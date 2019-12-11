DHA YURT BÜLTENİ - 1

BALIKESİR ART ARDA YAŞANAN DEPREMLERLE SALLANDI



BALIKESİR, dün gece geç saatlerde Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sallandı. Depremler Balıkesir'in yanısıra geniş bir alanda hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre (AFAD) dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üsssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve istanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

VALİ YAZICI: MADURİYET SÖZKONUSU DEĞİL

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilikten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir maduriyet sözkonusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA OLDU

Balıkesir'de Altıeylül merkezli depremler, Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünden farklı büyüklüklerde açıklandı. Kandilli verilerine göre depremlerin büyüklükleri, saat 23.14'de 5.0, saat 23.24'te 4.5 ve saat 23.46'da 4.3 olarak açıklandı.

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

BALIKESİR'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÇAY VE ÇORBA İKRAMI

Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor. Panikle dışarıya çıkan Balıkesirlilerden çoğunluğu evlerine dönerken, eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise belediyeye ait noktalarda sabahlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise deprem nedeniyle oluşan bir zarar olmadığını belirterek, endişelenen vatandaşlar için sabaha kadar belirli noktalarda çay ve çorba ikramında bulunulacağını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler ile artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Balıkesir'de deprem anını yaşayan vatandaşlar panik anlarını 'ya anlattı. Otelde çalıştığını ve deprem anında çok korktuğunu söyleyen Sinan Pehlivan, "Deprem olduğunda çok büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı diye düşündük. Ama sonra deprem olduğunu fark ettik. Hemen oteli boşaltma talimatı verdik arkadaşlarla beraber. Sonrasında artçılar devam etti. Şu anda eve gitmeye korkuyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun böyle bir yer düzenlemiş. Telefonlara mesaj geldi. Burada sabahlayacağız" dedi.

"EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDECEK"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Balıkesir'de dün saat 23.14'te 10 saniye civarında bir sarsıntı oldu. Tabii ilk başta kimse çok önemsemedi ama arka arkaya gelen 2-3 tane artçı deprem, halkımızı biraz endişelendirdi. Tabii biz de, AFAD da valimizle toplantı yaptık. Deprem danışmanımız var. Ondan aldığımız bilgiler ve depremle ilgili aldığımız tüm bilgiler, bunun sönmüş bir deprem olduğunu ve bu nedenden dolayı panik yapacak bir durum olmadığını tespit ettik. 112 gelen hiçbir adli veya herhangi bir yıkımla ilgili mağduriyet olmadığı yönünde. O nedenden dolayı yarın eğitim-öğretim devam edecek. Şu anda herhangi bir şekilde evine girmek istemeyen vatandaşlarımıza barınmak için belediyemiz ait olan farklı noktalarda ve çocuk köyümüz de çorba ikramında bulmuyoruz. Şu anda her şey normal" dedi.

EDREMİT'TE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Birçok vatandaş ise akaryakıt istasyonlarına giderek araçlarının depolarını doldurmak istedi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunlaşan vatandaşlar sürücüler nedeniyle buralarda yoğunluk oluştu.

BALIKESİR DÜN GECEDEN BU YANA 70 KEZ SALLANDI

Balıkesir’de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6’lık depremin ardından 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi. Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tekirdağ, Edremit ve Balıkesir'den genel ve detay görüntüler

-Edremit'te depremi hisseden kişiyle röp

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(BALIKESİR)

Röp.

Sokaklardan görüntü

Parkta geceyi geçirenler

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TEKİRDAĞ'da deprem sonrası sokaklardan görüntü

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(BURSA)

Bursa merkez ve İnegöl ilçesi

Deprem sonrası sokaklardan görüntü

İnegöl Devlet Hastanesi acili aktüel görüntü

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(İZMİR)

İzmir merkezde sokaklardan görüntü

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SAVAŞTEPE

(Güvenlik kamerası)

Kahvehanede oturanlar

Deprem anından kaçmaya çalışanlar ve panik anları

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Deprem sonrası vatandaşlarla röportajlar

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-Balıkesir çocuk köyünde sabahlayan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

-Deprem anını yaşayan vatandaşlar ile röp.

-Sinan Pehlivan röp.

-Balıkesir Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /BALIKESİR,()

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ULUDAĞ'DA, AMATÖR DAĞCILARA AİT OLDUĞU SANILAN BATON BULUNDU

ULUDAĞ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülürken, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu. Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak için kullanılan batona, önceki gün Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında ulaşıldığı öğrenildi. Baton, jandarma ekiplerince incelemeye alınırken, 40 kişilik ekibin kayıp dağcıları aramaya devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama çalışmaları (Helikopter detayıyla)

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-Baton fotoğrafları

Haber: BURSA,()

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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (5)

ÇÖKEN EVİ 400 LİRAYA KİRALAMIŞ

Konya'nın Karatay ilçesinde, çökme sonucu torunları Muhammed ve Bektaş ile yaşamını yitiren Sultan Dakım'ın pazarcılık yaptığı ve 2 katlı kerpiç evi yaklaşık 3 ay önce 400 liraya kiraladığı öğrenildi. Bazı bölümleri yıkık olmasına rağmen kirası uygun olduğu için evi tuttuğu belirtilen Sultan Dakım'ın, kızı ve oğlu ile aynı mahallede yaşadığı öğrenildi. Sultan Dakım'ın ölen torunlarının ise kuzen oldukları belirtildi.

BİTİŞİKTEKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çöken 2 katlı kerpiç evin bitişiğinde bulunan bina da çökme riski nedeniyle tahliye edilip, mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü uzmanları, mahalledeki riskli evlerin tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan Sultan Dakım ile torunları Muhammed ve Bektaş'ın cenazeleri, Selçuklu ilçesindeki Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ MAHALLEDE 36 BİNANIN RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü uzmanları, Akçeşme Mahallesi'nde binaları inceledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, yapılan çalışma sonucu 36 binanın riskli olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Gürgen, şöyle konuştu:

"Burası yaklaşık 100 dönümlük bir alan içerisindeyiz, 347 bina var. Bu 347 binadan, bu olaylar olmadan önce Karatay Belediyesi 12 binanın tespitini yapıp, 10 tanesi yıkmış. 2 tanesi de daha sonra binalarını sağlamlaştırıp, güçlendirmişler. Sabahtan itibaren yapılan çalışmalarda 12 tane daha yıkılması gereken binanın tespitini yaptık. Bu alan içinde 24 tescilli bina var. Dolayısıyla bu tescilli binaların güçlendirilmesi için arkadaşlarımıza gereken talimatı verdik. Sayın Bakanımızda bize talimatlarını verdiler. 36 binanın bugün itibariyle risk yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada 36 bina riskli olarak belirlenmiş durumda. 12 tanesi koruma amaçlı imar planına uymadığı için yıkılacak. Geriye kalan 24 tanesinin hem güçlendirmesini hem de restorasyonunu biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz."

Vatandaşlardan oturdukları binanın sağlamlığını kontrol etmeleri konusunda çağrıda bulunan Gürgen, "Konya'yı deprem bölgesini olarak hep güvenli yer olarak biliyoruz. Ama biz Konya'da bundan daha kötülerini yaşadık. Bizim Konya'da ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan ricamız; herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Herkes kendi evinin içinde hasar, zarar ziyan var mı, onlara bir daha baksın. Çatlamalar, patlamalar var mı, bir daha gözden geçirsin. Bizim burada deprem olmaz deyip, bunları da çok geri planda bırakmasınlar. Bu konularda gerek belediyelerimiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vatandaşın emrinde zaten. Bu konularda her türlü desteği de veriyoruz" diye konuştu.

Gürgen, bir basın mensubunun binanın yıkılma nedenini sorması üzerine, "Bu bina biliyorsunuz tescilli bina. Tescilli bina için birtakım kriterleri var. Binanın savcılık tarafından birtakım incelemeleri yapıldı, adli işlemleri devam ettiği için benim o konuda bir şey söylemem doğru olmaz; ama sizde buradaki çevrenize baktığınız da illa teknik eleman olmazına gerek yok, buradaki binaların bir takımlarını gördünüz. Bizim gördüğümüz sizde görüyorsunuz. Ne yazık ki, kerpiç binalar zamanla çok yıpranıyor. Acı olayın üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum; ama gözle görülen de bir şey var. Bina gerçekten yıpranmış. Çevredeki binalarda bunlar gibi" diye konuştu.

Gürgen, çöken binanın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından mahallede tescil edilen 24 binadan biri olduğunu ve yıkılıp, yıkılmayacağı yönündeki kararın kurul tarafından verileceğini kaydetti. Gürgen, yıkılmaması yönünde karar çıkarsa, güçlendirilip restore edileceğini, yıkılması halinde ise aslına uygun yeniden yapılacağını söyledi.

Gürgen, mahallede risk tespit edilen 36 binanın mülk sahiplerine 18 ay boyunca bin 80 lira kira yardımı, yapılacağını kiracı olması durumunda da 2 ay kira yardımı yapılacağını, restorasyonu düşünülen binalarında 18 ay içinde restore edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- 3 kişinin cenazelerinin defnedilmesi

- Çöken binanın çevresinde evler

- Vedad Gürgen'in açıklaması

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA,()

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Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma: Babası ölen Gülgen'in sözleri ağlattı (2)

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada müşteki beyanlarının Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, mağdur ve müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, baroların katılma talebinin reddine, geçen duruşma müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vazıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesini, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddini, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesini, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği hırsızlık suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddini, adli kontrol tedbirlerinin aynen devamını ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişiler marifetiyle keşif yapılmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti mütalaanın ardından kararını açıklamak için ara verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının mütalaasını vermesinin ardından verilen aradan sonra mahkeme heyeti aldığı kararları açıkladı. Mahkeme, Kocaeli ve Aydın barolarının davaya müdahil olma taleplerinin reddine, tanık Tevfik Baran'ın ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazının işlemsiz iade edilmesine, tanık Mümin Karasu hakkında yazılan talimatın iade edilerek tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine, müşteki Coşkun Yıldız'ın hırsızlık iddiaları mahkemece ciddi görüldüğünden olay tarihindeki hırsızlık eyleminin faili için yasal gereğin ifası için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine, AFAD İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak tren kazasıyla ilgili olarak ilk ihbarın geldiği 17.27 ile harekat saati olarak bildirilen 18.01 arasında ne gibi hazırlık çalışmalarının yapıldığının bildirilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak kazanın ilk bildirildiği saat olarak belirtilen 17.17'den sonra ne gibi hazırlık çalışmaları yapıldığı ekiplerin çıkış ve kaza mahalline varış saatlerinin ne olduğu, kaza sonrası yapılan yaralı sevklerinin nereye ve ne şekilde yapıldığı hususlarının bildirilmesine, TCDD'nin acil durum yönergeleri kapsamında ne gibi işlemlerinin yapıldığının istenmesine, TCDD'ye müzekkere yazılarak Uzunköprü-Halkalı hattının kaza tarihi öncesinde kapatılıp kapatılmadığı, kapatıldıysa hangi tarihte hangi sebeple kapatıldığını, kapatılmadıysa hangi tren seferlerinin yapıldığı hususunun sorulmasına yine TCDD'ye müzekkere yazılarak yol kontrol bekçiliği unvanının devam edip etmediği belirtilen kadroya yeni alım yapılıp yapılmadığı, belirtilen kadroların lav edilip edilmediği, lav edildiyse hangi tarihte hangi makam tarafından lav edildiği, yol kontrol bekçiliğine alım için sırasıyla 1'nci Bölge Müdürlüğü, 14'üncü Yol Onarım Bakım Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe son 20 yıl içerisinde müracaat olup olmadığı hususlarının istenmesine, keşif hususunun bilirkişiler belirlendikten sonra değerlendirilmesine, sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

'DAVAMIZI CİDDİYE ALIYORUZ'

Duruşmanın ardından aileler adına açıklama yapan kazada oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, duygularını şöyle açıkladı:

"Bu süreçler bizim için çok zor süreçler, her defasında acımızı en başından yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada en ufacık Kemal'imiz yanımızda bugün 10 yaşında ufacık kızımız sinir krizleri geçiriyor. Babam nerede diye. Siz bu yaşta babasız kaldınız mı diye soruyor. Siz bu yaşta evlatsız kaldınız mı? Siz bu yaşta bizim gibi kucağınız boş kaldı mı? Çok üzgünüz. 520 gündür bir arpa boyu yol aldığımızı düşünmüyorum. Herkes koltuğunda maaşını alıyor, yoluna devam ediyor. Birileri koltuklarından alınmış gibi gösterilip arka planda hayatına devam ediyor. Meclise kadar sorularımızı yöneltip bakana soruyoruz ki 25 canın hesabı ne olacak? Çorlu tren katliamından kim sorumlu diyoruz. Bizi ciddiye alan yok. Ama biz davamızı ciddiye alıyoruz, 25 kişi bizim ruhumuzda yaşıyor. Biz bunun hesabını öbür tarafta soracağız o ayrı ama adalet bu ülke de birileri için geldiğinde onlar bizim karşımızda nereye saklanacaklarını düşünecekler. Onlar kafalarını kuma gömerek yaşıyorlar. Bu hakaret değil, Türkiye'nin gerçeğidir. Birileri de bu kumun üstüne örterek onları koruduğunu zannediyor. Bazıları tarihe cesaretle, yüreklilikle yazılacak. Bazıları da bu katliamın yaratıcısı olduğu için 25 insanı öldürüp bu kadar insanı yaralayıp bizlere bu kadar acı çektirip vicdansızlıkla tarihe yazılacaktır."

Kazada eşi Derya 6 aylık bebeği Beren Kurtuluş'u kaybeden Melih Kurtuluş'un avukatı Yunus Tuğlu ise "Tren kazasının 3'üncü duruşması yapıldı. Duruşma sonunda bilirkişi oluşturulmak için çalışmalara devam ediliyor. Biz talebimizde biran önce bilirkişilerin tespit edilerek olay mahallinde keşif yapılması ve asıl sorumluların tespit edilmesini bekliyorduk. Fakat bilirkişiler gerek üniversitelerin ipe un sermelerini bilirkişi listelerini yeterli bir şekilde görmemesi, gerekse mahkemenin gelen bilirkişi listelerini yeterli görmemesi sebebiyle bilirkişi tespiti yapılamadı. Bu nedenle duruşma uzatıldı, Nisan ayına bırakıldı. O duruşmada bilirkişi tespiti yapılarak olay yerini keşfi bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Duruşma salonundan ayrılanlar

-Ailelerden detaylar

-Mısra Öz'ün konuşması

-Avukat Yunus Tuğlu'nun açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),()

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ŞIRNAK'TA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ



ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada, yaralanan 7 askerden biri Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Sarıköy kırsalında bulunan Pisikayası Tepesi bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen EYP'yi fark etti. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, kontrollü şekilde imha etmeye çalıştığı EYP infilak etti. Patlamada olay yerinde bulunan 9 asker yaralandı. İhbarla bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınarak İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralı askerlerden 2'si şehit oldu. 7 asker ise tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerden biri, Fırat Ünivesitesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın gelmesinden görüntü

-Yaralı askerin acil servise götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

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NİKAHSIZ EŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYAN GENÇ KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

BOLU'da, bir çocuk annesi Sevgi Ö., yürüyerek babasının evine giderken arkasından otomobille gelen dini nikahlı eşi Recai B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tesadüf eseri saçmaların arkasında bulunan ağaca isabet etmesiyle ölümden dönen Sevgi Ö., saldırının ardından telefon açtığı nikahsız eşine, "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Beni bu şekilde kazanamazsın." diyerek teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Olay yerinden kaçan Recai B. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan Recai B. ile dini nikah yaparak birlikte yaşayan ve bu beraberlikten bir çocukları bulunan Sevgi Ö., bir süre önce gördüğü şiddet nedeniyle çocuğuyla birlikte Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Genç kadın, nikahsız eşinin geri dönmesi için yaptığı çağrılara da olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., nikahsız eşini otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık bir sokakta otomobiliyle yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.

SAÇMALAR AĞACA İSABET ETTİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Saldırı sırasında saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Genç kadın mucize eseri ölümden dönerken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı nedeniyle korku ve panik yaşayan Sevgi Ö.'ye çevredeki vatandaşlarda yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Ö., yaşadıklarını polise anlatırken gözyaşı döktü. Genç kadın, olay yerinde nikahsız eşinin silahından çıkan saçmaların boş kovanlarına da uzun süre baktı.

'SENİN ÖLMEN DE BENİM ÖLMEM DE ÇOCUĞUMUZUN YARARINA OLMAZ'

Sevgi Ö. daha sonra, nikahsız eşi Recai B.'yi telefonla arayarak teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Sevgi Ö. telefonda "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız. Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum." dedi.

Olayla iligi çalışma başlatan polis, kısa sürede şüpheli Recai B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla iligili soruşturma sürdürülüyor.

SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin "Neden yaptınız? Amacınız öldürmek miydi?" sorusuna, "Ben kendime sıktım, kendime" diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının polise olayı anlatması

-Boş kovanların görüntüsü

-Telefonla konuşması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Detaylar

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-Şüphelinin hastaneye getirilmesi

-Gazetecilerin sorusuna cevap vermesi

-Hastaneden çıkarılması

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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DİNAMİT PATLAMASI SONRASI TRAFİK KAZASI: 4 YARALI



MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, özel maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 2 patlayıcı uzmanı yaralandı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü araç, karşı yönden olay yerine gitmek isteyen maden ocağı Genel Müdürü'nün bulunduğu otomobille çarpıştı. Bu kazada ise 2 kişi yaralandı.

Patlama dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir maden ocağında işçiler ve patlayıcı uzmanlarının çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle dinamit patladı. Gürültülü patlamada patlayıcı uzmanı Mesut K. (30) ile Hasan D. (42) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye götürülürken, patlamadan dolayı olay yerine gitmek isteyen, karşı yönden gelen maden ocağı şirketinin Genel Müdürünün olduğu otomobille çarpıştı. Çarpışmada genel müdür ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada ve patlamada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden detay

- Polis araçları

- Ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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KAYSERİ'DE YATAK ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

KAYSERİ'de, yatak üretimi yapan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapan fabrikada dün akşam saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Taner Yolcu'ya ait olduğu öğrenilen fabrikada iddiaya göre, işçilerin çalışmadığı sırada trafo patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 10 adet itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olay sırasında yoldan geçtiğini belirten Erhan Çulha, Ben aracımla yolun kenarından geçiyordum. Fabrika yanında bulunan trafo birkaç defa patladı. Ardından fabrikaya sıçradı ve alev almaya başladı. Burası yatak fabrikasıymış, her şey yanmaya başladı" dedi.

Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yanan fabrikadan görüntü

-Görgü tanığı Erhan Çulha ile röportaj

-Genel detay

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-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detayalar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR / KAYSERİ,()

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EVLERİ YANAN İRANLI ÇİFT, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



AKSARAY'da pazara alışverişe giden İran uyruklu Mılad Rastak (34), eşi Muda Rastak (30) döndüklerinde evlerinin yandığını görünce ağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi 1348 Sokak'ta 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Mılad Rastak, eşi Muda Rastak ve çocuklarıyla pazara alışverişe gitti. Bu sırada evin yatak odasındaki elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, içerde kimse olmayınca kapıyı kırıp, müdahale etti. Alevler ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, evin bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Pazar dönüşü evinin yandığını gören Muda Rastak ve eşi Mılad Rastak, gözyaşlarına hakim olamadı. Rastak çiftini komşuları sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evden detaylar

-Evine gelen Muda'ın gözyaşlarına boğulması

-Olay yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

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YANAN EVDE OĞLUNUN OLMADIĞINI GÖRÜNCE RAHATLADI

ANTALYA'da yanan evde oğlunun olduğunu düşünen İbrahim Alkış, büyük panik yaşadı. Alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen evde kimse olmadığını gören Alkış, mahallede oğlunu bulunca rahatladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Alkış akşam yemeği için iki çocuğuyla birlikte evinin yan tarafında bulunan babası Hasan Alkış'a ait eve gitti. Bir süre sonra İbrahim Alkış'a ait müstakil ev bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Evinin yandığını gören Alkış, çocuklarından birini yanında göremeyince yanan evde olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı.

Bu sırada çevredekiler hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangını söndürülmesinin ardından çocuğunun evde olmadığını gören Alkış, oğlunu mahallede aradı. Alkış, bir süre sonra oğlunu bulunca rahatladı.

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyelerden görüntüler

-Çevredekilerin yangına hortumla müdahale etmesi

-İtfaiye erlerinden görüntüler

-Yanan evden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,()

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VAN'DA KARDAN KAPANAN YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI



VAN ve çevresinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'ın Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ile Özalp ilçelerinde önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 33 mahalle ve mezraya ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar, yeniden ulaşıma açıldı. Çalışma yapan ekipler, tipi nedeniyle araçlarıyla yollarda kalan sürücüleri de yardım etti. Mahalle sakinleri, yollarını kardan temizleyen ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapan iş makineleri

-Kar Savurma makinesinin çalışması

-Detaylar

-Gece yol çalışması yapan ekipler

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN,()

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KOCASININ 21 KEZ BIÇAKLADIĞI AYŞE: YARIM KALANI TAMAMLAMAK İSTERLER



ANTALYA'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (50) 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (53) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşuları Lütfiye K., "Kanlar içerisindeki kadın Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum" dedi. Duruşma çıkışı konuşan Ayşe Seyidoğlu ise "21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Yarım kalanı tamamlamak isterler. Endişelerimiz var. İstanbul Sözleşmesi'ni hiç bilmezdim. Öğrendim" diye konuştu.

Olay 13 Eylül günü, Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. Ayşe Seyidoğlu, boşanma sürecinde eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eşinin peşini bırakmadı. 12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı.

Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada çiftin çocukları, komşuları ile sanık Nizamettin Seyidoğlu'nun ağabeyi tanık olarak dinlendi.

Tanık Lütfiye K., "Bir erkek bir kadını altına almış, sürekli bıçak darbesi vuruyordu. Aşağıya indim. Adam gitmişti. Kanlar içerisindeki kadın 'Ben ölüyorum' deyip Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum" dedi.

Sanığın oğlu M.S. de babasının küçüklükten bu yana annesine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını belirtti. Kızı G.S. ise "Babam 'Oraya gelirsem sizi ve annenizi de öldürebilirim' şeklinde tehditler savuruyordu. Ben de annemi dikkatli olması yönünde uyardım. Olay günü annemin sesiyle uyandım. Camdan baktığımda babam annemi altına yatırmış bıçaklayıp, yumruk vuruyordu. Sonrasında babam annemin öldüğünü düşünerek olay yerinden uzaklaştı" dedi.

Sanık Nizamettin Seyidoğlu da savunmasında eşini hala sevdiğini söyleyerek, "Babalık ve kocalık görevlerini layıkıyla yapmak suç haline getirilmiştir. Eşim beni kandırdı ve Rize'ye gittik. Ne olduysa ondan sonra oldu. Olaylar kötü gitti. O zamana kadar eşimi hiç kırmadım. Benim niyetim öldürmek değildi" diye konuştu.

Sanık avukatı ise doktor raporunda müştekide 1 santimlik yaralar olduğuna dikkat çekerek, müvekkilinin istemesi halinde eşini bir bıçak darbesi ile de öldürebileceğini ifade etti.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Adliye çıkışında Ayşe Seyidoğlu ile avukatı Bekir Alim, gazetecilere açıklamada bulundu. Avukat Bekir Alim, sanığın olayı tasarlayarak işlediğini belirterek, "Sanık bu suçu plan dahilinde işlemiştir. Ancak karşı taraf aslı astarı olmayan iddialarla suçun tesadüfen işlendiğini savunuyor. Böyle olmadığı bu duruşmada da tanıkların ifadeleri ile ortaya çıktı. Biz inanıyoruz ki yüce Türk adaleti tecelli edecektir. Ayşe hanımın uğradığı bu hunharca saldırının cezasız kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

Ayşe Seyidoğlu da avukatının sözlerine katılarak, şunları söyledi:

"Duruşma güzel geçti. Ancak sanık yine yalanlarını sıraladı. 21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Konuyu mal, mülk para olayına çekmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna ve hakimlere sesleniyorum. Bunların bu sözlerine inanmayın. Hepsi düzmece ve yalan atıyorlar. Kendim ve çocuklarım için korkuyorum. Çaresiziz. Yarım kalanı tamamlamak isterler. Endişelerimiz var. İstanbul Sözleşmesi'ni hiç bilmezdim. Öğrendim. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ayşe Seyidoğlu'nun avukatıyla birlikte adliyeden çıkışı

- Ayşe Seyidoğlu ve beraberindekilerin adliye önünde görüntüsü

- Avukat Bekir Alim'in konuşması

- Ayşe Seyidoğlu'nun konuşması

- Adliye binası ile birlikte kalabalığın görüntüsü

- Ayşe Seyitoğlu'nun yakın plan görüntüleri

- Arşiv

Haber-Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,()

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ÇANAKKALE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHESİ 4 KİŞİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İl Emniyet Müdürlüğü Binasından genel detay görüntü

-M.A., ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen Y.B.,O.Ö., B.K. isimli şahısların emniyet binasından çıkartılması

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,()

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POLİSE SALDIRAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. İddiaya göre, duran araçtan inen A.S. Ü.Ş. G.A ve B.Ü. polis ekibini tehdit ederek saldırıda bulundu. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, sustalı bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

-Ele geçiriler silahların fotoğrafı

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),()

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HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEN ZANLI ELLERİ KELEPÇELİ HALDE HASTANEDEN KAÇTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K.(26), cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, elleri kelepçeli şekilde kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet K., hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri, Ahmet K.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmet K., acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde ormanlık alana kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Ahmet K.'nın kaçabileceği güzergahlarda aramalarını sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda fenerlerle arama yapıyor.

Ahmet K.'yı gördüğünü söyleyen bir vatandaş ise, "Ben yakaladım ama elimden kaçtı. Engelli olduğunu zannettim. Daha sonra peşinden gittim ama kayboldu" dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesi acil önünden detaylar

-Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda arama çalışması

-Jandarma ve polis ekiplerinin kavşaklarda arama yapması

-Vatandaşların Jandarma ekiplerine Ahmet,'yı tarif etmesi

-Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3)

ANTALYA, 'KIRMIZI UYARI'YA HAZIRLANIYOR

Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan, dün gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi oluşturduklarını belirten Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik diye konuştu.

'ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU'

Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var diye konuştu.

RENK KODU UYARI SEVİYESİ

Yeşil Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. Kırmızı Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de bugün göreve çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölge müdürlüğü dış plan görüntü

-RÖP Davut Öztürk

-Ekran görüntüleri

-Bölgesel tahmin ve uyarı merkezi çalışanlarından görüntü

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

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AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



KIRIKKALE'de, yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı önünde meydana geldi. Çağlar Canöz (24) yönetimindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, virajda yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Canöz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Canöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekiciyle otoparka kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ağaca çarpan araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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İYİ PARTİ'Lİ KAYA'DAN BAHÇELİ'YE GÖREVDEN ALMA TEŞEKKÜRÜ



AYDIN'da İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki toplayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alınmasıyla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Başkan Kaya, Pehlivan'ı alkışlayanların da görevlerinden ayrılması gerektiğini söyledi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova'ya yeni atanan MHP İlçe Başkanı ve yönetiminin tanıtımı için geçen 6 Aralık Cuma günü parti binasına geldi. Burada kendisine İncirliova Belediye Meclisi'nde, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Cumhur İttifakı'nın 13 meclis üyesi arasında önergeye verilen ret kararı nedeniyle çıkan tartışmanın sorulması üzerine Burak Pehlivan, Başkanı Kaya'yı hedef aldı. Pehlivan'ın özellikle asker eşleriyle ilgili söylemlerinin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine önceki gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Pehlivan ise özür diledi.

'KENDİSİNİ BİR KEZ DAHA KINIYORUM'

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ve partilileriyle birlikte belediye kültür merkezinde dün basın toplantısı düzenledi. Başkan Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Burak Pehlivan'ı eleştirerek, şöyle dedi:

"Öncelikle vatanımızın güvenliği ve bizlerin huzur içerisinde yaşayabilmesi için canlarını hiçe sayan kahraman askerlerimizin emanetleri olan asker eşleri için Burak Pehlivan'ı sarf ettiği hakaret içerikli çirkin sözleri dolayısıyla bir kez daha kınıyorum. Asker eşleri bizim başımızın tacıdır, onurumuzdur, gururumuzdur. Bu konuda gereğini yaparak Burak Pehlivan'ı görevden alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Merkez yöneticilerine gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda sadece Burak Pehlivan'ın istifası yetmez. O günkü toplantıda Burak Pehlivan'ın yanında oturan ve o çirkin sözleri alkışlayan MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu ve diğer kişiler de gereğini yapmalı, istifa etmelidir. Çünkü bu kişiler Burak Pehlivan'ın sözlerini alkışladıklarına göre onunla aynı düşünceye sahiptirler."

İYİ Parti olarak kutuplaşmadan ve gerginlikten uzak durduklarını belirten İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ise "Asker eşleri ancak eşlerini vatana şehit verdiğinde ağlar. Bu ifadenle bu insanları rencide ettin. Sosyal medyadan asker eşlerinden özür dilemişsin. Ancak sen de biliyorsun ki bazı şeylerin özrü olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıdan görüntü

- Aytekin Kaya ve Cemal Sarı konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kediyi kurtardı.

Ereğli'ye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın bahçesindeki su kuyusu çevresinde sesler çıkararak dolaşan kediyi görenler yanına gitti. Kedinin su kuyusuna iki yavrusu düştüğünü görenler itfaiyeye haber verdi. 4 metre derinlikte, çapı 70 santimetre olan kuyuya halat yardımıyla giren itfaiye eri, iki yavru kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan iki yavru kedi, ardından annelerinin yanına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin hazırlanması

-İtfaiye erinin kuyuya girmesi

-Kedilerin çıkarılması

-Yavru kedilerin kontrol edilmesi

-Anne kedinin bekleme anının fotoğrafı

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),()

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ADANA'DA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU, PANİĞE NEDEN OLDU

ADANA'da Çukurova ilçe merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu. İlk olarak köpek zannedilen daha sonra ise yaban domuzu olduğu anlaşılan hayvan, bir müddet sokak aralarında dolaştıktan sonra ağaçlık araziye kaçarak, ortadan kayboldu.

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta iri bir havyanın dolaştığı gören vatandaşlar, yaklaşınca yaban domuzu olduğunu fark etti. Yabani hayvanın kimseye zarar vermemesi için peşinden giden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bir apartmanın otoparkına giren domuzun yakalanması için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı av koruma memuru sevk edildi. Uzman memur tarafından otoparktan kontrollü olarak çıkartılan yaban domuzu, kaçmaya başladı. Ekip ve vatandaşların peşinden gittiği yaban domuzu, ağaçlık araziye girip, ortadan kayboldu. Yaban domuzunun, aç kaldığı için kentin yaklaşık 5 kilometre dışındaki ormanlık alandan, yerleşim yerine geldiği düşünülüyor.

"HIRLADI, SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Hayvanı ilk olarak köpek zannettiklerini, peşinden gittiklerini anlatan Barış Çakı, "Hırladı, saldırmaya çalıştı. Sabah okula giden çocuklara zarar verebilir diye takip ettik. Gerekli birimleri arayarak, durumu bildirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Elinde silah bulunan polisten görüntü

- Hayvanın saklandığı otoparkın ait olduğu apartmandan görüntü

- Yaban domuzunu görüp, takip eden Barış Çakı (Beyazlı) ile röp.

- Yaban domuzundan görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Yaban domuzunun otoparktan çıkıp, kaçmaya başlaması

- Polislerin ve vatandaşların hayvanın peşinden gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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ABD'Lİ SANATÇI DELLA MİLES, ŞEB-İ ARUS'DA İLAHİ SÖYLEDİ

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak, dün Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katıldı. Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda dün saat 14.00'te başlayan törende Miles, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile birlikte sahne alıp, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyledi. Geçen yıl Müslüman olan ve geçen Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalar yapan Miles, Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' isimli ilahileri seslendirdi. Miles, programının ardından yaptığı açıklamada, ilahi okumanın kendisi için farklı bir stil olduğunu belirterek, "Kağıt üzerinde kolay görünse de zordu. Burada olmaktan mutluyum. Burasıda artık benim bir evim oldu" dedi.

Mevlana'nın 22'nci göbekten torunu Esin Çelebi de Miles'in anma törenine katılıp, ilahi okuması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Della Miles'in Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma töreninde ilahi okuması

-Della Miles ile röp.

-Mevlana'nın 22. göbekten torunu Esin Çelebi ile röp.

-Miles'in provasından görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK - Mehmet IŞIK / KONYA,()

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