DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor



SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na dün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı.

Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenildi. Uçakların iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri kargo uçağı havalanırken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

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Trabzon'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi



TRABZON’da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trabzon'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karadeniz Sahil Yolu detayları (Cep telefonu)

-Uzun araç kuyruğundan görüntüler

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON ()

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Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı



KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari araçla çarpışan kamyonet kontrolden çıkıp, taklalar atarak sulama kanalına düştü. Kazayı hafif yaralı atlatan kamyonet sürücüsü Abdulnasır Sönmez, ambulansa binmek yerine "Kim vurdu benim arabama?" diyerek, diğer aracın sürücüsünü aradı.

Kaza, öğleden sonra Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Sümbüllü Bulvarı'nda ilerleyen Abdulnasır Sönmez yönetimindeki 46 ABY 400 plakalı kamyonet ile Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Osman Ç. yönetimindeki 46 BG 187 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada kamyonet taklalar atıp, şarampole devrildi. Ardından da korkulukları kırarak, sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'KİM VURDU BENİM ARABAMA?'

Kamyonetin sürücüsü Abdulnasır Sönmez, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldığı aracın üzerine oturarak, kurtarılmayı bekledi. Sönmez, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülürken de hafif ticari aracın yanına gitmeye çalıştı. Kendisine çarpan aracı görmediğini söyleyen Sönmez, "Kim vurdu benim arabama? Bana vurdular ben düşmedim?" dedi. Sağlık görevlileri tarafından ikna edilen Sönmez, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonetin üstünde oturan Abdulnasır Sönmez

- Kamyonete merdiven uzatılması

- Ekiplerin yaralının yanına inmesi

- Sönmez'in merdivenden çıkması

- Sönmez'in diğer sürücüyü araması

- Sönmez'in ambulansa alınması

- Kamyonetin uçtuğu kanal

- Kamyonetin çarpıştığı diğer araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Çocukların oynadığı traktör, durağa girdi: 1 çocuk yaralı



ADIYAMAN'da, çocukların oynadığı park halindeki traktör, bir anda hareket ederek girdiği durakta annesiyle minibüs bekleyen Aydanur Can'a (12) çarptı. Yaralanan Can, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, 02 AE 047 plakalı traktörünü yola kenarına park edip evine gitti. Bir süre sonra mahalledeki çocuklar traktörün üstüne çıkıp oyun oynamaya başladı. Aniden hareket etmeye başlayan traktör cadde üzerindeki minibüs durağına girdi. Bu sırada annesi ile durakta minibüs bekleyen Aydanur Can'a traktör çarptı. Aydanur Can yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydanur Can Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Traktör

- Minibüs durağı

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Duran camları yola savrulmuş hali

- Polislerin çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 3'üncü kilometresindeki Salkımbağı köy yol ayırımında meydana geldi. Halit Aydoğmuş yönetimindeki 35 AD 445 plakalı otomobil ile Mustafa Oğuz'un (46) kullandığı 44 FV 201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Oğuz'un otomobilindeki Muhammed Oğuz (1) ve Emre Oğuz (7) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobiller

- Trafik polisi incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı



MALATYA'da, otomobil ile trafik polislerinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara asfaltı Bostanbaşı kavşağında 46 F 6346 plakalı otomobil ile trafik polisinin kullandığı motosikleti çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sürücü ise polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Polis ekipleri

- Kaza yapan otomobilden detay

- Kazanın gerçekleştiği kavşak

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, ()

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56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı



ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 56'ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu kortej, 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

KORTEJE KATILANLAR

Hava sıcaklığının 29 dereceyi gösterdiği kentte, korteje sinemanın gözde isimleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek, vatandaşları selamladı. Kortejde Füsun Demirel, Şahnaz Çakıralp, Ayten Ustaoğlu, Defne Yalnız, Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Saba Tümer, Hatice Aslan, Cemal Hünal, Burak Hakkı gibi isimler yer aldı.

BAŞKAN BÖCEK: FESTİVAL ÖZÜNE DÖNDÜ

Kortejde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın, festivalin özüne kavuştuğunu, Antalyalıların da özlemini giderdiğini söyledi. Böcek, "Güzel insanlarla beraberiz. Bundan sonra festivalimiz gelişerek, büyüyecek" dedi.

SELMA GÜNERİ 50 YIL SONRA YİNE ANTALYA'DAN ÖDÜL ALACAK

Yeşilçam'ın ünlü ismi Selma Güneri de "Özümüze döndük. Türk sineması geri geldi. Bu akşam onur ödülü alacağım. 15 yaşında ilk ödülümü buradan almıştım, 50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya'dan alacağım" diye konuştu.

Yusuf Sezgin ise ulusal yarışmanın tekrar başlaması dolayısıyla Antalya halkına ve Başkan Böcek'e teşekkür etti. Burcu Esmersoy, daha önce çalışmak için geldiği festivale bu sefer keyif almak için geldiğini söyleyerek, "Antalyalılar açılışa davetliymiş, bundan dolayı çok sevindim" dedi.

DENİZ AKKAYA: ALTIN PORTAKAL BİR MARKA

Saba Tümer de organizasyona bayıldığını kaydetti. Tümer, "Her şey çok güzel görünüyor. Davet edildiğimiz sürece her zaman festivale katılmak isteriz" diye konuştu. Deniz Akkaya ise festival dolayısıyla uzun süredir görmediği arkadaşlarını Antalya'da gördüğünü aktardı. Akkaya, "Altın Portakal çok değerli bir markamız. Bütün halk burada, halk yüreklerine oturttukları sanatçıları görmek için adeta çabalıyor. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ilk kez 10 bin kişilik spor salonunda açılışı gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türk sinemasının 'Sultan' unvanlı sanatçısı Türkan Şoray ile Yusuf Sezgin, Salih Güney, Ahmet Mekin, Selma Güneri, Oktay Kaynarca ve çok sayıda dizi ve film oyuncusu kırmızı halıdan geçerek törenin yapılacağı alana geldi. Birbirinden şık giyinen sanatçılar, kırmızı halıda göz doldurdu.

BAKAN ERSOY'DAN NİCE 50'LİLİ YILLAR DİLEĞİ

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festivali daha nice 50'li yıllara taşımanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Ersoy, "Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" dedi.

Bu yıl onur ödülü alacak isimlerden biri olan sanatçı Ahmet Mekin de Antalya'nın Türk sineması için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, sinemaya verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Altın Portakal'ın tekrar özüne döndüğünün altını çizen Mekin, kendisini onur ödülünü layık görenlere teşekkür etti.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünün jüri üyesi Şebnem Bozoklu, jüri üyesi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ulusal yarışmanın geri döndüğü için ayrı bir sevinç yaşadıklarını da vurgulayan Bozoklu, "Muhteşem yeniliklerle geldi. Cahide Sonku Ödülü kadın bir çalışana verilecek. Oyuncu olup olmaması önemli değil. Filmin her hangi bir yerinde çalışmış olabilir. Festival bütün dünyada geldi 20X20-50X50 diye bir oluşum var. Antalya bu taahhütnameyi imzaladı. 2020 yılına kadar sinema sektöründe yüzde 50/50 cinsiyet eşitliği hedefleniyor. Sinema sektöründe çalışanların yüzde 96'sı erkek. Umarım 2020 yılına kadar bu eşitliği sağlamış olacağız" dedi.

Oyuncu Oktay Kaynarca da festivalin Antalya ile çok iyi bütünleştiğini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kırmızı halıdan geçerek halkı ve sanatçıları selamladı. Seçim öncesinde verdikleri sözü tuttuklarını kaydeden Böcek, "Antalya'mız ve ülkemiz, sinemaseverler ve sanatçılarımız için çok özel bir gün. Seçim öncesi söylemiştik, Altınportakal Film Festivali'ni özüne döndüreceğiz diye. 56'ncı Altınportakal Film Festivali'ni bugün start verdik. Kortejde sanatçılarımızla vatandaşlarımızı birlikte görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'IN İLK ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejin ardından açılış töreniyle devam etti. 10 bin kişilik spor salonundaki törende ünlüler şıklık yarışına girdi. İlk kez bu kadar büyük salonda gerçekleştirilen açılış törenine halk da büyük ilgi gösterip salonu doldurdu. Ünlülerin yanı sıra törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

SANATÇILAR VE GAZETECİLER AYAKTA KALDI

Salon düzeninde tartışmalar yaşandı. Halk, açılışı seyirci tribününde izlerken, konuklar sahadaki sandalyelerden takip etti. Bazı sanatçılar geç kalınca ayakta kaldı. Deniz Akkaya ve Burcu Esmersoy ayakta kalanlar arasında yer aldı. Öte yandan haber takibi yapan gazeteciler için salonun sağ köşesinde yer ayrıldı. Gazeteciler kendilerine ayrılan yerin fotoğraf çekimine uygun olmadığını belirtti. Yine bazı gazeteciler de töreni ayakta izleyerek görevlerini yerine getirmeye çalıştı.

BAKAN ERSOY: SİNEMA ÜLKELERİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIR

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'nin en önde gelen sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti. Ersoy, 56'ncı kez gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne emek veren ve katkı sunan herkese teşekkürlerini sunup, salondaki tüm sanatçıları selamladı. Sinemanın, akılda kalıcı ve uzun süreli etkisiyle bilgi ve düşüncenin aktarımında benzersiz bir başarı sağladığını ifade eden Ersoy, "Bu güç, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, toplumların birbirini tanıması ve anlaması noktasında çok değerli faydalar sunabilecek potansiyele sahiptir. Dünya sinemasından seçkin konuklarla sinemacılarımızın bir araya getirildiği bu tür organizasyonlar, ortak üretimlerin gerçekleşmesine yardımcı olurken, kültürel anlamda da ülkeleri birbirine yaklaştırmaktadır" dedi.

YERLİ FİLM İZLEYİCİSİ ARTTI

Dünyada yüzlerce milyar dolarlık bir sektörün merkezi olan sinemanın, muazzam bir ekonomik hareketliliği ve kazancı beraberinde getirdiğini belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanat hiçbir zaman maddiyatla ilgili olmamıştır. Ancak sanatın sonuçlarından biri de ekonomik olarak toplumun refahına sunduğu katkıdır. Oluşturduğu istihdam sinemaya bağlı ortaya çıkan ve gelişen yan sektörler ve de etkili tanıtım gücüyle turizme etkisi sinemayı önemli bir konuma getirmiştir. Böylesi kazanımlar sunan bir sanat dalının en doğru ve güçlü şekilde desteklenmesi önemlidir. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya duyduğu ve verdiği değer, hem çalışmalarımızda güç hem de amaçlarımıza ulaşmada büyük bir destek olmaktadır. 2002 yılında günümüze devletimizin sürdürdüğü destek politikalarıyla sağlanan gelişim ortadadır. Vizyona giren yerli film sayısı 2002 yılında 9 iken, 2018 yılında 180 olmuş, 2002 yılında 2 milyon olan yerli film izleyici sayısı, 2018 yılında 4 milyonu aşmıştır."

İZLEME ORANI YÜZDE 63

Türk milletinin kendi sanatçısının ve yapımcılarının en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Türk filmlerinin izlenme oranı yüzde 63 seviyelere ulaşarak, bu alanda Avrupa'nın ilk sırasına yerleşmesini sağlamıştır. Dünyanın en önemli festivallerinde Türk filmlerinin elde ettiği başarılar ve kazanılan ödüller, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanında 150'den fazla ülkeye ihraç edilen dizi filmlerimiz yaklaşık 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşarak, dünyada ikinci sıraya yerleşmiştir. Gelinen bu noktanın çok daha üstüne çıkmamızı sağlayacak kapsamlı destekleriyle Cumhurbaşkanımızın kıymetli katkılarıyla Ocak 2019'da çıkardığımız yeni sinema kanununu sektörün faydasına sunduk. Bu kanunla sinema sektörüne sanatsal ve estetik olarak önemli katkı sağlayan filmlerin, salonlarda kendilerine yer bulabilmelerini ve daha çok seyirciyle buluşturulması için yerli film gösterim desteğini de hayata geçiriyoruz. Ayrıca teknik alt yapısı, iş gücü kapasitesi olan ülkemizin, önemli film çekim merkezlerinden biri olabilmesi için yabancı film yapım desteği vermeye başlıyoruz. Bunların yanında dizi film desteği ortak yapım desteğiyle birlikte destek verdiğimiz tür ve alan sayısının 13'e ulaştığını belirtmek isterim" diye konuştu.

CUMHURİYET BAYRAMI VURGUSU BÜYÜK ALKIŞ ALDI

CNN Türk'te canlı yayınlanan açılış gecesinde Yekta Kopan ve Ceyda Düvenci, programın sunuculuğunu yaptı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarım asrı aşan festivali birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özlemle kucakladıkları festival tarihi yaşadıklarını kaydeden Böcek, "Ülkemizin geçirdiği zor günlerde festivalimizin nefes ve ışık olsun istiyoruz. Antalya'mızın özünde sinema aşkı hep vardı. Halkımız için önemli bir değerdir. Festivali yeniden özüne döndürdük. Daha güzel günlere gideceğiz" dedi. Konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na vurgu yapan Böcek'in söylemleri uzun süre alkışlandı.

TÜRKAN ŞORAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da sahneye çıktığında büyük alkış aldı. Şoray, sahnede duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Türkan Şoray, seyircinin alkışlarına, "Siz benim canımsınız. Bu alkışlarınızla bu sıcaklığınızda yaşattığınız mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Festival tarihinde belki de ilk kez festivalin esas sahipleri, Antalyalıların katkılarıyla muhteşem bir açılış oluyor, bir şölen gibi" yanıtını verdi.

BAŞKAN TÜRKAN ŞORAY'IN ELİNİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yıllar boyu Türk sinemasına katkılarının daha da büyüdüğünü dile getiren Şoray, "Portakal, ülkemizin en kalıcı festivali halini aldı. Bu festival, Türk sineması için bir gururdur. Festivalde bu heyecan hiçbir yerde yaşanmaz. Sinema tüm insanlığın tüm insanların ortak değeridir. Genç kuşak sinemacılar çok değerli bir mirası devralıyor. Dünyada sinemamız en güzel yerlere ulaştı. Onlarla gurur duyuyorum. Sinemacı kardeşlerimin yüreklerini aktararak yaptıkları filmler yarışacak. Bu sene bizi Altın Portakal'a kavuşturduğu için Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Yaşasın sinema, teşekkürler sinema, yüreğimdesiniz" diye konuştu. Başkan Böcek, sahnede Türkan Şoray'ın elini öperek teşekkür etti.

OĞLUNDAN BABASINA ÖDÜL

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Bu yılki Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne Can Kolukısa layık görüldü. Ödülünü oğlu Emrah Kolukısa'dan alan Can Kolukısa, ödülünü öperek teşekkür etti. Kolukısa, "Yıldırım Önal adına konan bu ödül, hayatımın en büyük ödülü oldu. İkinci büyük ödül ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yeniden başlaması oldu" dedi.

Emrah Kolukısa ise "Muhteşem bir gece. Bu ödülü babama vermek çok büyük bir gurur" dedi.

SELVİ BOYLUM ALYAZMALIM'IN OYUNCUSU AHMET MEKİN ONURLANDIRILDI

Açılış töreninde Onur Ödülü'ne layık gören Ahmet Mekin'e Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Başkan Muhittin Böcek ödülünü verdi. Ahmet Mekin, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata yönelik sözlerini aktardı. Mekin'in sözleri büyük alkış aldı. Mekin, "Festival, bizler için çok önemli. Türk halkı sinemasının arkasında durdu ve devam edecektir. Başarılar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı defalarca kutlu olsun" dedi.

50 YIL SONRA YENİDEN ANTALYA'DA ÖDÜL ALDI

Açılış gecesinde, ilk Altın Portakalı'nı 15 yaşında alan oyuncu Selma Güneri de Onur Ödülü alan diğer isim oldu. Güneri'ye ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Konuşmasını Yeşilçam'a ayıran Güneri, "Yeşilçam'ı göz ardı etmek Türk sinemasını yok saymak demektir. Bu akşam Türk sineması yeniden festivalle döndü" dedi.

Açılış gecesi, sanatçı Candan Erçetin konseri ile tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortejten görüntü

- Vatandaşlar

- Araçların geçişi

- Sanatçılardan detay

- Başkan Muhittin Böcek detay

- Başkan Böcek açıklama

- Selma Güneri

- Yusuf Sezgin

- Deniz Akkaya

- Saba Tümer

- Burcu Esmersoy

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- Kırmızı halıdan görüntü

- Sanatçılarla röportaj

- Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile röportaj

- Türkan Şoray kırmızı halıda yürürken görüntüsü

- Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile röportaj

- Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü



KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan kayadan oyma 4 mağara, geçici köpek barınma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürüldü.

Talas Belediyesi, Başakpınar yolu üzerinde yan yana bulunan 4 doğal kayadan oyma mağarada, Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Doğal yapılarını bozmadan yapılan uygulama ile mağaraların içine barınaklar yerleştirildi. 60 adet farklı türden köpek bulunan merkezin açılışı törenle yapıldı. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayvanseverler de katıldı. 500 köpek kapasiteli tesiste, hayvanların bakımı gerçekleştiriliyor. Merkezde hayvanların hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli çalışmalar yapılırken, doğal ortama sahip olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yapay hiçbir malzeme bulunmuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, en önemli projelerinden birisini hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz burada 3 bin metrekare alanda doğal ortam olan 4 mağarayı düzenleyip yavruları, yaralıları ve diğer hayvanları burada durumlarına göre rehabilite edeceğiz. Kendilerine yeterli duruma geldiklerinde doğal ortamlarına göndereceğiz. Eğer hala iyileşmezse burada tedavilerine devam edilecek. Bu bizim doğallığı ön planda tutan bir projedir. Talas Belediyemizin gerçekleştirdiği en önemli projelerden bir tanesidir. Hayvan severleri buraya bekliyoruz. Hayvanlar bizim can dostlarımızdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılıştan detaylar

-Talas Belediye Başkanı ile röportaj

-Pati Köyünden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () -

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Amadeus, kapalı gişe ile sanatseverle buluştu



MERSİN Devlet Opera ve Balesi, (MDOB) 3 aydır hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü, ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan 2 perdelik Amadeus Balesi'ni kapalı gişe olarak sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özgülder ile yaklaşık 650 sanatsever izledi

Orkestra şefliğini Murat Kodallı’nın yaptığı eserin, müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman imzası taşıyor. Koreografisi geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Nugzar Magalashvili’ye ait olan eseri, sahneye ise Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir koydu. Ddekor ve kostüm tasarımını İsmail Dede, ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı eserin sorumluluğunu Serhat Elifer üstleniyor.

Librettosunu Medeia Magalashvili’nin yazdığı eserde başlıca rolleri Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaştı

Yaklaşık 2 saat süren temsil sonunda izleyenler, sanatçıları performansları nedeni ile uzun süre alkışladı.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özgülder, Amadeus Balesi ile 2019-2020 sanat sezonunun ilk prömiyerini yaptıklarını belirterek, "3 aylık yoğun başarılı bir çalışmanın ardından ortaya çıkan bu performans gerçekten takdire şayandı. Sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Sanatseverlerimizin bize göstermiş olduğu ilgi ve destek bize her şekilde göstergesi oluyor. 2'nci temsilimizin biletleri ise bitmek üzere. Temsillerimiz yoğun ilgili izleyen, salonlarımızı dolduran sevgili sanatseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mersin Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak bu karşılıklı iletişim, diyalog bizim motivasyonumuzu artırmaktadır. Bu da seyircimize yansıtmaktadır" dedi.

Bu arada, temsil 7 Kasım Penrşembe günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salona girenler

- Temsilden genel ve detay

- MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özgülder'in konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()