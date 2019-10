DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 3'ÜNCÜ GÜN

*4 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

*14 köy teröristlerden arındırıldı, 415 terörist etkisiz hale getirildi.

*Terör örgütünün havanlı saldırılarılarında toplamda 17 sivil şehit, 108 kişi yaralı.

*Teröristlerden gazetecilere silahlı saldırı: 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

*Hamza Tümeni ve Kürt Şahinleri Tugayı Tel Abyad'a ilerliyor.

FIRAT'ın doğusunu terörden arındırmak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekatın 3'üncü gününde de sınırın diğer tarafındaki hedefler havadan ve karadan ateş altına alındı.

Terör örügütü PKK-PYD'nin saldırılarında şu ana kadar 4 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Teröristlerin sınırın Türkiye tarafındaki sivillere yönelik havanlı saldırılarında ise toplam 17 sivil şehit oldu, 108 kişi yaralandı.

Ayrıca, PKK/PYD'li teröristler bölgede harekatı takip eden gazetecilere dün ateş açtı. Silahlı saldırılarda 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatla birlikte şimdiye kadar 14 köyün teröristlerden arındırıldığını, 415 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI

'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile 1 tarım işçisi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nce Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim'de başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı' harekatı sırasında 11.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca ilimiz Suruç ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavilerine devam edilmektedir. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

TERÖRİSTLERDEN NUSAYBİN'DEKİ GAZETECİLERE SİLAHLI SALDIRI

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırıya canlı yayın hazırlığı sırasında yakalanan Demirören Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu, gazetecilik refleksiyle görevlerini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları anlattı:

NUSAYBİN'DE ÖLÜMDEN DÖNEN EKİBİ, O ANLARI ANLATTI

"Harekatın başlamasıyla birlikte Suriye'nin yaklaşık 800 bin nüfuslu Kamışlı kentinde terör örgütü mevzilerinden sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine çok sayıda havan atışı yapıldı. Türkiye tarafından topçu birlikleri saldırıya anından karşılık verildi. Dün akşam da saldırılar devam etti. Harekatın 3'üncü günü olan bugün öğleden sonra yine Kamışlı'dan Nusaybin'e yönelik havan saldırıları devam etti. Saat 13.26'da Kamışlı'daki terör mevzilerinden 20 kadar gazetecinin bulunduğu 5 katlı otelin terasına keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldı. Mermi, gazetecilerin canlı yayına hazırlandığı sırada otelin teras camına isabet etti. Kırılan camdan sıçrayan parçalar 2 gazeteciye isabet ederek hafif şekilde yalandı. Gazeteciler yere yattı. Yayınlarımızı yere uzanarak sürdürdük, kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. Gazeteciler olarak otelin terasında bir saati aşkın süre mahsur kaldık."

İKİNCİ SALDIRI

Tam aşağıya inmek için toparlanmaya başladıkları sırada aynı bölgeden ikinci kez ateş açıldığını belirten Mücahit Yolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mermi ilk isabet eden camın yanındaki pencereye isabet etti, camlar kırıldı. Bir süre sonra özel harekat polisleri geldi. Bizi güvenlik bir şekilde otelin lobisine indirdi. Herkes gibi çok korktuk. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kameraman arkadaşım Emrah Kızıl ile bir saati aşkın süre yaşananları göstermeye çalıştık. Evet, korktuk ama gazetecilik refleksiyle görevimizi yapmaya çalıştık."

'KAYITTAN ÇIKMADIM'

Kameraman Emrah Kızıl ise o anda kayıttan çıkmadığını belirterek, tüm tehlikelere rağmen kamuoyuna görüntüleri yansıtmaya çalıştığını söyledi. Kızıl, "Haber bültenine canlı yayın hazırlığı yaptığım sırada bulunduğumuz yere mermi isabet etti. O sıra bir arada olduğumuz tüm arkadaşlarımızla birlikte yere yattık. Tehlikeli anlara rağmen kayıttan çıkmadım" dedi.

NUSAYBİN'E HAVAN MERMİLERİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MARDİN VALİLİĞİ: 8 SİVİL ŞEHİT, 35 YARALI

Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenledikleri havan ve roketle saldırıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, 8 sivilin şehit, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

NUSAYBİN'DE KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan ve roketli saldırılarda toplam 11 sivilin şehit, 63 kişinin de yaralanmasının ardından Vali Mustafa Yaman Başkanlığında güvenlik birimleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinde Nusaybin'deki halkın ve ilçenin güvenlik konuları görüşüldü.

SİVİL ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, önceki günden bu yana teröristlerce havan ve roketler ile düzenlenen saldırılarda şehit olan sivil sayısı toplamda 9'a yükseldi.

KÜRT ŞAHİNLERİ TUGAYI TİM KOMUTANI: "TEL ABYAD'A GİDİYORUZ. İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Daha önce binlerce askerini Barış Pınarı Harekatı'na gönderen Milli Ordu, Tel Abyad ve Resulayn'da harekata katılmak üzere bugün de 500 asker gönderdi. Kürt Şahinleri Tugayı'ndan bir Tim komutanı, "Biz Kürt Şahinler Tugayı, Hamza Tümeni'nden Tel Abyad'a gidiyoruz. İnşallah PKK ve PYD'lilerden temizliyeceğiz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini gönderen Suriye Milli Ordusu, dün de 500 askerini Tel Abyad ve Resulayn'a gönderdi. Hamza Tümeni bünyesindeki 'Kürt Şahinleri Tugayı', üç ay süren özel kuvvet eğitiminin ardından dün Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele etmek için harekata katılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan Tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Zorlu eğitimlerini tamamlayan Kürt Şahinleri Tugayı, terör örgütlerine karşı yeniden cepheye gitti.

"İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLİYECEĞİZ"

Kürt Şahinleri Tugayı'ndan bir Tim komutanı, "Biz Kürt Şahinler Tugayı, Hamza Tümeni'nden Tel Abyat'a gidiyoruz. İnşallah PKK ve PYD'lilerden temizliyeceğiz.

El Bab'daki karargahlarında dün son içtimalarını gerçekleştiren özel kuvvet askerleri, ağır silahlarla donatılmış araçlarına binerek, yola çıktı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 4'ÜNCÜ GÜN: 415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in Yeni Mahalle'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekibi eşliğinde verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. 19 yıl önce TSK'ya katılan evli ve 2 çocuk babası Hacı Bebek'in baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Hacı Bebek, bugün düzenlenecek törenin ardından Göksun'da toprağa verilecek.

ŞEHİDİN CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, burada babası Kemal Bebek, annesi Rabia Bebek, kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

ŞEHİDİN EŞİ: ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM

Şehidin eşi Gülseren Bebek ile kızı Ezgi Yağmur Bebek, cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.

Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, bugün öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Mermer'in cenazesini Konya Havalimanı'nda annesi Necla, babası Recep Mermer, yakınları, protokol üyeleri ve askerler karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehit Mermer'in cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi Necla Mermer ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konan şehit Mermer'in cenazesi bugün Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'ta öğle namazından sonra düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

BİLECİK’E ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ



SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in (30) şehadet haberi, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı.

Gaziantep Valiliği, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 3 asker yaralanırken, Yunus Mermer (25) ile Abdulhamit Bilgen (30) şehit oldu.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehadet haberi, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bilgen'in şehit olduğu haberini anne Nezahat Bilgin’e Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Şehidin babasının İstanbul'da çalıştığı, acı haberle birlikte Bozüyük'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan ve Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi’nde yaşayan ailenin evlerinin bulunduğu apartman, Türk bayraklarıyla donatıldı.

ŞEHİDİN CENAZESİ BOZÜYÜK'E GETİRİLDİ

Suriye'de, Zeytindalı Harekatı Bölgesinde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi, Eskişehir'e getirildi. Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında askeri törenle karşılandı. Tören mangasının omuzlarında askeri uçaktan alınan şehit Bilgen’in cenazesi, karayoluyla ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirilerek, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karşılama törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcıları, askeri erkan ile şehit Bilgen’in ailesi ve yakınları katıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Salihli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bozüyük ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi’nde oturan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi Osmanlı Cami'nde yarın öğlen namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)

AZEZ ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Derya Bakbak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi memleketi Konya'ya, Şehit Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

BAKAN ALBAYRAK: ÇOK TARİHİ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ



HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, teröristlerden tarafından ateşlenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermisi nedeniyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye'nin Tel Abyad kentinden PKK/PYD-YPG'li teröristlerce ateşlenen havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine yapılan cenaze törenine katıldı. Salihli Vergi Dairesi'nde basın açıklaması yapan Bakan Albayrak, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında maalesef dünyada en çok kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek. Artık bu ülkenin birliği ve beraberliği, kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi yürütüyor. Uzaktan akıl vermek kolay. Bazıları geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorlar. Türk milletinin tarihini anlamak için son 1000 yıla bakmak lazım. Bu coğrafyada son bin yıldır nasıl sınavlar, nasıl güçlü refleksler gösterdiğimizin bilinmesi lazım" dedi.

'SAMİMİYETSİZ, İKİ YÜZLÜ BATI DÜNYASI'

Şehidin ailesinin metanetli bir duruş sergilediğini vurgulayan Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten çok güçlü, metanetli bir duruşla yine şehit anne ve babası vakarı gösterdiler. Her ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında, 4 tane de gazimiz var. Metanetleri, cesaretleri dört dörtlük maşallah. Allah'ın onlara da en kısa sürede acil şifalar vermesini diliyorum. Sözde terör örgütlerini koruma adı altında bugün verilen mücadelede, kimlerin sivilleri hedef aldığı, masum 9 aylık bebek Muhammet başta olmak üzere, kimin bombalar attığını bütün dünya artık görüyor. On yıllardır bugün için hazırlanan planı ordumuz, bu millet darmadağın edecek. Bugün DEAŞ'a karşı en şedit mücadele vermiş ordu Türk Ordusu'dur. Bu gerçekleri terörle mücadele lafını diline dolayıp, siviller üzerinden demagoji yapan, yalan propaganda yapan birilerine, samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım."

'BU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ'

Barış Pınarı Harekatı'nı, terör yapılanmasının paramparça edileceği, sivillerin ve insani değerlerin en üstte tutulduğu operasyon olarak niteleyen Bakan Albayrak, "Ama siyaset, ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, millet olarak dik durduğumuz sürece, tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek, 1000 yıldır olduğu gibi. Bizler tüm bu alanlarda çok daha güçlü ve sağlam mücadeleyle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rabbim bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazamızı mübarek eylesin, zaferle taçlandırsın inşallah" dedi.

Bakan Albayrak, buradaki açıklamasının ardından Salihli Belediyesi'ni de ziyaret ederek, helikopterle kentten ayrıldı.

Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKAT YAPIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekirdağ'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, harekatın, Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmasına karşı gerçekleştirildiğini vurguladı. Turhan, "Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik, açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik" dedi.

Türkiye'nin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile bölgenin lideri olduğunu bir kez daha ispatladığını belirten Bakan Turhan, "Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var. Bütün dünya anlamış oldu, bilmiş oldu. Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur. Birileri kalkıyor, 'Siz işgal yaptınız, siz burada haddinizi aştınız' diyor. Ama biz istiklalimizi, güvenliğimizi koruma ve sınırımızı tehdit eden bu yapılara karşı bunu yapma hakkımız var, diyoruz" diye konuştu.

'MİLLET, KENDİLERİNE ŞAMARI VURUYOR'

Bakan Turhan, Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden ve kendi geleceğinin hesabını yapabilen ülke durumuna geldiğini vurguladı. Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Turhan, "Türkiye'yi ve iktidarımızı yıpratmak için bazı teşebbüslerde bulunuldu. Gezi olayları gibi çukur hadiseleri gibi 15 Temmuz hadiseleri gibi. Yine yeni hazırlıklar içinde, AK Parti iktidarını ve onun liderini, milletin nezdinde, gözünde, gönlünde olan itibarını zayıflatmak için neler yaparız, diye düşünüyorlar. Bazı içimizden çıkan, bu davaya geçmişte hizmet etmiş fakat nefsine uymuş, hesabilik içinde olan arkadaşlarımız, şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar; ama görüyorsunuz bir şey de ortaya çıkmış değil. Çünkü gittikleri her yerde millet kendilerine şamarı vuruyor" dedi.

BAKAN KURUM: 'BARIŞ PINARI HAREKATI' BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek, bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Valilikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi. Harekatın başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kurtulmuş: Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayretindeler (2)

KURTULMUŞ:TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİLDİR

Çorum'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Burada Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin ya da Suriye'nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünyanın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye'ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya'da, Afrika'da Latin Amerika'da, Orta Doğu'da birçok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye'ye 'işgalci' diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş buradaki program sonrasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu toplantı programına katıldı. Sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partisinin teşkilat üyeleriyle biraraya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı.

ÇANAKKALE'DE, YOL KENARINDA OTOBÜS BEKLERKEN OTOMOBİL ÇARPAN 3 KADIN ÖLDÜ



ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü M.C.Ö.'nün alkollü olduğu ileri sürülürken, talihsiz kadınlar Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, M.C.Ö. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, talihsiz kadınlar ise çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz 3 kadının cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü M.C.Ö. ile otomobildeki bir kişi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EŞ KATİLİ: BENİM YERİMDE BAŞKA BİR ERKEK OLSAYDI YİNE ÖLDÜRÜRDÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42) adliye girişinde, "Pişmanım" dedikten sonra "Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü" dedi.

Olay, Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yılın mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında, evde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Işıl Aydın'a sapladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın ilk ifadesinde, eşini annesine küfrettiği için öldürdüğünü söyledi. Işıl Aydın'ın, geçen aylarda yaşanan bir tartışma üzerine evi terk edip, Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Geçen ay eşiyle barışan genç kadının uzaklaştırma kararını kaldırtıp, evine döndüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkı Aydın,Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından önce polis merkezine sorgusunun ardında da adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilere eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü. 'Yüz bin lira vermeden senden ayrılmayacağım.' 'Seni aldatmadan ayrılmayacağım.' 'Sen erkek misin?' 'Senin gibi erkek dünyada milyonlarca var' deyip, annem hakkında çok ağır kelimeler kullandı" dedi.

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BİSİKLETİYLE GEZMEYE ÇIKAN 6 YAŞINDAKİ MEHMET, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

SAMSUN'da bisikletiyle gezmeye giden Mehmet Çınar Şahin, (6) dedesinin teknesinin yanında boğulmuş halde bulundu.

Olay, 19.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Dün sabah saatlerinde bisikletiyle gezmeye çıkan ve 13.00'dan bu yana haber alınamayan Menmet Çınar Şahin hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Öğle saatlerinden buyana ilçe genelinde aranan Şahin'in bisikleti, jandarma ekiplerince liman kıyısında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaptığı arama sonucu Şahin'in cansız bedenini dedesine ait teknenin hemen yanında buldu. Oğlunun ölü olarak bulunduğu haberini alan Serkan Şahin, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Göz yaşlarına hakim olamayan Serkan Şahin, akrabaları tarafından sakinleştirildi. Bisikleti de dedesine ait teknenin hemen yanında bulunan Şahin'in, kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şahin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BOTAN NEHRİ'NE GİREN 11 YAŞINDAKİ MAHMUT, BOĞULDU



SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Siirt merkezde meydana geldi. Kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren Mahmut Soğunç, iddiaya göre Botan Nehri'nde yüzmek istedi. Nehre giren Mahmut, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mahmut'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken, durum polise de bildirildi. Bu sırada Mahmut gözden kayboldu. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Botan Nehri'nde yaptıkları aramada Mahmut'un cansız bedenine ulaştı. Mahmut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNEY AFRİKALI TURİST, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

AKSARAY'a tatil için gelen Güney Afrika uyruklu Kamedıen Rıdduwaan (65) otel odasında ölü bulundu. Rıdduwaan cenazesi, ailesinin istediği üzerine Aksaray'a defnedildi.

2 kardeşiyle birlikte Türkiye'yi gezmeye gelen Kamedıan Rıdduwaan, Ihlara Vadisini gezmek içinde Aksaray'a geldi. Geceyi bir otelde konaklayarak geçiren Rıdduwaan, sabah kahvaltıya gelmedi. Bunun üzerine odasına giden kardeşleri Rıdduwaan'ı hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine sağlık ekibi ve polis haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Rıdduwaan'ın öldüğünü belirledi. Rıdduwaan'ın cenazesi ailesinin istediği üzerine Aksaray'da Evrah mezarlığında defnedildi.

Tur rehberi Semih Yetimoğlu, 1 haftalık Anadolu gezisi kapsamında Ihlara Vadisi için Aksaray'da bulunduklarını belirterek, "Bir misafirimiz otelde ölü bulundu. Misafirlerimiz Müslüman olduğu için burada defnedilmesi istendi. Misafirlerimiz Türkiye'ye Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için gezmeye gelmişler. İlk gün Söğüt'e gidip ziyaret yaptık. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Yarın turumuz bitecek ve İstanbul'a dönecektik." diye konuştu.

Rıdduwaan'ın kardeşi Fatima Rıdduwaan (60),ö Bizim inancımızda, vefat eden insan hemen gömülmesi gerekiyor. Burası da bir Müslüman ülke olduğu için Aksaray'a defnetmeyi uygun gördük." dedi.

YAŞLI ADAM YALNIZ YAŞADIĞI DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mahmut Kösegil (73) kaldığı dükkanda ölü bulundu. Tütün satarak geçimini sağlayan Kösegil'in cesedini dükkandan çıkmadığını fark eden ve merak ederek gelen müşterileri buldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın altında bulunan dükkânda meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mahmut Kösegil, bir süredir apartman altında bulunan dükkânda yaşamını sürdürüyordu. Kösegil'in bu sabah saatlerinde dükkândan çıkmadığını fark eden tütün sattığı müşterileri, dükkâna girdiklerinde Kösegil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri, Kösegil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kösegil'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMYONUN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı Mustafa Bozoğlan (27), hayatını kaybetti.

Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında Mustafa Bozoğlan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozdoğan, hayatını kaybetti. Bozoğlan'ın cenazesi otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bozoğlan'ın intihar amaçlı kamyonun önüne atlamış olabileceği iddia edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkhan Topboğazı Jandarma Karakolu ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÜÇ ARACIN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM, ÖLDÜ



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner (76), 3 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında D400 karayolunun Beyrebucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir tanıdığının düğününden dönen ve yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Çetiner'e, Ferhan Y.'nin kullandığı 07 US 635 plakalı hafif ticari araç çarptı. Araçla yaklaşık 150 metre sürüklenip yola savrulan Çetiner'e aynı yönde giden Veli T.'nin kullandığı 07 AAK 649 plakalı otomobil de çarptı. Aynı yönde ilerleyen üçüncü bir aracın da çarpıp kaçtığı iddia edilen Mustafa Çetiner yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Çetiner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alarak, trafik akışını sağladı. Mustafa Çetiner'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, sürücülerin gözaltında olmadığı, yerdeki Mustafa Çetiner'e aracıyla çarpıp kaçtığı öne sürülen diğer sürücünün de arandığı belirtildi.

Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ferhan Y.'nin hasta olan kayınvalidesini Antalya'daki hastaneden getirdiği öğrenildi.

SAPANCA'DA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin savrulup TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal Baltacı yönetimindeki 34 BYF 886 plakalı otomobille Alkan Akyıldız'ın kullandığı 42 CUH 11 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, TEM yolundan ana yola çıkmak için bekleyen Nedim Çelikten (56) yönetimindeki 36 RY 6154 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Kemal Baltacı ile yanındaki Lütfiye Baltacı, minibüsteki Yücel Akyıldız, Yunus Akyıldız ve Cüneyt Çör yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ RAHATSIZLANINCA OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİT'te sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü, refüje çıktıktan sonra bir otomobile arkadan çarptı. Muavin otobüsü bariyerlere çarparak durdururken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kilez Deresi mevkiinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen 35 PK 971 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ahmet Duru, bir anda fenalaşarak aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun önündeki refüje çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 JB 970 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada otobüsün direksiyonuna müdahale eden muavin Yalçın Mankır, aracı yaklaşık 100 metre sonra yolun kenarındaki bariyerlere çarptırarak durmasını sağladı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan ismi öğrenilemeyen sürücü, acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada direksiyon başında fenalaşan otobüs şoförü Ahmet Duru ve kazada yaralanan muavin Yalçın Mankır da ambulanslar ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular, bölgeye getirilen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde bir şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Trafik, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza öncesinde otobüsün sürücüsünün kontrolünden çıkma anı yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün aniden kontrolden çıkarak yolun sol şeridinden sağa geçmesi ve akaryakıt istasyonunun refüjüne çıkması, ardından otomobile çarpması yer alıyor.

ESKİ EŞİNİ SATIRLA YARALAYAN SALDIRGANA MAHALLELİDEN DAYAK



ESKİŞEHİR'de, Ayşe Tuba Arslan (45), 6 ay önce boşandığı uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın (52), satırlı saldırısına uğradı. Yüzünden ve kafatasından ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alınırken, mahalleli Özalpay'a saldırdı. Yaklaşık 100 metre kaçan Özalpay polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan dün akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, inbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin arıdndan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Arslan'ın Yoğun Bakım Ünitesi'ne tedaviye alındığı bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GİZLİCE HASTANEDEN ÇIKARDI

Satırlı saldırgan Yalçın Özalpay, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gazetecilerin görüntü almaması için Özalpay'ı hastanenin arka kapısından gizlice çıkardı

EŞİ TARAFINDAN EVE KİLİTLENDİĞİNİ İLERİ SÜREN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından 4'üncü kattaki evlerine kilitlendiğini iddia eden 35 yaşındaki S.K., polis gözetiminde itfaiyenin merdiven aracı ile tahliye edildi. Genç kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dün saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan S.K., eşini üzerine kapıyı kilitlemesi nedeniyle evde mahsur aldığını belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine S.K.'nın Yedieylül Mahallesi, Spor Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Önce daire kapısını kırarak eve girilmesine karar verildi. Ancak, daha sora vazgeçen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, S.K.'yi balkondan indirip, kurtardı. S.K., bu sırada kendisini görüntüleyen polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi.

S.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SOKAKTA OYNAYAN 9 ÇOCUĞU 'GÜRÜLTÜ' YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE HAVALI TÜFEKLE VURDU

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Mayıs ayından bu yana gürültü yaptıkları gerekçesiyle 9 çocuğu dürbün taktığı havalı tüfekle vurarak çeşitli yerlerinden yaralayan Serdar Yün(38), yakalanarak tutuklandı. Yün'ün en son vurduğu Ayça A.'nın(16) hastanede tedavisi sürüyor.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde geçen mayıs ayında sokakta oynayan bir çocuk, havalı tüfekle açılan ateşle yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri kapsamlı çalışma başlatırken, önceki güne kadar toplam 9 çocuk aynı yöntemle vurularak yaralandı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede sivil ekipler görevlendirdi ancak bir sonuç alamadı. Ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kameraları yerleştirerek, çalışmanın kapsamı genişletildi.

En son önceki gün Ayça A.'nın sokakta oynarken havalı tüfekle vurularak yaralanmasının ardından jandarma ateşin açılmış olabileceğini değerlendirdiği 3 evde savcılıktan alınan izinle arama yaptı. Serdar Yün'ün yalnız yaşadığı evde yapılan aramada biri oksijen tüpü ile güçlendirilmiş ve dürbünlü olmak üzere 2 havalı tüfek, tüfeğe ait çok sayıda saçmalar ele geçirildi. Yapılan incelemede Yün'ün havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen Yün, ifadesinde, "Çocuklar çok gürültü yapıyorlardı. Korkutmak amacı ile ateş ettim. Vurulduklarını görmedim. Bir de sokak köpeklerine atıyordum" dediği öğrenildi. Yün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yün'ün önceki gün havalı tüfekle vurarak yaraladığı Ayça A.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

EDREMİT'TE BELEDİYE BİNASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 GÖZALTI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, seyyar tezgahının yeri değiştirilen Yakup Y., belediye binasına gidip, Başkan Hasan Arslan'a bağırıp, çevresindekileri üzerlerine kezzap atmakla tehdit etti. Başkan Arslan apar topar makam odasına sokulurken, o sırada binada bulunan O.V. ile Yakup Y. arasında kavga çıktı. O.V.'nin belinden çıkarıp, ateşlediği tabancasından çıkan 2 kurşun, duvara ve koltuğa saplandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Belediyeye bağlı zabıta ekiplerince seyyar tezgahının yeri değiştirilen Yakup Y., Belediye binasına geldi. Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan'ın makam odasının bulunduğu kata çıkan Yakup Y., bağırmaya başladı. Sesler üzerine makamından çıkan Başkan Arslan, Yakup Y.'yi uyarıp, uzaklaşmasını istedi. Yakup Y., bağırmaya devam ederken, belediye çalışanları Başkan Arslan'ı tekrar makamına götürdü. Yakup Y., Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'u ve Başkan Arslan'ın sekreterini üzerlerine kezzap atmakla tehdit etti.

Bu sırada binada olan O.V., Yakup Y.'yi hakaret etmemesi için uyardı. Konuşmak için Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'un odasına giren O.V. ile Yakup Y. arasında kavga çıktı. Bu sırada O.V. belindeki tabancayı çekip, ateş etti. 2 kurşun duvara ve koltuğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.V. ve Yakup Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibince belediyede çalışma yapılırken, koltuğa ve duvara saplanan 2 mermi bulundu. Belediyede yaralanan olmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EDREMİT BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Edremit Belediyesinden yapılan yazılı basın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 15.25 sularında belediyemiz başkanlık katında iki grup arasında ilk başta sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra fiziki saldırıya dönüşmüş ve bu esnada kimliği Emniyet güçleri tarafından tespit edilen şahıs tarafından 2 el ateşli silah kullanılmış, arbede sonucu hiç kimse yaralanmamıştır. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Elman başkanlık katında kendi odalarında iken, diğer Başkan Yardımcıları arbedenin yaşandığı kat içerisinde yer almamaktadır. Belediyemiz içerisinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

GAZİ VE AİLESİ, MAGANDA DEHŞETİ YAŞADI (2)

'ASIL DARP EDİLEN BENİM'

Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya saldırdığı iddia edilen Erhan Kaya (51), asıl darbedilen kişinin kendisi olduğunu savundu. Dernek binası içinde en az 6 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Erhan Kaya, İsmail Kumartaşlı ve diğer kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Afyonkarahisar Belediyesi su birimine su kartına dolum yapmak için gittiğini, olayın da bu sırada yaşandığını belirten Erhan Kaya, "Otomobilimi belediyenin önündeki caddeye park ettim. Herkesin park ettiği yerdi. Önümde bir otomobil vardı. Bir kadın indi ve 'Burası şehit ve gazi otoparkı. Buraya park edemezsiniz' dedi. Ben de 'O zaman siz niye park ediyorsunuz?' diyerek belediye binasına girdim. İşimi bitirip aracıma bindiğim sırada daha önceden tanımadığım İsmail Kumartaşlı, beni uyaran kadınla tartışıyordu. Sonra gelip aracımı tekmeledi. Araçtan inmeye çalıştığım sırada bana vurmaya başladı. Araçtan indiğimde de birisi arkadan beni tuttu. 'Gel, ben tuttum' diye bağırdı. İsmail Kumartaşlı, kafama, gözüme ve çeşitli yerlerime vurdu. Ben de yerden aldığım 'çimlere basmayınız' levhasıyla kendimi korumaya çalıştım. Ancak birileri sürekli bana vurmaya devam etti" dedi.

BANA 6 KİŞİ SALDIRDI

Gazi ve şehitlere küfür etmediğini belirten Erhan Kaya, "Gazilerimize, askerlerimize, polislerimize canımız kurban bizim" dedi. Dernek binasında da İsmail Kumartaşlı haricinde başkalarının da kendisini dövdüğünü iddia eden Erhan Kaya, "En az 6 kişiydi. Birisi sandalye ile başıma vurdu. İsmail Kumartaşlı göğsüme oturup boğazımı sıktı. Beni boğmaya çalıştı. Odadaki bir kişi bizi ayırmaya çalışıyordu. Aynı kişi beni kurtardı. Hastanede ise yaşlı bir gazi önümü kesip bana hakaret etti. Ben onlara hakaret etmedim. Rapor aldım. Boynumdaki kemiklerde hasar var. Şikayetçi oldum" dedi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜREN BABA, OĞLUNU CEZAEVİNDEN KURTARDI

UŞAK'ta, iki grup arasında 26 gün önce çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Hasan Özkan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, tutuklanan lise öğrencisi Erdal Ok'un (18) suçsuz olduğunu inanıp, dedektif gibi olayı araştıran babası Salih Ok (50) sayesinde 22 gün sonra cezaevinden kurtardı. Baba Ok'un, ulaştığı sürpriz bir görgü tanığı sayesinde, tespit ettiği yeni şüpheli C.G. ise suçunu itiraf edince, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Atapark yakınlarında geçen 15 Eylül'de, Sivaslı ilçesinin, Selçikler Beldesi'ndan gezmek için gelen inşaat işçileri ile bir grup genç arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Kavgada inşaat işçisi Hasan Özkan (24) bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından şüpheli olarak

lise öğrencisi Erdal Ok gözaltına alındı. Ok, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oğlunun suçsuz olduğuna inanan 50 yaşındaki Salih Ok, bir dedektif gibi iz sürmeye başladı. Olay yeri ve çevresinde tek tek herkesle görüşen Salih Ok, iki hafta önce bir görgü tanığına ulaştı. Görgü tanığı, Özkan'ın bıçaklayan kişinin C.G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Salih O., avukatı aracılığıyla C.G., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Savcılığın talimatıyla polis C.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf eden C.G., tutuklandı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erdal Ok ise geçen 9 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MAĞDURUZ'

Oğlunu cezaevinden kurtaran Salih Ok, gece, gündüz demeden olayı araştırı, sonunda gerçeği ortaya çıkardığını belirtip, "Olay günü saat 01.30'da polisler, beni arayıp, oğlum Erdal'ı sordu. Ben de o gece oğlumun kız arkadaşının yanında olduğunu söyledim. Ertesi gün, polisler bu defa evimize gelip, yine oğlumu sordu. Neden aradıklarını sorduğumda, Atapark civarında cinayet işlendiğini söylediler. Ben de oğlumun o saatlerde kız arkadAşının evinde olduğunu söyledim. Daha sonra durumu oğluma anlattım. Bunun üzerine oğlum polis merkezine gitti. Sonra duydum ki, gözaltına alınmış. Ardından da adliyeye sevk edilip, tutuklanmış. Oğlumun suçsuz olduğuna inandığım için olayın peşine düştüm. Gece, gündüz demeden araştırdım. Sonunda, gerçek suçluyu bulup, yakalanmasını sağladım. O kişi şimdi cezasını çekecek. Oğlum boş yere 22 gün cezaevinde yattı. Boş yere cinayet işleyen kişinin ailesi olarak damga yedik. Mağduruz" dedi.

'BABAM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMASA HALEN CEZAVİNDE OLACAKTIM'

Olayın yaşandığı gün kız arkadaşının yanında olduğunu belirte Erdal Ok, "Polislerin yapamadığını, babam yaptı. Beni suçsuz yere cezaevine gönderdiler. Her ne kadar serbest kalmış olsamda, herkes beni 'katil olarak biliyor. Olay yerinde de hiç bulunmadım. Arandığımı duyunca da zaten polise de kendim gittim. İfademde, 'Suçsuzum, olay yerinde değildim' dedim. Ancak, buna rağmen tutuklandım. Boş yere hapis yattım. Babam gerçeği ortaya çıkarmasa

daha da cezaevinde olacaktım. Kendisine, bana inandığı ve cezaevinden kurtardığı için teşekkür ediyorum" dedi.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDAN KALMA PATLAMAMIŞ EL BOMBASI İMHA EDİLDİ

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kılıçdere Şehitliği mevkisinde, savaştan kalma el bombası bulundu. El bombası fünye ile kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

Eceabat ilçesi sınırları içersinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadasın'daki Kılıçdare Şehitliği mevkiinde gezen bir grup ziyaretçi, İngiliz yapımı Mills No5 tipi el bombası buldu. Durum, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine bildirildi. Başkanlıktan gelen uzmanlar tarafından incelenen el bombasının, 104 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ait olduğu belirlendi. Aradan geçen süreye rağmen sağlam olduğu tespit edilen el bombası, Patlayıcı Madde İmha ekibi (PAMİT) tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 104 yıl önceki savaştan kalan malzemelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Şu anda Kılıçdere Şehitliği'ndeyiz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komuta ettiği birliklerin konuçlandığı yerlerden bir tanesi. 25 Nisan sabahı, özelikle 57. Alay'ın hücuma geçtiği noktalardan biri. Tarihi alanda ziyaretçilerimiz bir bomba gördüklerini bize bildirmişler. Biz de hemen ilgili güvenlik birimleriyle harekete geçerek, olay yerine geldik" dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 65'İ OBEZ'

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Güldiken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin yüzde 65'inin kilolu sınıfına girdiğini ve bu tabloya göre normal kiloda olan kesimin yüzde 35'te kaldığını belirtti. Prof. Dr. Güldiken, Bu tabloya baktığımızda normal dediğimiz kesim yüzde 35'te kaldığı için Türkiye obez bir ülke olarak kabul edilebilir dedi. TÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğrul Demirel ise obezitede cerrahinin hiçbir zaman ideal bir tedavi olmadığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 11 Ekim Dünya Obezite ile Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Sibel Güldiken ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğrul Demirel'in katıldığı toplantıda obezite ile mücadelenin önemine dikkat çekildi. Prof. Dr. Sibel Güldiken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin yüzde 65'inin vücut kitle endeksi rakamlarına göre kilolu sınıfına girdiğini ifade etti. Obezitenin görsel bozukluk ve psikolojik rahatsızlığı dışında metabolik rahatsızlıkların da temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Güldiken, Obezite görselliğin ve kişinin psikolojik yapısının ötesinde kişinin metabolik hastalıklarının da temelini oluşturuyor. Bunlar, diyabet, hipertansiyon, mekanik bazı yürüme problemleri, astım gibi hastalıklar, safra kesesi taşı gibi sorunlar, hatta günümüzde yapılan çalışmalar bazı kanser türlerinin dahi temelinde obezitenin yattığını göstermekte dedi.

'OBEZİTE SIKLIĞI GİDEREK ARTIYOR'

Obezite ile mücadele programlarının önemine değinen Prof. Dr. Güldiken, Obezite ile mücadele programları önemli. Neden bu noktaya geldiğimiz noktasında aslında sebebi sıklığının artıyor olması. Sadece Türkiye'de değil dünyada sıklık giderek artıyor ve yarattığı sorunlar hem maliyet hem de maneviyat açısından hem hastalarımızı, hem de sağlık ideallerini zorlamaya başladı. Bu nedenden dolayı çocukluk zamanından itibaren aslında obezitenin gelişmemesi ve bu konuda aile ve çocuklarının ortamlarının sağlanması ve ona göre de eğitim planlamalarının yapılması gerekiyor diye konuştu.



3 YETİŞKİNDEN 1'İ OBEZ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün obezite ile ilgili güncel rakamlarını paylaşan Güldiken, Türkiye'de 'Sıklık çok yüksek mi' diye baktığımızda çok çarpıcı sonuçlarımız var. Özellikle güncel rakamları paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün sayfasında olan rakamlar bunlar. Erkeklerde Türkiye'deki sıklık yaklaşık yüzde 20 yani 5 erkekten 1 tanesinde, kadınlarda yüzde 40 yaklaşık 2-3 kadından bir tanesinde toplamda da baktığınızda yüzde 30'larda olan bir rakam var. Yani kabaca bir değerlendirme yaptığınızda, 3 yetişkinden 1 tanesinin obezite hastalığına yakalandığını ifade etmek durumunda kalıyoruz dedi.

'TÜRKİYE OBEZ BİR ÜLKEDİR DİYEBİLİRİZ'

İnsanların küçük yaşlardan itibaren obezite ile ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sibel Güldiken, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde şöyle bir rakam var. Türkiye'de 6 ile 18 yaş arası oran yüzde 10'larda. Yani 10 çocuktan bir tanesinde obezite hastalığı mevcuttur diye söyleyebiliriz. Yani Türkiye obez bir ülke kabul edilebilir çünkü kilo ve boy üzerinden bir hesabımız var. En temelden kullandığımız rakam bu. Kiloyu boyun karesine böldüğünüzde 25 ile 18 arasındaki rakamları normal kabul ediyoruz, 25 ile 30 arasındaki rakamları kilolu grubun içine sokuyoruz, 30'un üzerindeki rakamları obez kabul ediyoruz. 40'ın üzerindekiler ise 'ölümcül obez' dediğimiz grubun içerisine giriyor. Kilolu gibi kabul ettiğimiz 25'in üzerinde gruba baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yüzde 65 olarak gözüküyor. Normal dediğimiz kesim yüzde 35'te kaldığı için Türkiye obez bir ülke olarak kabul edilebilir dedi.

'OBEZİTEDE CERRAHİ MÜDAHALE İDEAL BİR TEDAVİ DEĞİL'

TÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğrul Demirel de obezitede cerrahinin hiçbir zaman ideal bir tedavi olmadığını söyledi. Demirel, Tabii ki obezitenin kontrolünde cerrahi çok etkili, kısa sürede çok büyük bir sonuç alınıyor ama arada çok büyük bir ama var. Asla ideal bir tedavi değil, çünkü cerrahi dediğimiz şey bir ameliyat. En hafifinden bir mide ameliyatı yapıyoruz. Daha farklı hasta gruplarında ince bağırsağı da içine alan ameliyatlar yapıyoruz ve bunlar çok büyük risk taşıyan işler. Burada işin temelini kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kere obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğu tam olarak anlatabilmiş değiliz. Obezite çocukluk çağında eğer önlem alınırsa, eğitim programlarında buna öncelik verilirse, erişkin çağında çok ciddi anlamda önlem alabileceğimiz bir sorun" diye konuştu.

KARABÜK'TE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI

KARABÜK'te, senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Karabük Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak'ta 4 yıl önce toprak kayması sonucu meydana gelen heyelan sonrası yıkılan evlerin olduğu bölgede yapılan deprem tatbikatına Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen ekipler, enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma köpeği, görüntülü kamera sistemi ve ortam dinleme cihazlarıyla yerlerini tespit ettikten sonra yaralı olarak kurtardı. Binanın 2'nci katında mahsur kalan yaralı ise sedyeye konularak halat yardımıyla aşağıya indirildi. Deprem sonrası çıkan binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede ise hasar oluştu, laboratuvar kısmında kimyasal sızıntı oluştu. Gazdan etkilenenlere oksijen maskesi takıldıktan sonra hastaneden çıkarıldı. Personel ve hastalar tahliye edildi. Hastanenin çatısında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Ambulanslara taşınan yaralılar, antrenman sahasına kurulan sahra hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Tatbikat başarıyla sonlanırken, 'Milletimizin gururu, şanlı ordumuzun korku bilmez Mehmetçikleri, dualarımız sizinle' yazılı pankart açılarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Depremden kaynaklı bir afette neler olabileceğini gördük. Hazırlıklı olmamız lazım. Personelimizi uyanık tutmaya, tecrübeli ve hazır bir şekilde beklemelerini sağlamak adına böyle bir tatbikat yaptık. Bu tür afetlerde ne kadar hızlı müdahale edebilirseniz o kadar insanı kurtarabilirsiniz. Bu tatbikatları belli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

EDİRNE KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

EDİRNE Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen, gazeteci - yazar İsmail Saymaz'ın onur konuğu olduğu Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl 48 yayınevinden 74 yazarı ağırlayacak Kitap Fuarı, Global Garden'da Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci - yazar İsmail Saymaz, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet dileyerek sözlerine başladı. Fuara ilginin yoğun olduğunu 70 yayınevinin başvuru yaptığını ancak 48 yayınevine yer verebildiklerini belirten Gürkan, şöyle dedi:

"Edirne'de 2 yıl önce kitap fuarına gelen ziyaretçi sayısı 45 bindi. Edirneliler, Türkiye genelinde nüfusa göre kitap okuma oranlarında oldukça yukarılarda. Gençlerimizin, çocuklarımızın kitap okumaktan vazgeçmemesi gerekir. Bu yıl yer darlığı nedeniyle 70'in üzerinde yayınevi başvurdu ancak 48 yayınevine verebildik. İsterdik ki tümüne yer açabilelim ama kısa bir süre içerisinde hem kitap fuarını, hem de diğer fuarlarımızı yapabileceğimiz bir fuar yerine umuyorum ki Edirne'yi kavuşturacağız."

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de kitapların 7'den 70'e herkesin geleceğine yön veren etkenler olduğunu belirtti. Güler, "Kitaplar 7'den 70'e herkesin geleceğimizi etkileyen ve yetiştiren en önemli etken. Bu bağlamda ilimizin gelişimine pozitif yönde etkileyen kitap fuarımızın kültürel hayatımızın zenginleşmesine ve Balkanların kültürel başkenti olma iddiasında pozitif katkılar sağlaması dilerim. Emeği geçen herkesi kutlar. Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli bir yeri var. Ulusal güvenliğimiz her şeyin çok çok üzerinde Allah tüm askerlerimize kayıpsız zaferler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Fuarın onur konuğu İsmail Saymaz, ilk kez bir kitap fuarının onur konuğu olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Saymaz, "Çok kitap fuarına katıldım ancak ilk kez bir kitap fuarının onur konuğu oldum. Bu nedenle her zamankinden farklı bir şekilde heyecanlıyım. Edirne'de düzenlenen kitap fuarlarının son dördüne katılmışımdır. Bundan önce kitap fuarların tarihi bir mekanda yapılıyordu. Gayet hoş ve farklı bir ambiyans oluşuyordu. Edirne'nin hem Türk tarihinde hem de Avrupa'nın kıyısında bulunduğu bir şehir olarak, daha kapsamlı daha görkemli yerlerde kitap fuarını icra etmek Edirne'ye yakışır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılışı kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi. Fuarın açılması ve gezilmesinden sonra İsmail Saymaz, Serap Derya Uysal, Aydın Ilgaz, Nilgün Ilgaz, Muhammed Yavaş, Eyhan Tunca, Nil Prottel, Savaş Ünlü, Sabriye Cemboluk ve Yaren Atalar, kitaplarını imzaladı.

20 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda Türkiye'nin seçkin yazar ve yayınevleri yerini alacak. Fuar her gün 09.30-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

DAVETSİZ MİSAFİR KEÇİ SOFRAYA DAYANAMADI

Sivas'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu masaya çıkarak bir şeyler yemeye çalışan keçi, ilgi çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere İmranlı ilçesini ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler bu kapsamda ilçede 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 500 keçinin yetiştirildiği çiftliği de ziyaret etti. Ziyaret ve inceleme sonrası Vali Ayhan ve beraberindekiler, yiyeceklerin bulunduğu masaya oturdu. Bu sırada çiftlik içinde dolaşan bir keçinin de Vali Ayhan'ın da bulunduğu masaya gelerek, üzerindeki yiyeceklerden almaya çalışması ziyarete katılanları güldürürken, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

