DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (ek)

YPG, RUSYA BAYRAĞI ASTI

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı. Zor Mağar'da Rusya ve rejim bayraklarının asıldığı binanın PYD/YPG'li teröristler tarafından karargah olarak kullanıldığı öğrenildi. Öğleden sonra binanın çevresinde bir hareketlilik gözlenirken, bayrağın kendilerini kamufle etmek için teröristler tarafından asıldığı öğrenildi.

Cerablus'un hemen karşısındaki Zor Mağar, Ayn el Arap'ın batısında yer alıyor. Bu bölgenin kuzeydoğusunda da, Süleyman Şah ve Saygı Karakolu'nun taşındığı Suriye Eşmesi bulunuyor.

NUSAYBİN'E ATILAN 4 HAVAN, BOŞ ARAZİLERE İSABET ETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan 4 havan mermisi boş arazilere isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, havan mermisinin isabet ettiği bir arazide ise yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

(NUSAYBİN)

Yanan arazilerden genel ve detay

Zırhlı araçlar

Haber-Kamera: GAZİANTEP-MARDİN,()

RESULAYN'DA YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN KURTARILAN SİVİLLERE, SMO ASKERLERİ BÖYLE YARDIM ETTİ

RESULAYN'da ön cephede savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yayınladıkları görüntüyle dua istedi. Ayrıca, YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ettikleri görüldü.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde. Resulayn'da süren çatışmalarda, SMO askerleri, yayınladıkları görüntülerde ön cephede savaştıklarını belirterek tekbir getirdi ve dua istedi. Diğer bir görüntüde ise askerlerin, YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere yardımcı oldukları görüldü. Görüntüde, askerlerin yaşlı bir adamı sakinleştirmeye çalıştıkları ve ona su verdikleri görülürken; askerlerin 'Endişelenme amca. Hepimiz senin çocuklarınız. Su iç ve sakinleş' dedikleri duyuldu.

Öte yandan, SMO Liva Şükür el Şemal Tümeni İkinci Taburu'ndan bir askerin, YPG'ye ait olan bir binanın ele geçirildiğini belirttiği görüntüler de paylaşıldı.

TERÖRİSTLERİN ÇİRKİN OYUNU DEŞİFRE OLDU

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmemek ve uluslar arası kamuoyunda Türkiye'ye suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilginin ardından teröristlerin deşifre olan çirkin oyununun sahnelenmemesi için güvenlik güçleri alarma geçti.

Türkiye, Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden ve terör koridoru oluşturmak istemesiyle sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kısa sürede 120 kilometrelik Telabyad-Resulayn hattında onlarca köy teröristlerden kurtarıldı. Telabyad ve Rasulayn ilçe merkezleri de teröristlerden temizlendi. Meskun mahal operasyonlarının halen devam ettiği Resulayn kentinde son çırpınışları ile TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine yönelik hain saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütünün kaybettiği tabanını elinde tutabilmek ve uluslar arası arenada destek bulabilmek için kimyasal kullanmayı planladığı belirlendi. Resulayn bölgesinden gelen istihbari bilgilere göre: terör örgütü hazırladığı 2 kimyasal yüklü füzeyi sivillerin bulunduğu alanda aktive ederek çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olacak. Teröristler daha sonra kimyasal kullanımının Türkiye tarafından yapıldığını iddia ederek bu suçlama ile hem giderek kendisinden uzaklaşan tabanını elinde tutmaya çalışacak, hem de uluslar arası platformlarda Türkiye'yi zor durumda bırakacak. İşte bu istihbarı bilgilerin gelmesinin ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Sınır ötesinde sürdürülen harekata katılan TSK ve SMO askerleri uyarıldı. Sınırın iki tarafında güvenlik güçleri alarma geçerken, son çırpınışlarını veren terör örgütünün bu oyunu da deşifre edilerek engellenmesine yönelik önlemler alındı.

Resulayn ve Telabyad'da neredeyse her evin altına tünel kazarak kentleri adeta köstebek yuvasına çeviren, her yere patlayıcı tuzaklayarak sivillerin canını hiçe sayan teröristlerin, kimyasal füze ile yüzlerce insanı katletmeye yönelik çirkin oyunu da Suriyelilerin tepkisine yol açtı. Suriyeli siviller biran önce terör örgütünün kökünün kazınmasını isterken, sonuna kadar destekledikleri Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarının mesajını verdi.

-Ön cephede savaşan SMO askerlerinin görüntüleri

-Sivillerle kucaklaşan SMO askerleri

-Yaşlı bir adama su verilmesi ve onunla konuşan askerler

-YPG'ye ait bir binanın önündeki askerin görüntüsü

Haber-Kamera: SURİYE,()

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (EK)

ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, su altı dalış eğitimi aldığı sırada su altında fenalaşan ve kalbi duran, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Demirtaş Mahallesi'ndeki baba ocağına, acı haber ulaştı. Şehidin, Türk bayrağı asılan evine gelen köylüler, acılı baba Kerim Akmeşe ile ağabey Yakup Akmeşe'ye, taziye dileklerini iletti. Demirtaş Mahallesi Camisi'nin minaresine de, Türk bayrağı asıldı. Şehidin, Ankara'da yaşayan eşi ve 8 yaşındaki kızının da, acı haberi alıp uçakla İzmir'e geldikleri, ilerleyen saatlerde Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapacakları bildirildi.

'İŞİNİ ÇOK SEVERDİ'

Acılı ağabey Yakup Akmeşe, tarlada zeytin toplarken haberi aldıklarını belirterek, "Köyümüzün muhtarı aradı. 'Kaymakam geliyor, siz de gelin' dedi. Ana yolda, jandarma ekiplerinin aracını gördük, o zaman kötü bir şey olduğunu tahmin ettim. Hiç beklemediğimiz bir olaydı, acımız büyük, anlatılması mümkün değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor Başka şehitlere üzülüp, acı çekiyorduk ama ateş bizim ocağımıza düştüğü an, olayın ne kadar acı bir şey olduğunu anlıyoruz. Allah, kimsenin başına vermesin. İşini çok severdi, hep en önden giden, kendinden çok başkalarını düşünen, pırlanta gibi bir insandı. Biz birsek, o bin idi. Vatan sağ olsunö dedi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin cenazesinin, bugün Dikili Merkez Camisi'nde, öğle vaktinde yapılacak törenin ardından, Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

- Ağabey Yakup Akmeşe ile röp.

- Şehidin baba evinden genel görüntü

- Taziyelerin kabul edilmesinden görüntü

- Köy camisinin minaresine ve baba evine asılan Türk bayraklarından görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

HDP önündeki eylemde 45'inci gün (ek)

SAĞANAĞA RAĞMEN EYLEMİ SÜRDÜRDÜLER

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki aileler, sağanağa rağmen kayıp çocukları için oturma eylemini sürdürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine katılan Süheyla Demir, yağmur ve fırtınada eylemini sürdürdü. Demir, "Gördüğünüz gibi yağmur altındayız. Bu bizim umurumuzda değil, bizi hiç kimse yıldıramaz. İnşallah onları alt edeceğiz. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyiz. Yağmur, kar, kış demeden bekliyoruz" dedi.

Annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer ise 10 ay önce HDP'liler aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri oturma eylemini sürdürdüğünü anlatarak, "Yağmur da kış da dinlemeyeceğiz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Kararlıyız, sonuna kadar buradayız. Artık evlatlarımızı geri göndersinler. Çocuklarımızın orada ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Bizim burada ıslanmamız çok önemli değil, evlatlarımıza canımızı feda ederiz" diye konuştu.

-------------------------------

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Sağanak yağmur

Yağmur altında bekleyen ve ıslanan aileler

Ayşegül Biçer'in konuşması

Süheyla Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Elif FİLİZ / DİYARBAKIR,()

BARIŞ PINARI'NA YURDUN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK

9 Ekim'de Suriye'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Okullarda öğrencilerin yaptığı koreografilerin ve gelirini Mehmetçiğe bağışlayan esnafın ardından, bir destek de yöresel kıyafetleriyle asker selamı veren vatandaşlardan geldi. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya yurdun birçok bölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, asker selamı vererek harekata desteklerini iletti. Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi.

Türkiye, terör koridoruna son vermek, sınırlarını güvenlik altına almak ve ülkede bulunan Suriyelilerin gönüllülük esasıyla yerleşebileceği alanlar yaratmak amacıyla 9 Ekim saat 16.00'da harekete geçmişti. Bu kapsamda Fırat'ın doğusunda operasyon devam ederken, Mehmetçiğin terör örgütü mensuplarıyla mücadelesi de devam ediyor. Harekat planlandığı şekilde hız kesmeden sürdürülürken, vatandaşların da Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteği artarak devam etti. Yurdun birçok farklı bölgesinden gelen görüntülerde de, yöresel kıyafetlerle asker selamı veren vatandaşlar, desteklerini iletti.

YÖRÜK MUSTAFA'DAN MEHMETÇİĞE ŞİİR VE SELAM

Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi, Mehmetçiği selamladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Yörük Kültür Müzesi kuran Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Afrin Harekatı'na destek vermek için kamyonla gıda malzemeleri götürerek askerlere moral veren Başkan Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek vermek için bugün sınıra gidecek. Yörük Müzesi'nde Yörük kıyafetlerini giyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yazdığı şiiri okuyan Mustafa Kuş, asker selamıyla da Mehmetçiği selamladı. Mustafa Kuş, "Her zaman ordumuzun yanındayız. Terörle mücadelede ordumuzun yanındayız" dedi.

AYDINLI EFE'DEN BARIŞ PINAR'I HAREKATI'NA ASKER SELAMLI DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na 48 yaşındaki Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan asker selamlı destek geldi.

Türk Silahlı Kuvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Harekata katılan Mehmetçikler'e bir destek de Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu belirten Koldaş, "Kurtuluş Savaşı'nda Aydın'dan düşmana geçit vermeyen efeler olarak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman olduğu gibi yine Aydın efeleri olarak devletimizin yanındayız" diyerek, asker selamı verdi.

-------------------------------

Antalya

-Yörük müzesi detay

-Mustafa Kuş'un açıklaması

-Mustafa Kuş şiir okuması

-Mustafa Kuş selam vermesi

Aydın

-İncirliova ilçesindeki efenin asker selam vermesi ve detaylar

Adıyaman

-Adıyaman yazısı önündeki gencin konuşması ve detaylar

Trabzon

-Balıkçıların konuşmaları ve selam vermeleri

Çanakkale

-Ayvacık'a bağlı Çamkabalak Köyü'ndeki yörükler

Haber-Kamera: ANTALYA-ADIYAMAN-TRAZBON-ÇANAKKALE-AYDIN,()

ŞIRNAKLI KADINLAR, BARIŞ PINARI İÇİN MEVLİT OKUTTU

ŞIRNAK'ta, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için mevlit okuttu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Şırnaklı kadınlar, mevlit okutarak destek verdi. Geleceğe Işık Saçan Derneği öncülüğünde Merkez Geylani Camii'nde bir araya gelen kadınlar, Mehmetçik için dua etti.

'ŞIRNAKLI KÜRT KADINLAR MEHMETÇİĞİN YANINDA'

Programdan sonra konuşan Dernek Başkanı Hatice Atan, Şırnaklı Kürt kadınlar olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını söyleyerek, "Kürt kadınları olarak Mehmetlerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın o kararlı dik duruşunun arkasındayız. Allah ordumuzu, Mehmetçiğimizi zaferle çıkarsın. Evet, şehit vereceğiz. gerekirse bizler de şehit olacağız. Düşmanlar da bizleri duysun ki biz ne Mehmetler verdik bu toprak uğruna, gerekirse bizler de şehit oluruz. Mehmetçiklerimiz bizleri duysun herkesin elleri havada dualarıyla onların yanında" dedi.

-------------------------------

Mevlite katılanlar

Kuranı Kerim, yasini şerif ve mevlit okunması.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

BAKAN KASAPOĞLU: HİÇBİR GÜÇ MEHMETÇİĞE DESTEK VEREN SPORCULARIMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşası tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir" dedi.

"SPORCULARIN SELAMI MEHMETÇİĞİMİZİN KALBİNE ULAŞMIŞTIR"

Sporun birleştiren, dönüştüren bir ruhu olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor demek kardeşlik demek. Spor demek barış demek. Biz de son günlerde hamdolsun son günlerde çok bereketli bir sportif gelişime şahit oluyoruz. Pek çok branşta sporcularımızın başarılarıyla övündük. Bu başarılar, bu işin başlangıcıdır. Büyük başarılarının müjdecisidir. Ben bu vesileyle başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle, sempatisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam gönderen sporcularımıza ben de selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Sporcularımızın selamı, Mehmetçiğimizin kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere devirmek isteyenler, bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler, hiçbir şekilde sporcularımızın başarısının önüne ve bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz. Hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı temsil eden, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız. Şuan bulunduğumuz Bursa, bu şanlı tarihe şahitlik etmiş bir şehirdir. Sporcularımızla, gençlerimizle, her alanda gelişeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kompleksi gezerek sporcularla sohbet etti.

-------------------------------

-Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışından detaylar

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun spor kompleksini ziyaretinden detaylar

-Sprocu gençlerin asker selamlarından detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN / BURSA,()

=======================================

BAKAN PAKDEMİRLİ: TERÖRE KARŞI BİR OLUP, KENETLENDİK

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup, kenetlendik" dedi.

Bakan Pakdemirli, 3'üncü Tarım, Gıda, Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya Dekorasyon fuarının açılışına katılmak üzere Batman'a geldi. 20 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışına Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TBMM Tarım Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

'BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDİYOR'

Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, Batman Hayvancılık ve Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını ve Batman Çayı'nda da ıslah çalışmasının tamamlanacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Pakdemirli, "Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik. Toprağa değil, yüreğimize gömdüğümüz şehitlerimizi yüce Mevlanın engin rahmetine emanet ediyor, kahramanlarımızın aileleri için sabırlar diliyorum. Dualarımız askerlerimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için" dedi.

'BATMAN MERCİMEK ÜRETİMİNDE 4'ÜNCÜ SIRADA'

Bakan Pakdemirli, bölgede tarım potansiyelinin önemini de değinerek, mercimek üretiminde Batman'ın 4'üncü sırada olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, yerli ve milli traktörün test çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Batman'da çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira tarımsal destek verdik. Yüzölçümü bakımından Batmanımız 4500 kilometrekare ile ülke sıralamasında 69'uncu il olmasına rağmen ülkemizin tarım ve hayvancılığına katkısı çok büyük. En önemli örneği ise küçükbaş hayvan varlığında 19'uncu, mercimek üretiminde 4'üncü, çilek üretiminde ise 9'uncu sırada olmasıdır. Fuarda güzel traktörler var ama mazot cep yakıyor. Bu nedenle enerji ile çalışacak yerli ve milli traktörü test aşamasındayız."

-------------------------------

Fuarından görnütü

Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Fuar açılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

=================================

HDP'Lİ HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI KARAMAN TUTUKLANDI

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı. Karaman ile birlikte adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve başkan yardımcısı İrfan Sarı'nın savcılık sorguları sürüyor.

Hakkari Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 isimden Cihan Kahraman, savcılık ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklandı. Yüksekova Belediye Remziye Yaşar ve İrfan Sarı'nın ise savcılık sorguları sürüyor.

HDP'Lİ YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Hakkari'de, adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve eş Başkan olan Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı' da 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı. Belediye Başkanı Yaşar ve Eş Başkan Sarı, daha sonra zırhlı araçlara bindirilerek Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANI HDP'Lİ NERGİZ, TUTUKLANDI

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ile belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve başkan yardımcısı Ferhat Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-------------------------------

(HAKKARİ)

- Hakkari adliyesine önüne gelen, HDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar

- Polis ekiplerinin Hakkari adliyesi çevresinde güvenlik önlemi alması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / MARDİN - HAKKARİ,()

==================================

CİNNET GETİREN BABA KENDİNİ, EŞİNİ VE KIZ ÇOCUĞUNU BENZİN DÖKEREK YAKTI

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vucutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay 19.00 sıralarında Ergani ilçesinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 4 çocuk babası Can Yılmaz, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Bu sırada evde bulunan benzini önce kızı Zeynep ve eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine döken baba Yılmaz ardından ateşe verdi. Eşi ve kızı bir anda alev topuna dönen Can Yılmaz daha sonra da kendi üzerine benzin dökerek yaktı.

FERYATLAR ÜZERİNE KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Evden duyulan feryatlar ve yangın nedeniyle komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Vucutlarında çeşitli derecelerde yanıklar bulunan aileye ise ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Can Yılmaz, eşi Güllü ve kızı Zeynep, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz'ın sağlık durum ağır olmasıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada olay sırasında ailenin diğer 3 çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. Olayın ardından eve geldiklerin korkunç manzara ile karşılaşan 3 çocuk polis tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruştarma başlatıldı.

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN / DİYARBAKIR,()

==========================================

TUNCELİ'DE, TIR İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 4 KİŞİ ÖLDÜ

TUNCELİ'de, hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolundaki Akpazar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR, karşı yönden gelen Ahmet Aydın (30)yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın, İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29), olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişini cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı TIR sürücüsü Alkan Çelik ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-------------------------------

Kaza yerinde görüntü

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Araçta sıkışan hayatını kaybeden 4 kişinin çıkarılması çalışması

Araçta çıkarılan 4 kişinin ceset torbası içinde kaza mahline bırakılması görüntüsü

Kaza mahlindeki çalışmalardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,()

====================================

OTOMOBİL, KAMYONLA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ

BOLU'da, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine gitmekte olan İsmail Göktaş idaresindeki 14 DF 792 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sedat İnam idaresindeki 34 AL 808 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazadan kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Sedat İnem ise büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

KOMŞULARIN LAF ATMA ÇATIŞMASI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ADANA'da komşular arasında 'laf atma' meselesinden çıkan silahlı- sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta yaşayan komşular İzzet B. ile Kadir Y. (27) arasında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki tarafın akrabaları da olay yerine geldi. Büyüyen kavga sırasında taraflar evlerinden pompalı tüfek, tabanca ve sopa alarak, çatışmaya başladı. Silahlı-sopalı kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, vurulan Kadir Y. hayatını kaybetti.

İzzet B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

-------------------------------

- Evin görüntüsü

- Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

- Evin kırık camı

- Taş parçası

- Olay yerindeki boş kovanlar

- Evden çıkarılan pompalı tüfek

- Duvar kenarındaki pompalı tüfek

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR / ADANA,()

===============================

BİRGÜL'ÜN ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



İZMİR'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor.

Alsancak semti 1420 Sokak'ta salı sabahı meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, iş yerine geldiğinde, dükkanı önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı. Birgül Bilal ve İrfan Çengel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çengel, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İrfan Çengel, silahı başına dayayıp, tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği bildirildi. Songül Bilal'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Öte yandan olay anına ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde önce Birgül Bilal'i darbeden Çengel, çevredekilerin 'Yapma' uyarılarına rağmen silahını ateşliyor. Eski sevgilisini öldüren Çengel, daha sonra yere çökerek silahını kendi vücuduna dayayıp, intihar ediyor. Görüntülerde bazı vatandaşların olayı izlemesi de dikkat çekiyor.

-------------------------------

- Olay anına ait görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR,()

======================

PATATES TARLASINDA KOYUN OTLATMA KAVGASI: 8 YARALI

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde iddiaya göre koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü yakınlarında patates tarlasında meydana geldi. Hikmet Gündoğan (31), Sami Karaketir (44), Muhammet Sayit Karaketir (27), Ali Karaketir (39) ve Deniz Karataş (26), patates topladığı sırada, tarlaya koyunlar girdi. Bunun üzerine patates toplayanlar, çobanlar Bayram Ünal, Hasan Ünal ve Cenay Günay'a, koyunlarını tarlaya sokmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ardından iki grup üzerinde çıkan tartışma, taşlı ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekiler tarafından çağrılan jandarmanın müdahalesiyle sona erdi. Aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-------------------------------

- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

=========================================

GAZİANTEP'TE TARİHİ ESER OPERASYONU: 4 GÖZALTI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 8 heykel ve steller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Nizip'te, Zeugma kazı alanından tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde bölgeye operasyon yapıldı. Operasyonda tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde Roma dönemine ait 8 heykel ve ana kayaya işlenmiş mezara gömülü steller ele geçirildi. Tarihi eserleri çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğü ekipleri ise bölgede kazı çalışması başlattı.

-------------------------------

- Eserlerin olduğu yer

- Tarihi eserler

- Mağaradaki heykeller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP,()

===========================

EĞİTİM-SEN: MÜDÜRÜN ÖĞRETMENE SALDIRISINI PSİKOLOGLAR ARAŞTIRSIN

ANTALYA'da, okul müdürü B.T.'nin görsel sanatlar öğretmeni A.U.'yu darbetmesiyle ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, okul müdürü olarak atanan, pedagojik formasyona sahip, çocukların emanet edildiği kişinin, meslektaşına kin ve nefretle saldırabilmesini psikologların araştırması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsü Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu'nda, iddiaya göre, okul müdürü B.T., görsel sanatlar öğretmeni A.U.'yu bilinmeyen nedenle önceki gün okul koridorunda dövdü. Öğrencilerin olduğu saatlerde yaşanan olay, diğer öğretmenlerin gözü önünde olurken, darp sonucu A.U.'nun başında 3 santimlik kesik oluştu. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen A.U., darp raporu alarak, B.T.'den şikayetçi oldu. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul müdürü ve öğretmenin görev yerleri değiştirildi.

Eğitim-Sen Antalya Şubesi yetkilileri ve üyeleri, olaya ilişkin okul önünde açıklama yaptı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, "Okul müdürü olarak atanmış üniversite mezunu, pedagojik formasyon almış, çocuklarımızı emanet ettiğimiz bir kişinin, meslektaşına kinle nefretle ölümüne bile yol açabilecek bir tutumla saldırabilmesinin nedenini psikologların, ruh sağlığı hekimlerinin araştırmasını ve incelemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüklerini belirten Öztürk, olaydan sonra okul müdürü B.T.'nin ve darbedilen A.U.'nun okullarının değiştirildiğini öğrendiklerini kaydetti. Şube Başkanı Öztürk, "Üyemiz hiçbir neden yokken bir saldırıya uğramış, ömür boyu sakat kalabilecek bir eylemle karşılaşmış hatta ölümden dönmüştür. Saldırıda bulunan bir meslektaşını kin ve nefretle yaralayan kişinin görev yerinden uzaklaştırılması değil meslekten atılması ve hapis cezası alması gerekiyor. Sanki üyemiz saldırıda bulunmuş gibi bir uygulama yapılmasını kabul etmiyoruz. Alınan kararın gözden geçirilerek üyemizin yer değişikliğinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bizim için öğretmen olma vasfından uzaklaşmış, bir eğitim kurumunu yönetmesi mümkün olmayan bu şahısla hukuksal olarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.

-------------------------------

- Okuldan detay görüntü

- Eğitim- Sen'in okul önündeki basın açıklamasından detaylar

- Slogan atılmasından ve pankartlardan detaylar

- Eğitim Sen Şube başkanı Kadir Öztürk'ün açıklaması

- Darp edilen öğretmenden detay görüntüler

Haber-Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA,()

====================================

YILDIRIM KANYONDA İKİ NOKTADA YANGINA NEDEN OLDU

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Karanlık İçi Kanyonu'nda iki ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki alevlere 3 helikopterle havadan müdahale edildiği bildirildi.

Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlık İçi Kanyonu'ndaki iki noktaya dün saat 16.00 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar, çam ağaçları ile kaplı sarp kayalık, alanda yangına neden oldu. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Gölhisar Orman İşletme Şefliği ve Divril Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, havanında kararmasıyla birlikte müdahale edilmekte güçlük yaşandığı belirtildi. Kanyonun içindeki yangına havadan müdahalenin halen sürdüğü bildirildi.

-------------------------------

-Yanan bölgenin havadan görüntüsü

Haber: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER(Muğla),()

=======================================

ORGANLARIYLA 4 KİŞİYE HAYAT VEREN ÜNİVERSİTELİ KARDELEN, KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) cenazesi, meleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın, acı haberi alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev Çetin ve babası Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi, A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi.

Üniversiteli Kardelen'in cenazesi önce uçakla İzmir'e ardından da karayoluyla memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız için dün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kardelen Çetin'in babası market işletmecisi Saffet Çetin, yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Saffet Çetin, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Alev Çetin ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Çetin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

-------------------------------

-Kardelen çetin'in fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınması

-Baba Saffet Çetin'in taziyeleri kabul etmesi

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI(Aydın),()

===================================

BAKAN PEKCAN: BU DİNAMİK EKONOMİYLE AVRUPA'DA DA DÜNYADA DA LOKOMOTİF OLURUZ

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa'da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruzö dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) eğitim seminerine katıldı. Seminerde bir konuşma yapan Ruhsar Pekcan, esnafın sorunlarını bildiklerini ifade ederek, Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafların korunması gerektiğini sürekli olarak kendilerine ifade ettiğini belirtti.

'KENDİNİZE İNANIN, DEVLETİNİZE İNANIN'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa'da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz. Siz de buna inanın, buna güvenin, kendinize inanın, devletinize inanınö dedi.

'HALK BANKASI KOMİSYONU YÜZDE 1'E DÜŞÜRECEK'

Bakan Pekcan, esnaf kuruluşlarının talepleri olan Halk Bankası kredileriyle ilgili olarak, "Halk Bankamızın kredilerini esnaflarımız ister 3 ayda ister 6 ayda ödesin. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkardık. Halk Bankası 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 olan komisyonu kaldıracak. 100 bin liranın üzerinde olan kredilerde de yüzde 2 olan komisyonu yüzde 1'e düşürecek. Ama bizim sizden bir beklentimiz var. Siz de istihdam sağlayacaksınız. Her biriniz en az bir eleman alacaksınızö diye konuştu. Bakan Pekcan'ın sözleri salondan büyük alkış aldı.

'KÜÇÜK ESNAFLARA SAHİP ÇIKILMALI'

TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül de işler iyi gittiği zaman esnafların sorunlarının bir şekilde çözüldüğünü belirterek, önemli olan şu anda olduğu gibi sıkıntılı dönemlerde esnaflara yardım etmek olduğunu söyledi. Başkan Akgül, şöyle dedi:

"Suriye sınırında devletimiz Barış Pınarı Harekatı yürütüyor. Harekat nedeniyle Suriye tarafından atılan top mermileri bizim esnaflarımızın iş yerlerine isabet ediyor. Olan esnafımıza oluyor. Büyüklere bir şey olmuyor. Bu yüzden esnaflara, küçük esnaflara sahip çıkılmalı."

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, CHP'li Mahmut Tanal'ın kendisi hakkında tweet attığını hatırlatarak, "Tanal'a göre 5 yıldızlı otellerde sadece kendileri kalabilir, esnaf kardeşlerimiz kalamaz, bunlar böyle düşünüyor" dedi.

-------------------------------

- Bakanın salona girişi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşması

- Abdulkadir Akgül'ün konuşması

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),()

====================================