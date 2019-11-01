DHA YURT BÜLTENİ - 1

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BARIŞ PINARI HAREKÂTI BÖLGESİNDE EYP İNFİLAK ETTİ: 1 ŞEHİT, 6 YARALI



MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şehit asker için başsağlığı, yaralı askerler için ise acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız, hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit olması, 6 askerin de yaralanması nedeni ile başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında, "Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin fotoğrafı

Haber: ANKARA,()

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DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER İÇİN FİLM

İLETİŞİM Başkanlığı, HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde 2 aydan bu yana oturma eylemi yapan annelerin hikayelerini anlatan kısa film hazırladı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar'ın, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılmasıyla oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler de 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. İletişim Başkanlığı, oturma eylemindeki 55 ailenin hikayesinin anlatıldığı bir kısa film hazırladı. Kürtçe ağıt eşliğinde İngilizce altyazıyla hazırlanan filmde, evlatlarının bulunması için oturma eylemi yapan annelerin hikayeleri ve röportajlarına yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hazırlanan kısa film

Filmden görüntüler

Annelerle röp.

Genel ve detay

Haber-Kamera: Elif FİLİZ /DİYARBAKIR,()

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MALATYA'DAKİ CİNAYET ANI KAMERADA

KAN DAVALISINI TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ



MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması, Yahya E.'nin ise belindeki tabancasını çıkararak Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü, ilçe merkezinde meydana geldi. Meydanda yürüyen Yahya E., iddiaya göre kan davalısı Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Erdoğan belindeki tabancayı çıkarıp doğrultunca, Yahya E. de tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Erdoğan kanlar içinde yığılırken, Yahya E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Erdoğan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Yahya E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması ve Yahya E.'nin durumu fark edip yanındaki tabancayla Ömer Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası

- Ömer Erdoğan'ın Yahya E.'nin yanına yaklaşması

- Ömer Erdoğan'ın tabancasını çekmesi

- Yahya E.'nin tabancayla Erdoğan'ı vurma anı

- Yahya E.'nin uzaklaşması

- Erdoğan'ın yere yığılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevreyolu Hayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Açık, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hanım Açık, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Açık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Açık'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önü

- Toplanan kalabalık

- Morg ve alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

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TARTIŞTIĞI OĞLUNU BIÇAKLADI

GENCİN DURAN KALBİ HASTANEDEN ÇALIŞTIRILDI...

KARAMAN'da alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53) tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi kaldırıldığı hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Baba Mustafa T. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen Mustafa T., belirlenemeyen nedenle oğlu Behçet T. ile tartıştı. Tartırşmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğlu Behçet T.'ye bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Behçet T. kanlar içinde yere yığıldı. Behçet T. ihbar üzerin çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda kalbi durdu. Hastanede yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Gözaltına alınan Mustafa T. de aynı hastaneye sağlık kontrolü için getirildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen baba Mustafa T., gazetecilerin 'Oğlunuza neden saldırdınız?' şeklindeki sorusu üzerine "Ne oldu. Bir şey mi var?" dedi. Mustafa T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

-Baba Mustafa T.'nin sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınması

-Ambulanstan ve hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

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DERNEK BAŞKANI VE MUHTAR CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ, ADLİYEDE

KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde, Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Önceki gün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Hüseyin E. ile Gökhan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Halil E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye önündeki güvenlik önlemleri

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-Şüphelilerin adliyeden çıkarılması (TAKİP EDİLİYOR)

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),()

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4 MİLYONLUK ALTIN GASBEDEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ALTINLAR KUYUMCUYA TESLİM EDİLDİ...

KAHRAMANMARAŞ'ta, silahlı ve maskeli 5 kişi, Hakkari'ye altın götürenlerin bulunduğu aracı durdurup, yaklaşık 4 milyon TL'lik altın ve dövizi çaldı. Jandarma, 5 kişiyi Yozgat ve Kocaeli'nde gasbettikleri altın ve dövizlerle yakaladı.

Olay, pazar günü, Pazarcık ilçesinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye altın götüren S.Ç. (54), A.A. (45) ve H.A.'nın (27) içinde bulunduğu aracın önü, silahlı ve maskeli 5 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, araçtaki yaklaşık 13 kilo altın, 36 bin 650 Euro, 300 Dolar, 1500 TL'yi gasbetti. Şüpheliler daha sonra araçtakilerin cep telefonlarını da alıp kaçtı.

1214 ARAÇ İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Şüphelilerin olay yerinden çalıntı plakalı araçlarla kaçtıklarını tespit eden ekip, otoyol üzerindeki kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki 1214 aracı tek tek inceleyen ekip, şüphelilerin F.G.(27), C.B. (26), S.B. (28), E.G. (19) ve T.E. (28) olduğunu, Yozgat ve Kocaeli'ye gittiklerini belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla F.G. ve C.B.'yi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, S.B. ve E.G.'yi Kocaeli'nde, T.E.'yi ise Kahramanmaraş'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte gasbedilen altın ve dövizler de ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlar ve dövizleri kuyumcuya teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Altınların kuyumcuya teslim edilmesi

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

- Jandarma aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI



TRABZON'da, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsü seyir halinde alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yalıncak Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Van'a giden Mehmet D. yönetimindeki Patnos İtimat firmasına ait 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför ve muavin, otobüsü durdurup, 18 yolcuyu tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsteki alevler

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: TRABZON,()

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SİVAS'TA APARTMAN TERASINDA YANGIN

SİVAS'ta 3 katlı apartmanın terasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Çiçekli Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında ortak kullanılan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın terasında ve çatısında maddi hasar meydana geldi. Cadde üzerinde biriken çevredekiler de uzun süre yangına müdahaleyi izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-İtfaiyenin müdahalasi

-Çevredekilerin çalışmaları izlemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

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İZMİR'DE ZİNCİRLEME KAZA: 9 YARALI



İZMİR'in Konak ilçesinde 3 taksi, 1 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Basmane yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Kentin birçok noktasında etkili olan kısa süreli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iddiaya göre, Bornova'dan Konak yönüne giden ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen bir taksi Mürselpaşa Bulvarı üzerinde yolcu bırakmak için aniden durdu. Arkadan gelen Erkan V. de idaresindeki 35 T 5147 plakalı aracı ile çarpmamak için manevra yaptı. Erkan V.'nin manevrası nedeniyle hemen arkasındaki Yusuf B. idaresindeki 35 HB 0818 plakalı otomobil, Erkan V.'nin kullandığı taksiye çarptı. Bu sırada aynı yolda ilerleyen 35 T 6614 plakalı taksi, 16 CVM 93 plakalı otomobil, 35 S 95572 plakalı servis minibüsü ve 35 T 5494 plakalı taksi de art arda çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, Mürselpaşa Bulvarı'nda ulaşımda kısa süreli yoğunluk yaşanırken, kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazaya neden olduğu belirtilen taksi sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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ADANA'DA YÜK TRENİ ÇARPAN GENÇ, AĞIR YARALANDI



ADANA'da üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan Enes Erbil (18), ağır yaralandı. Köprüden itfaiye vincine bağlanan sedye ile indirilen Erbil, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Demir Köprü'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Demiryolunun geçtiği tarihi köprüde yürüdüğü ileri sürülen Enes Erbil'e Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tren yolunda kanlar içinde yerde kalan Erbil, ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince vince bağlanan sedye ile indirilerek ambulansa taşındı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erbil'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polisin kaza yerindeki incelemeleri sonrası yük treni, seferine devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köprüdeki terin ve aşağıdaki itfaiye aracından görüntü

- Yaralının vince bağlanan sedye ile aşağı indirilmesi

- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Polislerin köprü üzerinde makinist ile konuşması

- Köprüden ve trenden görüntü

- Trenin gidişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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JANDARMA VE MİT'TEN ORTAK FETÖ/PDY OPERASYONU: 1 GÖZALTI



BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve MİT ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekiplerinin evde arama yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

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UÇURUMDA MAHSUR KALAN 7 KEÇİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI

BOLU'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Gerede ilçesine bağlı Karacadağ Köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köydeki uçurumda mahsur kaldı. Büyükada, keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Köye gelen Gerede ve Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Keçiler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu, halatla aşağı inen görevliler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Keçilerin kurtarılması

Haber: Murat KÜÇÜK / GEREDE(Bolu),()

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Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz (EK)

BAKAN ALBAYRAK ADIYAMAN'A GELDİ

Malatya'da iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temaslarının ardından Adıyaman'a geldi. Bakan Albayrak'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, Malatya milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kamu bankaları genel müdürleri, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı.

BAKAN ALBAYRAK: IMF ILE GÖRÜŞMEDİK DE ANLAŞMADIK DA

Bakan Berat Albayrak ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' programına katıldı. Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 farklı terör örgütü ile mücadele ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada üç yanı terör örgütü ile bu yoğunlukta mücadele eden tek ülke Türkiye olarak özelikle ekonomimiz üzerinden birlikte şahit olduğumuz ataklar ve operasyonlar ile mücadele veriyoruz. Geniş kapsamlı detaylı politikalar ile son yıllarda önemli adımlar attık. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken, bu algıyı başka yerlere çekmek isteyenler, Türkiye üzerinden operasyonlar yapmak isteyenler oldu. Özellikle ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alınıldığını, malum birileri itiraf edene kadar bu algıya, bu operasyonlara, bu yalanlara devam ettiler. 'Dolar 8-10 lira olacak' diyenler iş dünyasını ve milleti sindirmeye çalıştılar. Ankara'da bir kısım var, ortada 'IMF ile anlaşacaklar' 'şöyle olacak, böyle olacak' derken bir tarafta Arjantin bir tarafta Türkiye. Biz IMF ile anlaşmadık da görüşmedik de Arjantin anlaştı, 50 bin dolar para aldı sonuç bir yıl geçti Arjantin'in durumu ortada. Türkiye bir kuruş kimseden almadı. Diz çökmeden yerli ve milli bir duruşta bir yılda üç seçim ve bu yoğunlukta bölgede terör eylemleri. Bu noktada yolumuza, barışımıza ve kardeşliğimize yapılan operasyonlara rağmen, Türkiye daha güçlü durumda. İşte bu noktadaki iyileştirmelere her gün ifade ediyoruz. Yolumuzdan dönmeden adım adım sağlam bir şekilde gidiyoruz. Millet olarak AK Parti iktidarının, her ne saldırıya toplum olarak maruz kalırsak kalalım, bu güven iklimi ile toplum olarak, bunun başında hükümet, kabine falan bakan gelir gider ama ülkenin başındaki güçlü liderlik var ya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu var ya, zaten milletimiz ona güveniyor. Adıyaman ona güveniyor, inanıyor, uluslararası platformda bu zor şartların yaşandığı süreçte olsun dünyada az bir ülkenin göstereceği duruşla bu saldırılara rağmen Türkiye ihracatını artırdı. İthalatımız azaldı ve cari dengede çok önemli bir başarı ortaya koydu. Türkiye yönelik yoğun bir operasyon olmasına rağmen Türkiye olarak biz 2019 yılını eksi değil pozitif bir şekilde kapatacağız, Türkiye'nin yüzde 4 büyüdüğünü göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası

- Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması

Haber-Kamera: ADIYAMAN,()

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TMO'YA İNCİR TESLİM ETMEK İSTEYEN ÜRETİCİLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

AYDIN'ın Germencik ve Nazilli ilçelerinde, Tariş İncir Birliği'nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına yaptığı kuru incir alımına üreticiler, yoğun ilgi gösterdi. Ürünü teslim etmek için kuyruk oluşturan üreticiler, sıranın kendilerine gelmesini beklerken, mahsullerinin çalınmaması için de araçlarında uyuyor.

TMO ve Tariş İncir Birliği'nin 11 Ekim'de yaptığı protokol sonrasında 14 Ekim'de Germencik ve Nazilli'de 2 noktada kuru incir alımı başladı. Her geçen gün TMO'ya incir teslim etmeye gelen üretici sayısı artınca depoların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. İzmir'in Tire, Ödemiş ve Selçuk ilçeleri ile Aydın ve ilçelerinden gelen üreticiler, incirini TMO'ya teslim edebilmek için sırada bekliyor. Üreticiler, incirlerinin çalınma riskine karşı araçlarında uyuyarak, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Tariş İncir Birliği, TMO adına 16 günde 1000 tonun üzerinde incir alımı yaptı. İlk alım yapılan incirlerin parası olan toplam 1 milyon 200 bin lira ise önceki gün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

'ALIMLAR HER GÜN ARTIYOR'

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, alımların 15 günden önce bitirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Her geçen gün, ürününü teslim etmek için gelen üretici sayısı artış gösteriyor. Üreticiler, incir seçme ve getirmede daha dikkatli olmaya başladı. İncirini teslim etmek için bir gün önceden veya akşamdan sıraya girenler var. Saat 08.00'den itibaren alım yapmaya başlıyoruz. Alımlar saat 18.00'e kadar sürüyor. Bazı zamanlarda saat 22.00'ye kadar alım yaptığımız oluyor. Bugüne kadar bin tonun üzerinde kuru incir alımı yaptık. Günlük 60- 70 tonlara kadar alım yaptığımız günler oluyor. 14- 18 Ekim tarihleri arasında aldığımız incirlerin parası dün itibariyle TMO tarafından bize aktarıldı. Biz de toplam 1 milyon 200 bin lira olan bu parayı üreticilerin hesaplarına yatırdık. Haftaya yine ödeme var. 15 gün demiştik ama o kadar bile sürmeyecek. Üreticiler de bu durumdan oldukça memnun. Üreticilerin incirini götürebileceği bir yerleri var. Devlet garantisi var. İncir teslim ediliyor. Parası da hesaplarına yatıyor. İncirini aynı paraya dışarıda tüccara verebilse üreticiler buraya gelip de sırada beklemez."

ÜRETİCİLER SIRA BEKLESE DE MEMNUN

Tire'den incir getiren üretici Ayhan Gencer, "Ürünümü TMO'ya vermeye geldim. 29 Ekim Salı günü akşam sıraya girdim. Bugün sıranın artık bana gelmesini bekliyorum. Talep çok olduğundan yoğunluk var. Sabırla bekliyoruz. 2 ton kuru incirim var. Devletin arkamızda olması bize büyük güvence sağladı. Tüccarın eline kalsak fiyatlar daha düşük olacaktı. 2 gecedir incirim çalınmasın diye aracımda yatıyorum. Zor şartlarda malımızı değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Germencik'ten incir teslim etmek için gelen Vicdan Ula da "İncirin değeri nedir onu öğrenmeye geldim. Pazara satmaya götürdüm bir kilo incir satamadım. Borcumuz var, bu nedenle bu incirimi elimden çıkarmam gerekiyor. TMO'nun bu işe el atması çok iyi oldu. Eğer TMO almasıydı, incirleri hayvanlara yedirmek zorunda kalacaktık" diye konuştu.

Koçarlı'dan gelen Cevdet Asan ise "2 gecedir buradayım. Bu gece sıra gelmezse yine beklemeye devam edeceğim. Daha önce 3 ton civarında incir teslim ettim. Bu ikinci teslimatım olacak. Tüccarın 3 ile 5 lira verdiği inciri burada değerinde sattım. Yoğunluk var. Sırayı çift yapsalar daha güzel olacak. Aracımda yatıp, kalkarak sıranın gelmesini bekliyorum. Eve gidip, gelsem, sıramı kaptırırım diye korkuyorum. Ekmek alıp, incirle karnımızı doyuruyoruz. Alımlardan çok memnunuz ama sırada beklemek zor. Devletin el atması çok iyi oldu. Tüccarın eline kalsaydık, 10 yıl öncesine dönerdik. Hayvanlara yem olarak verirdik" dedi.

A ve B kategorisi kuru incirleri alan Tariş İncir Birliği, TMO ile yapılan protokol gereği çatlak, hurda ve küçük incir alımı yapmıyor. A kategorisi incirin kilosu 18, B kategorisi incirin kilosu ise 16 liradan alınıyor. Alınan kuru incirlerden yüzde 2 kesinti yapılıyor. İşlemler tamamlandıktan sonra en geç 15 gün içinde üreticilerin banka hesabına para yatırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İncirini teslim etmek için bekeyen üreticilerin oluşturduğu uzun araç kuyruğundan görüntü

-İncir üreticileri Cevdet Asan, Vicdan Ula, Ayhan Gencer ile röp.

-ariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan ile röp.

-İncir alımından görüntü

-Üreticilerin araçlarında beklemelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR'DEN, 40 KADIN ÜRETİCİYE, 120 KIL KEÇİSİ DESTEĞİ

MUĞLA'nın pilot bölge seçilen Menteşe ilçesinde, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında 40 kadın üreticiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 120 kıl keçisi dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıl Keçisi Projesi'ni hayata geçirdi. Özellikle kadın üreticilere destek olmak için başlatılan projede pilot bölge olarak Menteşe ilçesi seçildi. Proje kapsamında, buradaki 40 üreticiye, bakım ve besleme ile her türlü iklim koşullarına çok iyi adaptasyon sağlayan, hastalıklara dayanıklı, makiliklerden iyi yararlanabilen, yetiştiriciliği kolay bir ırk olması nedeniyle 2'si dişi 3'er adet kıl keçisi dağıtılması planlandı.

Proje ile üreticilerin ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte 8 keçisi olması ve üretime teşvik edilmesinin yanı sıra sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, hayvancılığın desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda ilk etapta toplam 120 kıl keçisinin dağıtımı için kırsal Düğerek Mahallesi'nde tören düzenlendi. Toplam 120 kıl keçisinin dağıtılacağı törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın sanılanın aksine sadece turizm kenti olmadığını aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu vurgulayıp, "Tarımsal üretimin arttırılması için gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi. Muğla'da kırsaldan kente göçüşün diğer illere göre daha düşük olduğuna dikkat çeken Gürün, "Muğla'da, köylümüz toprağına sahip çıkıp, üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır. Çünkü, üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır" dedi.

Dağıtılan kıl keçilerinin 3 yıl boyunca satılamayacağını vurgulayan Gürün, "Ancak, keçilerden üretilen süt ve kıllardan yararlanabilirsiniz. Üretimin devam etmesi için gerekli desteği de vermeye devam edeceğiz. Hayvancılık dışında, kooperatiflerle yaptığımız 'Tarlanı Satma Ürününü Sat' tarımsal üretimi destekleme projeleri de hız kesmeden devam edecek. Sahilde büyük bir tüketim var o nedenle pazarımız da hazır. Kırsalda üretip kıyılarda tüketim yapacağız" dedi.

Üretici Derya Öztürk de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirip, kadınlara verilen bu destek için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıl keçilerinden görüntü

-Kıl keçisi dağıtımından görüntü

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MUĞLA,()

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ALTERNATİF YARIŞMANIN KAZANANLARINA ANTALYA'DA ÖZEL TÖREN

ANTALYA 56. Altın Portakal Film Festivali'nde, son iki yıldır İstanbul'da yapılan alternatif Ulusal Yarışma'nın kazananlarına Altın Portakal heykelciği törenle verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eksi Başkanı Menderes Türel döneminde düzenlenen 54 ve 55'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Kategorisi'nin kaldırılmasının ardından İstanbul'da yönetmen Kaan Müjdeci'nin öncülüğünde sinemacıların desteğiyle Ulusal Yarışma düzenlendi. Antalya'da düzenlenen film festivaliyle aynı tarihte gerçekleştirilen etkinlikte ödül alan isimler için 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel bir tören düzenlendi. AKM Perge Salonu'ndaki törene alternatif yarışmanın kazananları ve konuk sanatçılar katıldı. Ödül alanların isimleri, festivalin ödül tarihine resmi olarak da yazıldı.

54. ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Selin Şekerci ve Alican Yücesoy'un sunuculuğunu üstlendiği törende, 54'üncü Ulusal Yarışma kapsamında En İyi Senaryo Ödülü, 'Körfez' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü sanatçı Demet Evgar, 'Daha' filmindeki rolleri ile Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck'e takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de Serhat Kılıç, 'Kar'daki rolüyle genç sanatçı Hazar Ergüçlü'ye verdi. Törende En İyi Film Ödülü Onur Saylak'ın 'Daha' filmine verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise 'Put Şeylere' isimli filmiyle Onur Ünlü'ye verildi.

55. ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Törende yine İstanbul'da düzenlenen 55. Ulusal Yarışma'da da en iyilere ödülleri verildi. En İyi Senaryo Ödülü 'Sibel' filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti'ye verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Yol Kenarı' rolüyle Tansu Biçer'e verildi. Biçer'e ödül heykelciğini oyuncu Ercan Kesal tarafından verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne ise 'Sibel' filmindeki rolü ile Damla Sönmez layık görüldü. Törende En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar'a, En İyi Film seçilen 'Yol Kenarı'nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve Vildan Erşen'e ödül heykelciği layık görüldü.

Gecenin sonunda 54 ve 55'inci ulusal yarışmaları organize eden yönetmen Kaan Müjdeci'ye plaket verildi. Tören, ödül alanların ve verenlerin toplu fotoğraf çekmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan genel görüntü

-Ödül alan sanatçıların konuşmaları

-Sahneden sanatçıların toplu görüntüsü

-Yönetmen Kaan Müjdeci'nin konuşması

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Emrah GÜL / ANTALYA,()

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