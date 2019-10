DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

ROKET SALDIRISINDA YARALANAN ASKER, HASTANEDE ŞEHİT OLDU



AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt'ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri Erzurum'a, biri ise Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Er Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın dün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

'EŞİM ÇOK ŞEREFLİ BİR İNSANDI'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, hastane çıkışında annesi Nurgül ile eşi Vildan Altınok güçlükle ayakta durabildi. Acılı eş, "Allahım benim eşim çok şerefli bir insandı" dedi.

Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi dün saat 18.00'de Şehit Bülent Aydın Havaalanı'nda yapılan törenin ardından, toprağa verileceği Kayseri'ye gönderildi.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde yaşayan baba evine ulaştı. Nurgül- Mustafa Altunok çiftinin 3 çocuğundan biri olan Altunok'un şehadet haberi, aileye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber sonrası Nurgül-Mustafa Altunok çifti ile şehidin eşi Vildan Altınok, Doğubayazıt'a gitti. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Mahalleye ve Altunok ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Altunok, bugün öğle namazı sonrası Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

HAVALİMANINDA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Piyade Er Zekeriya Altunok için Iğdır Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Enver Ünlü, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Şeref Öngay, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, 5’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, şehit eşi Vildan, annesi Nurgül, baba Mustafa Altınok'ın katıldığı törende, ambulansla havalimanına getirilen şehit cenazesi katafalta konuldu. Saygı duruşu sonrası şehit askerin özgeçmişi okundu.

Havalimanındaki törende konuşan 5’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, "Hudut bir ülkenin namusudur. Şehidimizde hudutta vatan bekçiliği yaparken kalleş bölücü terör örgütünün hain kurşunuyla şehit olmuştur. Şehidimiz evli ve 2 çocuk babasıdır. Bu ülkeyi vatan hainleri asla bölemeyecekler. Birlik ve beraberlik içindeyizö diye konuştu. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Mustafa Tekin’in yaptığı dua ile tören devam etti. Şehit askerin cenazesi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konuldu. Şehit askerin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kayseri’ye gönderildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak dün şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "20 Ekim 2019 tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

GAZİANTEP'TE SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ



GAZİANTEP'te, kırsal mahallerde yağan sağanak sele dönüştü, hayvanların olduğu ağılı su bastı. Selde maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar taşan dere yatağından geçemedi.

Kentte, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak, kırsal mahallelerde sele neden oldu, birçok evi su bastı. Yağış nedeni ile Bayatlı Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir evi ve yanında bulunan ağılı su basarken hayvanlar su içerisinde kaldı. Vatandaşlar ise dereden geçemedi. Su baskını nedeni ile can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. Kent merkezinde de devam eden sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Evini su basan Güllü Şivka, mağdur olduğunu ifade ederek, "Yağmur yağınca dere yatağından su basmaya başladı. Engellemek için taşları koyduk. Ama evimi sel bastı. Samanımı, tahılımı ve yiyeceklerimi su bastı. Mağdur olduk" dedi.

BAKAN KURUM: SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE İÇİN TOKİ'YE ÇALIŞMA TALİMATI VERDİK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valiliği'nde yaptığı 3,5 saatlik değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın 700 bini köylerde, 300 bini ilçe merkezinde olmak üzere toplam 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirilmesi için başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "İnşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin, kararlılığıyla bu sürece getirdik ve inşallah bugün akşam itibariyle de temizlenmiş olan bu güvenli bölge içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur, barış, mutluluk getirmek amacıyla bu operasyonumuz bitmiş tamamlanmış ve amacına da erişmiş olacak" dedi.

YAKLAŞIK 700 BİN NÜFUSLU 140 KÖY TASARLADIK

Kurum, harekattan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Suriyelilerin yerleştirilmesi konusunda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Güvenli bölge içerisinde ilk etapta 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde 140 köyde nüfusu 5 bin olan yaklaşık 700 bin nüfuslu köyler, yine ilçe merkezlerinde ki bu ilçe merkezlerin nüfusunu 30 bin olarak tasarladık. 10 tane de ilçe merkezinde olmak üzere toplamda 1 milyon nüfusu bu güvenli bölgede yerleştirmek istiyoruz. Buna ilişkin TOKİ'ye çalışma talimatı verdik. Hem yerleşim alanları hem yerleşim alanlarının ihtiyaçları hem bölgenin yapısına, mimarisine uygun bir şekilde projelendirme sürecimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem BM Genel Kurulu'nda hem de yapmış olduğu ikili görüşmelerde dünya liderlerine bu bölgede bizim huzur, güvenlik, barış getirmek için 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek için böyle bir çalışma yaptığımızdan bahsettiler. Kendileri de benim de şahit olduğum görüşmelerde herkes genel itibariyle böyle bir projenin doğru olduğunu söylediler. İnşallah tüm ülkeler bir araya gelmek suretiyle de bu güvenli bölgeyi ve bu güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak ve orada annelerin, çocukların, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak projeyi gerçekleştirmek istiyoruz."

BAKAN KOCA, NUSAYBİN'DE HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden helikopterle Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan Koca, hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği sınır hattındaki kentlere yoğun sağlık çalışanı takviyesi yapıldığını söyledi. Sağlık hizmetlerinin Suriye'den atılan havan ve roketatarlara rağmen aksamadan sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Koca, şöyle dedi:

"Özellikle hastanede yatan yaralıları ziyaret ettik. Çalışanlarımızın varsa eksikliklerini yerinde görüp gereğini yapma noktasında bir ziyaretimiz oldu. Yaralılarımızın ciddi bir sorunu, hayati ve yaşamsal sorunlarının olmadığını ve genel olarak yapılan hizmette herhangi bir eksiğin yaşanmadığı, biliyorsunuz havan ve roketlerin atılmış olmasına, hatta hastanelerin dibine atılmış olmasına rağmen fedakar, gayretli sağlık çalışanlarımız özellikle zemin ve bodrum katında çalışarak hizmeti kesintiye uğratmadan gayret içerisinde oldular. Burada sağlık çalışanlarımıza bu fedakar ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Genelde bizim gördüğümüz çalışanlarımız, daha önceden var olan kadroya ilave olarak bu 9 Ekim'deki operasyon öncesi yoğun bir takviye yapmıştık. Özellikle ağırlıklı uzman hekim, pratisyen ve çalışan sağlık personelini olabildiğince eksiksiz kadroyu bir şekilde tamamlama çabası içerisindeydik. Bu anlamda yeterli hizmetin verildiğini yerinde bir gayretle bu hizmetin askerle birlikte yanı başında 24 saat boyunca verildiğini müşahede ettik. Bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz bu gece beşinci gün dolmak üzere. Beşinci gün sonrası nasıl bir yaklaşım ve çaba içinde olunacağıyla ilgili biz olabilecek yaklaşıma göre bütün hazırlıklarımızı yine yapma içerisinde oluyoruz."

KİMYASAL SİLAH TEDBİRİ

Bakan Koca, Suriye'den, Türkiye'ye kimyasal silah atılması yönündeki soruya ise gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Önlemler anlamında yapabileceklerimizle ilgili tedbirlerimiz var. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Gereken yaklaşım ve çabayı rahatlıkla yine sağlık personelimizle göstereceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGEDE SAĞLIK TESİSLERİ

Bakan Koca, oluşturulacak güvenli bölgedeki altyapı ve sağlık tesislerinin kurulmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bununla ilgili bir çalışmamız var. Özellikle Kamışlı olsun, Telabyad ve Resulayn bölgesinde yapabileceklerimizin bir altyapısının hazırlığı var. Bununla ilgili bu geceden sonra ne yapacağımızı daha net planlamak mümkün olabilir. En kolay hizmet verebileceğimiz yerlerden bir tanesi Kamışlı. Buraya yakın olduğu için orada bir takım istasyonları oluşturarak hızla özellikle bu modern yapısıyla teknik altyapısı güçlü olan hastaneyle o hizmeti devam ettirmek mümkün olabilir."

BAKAN VARANK: YEREL BELEDİYELER KAMU ALIMLARINDA YERLİ ÜRETİMİ TERCİH ETMELİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret etti. Yüzde 60'ı yerli üretilen vagonları inceleyen Bakan Varank, makinist koltuğuna oturarak bir süre vagonu kullandı. Bursa sanayisinin ülkemizde önemli yere sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Bursa altyapısı ve sanayisi ile Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Şu anda makine ve raylı sistemler üreten bir firmadayız. Bu vagonda olduğu gibi yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış, bujiler dahil yerli araçlar üretebilen bir firmamız. Biz bunu sıklıkla vurguluyoruz. Türkiye'de yerel yönetimler özellikle büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ettikleri durumlar olabiliyor. Biz buradan çağrımızı yapmış olalım. Bu vagonlar İstanbul'da kullanılacak. Bu firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistemler üretip satabilen bir firma. Biz Türkiye'deki belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yerli üretim ürünler varken yabancı ürünleri tercih etmesinler. Vagonları kullandım. Ben çok beğendim" dedi.

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SAVUNMA SANAYİİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantının ardından iş insanlarıyla birlikte yemekte buluşan Bakan Varank, burada konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nda savunma sanayinin önemine vurgu yapan Bakan Varank, "Barış Pınarı Harekatı bir gerçeği tekrar çok net biçimde ortaya koydu. Savunma sanayisinde kat ettiğimiz yol, bize başarıyı getirdi. Şimdi sıra, sanayinin diğer alanlarında da bu başarıyı yakalamakta. Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin. Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Uluslararası kuruluşlar ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek. Barış Pınarı Harekatı'nın bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak. Hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklandık. Türkiye'yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak temel önceliğimiz" dedi.

'BURSA, 128 AR-GE MERKEZİYLE İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA GELİYOR'

Bursa'ya yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Varank, "2002 öncesi dönemde Bursa'da 9 OSB varken, 17 senede 8 yeni OSB'yi şehrimize kazandırdık. Böylelikle 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk. Yine bu sene 2 yeni özel endüstri bölgesi ilan ettik. Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa'nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. İlimizde 128 Ar-Ge merkezi bulunuyor, bu da Bursa'yı İstanbul'un ardından ülke genelinde 2'nci sıraya taşıyor. Nitekim, Bursa'nın ihracatında orta ve yüksek teknolojili ürün payının yüzde 58'in üzerinde olması tesadüf değil. Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Sanayimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bu amaçla, Ankara'dan sonra ikinci model fabrikamızı Mart ayında Bursa'da açtık. Bakanlık olarak buraya 4 milyon TL katkı sunduk. Sanayicilerimiz burada düzenli olarak, yalın uygulamalar ve dijital yetkinlikler eğitimlerine katılıyor. Robotların üretim hattında kullanılması, makineler arası dijital etkileşim ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla model fabrikayı daha ileri seviyelerde eğitim ve danışmanlık veren bir yapıya ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE REFORM VE ATILIM DÖNEMİ VAR'

Gelecek 4 yılın kesintisiz, reform ve atılım dönemi olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Daha Güçlü bir Türkiye için yönümüzü belirledik. Katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları, geçen ay açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amacımız; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Sanayide Dijital Dönüşümle, teknoloji eksenli sanayileşme için somut adımlar atacağız" dedi.

BOLU'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI



BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunda meydana geldi. Gerede istikametine giden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü Şafak Evcin yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona sol tarafından çarptı. Bu sırada, Ahmet Alp yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Nurten Cort ve diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Alp ise yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet Alp, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'DA KADIN CİNAYETİ: ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cesedin başında yakalanarak gözaltına alınan zanlı, alkol aldıktan sonra tartıştıklarını söyledi.

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, araziden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 155 imdat polis hattını arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri, geniş ve karanlık arazide çığlık seslerini takip ederek Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Telsiz anonsuyla olay yerine ambulans isteyen bekçiler, bu sırada Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden 15'ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ayhan D.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Gökalp'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

LİSELİLERİN PARKTA BIÇAKLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ta, lise öğrencisi Emre Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A. (16), parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklandı. Kalbine bıçak darbesi alan Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, hafif yaralı Ö.A. ise tedaviye alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ile arkadaşı Ö.A.'nın yanına geldi. B.K., bir süre iki arkadaşla konuştu. Parkta 3 kişinin konuşması sırasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 2 çocuğu ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Ö.A. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan B.K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından B.K., yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan olayı duyarak, parka gelen Emre Aslıvar'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PORSUK ÇAYI'NA DÜŞEN KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

ESKİŞEHİR'de arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra Porsuk Çayı'na düşen Erdinç Er (42), itfaiyenin gönüllü dalgıçları tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Erdinç Er'in ablası ise acı haberi alınca "kardeşim benim" diye gözyaşı döktü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarına oturan Ünal Topuz ve Erdinç Er bir süre alkol aldıktan sonra suya düştü. Ünal Topuz kendi imkânlarıyla sudan çıkarken, Erdinç Er ise kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gönüllü olarak görev yapan dalgıçlar Porsuk Çayı'na dalış yaparak aramalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren aramlar sonrası Erdinç Er'in cansız bedenine ulaşıldı. Er'in cansız bedeni sudan çıkarılırken, çalışmaları izleyen Erdinç Er'in ablası da "kardeşim benim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Genç kadını olay yerindeki diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Er'in cesedi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ KANLI EŞYALAR POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ANTALYA'da temizlik görevlisinin çöp konteynerinde kanlı çarşaf, takma diş ve kanlı poşet bulmasının ardından araştırma başlatan polis, bulunan eşyaların, sabah saatlerinde akciğer kanserinden yaşamını yitiren Suat Varol'a (62) ait olduğunu belirledi.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında temizlik yapan belediye temizlik görevlisi, çöp konteynerinde kanlı çarşaf, takma diş ve kanlı poşet olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Polisin çalışma yaptığını gören mahalle sakinleri, kanser hastası akrabaları Suat Varol'un sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini, evde kullanılan kanlı çarşaf, takma diş ve kanlı poşetin kendileri tarafından çöpe attığını ifade etti. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, olayı teyit etmesinin ardından çöpte bulunan kanlı eşyaları yakınlarına aldırdı.

SEVGİ EVLERİNDE KIZ ÖĞRENCİLER VE PERSONEL ARASINDA ARBEDE ÇIKTI: 1 YARALI



İZMİR'in Buca ilçesindeki sevgi evinde, bir grup kız öğrenci ile yurt personeli arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir öğrencinin bıçak çıkardığı ileri sürülürken, bir öğrenci de evden kaçtı. Arbede sırasında yaralanan kız öğrenci C.Y., hastaneye kaldırılırken, olay polisin gelmesiyle sonlandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Buca Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Sevgi evlerinde kalan bir grup kız öğrenci ile 'Anne' dedikleri personel arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri araya girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlikte bir öğrencinin bıçak çıkardığı ve güvenlik görevlilerinin kızın elinden bıçağı aldığı ileri sürüldü. Arbede sırasında kız öğrenci C.Y., yaralandı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, bir kız öğrenci de sevgi evlerinin giriş kapısında kimsenin olmamasından faydalanıp kaçtı. Öğrencinin kaçışı bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, yaşanan arbede nedeniyle sevgi evlerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis arbedeyi sonlandırırken, kaçan öğrencinin ise kısa bir süre sonra döndüğü öğrenildi.

HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ 2 KADIN, SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

UÇURUMDA AĞACA TAKILAN DRONE İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR



KARABÜK'te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı. Belder, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tüm zorlukları aşıp 1,5 saat sonra cihazına kavuştu.

Cemil Belder ve arkadaşı, Karabük'ün tanıtım filmini hazırlanma çalışması kapsamında drone ile Bolkuş mevkiine geldi. Bolkuş köyü mevkiinde tünelden çıkan trenin orman ve Filyos Irmağı manzarası eşliğindeki yolculuğunu görüntüleyen drone, uçurumdaki ağaca takılı kaldı. Belder, cep telefonundaki koordinatlar yardımıyla cihazın tam yerini tespit ederek harekete geçti. 2 arkadaş, uçuruma tırmandı ve drone'u takılı olduğu yerden aldı. Arkadaşlar bu sefer uçurumdan aşağıya doğru hareket etti. Arkadaşlar, bir süre ise gök gürültüsüyle birlikte sağanağa yakalandı. Cihazın zarar görmemesi için yelekle üzeri örtüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tehlikeli yolculuk ve yıldırımın düşme anı ise Belder'in cep telefonuna yansıdı.

ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz yarışmalarında renkli görüntüler oluştu. Tropikal meyvelerden yapılan dondurma ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Gazipaşa'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin ikinci gününde çeşitli yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz dalında yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 9 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında Nurhayat Görgülü, rakiplerinden önce bitirerek birinci oldu. Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya ise üçüncü oldu.

Alanya'dan geldiğini söyleyen Nurhayat Görgülü, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ankaralıyım ama narı çok güzel yedim. İyi ki de yemişim, birinciliği kazandım. İlk defa yarışmaya katıldım çok heyecanlandım" dedi.

En hızlı nar dökmeden yeme yarışmasının ardından en iyi çekirdeksiz nar yarışması yapıldı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yarışmaya katılan 15 narı keserek jürinin yiyeceği şekilde hazırladı. Komisyon tarafından numaralandırılan narlar, tadıldı. En iyi çekirdeksiz nar yarışmasında Ali Polat birinci, Mehmet Akay ikinci, Şevket Kaya üçüncü oldu.

Son olarak ise en büyük muz yarışması yapıldı. İki kişinin katıldığı yarışmada, muz dalları standın önüne asıldı. Birçok kişi de muz dallarının önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Yarışmanın birincisi Aydın Taşdemir seçilirken, ikinciliği Yavuz Çetin elde etti.

TROPİKAL MEYVELERDEN DONDURMA

Tropikal meyvelerden ürettiği dondurmaları açtığı stantta festivale katılanlara ikram eden dondurma imalatçısı Mehmet Demirok, "Festivalin amacına uygun şekilde tropikal meyvelerden imalat ettiğimiz ejder meyvesi, harnup, böğürtlen gibi tropikal meyvelerin dondurmasını yaparak, standa koyduk. Yerli yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

Festival, ödül töreniyle sona erdi. Törene Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yarışmalara katılan herkese 2 zeytin fidanı hediye etti.

EŞİNİ HASTANE ODASINDA BIÇAKLAYAN KOCA: İSTESEM HEPSİNİ ÖLDÜRÜRDÜM

GAZİANTEP'te, yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'yı(28) hastanede odasında dövüp, bıçakla yaralayan Ahmet Yırtıcı'nın (35), yargılanmasına başlandı. Savunmasında, yuvasını kurtarmak istediğini öne süren Yırtıcı, "İstediğim taktirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer'i, kız kardeşi Seda Güvercin'i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi" dedi. Davanın görüldüğü asliye ceza mahkemesi, dosyayı, ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Olay, 25 Ağustos gecesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. 3'üncü çocuğuna hamile olan Güldane Yırtıcı, doğumdan 6 ay önce 8 yıllık eşi Ahmet Yırtıcı'yı kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile terk edip, babasının evine yerleşti. Olay günü bir erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı'yı, hastaneye ziyarete gelen Ahmet Yırtıcı, hasta yatağındaki eşini dövüp, bıçakla kolundan ve yüzünden yaraladı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözatlına alınan koca, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ahmet Yırtıcı'nın Gaziantep 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına dün başlandı. Tutuklu sanık Ahmet Yırtıcı'nın hazır bulunduğu duruşmaya Gaziantep Barosu, Trabzon Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan katıldı.

'BIÇAĞI KALBİME SAPLMAYA ÇALIŞTI'

Duruşmada ifade veren Güldane Yırtıcı, olay sırasında eşinin bıçağı dik şekilde tutup, kalbine saplamaya çalıştığını ifade ederek, "Eşim belinden bıçağı çıkarınca çok korktum. Yataktaydım ve yeni doğum yaptığım için hareket edemiyordum. Bıçağı kalbime saplamaya çalıştı. Ablam olmasa ölmüştüm. Ben de o sırada iki ellimi çapraz şekilde yüzüme tutarak, kendimi savunmaya çalıştım. Bıçağı eliyle dik şekilde tutuyordu, kalbime saplayıp beni öldürmeye çalıştı" dedi.

'SENİ BABANIN EVİNE KEFENLE GÖNDERİRİM'

Güldane Yırtıcı, eşinin gece yarısı hastane odasına gelip, taburcu olunca evine dönmesini istediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini anlatarak şunları söyledi:

"Boşanma aşamasında olmama rağmen eşimi çağırdık. Gelsin çocuğunu görsün istedik. Hiç geleceğini tahmin etmiyordum ama geldi. Bana eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de gelmeyeceğimi söyledim. Bana 'aklını başına al evine dön' dedi. Hamileyken beni öldürmeye çalışan insanla bir daha birlikte yaşamak istemedim. Odaya girdiğinde tehditler etti. Bana 'senin canını Allah almayacak ben alacağım' dedi. Hastaneden çıkar çıkmaz evine döneceksin, benim yuvamı yıkamazsın dedi. Seni babanın evine kefenle gönderirim dedi'.'

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİDLİ'

Ahmet Yırtıcı ise amacının öldürmek olmadığını, eşini korkutmak için yanına bıçak aldığını savunarak, "Beni tahrik ettiler. Eşim bana başkası ile evleneceğini söyledi. Ben yuvamı kurtarmak için yanına gittim. Bana 'seninle bir daha birleşmeyeceğiz, eve dönmem' diyerek, ters konuştu. İstediğim taktirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer'i, kız kardeşi Seda Güvercin'i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi" dedi.

'EŞİMİ İKNA ETMEK İÇİN GİTTİM'

Sanık Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşi ile barışmak ve onu ikna etmek için gittiğini söyleyerek, "Ben yuvamı kurtarmak istedim. Hastaneye eşimi ikna etmek onunla barışmak için gittim. Eşim bana 'bir daha seninle birleşmem çocukların artık başkalarına baba diyecekler' dedi"' şeklinde konuştu.

'İKNA ETMEYE BIÇAKLA MI GİTTİN ?'

Tutuklu sanık Ahmet Yırtıcı, mahkeme başkanın, "Eşin ile barışmaya bıçakla mı gittin?" sorusu üzerine, eşinin ailesinin hastane odasında kalabalık olacaklarını düşündüğünü, o yüzden yanına bıçak aldığını söyledi. Yırtıcı, "Sinirden ne yaptığımı bilemedim. Eşim bıçağı tutmaya çalışınca vücudunun farklı yerlerine geldi. Bıçağı kaç defa salladığımı bilmiyorum. Ben tartışma esnasında tehdit etmedim" dedi.

'BEBEĞİ ALIP DIŞARI KAÇTIM'

Olayın olduğu sırada hastane odasında bulunan Güldane Yırtıcı'nın annesi Ayşe Değer ise, olay sırasında çok korktuğunu ve kızının öldüğünü düşündüğünü söyledi. Ayşe Değer, bıçağı çıkarınca çocuğu odadan alıp, dışarı kaçtığını ve yardım istediğini anlatarak, "Ben bir anneyim, bir annenin önünde evladına neden böyle yaptılar? Bana zaten 'kızını öldürürüm' diyordu. 'Kızının kefenini ben hazırlayacağım' diye tehdit etti. İki ay oldu olay olalı, o an, hala her gece gözümün önüne geliyor " şeklinde konuştu.

'SÜREKLİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Güldane Yırtıcı'nın ablası Seda Güvercin de, sanığın, odaya girdiğinde kardeşini ölümle tehdit ettiğini, barışma konusunda ısrar ettiğini ifade etti. Abla Güvercin, "Odaya girer girmez, kardeşime, 'hastaneden çıkınca evine geleceksin' dedi. Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Ben o sırada kötü bir şey olmasın diye yatağın diğer ucuna geçip, oturdum. Sonra bir anda belinden bıçağı çıkardı, ben o sırada elini tuttum ve boğuşma yaşandı. Elini tutmasam bıçağı kardeşimin kalbine saplayacaktı" dedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Yırtıcı'nın tutukluluk halinin devamına ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

BODRUM CUP'TA DENİZ ÜZERİNDE SERGİ



BODRUM'da 1989 yılından bu yana aralıksız düzenlenip Türkiye'nin en uzun soluklu yelken yarışı olan 31. American Hospital The Bodrum Cup'ta bir ilk gerçekleşti. Dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli teknesinde eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Bodrum'da hem yarış hem de kültür-sanat festivali olarak düzenlenip ülke tanıtımına büyük katkı yapan organizasyonda, dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli 114 yıllık teknesinde Koman'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve ünlü gazeteci Ayşe Arman katıldı. Her yıl sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapan yarışta Belediye Başkanı Ahmet Aras, Onursal Başkan Erman Aras, Komite Başkanı Süleyman Uysal ve Arman, üzerlerinde, 'İyilik için yelkenler fora', 'Yelkenleri iyilikle doldurduk', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'İyilik bulaşıcıdır' gibi yazılar yazan tabelaları açtı. Katılımcılar, açılışta Bodrum'da üretilen İyilik Atölyesi kolyelerini de taktı. Koman'ın deniz üzerindeki sergisi büyük ilgi çekerken açılışın ardından Mimar Nevzat Sayın söyleşisi düzenlendi. ERA Yelken Kulübü'nün Kültür Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nni desteğiyle düzenlediği The Bodrum Cup'a bu yıl American Hospital isim sponsorluğu, Yalıkavak Marina ana sponsorluk yapıyor.

