DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

BAKAN AKAR: ORTAK DEVRİYE ÖNÜMÜZDE Kİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak devriye görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak" dedi.

Bakan Akar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Kabul Töreni'ni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen Türk-Rus ortak devriyeleriyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, şunları söyledi:

"Rusya'yla görüşmeler devam ediyor. Dün geldiler, askeri heyetler çalıştı bugünde çalıştılar yarında çalışacağız. Ayın 22'sinde Moskova'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz. Nasıl uygulayacağız araziye, gayet güzel gidiyor görüşmeler. Sonuçlandığı zamanda sizlerle paylaşacağız. Ortak devriye önümüzde ki günlerde, kısa süre sonra başlayacak."

HDP önündeki eylemde 57'nci gün (EK)

HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERE KIŞLIK ÇADIR KURULDU

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için eylem yapan ailelerin, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için hayırsever vatandaşlar tarafından kışlık çadır kuruldu. Daha önce bir hayırsever tarafından gölgelik kurulmuş ancak aileler evlatları için nöbet tutarken soğuk hava ve yağışlardan olumsuz etkileniyorlardı. Bunun üzerine ailelere destek olmak için hayırsever vatandaşlar, dün akşam saatlerinde HDP il binası önüne gelerek beraberinde getirdikleri kışlık çadırı kurdu.

KARAMAN'DA NEFES KESEN POLİS OPERASYONU!

SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ POLİS 2 YARALI



KARAMAN'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın otasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi. İki grup çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu. Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ'ın, bacaklarına ve beline isabet etti. Yaralanan Karadağ'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERALARINA YANSIDI

Silahlı kavga anı ise kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma sırasında yoldan geçen Zafer Şahin de vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

YARALI POLİS, 'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Yaralanan polis memuru Yücel Karadağ, müdahale eden sağlık görevlilerine "Panik yapmaya gerek yok. Beni alın buradan. Çıkalım buradan" diyerek uyarıda bulundu. Ambulansa alındığı sırada da müdürlerine "Müdürüm iyiyim. Daha önce de yaralanmıştım. Büyütecek bir şey yok." dedi. Yaralı Karadağ ve Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin balkonunda bulunan 2 kişi ile onlara ateş eden 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (EK)

SAĞANAK KIZILTEPE'DE DE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan sağanak sonrası ana caddeler göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına gelirken, çok sayıda araç göle dönen yol nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken, Tajdin Dündarkaya'ya ait 20 tavuk telef oldu. Dündarkaya, "Yağmur yağmaya başladı. Yaklaşık 20 tavuğum telef oldu. Evimde bulunan bütün eşyalar su altında kaldı" dedi.

ÖĞRENCİLERİN KALDIĞI OTELİN ÇATISI YANDI



BARTIN'ın Ulus ilçesinde belediyenin işlettiği 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan öğrenciler dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında, Ulus Belediyesi'ne ait Mezgeler Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. 36 odalı otelde kalan 17 üniversite öğrencisi ile 4 aile dışarı çıktı. Yangına ilk olarak Ulus Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Bartın ve Abdipaşa belediyeleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler de destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında otelde bulunan eşyalar vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkartıldı. 2 itfaiyeci ayaklarına batan cisimler nedeniyle yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiyeciler tedavi altına alındı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun yangınla ilgili olarak, "24 yıl önce yapılan ancak hizmete açılmayan otelimizi belediyemiz imkanlarıyla geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Akşam saatlerine doğru çatıda dumanlar yükselmeye başladı. Otelde bulunan 17 öğrenci ve 4 aileyi tahliye ettik. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Çok korktuk. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

AĞRI'DA İLK KAR TENDÜREK DAĞI'NA DÜŞTÜ

Tendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Hava sıcaklığının giderek azaldığı Ağrı'da ilk kar, 3 bin 584 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'na düştü. Bölgeyi beyaza çeviren kar yağışı Tendürek dağı eteklerindeki Atadamı Köyü'nü de etkiledi. Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, köylüleri şaşkına çevirdi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu belirten köylüler, kışın zor geçeceğini söyledi. Atadamı Köyü sakinlerinden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.

ANKARA'DA KORKUTAN PATLAMA, BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



ANKARA'da, bir kişinin alkol satışı yapan iş yerine bıraktığı çantada patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı iş yerinde büyük çapta hasarın meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Yakacık Bulvarı üzerinde alkol satışı yapan markete gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre önce alkol istedi. Market çalışanının alkolleri uzatmasıyla elindeki çantayı ve alkolleri masaya bırakan kişi, iddiaya göre "Arabadan para alacağım" deyip marketten dışarı çıktı. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından iş yerinde patlama meydana geldi. O sırada markette bulunan iş yeri çalışanı Selçuk Boztaş, olayın şokuyla kendini dışarı attı. Şans eseri olayı yara almadan atlatan Boztaş'ın ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, iş yeri içinde incelemelerde bulundu. Jandarma, Boztaş'ın ifadesine de başvurarak, şüphelinin bıraktığı çantanın patladığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, olaydan yarım saat geçmeden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin patlayan maddenin tespiti için çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DIŞARI ÇIKTIĞI SIRADA BİRANDA PATLAMA OLDU'

İş yeri çalışanı Selçuk Boztaş, "Her zamanki gibi dükkana bakıyordum. Maskeli bir adam içeri girdi. Elinde bir çanta gördüm, şüphelendim ama bomba olacağı hiç aklıma gelmedi. Alkol falan aldı ve 'Arabadan para alıp geleceğim ağabey' dedi. O dışarı çıktığı sırada biranda patlama oldu. İçeride bir tek ben vardım, ben de yaralanmadım hemen dışarı attım kendimiö dedi.

'KAÇARKEN ARKA MONTUNU ÇIKARTTI'

Görgü Şahidi Serdar Karaca ise patlamanın ardından maskeli bir kişiyi gördüğünü belirterek, "Ben tesadüfen buraya geldim. O sırada patlama oldu. Camlar falan kırıldı. Kamera kayıtlarına göre de, kaçarken arka tarafa geçip montunu falan çıkartıyor. Sonrada kaçıyorö ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU AVM'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ VURUP İNTİHAR ETTİ



AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis memuru Atilla D. (44), bir AVM'de karşılaştığı ve iddiaya göre kendisine borcu bulunan Ahmet B.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla vurdu. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşledi. AVM'de dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda ağır yaralanan Ahmet B. ile Atilla D. hastanede tedaviye alındı. Olayda ağır yaralanan 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orta Mahallede bulunan bir AVM'de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atilla D., iddiaya göre alacaklı olduğu Ahmet Barut ile AVM'de karşılaştı. Atilla Durmuş ile Ahmet B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis memuru Atilla D., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında beylik tabancası ile Ahmet B.'ye bir el ateş etti. Ahmet B. kanlar içinde yere yığılırken, Atilla D. bu kez silahı kendi başına dayayıp ateşledi.

Panik ve korkunun yaşandığı AVM'de güve8nlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Ahmet B. Aydın Devlet Hastanesi'ne, Atilla D. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'de olay yerine gelerek bilgi aldı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

3 GÜNDÜR KAYIPTI, CESEDİ BULUNDU



ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce köprüden Ceyhan Nehri’ne atlayan Fatma E.’nin (38), cansız bedeni bulundu.

26 Ekim günü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı kişiler kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu.

Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, dün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İZMİR'DE ÇOCUK PARKI YAKININDAKİ METRUK BİNADA CESET BULUNDU

İZMİR'in Bornova ilçesinde metruk bir binada, yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Serintepe Mahallesi 4323 sokakta bulunan Kandere Parkı'nda meydana geldi. Parkta vakit geçiren bir grup vatandaş, yakında bulunan metruk bir binanın zemin katından kötü kokular geldiğini fark etti. Şüphelenen vatandaşlar binaya girdiklerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri metruk binada çalışma yaptı. Yapılan incelede ise ölen kişinin Barbaros Atay olduğu belirlendi. Ayrıca, Atay'ın cesedinin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde kullanırken öldüğü tahmin edilen Atay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından Atay'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BACAKLARINDAN VURULDU, SANDALYEDE OTURUP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde A.K. (36), iş yerinin önünde Mustafa B.'yi (72) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Sağlık görevlileri gelene kadar esnaf tarafından sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti.

Olay, dün öğleden sonra, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Araç alım satım işiyle uğraşan Mustafa B., iş yerinin önünde otururken, yanına A.K. yaklaştı. Bu sırada tabancasını çıkaran A.K., bilinmeyen nedenle Mustafa B.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Sağlık görevlileri beklenirken, sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa B.'yi ambulansla özel hastaneye götürdü. Polis, olay sonrası kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KAZADA YARALANAN ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralanan Onur Efe Çelik (12), "Anne" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönüne giden Altun Çelik (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ne çıkan Abdurrahman Buluş'un (35) kullandığı 04 P0222 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Altun Çelik ile yanında bulunan torunu Onur Efe Çelik yaralandı. Yaralan çocuk, "Anne" diyerek gözyaşı döktü.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Şahin yönetimindeki 02 DE 070 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hacı Kara, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

4 GÜNDÜR KAYIP OĞLUNA SESLENDİ YALVARIYORUM, DÖN GEL ARTIK

KAYIP GENCİN SESLİ MESAJI:

"Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin.

Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim..."



ANTALYA'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan Hakan Gökalp'ten (31) 4 gündür haber alınamıyor. Anne Emine Fidan, oğluna, Yalvarıyorum, dön gel artık diye seslendi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan Gökalp, geçen cuma sabah, 07 BUR 94 plakalı otomobiliyle kayıplara karıştı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız diyen Gökalp'in ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.

Aradan geçen 4 günde haber alınamayan Hakan Gökalp'in annesi Emine Fidan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Ancak tedaviden sonra düzeldi. Ardından testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Saçları dökülünce canı sıkıldı. Oğlumun kendisine bir şey yapmasından endişe ediyorum dedi.

Eşinden ayrıldığı öğrenilen 3 çocuk annesi Fidan, aracılığıyla oğluna, "Ne olur oğlum dön gel. Ne olursun gel. Seni çok merak ediyorum. Beni çok üzdün biliyorum. Neredeysen çık gel oğlum. Yalvarıyorum. Çık gel artık" diye seslendi.

İki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Hakan Gökalp'i polis her yerde arıyor.



OKULDA ŞİDDET İDDASI!

OĞLUNU DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



MARDİN'de Mehmet D., epilepsi hastası oğlu 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi (10) yaramazlık yaptığı için dövdüğü iddiasıyla öğretmen E.U.K. ve idareciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 8 Ekim günü merkez Artuklu ilçesinde bulunan Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre sınıf öğretmeni E.U.K., yaramazlık yaptığı iddiasıyla 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi dövdü. Öğrencinin durumu anlattığı babası Mehmet D., sağlık merkezine gidip rapor aldı ve okula gidip idarecilerle görüştü. İdarecilerin soruşturma başlatılacağını söylemesi üzerine şikayetçi olmayan Mehmet D., evine döndü. Mehmet D., geçen süre içerisinde öğretmen hakkında soruşturma başlatılmadığını öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet D., oğlunun olayı kimseye anlatmaması için öğretmeni tarafından da korkutulduğunu savundu. Oğlunun psikolojisinin bozulduğu belirten Mehmet D., ilgililerin cezalandırılmasını isteyerek şunları söyledi:

"Müdürle görüştükten sonra oğlumu almak üzere sınıfa geçtim. Oğlumu sınıftan alırken ağladığını fark ettim. Sınıfta eğilerek yürüyordu. 'Ne oldu?' diye sorduğumda 'Bir şey yok' dedi. Yolda yine ağlamaya başlayınca canının acıdığını söyledi. Eve gidince daha yeni öğretmeninin kendisini dövdüğünü korka korka anlattığında vücuduna baktım. Birçok yerinde dayak izini gördüm. Sırtında morluklar vardı. Okul müdürünün yanına giderek, kendisine sordum. 'Biliyorsunuz benim oğlum epilepsi hastası. Öğretmen nasıl olur da benim oğlumu döver? dedim. Müdür bizi sakinleştirmeye ve geçiştirmeye çalıştı. Öğretmenle görüştüğümde de bana 'Ben sinirli biriyim. Biraz kızdım' diyerek kendini savundu. Benim oğlumun psikolojisi bozuldu, artık uykusunda 'Anne öğretmen beni dövecek' diye kalkıp, kabus görüyor. Benim oğlum hasta epilepsi hastası. Bırakın bir öğretmenin bir çocuğun bile ellememesi lazım her an kriz geçirebilir. Öğretmen ve idareciler el birliği ile bu olayın üstünü örtmeye çalıştılar. İşte raporları yanımda. Öğretmen hakkında soruşturma açılsın, şikayetçiyim."

Okul yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

TELEFON HATLARINDA SİNYAL DÜŞÜKLÜĞÜ OLUNCA YAKALANDILAR

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karagüney Mahallesi ve civarında telefon hattında sinyal düşüklüğü olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye giden Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (37) ve C.E.'yi (40) telefon kablolarını keserken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada kestikleri 300 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, kablo çekme halatı, demir testere, el feneri, 2 adet telsiz,3 adet telefon ve 4 adet sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin daha öncede kablo hırsızlığına karıştıkları öğrenilirken, birçok olayın da aydınlatıldığı belirtildi. Jandarma, olaya karıştığı tespit edilen M.E.'yi (35) yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

ASIRLARA MEYDAN OKUYAN KESTANE AĞACI...

810 YAŞINDAKİ KESTANE AĞACINDA HASAT

KÜTAHYA'da Kumarı mahallesinde bulunan 810 yaşında olan Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacında Vali Ömer Toraman'ında aralarında bulunduğu katılımcılarla kestane hasadı yapıldı. Vali Toraman, ağacın hala meyve vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Kütahya önemli bir kestane üretim merkezi sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek bunu iç pazarda değerlendirip ekonomilerine katkı sağlıyorlarö dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kumarı Mahallesi'nde 810 yıllık olan kestane ağacının hasadına katıldı. Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı unvanına sahip 810 yıllık ağaçta yetişen kestaneler Vali Ömer Toraman, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile vatandaşlar tarafından çubukla dallarına vurarak hasat edildi. Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra ağacın çevresine düşen kestaneleri topladı. Kütahya'nın orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden biri olduğunu ifade eden Vali Toraman, kestane ağacının 810 yıllık olduğunu ve hala meyve verdiğini söyledi. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplandığını kaydeden Vali Toraman, "Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüzölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya önemli bir kestane üretim merkezi sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek bunu iç pazarda değerlendirip ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu kestane ormanlarının bakımını korunmasını orman bölge müdürlüğümüzle birlikte vatandaşlarımız ortaklaşa yürütüyorlar. Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Şuanda bulunduğumuz yerde bir anıt ağaç mevcuttur. Bu kestane anıt ağacı ve yaklaşık 810 yaşında daha etkileyişi Kütahya merkez Kumarı mahallesinde. Bu 810 yaşındaki kestane ağacı hala meyve vermeye devam ediyor. Bugün hasat zamanı Kumarı mahallesinde vatandaşlarımızla birlikte bu anıt kestane ağacımızda onların hasat sevincine ortak olmaya geldik. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için birlikte çaba göstermemiz gerekiyor" dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise bundan sonraki süreçte kestane tohumları ile kestane bal ormanı kurarak ülke ekonomisi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

HİSARCIKLIOĞLU: ÖZEL SEKTÖR BANKALARI BİZİ YALNIZ BIRAKTI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektör bankalarının kendilerini yalnız bıraktığını belirterek, "Özel sektör bankalarıyla çalışırken, bankacılık sektörünü yanımızda göremedik. Bu kapsamda kamu bankaları devreye girdiler. Ama hepimizin yükünü çekebilme şansları da yok. Hükümetin de desteğiyle faizleri bir miktar düşürdüler" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) düzenlediği, odalar ve borsaların katılımıyla gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge ticaretinin kalkınmasının önünü Hassa Tüneli'nin açacağına, buna odaklanılması gerektiğini söyledi.

Özel sektör bankalarının kendilerini yalnız bıraktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bizi yağmurun altında bıraktılar. Özel sektör bankalarıyla çalışırken, bankacılık sektörünü yanımızda göremedik. Bu kapsamda kamu bankaları devreye girdiler. Ama hepimizin yükünü çekebilme şansları da yok. Hükümetin de desteğiyle faizleri bir miktar düşürdüler. Yeniden kredi vermeye başlandı. Konutta, otomotivde başlatılan kampanyalarımız üyelerimiz nezdinde moral sağladı" dedi.

DALGALANMANIN ETKİSİ SÜRÜYOR

İTSO Başkanı Yılmaz ise, TOBB'un Türkiye'nin iç-dış ticaretinin şekillenmesinde en etkili kuruluşlar arasında yer aldığını, önemli başarılara imza attığını belirterek, "Bilgiye hızla ulaşılmakta, tüketici tercihleri çeşitlenmekte ve bunlara bağlı beklentiler hızla artmaktadır. İş dünyası içerisinde bu dinamikleri dikkate alanların işlerini geliştirmesi günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. Diğer yandan toparlanma eğiliminde olsak da, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmanın olumsuz etkisi halen devam etmektedir" diye konuştu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

------------------------------------------------------------------------

BEŞTEPE'DE '29 EKİM KABUL TÖRENİ'



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni' gerçekleştirildi. Törene, devlet erkanı, siyasetçiler, askerler, iş, sanat, spor ve medya temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada Fırkateyni, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekat alanındaki askerlere canlı bağlantı yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında gerçekleşen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayan törenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabul Töreni'yle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, MHP Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene katılmadı.

Törene ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçleri ile sağlık personeli, güvenlik bürokrasisi, dış misyon şefleri, milli sporcular, Hıristiyan ve Musevi cemaat temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve engelli vatandaşlar, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla katıldı. Törende birçok ünlü isim de yer aldı. Ayrıca sanat dünyasının tanınan isimleri Hülya Koçyiğit, Mustafa keser, Yavuz Bingöl, Orhan Gencebay, Ümit Besen, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Doğukan Manço, Burak Özçivit Beştepe'de yer aldı.

DEMİRÖREN AİLESİ TÖRENDE

29 Ekim kabul törenine iş dünyasından da önemli isimler katıldı. Törende, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Demirören Haber Ajansı () Genel Müdürü Kubilay Gülbek ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav da hazır bulundu.

Davetliler 16 Türk devletini simgeleyen asker ve bayrakların arasından kabul salonuna giriş yaptı. TSK Mehteran Birliği, konukları Mehter Marşı ile karşıladı. Fuaye alanında ise Kurtuluş Savaşı'ndaki üniformayı giyen ve dönemin teçhizatını kuşanan askerler, İstiklal Madalyası ve Beratı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli anları anlatan maketler yer aldı. Ayrıca, tören salonunda tarihi eserler de sergilendi.

29 EKİM SPESİYALİ SUNULDU

Törende davetlilere süt, fındık, badem ve muz ile yapılan 29 Ekim özel spesiyal içeceği, gül şerbeti, taze sıkılmış meyve suları ve meşrubatlar ikram edildi. Yiyecek ikramları, diğer törenlerde olduğu gibi Külliye Maketi ve Boğaz Köprüsü şeklindeki tabaklarda davetlilere sunuldu. Kabul töreninin yiyecek menüsünde ise çiğ köfte, yaprak sarma, börek çeşitleri, sebze, kanepe, kuru yemiş, döner, kuzu ve tavuk şiş, içli köfte ve tatlı çeşitleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı tören alanına gelişleri sırasında, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı. Askerlerle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesinin temizlenip temizlenmediğini sordu. Erdoğan, "Temizledik" yanıtı üzerine "Tel Abyad, Rasulayn... Temizleye temizleye geliyorlar" dedi.

DÖRT NOKTAYA CANLI BAĞLANTI

Tören, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Adem Kemaneci'nin Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel video gösterildi. Video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap etti. Erdoğan'ın konuşması, Arapça, İngilizce ve Fransızca'ya tercüme edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında dört noktayla da canlı bağlantı yaptı. Bağlantılar sırasında, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları askerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilere seslendi. İlk canlı bağlantı Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada Fırkateyni'ne yapılırken onu sırasıyla Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Resulayn ve Tel Abyad izledi. Canlı bağlantılara katılan askerlerin bulundukları görevlerle ile ilgili verdikleri bilgiler ile görev sorumluluklarını ifade ettikleri açıklamalar salondan büyük alkış aldı. Erdoğan, hitabının ardından tören salonunu gezerek vatandaşlarla kucaklaştı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE KENDİ İMKANIYLA İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenledi. Kabul töreni ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı. Törene, Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman askerler de davet edildi. Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim eden Muhammet Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe ve Diyarbakır HDP binası önünde dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan Hacire Akar da davetliler arasında yer aldı. 5 bin kişinin davet edildiği kabul töreninde, Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman askerler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu girişinde karşılandı.

'TÜRKİYE, KENDİ İMKANIYLA İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Erdoğan, yurtiçi ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını tebrik ettiğini belirterek, "Bugünde ülkesini ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı kutsalları söz konusunda olduğunda gözünün kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz Bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz başta olmak üzere istikbaline ve istiklaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarında devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa bu milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye'de Yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir. Rabbime şahsıma böyle bir milletin evladı olma şerefini bahsettiği için ne kadar hamd etsem azdır" ifadelerini kullandı.

'AÇIK SÖYLÜYORUM; YALAN SÖYLÜYOR'

Recep Tayyip Erdoğan, batı dünyasının terör örgütlerine karşı olan ikiyüzlü tutumunu eleştirerek, "Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucunun, batı başta olmak üzere terör örgütlerine karşı sergilenen ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığı ifşa etmiş olmasıdır. Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan batılı liderlerin neredeyse hiçbiri terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız, yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Yurt dışı temsilciliklerimize yapılan önemli bir kısmı şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda bir gayret göstermediler. Tam tersine teröristler bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi. Bizi arayanlar, teröristleri korumak, kurtarmak için nefes tükettiler. Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor" diye konuştu.

'GEREKİRSE BEDEL ÖDEYECEĞİZ'

"Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu son iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören ilkel anlayış, tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Özellikle Suriye ile ilgili hesabı olan güçlerin mücadele alanı pazarlık malzemesi haline dönüşmüştür. Suriye'ye bakıldığında sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir. Biz insan olmanın Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Gerekirse bedel ödeyeceğiz ama asla çocuklarımızı mahcup edecek, onların yüzünü kızartacak evlatlarından utandıracak yanlışa düşmeyeceğiz Sömürü zulüm olmayan, adaleti devlet ve toplum hayatının merkezine yerleştiren bir miras bırakmıştır. Bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış adaletsizlik yaşamış başka millet yoktur. Biz buna rağmen medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık çıkmıyoruz. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in 'Biz savaşı öldüğümüz gün değil, düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybederiz" sözü duruşumuzun en yalın ifadesidir.ö

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz asla onlar gibi olmayacağız. Kendimiz gibi davranmaya devam edeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıldır kesintisiz bir devlet olmayı başardık. Bu sayede 1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olmayı başardık. Bu sayede bin yıldır yaşadığımız coğrafyamızda sürekli daha derine inen kökler salmayı başardık. Petrolümüz, doğalgazımız kayda değer başka doğal kaynağımız, sömürgemiz yakın tarihe kadar yeterli alt yapımız olmadığı halde başımız dik yaşamayı başardık bu topraklarda. Çünkü biz rol yapmıyoruz, PR yapmıyor, illüzyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin özünde insani yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Bugüne kadar hep önce insan dedik öyle demeye devam edeceğiz. Rabbim hak adalet vicdan adalet yolundan ayırmasın. Türkiye'nin gücü; bekası söz konusu olduğunda birlik beraberlik kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar asıl gücümüzü milletimizin birlik beraberliğini hedef alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatlar çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu görüşmelerle birlikte en kısa zamanda neticeye varmayı hedefliyoruz. Bizim tek hedefimiz var. Terör örgütlerini buradan temizlemek için oradayız. Bu terör örgütleri bizi taciz ediyor, rahatsız ediyor. Onlar bizi rahatsız ettiği için oradayız. Bu terör örgütlerinden onları kurtarmak için oradayızö dedi.

ÖDEMİŞ'TE 2 BİN KİŞİ CUMHURİYET'İN 96'NCI YIL DÖNÜMÜ İÇİN AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI



İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, aynı anda 2 bin kişinin oynadığı zeybek gösterisi damga vurdu.

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Saracoğlu Caddesi'nde aynı anda zeybek oynadı. Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde öncesinde 3 gün boyunca eğitim gören 12 yaşından büyük gönüllülerin katıldığı zeybek gösterisi ilgiyle izlendi. Caddedeki kaldırımlar, evlerin balkonları ve pencereler, yüksek binaların tepeleri gösteriyi izleyenlerle doldu. Katılımcıların büyük bölümünün Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtler giyerek sunduğu zeybek gösteri, Cumhuriyet coşkusunu artırdı. Kutlamalar, Saracoğlu Stadyumu'ndaki çeşitli okulların katılımıyla yapılan fon ve halk oyunları gösterileri ile şiir ve kompozisyonların okunmasıyla devam etti. Stadyumdaki törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Garnizon Komutanı Asteğmen Mustafa Beytaş da katıldı. Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, törendeki konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyet'i kolay kurulmadı. Çeşitli badirelerden geçtikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet kuruldu. Kendisi, bu Cumhriyet'i siz gençlere emanet etti. Sizlerin de bu emaneti sonuna kadar koruyacağınıza inanıyorum" dedi.

MANİSA'DA 1923 KİŞİ HARMANDALI OYNADI



MANİSA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 1923 kişi harmandalı oynadı. Etkinliğin sonunda 1923 adet Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Dün sabah düzenlenen resmi programın ardından kutlamalar kapsamında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda '1923 Manisalı Harmandalı oynuyor' adlı etkinliği düzenlendi. Etkinliği, aralarında Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar birlikte ilgiyle izledi. Harmandalı oyunu öncesi, çeşitli gruplar tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra meydanı dolduran 7'den 70'e her yaştan 1923 Manisalı, Harmandalı oynadı. Harmandalı etkinliğinin sonunda meydanda kurulan Büyükşehir Belediyesi standında ise, 1923 adet Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı.

Asker selamı veren canlı heykel rekor kırdı (ek)

REKOR DENEMESİ BAŞARIYLA SONA ERDİ

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapmak amacıyla önceki gün akşam saat 19.00'da canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), 24 saati doldurarak, gösterisini başarıyla tamamladı. Gösterinin ardından konuşan İşçi, üşüdüğünde Sarıkamış şehitlerini, açıktığında ise Çanakkale şehitlerini düşünerek kendini motive ettiğini belirterek şunları, söyledi:

'CUMHURİYET VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPTIM'

"Kusura bakmayın daha yeni uyanıyorum, 24 saatlik bir meditasyondu. Arkadaşlarım bana gazetelerde çıktığımı, birçok yerde insanların haberleri olduğunu söyledi. Bunu yapmamızdaki amaç, Cumhuriyet ve şehitlerimiz içindi, umarım amacına ulaşmıştır. Çünkü İzmir halkı her zaman yanımda oldu ve sokak sanatçılarına da her zaman destek çıktı. Ben İzmir halkına çok teşekkür ediyorum, 24 saat zorlandığımı düşünemeyeceğim. Burası gece baya soğuk oldu ama Sarıkamış'taki şehitlerimizi hatırladım, karnım açıktığında Çanakkale'deki şehitlerimizin yedikleri öğünü hatırladım. Çok duygu yüklü anlar yaşadım, biz Mimus Performans Sanatlarıyız, ben bu atölyenin kurucu üyesiyim. Şunu demek istiyorum bizler sokakta yıllardır, kadına karşı şiddete hayır dedik, Emine Bulut cinayetleri olmadan önce, Soma'da işçi haklıdır dedik, Soma katliamı olmadan önce, birçok şeye hayır dedik ve hayır demeyede devam edeceğiz. Ben İzmir halkına çok teşekkür ederim. Guinness gerçekten umrumda değil, beni bu ülke ve İzmir çok ilgilendiriyor. Çünkü ben İzmir'de çok özgür bir sanatçıyım ve özgür olmaya da devam ediyorum. Guinness olursa olabilir, ülkemi temsil etmek isterim. Daha önce ülkemizi 5 ülkede temsil ettik ve temsil etmeye de devam edeceğiz."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yunus İşçi yaptığı açıklamanın ardından, meydana gelen ambulansa götürüldü. Burada sağlık kontrolleri tamamlanan İşçi, ambulanstan inerek vatandaşlara bir kez daha asker selamı verdi.

BURSA'DA YÜZBİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ

BURSA'da Nilüfer Belediyesi'nin,Cumhuriyet'in 96.yılında, "Çok yaşa Cumhuriyetö sloganıyla FSM Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. Halkın Cumhuriyet'e sahip çıktığı yürüyüşün ardından da Selda Bağcan şarkılarıyla coşkuyu katladı.

Ulu Önder Atatürk'ün "Benim en büyük eserimö dediği Cumhuriyet'in 96. yılı Nilüfer'de, yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı. Nilüfer Belediyesi'nin 2006 yılından bu yana her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında düzenlediği yürüyüş bu yıl da büyük coşkuyla ve gururla gerçekleşti.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda (FSM) düzenlenen yürüyüşte cadde Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünürken, FSM Bulvarı'nı dolduran halk, sloganlar ve şarkılar eşliğinde hep birlikte yürüdü. Coşku içinde geçen yürüyüş, Hastane Alanı'nda sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyorum. Nilüfer'de yine yüz binlerle birlikte yürüyoruz. Bu güzel yürüyüşte halkımızın Cumhuriyete olan özlemini bir kez daha birlikte haykırıyoruz. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki Atatürk ve silah arkadaşları bize bugünü emanet etmiş ve armağan etmiş. Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuğumuz bugünü bundan sonraki yıllarda da hep hatırlayarak tekrar sürdüreceğiz. Buna ant içiyoruz. Çok yaşa Cumhuriyet diyorumö dedi.

SELDA BAĞCAN: ATATÜRK'Ü GÖRÜNCE MOTİVASYONUM ARTIYOR

Nilüfer'de Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Selda Bağcan konseriyle katlandı. Dev sahnede Cumhuriyet sevdalıları ile buluşan Selda Bağcan, özgün şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş'ın eserlerini de seslendirerek alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanın karşısındaki binalara projeksiyon ile yansıtılan iki Atatürk portresinden birini görememesi üzerine Selda Bağcan, konseri esnasında diğer Atatürk portresini de görmek istediğini belirterek "Atatürk'ü görünce motivasyonum artıyorö dedi. Daha sonra portre diğer binaya da yansıtıldı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Bağcan, alanı dolduran Bursalılarla, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

DİYARBAKIR'DAKİ KABUL TÖRENİNE HDP ÖNÜNDE NÖBET TUTAN AİLELER DE KATILDI



DİYARBAKIR'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Bir otelde düzenlenen törene katılanları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu karşıladı. Askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle sohbet eden Güzeloğlu şunları söyledi:

"Milli tarihimizin önemli noktalarını hedef alarak 2023- 2071 hedeflerine birlik ve beraberlik içinde akan, teknolojiden kültüre, sanattan spora her alanda iddiasını en öteye taşıyan bir büyük ülkeyiz ve büyük yolculukta Diyarbakır'da 10 bin yılık bir geçmişin, insanlık mirasının sahip olduğu büyük zenginliklerin hem taşıyıcısı hem de zenginleştiricisidir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye'nin mührü ve kalbi olacaktır."

Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu (EK)

FENER ALAYINA 5 BİN KİŞİ KATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı İstasyon Caddesi'nde başladı. Fener alayına Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Bando takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlara eşlik etti. Grup, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe klasik araç ve motosiklet kulüpleri de araçlarıyla eşlik etti.

ÇANAKKALE'DE CUMHURİYET COŞKUSU



ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümü kutlamaları dün gece de devam etti. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüşte, 57. Alay Derneği, Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümü nedeniyle 96 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

ESKİŞEHİR'DE 10 BİN KİŞİYLE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Porsuk Bulvarı'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Kalabalık Vilayet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ADD Başkanı Azmi Kervan yaptıkları konuşmalarda yürüyüşe katılanların bayramını kutladı. Kalabalık konuşmaların ardından dağıldı.

TURİSTLERDEN ANLAMLI CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan turistler, düzenlenen organizasyonla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Turistler bedenleriyle Atatürk yazısını oluşturup, ellerindeki ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne bıraktı.

Manavgat'ın Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe otelde tatil yapan turistler büyük ilgi gösterdi. Bando ekibiyle otelin bahçesinde tur atan turistlere görevliler tarafından ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Bandoyla birlikte sahile yürüyerek giden turistler bedenleriyle 'Atatürk' yazısını oluşturdu. Daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan turistler görsel şölen oluşturdu.

Otelin Misafir İlişkileri Müdürü Nilüfer Ertürk, Türk milleti için 29 Ekim'in en önemli günlerden biri olduğunu belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı misafirlerimizle birlikte çok güzel bir şekilde kutladık. Misafirlerimizle çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

