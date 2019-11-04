DHA YURT BÜLTENİ - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, ŞANLIURFA'DAKİ HAREKAT MERKEZİ'NE ZİYARET



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'ya gelerek, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte dün saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

9 AYLIK ŞEHİT MOHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Abdullah Erin'den brifing alan Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile makamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasından ayrılmak üzere dışarı çıktığında, kendisini bekleyen kent sakinleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'dan Akçakale'ye düzenlediği roketli saldırıda şehit olan 9 aylık Mohammed Omar Şaar'ın ailesiyle de görüştü. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'a, bölgede 'baba' anlamına gelen 'babosan' ve 'reis' denilerek, sevgi gösterisinde bulunuldu. Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aracına binip, beraberindeki heyetle kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu gelişi

- Tugaya giriş yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

+++

- Belediye binası önünde toplanan kalabalık

- Belediyeden çıkan Erdoğan

- Yaya olarak vatandaşların yanına gitmesi selamlaması

- Genel ve detay görüntüler

-Mohammed Omar Şaar ın ailesiyle görüşmesi

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

=====================================

ABD ASKERLERİNDEN PETROL KUYULARI ÇEVRESİNDE DEVRİYE



ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde dün ABD askerleri, devriyedeyken görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araç ile YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ABD askeri araçları

Petrol kuyuları

Devriyeden görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),()

==================================

ELAZIĞ'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ELAZIĞ'nın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, dün saat 19.34'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şehir merkezinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

=================================

BURSA'DA 2 METRUK BİNA, ALEV ALEV YANDI

BURSA'da kullanılmayan 2 metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahelesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı metruk binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer metruk binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle, 2 ahşap bina, tamamen yandı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan evlerden görüntüler

-İtfaiyenin müdahlasi

-Ekipleriden ve vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

====================================

HATALI SOLLAMA YAPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI



KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ile çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük- Kastamonu yolu Bostancılar köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan K. (25) yönetimindeki 78 SS 715 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önünde ilerleyen römorkunda odun yüklü traktörü geçmek için sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Hasan Terzi (64) yönetimindeki 06 ZG 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar traktöre çarptı. Hafif ticari araç ve traktör tarlada durabildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hasan Terzi ve Cennet Terzi, Mustafa Terzi, Mahir ve Mevlüde Demirci ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. ve aynı araçtaki Emine K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Mustafa Terzi'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Terzi'nin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından Mustafa Terzi'nin cesedi Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Jandarmanın incelemeleri

-Cesedin cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / EFLANİ(Karabük),()

=================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Aziz Ök (49), yaşamını yitirdi. Polis, kazadan sonra kaçan sürücünün kullandığı otomobilin yerini kısa sürede tespit etti. Aracın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Kaza, dün sabah erken saatlerde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e çarptı. Otomobilin sürücüsü durmayıp, kaçarken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ök'ün öldüğünü belirledi. Aziz Ök'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Polis ekipleri Ök'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aziz Ök'e çarpan otomobili, yaptığı çalışma ile belirledi. Otomobilin Altınşehir Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ekipler otomobil içindeki B.A., K.K. ve S.Ç.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Jandarma ekipleri

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Olay yeri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Cesetten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

====================================

OTOMOBİLİ SOLLAMAK İSTEYEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ, KALDIRIMA ÇARPARAK ÖLDÜ



İZMİR'in Konak ilçesinde, önündeki otomobili sollamak isterken kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Seyfettin Hilmi Peker (39), metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Seyfettin Hilmi Peker, 35 AGV 002 plakalı motosikleti ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre aynı istikamette ilerleyen bir otomobili sollamak istediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Peker, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz sürücü Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Peker'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

=================================

OTOMOBİL, DÜĞÜNDEN DÖNENLERİN ARACINA ÇARPTI: 11 YARALI



DİYARBAKIR'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulp ilçesinde katıldıkları düğünden sonra Bismil ilçesine dönen ailenin bulunduğu Abdulcebar Deniz'in kullandığı 21 TH 341 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YA 771 otomobil çarptı. Kazada hafif ticari araç ters şekilde dururken, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Kazaya karaşın araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,()

==================================================

MAKAS ATAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN SÜRÜCÜSÜNÜN MANEVRA YAPTIĞI MİDİBÜS REFÜJDE ASILI KALDI: 7 YARALI



İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs, refüjde asılı kaldı. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Ballıkuyu Üst Geçidi yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhan, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, refüjde asılı kaldı. Sürücü ile birlikte yolcular Hatice Yılmaz, Ayhan Demir, Senem Demir, Hakan Özcan, Ekin Özcan ve Nezaket Özcan midibüste sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen AKS ekipleri yan yola uçma tehlikesi olan midibüsü bağlarken, polis de yolu trafiği kapattı. AKS ekiplerince midibüsten çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Senem Demir'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, refüjde asılı kaldığı kazanın ayrıntıları belli oldu. Karabağlar'dan Konak yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü makas atmaya çalışınca orta şeritteki Banu Kirazoğlu yönetimindeki 35 BNU 92 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kirazoğlu, direksiyon kontrolünü yitirince otomobil, sağ şeride girdi. Bu sırada arkadan geldiği öğrenilen 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhar da otomobile vurmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıktı. Terminal servisi yaptığı öğrenilen yolcu midibüsü, yoldan çıkıp refüjde asılı kaldı.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapanırken, trafiğin akışı kontrollü olarak sağlandı. Banu Kirazoğlu'nun kullandığı otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Tolga TAHÇI / İZMİR,()

================================

TAKLA ATAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü, eşi, kızı ve 3 torunu yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Besni- Üçgöz köyü yolunda meydana geldi. Besni yönüne giden Şeyho Yıldırım yönetimindeki 27 V 6401 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü Şeyho Yıldırım ile araçtaki eşi Fatma Yıldırım, kızı Saniye Tekin ve torunları Muhammed Aras, Zeynep ile Emir Tekin yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Ters dönen otomobil

- Jandarma

- Çevredeki vatandaşlar

- Jandarmanın otomobilde inceleme yapması

- Besni Devlet Hastanesi'ne ambulansın gelişi

- Yaralıların ambulanstan acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,()

===========================================

GAZİANTEP'TE, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI TRAKTÖR DEVRİLDİ: 5 YARALI



GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip- Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 27 ABT 536 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Yakup P. yönetimindeki 63 LF 152 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen traktörün sürücüsü ile traktördeki İsmet K., Ömer G. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet A. ve yanındaki Meryem A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinde hafif ticari araç

- Emniyet unsurları detay

- Traktör detay

- Olay yeri çeşitli detay

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY / GAZİANTEP,()

=========================

ANKARA'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI POLİS ARACI TAKLA ATTI: 2'Sİ POLİS 4 YARALI

ANKARA'da polis aracı, minibüsün arkadan çarpması sonucu takla attı. Kazada, 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesine doğru giden Cüneyt Y. yönetimindeki 66 PE 540 plakalı minibüs, önünde seyreden Yılmaz A.'nın kullandığı resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsü Yılmaz A.'nın kontrolünden çıkan polis aracı, refüje çarparak yan yattı. Kazada, polis memurları Yılmaz A. ile Cemal S. ve minibüsteki Cüneyt Y. ile Engin A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MESLEKTEŞLARININ YARDIMIYLA SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri, polis aracında sıkışan 2 memuru, meslektaşlarının yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı. Araçların çekici ile olay yerinde kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yan yatan polis aracında görüntü

- Minibüsten görüntü

- Olay yerinde görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Kalabalık polislerden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

=====================================

SİVAS'TA KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



SİVAS'ta, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde üniversite kavşağında meydana geldi. B.T. yönetimindeki 58 BD 346 plakalı kamyon ile A.A. yönetimindeki 58 BH 932 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. ile otomobildeki Vahdet Bayır, Fatma Anlar ve Senem Aslan yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT / SİVAS,()

======================

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 60 METREDEN UÇTU

*HASTANEDE ARKADAŞINI SORUNCA EKİPLER SEFERBER ODU



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y., yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine dönen ekipler yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y. yönetimindeki 34 VK 4185 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.B. (25) yönetimindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Uçurumdan aşağıya inen itfaiye ekipleri, cipin içerisinde sıkışan Esma Y.'yi bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Esma Y.'nin hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Esma Y.'nin hastanedeki tedavisi sırasında doktorlara kaza sırasında yanında başka bir arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine olay yerinden ayrılan jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye geri döndü.

KİMSE BULUNAMADI

Yaralı kadının hastanedeki sözleri üzerine arama çalışması başlatan ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı. Yaklaşık 1 saat sürdürülen çalışmanın ardından herhangi bir sonuca varılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

Bu arada, cipin sürücü emniyet kemerinin takılmadığı, kemer yuvasına ise uyarı sesini kapatmak için kullanılan kemer tokası olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Aracın yakından çekilmiş görüntüleri

- Kemer yuvasına takılan tokanın görüntüsü

- Ekiplerin olay yerine geri dönmeleri

- İkinci kişiyi arama çalışmaları

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KARTEPE(Kocaeli),()

================================================

YUNANİSTAN 252 KAÇAK GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE ZORLA GÖNDERDİ İDDİASI



EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, iddiaya göre Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri ile jandarma, dün gece devriyesi sırasında 252 kaçak göçmen yakaladı. Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.

'AYAKKABI VE CEP TELEFONUMUZU ALIP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbedip, zorla Türkiye'ye gönderdiğini ileri sürerek, "Yunan askerleri bizi darbedip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Bize çok kötü davrandılar. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yakanan göçmenler

Göçmenlerden detay

Askeri araca bindirilmeleri

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

=========================

ELAZIĞ'DA JANDARMADAN KAÇMAYA ÇALIŞAN DEFİNECİLER YAKALANDI

Elazığ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ekiplerden kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kaçak kazı yapılıp define arandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Operasyon düzenleyen jandarma, koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 kişiyi kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerin jandarmadan kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaçak kazı yapan şahısların kaçması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

=================================

DRİFT YAPARAK YOLU TRAFİĞE KAPATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

KONYA'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otomobilin cadde ortasında drift yapması

Haber-Kamera: KONYA,()

=======================

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ 4 ARACA 3 BİN 652 TL PARA CEZASI



KONYA'da, düğün konvoyundaki 4 araca, 'plakalarını kapatmak ve abart egzoz' suçlarından toplam 3 bin 652 TL ceza kesildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolundaki alt geçit girişinde düğün konvoyu yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin bazılarının o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler. araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'ndeki düğün salonu önünde park halinde buldu. Plakaları kapalı olan 4 araca 'plakalarını kapatmak' ve 'abart egzoz' suçlarından toplamda 3 bin 652 TL ceza kesildi. Araçlar daha sonra otoparka çekildi. Konvoyda drift yapan bir aracın ise arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Ceza yazılan araçlardan detaylar

Haber-Kamera: KONYA,()

=======================

EDİRNESPORLU FUTBOLCULARDAN LÖSEMİYE MASKELİ FARKINDALIK

EDİRNE'nin Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden takım Edirnespor futbolcuları ve taraftarları, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Vizespor'la karşılaştıkları maç öncesinde 'Maskemi Takarı Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek amaçlı maske takarak sahaya çıkarken, taraftarlar da taktıkları maskelerle kampanyaya tribünden destek verdi.

Edirnespor, BAL 11'inci grupta kendi evinde ağırladığı Vizespor maçı öncesi örnek bir davranışa imza attı. 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında başlatılan 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek olmak isteyen futbolcular maça maske takarak çıktı. Futbolculara, takımın Sınırbeyi Taraftar grubu da tribünde taktığı maskelerle destek verdi. Edirnespor Kulüp Başkanı Savaş Üner, amaçlarının farkındalık yaratarak çocuklara moral olmak olduğunu söyledi. Lösemili Çocuklar Haftası'nın çok önemli bir hafta olduğunu söyleyen Üner, "Bugün taraftar ve futbolcularımızla birlikte böyle bir organizasyonla farkındalık yaratmak istedik. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. Bu hastalığa yakalanan çocuklarımızın da en çok ihtiyaç duyduğu şey moral ve motivasyon. Biz de bu amaçla hem farkındalık yaratıp hem onlara moral olmak istedik" dedi.

LÖSEV'in faaliyetlerini yakından takip ederek desteklerini söyleyen Sınırbeyi Taraftar Grubu Başkanı Kıvanç Arda ise, "Özellikle lösemili çocuklarımızın tedavisinde en gerekli olan şey moral ve motivasyondur. Hayat içerisinde bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli bir şey olamaz. Bu nedenle biz de bugün bu farkındalığa destek olmak için maskelerimizi takıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Futbolcuların maskeyle sahaya çıkması

-Taraftarların maske takması

-Futbolcuların maske ve pankartla seyircileri selamlaması

-Taraftarın Lösemi ile ilgili pankart açması

-Edirnespor Kulüp Başkanı Savaş Üner röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,()

====================================

Babalarının sırtından okula giden kardeşler köprü istiyor (EK)

KÖPRÜ YAPILACAK

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

-------------------------------

Okuyucu ailesinin evinden görüntü

Röportajlar

Çocuklardan görüntü

Mezradan görüntü

Mezra sakinleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL / KARLIOVA(Bingöl),()

====================================

KEMALPAŞA'DA YÖRÜKLER ŞENLİKTE BULUŞTU

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 5'incisi bu yıl düzenlenen Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kemalpaşa Yörükler Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen 5.

Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden 52 Yörük ve Türkmen Derneği katıldı. Rekreasyon alanında kortej yürüyüşü ile başlayan şenlik, Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde kurulan kıl çadırda, Türkmen geleneklerine göre gerçekleştirilen kız isteme merasimi ile devam etti. Deve üzerinde Kemalpaşa caddelerini davul zurna eşliğinde turlayan gelin alayı, Sevgi Yolu güzergahını takip ederek tekrar şenliklerin yapılacağı Rekreasyon Alanı'na geldi. Burada, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ve şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Şenliğin açılışında konuşan Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Özcan Bulut, Yörükler'in göçebe yaşam tarzını seçmiş, Türkmenler olduğunu belirtip, "Anadolu'da yaylak ve kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için kullanılır. Anadolu'da önemli nüfus çoğunluğuna sahip olan Yörükler, aslında Türk milletinin gen yapısıdır. Halen gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Yörükler, Cumhuriyet değerlerinin de her daim arkasındadır. Türklüğü kurtaran, son Türk devletini kuran, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Kocacık Yörüklerindendir. Bugün burada şenliğimizi yaparken, Ata tohumlarımız olan yerel tohumları da takas edeceğiz. Halkımızı yerel tohum kullanmaya teşvik edeceğiz. Yörükler olarak bizler, her zaman Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağız, bunun için sizlere buradan bir kez daha söz veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Rekreasyon alanındaKİ kortej yürüyüşünden görüntü

-Atatürk Anıtı'nda temsili kız isteme merasiminden görüntü

-Deve üzerinde gelinin Kemalpaşa'da davul zurna eşliğinde gezdirilmesi

-Kemalpaşa Yörükler Dernek Başkanı Özcan Bulut'un Konuşması

-Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın konuşması

-Zeybek gösterisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ümit YILDIZ / KEMALPAŞA(İzmir),()

==================================

DEVELER 1 OCAK'TAN İTİBAREN KÜPELENİP, KİMLİĞE KAVUŞACAK

AYDIN'da 7 yıl önce kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından İncirliova ilçesinde, 3. Deve Güreşi Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmak için başvurduk. Bakanlığa bağlanmamız halinde güreşler için destek alarak, bu kültürü devam ettireceğiz. Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Aydın'dan başlayarak tüm develerin kulak küpesi ve kimliği olacak. Kayıt dışı deve olmayacak" dedi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu 3. Deve Güreşi Çalıştayı, İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ve deveciler katıldı. 2012 yılında 8 derneğin birleşmesiyle kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu, güreşlerde birçok kuralı değiştirdi. 71 noktada yapılan deve güreşleri için her yıl yeni kararların uygulandığı deve güreşlerinde, bu yıl daha disiplinli bir güreş hedeflendiği belirtildi. Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Aydın'dan başlanarak, tüm develerin kayıt altına alınıp, küpelenip, kimlik verileceği bildirildi.

'TÜRKİYE'YE YAYACAĞIZ'

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2012 yılında kurduğumuz federasyonumuzla çok yol katettik. Federasyon kurulduktan sonra bu işler de düzene girdi. Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde toplantıya katılanlar var. Çalıştayı yapmaktaki amacımız daha güzel deve güreşleri yapmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık. İki bakanlıktan birisine bağlanacağız. Bakanlığa bağlandığımız an daha güzel bir deve güreşi yapılacak. Çünkü destek alacağız. Belediyelerin üstünden bu yük kalkmış olacak. Bu kültürü uzun yıllar yaşatacağız. Bakanlığa bağlandığımızda develeri kayıt altına aldıracağız. 2020 yılı 1 Ocak'tan itibaren tüm develer kayıt altına alınıp, küpeli ve kimlikli olacak. Şu ana kadar hiç kimsenin kayıtlı devesi yoktu. Önce bu kayıtlar Aydın'dan başlayacak, daha sonra ise tüm Türkiye'ye yayacağız. Çünkü kayıtsız develeri Türkiye'de bir yerden bir yere götürmek çok zor. Deveciler, konulan kurallara uymak zorundalar. Uyarlarsa rahat olur, uymazlarsa sıkıntı büyür. Derdimiz bu kültürün yaşamasıdır. Güreşlere resmi hakemler atadık. Daha düzenli olmasını sağladık. Disiplin kurulları oluştu."

'İZİNSİZ HİÇBİR GÜREŞ YAPILMAYACAK'

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç ise, "Ülkemizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4 Temmuz 2004 yılında kabul edildi. 7199 sayılı kanunun 11'inci maddesinde hayvanları birbirleriyle dövüştürmek, festivaller izne tabi tutulmuştur. Boğa, deve ve at yarışları da bunlardan izne tabi tutulan yarışlardan. İzin alınmadan bu tür güreşler yapılırsa bunun cezai işlemleri var. Bunların denetimi ise Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Buraya katılanlara da bunları anlatıyoruz. Kültüre ve hayvan haklarına dayalı yarışlar ve güreşler yapılması için buradayız. Hayvanlara eziyet, kötü muamele işkence gibi durumlarda 3 bin 897 lira para cezası uygulanır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çalıştay toplantısından görüntü

-Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile röp.

-Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç ile röp.

-Deve güreşlerinden arşiv görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

=====================================

ORDU'DA OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ

ORDU'da düzenlenen Karadeniz Off- Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5'inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yarışlardan görüntü (drone)

-Yarışlardan detay görüntü

-Yarışları seyreden vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,()

===================================

