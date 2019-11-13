DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal balkondan atlayarak kendini kurtarırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Apartman sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bugün sabaha karşı Balgat semtinde Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Necla Erdal'a ait dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sararken, komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evdeki anne Ayşe ile çocukları Mirza, Miray ve Mustafa Karabulut'u hızla tahliye etti. Yangın sırasında eli ve ayağında yanıklar oluşan Necla Erdal ise balkondan atlayarak canını son anda kurtardı. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanın birinci katında oturan, yaşlı ve yürüyemeyen Fatma Terzi ise sedye ile çıkartıldı. Bazı vatandaşlar ise kedi ve kuşlarını alarak apartmandan çıktı. Yangın sırasında panik anları ise kameralara yansıdı.

Sağlık ekipleri, eli ve ayaklarında yanıkların oluşması sonucu yaralanan Necla Erdal ile dumandan etkilenen Ayşe, Mirza, Miray ve Mustafa Karabulut ile Fatma Terzi'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Erdal ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- Panik anları

- Balkondan atlayan Necla Erdal'dan görüntü

- Ekiplerin çalışması

- Dumandan etkilenen herkesten görüntü

- Yaşlı kadının sedye ile apartmandan çıkartılması

- Kedi ve kuşlarıyla apartmandan çıkan vatandaşlardan görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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GİRESUN'DA ORMAN YANGINI

GİRESUN'un merkeze bağlı Uzgur köyünde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Giresun'da dün gece saatlerinde merkeze bağlı Uzgur Köyü'nde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, arazöz ile uzun uğraşlar sonucu bu sabaha karşı yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ve arazöz araçlarından görüntü

-Yangın söndürme çalışmasından görüntü

-Jandarmadan görüntü

-Yanan ormanda alev görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / GİRESUN,()

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4 YAŞINDAKİ FATMA NUR, AĞABEYİYLE AYNI KADERİ YAŞADI...

6 KATLI APARTMANIN EN ÜST KATINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

*KOMŞUSUNDAN İHMAL İDDİASI VE SUÇ DUYURUSU



RİZE'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği öğrenildi. Fatma Nur'un ölümünden sonra komşusu Kadriye Tüfekçi, 'ya verdiği röportajda, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek ihmal olduğunu iddia etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Zemine çakılan Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ

Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

ACI OLAY KAMERADA

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri detayları

Polisin olay yerinde incelemesi

Komşusu ile röp.

Detaylar

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE / RİZE,()

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RABİA NAZ'IN BABASI, DNA ÖRNEĞİ ALINMASI İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURDU - ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE



GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili babası Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle savcılığa başvurdu. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şaban Vatan'ın daha önce DNA örneği vermekten kaçındığı açıklanmıştı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

BAŞSAVCILIK: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEKTEN KAÇINDI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önceki gün yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan'ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı 08.11.2019 tarihinde kaldırılmıştır. 11.11.2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatı, dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep etmiştir. Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgeler CMK 234'üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verilmiştir. Baba Şaban Vatan'ın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından Rabia Naz Vatan'ın görüntülerinin babası Şaban Vatan'a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.

BABADAN DNA İÇİN BAŞVURU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA'sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban Vatan'ın DNA örneğinin alınacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber: Aleyna KESKİN / EYNESİL(Giresun),()

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JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ, TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



BURSA Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Jandarma Astsubat Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'ya, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, geç saatlerde ziyaretine geldi. Misafir ziyaretçi olarak nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir K., okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Aydemir K., arasında tartışma çıktı.

10 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Aydemir K., belindeki beylik tabancasını çıkartarak Sosin Küçükgüven'e kurşun yağdırdı. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin emniyete girişi

-Polis ekiplerinden detay

-Emniyet genel

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - İsmail Hakkı SEYMEN - Muammer İRTEM / BURSA,()

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GÜZELLİK MERKEZİNDE KISKANÇLIK CİNAYETİ



İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre Hasan Y., eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası cinayet zanlısı Hasan Y., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini belirtti. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı.

GÜZELLİK MERKEZİNDE POMPALI DEHŞET

Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. ise olay yerinden kaçtı. Olay sırasında yara almayan S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. ?Mehmet Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri güzellik merkezinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, polis ekipleri çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, polis ekipleri Hasan Y.'yi bir otomobil ile kaçtığını belirledi. Polis, Hasan Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Tolga TAHÇI / İZMİR,()

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ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİNE KATILIP AĞLAMIŞ

POLİS CİNAYETİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL EKİP KURDU...



ZONGULDAK'ta, 18 Eylül'de evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu Ahmet Sarı (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayeti çözmek için özel ekip kuran polis, Sarı'nın olaydan sonra kadının üzerindeki bilezik ve küpeleri kuyumcuya sattığını tespit etti. Ölen kadının damadı Yahya Kasımfırtına ise şüphelinin cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, 14 Eylül'de kestane toplamak için evden çıktı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Biryan'ın cesedi, kaybolduktan 4 gün sonra evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Biryan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekip, Biryan'ın komşusu Ahmet Sarı'nın bir kuyumcuda bilezik ve küpe bozdurduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada ziynet eşyalarının Biryan'a ait olduğu belirlendi. Ardından fiziki takibe alınan Ahmet Sarı'nın telefonu da dinlemeye alındı.

TUTUKLANDI

Delilleri toplayan polis, savcı talimatıyla Ahmet Sarı'yı önceki gün evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Sarı'ya kuyumcudaki görüntüleri izletilince susma hakkını kullanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Sarı, nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'gasp' suçlarından tutuklandı.

CENAZEYE KATILMIŞ, AĞLAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞ

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı'nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyledi. Şüpheli olarak gözaltına alındığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Kasımfırtına, "Haberi dün akşam aldık. Ahmet Sarı'nın yakalandığını kuyumcuda bileziği bozdururken resmi olduğunu söylediler. Bileziklerine eşim baktı. Onun olduğunu tespit etti. Küpe İki küpesi ve bir bileziği vardı. Şu anda tutuklandı. Büyük ihtimal maddiyat. O bilezikleri almak için yaptı. Çalışmayan biriydi. Bilezikleri almak için yaptı diye düşünüyoruz. Her zaman evlerine giden yemeğini yiyip içen biriymiş. Benim tarafım ondan şüphelenmişti baştan beri açıkçası. Olayın olduğu gün bilezikleri bozdurmuş. O sabah hemen saat 10.00 da bozdurmuş bilezikleri. Bana geldi başsağlığı diledi. Eşime başsağlığı dilerken titremiş. Aynı zamanda cenazesinde ağlamış. Katil içinde olur derle ya gerçekten içimizdeymiş. Cenazeye katılmış. O anda tabi biz üzüntümüz var. Ağlamış orada" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeden çıkarılışı

-Polis aracının gitmesi

-Ölenin damadı Yahya Kasımfırtına ile röp.

-Cesedin bulunduğu yer

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Eşi ile röp.

-Ölen kadının fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,()

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DEREDE ERKEK CESEDİ BULUNDU



BURSA'nın İnegöl ilçesi Kulaca Deresi'nde, erkek cesedi bulundu. Uzun süredir suda olduğu için çürümeye başlayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Kulaca Deresi kenarında gezerken, derenin içinde hareketsiz kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, botla dereye açıldı. Ekipler, 25 yaşlarındaki erkeğin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süredir suda kaldığı için tanınmaz halde olan ceset, botla karaya çıkarıldı. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği burada tespit edilmeye çalışılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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YARALAMALI TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADIYAMAN'da, haifi ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Özaslangöz'ün (33) kullandığı plakasız motosiklet, sokaktan çıkan N.Y. yönetimindeki 02 BK 320 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Özaslangöz, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Özaslangöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anına ait güvenlik kamarası

-Kaza yeri

-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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UÇURUMA DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI



BOLU'da, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kamyon, daha fazla uçurumdan yuvarlanmaması için zincirle bağlanırken, araçta sıkışan yolcu ise itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Karacasu beldesi yönüne seyir halinde olan Recep ACAR yönetimindeki 14 EU 426 plakalı odun yüklü kamyon kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonda bulunan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kamyon, daha fazla uçuruma yuvarlanmaması için zincirle bağlandı. Hurdaya dönen kamyonda sıkışan yolcu Abdullah Akgül'ü kurtarmak için itfaiye ve UMKE ve jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda Akgül, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Kurtarma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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GAZA BASTI, ÖLMEKTEN KURTULDU



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı olduğu halde otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaşan Bülent Y., soluğu semt polikliniğinde aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Bülent Y.'nin otomobiline seyir halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı. Yaralanan Bülent Y., hızla olay yerinden uzaklaşıp, Barbaros Mahallesi'ndeki Başiskele Semt Polikliniği'ne gitti. Silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Bülent Y., ambulansla ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bülent Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araçtaki saçma izlerinden görüntü

- Ateş açılan yerde polisin olay yeri incelemesi

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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KAHVE ÖNÜNDE OTURURKEN ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANDI



GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı çatışmada, olayla ilgisi olmayan ve o sırada kahve önünde oturan Murat Delfer (21) başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, dün öğleden sonra Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta plakası belirlenemeyen otomobillerle hareket halindeyken karşılaşan iki grup, araçların içinden birbirine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada sokaktaki kahvenin önünde oturan Murat Delfer, kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Murat Delfer, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Delfer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, silahlı çatışmanın ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerden 2'sini yakalayarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Ekiplerin Murat Delfer'in yaralanmasına sebep olan, tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Olay yerine gelen ambulas

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

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ÇOBANI AYI SALDIRISINDAN KÖPEKLERİ KURTARDI



ERZURUM'un Olur ilçesinde çoban Mete Esen (26), ayının saldırısına uğradı. Ağaca tırmanmaya çalışırken, ayağından yakalayan ayının perçe darbesiyle altına aldığı Esen, sürüyü koruyan köpeklerin saldırısıyla yaralı kurtuldu. Tedaviye alınan ve durumu iyi olan mete, hastaneden çıktıktan sonra köpeklerine ziyafet çektireceğini söyledi.

Olay, Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi Mukav mezrasında meydana geldi. Dün öğle saatlerinde Kötek mevkisinde kardeşi Taşkın ile birlikte koyunları otlatan Mete Esen, bir anda karşısında gördüğü ayıdan kurtulmak için ağaca tırmanmak istedi. Esen'i ayağından yakalayan ayı pençe darbesiyle aşağıya indirdikten sonra sol kol ve bacağına saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan köpekler ayıya saldırdı. Ayı köpeklerden korkup kaçarken, yakınlarda olan çobanın kardeşi Taşkın Esen, duyduğu çığlıklar üzerine olay yerine geldi. Ağabeyini yaralı halde gören Taşkın, 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çoban Mete Esen, sağlık ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sol bacağı ve sol kolundan yaralı olduğu belirlenen çoban burada tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Mete Esen, "Koyunları otlatırken aniden ayıyla karşılaştım. Kaçarak ağaca çıkmak istedim. Sol ayağımdan tutarak aşağı indirdi. Bu sırada köpekler saldırıya geçti. 3 köpekten birini yakalayarak sıktı. Diğerleri saldırdı, köpeklerim önüme geçerek set oldular. Eğer köpeklerim olmasaydı beni öldürürdü. Ayının yakaladığı köpeğin durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Hastaneden çıktıktan sonra köpeklerime bir ziyafet çekeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı çobanın ambulansla hastaneye getirilmesi

-Çobanın sedyeyle hastaneye taşınması

-Hastane koridoru ve Taşkın Esen ile röp

-Çoban Mete Esen'in olayı anlatması

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU(Erzurum),()

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BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRAN GENÇ KAZA YAPTI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

ANKARA'da babasına ait otomobili kaçıran Fatih Ş., bariyerlere çarptı. Kazada yaralanıp otomobili bırakarak kaçan genç, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Mamak Şahap Gürler Mahallesi'nde oturan Fatih Ş., kapı önünde park halindeki 06 GA 418 plakalı otomobili, babası Zekeriya Ş.'den habersiz aldı. Fatih Ş., araçla Samsun yolundan Mamak istikametine giderken, Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yol ortasına savrulurken, yaralanan sürücü Fatih Ş., kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Fatih Ş., otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

BABASINI SUÇLADI

Ekipler, kısa sürede Fatih Ş.'yi yakalayarak Mamak Polis Merkezi'ne götürdü. Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş. ilk ifadesinde, kaza sırasında otomobili babasının kullandığını iddia etti. Polis, bunun üzerine durumu baba Zekeriya Ş.,'ye bildirdi. Olay yerine gelen baba Zekeriya Ş., hurdaya dönen aracını görünce şok oldu. Zekeriya Ş., burada polise verdiği bilgide, evde uyuduğunu ve otomobilini kimin aldığını bilmediğini söyledi. Zekeriya Ş., kapı önünde park halinde bulunan otomobilinin oğlu tarafından kaçırıldığını ise polisten öğrendi. Fatih Ş., Mamak Polis Merkezi'ne çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilden görüntü

- Yoldan görüntü

- Araba başında duran baba Zekeriya Ş.'den görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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MARMARİS'TE DE 'BITCOIN' VURGUNU

BITCOIN KÜRŞAT'IN 60 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ...

'BITCOİN Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi Kürşat Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor.

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin yakalanıp, tutuklamasının ardından benzer bir olayın da Marmaris'te yaşandığı ortaya çıktı.

Marmaris'in popüler alışveriş merkezinde bilgisayar ve bilgisayar yedek parça dükkanı bulunan Kürşat Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce zengin arkadaşları aracılığıyla 'bitcoin' işine girdi. Kürşat Ö., 2 yıl boyunca aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci ve iş insanları bulunan çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle para topladı. İlk zamanlar para aldığı kişilerin, bitcoin karşılığı yüksek gelir etmesini sağlayan Kürşat Ö., 3 yıl önce ise dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan Kürşat Ö.'ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar, Kürşat Ö.'yü bulmak için seferber oldu ancak sonuç alamadı. Farklı illerde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Kürşat Ö.'ye mağdurlardan İ.A., Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı.

MARMARİS'İ TERK ETTTİ

Mahkeme tarafından çıkartılan tebligat, Kürşat Ö.'nün ikamet olarak gösterdiği dükkanına gönderildi. Kapalı dükkandan tebligat geri dönünce mahkeme, Kürşat Ö.'nün duruşmalara polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Ancak Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kürşat Ö.'nün ilçeden ayrıldığını tespit etti.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

Kürşat Ö.'nün daha önce kiracı olduğu dükkanın sahibi Ertan Korkmaz, "Aniden ortadan kayboldu. Bir daha kendisine ulaşamadık. Telefonlarına da cevap vermiyor. Hakkında bildiğim şey, sadece eski kiracım olması ve bilgisayar teknisyeni olması. Özel yaşantısı ile ilgili hiçbir bilgim yok" dedi.

İsmini vermeyen esnaf da Kürşat Ö.'nün bitcoin ile yüksek kar payı vadederek dolandırıcılık yaptığını geçen sene öğrendiklerini anlatıp, "Kendisi ortadan kaybolana kadar bir çok kişiye bitcoin ile ciddi paralar kazandırmıştı. Bazı çete veya grupların kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle ortadan kaybolduğunu duyduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile iş merkezinin bulunduğu caddenin görüntüsü

-Marmaris nüfus tabelası Görüntüsü

-Marmaris hakim tepeden görüntü

-Kürşat Ö.'nün ikamet adresi olarak görünen iş merkezinin dışından ve içinden görüntüsü

-Kürşat Ö.'nün iş merkezindeki kapatıp, ortadan kaybolduğu dükkanının görüntüsü

-Kürşat Ö.'nün 3 yıl kiracısı olduğu dükkanın sahibi işadamı Ertan Korkmaz ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

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ZEYNEP, ORGANLARIYLA 3 HASTAYA UMUT OLDU



MUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.

Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Ortaca'nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortaca'dan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı kamyonet, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan önceki gün gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan kamyonet sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Organların yetkili doktor ve görevlilerce helikopterle taşınması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

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BÖCEKLENEN UNLARI PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIRKEN YAKALANDILAR

BURDUR'da böceklenmiş unları araziye kurdukları makinede eleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde M.S.'nin, Isparta'da fırıncılık yapan A.G.'den aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları, Çeltikçi'ye getirdikten sonra eleyerek çuvallayıp, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.S., A.G. ve A.B.'yi nakliyede kullandıkları araçla birlikte Bağsaray köyü dışındaki boş arazide, makine kurup eledikleri unları başka çuvallar içerisine koydukları ve bir kısmının ağzını diktikleri esnada suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemede 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilo ekmeklik un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik baskül ele geçirildi.

Ele geçirilen unlar imha edilmek üzere İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sanayi tipi 2 un eleme makinesi, çuval dikme makinesi ve elektronik basküle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çuvallardaki unlardan görüntüler

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

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SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN GENÇ KADININ AKCİĞERİNDEN KARANFİL ÇIKTI



DENİZLİ'de, solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran S.E.T.'nin (22) akciğerinden karanfil çıktı. Genç kadının daha önce çiğnerken derin nefes alması nedeniyle karanfilin sağ akciğerine kaçtığı belirtilirken, uyarılarda bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Denizli'de yaşayan S.E.T., solunum güçlüğü ve hırıltı şikayetiyle PAÜ Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kontrolleri yapılan kadının sağ akciğerinde, daha önce yuttuğu karanfilin bulunduğu tespit edildi. Tedaviye alınan S.E.T.'nin, akciğerindeki karanfil, bronkoskopi işlemi yapılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. S.E.T.'nin 5 gün önce yaşadığı baş ağrısı nedeniyle karanfil çiğnediği, karanfil ağzındayken derin nefes alması sonucu karanfili yanlışlıkla yuttuğu belirtildi.

'ERKEN MÜDAHALE EDİLMEZSE AKCİĞERLER BÜZÜŞEBİLİR'

PAÜ Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya başarılı bir işlem uygulandığını ve sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vatandaşları karanfil çiğneme konusunda uyaran Doç. Dr. Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda akciğerlerin büzüşmesi ve görevini yerine getirememesi, tıkanıklık sonrasında zatürre gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabileceğini, bu durumun ölümle bile sonuçlanabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Röp.

-Karanfilden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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IĞDIR'DA 250 POLİSLE KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi. Polis, yeraltı çarşısındaki işyerlerinde yaptığı aramada, çok sayıda cep telefonu, saat ve elektronik cihaza el koydu.

Elektronik eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini denetledi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin yönettiği ve yaklaşık 250 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, kaçak, çalıntı, faturasız olduğu, tespit edilen akıllı cep telefonu ile birlikte saat ve bataryalara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cihazlar incelendikten sonra Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

ÇUVALLAR DOLUSU CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK EŞYA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, gün boyu süren kaçak cep telefonu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 personelin katılımıyla devletimizin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini önlemek amacıyla 12 Kasım günü Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı içerisinde telefon ve elektronik emtia satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan aramalarda, 493 adet çeşitli markalarda faturasız kayıt dışı cep telefonu, 27 adet bilgisayar, 7 bin 575 adet cep telefonu aksesuarı, yedek parçası ile 97 adet muhtelif elektronik eşya ele geçirildi" denildi.

Polis ekipleri, malzemeleri incelemek amacıyla çuvallar içerisinde emniyet müdürlüğüne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen cep telefonu ve diğer malzemeler

-Çuvallar içindeki malzemeler

-Emniyet Müdürlüğü

Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR,()

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12 KASIM 1999 DEPREMİNDE KAYNAŞLI'DA ÖLENLER DUALARLA ANILDI

12 Kasım 1999'da saat 18.57'de meydana gelen ve Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişi yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 20'nci yıl dönümünde Cedidiye Camii önünde anma töreni düzenlendi. Dünkü törene katılan Düzce itfaiyesi, AFAD ve gönüllü kurtarma ekiplerinin araçlarından saat 18.57'de sirenler çaldı. 2 dakika çalınan sirenlerin ardından kurulan ekranlarda Düzce'deki depremzedelerin yaşadıkları, vatandaşlara izletildi. Düzce Valiliği tarafından depremde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siren çalarken görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Sinevizyonda deprem dönemine ait görüntülerin izlenmesi detaylar

Dosya adı dzcdepremanma

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU, AKSARAY'DAKİ O OKULDA YAPILAN ARAŞTIRMAYI TAMAMLADI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı. Yapılan araştırma ve görüşme sonrası açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ailelerle birebir görüşüp, sorunlarını dinlediklerini belirtti. Yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade eden Çelik, artık ailelerinde gelecekle ilgili endişelerinin olmayacağını, konunun hem TBMM hem de devlet düzeyinde ilgilenildiğini bildiğini söyledi.

Okula yeni kadın müdürün atandığını hatırlatan Çelik, "Raporlarımıza önerilerimizi de yazacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme yapıyor. Gölge öğretmen projesi yavaş yavaş hayata geçiyor. Bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitimi de daha nitelikli yapılması için bizim önerilerimiz olacak. Yarın Sağlık Bakanı'nı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanı ile görüşeceğiz. En sonda Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkılacak. Bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitimi en önemlisidir. Aileler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Okul Aile Birliği bunu sağlamaya çalışacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan detay

-Kemal Çelik, açıklama

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ - Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor (2)

YUNANİSTAN'A GİTMEK İSTEMİŞ

Türkiye tarafından sınır dışı edilen; ancak Yunanistan kabul etmeyince ara bölgede kalan ABD vatandaşı DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis B.'nin, kendi ülkesi yerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'ı tercih etmesi nedeniyle bu ülkeye gönderilmek istendiği belirtildi. Yetkililer, DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye kabul edilmeyeceğini, ABD veya Yunanistan'a gönderileceğini bildirdi.

Öte yandan sınır dışı edilecek kişinin gönderileceği ülke konusunda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' (YUKK) yönetmeliğinin 51'inci maddesi gözetililiyor. Buna göre; yabancının sınır dışı edileceği ülkenin tespitinde; vatandaşlık durumu, gönderilmesi planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceği ve varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin talebi göz önünde bulunduruluyor.

YABANCI BASIN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Dünyanın her yerinden gelen basın mensupları, teröristi görüntülemeye çalıştı.

Bazı yabancı basın mensupları ise DEAŞ'lı ile görüşmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Yunanistan'a geçmek istedi. Araçla geçişlerine izin verilen basın mensuplarının, tampon bölgede durmalarına ise izin verilmedi. Yunanistan tarafında da Yunanlı gazetecilerin gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sınır kapısından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Alican ZERAY / EDİRNE,()

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BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI: AVRUPA'NIN SINIRLARI TÜRKİYE'NİN GÜNEYDOĞU SINIRLARIDIR

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Avrupa'nın sınırları, ne Boğaziçi'nde biter ne Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran'la Irak'la Suriye'yle olan sınırları, hem Avrupa'nın hem NATO'nun sınırlarıdır" dedi.

AB Başkanlığı tarafından yürütülen, İnterreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği programı kapsamında, Edirne'de çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, programın yeni dönemi olan 2021- 2027'ye dair öneriler ve çalışmalar masaya yatırıldı. Kentte 2 gün boyunca devam edecek etkinliğin ilk gününde, programın 2014-2020 dönemi uygulamasından sorumlu Ortak İzleme Komitesi'nin olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural ile çok sayıda davetli katıldı.

'İŞ BİRLİĞİNİN GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan ile Türkiye arasında 2004 yılından beri uygulanan ve devam eden sınır ötesi iş birliği programının önemine değindi. Kaymakcı, "Bu programa 2004'ten beri üyeyiz, şu an 2014- 2020 dönemini uyguluyoruz. Bu dönemde 30 milyon avroluk bütçe söz konusu. Ülkemizden Edirne ve Kırklareli, Bulgaristan tarafından da 3 vilayetin sınır ötesi vilayetler arasında iş birliğini geliştirmesi, kalkınmadan turizme, sanayiden eğitime, her alanda iş birliğini artırmaları ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için AB tarafından başlatılan bir proje. Bu projeyi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütüyor. Bugün 2021-2027 döneminde Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliğinin geleceğini tartışacağız. Kırklareli ve Edirne vilayetlerinin belediyelerinin ortaklaşa Bulgaristan tarafındaki şehirlerle yapmak istedikleri projeleri dinleyeceğiz ve önümüzdeki dönemle ilgili olarak bir programlama yapacağız" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN SINIRLARI GÜNDEYDOĞU SINIRLARIDIR'

Toplantının Edirne'de yapılmasının önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa'nın sınırlarının Güneydoğu'ya kadar uzandığının altını çizdi. Kaymakcı, "Biliyorsunuz biz her zaman şunu söylüyoruz; Avrupa'nın sınırları ne Boğaziçi'nde biter ne Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran'la Irak'la Suriye'yle olan sınırları hem Avrupa'nın hem NATO'nun sınırlarıdır. Dolayısıyla biz bugün sınır ötesi iş birliği olarak gördüğümüz bu programı aslında gelecekte AB'ye üye olacak Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerinin, üniversitelerinin, sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında gerçekleştireceği bir program olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'AB İLE ÜYELİK SÜRECİNE TÜM YEREL YÖNETİMLER DAHİL OLMALI'

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yerel yönetimlerin önemli olduğunun da altını çizen Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Tabi biz AB ile ilişkilerimizde yerel yönetimlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık AB'de kararların büyük bir kısmı yerel yönetimler tarafından alınıyor. Dolayısıyla tüm yerel yönetimlerimizin, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'nin AB üyelik sürecine dahil olmalarını önemsiyoruz ve bu süreçlerde daha fazla yerel yönetimin, STK'nın yer almasını arzu ediyoruz" dedi.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova ise sınır ötesi iş birliği programının yıllar geçtikçe daha faydalı olduğunu belirtti.

Açılış oturumunun devamında, ikinci çağrı kapsamında, proje yürüten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yararlanıcılara yönelik proje uygulama eğitimi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Toplantıya katılanlar

Salondan detaylar

Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın konuşması

Detaylar

Bulgar Bakan Yardımcısı Nikolova'nın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,()

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BAŞKENT'İN İLK 10 YILI GÖRÜCÜYE ÇIKTI



KOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (VEKAM) düzenlenen ve Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yılı anlatan 'Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933' sergisi, törenle ziyarete açıldı.

Vehbi Koç Vakfı'nın 50'inci kuruluş yıl dönümü şerefine, VEKAM tarafından 'Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933' sergisi düzenlendi. Ankara CerModern'de ziyaretçilere açılan sergi, Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yıla ışık tutuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'nın gelişiminden, Ankara'da yaşayan edebiyatçılara kadar döneme dair pek çok ayrıntıyı barındıran sergi, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyarete açık kalacak.

'BİR DÖNEMİ GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞTIK'

VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Vakfı'nın 50'nci yılı şerefine sergiye önderlik ettiklerini belirterek, "Sergimizi, Prof. Dr. Ali Cengizkan ve eşi Müge Cengizkan hazırladılar. Serginin amacı, 1923 ve 1933 yılları arasında Ankara'da yeni bir kent nasıl kuruldu, Ankara'da yaşamaya gelenler nerede yaşayacaklardı, sokaklar, ev tipleri, o sırada Ankara'da olan edebiyatçılar, yazarlar kimlerdi, yani bir dönemi biz bu sergiyle gündeme getirmeye çalıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sergiden görüntü

- Röportajlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,()

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DENEDİĞİ CEKETİN CEBİNDE UNUTTUĞU CÜZDANINA 6 AY SONRA KAVUŞTU

ADIYAMAN'da yaşayan Kadir Şahin, mağazada denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına, mağaza sahibinin durumu 6 ay sonra fark etmesi ile kavuştu.

Olay, Yenipınar Mahallesi'ndeki mağazada meydana geldi. Mayıs ayında mağazaya gelen Kadir Şahin, cüzdanını kabinde bırakmamak için denediği ceketin cebine koydu. Daha sonra çıkardığı cekette cüzdanını unutan Şahin, mağazadan ayrıldı.

Mağaza sahibi Ahmet Taşkın, dün kıyafetleri yeniden düzenlerken, bir ceketin cebinde cüzdan olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. Mağazaya gelen polis, içinde kimlik, 250 lira para ve banka kartı olan cüzdanın Kadir Şahin'e ait olduğunu belirledi. Şahin, mağazaya davet edildi. Cüzdan, mağazaya gelen Şahin'e tutanak karşılığında teslim edildi.

İşyeri sahibi Ahmet Taşkın, cüzdanı dün bulduğunu ve hemen polise haber verdiğini belirterek, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kadir Şahin ise emniyet teşkilatına ve mağaza sahibine teşekkür ederek, 6 ay sonra cüzdanına kavuşmasına şaşırdığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mağazanda görüntü

-Cüzdanını kaybolan kişinin gelişi

-Polis ekipleri

-İş yeri sahibinin cüzdanı teslim etmesi

-Cüzdanı kaybolan Kadir Şahinle röportaj

-İşletme Müdürü Ahmet Taşkınla röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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BALIK FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

AZ AVLANILAN PALAMUDUN FİYATI ARTTI

KARADENİZ'de, 1 Eylül'den itibaren başlayan sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı arttı. Samsun'da 300 gramlık palamudun tanesi 15, 600 gram ağırlığındaki palamudun tanesi ise 30 liradan satılıyor.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde yasağın sona ermesiyle başlayan av sezonunda hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk yaşanırken, palamut ise az avlandı. Sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı da arttı. Samsun'da 300 gram ağırlığındaki palamudun tanesi 15, 600 gram olanların tanesi de 30 TL'den satılıyor. Balıkçı Doğukan Yılmaz, bu yıl avlanan palamut miktarında büyük düşüş olduğunu belirterek, "Geçen yıl palamut çok boldu, bu yıl ise 'hiç yok' diyebiliriz. Çok az geliyor balık haline palamut, o yüzden de fiyatı pahalı. Günde en fazla 15 tane palamut satıyoruz. Geçen sene 150- 200 kasa palamut satıyorduk. Bu yıl hamsi bol. Vatandaş hamsiden yana güldü, palamuttan yana ağladı. Hamsinin kilo fiyatı 5-7,5 TL, mezgit 30 TL, istavrit 10 TL" dedi.

Palamut Sinop'ta ise tanesi 15- 20, Ordu'da 15- 25, Trabzon'da 25 TL, Giresun'da da 15-20 TL'den satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Palamuttan detaylar

-Balıkçı tezgahından detay

-Röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER / SAMSUN,()

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AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN AYI KAMERADA

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren Ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, dün akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ayının istasyona girme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

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