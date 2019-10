DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

RESULAYN ŞEHİDİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine komşu, Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan askerlere PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Ahmet Akay, CHP milletvekili Aziz Aydınlık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü tarafından okunan duanın ardından şehit Türkel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Uzman Çavuş Türkel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü.

ŞEHİDİN CENAZESİ ADANA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda törenle karşılanan Türkel'in canezesi, Asri Mezarlık morguna kondu.

Bekar olan, lise öğrencisi bir kız kardeşi bulunan Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, bugün saat 09.00'da Yüreğir ilçesindeki Yakapınar Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Yakapınar Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şehit Erdoğan Türkel içim düzenlenen tören

- Törene katılan protokol

- Okunan dualar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA-ADANA,()

============================================

CUMHURBAŞKANINDAN İZMİR'E TELEFON BAĞLANTISI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı. Erdoğan, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/ YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, dün bir otelde İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri katıldı. Etkinlik sırasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefon bağlantısı yapan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sürecinde sayılı saatleri takip ettiklerini ve ilk mutabakatta 120, ikinci mutabakatta ise 150 saatlik bir sürecin içerisinde olduklarını ifade ederek, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." diye konuştu.

'2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR'

Konuşmasında salondaki partililere seslenen Erdoğan, AK Parti teşkilatı olarak İzmir'de çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ana kadememizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda bundan böyle rehavete kapılma gibi bir durumumuz, lüksümüz olamaz. Çok yoğun bir çalışmanın içerisinde bu kongrelerimizi gerek ilçe, il, kadın ve gençlik kolları ile ana kademe, ardından da büyük kongreye hazırlanmamız ve büyük kongre ile çok güçlü mitinglerle inşallah artık farklı bir çıkış yapmak 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Sormam gereken şey şu; buna hazır mıyız. İnanıyorum ki, kapı kapı dolaşmak suretiyle sandık yönetimlerine varıncaya kadar çok ciddi çalışmalar yapmak suretiyle inşallah İzmir'imizde atacağımız adımlar, bize gerek 2023 gerek başkanlık seçimlerinde gerek parlamentoda farklı neticeler getirmeli. Ardından da 2024'te artık İzmir yerel seçimlerini kesinlikle almalıyız. İlçelerde saygı duyulan insanları bulmak suretiyle bu adımları atmamız lazım. Hiçbir falsoya asla bizim prim vermememiz lazım. Bizler bu noktada fire vermeden teşkilatı oluşturup, buna göre de teşkilatlarımızla herkesin adeta saygı duyacağı ekiplerle 2023'e emin adımlarla yürümemiz lazım. Böyle anlamlı bir günde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de bir şehidimiz var malum. Gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi sağdan soldan dedikodulara bakmadan, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek yola devam edeceğiz."

'AÇIK SEÇİK BİR ŞEKİLDE YALAN SÖYLEMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri başkanlığın faaliyet raporlarını dinledi. Daha sonra Hamza Dağ, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına ilişkin, "Kıbrıs milli bir konudur. Kıbrıs öyle birtakım ifadelerle sağa sola çekilebilecek, birilerine yaranmak için bazı ifadeler kullanılabilecek bir konu değildir. Aynı zamanda İzmir'e ve Türkiye'ye büyükşehir belediye başkanı açık seçik bir şekilde yalan söylemiştir. Çünkü 15 gün önce vermiş olduğu röportaja '3 sene önce verdim' diyerek yalan söylemiştir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Telefon bağlantısından görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

=================================

KADİRLİ'DEKİ ORMAN YANGININDA 6 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü.

Kadrili ilçesi Akarca Yaylasi Çevlik mevkiindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de havadan destek verildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. 6 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan bölgeden görüntüler

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),()

=====================================

İZMİR'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE PATLAMA

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama, çevrede paniğe neden olurken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1274 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Sesi duyan mahalle sakinleri paniğe kapılırken, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çöp konteynerini güvenlik şeridi ile çembere aldı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri de çöp konteyneri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yeri çalışmaları sürerken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, vatandaşların da ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yapılan çalışmadan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

=================================

KIZIYLA GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİYE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

KÜTAHYA'da Hüseyin Y. (38), otomobille seyin halindeyken kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunus Emre Y.'yi polis merkezi önünde görünce, tüfekle ateş etti. Polis merkezinin nöbetçileri otomobilin aracın lastiklerine ateş ederek durdururken, Hüseyin Y. gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yunus Emre Y. ise yaya olarak kaçtı.

Olay, gece geç saatlerde Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi.

Hüseyin Y., yönetimindeki 1 SH 879 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sehir halindeyken, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.'yi Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.'nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.

Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.'nin otomobilin lastiklerine ateş açtı. Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis merkezi önündeki otomobil

-Nöbetçi polisin olayı müdürlere anlatması

-Araçtan detay görüntüler

-Olay yeri inceleme görüntüsü

-Nöbet kulübesinden görüntü

-Polis merkezi ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

======================================

VİYADÜKTEN DÜŞEN İBRAHİM ÖLDÜ

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 60 metre yükseklikteki viyadükten düşen İbrahim Ethem S. (16) yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğleden sonra, Nurdağı'ndaki Başpınar Viyadüğü'nde meydana geldi. İbrahim Ethem S., iddiaya göre, bir süre dolaştığı viyadüğün kenarından bilinmeyen nedenle düştü. İbrahim Ethem S.'nin yaklaşık 60 metre yükseklikten kayalıklara düştüğünü görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan İbrahim Ethem S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Ethem S.'nin cansız bedeni, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kayalıklardan alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, İbrahim Ethem S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Başpınar viyadüğü

- Gencin cansız bedenin aşağıya indirme çabası

- Görgü tanıkları ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK - Ramazan TUNCER / GAZİANTEP,()

=======================================

KOZAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 8 YARALI



ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Kozan- Feke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni'nin kullandığı 80 LM 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ebru (34), Nebi Seymen (8) ve Yeter Özkaya (76), Birsen (39), Emir (2), Nil (3) ve Anıl Dişbudak (8) ile Ayşe Yeni (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: ALİ GÖLDAL / KOZAN(Adana),()

==============================

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ BULUNAN 2 KADIN, İNTİHAR ETMİŞ; 6 TUTUKLAMA



ADIYAMAN'da, boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yaptığı belirlenen kadınların, kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri bildirilirken, gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olay, cuma gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ikisi de bekar olan Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdiklerini belirledi. Akşam saatlerinde boş araziye gelen iki arkadaştan Songül Önemli'nin önce Cansu Güven'e ateş ettiği, ardından da aynı tüfekle kendini vurduğu belirlendi. Ölen Güven ve Önemli'nin cep telefonunu inceleyen polis, telefon intihara karar verdiklerini ve intiharlarından dolayı sorumlu tutulması gereken ailelerinden 6 kişinin isminin geçtiği ses kayıtlarına ulaştı. Polis, bu bilgiler üzerine ses kayıtlarında ismi geçen 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ 'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adıyaman Adliyesi

- Şüpheliler araçlar ile gelmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Şüphelilerin yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================

POLİS MEMURU NOT BIRAKIP İNTİHAR ETTİ

KÜTAHYA'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde 'oğluma iyi bakın' diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde görevli 10 yıllık polis memuru Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesi'nde oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç., evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.'nin cebinden 'oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.'nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Mahalledeki apartman

-Sağlık ekipleri

-Cesedin çıkarılması

-Ölen memurun polisi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

======================================

DÜNYA REKORTMENİ DERYA CAN, SU ALTINDA 100 KİLOLUK KAĞNIYI ÇEKTİ

ÇANAKKALE'nin serbest dalış dünya rekortmeni Milli sporcusu Derya Can, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle anlamlı bir dalışa imza attı. Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş mücadelesinde şehit düşen tüm kadın kahramanlar anısına, 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını su altında çeken Derya Can, aynı zamanda Guinness dünya rekoruna da aday oldu.

Kariyerinde birçok dünya rekoru bulunan milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılına ithafen, Kordon Boyunda anlamlı bir dalışa daha imza attı. Çanakkale Savaşı ve İstiklal mücadelesinde şehit olan tüm kadın kahramanlara ithafen nefesini tuttu. Kucağında 9 aylık bebeğiyle birlikte cepheye kağnıyla cephane taşırken donarak şehit olan Şerife bacı gibi Cumhuriyet kadınlarını hatırlatmak için dalış yapan Can, tek nefesle su altında 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını çekti.

Kağnı arabası, rıhtımdan 50 metre açıkta ki bir tekneden su altına indirildi. Rıhtımda ise çok sayıda kişi, milli sporcu Derya Can'ın dalışını izledi. Dalış sırasında kucağına temsili olarak bir de oyuncak bebek bağlayan Can, nefesini tutup dibe daldı. Kağnı arabasını tutup su altında yürüyerek çekmeye başladı. Bu anlar sualtı kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi. Deniz üzerinde sadece kağnı arabasının üzerine bağlanmış olan Türk bayrağı göründü. Rıhtımdakiler su altında kağnı arabasını çeken Derca Can'ı meraklı gözlerle izledi. Bu süre sonra yüzeye çıkan Derya Can, halk tarafından alkışlanıp, "Bravo Derya" tezahüratlarıyla desteklendi. Milli sporcu ise, eline aldığı Türk bayrağını sallarken, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için asker selamı vermeyi de unutmadı. Can'ın bu anlamlı dalışı rıhtımda kendisini izleyen herkesi duygulandırdı.

'ONLAR VAR OLDUKLARI İÇİN NEFESİMİZİ ALIYORUZ, TUTUYORUZ'

Milli sporcu Derya Can, "Çanakkale ve Kurtuluş savaşları mücadelesinde birçok kadın şehit oldu. Ama bir çoğunun ismini hepimiz unuttuk. Şerife bacı vardı, 9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat taşırken karda donarak şehit oldu. Biz Şerife bacının kahramanlığından esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal mücadelesinde şehit olan bütün kadınlarımız için bu dalışı yaptık. Suyun altında 100 kiloluk bir kağnı arabası taşıdım ve gerçekten çok zordu. Ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizim yaşadığımız zorluklar çok önemli değil. Buradan aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'ndaki bütün askerlerimize selamımızı gönderiyoruz. Kalbimiz onlarla birlikte. Onlar var olduğu için biz nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz" dedi.

Serbest dalışta çok sayıda dünya rekoru bulunan Milli sporcu Derya Can, bu dalış ile aynı zamanda Guinness dünya rekorunu da kırmış olduğunu ifade ederek, "Bu dalış aynı zamanda Guinness dünya rekoru. Dünyada hiçbir şekilde yapılmamış bir dalış. O anlamda da tescilleteceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dalışın yapıldığı tekneden kağnı arabasının sualtına indirilmesi.

-Derya Can'ın denize girmesi ve dalışı.

-Derya Can'ın sualtında kağnıyı çekerken görüntüsü.

-Derya Can'ın su üstüne çıkması ve vatandaşların alkışlaması.

-Derya Can'ın Türk bayrağını sallayıp asker selamı vermesi.

-Derya Can ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,()

=====================================

BİSİKLETLİ GELİN KONVOYU

DÜĞÜNDEN SONRA BİLECİK'E BİSİKLETLE GELDİLER

BİR yıl önce bisiklet turunda tanışarak Bursa'da evlenen Volkan ve Rabia Gür çifti, düğünden sonra damadın memleketi olan Bilecik'e gelin arabası yerine bisikletlerle oluşturulan konvoyla yaklaşık 5 saat pedal çevirerek geldi. İlk tanıştıkları Bilecik şehir tabelası önünde poz veren Gür, çifti düğünlerini belediye bahçesinde pasta keserek kutladı.

Bilecik'te oturan Volkan Gür, geçen yıl düzenlenen Türk kadınının zaferi bisiklet turunda Rabia Gür ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, geçen akşam Bursa'da düğün yaparak dünya evine girdi. Düğünün ardından gelin arabası yerine bisikletlerini süsleyen çift ve onlara eşlik eden arkadaşlarıyla birlikte Bursa'dan konvoy halinde yola çıkarak yaklaşık 5 saatte damadın memleketi olan Bilecik'e geldiler. Konfetiler ve bayraklar eşliğinde karşılanan çift ilk tanıştıkları Bilecik şehir tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından ise evliliklerini belediye bahçesinde göbek atıp pasta keserek kutladı. Volkan Gür, ilk kez şehir tabelası önünde tanıştıklarını ve burasının kendileri için çok özel olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl bisiklet turunda tanışmıştık, geçen akşam da evlendik. Düğünden sonra sabah bisikletle çıktığımız düğün konvoyumuzla sağ salim Bilecik'e vardık çok şükür. Her şeyin başladığı yer bu nüfus tabelasının olduğu yer. Yaklaşık bundan bir sene önce burada bayrak tesliminde Rabia'nın kalbini çaldım. Yol inişli çıkışlıydı yokuşlarda vardı. Yaklaşık beş saat sürdü yolö dedi.

"BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM"

Gelin Rabia Gür ilk tanıştıkları yere gelinlik ve damatlıkla geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bir yıl önce biz burada bayrak teslim etmiştik. Meğer ben buraya gelin gelecekmişim. Bir yıl sonra kendimi de teslim etmiş oldumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Damatın anne ve babasıyla röp.

-Gelin ve damadın karşılanması

-Arkasındaki bisikletli grup

-Çiftin açıklaması

-Şehir tabelası önünde poz vermeleri

-Bisikletli konvoyun belediye bahçesine gidişi

-Gelin ve damadın oynaması

-Pasta keserek eğlenmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

====================================

2'NCİ ULUSLARARASI TROYA HALK DANSLARI FESTİVALİ BAŞLADI

ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü'nce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali, Kordon Boyunda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçının katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından, dansçılar kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Morabbin Parkı'nda sahneledi. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterilerini halk ilgiyle izledi.

Festival, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kordon Boyu'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek gala gecesiyle son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerin kortej yürüyüşünden görüntü.

-Halk Danslarından görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,()

=======================================

ALTIN PORTAKAL'IN İLK FİLMİ 'BİNA' OLDU

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 'ulusal kategori'de gösterilen ilk filmi, yönetmenliğini Orçun Behram'ın yaptığı 'Bina' oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Festivali'nin 'ulusal kategori'de gösterimi yapılan ilk filmi, Türkiye'de ilk kez gösterilen, Orçun Behram'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Bina' oldu. Gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Behram, filmin karamsar olduğunu belirterek, evrensel eleştiriyi filmiyle aktardığını söyledi. Behram, "İnsan ve medya ilişkisi üzerine kurulu bir film. Toplumların geri dönüşümü olmayan bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Medyanın yarattığı gerçekliği işledim. Film bu yüzden pesimistik. Filmi çekmekteki amacım medyanın gerçekliği ve yine medyanın hiper gerçeklik yerini almasını ele almaktı" dedi.

'Bina'nın 4 ülkede gösteriminin yapıldığını belirten Orçun Behram, Fransa'da ajans tarafından filmin satın alındığını da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Katılımcılardan görnütü

- Film ekibinin görüntüsü

- Orçun Behram'ın konuşması

++

EK

- Kortejden detaylar

- Ödül töreninden detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

==============================================

SİHİRLİ FLÜT VE ANKARA YAYLILAR TOPLULUĞU BÜYÜLEDİ

MERSİN'de Akdeniz Opera ve Bale Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 96'nci yılı nedeni ile düzenlenen konserde sahne alan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğu, performansı ile sanatseverleri büyüledi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda dün akşam saatlerinde düzenlenen konsere çok sayıda sanatsever katılırken, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner, etkinliği kulübün 10'ncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından sahne alan dünyaca ünlü sanatçı 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'e kemancı Elena Postnova, Feruza Abullaeva, viyolacı Yukiyo Hirona, viyolonselci Serdar Rasul ve kontrabasçı Sergey Margulis'ten oluşan Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik etti.

Konser sırasında konuşan Şefika Kutluer, sanattın insan hayatında çok önemli olduğunu dile getirerek, konsere katılanlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Salonda bulunanlardan genel ve detay

-Ankara Yaylılar Topluluğu sahneye gelirken

-Topluluk salonda bulunanların selamlar

-Şefika Kutluer, salona gelirken

-Şefika Kutluer, salonda bulunanları selamlayıp konuşurken

-Konserden genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,()

======================================