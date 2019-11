DHA YURT BÜLTENİ - 1

CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: MÜHENDİS ENKAZ ALTINDA KALDI

GAZİANTEP'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip yaklaşık dün saat 15.00'ten bu yana Küçükcan'a ulaşmak için çalşıyor.

Saat 15.00'de Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Bu sırada ölçü almak için inşaata giren mühendis Korkut Küçükcan enkazın altında kaldı. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekip sevk edildi. Ekipler ve işçilerden oluşan 100 kişilik ekip, enkaz altında kalan Küçükcan'ı aramak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaya rağmen Küçükcan'a henüz ulaşılamazken, caminin içerisinde bulunan iskele parçaları iş makineleriyle temizleniyor.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak cami inşaatına gelen Korkut Küçükcan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

TEKİRDAĞ'DA YAĞIŞ KAZA GETİRDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Muratlı karayolunun Yeşilsırt yakınlarında meydana geldi. Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden Cengiz A.'nın kullandığı 16 LLV 53 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkması üzerine karşı yönden gelen Mesut Özbutak, idaresindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Şiddetli çarpışmada hafif ticari araç takla atarak yol kenarına devrildi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak, araç içinde sıkışarak hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mesut Özbudak ile hafif ticari araçta bulunan Cengiz A. ile Temel İ. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri de ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, "Mürsel Küçükal'ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğüne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada bende kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, 'O ifade durumunu anlatırmısın' dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN 'RABİA NAZ' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili olarak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir'i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. Gördüğüm şudur; Yargı, emniyet, adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

'BABANIN İDDİALARINI KANITLAYACAK EN UFAK BULGUYA RASTLAMADIK'

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir. Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı. Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."

Şaban Vatan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / GİRESUN,()

GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Dün öğleden sonra, Erenler Pekşenler mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi hareket etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangına 15 itfaiye aracı ile 40 personel müdahalede bulundu. Fabrikanın deposunu saran alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlanıldı. Geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında geçen haziran ayında da yangın çıktığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA,()

ANNESİ, BABASI VE AĞABEYİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDAN OKULA GİTTİĞİ İÇİN KURTULMUŞ

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, İbrahim A.(45), eşi Döndü A.(38), oğulları Kemal A.(16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) hayatını kaybettiği saldırıdan kısa süre önce çiftin 12 yaşındaki oğulları Yasin'in okula gitmek için evden çıktığı, böylelikle hayatta kaldığı ortaya çıktı. Ölen 4 kişi, otopsilerinin tamamlanmasının ardından bugün toprağa verilecek.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, önceki gün saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi Döndü A. panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü. Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü. Murat A., olayın ardından jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.

Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri süren İbrahim A.,Döndü A., Kemal A. ve Erol A.'nın cenazelerinin bugün toprağa verilmesi planlanıyor.

KÜÇÜK OĞULLARI OKULA GİTTİĞİ İÇİN KURTULMUŞ

Öte yandan, İbrahim ve Döndü A. çiftinin küçük oğulları Yasin A.'nın, saldırıdan kısa süre önce okula gitmek için evden çıktığı, böylelikte kurtulduğu ortaya çıktı. Teslim olduktan sonraki ilk ifadesinde "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenilen saldırgan Murat A.'nın jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.

Haber: Davut CAN / İZMİR,()

14.11.2019

SERVİS ŞOFÖRÜ, TARTIŞTIĞI VELİ TARAFINDAN VURULDU

KARAMAN'da, öğrenci servisi şoförü Nasuh Fındıklı, servis ücretleri nedeniyle tartıştığı veli Hüseyin K. tarafından tabancayla omzundan vurulup, yaralandı. Fındıklı hastanede tedaviye alınırken, Hüseyin K. da gözaltına alındı.

Olay. dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokakta halı sahanın yanında meydana geldi. Okullara öğrenci taşıyan Nasuh Fındıklı, servis minibüsü ile halı sahada futbol oynayacakları bölgeye getirdi. Burada, servisine sinen öğrencilerden birinin babası Hüseyin K. ile karşılaştı. İddiaya göre, servis ücretleri hakkında konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. yanındaki tabancayla Fındıklı'ya ateş etti. Omzundan yaralanan Fındıklı kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin K. kaçarken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fındıklı, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, otomobiliyle kaçan Hüseyin K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

POLİS OLDUĞUNU BİLMEDEN ATEŞ ETMİŞ

ESKİŞEHİR'de sokak ortasında tartıştığı Hamza Ş.'yi (36) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisine müdahale eden polislere de ateş açan ve bir merminin adı açıklanmayan polisin arka cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçmesine neden olan Kudret K. (43), adliyeye sevk edildi. Kudret K., ateş ettiklerinin polis olduğunu bilmediğini savundu.

Olay, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. Kudret K., yolda karşılaştığı daha önceden husumetli olduğu Hamza Ş.'ye tabancayle ateş etti. Hamza Ş. bacağı ile kalçasından vurularak, yaralandı. Tesadüfen sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memurları, saldırgana müdahale etmek istedi. Ancak Kudret K., kaçmaya başladı. Bu sırada da polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri, sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp, geçti. Şüpheli, aynı polis ekibi tarafından yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralı Hamza Ş. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kudret K.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Kudret K., "Hamza ile aramızda küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra ateş ettiğim kişinin polis olduğunu bilmiyordumö dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR,()

AYRILDIĞI NİŞANLISININ AİLESİYLE KAVGA ETTİ: 3 YARALI

KONYA'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının annesi Havva Y. (46) ile kardeşi Şahin Y.'yi (22) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaşanan arbede sırasında Emre T. de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Bahçedere Sokakta meydana geldi. İbrahim Emre T., 1 ay önce ayrıldığı nişanlısı Şeymanur Y.'nin evine gitti. Burada İbrahim Emre T. ile Şeymanur Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çıkan arbede de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralanan İbrahim Emre T., tabancayla ateş ederek eski nişanlısının annesi Havva Y.'yi göğsünden, kardeşi Şahin Y.'yi de karnından yaraladı. Yaralı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,()

ZABITA İLE SEYYAR SATICILARIN ARABA KAVGASI

IĞDIR'da zabıta memurları ile seyyar satıcıların araba kavgasını polis önledi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde seyyar satıcılara izin vermeyen Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir satıcının aracına el koydu. Zabıta memurları, seyyar satıcının arabasını Hürriyet Caddesi'ndeki kuruma götürdü. El konulan arabasını geri almak isteyen seyyar satıcı, akrabaları ve arkadaşlarıyla Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Arabasını almak isteyen seyyar satıcı ve beraberindekiler zabıta ile tartıştı. Arabayı almak isteyen seyyar satıcı ve zabıta memurları arasındaki arbedeye olay yerine gelen polis müdahale etti. Polis ekipleri, seyyar satıcı ve yakınlarını zabıta müdürlüğü önünden uzaklaştırdı.

Haber-Kamera: IĞDIR,()

OTOYOLDA KAÇAK GÖÇMEN KOVALAMACASI

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda devriye gezen trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından minibüs sürücüsü aracı yol kenarında bırakarak kaçtı. Minibüsten ise 30 kaçak göçmen çıktı.

Bugün, saat 03.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devriye gezen Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'tan Çeşme istikametine giden 66 AV 004 plakalı bir minibüsten şüphelendi. Polis ekipleri, minibüs sürücüsüne durması yönünde uyarıda bulundu. Fakat polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ve minibüs sürücüsü arasındaki kovalamaca kısa bir süre sonra sona erdi. Minibüsü yol kenarına çeken sürücüsü, aracın anahtarını da alarak kayıplara karıştı.

Öte yandan, aracın kapılarını açan ekipler, minibüste aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen ile karşılaştı. Uyrukları henüz belirlenemeyen göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Polis, minibüsü yol kenarında bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

MALATYA'DA 61 TON SAHTE İÇKİYE 9 GÖZALTI

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

SAADET ÖĞRETMEN, İNTİHARDAN HEMEN ÖNCE ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

** Annesine "Öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı'ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Anne Gönül Harmancı (42) kızının intiharından 10 dakika önce kendisini arayıp, helallik istediğini belirterek, "Bana, öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi. Kendisine bağırdım, 'Yapma' dedim ama dinletemedim" dedi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde oturan Türkçe öğretmeni Saadet Harmacı, geçen nisan ayında Gaziantep 23 Nisan Mahallesi'ndeki Beykent İmam Hatip Ortaokulu'na atandı. Mayıs ayında stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Saadet Harmancı, ailesine, okul müdürü ve yardımcısının sürekli kendisine baskı yaptığını iddia etti. Yakın arkadaşlarına da bu durumdan söz eden Harmancı, okul müdürü ve yardımcısını sık sık kendisine ve diğer stajyer öğretmenlere, "Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Sizi bitiririz" diyerek baskı yaptığını söyledi.

ANNESİNİ ARADI HELALLİK İSTEDİ

10 Kasım günü Afyonkarahisar'da oturan annesi Gönül Harmancı'yla 3 kez görüşen Saadet Harmancı, en son 18.00 sıralarında tekrar arayarak helallik istedi. Annesiyle konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan Harmancı, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı. 23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde'de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Harmancı, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Gönül Harmancı, saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Saadet Harmancı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından geçen salı günü memleketi Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde toprağa verildi.

ÖĞRENCİLERİNE DUYGUSAL VEDA

Saadet Harmancı'nın intiharından önce sosyal medya hesabından "Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

'HER GÜN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLISINIZ SÖZÜNDEN BIKTIM USANDIM'

Saadet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" yazdığı görüldü.

MOBBİNG İDDİALARIYA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MEB, mobbing iddialarıyla ilgili olarak Saadet Harmancı'nın görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

'YAPMA DEDİM AMA DİNLETEMEDİM'

Anne Gönül Harmancı okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kızının olay günü saat 16.30 sıralarında kendisini arayıp, "Anne hakkını helal et" dediğini belirten anne Harmacı, "Kızım atlamadan 10 dakika önce yine aradı. Bana 'Öğretmenlik hayatımı bitirdiler. Okulda öğrencilerin önünde bana yumruk attılar. Kendisine bağırdım, 'yapma' dedim ama dinletemedim. Yavrum okuldaki baskılardan şikayet ediyordu. Özellikle müdür yardımcısından şikayetçiydi. Sürekli kendisine eziyet ettiğini söylüyordu. Hepsinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

Torunu ile aynı ismi taşıyan Babaanne Saadet Harmancı da genç öğretmenin sürekli baskıdan şikayet ettiğini belirtti.

'OKUL İDARESİ KIZIMIZI EZDİ'

Gönül Harmancı'nın halası Derya Harmancı ise yeğeninin nişanlısı Ç.Ö.'nün kendisini arayarak "Saadet hap aldı. Hemen ulaşın" dediğini anlattı. Yeğenini 3 defa aradığını ancak her seferinde meşgule aldığını belirten Harmancı, "Dördüncü aramamda cevap verdi. Bana, 'Hala ben gidiyorum' dedi. Sürekli müdür ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını söylüyordu. Müdür ve müdür yardımcısı yeğenime süreki 'Sizin meslek hayatınız burada pamuk ipliğine bağlı' diyormuş. Bunu bize ve arkadaşlarına hep söyledi. Okul idaresi çocuğumuzu ezdi, baskılara dayamadı ve canına kıydı" dedi.

Saadet Harmancı'nın diğer halası Kezban Harmancı ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden şikayetçi olacaklarını söyledi. Yeğeninin okulda sürekli baskı gördüğünü, mobbing nedeniyle intihara sürüklendiğini iddia eden Harmancı, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma açması yeterli değil. Yeğenimin kırmızı reçeteyle satılan ilaç kullandığı iddia ediliyor. Hiçbir hastanede ya da psikiyatri kliniğinde kaydı yok. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın da soruşturma açması lazım. Yeğenim bizimle konuştuktan en az iki saat sonra canına kıydı. Polisin sinyal takibi yapıp yerini belirlemesi gerekirdi. Onlar da görevini yapmadı. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız" diye konuştu.

============================

BEYAZ DİŞ HAYALİYLE DİŞLERİNİ KAYBETMİŞTİ, ŞİMDİKİ SORUNU UNUTKANLIK

** 'Delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu

** "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum"

ANTALYA'da yaşadığı dönem dişlerindeki siyahlıklardan kurtulmak için operasyon geçiren, çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kalan Denizlili Sunay Öztürk'ün 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesildi. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edilen Öztürk, kullandığı ilaçların unutkanlığa yol açmaya başladığını belirterek, "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum" dedi.

Alanya'da turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. Dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e 'delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ

Tedavi için arayışlara giren Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını ifade edip, ötanazi olmak için araştırmaya giriştiğini söyledi. Öztürk'ün yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk'e, protez diş takıldı. Ağrıları hafifleyen Öztürk, taburcu edildi.

'UNUTKANLIK BAŞLADI'

Tedavisinin ardından Öztürk, memleketi Denizli'ye taşındı. Kullandığı ağrı kesicilerin etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Öztürk, ilaçların kendisinde unutkanlık yapmaya başladığını kaydetti. Bugüne kadar tedavisine 160 bin lira para harcadığını ifade eden Öztürk, "Geriye dönük şeyleri unutmaya başladım. İlaçlarımı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Kızımın okuldan çıkıp çakmadığını hatırlamıyorum. Unutmamak için kitap okuyup örgü örüyorum. Kendimi sarhoş gibi hissediyorum. Varımı yoğumu her şeyimi bu rahatsızlık yüzünden kaybettim. Beni bu hale sokan diş hekiminin bile adını unuttum. Benim isteğim ağrılarım ve yüzümdeki felcin geçmesi" dedi.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYE SAKLANAN UYUŞTURUCUYU, JANDARMA BULDU

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, gözaltına alınan T.Ç.'nin, elektrikli süpürgenin içine sakladığı uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan T.Ç.'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, T.Ç'nin adresine dün sabah saatlerinde baskın düzenledi. Şüpheli, T.Ç., gözaltına alınırken ekipler, evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda elektrikli süpürgenin içine saklanan 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüpheli T.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

CAMİNİN TADİLAT PARASINI ÇALAN ÇOCUKLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA'da 3 çocuk, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam Süleymaniye Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii'nde meydana geldi. 14 ile 16 yaş arasında 3 çocuk, duvarına tırmanarak girdikleri camiden, cemaatin tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lira alıp, kaçtı. Camiye gelen müezzin, paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, kayıplara karışan çocukların kimliklerini tespit edip, yakalama için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

KASİYERİ ŞAŞIRTTI, İKİ DEFA PARA ÜSTÜ ALDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntemin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL, GÖZLÜKÇÜYE DALDI

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir taksi ile bir otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Trafik kazasında, bir otomobil gözlük satışı yapılan bir iş yerine daldı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde İnönü Caddesi 682 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 GE 0315 plakalı otomobil ile 35 T 6689 plakalı ticari taksi, henüz bilinmeyen bir sebeple kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, farklı yönlere savruldu. Bir otomobil, bir gözlükçü dükkanının camına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında, iş yerinin camı kırılırken, otomobilin bir kısmı da dükkanın içine girdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede biri taksi şoförü olmak üzere 3 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yararlılar, tedbir amaçlı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza, gözlükçü dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan otomobilin dükkanın camına çarparak durabildiği görülüyor. Gözlükçüde maddi hasar meydana gelirken, işletme sahipleri yaklaşık 50 bin TL zararları olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,()

'TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR BU ÇETİN MÜCADELE DEVAM EDECEK'

VAN'dan sonra helikopterle Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Esoy ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Komutanlığına yaptı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, daha sonra valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Hepinizin yakından takip ettiği gibi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve halihazırda sağlanmış olan huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak amacıyla, bizim birliğimize, devletimize, milletimize yapılan her türlü terör faaliyetine karşı mücadelemiz kesintisiz ve aralıksız devam ediyor. Dışarıda yaptığımız başarılı faaliyetleri ve çalışmaları hepiniz takip ediyorsunuz. Paralel faaliyetleri güvenlik güçlerimizle ve korucularımızla birlikte içerde de sürdürüyoruz. Kıran-1, Kıran-2, Kıran 3- operasyonlarıyla yaz döneminde terör örgütüne karşı çok başarılı sonuçlar aldık. Tarihin en zayıf, en güçsüz konumuna getirdik. Arkasından Kıran-4 ve Kıran-5 operasyonlarını başlattık. Dünde Kıran-6 operasyonunu başlattık. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız dağda taşta basılmadık tek bir nokta, girilmedik tek bir in bırakmıyor." dedi.

HUZUR İÇİN TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bakan Yardımcısı Ersoy, devlet ve milletin arasına hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hakkari'den Muğla'ya, Ardahan'dan Edirne'ye kadar bu coğrafyada milletimizin her ferdinin huzur, barış, güvenlik ve kardeşlik içinde, devletiyle milleti kucaklaşmış vaziyette yoluna devam etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bize, varlığımıza ve ülkemize düşman olanlara karşı en sert, halkımıza karşı da en müşvik bir şekilde bütün kamu görevlilerimizin görevlerini sürdürmelerine ve milletimizin hizmetinde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Valilerimizin önderliğinde illerimizde oluşan huzur, güven ve dayanışma ortamını, bütün kurum ve kuruluşlarda devletimizin güvenlik güçlerimizin arkasında olduğunu gösteren en önemli işaret olarak hepimize güç vermektedir. Milletimiz de gerçekten güvenlik güçlerimize çok güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Teröristlerin hiçbir şekilde faaliyet gösterebileceği alan bırakmadan bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı mücadeleleri bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgenaral Çetin, Vali Oktay Çağatay'dan brifing aldıktan sonra helikopterle Tunceli'ye geçti.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE / BİTLİS,()

DİYARBAKIR'DA 25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

DİYARBAKIR'daki iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu. Toplantıya başkanlık eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte devam eden yatırımlarla 2 yıl içerisinde en az 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Diyarbakır'da, 'İş Dünyası Buluşmaları' kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı 16 meslek komitesi, küçük sanayi siteleri başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Dicle Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm daire başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kentin ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve gelecek hedefleleri ele alındı.

TÜRKİYE'DE İLK LOJİSTİK İHTİSAS SANAYİ BÖLGESİ DİYARBAKIR'DA KURULUYOR

İstişare toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'de ilk ve tek olan 'lojistik ihtisas sanayi bölgesi' ve diğer yatırımlar ile kentte 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Diyarbakır'ın hem tarımda hem tarıma dayalı sanayide hem de hizmetler sektöründe çok önemli bir iddianın adı olduğunu belirten Vali Güzeloğlu şöyle konuştu

Devam eden yatırımlar, temel başlık itibari ile baktığımız zaman, mevcut organize sanayi bölgesine ek ilave ikinci organize sanayi bölgesi, Şanlıurfa yolunda kurulan yeni Karacadağ organize sanayi bölgesi, şu anda altyapı yatırımlarıyla üstyapı yatırımcıların bir arada sürdürdüğü Türkiye'nin nadir, ilk ve tek örneği tekstil ihtisas organize sanayi bölgesidir. Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini devraldıktan sonra arsa sorununu çözdüğümüz 2 bin 300 dönümlük alanda, iddia ediyoruz ki uluslararası alanda işletme, modellemesiyle lojistik ihtisas sanayi bölgesi, Türkiye'de bir ilk olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin finansman ve yönetim desteğiyle bir örnek modelleme taşıyacağımız tarıma dayalı besi ihtisas organize sanayi bölgesi, Silvan Projesi'yle, gıda ihtisas olmak üzere Bismil ve Ergani'de iki organize sanayi bölgesi, Diyarbakır'ın Türkiye ekonomisinde ve bu bölge ekonomisinde çok net olarak farkını ortaya koyacak ve şu dönemlerde yatırımı çektiği için iddiasını çok açık gösterecek çok önemli yatırımlardır. Tüm bu başlıklardaki yatırımlar iki yıl içerisinde en az 25 bin kişilik sigortalı doğrudan istihdamı Diyarbakır'la buluşturacaktır.

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Elif FİLİZ / DİYARBAKIR,()

YENİ İNCİR ÜRÜNLERİ TANITILDI

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, incir cips ve lokumu ile siyah incirden sonra şimdi de incir suyu, unu, konservesi ve şurubunu üretti. İncir ürünleri, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Erbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında düzenlenen toplantıyla incir ve üretimini yaptıkları ürünlerini tanıttı. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki toplantıya İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'nün yanı sıra Aydın ve İzmir'den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il, ilçe tarım müdürleri ve üreticiler katıldı. Toplantıda, enstitü tarafından 3 yıldan beri devam eden projeler kapsamında daha önce üretilen incir cips ve lokumu ile siyah incirin yanında yeni üretilen incir suyu, unu, konservesi ve şurubu da beğeniye sunuldu. Toplantıya katılanlar, ilk kez gördükleri incir unundan yapılan ekmek ile incir suyu, konservesi ve şurubunun tadına baktı. Yeni ürünler, katılımlar tarafından beğenildi. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojiler Bölümü Gıda Mühendisleri tarafından ilk etapta tanıtım amaçlı üretildiği belirlenen yeni ürünlerin imalatına devam edileceği bildirildi.

4 ÜRÜN İLK KEZ TADILDI

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı toplantıdaki konuşmasında, doğal olan incirden yine tamamen doğal olan incir şurubu, unu, konservesi, suyu, lokumu cipsi ve siyah incir gibi özellikle bu meyve ile ilgili sektöre katma değer katacak işlenmiş ürünleri tanıttıklarını söyledi. Türkiye'den kuru incirin kilosu 5 dolardan ihraç edildiğini belirten Arpacı, "Ama doğal olarak bu şekilde işlenmiş olması durumunda 500 gramı Avrupa pazarına 25 Euro'ya satılıyor. İncir ürünleri işleyerek yaptığımız bu yeni ürünlerle amacımız, hem ülkemizin döviz getirisini artırmak hem de ihracatçının ve incir üreticisinin gelir seviyesini artırmak" dedi. Arpacı, ilk kez ürettikleri incir unu, incir konservesi, incir suyu ve incir şurubunun 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.

Kuru incirin ülkemize yıllık 250 milyon dolar, taze incirin ise 50 milyon dolar ihracat geliri getirisi olduğunu vurgulayan Arpacı, "İncir üreticisinin ülke ekonomisine kazandırdığı toplam 300 milyon dolar ihracat gelirinin yüzde 80'i Aydın'a ait. Yapılan bu yeni ürünlerle daha fazla katkı sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, enstitüyü gezip, yeni ürünler hakkında bilgi aldı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,()

KALP ŞEKLİNDEKİ 'PEMBE GÖL' TURİZME KAZANDIRILACAK

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki 'pembe göl', turizme kazandırılarak. cazibe merkezi haline getirilecek.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki göl ve çevresinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanlığı tarafından inceleme yapılacak.

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Özellikle eylül aylarında pembeye yakın tonlara bürünen gölde, kasım ve aralıkta bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle de aynı renk oluşuyor. Kalp şeklindeki pembe göl, yapılacak araştırma ve inceleme sonrası turizme kazandırılarak, cazibe merkezi haline getirilecek.

Troya, Assos, Alexandria Troas, Apollon Smintheus antik kentlerinin ziyaretçi sayılarını artırabileceği gibi yeni turizm bölgeleri olarak ivme kazanması beklenen Kadırga Koyu, Sivrice, Sokak Ağzı, Babakale, Gürpınar ve Tuzla gibi turizm bölgeleri için de saklı kalmış bir doğal güzellik olan kalp şeklindeki pembe gölün önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,()

