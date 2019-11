DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

ANTALYA'DA 4 KİŞİLİK AİLE ÖLÜ BULUNDU; SİYANÜR ŞÜPHESİ VAR

ANTALYA'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Gece yarısı yeniden eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DAN ÖZEL EKİP GELECEK

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.

EVDE MEKTUP BULUNDU

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtirken, polis evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup buldu.

EVE KARGO GELDİ İDDİASI

Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03.00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.

Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.

DAİREYE İLK GİREN EKİP HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan binaya ilk giren ekip, güvenlik gerekçesiyle hastanede gözetim altına alındı.

EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA

Antalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.



BAYRAMİÇ'TE ORMAN YANGINI; 20 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 20 dönüm alan küle döndü.

Bayramiç'e bağlı Yağcılar köyündeki ormanlıkta, dün saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, Orman Yangını İhbar Hattı'na aradı. İhbar üzerine, bölgeye Bayramiç Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Bayramiç Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da söndürme çalışmalarında kullanıldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 20 dönümlük alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tesiste büyük çapta hasara neden oldu.

Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Çepni Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun büyük bir bölümünü sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Kartepe, İzmit ve Başiskele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Tesiste soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Geri dönüşüm tesisinde büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.



KAMYONDAN SIZAN SIVI, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ



KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, park halindeki kamyondan sızan sıvının kötü koku yayması sonucu endişelenen mahalleli, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sıvıda inceleme yapan ekipler, maddenin çevreye bir zararı olmadığını tespit etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü altında meydana geldi. Park halindeki 41 RA 798 plakalı kamyondan sızan sıvının kötü kokması üzerine çevredekiler, endişelenip, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Kamyon ve çevresinde yapılan ölçümlerde kamyondan sızan sıvının kauçuk maddesi yapımında kullanılan 'Polietilen Wax' maddesinin korunması amacıyla kullanılan sıvı olduğunu belirlendi. Yapılan ölçümlerin sonucunda maddenin çevreye bir zararı olmadığı tespit edildi.



MARDİN KIRSALINDA TESPİT EDİLEN 18 KİLO EYP İMHA EDİLDİ

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Artuklu ilçesi kırsalında 'Kürşat-145 Özel Birlik' operasyonu başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği Özlüce Mahallesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş 18 kilo EYP ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından EYP kontrollü şekilde imha edildi.

RASULAYN'DA YAKALANAN 10 YPG'Lİ TERÖRİST TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, 28 Ekim'de Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmanın ardından yakalanan 10 YGP'li terörist, Mardin'de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YGP ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalan 10 YPG'li terörist, Mardin'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin 28 Ekim günü Suriye'nin Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmada yakalandıkları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12'nci Hudut Bölük Komutanlığı'na, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 kilometre mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

HDP önündeki eylemde 67'nci gün (EK)

TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAN AİLELERE ZİYARET

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, 67 gündür HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin yer aldığı TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret, ederek bilgi aldı.

Ziyarette konuşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, parti ayrımı yapmaksızın hep birlikte burada olduklarını belirterek, "Biz parti olarak, anaların acıları ortak diyoruz. Acılar yarıştırılmaz, biz evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin de ve sizlerin evlatlarına da ortak acılar olduğu için sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki herkes evlatlarına kavuşsun, bu acıları yaşamasın" dedi.

'ANNELERİN ÇIĞLIĞI TERÖRÜ YENECEK'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, "Biz TBMM'nin İnsan Haklarını İnceleme komisyonu olarak buradayız. Sizin acınız bizim acımızdır, milletimizin acısıdır. Hem MHP'li hem İYİ Partili arkadaşlarında biliyoruz ki kalbi burada. Evlat meselesi siyasetin üstündedir. Gündelik politikanın üstündedir. Biz de buraya bugün Diyarbakır cezaevini ziyarete geldik. Komisyon olarak buradan Elazığ cezaevine gideceğiz. İnsan hakları partiler üstü bir meseledir. İnsan hakkı, insanlık hakkıdır. Bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var, insanı yaşat ki devlet yaşatsın. Biz sizin mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Bizim isimlerimiz farklı olsa da kalbimiz Türkiyemiz için, kalbimiz vatanımız için, kalbimiz milletimiz için atar. Annelerin çığlığı terörü yenecek" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ'

Komisyon üyelerine HDP'nin kendilerine karşı tutumunu anlatan aileler, HDP'nin Kandil'in merkezi olduğunu ve çocuklarını istediklerini söyledi.

Ziyaret sonrası, aileler, Mevlit Kandili nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne gidip, "İnşallah bu mekanın hatırı için çocuklarımız kurtulur gelir. Tek amacımız var. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz" diyerek dua ettiler.



EŞİNİN DEDİKODUSUNU YAPTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYİ, ARKADAŞLARIYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ



KAHRAMANMARAŞ'ta, Y.V., eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E.'yi 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü. Jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Y.V., arkadaşları A.V., A.N. ve M.G. ile birlikte, eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği H.E.'yi alıp, ormanlık alana götürdü. İddiaya göre 4 kişi, H.E.'yi burada dövüp daha sonra mahalle mezarlığının önüne bırakıp kaçtı. Mahalleli tarafından bulunan H.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede 4 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DİREKSİYON BAŞINDA BAYILAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille seyir halindeyken baygınlık geçiren Mehtap Özbay Gülten (40), kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Çevredekilerin seslerini duymayan ve baygınlık geçiren Gülten'i araç camını kırarak çıkaran itfaiye ekibi kurtardı.

Eskişehir'de oturan Mehtap Özbay Gülten, dün saat 15.00 sıralarında kullandığı 06 BAN 171 plakalı otomobille İsmet İnönü-1 Caddesi'ne geldiğinde baygınlık geçirerek kaldırıma çarptı. Yol ortasında duran araç içerisinde kendinden geçen Gülten'i çevredekiler uyandırmaya çalıştı. Sonuç alamayınca da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler uzun süre Gülten'i kendine getirmeye çalıştı. Ancak seslerini duyuramadı. İtfaiye ekibi sağ arka camı kırıp araç kilitlerini açtı. Sağlık ekiplerince çıkarılan Gülten, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapanan yol ise aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.



BANYODA GİZLİ KAMERAYLA EŞİ VE AKRABALARINI,

KAYDA ALDIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI ( 2 )

Bolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'BİTCOİN SAFİYE' TUTUKLANDI ( 5 )

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.

KENDİSİNİ EVİN KAPISINA ASARAK İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder Karakaş(31) evinde kendisini iple asarak intihar etti.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı binada yaşayan Önder Karakaş, evin giriş kapısına kendine iple asarak intihar etti. Önder Karakaş'ı ipe asılı halde görenler polis ve 112 Acile haber verdi. Sağlık ekipleri Önder Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bina içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Önder Karakaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İŞÇİLERİN MAAŞI İÇİN BANKADAN ÇEKİLEN PARAYI ÇALAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KAYSERİ'de geri dönüşüm işletmesi sahibinin, işçilerin maaşını ödemek bankadan için çekip, minibüsün torpidosunda bıraktığı 29 bin 180 TL'yi çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 4 kişi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana geldi. Geri dönüşüm işletmesi sahibi Tahir Özcan (63), işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 29 bin 180 TL para çekti. Daha sonra 38 NP 051 plakalı minibüsüne binerek iş yerine giden Özcan, bankadan çektiği parayı torpido gözünde bıraktı. Bankadan çıktıktan sonra otomobille Özcan'ı takip eden 4 kişi, park halindeki minibüsün camını kırarak, torpidoda bulunan parayı alarak kaçtı. Minibüse döndüğünde camın kırıldığını ve paranın çalındığını fark eden Özcan, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, araçtan parmak izi aldı. Parayı alırken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlenen şüphelilerin, Sefa P. (44), Kazım P. (20), Ferdi M. (18) ve U.K. (16) olduğu saptandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin ise sahte plakalı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Kırıkkale'de olduğu belirlenen 4 şüpheli, 17 bin 500 TL ile yakalandı. Paranın diğer kısmını harcadıklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



EVİNDE TARİHİ 29 SİKKE VE 1 KİLO ESRARLA YAKALANDI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilogram kubar esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 62 yaşındaki İ.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine İ.G.'nin Torunlu Mahallesi'ndeki evine, dün sabah operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta'nın da katılımıyla evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.G., gözaltına alındı.



KARABÜK'TE HALK OTOBÜSÜNÜN MOTOR KISMINDA YANGIN



KARABÜK'te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde, 100'üncü YIl Mahallesi 1065 Nolu Cadde'de hafif rampa yolda giden Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman gelmeye başladı. Yılmaz, durumu fark edince otobüsü yol kenarına park edip, yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor alev aldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.



GELİBOLU YARIMADASI'NDA 'LAVANTA TARLA GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

Eceabat sınırlarında kalan, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamındaki etkinliğe Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkanlığı personeli ve Alçıtepe köylüleri katıldı. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, kırsal turizmi hareketlendirmek, tarihi alanda turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Alçıtepe köyündeki 6 bin 206 metrekarelik kamu arazisine, 4 bin lavantanın dikimi gerçekleştirildi. Proje sayesinde, lavanta üretiminin yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetin yanı sıra ekonomik anlamda da bölgeye katkı hedefleniyor.

Lavanta dikimi sonrası açıklama yapan Alan Başkanı Kaşdemir, "Yaptığımız araştırmalarda lavanta bitkisinin tarihi alanı daha da güzelleştireceğini düşünüyoruz. Özellikle tarihi alanda bulunan köylerinde kalkınmasında önemli rol oynayan tarım faaliyetine yenisini daha ekliyoruz. Bu bölgede ilk defa gerçekleştirilen bu proje çiftçilerimize de örnek olacaktır. Burası hem tarihi ile hem doğası ile hem renkleriyle eşsiz bir coğrafya zaten. Bizler de bunu her çalışmamızda bir adım daha ileri götürmek daha da güzelleştirmek istiyoruz" dedi.

================================================

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te (EK)

KILIÇDAROĞLU, 'ATATÜRK'Ü ANLAMAK' KONULU SEMİNERE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı sunumda, Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen sürece kadar ki durumu değerlendirdi.

'SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP'DİR'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını diğer partilerden daha iyi bildiğini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte toplumun bütün dokularına girmeye kararlıyız. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunun en bariz örneği bizim seçim bildirgelerimizdir. 2 seçim bildirgemizi bütün partiler kopya çekti. Çünkü biz onlardan daha iyi düşünüyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarını onlardan daha iyi biliyoruz. Sorunları bilmenin yanı sıra bu sorunlara en sağlıklı çözümleri de biz üretiyoruz. Ve toplumun en yoksul kesimlerine hitap ediyoruz. Biz güçlü bir sosyal devlet anlayışı ile toplumun her kesimini ayağa kaldırmaya kararlıyız. Üretene de sonuna kadar destek olacağız" dedi.

'ATATÜRK EKONOMİYİ YÖNETMEK İÇİN KONGRELER YAPTI'

Yaptığı sunumda Atatürk'ü anlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün sözlerinden alıntılar yaparak, Atatürk'ün temel ilkelerinin özgürlük ve bağımsızlık olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda yoksul bir ülke olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün yoksullukla mücadele etmek ve ülkenin ekonomisini idare edebilmek için kongreler yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı ve orada yeni Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ekonomisinin olduğu bir ülke olacağını söyler ve yola koyulur. Bunun üzerine gerçekten hep birlikte oturup çalışırlar. Kırıkkale'de entegre bir silah fabrikası kurulur. Savunma sanayisinin kurulması sağlanır. Çiftçi perişandır. Çiftçiden ağır vergiler alınır çünkü başka vergi alınacak bir şey yoktur. Aşar Vergisi kaldırılır ve çiftçinin üzerinden yük kalkar, üretim her alanda başlar" diye konuştu.

'YUMURTA SATILARAK FABRİKA KURULDU'

1925 yılında yumurta satılarak şeker fabrikasının kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ü anlarsak günümüz ile daha iyi bağlantı kurarız. O günkü şartları inceleyin, yumurta satılarak fabrika kuruluyor" dedi.

'SON 17 YILDA 140 MİLYAR FAİZ ÖDENDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 17 yılda ödediği faizin 140 milyar doları aştığını ifade ederek, "Ödediğimiz faiz bu sadece. Aldığımız borç dolayısıyla yurt dışına ödediğimiz faiz. Bu parayla yeni bir Türkiye inşa edersiniz. Sorun, Atatürk'ü anlamamaları ve Türkiye'yi üretimden koparmalarıdır. Bir ülkede eğitim sistemini bozduğunuz zaman her şeyi koparırsınız. Dünya ekonomide yarış halindedir. Teknolojisi en iyi olan ürünü kim üretip, kime satacaktır. Fabrikada, bilimde, tarlada, hizmette, hayatın her alanında üreteceksiniz. Eğer üretim güçlü olursa çok güçlü sanatçılarınız ve üniversiteleriniz olur" diye konuştu.

'O DÖNEMDEKİ MECLİSİN YETKİLERİ HALKTAYDI'

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk dönemindeki meclisin çok işlevsel ve yetkilerinin halkta olan bir yapısının olduğunu belirterek, "O dönemdeki meclis çok işlevseldi. Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi belirli zamanlarda verilmişti. Bugünkü meclis, o zamanki meclisin yanında kocaman bir sıfırdır. Meclisin bir üyesi olarak söylüyorum. Yetkileri elinden alındı. O zaman da Atatürk çok partili sisteme geçmek istedi, denemeler yapıldı ama başarılı olamadı. Parlamentoya her şeyin hesabını verdi. Hiçbir şekilde yolsuzluklara izin vermedi. Her kuruşun hesabı millete verilmiştir. Kamu harcamalarını denetlemek için Sayıştay var. Ama bugünkü Sayıştay o günkü Sayıştay'ın yanında sıfırdır. Demokrasi hepimiz için geçerli bir kavramdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verdi.

'HERKESİN KİMLİĞİNE VE İNANCINA SAYGILI OLMALIYIZ'

Mustafa Kemal'i anlamanın sıradan bir olay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurması gerektiğini, bunu yapabilecek insan gücünün de ülkede var olduğunu kaydederek şunları dedi:

"Farklı düşündü diye insanı hapse atamazsınız. Farklı düşündü diye ödüllendirmelisiniz. Allah'ın verdiği en büyük şey düşüncedir. Böyle bir yetenek başka canlıda yok. Hızlı gelişen dünyada çok gerideyiz. Artık 21'inci yüzyıldayız. Herkesin kimlik ve inancına saygı duymalıyız. Kimlik ve inanç, siyasette tartışılmaz. Sorun, kötü siyaset anlayışında. Toplumu nasıl kutuplaştırırım ve toplumu bana oy vermeye nasıl zorunlu kılarım düşüncesindeki siyaset nedeniyle bunlar oluyor. Teknolojimi nasıl geliştiririz, üniversiteyi bitiren herkes nasıl iş bulur bunları konuşmalıyız. Ama biz halen orta çağ siyaseti yapıyoruz. Neden, çünkü Mustafa Kemal'i anlamadıkları için. O yüzden gençlerimize çok görev düşüyor."



KIRIKHAN ZABITASINDAN DİLENCİ OPERASYONU

HATAY'ın Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre il ve ilçelerden gelerek vatandaşların dini duygularını istismar eden yabancı uyruklu dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ana cadde, cami, hastane, çarşı ve iş merkezi önlerinde duygu sömürü yaparak dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde farklı bölgelerde yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu dilenci yakalanarak Kırıkhan Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alınarak haklarında 153'er lira idari para cezası uygulanarak ilçe dışına gönderildi.



FETHİYE'DE ZABITADAN DİLENCİ TİMİ

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediye tarafından dilenci timi kuruldu. Tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmıyor.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son zamanlarda vatandaştan gelen şikayetleri dikkate alarak, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik tim oluşturdu. Sivil giyinen 4 kişilik tim, özellikle cami bahçeleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerleri dolaşıyor. Gördükleri dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ediyor. Vatandaşın huzuru için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, "Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak, bunu meslek edinmiş insanalar gittikçe çoğalıyor. Bunlara karşı bir çalışma içerisine girdik. Vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi (EK)

ÇAVUŞOĞLU, 'KIZILAY DOSTLAR GECESİ' ETKİNLİĞİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Antalya'da, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalıştayına katıldı. Çalıştayın sona ermesinin ardından Çavuşoğlu, Kızılay'ın aynı otelde düzenlediği Kızılay Dostları Gecesi etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli kuruluşları Kızılay, TİKA ve AFAD ile gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin 246 misyonu ile misyon sayısı bakımından dünyada beşinci sıraya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Büyük ülkeler yurt dışındaki temsilciliklerini azaltırken biz artırıyoruz. Bugün sahada da masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Sahada güçlü değilseniz masada eliniz güçlü olmaz. Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi ülkemizin menfaati için gücümüzü göstermemiz lazım" dedi.

'SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Diplomasi ile aylarca uğraştıkları bir meseleyi sahadaki Barış Pınarı harekatı gibi güçlü duruşla tekrar masaya döndürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatta olduğu gibi istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sert güç dediğimiz o gücü gösterebiliriz. Kalıcı olan yumuşak güçtür. Bir ülkenin değerleridir, kültürüdür, eğitimle yaptığınız katkıdır, yurt dışında yaşayan insanlara ulaştırabileceğiniz her türlü yardımdır. İnsani yardım kalkınma yardımıdır. Dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh hedefi doğrultusunda sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diplomasi olarak tamamlıyoruz" diye konuştu.

'RADİKALLEŞİP DE DAEŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN TÜRK YOK'

Dünyada çatışmaların, sorunların yüzde 60'ının Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnsani dış politikada başarısızsak girişimciliğin de bir anlamı kalmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı İslamı birinci elden doğru bir şekilde ülkelerdeki vatandaşlara öğretiyor. Bugün yurtdışında 7 milyon civarında vatandaşımız var, bir tane bile radikalleşip de DAEŞ gibi terör örgütüne katılan Türk yok. Bu hizmetleri diğer Müslümanlara veriyoruz. İşte bu kurumlarımızla bu yumuşak güçte insani yardımlarda kalkınma yardımlarda dünyada bir numarayız. Hem sahada yaptıklarımız hem de harcadığımız miktar proje ve miktar bakımından da dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz."

'SURİYE'DEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZ DAHİL DÖNDÜRECEĞİZ'

Barış Pınarı Harekatı'nda sahadaki sert gücün yanında, yumuşak gücü göstermek bakımından da Kızılay'ın hareket geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Burada Rasulayn ve Tel Abyad'a 30 bin kişiye ulaştılar. Burada 16 hekimle günde 500 kişiye sağlık hizmeti veriyor, sadece Tel Abyad'da. Gönüllülük esası ile Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine, 370 bin Suriyeli gibi Rasulayn ve Tel Abyad bölgesine, Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz dahil döndüreceğiz. YPG/PKK, 'Kürtlerin temsilcisiyiz' diyor. Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz var. Kuzey Irak'ta 300 bin var. Yaklaşık 650 bin Suriye dışındaki Kürt kardeşlerimiz YPG'nin kontrol ettiği yerlere neden dönemedi? Bunu hiçbir zaman bu ülkelere anlatamadık. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk bu oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil orada terör devleti kurmak isteyenlerin başına o oyunu devirdik. Tüm rahatsızlıkları da bundan" diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay'ın projelerini anlattı. Konuşmaların ardından Kızılay yararına hilali ahmerler satışa sunuldu.



HİSARCIKLIOĞLU: BM, PROJEMİZİ DÜNYAYA MODEL OLARAK TAKDİM EDİYOR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) 'Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın' diye kendi kitaplarına bastılar, tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin tek projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'de, 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı'ne katıldı.Toplantının basına açık kısmında konuşan Rıfat Hisarcıklıoğlu, Trakya'da yaptıkları 3 ana yatırıma değindi. Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek sözlerine başlayan Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'yla birlikte başlayan gümrük kapıları modernizasyonu ile tüm dünyaya örnek olduklarını söyleydi. Hisarcıklıoğlu, "Lojistik anlamda İpsala'da ilk defa İpsala Gümrük Kapısı'yla başladık. Birinci örnek yaptıktan sonra devlet de, biz de yapabileceğimizi öğrendikten sonra Türkiye'nin bütün kara gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptık. Bunun başlangıcı da İpsala'dır. Daha sonrasında Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapıları'nı modernize ettik. Kapıkule modernizasyonu bitti, şimdi yeniden ilave yatırımlarla büyütüyoruz. İpsala bizim 2002'de yaptığımızda kapasiteyle bugün gelinen kapasite arasında çok fark oldu. Yeniden modernize ediyoruz, bunu yaparken de İpsala aslında zaman zaman Trakya'da oda ve borsalar bir araya gelemez deniyordu, bu anlayışı burada yıktı. 22 odam ve borsam odalar birliği olarak hemen yanı başımızdaki İpsala Gümrük Kapısı'nı beraber modernize ettik"dedi.

BM'nin modernize ettikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nı kitabı ile 190 ülkeye örnek proje olarak tanıttığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz bu kapıları modernize ettikten sonra, Birleşmiş Milletler inceleme yapıp, 'Bütün dünyaya rol model olacak bir gümrük inşa etmiş Türkiye, biz bunu tavsiye etmek istiyoruz dünyaya' dediler. BM tarafından 190 ülkeye diyorlar ki, 'Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın' diye kendi kitaplarına bastılar tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin tek projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor. Bunun arkasında birincisi Trakya var, İpsala ile başladı" dedi.

'TIR KUYRUĞUNU BİTİRDİK, DEREKÖY GÜMRÜK KAPISI MODERNİZASYONU BAŞLAYACAK'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyruklarını yapılan TIR Parkı ile bitirdiklerini, Bulgaristan'a açılan Dereköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna başlayacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Özellikle Kapıkule'de TIR Parkı'nı yaparak yıllardır her hafta sonu televizyonlara haber olan konuda TIR kuyrukları da bitmiş oldu, çağ dışı görüntüye son vermiş olduk. Tarih ve turizm alanında da özellikle önemli yatırımlar yaptık. Tarihimizin en önemli eserlerinden olan Selimiye Camii'nin bakım ve onarım masraflarını karşıladık. Sinan ve Selimiye Vakfı'nı kurarak bu ata yadigarının gelecek nesillerine aktarılmasını garanti altına aldık. Özellikle gümrük kapısının gelirlerinin büyük kısmını Sinan Vakfı'na aktararak özellikle Sinan'ın eserlerinin hepsine sahip çıkmaya çalışacağız" dedi.

Trakya'da yaptıkları yatırımlara da değinen Hisarcıklıoğllu, TOBB tarafından Trakya Üniversitesi'ne yaptırdıkları İlahiyat Fakültesi açılışına çağrılmadıklarını belirterek, sitem etti. Hisarcıklıoğlu, "Trakya'daki şehirlerimizin hepsine okul yaptık. Kırklareli'de Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışını yaptık. Tekirdağ bekliyor, bitti okul, açılışa davet edecekler inşallah Edirne gibi olmaz diyorum. Edirne'de de İlahiyat Fakültesi'ni yaptık açılışını yapmak bize nasip olmadı, haberimiz olmadığı için. Haberimiz olsa biz de muhakkak gelir burada açılışta bu onuru yaşardık. Ama bugün bakanlarımızla beraber ziyaret ettik, özellikle Trakya Üniversitemize de bir fakülte kazandırmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu da yaparken tüm Trakya'daki oda ve borsalarımın destekleriyle yaptık" diye konuştu.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.



PİLOT BÖLGE KOÇARLI'DA, 650 TON YAĞMUR SUYU HASADI YAPILMASI HEDEFLENİYOR



AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Haydarlı Mahallesi'nde, yağmur suyu hasadı projesi hayata geçirildi. Pilot bölge seçilen mahallede proje sonunda, 650 ton yağmur suyu hasadı yapılması hedefleniyor. Projeyle bugüne kadar ise 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve özel bir bankanın iş birliğiyle, kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanılması amacıyla, 'Yağmur Suyu Hasadı' projesi, geçen mayıs ayında hayata geçirildi. Pilot bölge seçilen Haydarlı Mahallesi'ndeki ilkokul ve evlerin çatılarına kurulan sistemle, yağmur suları borularla bidonlara depolanmaya başladı. Depolanan sular, yine hortumlarla yağmurun yağmadığı dönemlerde damlama sulama sistemi ile bahçe sulamasında kullanılacak. Ayrıca birçok bahçeye gölet benzeri tümsek yaparak, üzeri odun talaşıyla kapatıldı. Böylelikle, sel baskını durumlarında suyun emilerek selin önüne geçilmesi de hedeflendi. Projeyle bugüne kadar ise, 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapılmış oldu. Bu sistemle 1 yılda 650 ton yağmur suyu hasadı hedeflendiği belirtildi. 7'den 70'e halkın proje kapsamında bilgilendirilmeye başlandığı ifade edildi.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ YİNE DOĞADA'

Doğa Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "İklim değişikliği kapımızda ya aşırı yağışlar ya da aşırı kuraklıklar oluyor. Bu durumun giderek artması bekleniyor. Büyük Menderes Nehri Havzası hassas bölgelerden. Sorunlarımızın çözümü yine doğada. Kadim bilgilerimizi tekrar hatırlamamız ve geçmişe dönük onları günümüze taşımamız gerekiyor. Bunlardan biri yağmur suyu hasadı. Bunun çeşitli yöntemleri var" dedi. Doğal Hayatı Koruma Gıda Programı Müdürü Arzu Balko da "Biz bu köyde çatı tipi yağmur suyu hasadı yaptık. Bununla su depolayıp, hayvanlarına içirebiliyorlar. Bunu yapan köylülerimiz var. Bostanını çatıdan toplanan biriken sularla sulayanlar var. Bu sistemi bağ ve bahçelere de yaptık. Zeytinlik alanlarda da zeytinlerin daha fazla suyla buluşmasını sağlayan uygulamalar var. Düz arazide de suyun basmasını azaltan yağmur bahçesi uygulamalar var. Bu uygulamaları küçük küçük tekrarlayabilirler. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde tekrarlanabilir" diye konuştu.



GEMİNBELİ TÜNELİ, 2021'DE HİZMETE GİRECEK

KARADENİZ Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak olan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmaları devam ediyor. Tünelin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Suşehri programları öncesinde Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Vali Salih Ayhan, çalışmalar hakkında Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'dan ve teknik personelden bilgi aldı. Tünelin içine girerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ayhan, tünelde kazı çalışmaları yapan işçileri tebrik ederek kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmaların tüm hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirterek, "Devletimizin geldiği noktayı, ekonomimizin nereye geldiğini ve vatandaşımızın nasıl daha kaliteli hizmet alacağını görebiliyoruz. Olağan bir hizmet var. 8 bin 600 metre uzunluğunda ve milyara yakın maliyetle vatandaşlarımıza bu hizmeti vermek için gayret ediyoruz. Sivas, karayolları yatırımları anlamında ülkemizin en şanslı illerinden birisi. Bu tünel kuzey-güney bağlantısı için çok büyüm arz etmekte. Akdeniz ve Karadeniz sahillerine bağlanmamız anlamında da önemli. 2021 yılında burası hizmete girecek. Alt yapı, sinyalizyon, havalandırmaları ve güvenlik tedbirleri noktasında biraz daha işi var. Buraya baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. 'Gidemediğin Yer Senin Değildir' diyen Halil Rıfat Paşa'nın torunları olarak bu işçi, mühendis kardeşlerimiz harika işler çıkarıyorlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güzel hizmetler olacak. Çamlıbel, Yağdonduran ve Kızıldağ Tünelleri de bittiği zaman Sivas'ımız yer tarafa açılan, ulaşımda merkez olan ve kaliteli yolculuk yapıldığı merkez olacak. Burayı görmek benim için de ayrı bir heyecan oldu. Çalışanlardan kazasız, belasız bir şekilde burayı bitirmelerini diliyorum. Ülkemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.



ATATÜRK'ÜN 81'İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNE 81 METREKARELİK 'EBRU'

ANTALYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 81 metrekarelik 'ebru etkinliği' düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksek Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu koordinatörlüğünde, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 81 metrekarelik ebru üzerine canlı performans gerçekleştirildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve çok sayıda kişi katıldı. Ebru çalışmasını yapan öğrencilerin ve akademisyenlerin, Atatürk portre baskılı siyah tişörtleri göze çarptı. 81 metrekarelik ebru çalışmasının üstüne Atatürk portreleri, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ve 'Atam izindeyiz' yazıları görsel şölen oluşturdu. Etkinliğe özel 'Atatürk' temalı defilede mankenler podyumda yürüdü.

'10 Kasım Ata'ya Saygı Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında gerçekleşen ebru etkinliği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, yaklaşık 150 öğrenci ve Türkiye genelinden gelen akademisyenler, öğrencilerle birlikte Gazi Mustafa Kemal'i anma programı düazenlediklerini anlattı. Doç. Dr. Eroğlu, "81 metrekarelik ebru yapmak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık. Bu ebruyu Atatürk kompozisyonuna göre hazırladık. 81 ili temsil eden ay ve yıldız, Atatürk'ün portre ve silueti, Anıtkabir'le birlikte bu görseli tamamladık. Birlik ve beraberliğimizi simgeleyecek bir kompozisyon hazırlamaya çalıştık. Yarın da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle birlikte uygulamalı atölye çalışmaları yapacağız" dedi.

