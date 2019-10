DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

TERÖRİSTLER, METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN YAŞADIĞI MAHALLELERE DÖŞEMİŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn’da, teröristlerin, ana caddelere örttükleri sac plakalar görüntülendi. Sac örtülerin, sivillerin yaşadığı mahallelerdeki caddelere döşendiği ortaya çıktı.

TSK ve SMO askerleri, teröristlerin terk edip kaçtığı Resulayn ilçe merkezinde karargah olarak kullandıkları binaya girdi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi. Resulayn'da, teröristlerin, ana caddelere örttükleri sac plakalar da görüntülendi. Sac örtülerin, sivillerin yaşadığı mahallelerdeki caddelere döşendiği görüldü. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.

RESULAYN, TERÖRDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, tamamen terörden temizlendi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristler, kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdi.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/RESULAYN (Suriye), ()

KAMIŞLI'DA RUS UÇAĞI HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR



SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına önceki gün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği dün de devam etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na dün 3 Rus uçağının daha iniş yaptığı gözlendi. Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenilirken, uçakların iniş ve kalkışları Nusaybin'den görüntülendi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

VAN'DA ZABITA EKİPLERİNE TAŞ, SOPA VE SATIRLI SALDIRI: 5 YARALI

VAN'da, hayvan pazarının yakınında kaçak hayvan kesimi yapan kişilere Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde baskın düzenleyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Taş, sopa ve satırlı saldırıda 5 zabıta görevlisinin yaralanırken, olay anı ise bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarının yakınında meydana geldi. Hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde bölgeye hareket etti. Gerçekleştirilen operasyonda, zabıta görevlileri kaçak hayvan kesimi yapanları suçustü yakaladı. O sırada da kaçak kesim yapanlardan bazıları zabıta memurlarına, taş, sopa ve satırlarla saldırdı. Saldırıda biri ağır 5 zabıta memuru yaralanırken, polis gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak müdahalade bulundu. saldırgan gruptan bazı kişiler gözaltına alınırken, olay anı ise bir zabıta görevlisi tarafından cep telefon kamerasına an bean kayedildi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kamu görevi yürüten memurlara saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kaçak, çalıntı ve ölü hayvanların kesilerek satıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Sevinç, Büyükşehir Zabıtası olarak halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsade etmeyeceklerini ifade etti.

-Ambulans

-Hastanede tedaviye alınan yaralı zabıta memuru

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

FATURASIZ TELEFON SATAN ESNAF VE AKRABALARI, POLİSLE KAVGA ETTİ: 5 YARALI



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde faturasız telefon ve aksesuar sattığı belirlenen işyerine cezai işlem uygulamak isteyen polis ekipleri ile işyeri sahibi ve akrabaları arasında kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Suat Karataş Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İşyerinde faturasız cep telefonu ve aksesuar sattığı saptanan İsmail Acar ve yakınlarının bulunduğu işyerine giden polis ekipleri işlem yapmak isteyince yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinde kavgaya karışan polis ekiplerinin haber vermesi üzerine çok sayıda takviye ekp sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler toplanan kalabalığı dağıtıp kavgaya karıştığı belirlenen Acar ve akrabaları gözaltına aldı. Gözaltına alınırken de olaya tepki gösteren aile fertleri ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken, polis faturasız cep telefonlarını ve aksesuarlarını muhtar eşliğinde toplayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

MİNİBÜS GÜZERGAHININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ PROTESTO İÇİN YOL KAPATTILAR



KÜTAHYA’da İl Trafik Komisyonu’nun kentin 3 caddesinden geçen yolcu minibüsü güzergahının değiştirmesine tepki gösteren bir grup mahalleli, yolu tahta ve kalasla kapatarak eylem yaptı. Grubu, Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altunel ikna ederek, yolu açtırdı.

Kütahya İl Trafik Komisyonu, son toplantısında Asım Gündüz Caddesi, Osmanlı ve Fuat Paşa Caddesi’nden geçen yolcu minibüslerinin 20 Ekim’den itibaren Menderes Caddesi’nden geçmesine karar vererek güzergah değişikliği yaptı. Asım Gündüz Caddesi’nde toplanan bir grup mahalleli ve çevre esnaf ise güzergah değişikliğini kabul etmeyerek sokakta eylem yaptı. Yolu kalas ve tahtalarla kapatan mahalleli, güzergahın eski haline getirilmesini istedi. Minibüslerin yeniden bu güzergahtan geçmesini istediklerini belirten esnaftan Nurettin Türken, “Bizim tek derdimiz yolun yeniden terse dönmesi ve otobüslerin buradan geçmesidir. Esnafımızın durumu çok kötü. Siftah yapamıyoruz. Yetkililere bunu anlatmaya çalışıyoruzö dedi.

Trafik sıkıştığının ardından Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altunel, mahalleli ile görüşerek yolu açmaları için ikna etti. Yaklaşık 1 saat yol kapalı kalırken, kalas ve tahtaların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

O ANLAR KAMERADA!

ÖNCE KEŞİF YAPTI, ARDINDAN METRELERCE YÜKSEKTEN APARTMAN BAHÇESİNE ATLADI



KARABÜK'te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayan Yusuf Y. (23) yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde’de meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.’yi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yusuf Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.’nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN, OTELE SIÇRAYINCA MÜŞTERİLER PANİK YAŞADI

BURSA'da yıkılma tehlikesi bulunan ve kısa bir süre önce tahliye edilen 5 katlı bir apratmanda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan otele sıçradı. Alevlerin sıçradığı otelde konaklayan ve büyük korku yaşayan 15 kişi tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ortapazar Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yıkılma tehlikesi nedeniyle bulunan ve kısa bir süre önce tahliye edilen 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın alevler, apartmanın bitişiğinde bulunan otele sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin sıçradığı otelde konaklayan ve büyük korku yaşayan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri de tedbir amaçlı bölgedeki doğalgaz akışını kesti. Otelden tahliye edilen müşteriler, endişeli bakışlarla yangını izledi. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın, 1 saatte söndürüldü. Tahliye edilen apartmanda büyük hasar oluşurken otele ait 2 oda zarar gördü.

Yangının çekış nedeninin sbelirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

KÜÇÜK ÇOCUK ÖLÜME RAMAK KALA KURTULDU!

DİKKATLİ ESNAF, KAMYONETİN ALTINDA KALACAK ÇOCUĞU SON ANDA KURTARDI - O ANLAR KAMERADA



İZMİR'in Buca ilçesinde, alışveriş sırasında annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak yola doğru koşan 3-4 yaşlarında bir çocuk, kamyonetin altında kalmak üzereyken son anda bir esnaf tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir meyve ve sebze pazarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte alışverişe giden küçük çocuk, annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden bir esnaf, yaptığı hamle ile küçük çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor. Dururu fark eden bir esnaf ise küçük çocuğa doğru hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuk, esnaf sayesinde kamyoetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne ise dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor.

KAZADA YARALANAN KÜÇÜK KIZ, ELİNDEKİ ÇİKOLATAYI BIRAKMADI



BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, BAKKALDAN DÖNERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI SURİYE UYRUKLU RİHAM AMİN (7), YARALANDI. YARALI ÇOCUĞUN, SEDYE İLE TAŞINIRKEN ELİNDEKİ ÇİKOLATAYI BIRAKMADIĞI GÖRÜLDÜ.

KAZA, İNEGÖL-ALANYURT YOLU ÜZERİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ. RİHAM AMİN, 2 KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YOL KENARINDAKİ BAKKALA GİTTİ. RİHAM BAKKALDAN ÇİKOLATA VE TOP ALDI. TOPU YOLA DÜŞEN ÇOCUK ARKASINDAN KOŞTU. BU SIRADA YOLDAN GEÇEN DİNÇER ALP (63) YÖNETİMİNDEKİ 16 AHH 599 PLAKALI HAFİF TİCARİ ARAÇ, ÇOCUĞA ÇARPTI. YARALI ÇOCUK KAZA YERİNE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİBİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN İNEGÖL DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NE GÖTÜRÜLEREK TEDAVİYE ALINDI. ÇOCUĞUN SEDYE İLE TAŞINIRKEN, BAKKALDAN ALDIĞI ÇİKOLATAYI ELİNDEN BIRAKMADIĞI GÖRÜLDÜ. KAZA ANI İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

KAMYONET İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BURSA’nın İznik ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bayır (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada kurye olarak çalışan Emre Bayır, 16 RBM 96 plakalı motosikletiyle servise çıktı. Emre Bayır, iddiaya göre Kumluk Caddesi üzerine geldiğinde, karşı yönden gelen Mehmet T., yönetimindeki 16 H 2252 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen Emre Bayır, ağır yaralandı. Bayır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bayır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Mehmet T. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SURİYELİ İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI: 14 YARALI



NİĞDE’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'DE, KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tavuk yemi yapımında kullanılan hammadde yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. Birol Yazgan (38) yönetimindeki 64 ER 729 plakalı kamyon, Karşıyaka yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tavuk yemi yapımında kullanıldığı öğrenilen hammadde ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yola saçılan maddeyi temizleme çalışması başlattı. Kamyon, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonda trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİNİN HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ



AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, eşi ile birlikte kaçtığını ileri sürdüğü İdris C.'nin oturduğu evine giden ve burada silahlı kavgada öldürülen Ali Keskin'in cinayet zanlısı Hüseyin C. tutuklandı. Anne ve babasının da yaralandığı olayda tutuklanan Hüseyin C.'nin, Ali Keskin'in suçladığı İdris C.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Kütahya'da oturan Ali Keskin'in eşi E. Keskin, iddiaya göre bir süre önce çocuklarından küçük kızını da yanına alarak evden kaçtı. Eşinin bulunması için televizyon programlarına da çıkan Ali Keskin, geri dönmesi için çağrı yaptı. Kendisi de araştırma yapan Keskin, henüz boşanmadığı belirtilen eşinin, İdris C. ile kaçtığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ali Keskin, iki arkadaşı ile birlikte, 21 Ekim gecesi Kütahya'dan otomobille İdris C.'nin oturduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyüne geldi.

TARAFLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Arkadaşlarıyla birlikte, İdris C.’nin evininin önüne gelen Ali Keskin, iddiaya göre burada bağırıp, hakaretlerde bulunarak dışarı çıkmasını istedi. Avluya çıkan İdris C.’nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., oğullarının evde olmadığı söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin’in av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Şeref C. ile Havva C. yaralandı. Olayın ardından evden uzaklaşmaya çalışan Ali Keskin ise yaralanan çiftin diğer çocukları Hüseyin C. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Keskin, olay yerinde yaşamını yitirirken, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki arkadaşı ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, saçmaların isabet etmesiyle belinden yaralanan Şeref C. ile elinden yaralanan Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdris C., Hüseyin C. ve tedavileri tamamlanıp taburcu edilen Şeref ve Havva C. çifti ile Ali Keskin'in eşi E. Keskin'i gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden İdris C.'nin önce cinayeti işlediğini söylemesine rağmen, çelişkili ifadeleri üzerine yapılan sorgulamada Hüseyin C., Keskin'i av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin C. tutuklanırken, İdris C., Şeref C., Havva C. ve E. Keskin ise serbest bırakıldı.

OTOMOBİLDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ VURDU, SAKLANDIĞI BODRUMDA YAKALANDI



ANTALYA’da otomobille seyir halindeyken çıkan tartışma sonrasında Y.A., tabanca ile N.G.’yi vurdu. Araçtan inip otobüse binerek olay yerinden kaçan Y.A., bir süre sonra bir binanın bodrum katında yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki 07 ADF 729 plakalı otomobilde bulunan Y.A., G.A. ve sürücü N.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., yanındaki tabancayı çıkararak sürücü N.G.’ye ateş etti. N.G.’nin durdurduğu otomobilden inen Y.A., araç dışından da N.G.’ye 2 el ateş etti.

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada elindeki tabancayı da yanına alan Y.A., yolun karşısındaki duraktan otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.G.’yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Görgü tanıklarının şüpheli Y.A.’nın otobüse bindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri otobüsü aramaya başladı. Polislerin kendisini aradığını anlayan Y.A., Teomanpaşa Mahallesi’nde otobüsten inerek yaya kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden ayrılan G.A. ise N.G.’yi görmek için hastaneye gidince polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak’taki bir binanın bodrum katına indi. Burada saklanan Y.A.’yı yakalayıp gözaltına alan polis ekibi, olayda kullanılan tabancayı da aynı binanın çatı katında buldu. Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hakkı U. (32), evinin önünde yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokakta meydana geldi. Hakkı U., evine yaklaştığı sırada arkasından gelen atomobilde bulunan kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hakkı U., bacağına isabet eden kurşunla yere düşerken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Hakkı U.'nun yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Hakkı U., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, saldırının gerçekleştiği otomobilin plakasını belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YAĞMURDA SIĞINDIKLARI AĞACA YILDIRIM DÜŞEN ÇİFT YARALANDI

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar. Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

BAKAN KURUM: BODRUM'DA KAÇAK YAPIYLA ALAKALI KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor" dedi. Bakan Kurum, bin 100 olan imar denetçisi sayısının önümüzdeki hafta 2 bin 100'e çıkacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, daha sonra Bingöl Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kamu kurum kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem de sahada kazanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Barış Pınarı Harekatı'nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle verdiğimiz süre bitmişti ve dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yapmış olduğu görüşme çerçevesinde, 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. Ve inşallah 150 saat sonunda da bu bölge, güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağızö dedi.

'BODRUM'DA KAÇAK YAPIYLA ALAKALI KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, kaçak yapılaşmalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapıyla alaka kararlılıklarının sürdüğünü söyledi. Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde yine en son Bodrum'da, kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor. Şu an bin 100 tane imar denetçimiz var. Bu imar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100'e çıkartıyoruz. Hafta sonu Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle imar denetçi sayısı 2 bin 100 olacak. Ve bu sayede 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecek. Şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sık alanlarımızda tabiat alanlarımızda kaçak yapı nerede varsa bu denetçilerimiz görev yapacaklar ve mevzuata aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar ve biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (4)

BABA VE 3 ÇOCUĞUNUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Uşak'taki yangın faciasında yaşamını yitiren Bülent Yaşar ve çocukları Muhammet Nurkan Yaşar, Muhammet Furkan Yaşar, Aişe Yaşar'ın cenazeleri Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba ve 3 çocuğunun cenazeleri ikinden sonra Elmalıdere Mahallesi'ndeki Zemzem Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Yaşar ailesinin yakınları ve komşuları katıldı. Cenazeler tabutlar içinde camiye avlusuna geldiğinde gözyaşları sel oldu. Vakit beklenmeden tek tek kılınan namazın ardından cenazeler Elmalıdere Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Öte yandan eşi ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği faciadan yaralı olarak kurtulan Yasemin Yaşar'ın ise Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Genç kadının, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

