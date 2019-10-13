DHA YURT BÜLTENİ - 1

BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 4’ÜNCÜ GÜN

SALDIRIDA YARALANAN İSMAİL TAŞKIN ŞEHİT OLDU

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Ayn El Arab'dan, Suruç'a düzenlenen havan mermili saldırıda yaralanan İsmail Taşkın tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. İnşaat işçisi İsmail Taşkın (38) için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Ulu Cami'de düzenlenen törene Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, sivil şehit İsmail Taşkın'ın yakınları ve ilçe halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşkın'ın cenazesi gözyaşları toprağa verildi.

RESULAYN’DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG mevzileri uçaklarla bombalandı, obüs ve topçu atışıyla vuruldu. Ağır makineli silahların bulunduğu teröristlere ait mevziler, imha edildi. Resulayn’ın doğusunda yer alan Zorava ile Sanayi mahallelerinde çatışmaların şiddetlendiği belirtildi. Resulayn’dan dumanlar yükselirken, silah sesleri ise Ceylanpınar’da yankılandı. Çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar’da sokaklar boşaldı, güvenlik güçleri ise sınır hattında zırhlı araçlarla önlem alarak bölgeye sivil vatandaşların yaklaşmasını engelliyor.

AKÇAKALE’YE HAVAN VE ROKET SALDIRISI

Barış Pınarı Harekatı’nın dördüncü gününde Tel Abyad’daki PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen roket ve havan mermileri, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü. Roketlerden birisi gazetecilerin de kaldığı otelin yakınında Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir evin avlusuna isabet etti. Avluda patlayan roketin şarapnelleri duvarda hasara yol açıp, camların kırılmasına neden oldu. Çevrede bulunanlar panik içerisinde kendilerini korunaklı alanlara attı.

İlçeye düşen diğer dört havan ve roket mermisi ise infilak etmedi. Havan mermisi ve roketlerin güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi. Bu arada, roketin yakınlarına düştüğü otelde kalan gazeteciler de büyük korku yaşadı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Akçakale’de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırının yapıldığı terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldı.

İnsansız hava araçları ve yerel istihbarat elemanlarından da elde edilen bilgiler doğrultusunda teröristlerin kullandığı mevzi, sığınak ve tüneller, obüsler ile vurularak bir bir imha ediliyor.

AYN EL ARAB ÜZERİNDE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterlerin, daha sonra terör örgütünün kontrolündeki bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kaybolduğu görüldü.

Dün, Ayn El Arab'dan atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Çaykara Mahallesi'ne düşmüş, 3 sivil şehit olurken, sınırda konuşlu Türk topçuları, terör örgütü hedeflerini ateş altına almıştı.

KAMIŞLI'YA İNEN UÇAK GÖRÜNTÜLENDİ

TSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki havaalanı inen kargo uçağı görüntülendi. Suriye rejiminin kontrolünde olan Kamışlı Havaalanı'na inen uçağın, hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.

Kamışlı'da sınıra yakın bölgelerde ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi. İki teröristin, kepengi kapalı olan bir dükkanın önünde oturduğu görüldü. Teröristlerin, sözde karakol olarak kullandığı bazı noktalarda ise örgütü simgeleyen bez parçalarını indirmeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Ulu camiden görüntüler

-Resulayn'daki patlamalardan görüntü

-Yükselen dumanlar

-Akçakale'deki patlamalardan görüntü

-Yükselen dumanlar

-Helikopterlerin uçuşundan görüntüler

-Ayn El Arab bölgesinden görüntüler

-Kamışlı sokaklarında genel görüntüler

-Sokaklarda görüntülenen teröristler

-Hareket halindeki araçlar

-Kargo uçağının inişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kadir GÜNEŞ, Şafak SAĞ - Hasan KIRMIZITAŞ / Ömer ŞULUL / Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK / Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Emrah KIZIL, Selim KAYA, Ahmet AKKUŞ, Mehmet Ali DİNLER (Şanlıurfa), ( )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KONYALI ŞEHİDİ 20 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi (25) memleketi Konya'da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Necla Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, "Bu senin damatlığın" diyerek ağladı.

Bir yıllık Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer'in, cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a götürüldü. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törene katılan baba Recep Mermer, taziyeleri kabul etti.

Geçen aralık ayında nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş, tabutu sarılıp ağladı. Kocabaş, "Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim"dedi.

KIZ KARDEŞİ 'POLİS OLACAĞIM, ÖCÜNÜ ALACAĞIM'

Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer de, polis olacağını ve ağabeyinin öcünü alacağını belirtti. Mermer, "Gözümde bir damla yaş yok. Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Polis olacağım, öcünü alacağım" dedi.

Daha sonra kendileri için ayrılan yere oturan Fatma Zehra Mermer, diğer ağabeyi Veysel Mermer'in oğlu olan yeğeni Recep Talha'yı kucağına alıp, "Yunuslar ölmez. Bir Yunus daha yetişiyor" diyerek yeğenini gösterdi. Annesini Necla Mermer de elindeki oğlunun şapkasını sık sık öpüp, teröre tepki gösterip ağladı.

'BU SENİN DAMATLIĞIN'

Anne Necla Mermer, yerinden kalkıp tekrar oğlunun tabutuna sarıldı. Anne Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, "Bu senin damatlığın "diyerek ağladı.

Dini ve askeri törenin ardından Şehit Mermer'in cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin tören alanına getirilmesi

- Nişanlısı ve annesinin tabuta sarılması

- Kız kardeşiin tabuta sarılması

- Kız kardeşinin konuşmaları

- Annesinin oğlunun tabutunu okşaması

- Törenden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SURİYE ŞEHİDİNİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesinde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30), ailesinin yaşadığı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Anne Nezahat Bilgen, şehit oğlunun tabutuna başında fotoğrafına sarılarak “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydüö diye gözyaşı döktü.

Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesinde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, dün akşam Gaziantep’ten uçakla Eskişehir’e getirildi ve karayoluyla da Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Bilgen ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi’ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin kamuflajı üzerine giyerek tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Evde yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen2in Türk bayrağına sarılı cenazesi Bozüyük Osmanlı Camii’ne getirildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydüö diye gözyaşı döktü. Baba Mustafa Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer, Müjde ve Abdulkadir de gözyaşlarını tutamadı.

CENAZEYE BAKAN DÖNMEZ KATILDI

Osmanlı Camii’nde öğle namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için cenaze namazı kılındı. Namaza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehidin yakınlarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık katıldı. Cenaze namazını Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, tören mangasında askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen uğurlamak için camiye gelen 10 bin kişilik kalabalık ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize’ sloganları attı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bozüyük Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

1 AY ÖNCE SURİYE’YE GİTTİ, KESKİN NİŞANCIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve Suriye’deki operasyonlara da katıldığı belirtildi. En son 1 ay önce görevli olduğu Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki birliğinden Suriye’deki Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne gittiği belirtilen Bilgen’in keskin nişancı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin evine getirilmes,

-Evin önünde dua edilmesi

-Cenaze aracı içindeki kardeşi ve babası

-Helallik alınması

-Şehidin camiye getirilmesi

-Annesinin fotoğrafını öperek gözyaşı dökmesi

-Bakan Dönmez’in aileye başsağlığı dilemesi

-Cenaze namazı

-Cenazenin askerlerin omuzun ilerlemesi

-Törene katılan kalabalık

-Slogan atmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/BİLECİK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAHRAMANMARAŞ, ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi. Törende çocuklarıyla beraber eşinin tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Bu bizim düğünümüz. Aşkım düğünün çok kalabalık. Al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle'deki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Göksun Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN EŞİ: BİZE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

Törende metanetini koruyan şehidin eşi Gülseren Bebek, oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur ile birlikte tabuta sarılıp, dua etti. Eşinin fotoğrafını eline alan Gülseren Bebek, "Biz ağlamıyoruz aşkım. Seninle düğünüm var bugün aşkım. Ben düğün yapıyorum sana aşkım. Sen benim onurumdun, aşkımdın. Bize bu gururu yaşattığın için Allah senden razı olsun aşkım. Aşkım seninle onur duyuyorum, seninle gurur duyuyorum. Emanetlerin emanetimdir. Bu bizim düğünümüz kızım babanın düğünü. İkinci baharını yaşıyoruz kızım. Hoca gelmiş nikah kıyıyor. Allah'ım ne güzel günler yaşattın Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün sen" diye konuştu.

'AL BAYRAĞI SANA DAMATLIK YAPTIM AŞKIM'

Daha sonra oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur'a sarılan Gülseren Bebek, "Oğlum gururum. Benim askerim, benim koçum. Bu bayrak yarışı oğlum bu bayrağı sen alacaksın bu bizim bayrağımız. Düğün gününde ağlanmaz kızım. Bu bizim düğünümüz, bu bizim şerefimiz, madalyamız. Bize en büyük madalyayı bıraktın aşkım. Aşkım düğünün çok kalabalık aşkım. Damatlıklar giydirdim, al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

ŞEHİDİN KIZI: BÜTÜN TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR

Törende şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur Bebek de anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, "Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye'nin kalbinde yaşıyorsun. Herkese nasip olmazı şehit olmak. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor" dedi.

Samet Bebek ise kardeşi ve annesine sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN ANNESİ: VATANA SALDIM, VATAN İÇİN CAN VERDİN

Şehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Daha sonra imam cenaze namazını kıldırdı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin tabutu

- Şehidin fotoğrafı

- Ezgi Yağmur ve Gülseren Bebek dua ederken

- Şehidin eşi ve çocukları

- Şehidin eşi ve çocukları tabutun başında

- Samet Bebek'in kardeşi Ezgi'yi kucaklaması

- Ezgi'nin babasının fotoğrafını öpmesi

- Samet'in tabutu öpüp dua etmesi

- Anne Rabia Bebek tabutun başında

- Şehidin babası Kemal Bebek protokolle

- Ezgi'nin babasının fotoğrafını taşıması

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutun taşınması

- Cenaze aracına konulması

- Törene katılan kalabalık

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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NUSAYBİN ŞEHİDİNİN TABUTUNA KIZLARININ DÜĞÜNDE GİYECEĞİ TAKIM ELBİSE BIRAKILDI

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan 8 kişi toprağa verildi. Saldırıda şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'in (50) tabutunun üzerine kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu.

Nusaybin ilçesine dün YPG'li teröristlerin Kamışlı kentinden attıkları havan mermilerinden 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit olanlar Nusaybin'de gözyaşları içinde ve teröre lanet yağdırılarak, toprağa verildi.

Toprağa verilen 8 şehitten biri de Nusaybin'de manavlık yapan ve TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir oldu. Demir için, sabah saatlerinde Molla Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Hacılar Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta, Demir'in tabutuna kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu. Mehmet Şirin Demir, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakılarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Camide kılınan cenaze namazı

-Cenazenin ambulanstan indirilmesi

-Defin işlemi

-Yakılan ağıtlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÜRT ŞAHİNLERİ TİM KOMUTANI: PKK'NIN ZULMÜNÜ BİTİRECEĞİZ



Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Önceki gün, bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı'ndan 500 asker gönderen Hamza Tümeni, bu gece de Kürt Şahinlerinden 500 asker daha gönderdi. Tugayın tim komutanı, "Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz, PKK değil" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini gönderen Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, geçtiğimiz Cuma günü bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı'ndan 500 askeri harekata gönderen Hamza Tümeni, bu gece de 500 Kürt Şahinini Resulayn'a gönderdi. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Kürt Şahinleri, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele etmek için, ağır silahlar bulunan araçlarla birliklerinden yola çıkarak Fırat'ın doğusuna gitti.

'KÜRT ŞAHİNLERİ OLARAK PKK'NIN ZULMÜNÜ BİTİRECEĞİZ'

Fırat'ın doğusuna giderek Barış Pınarı Harekatı'na katılacak tugayın tim komutanı, "Biz Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerine bağlı Kürt Şahinleri olarak, Fırat'ın doğusuna gidiyoruz. Kürt kardeşlerimizin PKK'dan yaşadığı zulmü bitireceğiz. Suriye herkesin. Oradaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz PKK değil" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tim komuutanı konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN / AZEZ (Suriye),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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NUSAYBİN'DE GAZETECİLERİN UĞRADIĞI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otelde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya rağmen gazetecilerin soğukkanlılıkla haber takibi yaptıkları görüldü.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, Nusaybin ilçesindeki bir otelin teras katında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yönelik 2 kez keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kırılan cam parçalarıyla 2 gazetecinin hafif yaralandığı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Canlı yayın hazırlığı sırasında muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, teröristlerin ateş açmasıyla birlikte gazetecilerin kendilerine korumak için yere attığı anlar yer aldı. Saldırının ardından basın mensuplarının haber takibini soğukkanlılıkla yaptıkları görüldü. Cam parçasının saçılmasıyla yaralanan 2 meslektaşlarına gazetecilerin yaptığı yardım anı da görüntülerde ye aldı.

Görüntü Dökümü

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-Saldırıya uğrayan gazetecilerin ilk andaki panik halleri

-Yaralanan gazetecilere arkadaşlarının yardım etmesi

-Saldırı aldında canlı yayın yapmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/MARDIN (Nusaybin), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SMO, 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ PKK/YPG ŞÜPHELİSİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın 4’üncü gününde, Resulayn'da, SMO güçlerinin yaptığı yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan operasyonun 4'üncü gününde, Resulayn'da, SMO güçleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü ile SMO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada sürücü etkisiz hale getirilerken, yapılan incelemede ise aracın zırhlı olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen kişinin terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından birinin şoförü olabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zırhlı aracın yanındaki SMO askerleri

- Yerdeki ceset

- Genel ve detay

Haber: Hasan DÖNMEZ / SURİYE ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TERÖR ŞÜPHELİSİ 5 SURİYELİYE GÖZALTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 Suriyeli gözaltına alındı. Bu sırada direnen Suriyeliler ile polis aralarında arbede yaşandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 kişi takibe alındı. Paç Meydanı'nda 5 Suriyeli gözaltına alınmak istendi. Suriyeliler direnince arbede çıktı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle Suriyeliler yere yatırılarak kelepçelendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Pac Meydanı'ndan görüntü

- Polis ile Suriyeliler arasında yaşanan arbede

- Suriyelilerin yere yatırılarak kelepçelenmesi

-Ambulans ve çevredeki polislerden görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN SOYLU, AKÇAKALE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (11)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu. Mardin temaslarının ardından Şanlıurfa’ya gelen Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin’den bilgi aldıktan sonra beraberinde milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte sınır hattındaki Akçakale’ye geldi. Burada devam eden Barış Pınarı Harekatına ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu ve PKK terör örgütü aleyhine sloganlar attığı ziyarette Bakan Soylu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Harekat başarıyla yürütüldüğünü ifade eden ve sınır hattında teröristlerin zaman zaman saldırılarına maruz kalan gazetecilere başarı dileyen Bakan Soylu ve beraberindekiler temaslarının ardından Şanlıurfa’ya döndü.

EĞİTİMDE TATİL UZATILDI

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda tatil süresi 3 gün daha uzatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'da eğitimin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yapılamayacağı duyuruldu. Birecik ve Suruç'ta ise sınır hattındaki mahallelerde eğitimin 3 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göbeklitepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Süleyman Soylu

- Bakan Soylu'nun esnafı gezmesi

- Slogan atan vatandaşlar

- Bakan Soylu'nun vatandaşlar tokalaşması

- Caddede vatandaşların Türk bayraklarıyla yürümesi

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN KURUM: GÜVENLİ BÖLGEDE 700 BİN NÜFUS KÖYLERDE, 300 BİN İLÇELERDE BARINACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge hakkında, "Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, Vali Pekmez'le yaklaşık 2 saat süren toplantı yapıp kent hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Bakan Kurum basına açıklamalarda bulundu.

'SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN'

Bakan Kurum, Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve barış sağlamak için yapıldığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgeye, barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenmiş bu operasyonda, 30 kilometrelik bir koridor ve bu koridor içinde, güvenli bölge dediğimiz alan içine 1 milyon nüfusun yerleştirileceği, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına dönecekleri proje için Barış Pınarı Harekatı başlamış bulunmakta. Mehmetçiklerimiz hem havadan hem de karadan ülkemizin istiklali, istikbali için bölgenin huzuru için kararlı bir şekilde terör örgütünün üzerine gitmektedir. İnşallah bundan önce olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi yine Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız. Allah'ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla."

'KÖYLERDE 700 BİN, İLÇE MERKEZLERİNDE 300 BİN NÜFUS BARINACAK'

Bakan Kurum Suriye'de Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulacak güvenli bölge hakkında bilgi verdi. Oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon nüfusu barındıracak proje yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Orada belli ilçeler, 140'a yakın da köy olmak suretiyle, 5 bin nüfuslu köylerimiz olacak. Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. Yine 10 ilçede 300 bin nüfusu barındıracağız. Amacımız oranın Suriye'nin özüne, yapısına, doğasına uygun proje geliştirmek. Bu projelerin detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de diğer ülke liderleriyle paylaştı. Bu projeler neticelendiği zaman diğer ülkelerle ortaklaşa bir çözüm bulunduğu zaman da inşallah biz de ülkemiz olarak her türlü proje ve teknik desteği vermek suretiyle güvenli bölgedeki yerleşim alanlarının inşa edilmesini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi de bu güvenli bölgede yerleştirmek, iskan etmek suretiyle de o güvenli koridoru fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız" diye konuştu.

'NUMUNELER ALINDI VE İNCELENİYOR'

Atatürk Barajında yaşanan balık ölümlerine de değinen Bakan Kurum, "Atatürk Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin numuneler alındı ve inceleniyor. Ölümlerinin neden kaynaklandığını bu laboratuvar sonuçları sonucunda tespit edeceğiz. Yine eğer bir işletmeden kaynaklıysa her türlü hukuki ve cezai işlemi yapacağımızı da buradan duyurmuş olalım "dedi.

BAKAN KURUM MİLLET BAHÇESİ ARAZİSİNİ İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikteki temasların ardından kent merkezinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi arazisinde incelemede bulundu. Bakan Kurum, yapılan incelemenin ardından 2 Mart 2017'de meydana gelen depremde birçok evin zarar gördüğü ve vatandaşların yapılan afet evlerinde yaşadığı Samsat ilçesini ziyaret etti. Örentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, mahalle sakinlerinin konut talebi üzerine telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Bakan Kurum, görüşmenin ardından yeni 82 konut yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Safvan bin Muattal türbesini ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua ederek kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Valiliği

- Bakan Kurum'un karşılanması

- Bakan Kurum, Valilik şeref defterini imzalaması

- Bakan Kurum, toplantıya katılması

- Bakan Kurum, açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

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-Bakanın Samsata gelişi

-Bakanın vatandaşlar bir araya gelmesi

-Bakanın Süleyman Soylu'yu araması

-Süleyman Soylu ile konuşması

-Bakanın ev ziyaretti

-Bakanın sahabeye gidişi

-Bakanın dua etmesi

-Sahabe inşaatını gezmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN - Sercan SAKAR / ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EVLAT NÖBETİ TUTAN BABADAN HAREKATA DESTEK: OĞLUM, O SİLAHI AT VE TESLİM OL - (ÖZEL)

Diyarbakır'da HDP önünde, oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirterek, terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ömer'e silahını bırakıp, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 54 ailenin, 3 Eylül günü Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi. 9 Eylül gününden bu yana, PKK tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın da Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

'BENİM OĞLUM DAHA 15 YAŞINDAYDI'

Terör örgütü PKK'nın Kürtler ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Süleyman Aydın, "Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. Oğlumu dağa gönderdiler. Ben her eve gittiğimde annesinin sürekli ağladığını görüyorum. Annesi acılar içinde kıvranıyor evde. Ben bunu gördükçe çaresizlik yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim oğlum ellerinde ama vermiyorlar. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilmiyorum. Bu HDP'liler nereye kadar bizi kullanarak, bizim çocuklarımızın üstünden siyaset yapacaklar. Biz çocuklarımızın dağa gönderilmesini istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüyorsunuz, biz buraya gelip çocuklarımızı istiyoruz, bize 'hain' diyorlar. Oğlumun hayali polis ya da asker olmaktı. Oğlumun polis üniformalarıyla, asker üniformalarıyla bir sürü fotoğrafı var evde. Ama oğlumun hayallerini yerle bir ettiler" dedi.

'O SİLAHI AT VE DEVLETE TESLİM OL'

Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ileterek, oğlunun teslim olması için çağrıda bulundu. Süleyman Aydın, şunları söyledi:

"Bugün devletimiz Suriye'ye operasyon başlattı. Ben devletimi destekliyorum, devletimin yanındayım. Artık bunların kökünü kurutsunlar. Bakın hepsi kaçıyorlar bu sefer, artık yer yok ki saklansınlar. Çocuklara sivil elbise giydirip, öne sürüyorlar ki devlet öldürsün, ondan sonra da sizin çocuklarınızı devlet öldürdü desinler, diye. Bizim çocuklarımızı devlet öldürmez, devletimiz şefkatlidir, çocuk öldürmez. Çocuklar devlete silah yöneltiyorlar, devlet elinden geldiğince öldürmemeye çalışıyor, onu kazanmaya çalışıyor, teslim olmasını istiyor. PKK bizim çocuklarımızı öldürüyor. Eğer oğlum beni duyuyorsan teslim ol, eline silah vermişlerse o silahı at ve devlete hemen teslim ol, devletin şefkatli kollarına teslim ol, senin gibi yüzlerce kişi gelip teslim oluyor, sen de teslim ol oğlum, teslim ol gel evine, yeter artık bu hasretlik."

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

-Aydın'ın açıklaması

-Aydın'ın oturma eylemindeki görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 40'INCI GÜN

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 40'ıncı günde de sürdürdü. Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirterek oğluna seslendi. Nilifırka, "Bu son şansın, gel teslim ol" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemin 40'ıncı gününde 54 aile, HDP il binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

'BU SON ŞANSIN, GEL TESLİM OL'

Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için İstanbul Sultangazi'den gelip 27 Eylül'de oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na desteklediğini bildirdi. Oğlunun teslim olması için çağrıda bulunan anne Nilifırka, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Eğer oğlum beni görüyor ve duyuyorsa gelsin devletimize teslim olsun. Elini kaldırsın polisimize askerimize teslim olsun. Devlet arkamızda korkmasın. Bütün çocuklara sesleniyorum gelsinler teslim olsunlar korkmasınlar. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz, evlatlarımızı bekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nı onaylıyoruz, devlet arkamızdadır, şansları yok, gelip teslim olsunlar, yolları yok, bu son şanslarıdır" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah’ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül’de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş’ta terör örgütü PKK’ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya’dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman’dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015’te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-İmmihan Nilifırka'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KARAMOLLAOĞLU: 'ONLAR BİZİM STRATEJİK MÜTTEFİKLERİMİZ' DER VE YOLA ÇIKARSANIZ, BÖYLE YARI YOLDA BIRAKIRLAR



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin aldığı Türkiye’ye karşı silah satışı ambargosu kararı ile ilgili, "Siz, yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız, böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Yalova'da, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Saadet Partili Mücahit Kaçar'ı ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve meclis üyeleri ile partililerce karşılanan Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TEK DUAMIZ KISA SÜREDE HAKİMİYETİN SAĞLANMASI VE BARIŞIN TESİSİ'

Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Biz tabi ki Silahlı Kuvvetlerimizle kısa zamanda başarılar elde edip çatışmaların sonuçlanmasını arzu ederiz. Tabi çatışmaların ne zaman biteceği belli olmaz. Ona da bir tarih vermek mümkün değil. Tek duamız bu işin uzamandan, kısa zamanda neticelenmesi, kısa zamanda orada hakimiyetin sağlanması ve barışın tesisi. İnşallah Silahlı Kuvvetlerimiz de bunu yapacak güce ve imkana sahiptir. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

'MAALESEF BU BİZE DERS OLMALI'

Avrupa ülkelerinin aldığı kararlarla ilgili yöneltilen soruya ise Karamollaoğlu, şu şekilde cevap verdi:

"O noktada maalesef içimiz rahat değil, şundan dolayı; bugüne kadar biz bu bölgedeki tüm problemlerin bu bölgedeki ülkeler tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladık. Ne Amerika'nın ne Rusya'nın burada çözüme katkı sağlayabilecekleri kanaatinde değiliz. Hele Amerika'nın kesinlikle. Çünkü Amerika ve İsrail aynı istikamette politika üreten ülkeler. İşte bunun da ne kadar önemli olduğunu Avrupa'nın gösterdiği, Avrupa ülkelerinin gösterdiği tavırla daha açık görüyoruz şimdi. Bunu böyle olabileceğini dikkate alarak baştan beri hükümetlerin politika belirlemeleri gerekir. O zaman belki bu kavgaya bile ihtiyaç doğmazdı. Ama siz yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı. Ders de alıyor muyuz almıyor muyuz pek belli değil maalesef. Bugün bile Ortadoğu'da barış tesis edilmek isteniyorsa bu bölgedeki ülkeler bir araya gelmek mecburiyetinde. Onun için hükümetlerin gayret göstermesi icap eder. Bu laf olarak söylenir, tatbikata konmazsa bunun bir ehemmiyeti kalmaz ki. Bundan dolayı maalesef üzüntü duyuyoruz. Özellikle Amerika'nın çifte standardı herhalde bu harekat vesilesiyle ortaya net olarak çıktı. Çok net gözüküyor. Allah yardımcımız olsun ve dua ediyoruz her zaman olduğu gibi Allah akıl fikir versin hepimize."

SP Lideri Karamollaoğlu, Tavşanlı ziyaretinin ardından karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Genel başkanın gelişi

-Detaylar

-Açıklama

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER, Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GÜLHANIM NİNE, ÖRDÜĞÜ ÇORAPLARI MEHMETÇİĞE GÖNDERDİ



Sivas'ın Gemerek ilçesinde yalnız yaşayan Gülhanım Karameşe (90), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için, kendi emeğiyle örüp sakladığı çorapları Mehmetçiğe gönderdi.

İlçede Kaymakamlığın sosyal konutlarında yaşayan ve eşini 7 yıl önce kaybeden 6 çocuk annesi Gülhanım Karameşe, televizyondan Türk askerlerinin Suriye'de operasyon yaptığını öğrendi. Bir şeyler yapmak ve askere destek olmak isteyen Karameşe, gece rüyasında askerlere çorap gönderdiğini gördü. Sabah uyandığında daha önce örüp sakladığı yün çorapları sandığından çıkardı. Komşusunun yardımıyla PTT'ye giderek, çorapları kargo ile sınır bölgesine gönderdi. Karameşe'nin bu duyarlı davranışı PTT çalışanları nı da duygulandırdı.

Asker için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Karameşe, "Sınırda savaş olduğunu öğrendim. Evde eskiden ördüğüm çorapları gece uykuda gönderdim. Sabah kalktım komşumla konuştum. Düştüm yola, elimde baston ve çoraplarla PTT ye vardım. 'Bunları Mehmetçiğe gönderin' dedim. Sağ olsunlar elimden aldılar, 'biz göndeririz' dediler. Sonra tekrar yola düştüm. Allah askerimizi korusun, kollasın. Amaçlarına, babalarına kavuştursun. Hakkım helal olsun. Önümüz kış, giysin üşümesinler" dedi. Komşuları da Gülhanım Karameşe'nin duyarlı davranışı nedeniyle kutlayarak destek verdi.

Görüntü Dökümü

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-PTT'de çoraplarla fotoğrafı

-Komşularıyla birlikte görüntüsü

-Kendisi ve komşusunun konuşması

Haber-Kamera: Mehmet BOZDUMAN / GEMEREK (Sivas), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BARIŞ PINARI HAREKATI'NA CANLI HEYKELLE SELAM



İzmir'in Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncuları, son sokak performanslarını devam eden Barış Pınarı Harekatı temalı olarak sergiledi. Elinde bayrağıyla çeşitli mizansenler oluşturan oyuncu, izleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularından Tuncay Ağca, Foça Demokrasi (Belediye) Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı için canlı heykel gösterisi yaptı. Tuncay Ağca, elinde tüfek, bayrak, dürbün, çevresinde fener, kum torbaları, tüfek ve top mermileri gibi materyaller ile asker ve hasret türküleri eşliğinde gösteri yaparken, çevrede bulunan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ağca'yı izleyen vatandaşların çoğu özçekim yaparken, bazıları da video çekti.

Görüntü Dökümü

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-Performans ve izleyicilerden görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TRAKTÖR OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, traktörün çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Türkmenoğlu hayatını kaybetti, yanındaki Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Siverek-Viranşehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Musa G'nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Ali Türkmenoğlu yönetimindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Türkmenoğlu ile yanında bulunan Yusuf Türkmenoğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Türkmenoğlu doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önü

- Toplanan kalabalık

- Ambulans ve güvenlik güçleri

- Morg ve cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MİNİBÜS, TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 5 YARALI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, biber yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüsteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İslahiye- Hassa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Hakan (60) yönetimindeki 27 BME 06 plakalı minibüs, önünde ilerleyen E.H.'nin (42) kullandığı kırmızı biber yüklü 27 SC 449 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsün sürücü araçta sıkışırken, aynı aileden Gülay (38) Mehmet (15), Umut (14) ve Emirhan Çiftçi (12) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü E.H. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Güvenlik güçlerinin çalışması

- Acil girişi

- Yaralıların ambulanstan alınıp acile götürülmesi

- Ambulans hareketliliği

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP- ()

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YÜZ NAKİLLİ RECEP SERT, KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLANDI



Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği, güvenlik kameralarından belirlenen Recep Sert ile diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sert ve 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert'e yakınlığı olan Türkiye'nin 5'nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert'in ateşlediğini belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Recep Sert, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert'in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik'e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILAR

Bilecik'te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerasına yansıyan olay anları

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- Adliyeden çıkarılmaları ve araca bindirilmeleri

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()

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MUAYENE İSTASYONUNDAKİ FECİ KAZA KAMERADA

Konya’da araç muayene istasyonunda kanaldan çıkan işçiye otomobil çarptı. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İş yeri çalışanlarından Kamil Durgut'a istasyon içinde bulunan kanaldan çıktığı sırada, muayene için getirilen ve Ramazan B.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Durgut kanal içine düştü. Bu anlar muayene istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Kamil Durgut tedavi altına alındı. Durgut'un yoğun bakımda servisindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kamil Durgut'a otomobilin çarpma anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ YARALANDI



Düzce’de, iddiaya göre başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu (19), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, D-655 yolu Beyciler Sapağı mevkisinde meydana geldi. Başıboş köpeklerden kaçarken yola fırlayan Furkan Kuşçu'ya Seyfettin Baran yönetimindeki 06 M 3318 plakalı otomobil çarptı. Furkan Kuşçu çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Yaralanan Kuşçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazayı gören bir kişi, "Köpeklerle mücadele ediyordu. Köpeklerden kaçarken yola fırladı. O sırada araç vurdu, ışıkların diğer ucuna kadar fırladı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Yaralı çocuğa müdahale görüntüsü (Vatandaş kamerası)

- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan aracın görüntüsü

- Vatandaşlar ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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YANGIN İHBARINA GİTTİ, KENDİ EVİNİ SÖNDÜRDÜ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibindeki erlerden İsmail Fatih Eren'in (28) evinde çıkan yangın, müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Eren, yangın sonrası eşi Ceyda Eren ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'ndeki evde çıktı. Evin bacasından çıkan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibinden İsmail Fatih Eren, yanan binanın kendi evi olduğunu görünce şoke oldu. Ekip yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası İsmail Fatih Eren, büyük korku yaşayan eşi Ceyda Eren (25) ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.

Nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala yangın ihbarına gittiklerini ve yangının kendi evinde olduğunu belirten itfaiye eri İsmail Fatih Eren, "Yangının kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Yangını söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Evde de büyük bir zarar oluşmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangına müdahaleden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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NÜRNBERG'DE TREN GARINDA ÖLÜ BULUNAN MERT, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında, 5 Ekim günü, ölü bulunan Mert Çokluk'un (24) cenazesi, hava yolu ile memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. Mert Çokluk'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çokluk'un ölüm nedeninin araştırıldığı, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü dereceyle bitirdikten sonra geçen yıl yüksek lisans yapmak için Almanya'nın Nürnberg kentine giden ve burada hem eğitimi sürdürüp, hem de çalışan Mert Çokluk, 5 Ekim'de Nürnberg Tren Garı'nda ölü bulundu. Çokluk'un ölümünden 5 gün sonra Almanya Başkonsolosluğu'nca, acı haber Orhangazi'deki ailesine bildirildi. Mert Çokluk'un cenazesi konsolosluktaki işlemlerinin ardından hava yoluyla Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na buradan da memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çokluk'un cenazesinin Orhangazi'ye getirildiği sırada çiftçi babası Bekir Çokluk ile annesi ve Uludağ Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan kardeşi Murat Çokluk gözyaşlarına boğuldu. Mert Çokluk'un cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Gürle Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokluk'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Murat Çokluk, ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, en son 4 Ekim tarihinde ailesiyle telefonda konuşan, bir daha haber alınamayan ve 5 Ekim günü tren garında cesedi bulunan Mert Çokluk'un ölüm nedeni hem konsolosluk hem de Alman polisi tarafından araştırılıyor. Yapılan incelemelerde Çokluk'un vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin evin önüne getirilmesi

-Babanın, annenin, ve ağlayanların görüntüsü

-Kalabalıktan görüntü

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),()

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NESLİNUR'UN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu.

Gölcük'ün Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu. Evinde, televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve mesleği çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne üniformayı giydi. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasıyla, polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.

Neslinur'un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Neslinur'un telsizle anons yapması

- Neslinur'un MOBESE'yi incelemesi

- Teyzesi ile röp.

- Karakol önünde polislere veda etmesi

- Detay

HABER-KAMERA: Soner GÜLZERE/GÖLCÜK(Kocaeli),()

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DÜĞÜNLERİNE ÇEKİCİ ÜZERİNDEKİ GELİN ARABASIYLA GİTTİLER



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.

Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Cihan Turan, 4 yıldır birlike olduğu Suna Belgüzar'a düğün öncesi süpriz yapacağını söyledi. Cihan Turan, orİjinaline uygun hale getirttiği 1974 model Tofaş Murat 124 otomobili gelin arabası yaptı. Cihan Turan, akrabasına ait oto kurtarma aracını da çiçeklerle süsletti. Evden gelinliğiyle çıkan Suna Belgüzar, gelin arabasını kurtarıcının üzerine görünce şaşırdı. Belgüzar ve Turan, kurtarıcıya yüklenen gelin arabasında salona gitti. Konvoyda oto kurtarma aracı üzerindeki gelin arabasında gelin ve damadı görenler şaşırdı. Çekici üzerinden indirilen gelin arabasından inen çift, düğün salonuna giriş yaptı.

Eşine unutamayacağı bir süpriz yapmak istediğini anlatan Cihan Turan, "Eşime evlenmeden önce düğünümüzü Ereğli'ye duyuracağım diye söz vermiştim. O sözümü yerine getirdim. Kendim modifiye işi ile uğraşıyorum. Kayınbiraderimin de çekicisi vardı. Aklımıza böyle bir fikir geldi" dedi.

Gelin arabası ile çekici üzerinde düğününe giden Suna Belgüzar ise "Her şey çok harikaydı. Konvoy çok güzeldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gelin arabası ve süslenen araçların gelin evine gelişi

-Gelin arabasının arkasında yazan bizi çekemeyenler çekici çağırsın yazısı

-Damadın gelin evine gelişi

-Gelinin alınması

-Çiftin arabaya binmesi ve gelin arabasının çekiciye yüklenmesi

-Çekici üzerinde giden gelin arabası

-Düğün salonuna gelen çekicinin üzerinde gelin arabasının indirilmesi

-Çiftin salona girmesi

-Cihan ve Suna Turan ile röportaj

-Genç çiftin dans etmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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GAZİANTEP’TE, 3'ÜNCÜ ULUSLARARASI RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ



Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve tarihi bir kale olan Rumkale, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin müzikli kısmı Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı iptal edilirken,açılışında konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır. Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekâtı tamamlandığında Fırat’ın doğusu daha da güzelleşecekö dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen su sporları festivalinin müzikli kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı iptal edildi. Festivale, milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk’le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2’ncisi Sümeyye Boyacı ve 3’üncüsü Sevilay Öztürk katıldı. Antalya'da 2012 yılından beri jet ski ile flyboard yapan, bu alanda dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Balkan şampiyonluğu bulunan Ali Komşusu, flyboard gösterisiyle festivale renk kattı.

ŞAHİN: ONURLUYUZ, ŞEREFLİYİZ

Rumkale Su Sporları Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye olarak tarihi bir günden geçtiklerini vurgulayarak, “Mehmetçiğimiz, ordumuz Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusunda. Onurluyuz, şerefliyiz, hem kendi sınırımızı hem Suriye sınırını korumak hem de güvenlik koridoru oluşturarak Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmesi için sefere çıktık. Rabbim muzaffer eylesin. Mehmetçiğimin ayağına taş değmesin. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aslında Fırat Kalkanı Harekâtı ile, Zeytin Dalı Harekâtı ile Fırat rahatladı. Türkiye’den gelen yüzücülerle, profesyonel dalgıçlarla, milli sporcularımızdan Derya’yla, Yaren’le, Sümeyye ve Sevilay kardeşimle bugün buradayız. Eğer Fırat Kalkanı olmasaydı bugün bunları konuşamazdık, Barış Pınarı Harekâtı tamamlandığında Fırat’ın doğusu güzelliğe kavuşacak, daha da güzel olacakö dedi.

VALİ GÜL: RUMKALE, DÜNYA’NIN GÖRMESİ GEREKEN TURİZM GÜZERGAHI OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla bölgenin barış ve kardeşlik gördüğünü belirterek, “Rumkale’de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep’in de Rumkale’nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum, milletvekillerine teşekkür ediyorum Adalet Bakanımızın önderliğinde Rumkale dünya ile buluştu. Rumkale’yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada, Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor. Karkamış Antik Kentin gün yüzüne çıkmasıyla, Zeugma’nın eksikliklerinin tamamlanmasıyla beraber Zeugma’dan buraya kadar uzanan su yolu, Dünya’nın görmesi gereken bir turizm güzergahı olacaktır. Barış harekâtında şehit düşen asker ve sivillere Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorumö dedi.

AÇIK YÜZME YARIŞINI YUNUS AYVAZOĞLU KAZANDI

Festival yarışmalarında açık yüzme yarışında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen 210 yüzücü kulaç attı, yarışma yaklaşık bir saat sürdü. Başkan Fatma Şahin’in startını verdiği kano ve dragon bot yarışları adeta nefesleri kesti. 16 takımdan 352 sporcu, 5 kilometre uzunluğundaki parkurluk dragon bot yarışı, amansız bir mücadeleye sahne oldu. Açık yüzme yarışıyla heyecanın doruğa çıktığı festivalde, 5 kilometrelik açık yüzme yarışması erkekler kategorisinde, 39 dakika 32 saniyeyle Gaziantep’ten katılan Yunus Ayvazoğlu birinci oldu. Yarışı, Gaziantep’ten katılan Muhammed Talha Eryılmaz 41 dakika 04 saniyeyle ikinci, 44 dakika 40 saniyeyle İstanbul’dan katılan Ömer Faruk Baysoy ise üçüncü tamamladı.

Açık yüzme yarışması kadınlar kategorisinde, İstanbul’dan yarışmaya katılan Nilay Erkal 44 dakika 05 saniyeyle birinci, 47 dakika 37 saniyeyle Gaziantep’ten katılım sağlayan Ekin Tuğ ikinci ve 1 saat 2 dakika 37 saniyeyle Adana’dan katılan Nilüfer Duman üçüncü oldu. Dragon yarışında Kaptan Demirbilek birinci geldi. Demirbilek’i Odeabank, Yavuzeli Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi takip etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

Görüntü Dökümü

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- Festivale katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Davut Gül'ün konuşması

- Yüzme yarışları

- Su gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP ()

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