DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

FIRAT KALKANI HAREKÂT BÖLGESİ'NDE YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU



MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (23), cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Meşeci için Samsun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Beleidye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile vatandaşlar katıldı.

Oğlunun naaşı ile aynı uçakla gelen anne Fatma Meşeci, 'Bugün senin düğünün mü, bayramın mı yavrum?' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci de asker selamı vererek kardeşini karşıladı.

Askerlerin omuzlarında taşınan şehidin cenazesi nakil aracına konularak Bafra ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi bugün Bafra ilçesi Yıldırım Beyazıt Cami'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

GAZİANTEP'TE İKİ ŞEHİT İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

FIRAT'ın doğusunda yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29) ve Azez'e yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine YPGPKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördükleri hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitler, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda 15 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Umut Coşkun ile 11 Ekim'de Azez'e yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine YPGPKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördükleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, belediye başkanları, şehitlerin aileleri ve bürokratlar katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu. Kırşehirli olan şehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazesinin toprağa verilmek üzere Ankara'ya, Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesinin ise memleketi Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

KAĞIZMAN'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 5 ASKER, 3 GÜVENLİK KORUCUSU YARALI



KARS'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren köyleri arasında meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KARS VALİLİĞİ: YARALILARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Sesveren köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı 'kirpi' askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucunun yaralandığı olayla ilgili Kars Valiliği'nden bilgilendirme yapıldı. Valilik bilgi notunda saldırıda yaralanan güvenlik güçlerinin ilk tedavilerinin olay yerinde yapıldıktan sonra 3 askerin Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralılardan ise 2'sinin müşahede altında tutulduğu, 3 yaralının da serviste tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

UZMAN ÇAVUŞ KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU

AĞRI'nın Patnos ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), dün sabah eğitim sırasında meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Abay'ın cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, sabah 'Meskun Mahalde Acil Şarjör Değişikliği' eğitimi sırasında meydana gelen silah kazasında merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Yusuf Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi. Abay'ın cenazesinin, bugün saat 09.00'da Karaağaç beldesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

SİLAH KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde meydana gelen silah kazasında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen silah kazasında ağır yaralandığı belirtilerek, "Silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu'nun bekâr olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi. Askeri yetkililerden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi. Şehit Caner Selimoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde toprağa verilecek.

Haber: ANKARA - ERZURUM

============================

EL BAB BÖLGESİNE ASKERİ SEVKİYAT



SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

Türkiye'nin farklı illerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak üzere yola çıkan askerlerin araç konvoyu, dün akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoy, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoydaki asker ve araçların Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'a konuşlandırılacağı öğrenildi.

TEL ABYAD, 'BARIŞ PINARI' İLE HUZURA KAVUŞTU



TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, Türkiye ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi, iç savaşın başlamasının ardından ilk önce muhaliflerin, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın, 2015 yılında ise bir başka terör örgütü olan PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün işgal ettiği kentte bulunan birçok sivil göçe zorlanırken, Tel Abyad'da kalanlar ise teröristlerin baskısı ile yaşamlarına zorlukla devam etti. Teröristlerin siviller üzerinde uyguladığı baskı ve sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bitirmek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Havadan ve karadan terör hedeflerinin ateş altına alınmasının ardından sınırı geçen birlikler harekatın 5'inci gününde Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'ı terör örgütünden arındırdı. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da meskun mahal operasyonu başlatılarak, teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit ve imha edildi.

YAŞAM NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesi en çok burada yaşayan Suriyelileri sevindirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki kentte yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan siviller, ilk kez gönül rahatlığıyla dışarı çıkmaya başladı. Tel Abyad'ın merkezinde canlılık göze çarparken, insanların cadde ve sokaklarda huzur içerisinde günlük yaşamlarına devam ettiği görüldü. Türkiye'nin desteği ve ihtiyaç duyulan su, elektrik, gıda ve tıbbı malzemelerin karşılanmasıyla mutlu olan Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuştuklarını ifade etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin kenti işgal ettiği süreçte zor günler geçirdiklerini anlatan Tel Abyad sakinlerinden biri, "Şimdi mutlu ve huzurluyuz. Her zaman Türkiye'nin gelmesini ve buraları özgürleştirmesini bekliyorduk. Duamız gerçek oldu ve teröristler artık şehrimizden temizlendi. Gönül rahatlığıyla sokaklarda dolaşabiliyoruz" dedi.

Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getiren ve harekatın Fırat'ın doğusunun tamamında başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini ifade eden Tel Abyad sakinleri en büyük isteklerinin ise Suriye'nin tamamında bir an önce barış ve huzurun gelmesi olduğunu kaydetti.

Öte yandan kentin arındırılmasının ardından teröristler tarafından olası saldırılara karşı Suriye Milli Ordusu tarafından Tel Abyad genelinde yoğun önlem alındı.

PLASTİK VE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

ADANA'da plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği fabrikada, maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin yükeldiğini gören fabrika bekçisinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullandığı söndürme çalışmasına, fabrika işçileri de destek verdi. 5 söndürme aracı ve iki tanker ile alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

SİVAS'TA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ 2 YARALI

SİVAS'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Kılavuz Kavşağında meydana geldi. Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Akif Sayan'nın kullandığı 58 BG 966 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobildeki Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ömer Çelik itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ömer Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolunun gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer (50) ve araçta bulunan Sevim Çelik (46) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Cenazeleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Sayan ve Mevlüde Çelik'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



DÜZCE'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Piroğlu yönetimindeki 81 AAP 722 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Oktay Pala yönetimindeki 81 FD 973 plakalı kamyona arkadan çarptı. Savrulan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Karşı yönden gelen Uğur Naroğlu yönetimindeki 81 AAK 298 plakalı otomobil ise devrilen kamyona çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Serkan Piroğlu ile aynı araçta bulunan Erdal Baş ve otomobil sürücüsü Uğur Naroğlu yaralandı. Kamyon sürücüsü Oktay Pala ile Tuncay Dönmez ise devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışma ile 2 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Oktay Pala olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Dönmez ise yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil, Fadıl Kanatlı'nın yönetimindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiğini öne ileri sürülen kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA ÇARPTI

MERSİN'de trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer'e, 'dur' ihtarında bulunulmasına rağmen yoluna devam eden Nevzat Can K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Sürücü kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınırken, Özer'in sol bacağı ve sol kolunda kırıklar meydana geldi.

Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Nesibe Aydın İlkokulu önünde önceki gece trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şoförü Yusuf Ziya Özkan, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Özer, şoförüyle birlikte otomobilde inceleme yaparken, bir başka polis de Nevzat Can K.'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak durmayan sürücü, kontrol noktasındaki Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ile şoförü Yusuf Ziya Özkan'a çarptı.

Özer'in sol bacağı ve sol kolunda kırıklar meydana geldi. Özkan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Özer, çağırılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nevzat Can K. ise yaşanan kovalamaca sonunda Toroslar ilçesi Mezarlık Üst Kavşağı'nda, beraberinde bulunan Aydın U. ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TARTIŞTIĞI ÜVEY KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Efecan Demirtaş (25), tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Alper Demirtaş (19) polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüşti. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre Alper Demirtaş yanında getirdiği bıçakla ağabeyini salonda bıçakladı. Olayın ardından Alper Demirtaş evden kaçarken, Efecan Demirtaş'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları yanına gitti. Demirtaş'ı kanlar içinde yerde gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Efecan Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, layla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşuların ifadesine başvurup ardından çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli Alper Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Efecan Demirtaş'ın üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü haberini alan yakınları, apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Demirtaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR'DE GÜRÜLTÜ YAPIKLARINI İDDİA ETTİĞİ 3 KİŞİYİ ATEŞ AÇARAK YARALADI

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kişi boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıklarını gerekçe göstererek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için arazide bir araya geldi. 3 arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen bir kişi ile gürültü meselesinden tartıştı. Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra otomobili ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Metin Y, Mehmet A. ve Hakan H. vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Metin Y. ve Mehmet A. ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Hakan H. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaralıların ifadesine başvurdu. Metin Y. ve Mehmet A. ifadelerinde, üç arkadaş oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin gürültü yaptıklarını ileri sürdüğünü ve önce tartıştıklarını, sonra kendilerine ateş ederek kaçtığını söyledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesini de alan ekipler, şüpheli K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AĞAÇTAN DÜŞÜP KAFASINI YARAN YAŞLI ADAM, 2 SAATLİK YÜRÜYÜŞTEN SONRA ÖLDÜ

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan tutunduğu dalın kopmasıyla düşen Hüseyin Öztürk (78), başını kayaya çarptı. Kafasında yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşan Öztürk, yanındaki komşusuyla 2 saat boyunca yürüdükten sonra yere yığıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla ulaştığı Öztürk'ün hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Uludağ Kadıyayla mevkisinde meydana geldi. Komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak iin bölgeye gelen Hüseyin Öztürk, ağaca çıktı. Kestaneleri toplarken ağaçta yerini değiştirmek isteyen Öztürk, tutunduğu dalın kırılması sonucu düşüp başını kayaya çarptı. Kafasında yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşan Hüseyin Öztürk, komşusu Ahmet T.'nin yardımıyla ayağa kalktı. Yaklaşık 2 saat yürüyen Öztürk, birden fenalaşarak yere yığıldı. Ahmet T.'nin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ikiliye ulaştı. Yapılan kontrolde Öztürk'ün hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Öztürk'ün cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

BAHÇESİNE GİREN KÖPEĞİ TÜFEKLE VURDU, RÖNTGEN FİLMİ ŞOKE ETTİ



Antalya'da büfe işleten M.U., bahçesine girip tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle vurdu. Köpeğin sahibi Tuncay Şengül, M.U.'dan şikayetçi olurken, hayvanın vücut röntgeninde yüzlerce saçma olduğu belirlendi.

Antalya'da yaşayan Tuncay Şengül, geçen cumartesi, Konyaaltı ilçesindeki iş yerinde beslediği 1 yaşındaki labrador cinsi köpeğinin, iş yerinin yanında bulunan büfenin bahçesine girdiği gerekçesiyle büfe sahibi M.U. tarafından tüfekle vurulup yaralandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. M.U.'nun, tavuklarına saldırdığı iddiasıyla köpeğini vurduğunu söylediğini belirten Tuncay Şengül, olayın hemen ardından veterinere götürdüğü köpeğini, tedavisi sonrası dün teslim aldığını aktardı.

KÖPEĞİN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA SAÇMA

Köpeğe ait röntgen filminde ise baş, boyun, kol, göğüs ve bacak kısımlarında çok sayıda saçma tespit edildi. Hayvan hastanesi tarafından jandarmaya verilmesi için bir de rapor tutuldu. Raporla birlikte jandarma karakoluna giden Tuncay Şengül, köpeğine zarar veren M.U.'dan şikayetçi oldu. Olay günü köpeğin hiçbir canlıya zarar vermemesine rağmen av tüfeğiyle vurularak ciddi yaralar almasının hiçbir şekilde açıklanamayacağını belirten Şengül, "Kimseye zarar vermedi bu zaman kadar. Bahçeyi temizlemek için açmıştık ama yan komşunun alanına geçmiş. Köpek oyun amaçlı tavuk ve kazların arkasından koşmuş o da ölmesini istediği için direkt sıkmış. Köpeğin yanında olsaydık belki bizi de vururdu. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Elinde silah görmedim ama 'Ben vurdum' dedi" diye konuştu.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise "Meskun mahalde silah kullanmak zaten yasak. Ateşli silahını mı deniyor? Köpek saldırmamış, havlamamış. İşin takipçisiyiz ne gerekiyorsa yapılacak. Sahipli hayvan olduğu için mala zarar vermekten yargılanacak. Bahçeye köpek girdiği için silahla vurulur mu?" dedi.

BALIK TUTARKEN GÖZÜNE SAÇMA İSABET ETTİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde baraj kenarında balık tutan Serkan Meriç (39), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl'ün Boğazköy barajında meydana geldi. Barajda balık tutan Serkan Meriç (39), silah sesi duydu. Saniyeler sonra kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçma, Meriç'in sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Meriç, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Meriç, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

ÜZERİNE PENCERE DÜŞEN GENÇ KIZ YARALANDI

MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KORKULUK DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUK İÇİN MAHALLELİ SEFERBER OLDU



DİYARBAKIR'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı. Annesinin kollarından tuttuğu çocuk için mahalleliler pencere altında yorgan açtı, alt komşu ise pencereye çıkıp kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk kurtarılırken o anlar bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 19 Ekim'de, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu, korkuluğu bulunan pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti ve korkuluk demirleri arasında sıkıştı. Çocuğunun sıkıştığını fark eden anne, koşup oğlunun kollarından tutarak, yardım istedi. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli önlem için pencerinin altında battaniye açarken, kadının alt komşusu ise pencereye çıkıp, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylı merdivenle çocuğun sıkıştığı pencere çıktı. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından korkuluk demirleri arasında sıkışan çocuğu kurtarıldı.

O anlar, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

RAKİP İŞLETMEYE, BİBER GAZLI, TAŞLI, SOPALI SALDIRI



İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapılan işletmeye, aynı mahalledeki rakip işletmenin sahipleri tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Bir kadının da tabure fırlatıp, biber gazı sıktığı o anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Dokuz Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde bulunan ev yemekleri yapılan işletmede meydana geldi. Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) tarafından işletilen dükkandan çorba alan iki kişi, aynı mahallede bulunan ve ev yemekleri yapan işyerinin önünden geçerken, işletme sahibinin "Neden oradan aldınız da bizden almadınız?" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Müşteriler oradan ayrılırken, işletme sahibi ve aralarında bir kadının da bulunduğu grup, Azar çiftinin dükkanının önüne gelerek taş, sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı. Çevre sakinlerinin durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, olayı kontrol altına aldı. Azar çiftinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan grup ile Azar çiftinin arasında daha önceden de benzer husumetlerin yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan saldırı anı işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Ellerinde sopalarla gelen saldırganların, dükkanın önünde duran sandalyeleri işletmeye attığı, Azar çiftinin de kendilerini saldırıdan korumaya çalışması görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kadının tabure fırlatıp, biber gazı sıkması ise dikkat çekti. Yaşanan saldırıda parmağında kırık ve çatlak meydana gelen işletme sahibi Cevriye Azar, kendilerine saldıran işletme sahiplerinin kendilerini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Azar olay nedeniyle darp raporu aldığını belirterek, "Sabah dükkanımızı açtıktan sonra iki müşteri bizden çorba aldı. O müşterilerle, bizden çorba aldıkları için kavga etmişler. Ardından bize saldırıp dükkanımızı harap ettiler. Parmağında kırık ve çatlak oluştu. Yeter artık bitsin bu zulüm. Bizi burada yaşatmak istemiyorlar. Gitmemiz için tehdit ediyorlar. Daha önce de bize saldırıda bulundular. Adalet istiyorum. Saldırı anında çok korktum ve panikledim. Yanımızda 13 yaşında kızımız da vardı. Onun için daha da çok korktum. Elim ayağım hala titriyor. Tansiyonum 19'un altına inmiyor. Adalete güveniyorum Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılmasın" diye konuştu.

'EL ELE OLMAMIZ GEREKİRKEN'

Azar, kendisine bir kadın tarafından saldırılması sebebiyle oldukça üzüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bir kadının başka bir kadına saldırmasına karşıyım. Kadın yapıcıdır. Aile birliğini ayakta tutandır. El ele olmamız gerekirken biber gazı sıkıp saldırmasını hoş karşılamıyorum."

5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI

MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile hırsızlık yaparken kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.

İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin Manisa'nın Salihli ilçesinden günübirlik İzmir'e gelerek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızlık amacıyla yine günübirlik olarak İzmir'e gelen şebekeyi takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergâhı kapatarak denetim noktası oluşturdu. Şüphelilerin bulunduğu otomobili belirleyen ekipler, denetim noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda emniyet kemerinin iç kısmının bölüme saklanmış çorap içerisinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.

Operasyonda, otomobilde bulunan ve daha önce hırsızlıktan kayıtları olduğu tespit edilen Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41) ve Ayşe A. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI



KÜTAHYA'da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçiler tarafından fark edilen Hüseyin Y. (36), bodrum kattaki havalandırma boşluğunda yakalandı.

75'inci Mahallesi'nde 3 katlı boş eve giren Hüseyin Y., musluk ve tesisat malzemelerini çaldı. Evde biri olduğunu gören komşular polise haber verirken, olay yeri yakınında olan bekçiler de çatıda saklanan biri olduğunu fark etti. Gelen polis ekipleri ve bekçiler önce binanın çevresini sardı ardından içeri girdi.

Yapılan aramada Hüseyin Y. olduğu belirlenen şüpheli, bodrum katındaki pencereden girdiği havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.’nin 6 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi. Şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorguya alındı.

BELEDİYEDEN SATILIK HELİKOPTER

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz döneminde alınan çift motorlu helikopteri, 17 milyon 515 bin 783 lira artı KDV muhammen bedel ile satışa çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, dönemin başkanı İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında çift motorlu helikopter aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı'nı devralan CHP'li Vahap Seçer ise tasarruf tedbirleri kapsamında helikopterin kiraya verilmesine karar verdi. Temmuz 2019'da helikopterin, Hava Taksi hizmeti de vereceği duyuruldu. Ancak saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksi beklenen ilgiyi görmedi. Bunun üzerine, helikopterin satışına karar verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira artı KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da ihale düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ihaleye girmek isteyen kişi ya da şirket şartname bedeli olarak 2 bin TL ödeyecek. İhalenin geçici teminat bedeli ise 525 bin 473,50.

Üretim yılı 2011 olan Agusta Leonardo tipi helikopter, İtalyan yapımı.

BAKAN SELÇUK'TAN, FEDAKAR ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR TELEFONU

MUĞLA'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılmaz öğretmeni telefonla arayarak tebrik etti.

Muğla'nın Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan beden öğretmeni Osman Yılmaz, Türkiye'de çok konuşulacak örnek bir davranışa imza attı. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yıpranan sıraların bakımı için birkaç marangozdan fiyat teklifi talep edildi. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Osman Yılmaz, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun teknik personeli Birol Tekeli'nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti.

TATİL YAPMADI, SIRALARI TAMİR ETTİ

Yazın tatil yapmak yerine öğrenciler için çalışan Yılmaz, onardığı sıraları tek tek zımparaladı. Fedakar öğretmen, yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hale getirdi. Eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla hafta içi çocuklara eğitim veren, okulun kız ve erkek voleybol, basketbol ve futsal takımlarını çalıştıran Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuardaki 90 sırayı tamir ediyor.

BAKAN SELÇUK'TAN TEBRİK TELEFONU

Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım rekoru kıran videoları izleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Yılmaz'ı cep telefonundan arayarak kutladı. Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle" ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür etti.

Heyecanlandığı gözlenen Yılmaz ise, "Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

