DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN'IN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ-1

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 02.00 sıralarında Altındağ İlçesi'ndeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. İki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu olduğu öğrenilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kişi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP'li milletvekilleri de olay yerine geldi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Semih Yalçın'ın gelişi

-Genel ve detaylar

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CİZRE'YE HAVAN MERMİSİ ATILDI: 3 YARALI



SURİYE tarafında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgeden Cizre'ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ŞIRNAK'TA 55 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı’nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizdeki Suriye sınırında bulunan 55 okulumuzda 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havanın düştüğü yerler

- Zarar gören yerler

- Köyden genel görüntü

- Hastane önündeki güvenlik önlemi

- Askerlerin hastaneye girişi

- Hastane önünde bekleyen yaralı yakınlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AKTAŞ'TAN CİZRE'YE HAVAN SALDIRISI AÇIKLAMASI

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından gündeme ilişkin açıklamada bulunan Aktaş, dün YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Cizre ilçesine yaptığı ve 3 kişinin yaralandığı havanlı saldırıyı değerlendirdi. Aktaş, saldırının alçakça olduğunu ifade ederek, şunları zsöyledi:

"PKK/PYD terör örgütü uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimize zulmetmekte, oraları işgal etmekte. Oranın insanına her türlü kötülüğü reva görmekte. Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat, çok büyük bir başarı ve hızlıca ilerliyor. Tabi terör örgütü PKK/PYD buna karşılık özellikle sınır ilçelerimizdeki yerleşim yerlerinde havan ve benzeri silah, mühimmatlarla saldırıda bulunuyor. Bunun bir örneği de bugün Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde yaşandı. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Biri yoğun bakımda alındı, diğer yaralarının sağlık durumu iyi. Tabi bu tehlike ihanet çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek. Ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."

Valilik ziyaretinden sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Adliyesi, 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Timuçin Sun, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Aktaş ve beraberindekilerin Valiliğe gelişi

- Şeref defterinin imzalanması

- Valilik makamından detay

- Mehmet Aktaş'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TERÖRİSTLERİN ATTIĞI HAVAN MERMİSİ OKULA İSABET ETTİ

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saat 12.30 sıralarında Suriye'den terör örgütü PYD/YPG'nin attığı havan mermisi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bilekli köyündeki okula isabet etti. Havan mermisi okulun çatısına isabet ederken, kiremitlerin yere düştüğü görüldü. Güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okulda öğretmen ve öğrenciler bulunmuyordu.

Havan mermili saldırı sonrası güvenlik güçleri köyde yaşayanların köyü boşaltmalarını istedi. Teröristlerin saldırısının ardından sınırda konuşlu Türk topçuları terör hedeflerini ateş altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan görüntüler

-Köyden detaylar

-Köyden ayrılan vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - Kerim KIRPAÇ/ŞANLIURFA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİNİN ŞANLIURFA'YA HAREKETİ SÜRÜYOR



SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor.

Suriye’nin Azez bölgesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüslerin geçişi

- Araç yüklü tırların geçişi

- Mühimat yüklü tırların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DELLA MİLES'TEN, SURİYE SINIRINDA MEHMETÇİĞE DESTEK



DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale’ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye’nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.

Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanatçı Della Miles, Akçakale'ye gelmesi

- Vatandaşlara konuşsan yabancı sanatçı Della Miles

- Gazetecilere açıklama yapan Della Miles

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BOLU'DA, BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ BİRLİKTE YÜRÜDÜ



BOLU'da, yüzlerce kişi ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya ile Vatan Partisi, İşçi Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Bolusporlu futbolcular ve yönetimi ile yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Topluluk yürüyüş süresince ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla harekata destek verdi. Yürüyüşe katılan bazı vatandaşlar başlarına mavi komando beresi taktı. Çevredekiler de yürüyüşe katılanları asker selamıyla selamladı. Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş Kent meydanında sona erdi. Meydanı dolduranlar harekata katılan askerler için dua etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından meydanı dolduran kalabalığa seslenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Batı dünyası maalesef el ele vermiş bir konuya takılıyor. Niye Türk futbolcular Fransa’da asker selamı verdi. Niye cimnastik dünya şampiyonu madalyasını alırken asker selamı verdi. Bunu anlayamıyorlar. Her Türk asker doğar. Biz hepimiz asker doğuyoruz o yüzden. Ben de terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat tüm Bolu halkı adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Doğanay ise, “Bu necip millet nasıl 1923’de Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde 7 düvele karşı dik durduysak, adam gibi durduysak evet bugün söz konusu vatansa, söz konusu milletin geleceğiyse, söz konusu sınır boylarımızın güvenliği, söz konusu Suriye’den yönelen PYD, PKK, DEAŞ’ın hepsinin hedefi Türkiye’yi bölmek ve parçalamaksa yine aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinin Almanya’nın, Hollanda’nın, Belçika’nın, Amerika’nın, Fransa’nın işbirliği yapmışçasına eğer bugün bizi eleştiriyorsa, Türk milleti doğru yoldadır, doğru istikamettedir.ö diye konuştu.

Daha sonra diğer siyasi partilerin il başkanları da birlik beraberlik vurgusu yapan konuşmalar yaptı. Programın sonunda Başkan Özcan ile siyasi partilerin il başkanları hep birlikte asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş

-Drone görüntüleri

-Tanju Özcan ve Nurettin Doğanay'ın konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MECLİS ÜYELERİNDEN TSK'YA ASKER SELAMLI DESTEK



AFYONKARAHİSAR İl Genel Meclisi, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için olağanüstü toplanarak, asker selamı verdi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi üyeleri olağanüstü toplandı. Meclis toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek vererek, sakerlere hep birlikte selam durdu.

17 ilçeden de 4'ü kadın toplam 50 meclis üyesinin katıldığı olaganüstü toplantıda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" sloganı atıldı.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Bizler, konu ülkemiz olunca, konu TSK olunca, konu teröre karşı ortak bir harekat olunca, görüşlerimizi bir tarafa bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. Biz de ülkemizin yanında olduğumuzu, TSK'nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik" dedi.

'BÖLGENİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN ORADAYIZ'

İGM üyeleri adına MHP'li Üye Ahmet Zeki Ertürk tarafından okunan açıklamada, harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğu bildirilerek, şöyle denildi:

"Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına almaya çalışan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır."

İGM üyeleri, daha sonra Mehmetçiğe asker selamı verdikleri fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonundan detay

- Meclis üyelerinden detaylar

- Çoban'ın konuşması

- Genel detaylar

- Ertürk'ün konuşması

- Meclis üyeleri asker selamı verirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YURTTAKİ KIZ ÖĞRENCİLERDEN HAREKATA SELAMLI DESTEK

SİVAS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ına düzenledikleri etkinlikle destek verdi. Öğrenciler harekatta görev yapan Mehmetçiğe asker selamı göndererek, Komando Marşı'nı seslendirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi. Programa KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve yurtlarda kalan yaklaşık 500 kız öğrenci katıldı. Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer Yurdu'nun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurtlarda kalan öğrenciler de odaların pencerelerinden Türk bayrağı salladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Kız öğrencilerin Komando Marşı'nı okumasının ardından dua edildi.

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, yurtta kalan öğrencilerle birlikte Mehmetçiğin yanında olmak onlara selam, dua ve desteklerini göndermek istediklerini ifade ederek, "Bütün personelimiz, öğrencilerimiz, kızlarımız Mehmetçiğe selam ve dualarını gönderiyorlar. Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Dolayısıyla şu anda sınır ötesinde harekat yapan askerlerimizin bütün millet olarak arkasındayız, duamızla onların yanındayız. Maddi ve manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor. Mehmetçiklerimiz sıkıntıya kapılmasınlar. Türk milleti olarak onların arkasındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntüler

-Bayrak açan, selam veren kız öğrenciler

-Binaların penceresinden bayrakların sallanması

-Kamonda marşı ve dua edilmesi

-KYK Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14 YAŞINDAKİ ALİ, SÜRÜNEREK SINIFINA ULAŞABİLİYOR



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabiliyor. Tek isteklerinin Ali'nin sınıfının giriş kata taşınması olduğunu söyleyen anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetiminin bu tekliflerine sıcak bakmadığını ileri sürdü.

Oğlu Ali Demir'in ilkokul birinci sınıfa kadar hastalığını bilmediklerini anlatan Gülüzar Dudu, ilk belirtilerin yarı yıl tatilinde ortaya çıktığını söyledi. Ali'yi şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürdüğünü anlatan anne, "Ali'ye hemen ishal tedavisi uyguladılar. Ancak ishal, ilaçlara rağmen geçmiyordu. Bunun üzerine doktorlar ileri tetkik ve tahliller yaptı. Ali'nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğunu söylediklerinde neye uğradığımı şaşırdım, şoke oldum" dedi.

Ali'nin 7 yaşından bu yana tedavi gördüğünü ifade eden Gülüzar Dudu, "Yedi yaşında yürümesi bozuldu. Geçen yıl yani 13 yaşında tek başına adım atamaz hale geldi. Ben kolundan tutarak birkaç adım attırabiliyorum. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmamak için direniyoruz" diye konuştu.

20 BASAMAĞI 20 DAKİKADA ÇIKABİLİYOR

Alanya Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan oğlunun okulunda sorun yaşadıklarını öne süren ve bu konuda yardım isteyen anne Dudu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali okula ilk başladığında sınıfı 4'üncü kattaydı. Bizim durumu okul yönetimine bildirmemiz üzerine sınıf birinci kata alındı. Ama birinci kat bile Ali için çok zor, çünkü 20 basamak var. Adım atamadığı için basamak çıkamıyor. Bu nedenle yerde oturarak, sürünerek çıkabiliyor. 20 basamağı 20 dakikada çıkabiliyor. Sınıfına girişi de çıkışı da zor. Özellikle okul çıkışı mecburen tüm öğrencilerin okuldan çıkmasını bekliyoruz. Yoksa yerde oturarak basamakları inmek zorunda kalan oğlum, ezilir. Oysa binanın giriş katında bir sınıf olsa oğlum hiç zorlanmayacak."

SADECE İKİ BLOKTAKİ İKİ SINIF YER DEĞİŞECEK

Ali'nin sınıfının, okulun A bloğunda olduğunu dile getiren Dudu, "Bu bloğun giriş katında sanırım sınıf yok. Müdür odası, spor odası, bilgisayar odası ve mescit var. Ama B blok giriş katında sınıflar var. B blokta rampa da var. Sınıfı o bloğa taşınırsa Ali'nin çıkması zor olmayacak. Tek isteğimiz giriş katta bulunan bir sınıf ile Ali'nin sınıfının yer değiştirmesi. Bu kadar basit. Ama okul yönetimi sınıfları değiştirmek istemiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali merdivenlerden sürünerek inerken

- Annesinin üzerini temizlemesi

- Okuldan gitmeleri

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Antalya-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇANAKKALE - KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Ayvacık ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına devrilip yan yatan domates yüklü kamyonun sürücü Seyfi Durulkan (49), aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Durulkan, 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından güçlükle çıkarılarak tedaviye alındı.

Kaza bu akşam saat 21.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir istikametine giden Seyfi Durulkan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon, Nusratlı rampalarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilip yan yattı. Kamyonun altında kalan sürücü Durulkan'ı kurtarmak için Ayvacık Belediyesi ve Küçükkuyu Belediyesi ekipleri seferber oldu. 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından çıkarılan sürücü Durulkan, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Durulkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Seyfi Durulkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada kamyonun altında sıkışan sürücünün kurtarılması çalışmalarından dolayı Çanakkale-İzmir Karayolu yarım saat süreyle ulaşıma kapalı kaldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza alanından görüntüler

-Ekiplerin kamyon sürücüsünü kurtarma çalışmasından görüntüler

-Sağlık ekiplerinin sürücüye ilk müdahalesinden görüntüler

-Kaza yapan kamyondan görüntüler

(Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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ADIYAMAN'DA EVE AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇILDI



Adıyaman'da tek katlı bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen otomobilden M.S.K.'ys ait olan tek katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Mahallede büyük paniğe neden saldırıda yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar evin avlusundaki evin kapısına ve duvarlarına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Saçmaların isabet ettiği kapı

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Kovanlardan görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin kovanları incelemesi

-Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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KONYA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

KONYA'da bugün akşam saatlerinde bazı ilçelerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Karatay ilçesinin Akbaş, Kadınhanı'nın Atlantı ve Ilgın'ın Avdan Mahallerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar sular altında kalıp zarar gördü. O anlar çevredeki vatadaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Selden detay

(Haber: Mehmet IŞIK KONYA )



Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada



ELAZIĞ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Doğan, bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, başında şapka ve yüzünü gizleyen saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğun öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saldırıdan görüntü

- Yaralının ambulans ile götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/Kamera: ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FABRİKADAKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



ADIYAMAN'da bir fabrikaya giren 5 hırsız, dalgıç pompasında kullanılan 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, önceki akşam Gölbaşı- Adıyaman Karayolu üzerindeki parke imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Gece yarısı fabrikaya giren kimliği belirsiz 5 kişi, dalgıç pompalarında kullanılan makaraya sarılı 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Ardından da kaçtı.

İşletme sahibi Ü.K.'nin sabah iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili jandarma çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde maskeli 5 kişinin, kablo makarasını sürüyerek, götürmesi yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızların çaldıkları kabloları götürmesi

-Hırsızların makarayı sürüklemesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FİRARİ ASKER, HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI



ADIYAMAN’da, hastaneden ve girdiği bir evden hırsızlık yapan Ş.B. polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Ş.B.'nin ayrıca, askerden firar ettiği öğrenildi.

Polis, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 cep telefonu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan yerlerde araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.B.'nin 2 ay önce Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten firar ettiği, Edirne'de de bir hırsızlık olayına karıştığı ve 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ş.B.'nin son girdiği evde yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk Ş.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin balkona tırmanması

-Şüphelinin içeri girişi

-Şüphelinin balkondan atlaması

-Şüphelinin karakoldan çıkarılışı

-Şüphelinin cezaevine götürülmesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SAĞANAK YAĞIŞ KULA'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

Kula'da akşam aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suyla dolan sokakta vatandaşların kendi imkanları ile su boşaltma çalışmaları

- Su basan binaların otoparkları ve depolar

- Detaylar

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KARABÜK’TE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN



KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yenice Orman Ürünleri Sanayi Fabrikası’nda yangın çıktı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevler

- Söndürme çalışmaları

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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LASTİĞİ PATLAYAN TIR YANDI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda lastiğinin patlaması sonucu alev alan TIR'ın dorsesindeki 2 milyon TL değerinde tekstil malzemelerinin bir bölümü yandı. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde medyana geldi. Kayseri'den İstanbul'a tekstil malzemesi taşıyan Kadir Özhan idaresindeki 38 YK 173 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Patlayan lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alev yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek, aracını emniyet şeridine çekip, aracın çekici ve dorse kısmını birbirinden ayırdı. Kadir Özhan, daha sonra yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç sürücüsü Kadir Özhan da dorseye tırmanıp, malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Sürücü bu sırada zor anlar yaşadı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde tekstil malzemesi yüklü TIR'daki malzemelerin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım yarım saat boyunca durdu. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ulaşım bir süre de tek şeritten sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesiyle de yol tamamen 3 şerit olarak trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Drone görüntüleri

-İtfaiyenin çalışmaları

-Sürücü ile röp.

-Drone görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücü Necati Bakıcı (58) ile eşi Hatice Bakıcı (58) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu eski Erzincan yolu yakınlarında meydana geldi. Necati Bakıcı yönetimindeki 28 DF 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü ve eşi Hatice Bakıcı araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, çevrede bulunan vatandaşlar ve Suşehri Belediyesi ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Bakıcı çifti ambulansla Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YASEMİN'E ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Gül'e (22), çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa E. (46) tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim'de saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Okulu'nda asistan olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken restoran işletmecisi Mustafa E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yasemin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadın otopsinin tamamlanmasının ardından önceki gün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücü Mustafa E., önceki sabaha karşı polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa E., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlının adliyeye girişi

- Adliyeden görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera:Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÖPEĞİN SOPAYLA DÖVÜLME ANI KAMERADA



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan ağaca zincirle bağlanan köpek, kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü. Cep telefonu ile görüntülenen o anlar sosyal medyada tepki toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçedeki ağaca zincirle bağlanan köpek, kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi. Görüntüde, saldırganın sopayla bağlı köpeğin başına ve göğsüne vurması, daha sonra hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın tepkisini çekti. Polis, saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kimliği belirsiz kişinin köpeğe sopayla vurması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAHRAMANMARAŞ'TA AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DESTEĞİYLE KODLAMA ATÖLYESİ AÇILDI



AVUSTRALYA Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi açıldı. Açılışa, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown da katıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi kurulması ve eğitim verilmesi amacıyla 'Kızlar Geleceğini Kodluyor' projesi hazırlayarak Avustralya Büyükelçiliği'ne başvurdu. Büyükelçilik, projeye 12 bin Avustralya doları destekte bulundu.

Bu destekle Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde hazırlanan Robotik ve Kodlama Atölyesi törenle açıldı. Suriyeli kız öğrencilerinin de eğitim gördüğü atölyenin açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BROWVN: DÜNYANIN GELECEĞİ SİZLERİN ELİNDE

Avustralya Marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Marc Innes-Brown, proje ile kız öğrencilerin robotik kodlama yeteneklerini geliştireceğini söyledi. Brown, şöyle devam etti:

"Aslında bu daha büyük ve global bir çabanın parçasıdır. Kız çocuklarının, kız öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile daha çok ilgilenmesini amaçlıyor. Ayrıca bu öğrenciler yetenekli sayesinde kariyer imkanları da artacaktır. Bu Avustralya hükümeti için sadece Avustralya’da değil, dünyanın her yerinde bir önceliktir. Bu proje onlarca insana yardımcı olacak ama aynı zamanda eğitmenlerin eğitimi sayesinde daha fazla insana da ulaşacak ve yaygınlaşacak. Bu proje ile anılmaktan, buraya bu bağlamda gelmekten çok mutluyum. Program sonunda birtakım çalışanlarla ve öğrencilerle bir araya gelmek istiyorum ve öğrencilere seslenmek istiyorum, sizler geleceksiniz bu ülkenin geleceğini ellerinizde tutuyorsunuz aynı zamanda dünyanın geleceği sizlerin elinde. Geleceğiniz ve çalışmalarınız için en güzel dileklerimi sunuyorum."

ÖZKAN: İNŞALLAH BU PROJE, İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GENİŞLETİR

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise projeye katkılarından dolayı Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'a teşekkür ederek, "Projenin hedef kitlesine baktığımız zaman özellikle kız çocuklarının olması çok anlamlı. Bu projenin içerisinde Suriyeli misafir öğrencilerimiz var. onlarla beraber projemizin inşası daha da önemli ve anlamlı hale geliyor. İnşallah bu proje hem bilgi teknolojilerinin eğitimde yaygın olarak kullanılmasına iyi bir çekirdek oluşturur hem de Avustralya ile olan ilişkilerimizi her anlamda daha da genişletir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vahdettin Özkan, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'a sim sırma tablosu hediye etti. Robotik kodlama eğitimi alan öğrencilere Vali Özkan ve Büyükelçi Brown tarafından sertifikaları verildikten sonra kesilen kurdeleyle atölyenin açılışı yapıldı. Öğrenciler, kodlama ile yaptıkları robotları gösterip protokole bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Marc Innes-Brown'a öğrencilerin çiçek vermesi

- Brown'un Vali Vahdettin Özkan ile salona girmesi

- İki ülke marşlarının okunması

- Brown'un konuşması

- Özkan'ın konuşması

- Özkan'ın Brown'a tablo hediye etmesi

- Brown'un öğrenciye sertifikasını vermesi

- Atölyenin açılması

- Protokolün atölyeyi gezmesi

- Brown'un çocuklarla çak yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

