TAKLİDİNİ YAPTI

Öte yandan gala öncesi Kırmızıgül'ün filminin tanıtımı öncesinde izdiham oluşturan kalabalığın arasından bir kişi sahneye çıkarak eline aldığı mikrofonla Mahsun Kırmızıgül'ün daha önce seslendirdiği bir şarkıyı okuyarak taklidini yapması, toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Sohbetin ardından film izlendi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Galanın yapıldığı AVM

-Gala için toplanan kalabalık

-Mahsun'un taklidini yapıp yapıp sanatçı olmak isteye hayranı

-Kırmızıgül ve film ekibinin gala öncesi hayranlarıyla buluşması

-İzdiham

-Basın toplantısı

-Filmin gösterime girdiği salon

-Sanatçıların salona girmesi ve seyirciyle buluşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

