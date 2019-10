DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (ek)

TEL ABYAD GÜMRÜK SAHASINA SMO BAYRAĞI ASILDI

'Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'ın Akçakale'ye açılan gümrük kapısındaki terör örgütünün bez parçaları indirilerek, yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrakları asıldı. Kentte kontrolü öğleden sonra sağlayan TSK ve SMO askerleri, kentte büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Halen tuzaklanmış patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonu sürdürülürken, bir grup SMO askeri, Akçakale Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Tel Abyad Gümrük sahasındaki direkte asılı, terör örgütünün bez paçasını indirip, yerine SMO'nun bayrağını astı.

Öte yandan terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'dan çıkan bir grup SMO askeri, sınır hattında Türkler ve Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

AKÇAKALE'DE SEVİNÇ GÖSTERİSİ

'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmasının ardından Akçakale'de Suriyeliler ve Türkler, sevinç gösterisi yaptı. Bölgedeki Türkler ve Suriyeliler, yüksek binaların çatısına çıkıp, askerler lehine sloganlar attı. Çok sayıda kişinin de araçlarıyla konvoy oluşturup, tur atarak, Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin sevincini yaşadığı görüldü.

RESULAYN'DAKİ TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

SURİYE'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resulayn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG'li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Resulayn'a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resulayn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resulayn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

Tel Abyad gümrük binasının SMO tarafından ele geçirildiği anlar

Teröristlerin çekilme görüntüleri

Askeri sevkiyattan konvoy görüntüleri

Haber-Kamera: SURİYE - ŞANLIURFA

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI: BENİ ZORLA ARALARINA ALDILAR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat?ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı bir görüntü paylaştı. Mehmetçiğe sığınan söz konusu genç, ifadesinde, "Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz' dediler ve beni zorla aralarına aldılar" dedi.

Bakanlık Twitter hesabından, Fırat'ın doğusunda başarıyla süren Barış Pınarı Harekâtı kapsamında teslim olanlardan birinin görüntüsünü paylaştı. "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı ile paylaşılan görüntüde Mehmetçiğe sığınanın anlattıkları, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

İfadede anlatılanlar şöyle:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz' dediler ve beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn'a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum, gelsinler ve kendilerini Türk askerine teslim etsinler."

-Teslim olan gencin ifadesi

Haber: ANKARA

HAREKATIN İLK BEBEK ŞEHİDİ 9 AYLIK MUHAMMED OMAR...

ANNE FATİNA HADBE: OLAY GÜNÜ OĞLUM MUHAMMED OMAR'I UYUTMUŞTUM

YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırı sonucunda harekatın ilk bebek şehidi olan 9 aylık Muhammed Omar'ın annesi ve babası konuştu. Omar'ın, saldırı anında uyuduğunu gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak anlatan anne, Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Omar'ı bir odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.

"SURİYE TEMİZLENİP GÜVENLİ HALE GELDİKTEN SONRA TEKRAR ORADA YAŞAMAK İSTERİM"

Hala yaşadığı şokun etkisinde olduğu görülen anne Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Omar'ı bir odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Omar diğer taraftaydı. Allah Türklerden razı olsun onlar bizi hastaneye götürdü. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Psikososyal destek ekibi sürekli yanımızdaydı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" diye konuştu.

"EVİN İÇİNDE DUMAN VE ATEŞ VARDI"

Omar'ın babası Muhammed Hani, yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 2 havan mermisinin evlerine isabet etmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını belirterek, "Evde yıkımlar oldu dumanlar yükselmeye başladı. Patlama üzerine odaya koştum, çocuklarım yaralı bir şekilde yerdeydi. Omar ağır bir durumdaydı. Evin içinde duman ve ateş vardı. Yasmin'nin durumunun iyi olduğunu yetkililerden öğrendik. Hale'nin durumu biraz kritik. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

BABA MUHAMMED: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'OMAR'IN KANININ YERDE KALMAYACAĞINI' DİLE GETİRDİ"

Muhammed Hani, olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuklarını konuşmalardan tatmin olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Omar'ın kanının yerde kalmayacağını' dile getirdi" dedi.

"AİLENİN YAŞADIĞI BU AĞIR TRAVMAYI ATLATMALARI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZ İLE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici, 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi ve 2 ablasının yaralanmasının ardından Bakanlık olarak aileye devletin tüm imkanlarını sunarak destek verdiğini belirterek, "Ailenin yaşadığı bu ağır travmayı atlatmaları, hayata tutunabilmeleri için kendilerine bütün gücümüz ile destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Bakanlık olarak, devlet olarak ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhammed'in hayatını kaybettiği hain saldırıda, yaralanan ablaları Hale ve Yasmin'nin tedavisi Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

-Anne Fatina Hadbe'nin kızları yanındayken konuşması

-Muhammed Hani'nin açıklaması

-Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici'nin konuşması

-Aileden genel ve detaylar

Haber-Kamera: ŞANLIURFA

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (3)

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI YAVAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Bekar olan Şehit Piyade Onbaşı Yavan için Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kevser Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehit babası Dursun, şehit annesi Hanife Yavan, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Onbaşı Yavan'ın cenazesi bir süre top arabasında kortej eşliğinde taşındıktan sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

-Cenaze törenine katılanlardan detay

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin ailesinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA - Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun)

ÖZHASEKİ: PKK İLE YAKLAŞIK 400 MİLYAR DOLAR HARCAYARAK MÜCADELE EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Terör örgütü PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz. Askerlerimiz ülkemizi koruyabilmek adına canla başla mücadele ettiği bir ortamda, böyle büyük paralar harcanırken çok şükür yine içerde huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor" dedi.

Önceki gün Samsun'da başlayan AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Toplantıya Samsun, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat illerinin belediye başkanları, başkan yardımcıları ve teşkilat üyeleri katıldı. Kentteki otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen bölge toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da belediyecilik konusunda çalıştıklarını belirten Özhaseki "Terör örgütü PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz. Askerlerimiz ülkemizi koruyabilmek adına canla başla mücadele ettiği bir ortamda, böyle büyük paralar harcanırken çok şükür yine içerde huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor. Akşam evinde huzurluca oturabiliyor. Bizlerde belediyeler olarak kendi problemimizi konuşmaya devam edebiliyoruz. Bu ülkemiz adına müthiş bir nimet haline geliyor. Afrika'dan başlayıp Afganistan'a uzanan çizgide hangi ülkede huzur bıraktılar ki. Üzerimize oynanan oyunlar ve başımızdaki belaya rağmen, liderimiz Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti gibi inançlı ve dava adamlarının olduğu bir parti ile yola devam ediyoruz. Bir yandan barış harekatına devam ederken bir yandan da kendi meselelerimizle ilgilenebiliyoruz" dedi.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN

ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ HAYDAR ÖLDÜ

KIRŞEHİR'de evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar Yusuf Pirihan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haydar Yusuf, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde meydana geldi. Seher ve İbrahim Pirihan çiftinin oğlu Yusuf'un üzerine, babaannesi Güllü Köse'nin evindeki salonda oyun oynarken, henüz bilinmeyen nedenle televizyon devrildi. Odaya girdiğinde torununu kanlar içinde gören babaanne, komşularının yardımıyla Haydar Yusuf'u Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından ağır yaralanan Haydar Yusuf, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Haydar Yasin'in cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, Kurancılı beldesine getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenazesi namazının ardından Haydar Yusuf'un cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

'BÜYÜK TÜPLÜ TELEVİZYON DEVRİLMİŞ'

Haydar Yusuf Pirihan'ın dayısı Murat Köse, yeğeninin o gün babaannesi Güllü Köse'nin yanında kaldığını söyleyerek, "Sabah çizgi film izlemek istediğini babaannesine söylemiş ve babaannesi çizgi film açıp çocuğu kanepeye yatırmış. Çocuk çizgi film izlerken babaannesi kahvaltı hazırlayıp lavaboya gitmiş. O sırada gürültü sesi gelmiş ve 70 ekran büyük tüplü televizyonun küçük çocuğun üzerine devrildiğini görmüş. Hemen 112 acil servise haber verilmiş ama çocuk kaldırıldığı hastanede vefat etmiş" dedi.

- Cenaze namazından görüntü (cep telefonu)

-Diğer detaylar

Haber: Abdurrahman DULKADİR / KIRŞEHİR

ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden merkez istikametine ilerleyen H.Ş. idaresindeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak kaldırım üzerinde durdu. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü H.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan 2'si çocuk 3 kişiyi de ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Araçtan görüntü

- Cep telefonuyla çekilen görüntüler

- Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA

HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 5 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat öğleden sonra sıralarında Dr. Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde şehir merkezine giden Ökkeş Akpınar yönetimindeki 46 NU 268 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra karşı şeride geçti. Ters dönerek durabilen aracın sürücüsü Ökkeş Akpınar ile araçtaki Safa Gayret (21), Mekselina Karaosmanoğlu (22), Sebahattin Sırma (27) ve Tebernuş Bertizlioğlu (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Takla atan araç

- Kaza yerinden detay

- Aracın çıkan tekeri

- Aracın takla attığı yer

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki TIR'ın, karşı şeride geçip çarptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın paniği nedeniyle de düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada ise şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, dün merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Mevlit Mangırcıoğlu yönetimindeki 42 TH 460 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Tümay Nurgül Işıldar'ın kullandığı 06 MCN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan Refika Gürkan, Doğan Arar ve Emine Arar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın paniği nedeniyle düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmadı.

-Kaza yerinden detay

-TIR ve araçlardan detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA

MAÇ HEYECANINA KALBİ DAYANMADI

TRİBÜNDE KALP KRİZİ GEÇİREN ALTYAPI SORUMLUSU KURTARILAMADI



BARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, dün Atatürk Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı takip etmek için Bartın'a gelen Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, maraton tribünündeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala Men'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden taraftarlar, sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Bu sırada aynı tribünde bulunan özel diyaliz merkezinde görevli Dr. Levent Gülbezer, Men'in kalp krizi geçirdiğini anlayıp, kalp masajı yaptı. Men, ilk müdahalesinin ardından taraftarlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

-Müdahale edilmesi

-Taraftarların panik anları

-Futbol adamının 112 Acil ekiplerinin müdahalesi

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın futbol sahasından ayrılması

-Zafer Men'in fotosu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN

SİVAS'TA AT ÇİFTLİĞİNDE KORKUTAN YANGIN

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki bir at çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük oranda hasar oluştu.

Yangın, gece yarısı kent merkezinde Kardeşler Mahallesi yakınında Fatih E.'ye it bir at çiftliğinde yaşandı. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede bütün binayı sandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binanın ahırındaki 7 at da zarar görmeden kurtarıldı. Ahşap malzemeler nedeniyle yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Daha sonra ise soğutma çalışmaları yapılarak yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

-At çiftliğindeki yangın

-Alevlerden ve yükselen dumanlardan görüntü

-Köpeğin alevlerin yakınından uzaklaştırılması

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN / SİVAS

BOLU'DA EV, AHIR, SAMANLIK VE ODUNLUK YANGINI

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde İsmail Özmen'e ait ev, ahır, samanlık ve odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Eşi ve 3 torunuyla birlikte yaşayan İsmail Özmen'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylüler de çalışmalara yardım etti. Bazı köylüler ise yangını panikle izledi. Evde bulunan eşyaların bir bölümü yanmaması için dışarıya çıkarıldı. Köylüler, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

-Yangından görüntüler

-İzleyenler

-İtfaiyecilere ayran içirilmesi

-Köy muhtarı ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU

METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Finike Eski Mahalle terminal mevkiindeki iki katlı metruk binanın üst katında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan müdahale sonucunda alevler diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana geldi.

- Yangına müdahale edilirken

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT / FİNİKE(Antalya)

====================================

JANDARMA KAMERASI O ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ormanlık alanda gezerken, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı Köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti. Şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayan Ürkmezer, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve köy muhtarına bildirdi. Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

Ürkmezer olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" dedi.

Kaymakam Ürkmezer ve Jandarma ekiplerinin baskın anları

Haber: Bülent DİKTEPE /KARABÜK

ADIYAMAN'DA EVE AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇILDI



ADIYAMAN'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Olay, dün gece Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen otomobilden Abuzer Korkmaz'a ait 3 katlı eve av tüfeği ile ateş açıldı. Mahallede büyük paniğe neden olayda yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar evin avlusundaki otomobile ve evin kapısına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

-Olay yeri

-Polis ekipleri

- Saçmaların İsabet ettiği otomobil

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN

Borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin lira değerinde para ve altını çalındı. 3 kadın şüpheli Çevik'in evine girerken güvenlik kamerasına yakalandı. Polis şüphelileri yakalamak çalışma başlatırken Ahmet Çevik, Arkadaşıma borcumu ödeyecektim dedi.

Sandıklı merkez Çakır Mahallesi'nde oturan işçi Ahmet Çevik, geçen pazartesi akşamı arkadaşına olan borcunu ödemek için evinin yatak odasında sakladığı 4 bin lira değerinde altın ve parayı almaya geldi. Parayı yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşi almadığını söyleyince Ahmet Çevik soyulduklarını fark etti. Ahmet Çevik olayla ilgili polise başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, kadın 3 şüpheli tespit etti. Ahmet Çevik şikayetçi olurken, polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüphelinin peşine düştü.

'BORCUMU ÖDEYECEKTİM'

Ahmet Çevik, Olay geçen pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geliyor. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Eşime sordum. O da haberi olmadığını, parayı almadığını söyledi. 4 bin lira değerinde paramız, altınlarımızdan oluşan kaybımız var. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girmişler, çelik kapıyı açmışlar. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Diğer yandan Ahmet Çevik'in evine giren hırsızlık şüphelilerinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 şüpheli kadının eve girişleri yer aldı.

-Üç şüpheli kadın eve girişlerinden görüntü

-Üç şüpheli kadın sokakta giderken görüntü

-RÖP Ahmet Çevik

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar)

HAYALİNE, 4 BİN METREDEN PROTEZ BACAĞIYLA ATLADI

TÜRKİYE'DE İLK OLDU...

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde katıldığı gezi sırasında geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki Mardinli hemşire Hatice Tunç, protez bacağına rağmen en büyük hayalini gerçekleştirerek Efes Havacılık Eğitim Merkezi'nde 4 bin metreden paraşütle atladı.

Diyarbakır'da hemşirelik yapan Hatice Tunç, 2017 yılında Hasankeyf'te katıldığı bir gezi sırasında sol bacağını kaybetti. Bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Tunç, uzun bir tedavi sürecinin ardından en büyük hayalinin paraşütle atlamak olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç hemşireye duyarsız kalmayan Türk Hava Kurumu (THK), Tunç'un hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. THK yetkilileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Tunç'u İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Havacılık Eğitim Merkezi'ne getirdi. Atlayış hakkında Tunç'a bilgi verildikten sonra kıyafet giydirildi. Uçakla havalanan Tunç, eğitmeni işleğinde 4 bin metreden Türk bayrağıyla atladı. Atlayışın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Tunç, "Bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu, Türkiye'de protez bacakla atlayış yapan ilk kadın olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

- Atlayıştan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR

AFYONKARAHİSAR'DA AKROBASİ FİNALİNDE MEHMETÇİĞE DESTEK

AFYONKARAHİSAR'da Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali öncesi Türk motosiklet sporcuları Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek amacıyla Türk bayrağı ve asker üniformalarıyla özel gösteri yaptı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla TMF tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi serbest stil sporcularıyla Türk motosiklet sporcularının mücadele ettiği Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde dün başladı. Yarışmanın bugünkü finali öncesi Türk sporcular Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla özel bir gösteri yaptı. Tük sporcular, 'Türkiyem', 'Vatanına göz dikeni ez oğul', 'Bir başkadır benim memleketim' türküleri eşliğinde izleyenleri hayran bırakan gösterilerini yaptı. Daha sonra motosikletlerinden inerek asker selamı veren sporcular, motosikletleri üzerlerinde ayağa kalkıp askerlere selam gönderdi.

'KALBİMİZ ONLARLA'

Gösteri sonrası duygularını paylaşan sporculardan Birkan Polat, Göbeklitepe Avrupa Finali için Afyonkarahisar'dayız. Şu anda yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'na tüm duygularımızı hissettirmek için yapmış olduğumuz bir organizasyon. Buradan sınırda bizler için savaşan tüm Mehmetçik abilerime, arkadaşlarıma dualarımız onlarla, kalbimiz onlarla biz de yapılan bu Avrupa finalinde Türk bayrağımızı dalgalandırmak için buradayız dedi.

'ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Zafer Can Güngör de Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerinin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Güngör, Şampiyonaya ülkemi temsil etmek için katıldım. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz destek olsun diye biz burada bayrak kaldırdık. Onlara destek olsun diye, moral olsun diye gösteri yaptık diye konuştu.

'ALLAH ONLARIN GÜCÜNÜ VE KUVVETİNİ ARTIRSIN'

Güzel bir organizasyonda Mehmetçiğe destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da şunları söyledi

Olağanüstü bir gündem içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisarlılar bizi bu organizasyonda da yalnız bırakmadı. Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatı'na buradan da olağanüstü bir destek var hem sporcularımızdan, hem de seyircilerimizden. Allah onların gücünü ve kuvvetini arttırsın. Bölgemizde büyük bir mücadele var ve bu mücadelede haklılığımızı gücümüzle beraber ortaya koyan bir Mehmetçiğimiz var. Buraya gelerek şampiyonayı izleyen herkese teşekkür ediyoruz.

- Gösteri öncesi sporculardan detay

- Sporcular gösteri yaparken detay

- Asker selamı verirken detay

- Genel detaylar

- Birkan Polat röp.

- Zafer Can Güngör röp.

- TMF Başkanı Uçar ile röp.

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR

AVCI VE ATICILARDAN ASKERE TAM DESTEK

TÜRKİYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası Düzce'de düzenlendi. Yarışmaya katılanlar asker selamı vererek, Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediler.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası, Düzce'nin Elmacı Köyü'ndeki atış poligonunda yapıldı. 10 ilden 32 sporcunun katıldığı turnuvada atıcılar koşan domuz, gelen ayı, sporting ve sabit hedef kategorilerinde yarıştı. Yarışlar sonrasında erkekler lisanslı dalında Cüneyt Karakuş birinci, Ahmet Deli ikinci ve Yılmaz Demiperk üçüncü oldu. Erkekle av teskereli dalında Hilmi Gül birinci, Ahmet Kaya ikinci, Ali Seyhan üçüncü oldu. Lisanslı bayanlarda ise tek bayan sporcu olan Arzu Taş birinci olurken, erkekler takım dalında Karaman Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci, İstanbul Yakacık Avcılık ve Atıcılık Kulübü ikinci ve Kastamonu Avcılık ve Atıcılık Kulübü üçüncü oldu. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman yarışmada dereceye girenlerini ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılanlar ödül töreni sonrası asker selamı vererek Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediler.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, kendilerinin de silahlı bir kuvvet olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok büyük bir önemi var. Biz de bir silahlı kuvvetiz. Atıcı, avcı olarak bu ülkenin savunmasında her zaman yer almaya hazırız. Sınır ötesinde bulunan ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Biz onların yanındayız." dedi.

Atışlardan görüntü

Hedeflerden görüntü

Ödül töreninden görüntü

Federasyon başkanı ile röp

Sporcuların asker selamı vermesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE

MEHMETÇİK İÇİN PEDAL BASTILAR

DÜZCE'de düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı'na katılanlar Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçiği asker selamı ile selamladı.

Düzce'de faaliyet gösteren Bisikletliler Platformu, Düzce Bisiklet Kulübü ve Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün çağrısı ile Anıtpark'ta toplanan 400 bisiklet sever, 4. Bisiklet Baharı organizasyonu için bir araya geldi. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark'tan başlayarak şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi. Bisikletliler, tur öncesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri asker selamı ile selamlayarak, Mehmetçikler için pedal bastıklarını söyledi.

Organizasyona katılanlar, "Buradan bütün Mehmetçiklerimize selam olsun. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz hep onlarla birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlar için de pedal çeviriyoruz." dediler.

Bisiklet turu sonunda 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

Bisikletlilerden görüntü

Bisikletlilerin selam vermesi

Bisiklet turuna katılanlarla röp

Bisikletlilerin yolda görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE

TARİHİ SURLARA, SPREY BOYALI SAYGISIZLIK

Bursa'da milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan, İznik'in tarihi surlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Surlardaki yazıları görenler, duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Surlara sprey boyayla yazı yazılmasına tepki gösteren ilçe sakinlerinden Emre Yüksel, "Bir İznikli olarak şu gördüğümüz manzarayı hiç hoş bulmuyorum. Bu tarih bize atalarımızdan miras. Bu yapılan boyalı saldırıyı kınıyorum. Yazıklar olsun" dedi.

DAHA ÖNCE ÖZEL MAKİNEYLE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan İznik'teki tarihi surların üzerine, geçen aylarda sprey boyalarla yazılan yazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makineyle silinmişti.

-Boyalardan ve yazılardan görüntüler

-surlardan görüntüler

-Polislerin incelemesi

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet BULDU / BURSA

