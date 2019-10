DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

SURİYE'DEN YAPILAN SALDIRILARDA YARALANAN ŞİVAN ÇETİN, 19 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU



SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır'da şehit oldu. Nusaybin'deki saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu. Saldırıda yaralanan ve Mardin'deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, dün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Hastane önünden detay

- Morgdan detay

- Şehit yakınları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

=======================

YEDİĞİ NARDAN ZEHİRLENEN 4 YAŞINDAKİ SALİHA, ÖLDÜ



KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Saliha Çakır'ın sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nden detaylar

- Saliha Çakır'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

=====================

HALK OTOBÜSÜNÜN ÖĞRENCİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

KARABÜK'te, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu (16), özel halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda dubalar konulup toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü olan araçlar için ayrılan servis yolunda meydana geldi. Safranbolu'ya giden Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu'na çarptı. Benlioğlu, yola savrulurken, otobüsteki 1 yolcu da ani fren nedeniyle düşüp yaralandı. Ş.A. ve çevredekiler, Benlioğlu'na yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Benlioğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Benlioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Kaza anı(Güvenlik kamerası görüntüsü)

-Polisin incelemeleri

-Yaralı yolcu sedyeyle ambulansa götürülürken

-Ş.A. polis otosuyla karakola götürülürken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, ()

======================



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ 2 KİLOMETRE KAPUTTA TAŞIDI



MUĞLA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, sürücü Ünal Karataş (45) ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Menteşe'de görevli ekiplere haber merkezi tarafından aracın plakası ve istikameti verilerek, ekiplerden aracın durdurulması istendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETİNİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Salih Akkuş, "Polis arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi. Öte yandan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise hastaneye gelerek yaralı polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Olaya karışan otomobilin görüntüsü

-Yaralanan trafik polisinin görüntüsü

-Hastaneden genel görüntü

-MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekemi Salih Akkuş ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()

=====================

OTOMOBİL TAKLA ATTI, ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Osman G. ve arkadaşı aracı terk edip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı. Sürücünün 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Osman G. yönetimindeki 42 ADM 838 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Osman G., yanındaki arkadaşıyla birlikte aracını terk edip kaçmaya başladı. Durumu fark eden devriye görevi yapan bekçiler sürücü Osman G. ve arkadaşını yakalayıp, olay yerine gelen polise teslim etti. Osman G.'nin yapılan testinde 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Kaza yerinden-araçtan detay

- Polisin inceleme yapması

- Sürücüye alkol testi yapılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA ()

============================

AĞABEYİNE KIZDI, EŞYALARI 4'ÜNCÜ KATTAN ATARAK EVİ ATEŞE VERDİ



BURSA'da, ağabeyi Suat Atılgan (31) ile tartışan Hasan Atılgan (28), önce evdeki eşyaları 4'üncü kattan attı, ardından evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Ağabeyi Suat Atılgan ile bilinmeyen nedenle tartışan Hasan Atılgan, evdeki eşyaları 4'üncü kattan attıktan sonra evi ateşe verdi. Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasibe S.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Panikle çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntüler

-Dumandan etkilenen kadından görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.58 Boyut: 220 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

=========================

ALEV ALAN TELEVİZYON YANGIN ÇIKARDI, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



KONYA'da, 6 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede televizyonun alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyürken, duman binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Destanlı Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ömer Bayram'a ait evdeki televizyonun bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı sararken, Ömer Bayram ve 7 aylık hamile eşi Büşra Bayram, yangına müdahale etmek istedi. Yangın sonrası duman tüm apartmanı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Binadan detay

- Çevredekilerden detay

- Ambulans ve itfaiyeden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA ()

=======================

MALATYA'DA EŞİNİ, 2 ÇOCUĞUNU VE KOMŞUSUNU AV TÜFEĞİ İLE REHİN ALDI

MALATYA'da, iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olan Doğan Can Ilgar (29), annesinin evden kaçtığını ileri sürerek, eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu av tüfeği ile rehin aldı. Ilgar, yaklaşık 2 saat süren çabaların ardından polise teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Doğan Can Ilgar, annesinin evden kaçtığını ileri sürerek, eşini, 2 çocuğunu ve o sırada evde olan komşusunu av tüfeği ile rehin aldı. Evdeki eşyaları sokağa atarak, bağırmaya başlayan Ilgar'ı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elindeki bıçak ve tüfekle evdekilere korku dolu anlar yaşatan Ilgar, polisin tüm çabalarına rağmen ikna olmayınca tüm cadde trafiğe kapatıldı ve olay yerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve özel harekat polisleri geldi. Ilgar, yine ikna olmayınca operasyon için düğmeye basıldı. Evin çevresine yerleşen keskin nişancıları fark eden Ilgar operasyon yapılacağını anlayınca elindeki tüfek ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Ilgar emniyete götürülürken, yaklaşık 2 saat rehin tutulan kadın ve çocuklar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------

-Polis ekipleri

-Kapatılan yol

-İtfaiye ve ambulanstan görüntü

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar

===============================

TEM'DE İKİ TIR ÇARPIŞTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI: 1 YARALI

KOCAELİ’de TEM yolunda ilerleyen bir TIR, Karayolları’na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIR’a çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları'na ait minibüs, sağ şeritteki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIR’ın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. yönetimindeki 34 EF 7396 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. TIR’da sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Can Gürbüz'ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.

Kazaya karışan TIR’ların yoldan kaldırılması için olay yerine çekiciler çağırıldı. Polis, Ankara istikametine giden araçları Hereke gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Otoyolda biriken trafikten drone görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Ekiplerin çalışmaları

- Görgü tanığı ile röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()

==================

ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hatice Ergin yönetimindeki 33 ABH 544 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Yıldız ve Ayten İspir yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kaza yapan otomobiller

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Yaralıların acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

=======================

MARKET SAHİBİ, ALKOLLÜ MÜŞTERİSİNİ BACAKLARINDAN VURDU



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, market sahibi Sait İ. (42), iş yerine gelen ve alkollü olduğu öne sürülen müşteri Murat Çetin'i (33), hakaret ettiği iddiasıyla bacaklarından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Çetin, alışveriş için markete alış girdi. Bilinmeyen nedenle market sahibi Sait İ. ile tartışmaya başlayan Çetin, iddiaya göre hakaret etmeye başladı. Buna sinirlenen Sait İ. ise üzerindeki tabancayla Murat Çetin'e ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Murat Çetin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan market sahibi Sait İ. ise bir müddet sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

===========================

BAYBURT'TA, KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 7 EV VE 2 AHIR YANDI

BAYBURT'ta, merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim köye gelerek vatandaşlarla görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen ise yangında, 7 ev ve 2 ahırın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Can kaybının yaşanmaması tesellimiz oldu. Zamanında yangına müdahale edildi. Bu yangının daha da büyümesini önledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Yangın detayları

- Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT ()

================

SİVAS'TA, ATIK PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



SİVAS'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında çıktı. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yangın görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

=====================



BAKAN ERSOY, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de otelde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Trabzon ve Rize'de incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Özellikle Rize doğa turizmi ve alternatif turizmi ile ön planda olan bir bölgemiz. Hem yaylalardaki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanlarımız ve turizm paydaşlarıyla küçük de olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Çözüle bilinecek sorunları hızlıca çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. Özellikle 2020 itibarıyla tanıtımına ağırlık vereceğiz. Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız. 2020 itibarıyla ve 2023'e kadar da aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu ve Karadeniz'in tamamında bu tarz da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunu ilave alternatif ürünlerle de destekleyip turist sayısını ve profilini artırarak gelirlerini artıracağız" dedi.

'ÇOK FAZLA POTANSİYEL VAR'

Bölgenin çok fazla potansiyeli olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Ana sıkıntısı tanıtım. Burada turizm geliştirme ajansına çok fazla iş düşüyor. Bu potansiyelin tanıtımı da önemli farklı pazar çeşitliği açısından, sadece iki pazara endekslenmiş ağırlık olarak. Biz burada pazar çeşitliliğini de yapacak, ayrıca mevcut potansiyelin farklı ülkelere tanıtılmasını sağlayacak bir program dahilinde bu yıl itibarıyla başlıyoruz. Birkaç yıl içinde etkilerinin görüleceğini düşünüyorum. Profilinde değişiklik ve turist sayısında artış olarak, zaten Rize'ye yeni bir havalimanı projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu da yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi ekleyebilirsek. Bunu sonuçlarını da ilerleyen yıllarda alırız" diye konuştu.

'İŞLETME ANLAYIŞININ GELİŞMESİ LAZIM'

İşletme anlayışının biraz gelişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Karadeniz bölgesinin genelinde özellikle personel sıkıntısı var. Buradaki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili çalıştay da bir konuşma yaptık, talepler de var. Milli Eğitim Bakanlığımızla da hem ben hem milletvekilimiz görüşecek. Buradaki turizm meslek liselerinin sayılarının artırılma yoluna gideceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Bakan detayları

- Bakan Ersoy'un açıklamaları

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE / RİZE ()

========================

NARENCİYE FESTİVALİ İÇİN 33 METRELİK TANTUNİ



MERSİN'de Toros Üniversitesi, 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 33 metrelik tantuni hazırlayacak.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne olacak. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sunacak. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, düzenleyecekleri gastroshow hakkında bilgiler vererek, "Narenciye Festivali’nde Toros Üniversitesi olarak biz de varız. Katılımcılarımıza narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden birisi olan tantuniyi hazırlayacağız. Plakamızdan da yola çıkarak 33 metrelik bir tantuni hazırlayacağız. Öğrencilerimizle son provamızı gerçekleştirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

- Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop'un konuşması

- Tantuninin hazırlanması

- Ekmeğin görüntüsü

- Tantuni görüntüsü

- Ekmek içinin hazırlanması

- Hazırlıkların yapıldığı alanın yüksekten görüntüsü

- Ekmek içine tantuni konulurken

- Yakın plan görüntüler

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN, ()

===============================

TEKİRDAĞ'DA RESTORE EDİLEN TÜRK-MACAR KÜLTÜR EVİ AÇILDI



TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen törenle restorasyonu tamamlanan Türk- Macar Kültür Evi açıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Türk-Macar Kültür Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Macaristan Dış Macarlar Müsteşarı Arpad Potapi, Laszlo Keller Macaristan Başkonsolosu, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Istvan Szabo, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını söyleyerek, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. 16'ncı yüzyıldan 17'nci yüzyılın sonuna kadar Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Türk-Macar dostluğunda Tekirdağ'ın bir köprü görevi gördüğünü ve bu dostluğu Türk- Macar Kültür Evi'nin daha da pekiştiğini ifade ederek, "İçinde yaşadığımız toprakları değerli kılan sadece havası, doğası, kültürü, sanatı değil, içinde barındırdığı farklı renkteki kültürleridir. Bu güzelliklerden nasibini almış şanslı illerimizden biri de Tekirdağ'dır" diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Tekirdağ'a gelirken evime gelir gibi geliyorum her zaman. Çünkü Türkiye'de bulunan şehirlerden en Macar şehir Tekirdağ'dır. İkili ilişkilerimiz her alan da çok iyi. Hem ekonomi, hem siyasi olarak. Kültür iş birliğimizi projeler bazında yürütüyoruz. Projelerden de geçici ve kalıcı projeler var. Geçici projeler konserler, sergiler ve bu çeşit faaliyetlerdir. Ama kalıcı projeler ise gerçekten insan hafızasında kalan projelerdir. Bu projelerin başında, Tekirdağ bulunuyor. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Tekirdağ hem hoşgörüsü ile hem Macar severliği ile bizim gönlümüzde yerini aldı. Alacak değil aldı. Hem de 1930'lardan beri gönlümüzdedir. Ve sanırım bizlerce İstanbul'dan sonra en çok bilinen şehir, Rodosto yani Tekirdağ'dır. Ben çocukken ve daha çok gençken ve benim gibi tüm çocuklara Rodosto'nun ne olduğunu, Macarlar için neden önemli olduğunu öğretiyorlar. Bu ikili ilişkilerimize çok fazlar şey katan bir durum" dedi.

Macar Kültür Evi, konuşmaların ardından kurdele kesilip hizmete açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Macar evinden detay görüntüler

-Evin içerisinden görüntüler

-Evi ziyaret eden vatandaşlar

-Büyükelçinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

===========================